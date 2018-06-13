DHA YURT BÜLTENİ - 10

1 - Başbakan Yıldırım: Kandil\'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye\'nin güney sınırlarında terör devleti kurulmaya çalışıldığını söyleyerek, \"Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermeyiz. Nereden gelirse gelsin. Bu tehdidi yok etmek, ülkemizi korumak için Cerablus\'a, El Bab\'a, Afrin\'e gittik mi? Orada terör yuvalarını dağıttık mı? Zulüm gören insanları kurtardık mı? Şimdi sıra Kandil\'de. Orada da terör gruplarının başlarını ezeceğiz\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birlikte geldiği Saat Kule Meydanı\'nda vatandaşlara seslendi. Bayburtlulardan Cumhur İttifakı\'na güçlü destek isteyen Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin millet için hayırlı olacağını söyledi.

\'BUNLARIN ADI YIKIM EKİBİ\'

Türkiye siyasetinde bugüne kadar görülmemiş bir seçim dönemi yaşandığını söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Dünyanın her yerinde seçime giren partiler, adaylar milletin önüne çıkar, yapacaklarını anlatırlar. İktidarları neden şunu yapmadın diye eleştirirler. Bizim muhalefet adayları evlere şenlik, böyle bir şey yok. Muhalefet bizi yaptıklarımızla suçluyor. Niye, yol, havalimanı, şehir hastaneleri, okul yapıyorsunuz diye. Her halde siyasette dünyada ilk defa böyle bir şey görünüyor. Bir iktidar yatırım, hizmet yapmakla suçlanır mı? Bu ülkenin muhalefeti acınası durumda. Bunların haline gülsek mi, ağlasak mı yoksa \'boş ver\' deyip geçsek mi? Boş ver deyip geçelim. Köprü yaptık \'ne gerek var, yıkarız\' diyorlar. Hızlı tren yaptık \'bu göçü artırır\' diyorlar. Niye hızlı tren yapıyorsunuz diyorlar. Gümüşhane-Bayburt ortak hızlı trenini yapacağız. Yerli araba yapalım diyoruz \'Yok yapma, yerli araba yapmak ilkelliktir\' diyorlar. Külliye milletin evini yaptık, bunu yıkacağız diyorlar. Dünyada son 10 yılda 10 büyük proje yapıldı. 6\'sını Türkiye yaptı. Türkiye öyle sıradan bir ülke değil. Türkiye, bölgesinde gittikçe güçlenen bir ülke. Geçen yıl en hızlı büyümeyi dünyada sağlayan ülke Türkiye. Bunun şakası yok. TRT\'yi satacağız diyorlar. Ellerine kazara bir fırsat geçse ne var ne yok hepsini tarumar ederler. Bunlar bize yabancı değil. Türkiye\'nin ilk yerli otomobili 60\'lı yıllarda yapıldı. Bu projeyi kim durdurdu? Bu CHP zihniyeti durdurdu. Sivaslı Nuri Demirağ 1938\'de uçak yaptı. Bunun fabrikasını kim kapattı? Bunlar kapattı. Bunlar yapılanı bozmaktan başka bir şey yapmazlar. Bunların adı yıkım ekibi. Yıkım ekibine Bayburt\'tan ekmek çıkar mı? Değişime yatırıma karşı çıkanlara dur diyecek miyiz?\" diye sordu.

\'ŞİMDİ SIRA KANDİL\'DE\'

Türkiye\'nin güney sınırlarında terör devleti kurulmaya çalışıldığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\" Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermeyiz. Nereden gelirse gelsin. Bu tehdidi yok etmek, ülkemizi korumak için Cerablus\'a, El Bab\'a, Afrin\'e gittik mi? Orada terör yuvalarını dağıttık mı? Zulüm gören insanları zulümden kurtardık mı? Şimdi sıra Kandil\'de. Orada da terör gruplarının başlarını ezeceğiz. Muhalefet adaylarının hiç terörle mücadele, Türkiye\'nin bekası, birliği ve beraberliği konsun da hiç bir söz duydunuz mu?. Ama aday olur olmaz Edirne\'ye gitti orada teröre destek veren Selahattin Demirtaş\'la görüştü. Sen nasıl Türkiye\'nin cumhurbaşkanı olacaksın. Bölücülere, teröristlere destek veren askeri, polisi, vatandaşı şehit edenlere, cenazesine gitmeyenlere ceza veririm diyenlerle sen nasıl yol arkadaşlığı yaparsın. Cumhuriyetin partisinin düştüğü hale bak Bayburt. Sizi Bayburt bile kurtaramaz, haberiniz olsun\"

