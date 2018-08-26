DHA YURT BÜLTENİ - 10 

1)BİR GÜNLÜK BEBEĞİ POŞETE KOYUP, OKULUN BAHÇESİNE BIRAKTILAR

ŞANLIURFA\'da bir günlük erkek bebek, naylon poşete konularak okulun bahçesine bırakıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen bebeği bırakan kişi ya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Olay, bu sabah Eyyüp Nebi Mahallesi\'nde meydana geldi. Sabah namazı sonrası camiden çıkan cemaat, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu\'nun bahçesinden bebek ağlaması duydu. Okula giren vatandaşlar, bahçede, naylon poşet içinde bebekle karşılaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 1 günlük olduğu belirtilen erkek bebeği, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yapılan kontrollerde, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hastanenin acil servisi

- Acile gelen hastalar

- Ambulansın beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69 MB

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2)BURSA\'DA BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ABDULVAHAP TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA\'da, balkondan düşüp yaşamını yitiren 2 yaşındaki Abdulvahap Karakaya, gözyaşları arasında toprağa verildi. Düşen oğlunun ardından pencereden atlayan Nigar Karakaya\'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay, dün merkez Yıldırm İlçesi Emirsultan Mahallesi\'nde meydana geldi. Nigar Karakaya, oğlu Abdulvahap ile birlikte, yatalak olan annesini ziyarete gitti. Karakaya 5\'inci kattaki evde annesiyle sohbet ederken, bu sırada oğlu Abdulvahap yatak odasının açık olan kapısından balkona çıktı. Bir süre sonra da minik Abdulvahap, düştü. Sesler üzerine dışarı bakan Nigar Karakaya, oğlunun düştüğünü görüp, sokağa bakan balkon penceresinden atladı. Ağır yaralanan Abdulvahap Karakaya Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, annesi Nigar Karakaya ise Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Abdulvahap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdulvahap Karakaya\'nın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesin tarafından alınarak merkez Yıldırım İlçesi Emirsultan Mahallesi Zeyniler Camisi\'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Baba İbrahim Karakaya, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Abdulvahap Karakaya, Kestel İlçe Mezarlığı\'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNENİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Oğlunun düştüğünü görüp pencereden atlayan Nigar Karakaya\'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Nigar Karakaya\'nın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden detaylar

Haber/Kamera: Mehmet İNAN-BURSA/ DHA

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3)ÇAL\'DA KOYUNU SUDAN ATLATMA GELENEĞİ SÜRDÜRÜLDÜ

DENİZLİ\'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi\'nde 8 asırdır süren ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'nde yer alan \"Sudan Koyun Atlatma\" geleneğinin bu yıl 845\'incisi yapıldı. Çal Belediyesi tarafından düzenlenen \"Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı\" adıyla gerçekleştirilen geleneksel yarışmada, 51 çoban kınalı koçları öncülüğündeki koyun sürüsünü Büyük Menderes Nehri\'ne atlatmaya çalıştı. Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi\'nde 8 asırdır yapılan ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'ne alınan Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı, bu yıl Çal Belediyesi tarafından Büyük Menderes Nehri kenarında yapıldı. Yarışmaya 52 çoban çeşitli renklere boyadıkları ve tüylerini kırparak şekil verdikleri koçları öncülüğündeki sürüleri ile katıldı. Çobanlar yarışma kapsamında nehre atladı, arkasından ise öncü koç ve onu takip eden koyun sürüsü nehre girdi. Bazı öncü koçlar ve sürüler nehre girmeyerek çobanlara zor anlar yaşattı. Yarışmanın ilk turunu 4\'üncü sırada yarışan ve geçen yıl yarışmanın birincisi olan Cengiz Ökdem kazandı. Festival alanını dolduran çok sayıda vatandaş, 8 asırdır süren yarışmayı izlemenin keyfini yaşadı. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yarışmaya çevre ilçelerden de yoğun katılım oldu. Çal Belediye Başkanı MHP\'li Fethi Akcan, Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı\'nın İspanya\'daki boğa güreşlerine alternatif olduğunu belirterek, \"8 asırdır süren bu geleneği bizde yaşatıyoruz. Yarışmamız boğa güreşlerine alternatif olacaktır ve büyük ilgi görüyor. Her yıl ilgi artıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Koyunlar çobanla nehir kenarına gelmesi

-Çobanların suya atlaması

-Bazı koyunların çobanın arkasından suya atlaması

-Bazı sürelerin çobanlarının ardından suya atlamamaları

-MHP\'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / ÇAL (Denizli), (DHA)

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