\'BUNLARIN TERÖRLE MÜCADELE DİYE BİR DERTLERİ YOK\'

Terör örgütlerinin Türkiye\'ye karşı mücadele ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, \"PKK,PYD,DEAŞ sülalesi Türkiye karşı mücadele girmiş. Bunların terörle mücadele diye bir dertleri yok. Ama Afrin operasyonunu başarıyla yöneten, zafer sancağını burçlara diken İsmail Metin Temel hakkında laf ederler. Ban ne diyor Bayburt? Bayburt Metin\'dir. Temeli sağlamdır. Apoletini sökemezsin diyor Bayburt. Askerine sahip çıkıyor Bayburt. Kimin adına söz veriyorsun kardeşim. Kimlerin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorsun. Siz bu yıkım ekibine yol verimisiniz? Teröristle değil teröre mücadele edenlerle uğraşanlara geçit verir misiniz? 16 yıldır şerefle, izzetle ülkemize hizmet ediyoruz. Vesayetçilere, darbecilere ve teröristlere pabuç bırakmadık. Boyun eğmedik. Emanetinizi baş üstünde tuttuk. Milletimizle birlikte direndik ve kazandık. Bizim bu yıkım ekibinden farkımız bu. Biz yaptıklarımız anlatıyoruz. Bunlar ülkenin aydınlık geleceğine yürüyüşünü durdurmaktan bahsediyor. Bu aziz millet taş üstüne taş koyanla, laf üstüne laf koyanı çok iyi tanır. Bayburtlu bunu çok iyi bilir. Sizin teraziniz şaşmaz. O halde istikrar sürsün Türkiye büyüsün\" dedi.

\'GÖZÜNÜ KAPATIYOR, GÜNEŞİ İNKAR EDİYOR\'

Muhalefet adaylarının hep bir ağızdan aynı şarkıyı söylediğini ifade eden Yıldırım, \"Şarkıcılar farklı, şarkı aynı. Bunlar \'Türkiye battı\' diye bas bas bağırıyor. Bunların zihniyeti, fikriyatı belli. Ne yaparsan yap. Gözünü kapatıyor, güneşi inkar ediyor. Bunların yaptığı bu. Güneş balçıkla sıvanır mı? Bunlar debelenip dursun. Ben size müjde vereyim. Yeni rakamlar açıklandı. Büyüme oranımız ilk 4 ayda geçen yılki gibi 7.4 oldu. Yine dünyada birinci olduk. Türkiye\'ye birinci olmak yakışır. Muharrem İnce \'büyüme 7.4 oldu da ne oldu\' diyor. Sen bilmek istemesen de Bayburtlu bilir merak etme. Şuanda Türkiye dünyada en önde gidiyor. Ey benim Bayburtlu kardeşim. bunlar anlamaz. 16 yılda siz konuşurken yan gelip yatarken AK Parti bu ülkeye hizmet ederek Türkiye\'yi 3 kat büyüttü. Dünya ekonomisi krizden krize koşarken ihracatımızı 162 milyar dolara çıkardık. Sizin dahil olduğunuz Türkiye\'de ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Havaalanı sayımız 26 iken şimdi 55 oldu. Bunun üzerine de Gümüşhane-Bayburt havalimanını koy, 56 oldu.\" diye konuştu

\'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE\'Yİ BÖLDÜRMEYİZ\'

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan ve iki bayramda emeklilere vereceklerini açıkladıkları ikramiyenin çarpıtıldığını söyleyen Yıldırım, şunları dedi:

\"Emeklimize ‘biner lira vereceğiz’ dedik vermeye başladık. Bunu bile çarpıttılar. Eksik veriliyor, verilmiyormuş. İnşallah ileride imkanlarımız artınca daha da fazlasını vereceğiz. Biz sadece bugünü düşünmüyoruz. Bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız neredeyse 24 saat arayla iki tane dev gibi projenin açılışını yapıyor. TANAP projesi Türkiye’nin Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan çok önemli bir proje. Türkiye’yi çok önemli hala getiriyor. Bunun açılışını çeşitli ülkelerin devlet, hükümet başkanlarıyla birlikte dün Eskişehir’de yaptık. Bugün de 138 yıllık bir hayal olan ve birkaç sene önce temelini Cumhurbaşkanımızla beraber attığımız, Ulaştırma Bakanlığım döneminde başladığımız Ovit tünelleri açılıyor. İki tüpün toplam uzunluğu 28 kilometre. Türkiye 1 kilometre tünel yapamazken 15 yılda 400 kilometre tünel yapıldı. Ulaşıma kapanan Rize-Erzurum yolu artık gece gündüz yaz kış açık olacak. Erzurum yolu açık olunca, Kop Tünelleri de bitince Erzurum-Bayburt arası komşu kapsına dönecek. Onlar konuşur, yaparsa AK Parti yapar. Biz diğer adaylar, partiler gibi hayal tacirliği yapmıyoruz. Yaptıklarımızı konuşuyoruz. Onların hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemez. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yolları böldük, milleti, gönülleri birleştirdik. Yoları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin\"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşları selamladı.

MİTİNG ALANINDA KORGENERAL TEMEL\'İN POSTERİ ASILDI

Miting alanına, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin \'apoletlerini sökeceğim\' dediği Bayburtlu, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'in üzerinde \"Bayburtlu Metin\'dir. Temel\'i sağlamdır. Apoletini sökemezsin\" yazılı fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı.Miting alanında sıcaktan etkilenenlere sağlık görevlileri müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Miting alanı detayları

Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Emre KOLTUK BAYBURT DHA

///// Konuşmanın tamamına ait görüntüler \"Başbakan Yıldırım Bayburt\'ta konuştu\" başlığı ile servis edildi ////

=====================

2 - Çavuşoğlu: Beklentimiz; Adil Öksüz yakalandığında iade edilmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ/PDY üyesi Adil Öksüz\'ün Almanya\'da olduğu yönündeki iddiaları değerlendirerek, “Almanya ile temasa geçtik, arama kararı çıkarıldı. Ancak henüz bulunmadı. Bulunursa Almanya ile aramızdaki anlaşma gereği teslim edilmesi lazım. Beklentimiz; tabi yakalandığında iade edilmesidir. Yunanistan\'daki darbecilere dönmesin bu iş\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı tamamlanan ve trafiğe açılan Antalya-Isparta Kuzey Çevre Yolu\'nda incelemelerde bulundu. Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti ve MHP il başkanları ve bazı milletvekili adaylarıyla birlikte çevre yolunu inceleyen Bakan Çavuşoğlu, makam aracının direksiyonuna geçerek yeni yolda aracı sürdü. Vali Karaloğlu\'nu da yanına alan Bakan Çavuşoğlu, \"Vali bey emniyet kemerlerimizi takalım, örnek olmamız lazım\' dedi. Vali Karaloğlu ise \"Sayın Bakanım ben yolu denetledim. 200 km hızla geçtik bu yolda gayet güzel olmuş\" diye karşılık verdi.

ADİL ÖKSÜZ\'ÜN ALMANYA\'DA OLDUĞU İDDİASI

Bakan Çavuşoğlu, incelemenin ardından FETÖ/PDY üyesi Adil Öksüz\'ün Almanya\'da olduğu yönündeki iddiaları değerlendirdi. Zaman zaman bu türden ihbarlar geldiğini ve her türlü ihbarın ciddiye alındığını aktaran Çavuşoğlu, Türk istihbarat birimlerinin Almanya\'da ciddi çalışmalar yürüttüğünü, konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. İddialara ilişkin Almanya\'yla hemen temasa geçtiklerini de anlatan Çavuşoğlu, “Almanya Adil Öksüz\'le ilgili arama kararı çıkardı. Henüz bulunmadı. Biz bu işin peşindeyiz. Avrupa\'da olsun, Almanya\'da olsun, ABD\'de, Afrika\'da, Asya\'da olsun nerde olursa olsun birçoğunu bulup getirdik ve adalete teslim ettik. Her türlü ihbarı ciddiye alıyoruz\" dedi.

\'YUNANİSTAN\'DAKİ DARBECİLERE DÖNMESİN BU İŞ\'

İddianın doğru olması ve Adil Öksüz\'ün yakalanması halinde yaşanacak süreçle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, “Eğer bulunursa anlaşma çerçevesinde bize teslim etmesi gerekir. Biz Almanya\'yla anlaşmanın gereğini ve aşamalarını bu teröristlerin işlediği suçun ne olduğunu önceden zaten görüşüyoruz. Yakalama durumu olduğunda süreç hızlansın diye bunları yapıyoruz. Beklentimiz; tabi yakalandığında iade edilmesidir. Yunanistan\'daki darbecilere dönmesin bu iş\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun karşılanması

Bakan Çavuşoğlu makan aracı ile yeni yolu test etti

RÖP: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan ve beraberindekilerin resim çektirmesi

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

461 MB -- 04.12 /// HD

=============

3 - Konya\'da CHP\'nin seçim koordinasyon merkezine saldırı

KONYA\'da gece yarısından sonra CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi\'ne saldıran kalabalık bir grup, partili 4 genci dövüp, eşyalara zarar verdi. CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, organize ve planlı bir saldırı olduğunu ileri sürerek, \"Yaptıkları iş doğru değil. Bu saldırıyı organize edenler arasında Ak Parti İl Gençlik Kolları başkan yardımcısının da olduğu açıktır. Bu mafya türü bir seçim kampanyasıdır\" dedi.

CHP İl Başkanlığı\'nın merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi\'ndeki İl Seçim Koordinasyon Merkezi\'ne saat 00.30 sıralarında kalabalık bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganlar partili 4 genci dövüp, eşyalara ve parti bayraklarına zarar verdi.

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, parti yöneticileriyle birlikte saldırın yaşandığı yerde basın toplantısı düzenledi. Milli ittifakta yer alan İYİ Parti ve Saadet Parti temsilcileri de toplantıya katılarak destek oldu. Abdüllatif Şener, saldırının planlı ve organize şekilde gerçekleştiğini ileri sürdü.

AK PARTİLER TARAFINDAN YAPILDIĞI İDDİASI

Saldırının Konya halkıyla ilgisinin olmadığını belirten Şener, \"Binlerce insanın sürekli kucakladığı, yakınlık gösterdiği bir kampanyada birkaç kişinin saldırgan tutumu, bu kardeşlik kentine yakışmaz bir tutumdur\" dedi.

Saldırının 100\'ün üzerinde kişi tarafından gerçekleştiğini ifade eden Şener, şöyle konuştu:

\"Bu saldırıların tamamında Ak Parti\'de görev alan kişiler tarafından yapıldığı açıktır. Buraya yapılan saldırıyı organize eden, daha önce Sille\'deki seçim programımızın sonrasında, biz tam arabaya binerken, etrafımı saran gençler arasında olan Ak Parti\'de il gençlik kolları başkan yardımcısı olduğunu biliyoruz. Burada çekilen fotoğraflarda da bu tespit edilmiştir. Mobese kameralarında açık seçik tespit etmiştir. Konunun adli yönü emniyetimizin, yargı mensuplarının karara bağlayacağı bir konudur.\"

Saldırıya tepki gösteren Şener, \"Böyle bir yöntem olmaz. Böyle bir şiddete başvurarak sürdürülen seçim kampanyası mafya türü bir seçim kampanyası olur\" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Abdüllatif Şener açıklama

- Toplantıdan detay

-Seçim koordinasyon merkezi ve kırılan eşyalardan detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

========================================

4 - Muş\'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

MUŞ\'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Ekili arazilere zarar veren selde çok sayıda büyük ve küçükbaş da telef oldu.

Muş\'ta dün saat 16.00 sıralarından itibaren etkili olan dolu ve sağanak, sele neden oldu. Korkut ilçesine bağlı Balkır ve Mollababa köylerinde sel felaketleri meydana geldi. Ailesiyle birlikte Balkır köyü yaylasında olan zihinsel engelli Ferhat Yayman (22) ile Mollababa köyünde Rojhat Yener (13), sel sularına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. AFAD ve köylülerin yaptığı arama çalışmalarında zihinsel engelli Ferhat Yayman\'ın cesedi, düştüğü yerin 1 kilometre uzağında bulundu. Sel sularına kapılarak sürüklenen Rojhat Yener\'in cesedi ise 8 saatlik çalışma sonucu beldeye 10 kilometre mesafede bulundu. Ferhat Yayman ve Rojhat Yener\'in cenazeleri yapılan otopsi sonrası köylerinde toprağa verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan felaketin ardınsan valilik tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Vali Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden Ferhat Yaman ve Rojhat Yener\'in ailelerine başsağlı dileğinde bulundu. Valilik açıklamasında, Korkut ilçesine bağlı Karakale beldesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel bilgisi üzerine tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine yönlendirildiği bildirildi. Karayolunun selden dolayı ulaşıma kapandığı bilgisi üzerine İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, AFAD Müdürlüğü, DSİ Müdürlüğü, Karayolları Müdürlükle\'nin çalışmaları sonucu kapanan yolun kısa sürede ulaşıma açıldığı belirtilen açıklamada, \"Korkut ilçesine bağlı Balkır Köyünde meydana gelen selde Ferhat Yayman isimli engelli bir vatandaşımızın sel sularına kapıldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz hemen arama ve kurtarma çalışmalarına sonucunda vatandaşımız bulunmuş ancak kurtarılamamıştır. Ayrıca saat 20.30 sıralarında Korkut ilçesine bağlı Karakale Beldesinde Rojhat Yener isimli bir gencimizin de sel sularına kapıldığı bilgisinin alınması üzerine arama ve kurtarma işlemine başlanmış, ancak bütün müdahalelere rağmen gencimiz kurtarılamamıştır. Bu olayda Karayolları Müdürlüğümüzden 2 iş makinası, 5 kamyonet ve 8 personel, DSİ Müdürlüğümüzden 2 iş makinesi, 5 personel, AFAD Müdürlüğümüzden 4 araç ve 15 personel, Özel İdare Genel Sekreterliğimizden 5 iş makinesi, 10 personel ayrıca Kızılay ve Sağlık Müdürlüğümüzden de ekiplerimiz olay mahalline anında hareket ederek müdahale etmişlerdir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile AFAD Müdürlüğümüzün ekipleri alanda çalışmalara başlamış olup Zarar Tespit Komisyonu oluşturularak hasar tespit çalışmaları da başlanılmıştır\" denildi.

DERE TAŞTI

Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Dereyurt köyünde de dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda büyük ve küçükbaş telef oldu. Köyden geçen derenin taşması sonucu yaklaşık 500 nüfuslu Dereyurt\'taki bazı evlerin kiler olarak kullanılan bölümlerindeki gıda maddeleri sel suları nedeniyle zarar gördü. Dolunun 2 saat boyunca yağdığını söyleyen köy muhtarı Mustafa Çetin, \"Dolu 2 saat boyunca aralıksız yağdı. Sağanak yağmur dereyi taşırdı. Sel suları samanları, tezekleri alp götürdü. Buğday ve arpanın ekili olduğu arazi taşkın ve dolu nedeniyle büyük hasar oluştu. Zararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile AFAD ekipleri belirleyecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yıkılan öadır ahırlar

-Çamurların temizlenmesi

-Dolunun döktüğü meyveler

-Çamur içerisindeki peynir bedonları

-Dolu

-Yıkılan ağaçlar

-Dereler

-Hasar tespit çalışmaları

-Evdeki çamur içerisindeki eşyaların dışarı çıkarılması

-Röportajlar

-Telef olan hayvan

-Cep telefonu görüntüleri

(KJ: Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

679 mb ve 447 mb

=================

5 - Hafif ticari araç TIR\'a çarptı: 2 yaralı

Aziz GÜVENER/AKYAZI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda hafif ticari aracın TIR\'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Akyazı Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Feyyaz Durmaz (28) idaresindeki 34 LB 3208 plakalı hafif ticari araç önünde ilerlemekte olan Zurab Gogaladze idaresindeki GPC-10-1 Gürcistan plakalıTIR\'a arkadan çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın şiddetiyle TIR\'ın dorsesine girerken, Feyyaz Durmaz ile Furkan Durmaz (14) hasar gören araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi Feyyaz Durmaz ve Furkan Durmaz\'ı uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıların hastaneye getirilişi

Araçlardan görüntü

Detaylar

=================

6 - Yüzüne güneş vurunca direksiyon hakimiyetini kaybetti

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde gözüne güneş ışığı gelen sürücü, karşısına birisinin çıktığını düşünerek manevra yapınca kullandığı minibüs yana devrildi. Yara almadan kurtulan şoför, ayaktaki tedavi sonrası taburcu edildi.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, kırsal Adaköy Mahallesi Albatros Mevkii\'nde meydana geldi. Fırın aracı kullanan 32 yaşındaki Mustafa Kemal Duf, yönetimindeki 48 J 7248 plakalı minibüsle, müşterilerine ekmek bıraktıktan sonra şehir merkezine doğru hareket etti. Düz yolda ilerlerken iddiaya göre, gözünü güneş ışığı alan Duf, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yana devrilen araçta Duf, yaralandı. Kazayı gören sürücüler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duf, tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Araç ise çekici yardımıyla alınarak otoparka çekildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Duf\'un ifadesinde, \"Aniden ağaçların arasından güneş yüzüme vurunca, kısa süreliğine şaşkınlık yaşadım. Karşıma biri çıktı zannederek direksiyon kırdığımda, hakimiyetimi kaybettim\" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

: 34 saniye-41 MB. HD. Görüntü)

=========

7 - Emeklilere bin liralık bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

SAMSUN\'da Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü. Hükümet tarafından emekliliere verilen bin TL\'lik bayram ikramiyesinin alışverişte canlılığı artırdığı belirtildi.

Samsun\'da Ramazan Bayramı hazırlığı yapan vatandaşlar, çarşıyı canlandırdı. İşyerlerinde satış oranları yüzde 100 oranında artarken, birçok mağaza ise bayram nedeniyle ürünlerinde indirim kampanyası başlattı. Kentin en önemil alışveriş merkezlerinden Mecidiye, Fatih ve İstiklal Caddeleri\'nde aşırı yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı nedeniyle alışverişte bir artış yaşandığını belirten Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, \"Bu bayramda biraz daha esnafımızda canlılık görüyoruz. Bu bizi memnun ediyor. Hükümetin emeklilere verdiği bin liralık ikramiye var. Bu esnafa yansıdı. Emekliler yaşlılar aldıkları parayla torunlarına alışveriş yapıyor. Oyuncakçılar, ayakkabıcılar, şeker ve çikolata satan esnafımızın işlerinde büyük artış var. Onun için bu esnafımızı memnun edici. Verilen bin liraların büyük çoğunluğu, emeklilerimizin alışveriş yapmasıyla esnafımızın kasasına girmiş oldu\" dedi.

Tatlı satışı yapan Aydın Soykan ise \"Fıstıklı baklava satışlarında aslında beklendiği gibi artış yok. Fıstık fiyatlarında geçen seneye oranla 2-3 kat arttığı için kaliteli bir baklavanın maliyeti yüksek. Vatandaş haliyle almakta zorlanıyor. Fıstıklı baklavaya eski bayramlarda olduğu gibi talep yok. Yüzde 50\'lik bir düşüş var. Ama cevizli ve fındıklı baklava, hurmalı, kaymaklı bakvalarımızın satışı iyi. Bayram arifesindeyiz, bir hareketlilik var. Siparişler ve satışlar devam ediyor. Tatlı fiyatları 18-90 TL arasında değişiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:-HD

----------------------------

-Yoğunluk olan alışveriş yapılan caddeden detay

-Vatandaşlardan detay

-Tatlıcı esnafından detay

-Röportajlar

(SÜRE:4.45 Dk) (BOYUT:287.08 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

==============

8 - Cinsel taciz davasında \'adli kontrol\' kararı değişmedi

ANTALYA\'da, 10 yaşındaki kız çocuğuna \'cinsel taciz ve saldırı\' suçundan tutuksuz yargılanan apartman görevlisi A.Ö. (45), yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklanması talep edilen A.Ö\'nün adli kontrol şartının devamına karar verildi.

Müzisyenlik yapan F.Y., sık sık seyahat ettiği için 10 yaşındaki kızına Muratpaşa İlçesi\'nde oturan annesi bakıyordu. Geçen yıl mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.\'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.\'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, “Bir daha o eve gitmem\" cevabını aldı. Anne F.Y.\'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.\'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, çocuğun fiili livataya maruz kaldığı tespit edildi.

A.Ö. hakkında, \'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı\', \'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma\', \'tehdit ve kasten yaralama\' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. 6\'ncı duruşmasında hakim davadan çekildi.

Dün görülen 7\'nci duruşmaya, daha önceki duruşmalarda tahliyeye sürekli şerh koyan hakim başkanlık yaptı. Duruşmaya tutuksuz sanık A.Ö., şikayetçi F.Y. ve taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Kaan Oğuz katıldı.

Şikayetçi avukatları sanığın yeniden tutuklanmasını istedi. Sanık avukatları ise dosyada müvekkillerinin tutukluluğunu gerektirecek bir kanıt bulunmadığını belirterek, tutukluluk talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda sanığın adli kontrol şartının devamına hükmederken, UCİM\'in müdahillik talebini reddetti. Mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

\'İÇERİĞİ BİLSENİZ HEPİNİZ TUTUKLULUK İSTERSİNİZ\'

Duruşma sonunda açıklama yapan UCİM Başkanı Saadet Özkan, yeni mahkeme heyetinin tavrını umut verici bulduğunu, ancak tutukluluk kararı verilmediğini belirterek, “Biz tutukluluk istiyoruz. İçeriği bilseniz hepiniz tutukluluk istersiniz. Bu çocuklar huzurlu, güvende değiller. Biz Türkiye Cumhuriyeti\'nde bu tür davalarda tutuklu yargılama istiyoruz. 103\'üncü maddeye esas olan yasanın değişip, terörle mücadeledeki gibi 7 yıl olmasını istiyoruz. Davalar madem uzun sürüyor. Tutukluğun da uzun süreceği yasalar istiyoruz. Seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanı\'nın lütfen bu konuya değinmesini ve ülkemizin çocuklarına sahip çıkacak kanunların konulmasını istiyoruz\" dedi.

\'BU HERKESİN DAVASI\'

Anne F.Y. ise bunun sadece kendisinin davası olmadığını belirterek, “Bu herkesin davası. Maalesef ki ben evimden, işimden oldum. Başıma bir sürü şey geldi. Ama hiçbir zaman yılmadım. Bu davanın da peşini bırakmayacağım. O kişinin ellerinde kelepçe görene kadar da kanımızın son damlasına kadar savaşacağız\" diye konuştu.

ÇOCUKÇA Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Kaan Oğuz, daha önceki duruşmalarda tahliyeye sürekli şerh koyan hakimin, mahkeme başkanı olduğunu hatırlatarak, “Bu bizim için sevindirici bir gelişme. Daha önceki duruşmalarda sanki biz sanık, karşı taraf mağdur gibi bir hava vardı. Bu duruşmada artık çocuğun yararından bahsedilmesi hoşumuza gitti. Rüzgar tersine esmeye başladı. Adalet yerini bulmaya başladı. Sanığın da bu duruşmada eli ayağına dolaştı. Bizim istesek de söyletemeyeceğimiz cümleleri kendisi kurdu, söyledi. Tutukluluk çıkmadı belki ama bu aşamadan sonra beraat kararının verilmesi pek mümkün değil gibi görünüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Adliye çıkışı pankart arkasında bekleyenlerin görüntüsü

- Saadet Özkan\'ın konuşması

- Anne Funda Yurtören\'in konuşması

- Saadet Özkan ve beraberindekilerin slogan atması

- Avukat Buğra Kaan Oğuz\'un konuşması

- Adliye dış plan görüntüsü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

352 MB - 3.09\'