DHA YURT BÜLTENİ - 10

1 - Şehit polis memuru kefaret parası gönderip, \'Şehadete hazırım\' demiş

ŞIRNAK\'ta şehit düşen ve Tokat\'ın Erbaa ilçesinde dün toprağa verilen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun (29) Ramazan ayından önce dedesinin yaptırdığı caminin eski imamına kefaret için bir miktar para gönderdiği, hayır için dağıtıldıktan sonra imama \"İnşallah Rabbim kabul ederse, ben hazırım\" dediği ortaya çıktı.

Şırnak\'ın Güneyçam köyü Kaval Dağı mevkisinde dün PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan özel harekat polis memuru Said Uslu, 2004 yılında dedesi Hadin Uslu tarafından yaptırılan ve dedesiyle aynı adı taşıyan Karayaka beldesindeki caminin bahçesinde dün toprağa verildi. Şehidin toprağa verildiği camide daha önce imamlık yapan ve şehadet haberini alıp törene katılmak için yeni görev yeri Sakarya’dan Erbaa’ya gelen imam Sefer Güzeldal, şehit Said Uslu ile Ramazan ayından önce aralarında geçen konuşmaları anlattı.

\'EN BÜYÜK ARZUSU ŞEHİT OLMAKTI\'

Şehit özel harekat polis memuru Uslu’nun kendisine Ramazan ayından önce para göndererek günahlarına kefaret olması için kendisinin uygun gördüğü bir yere vermesini istediğini anlatan İmam Sefer Güzeldal, \"Said’i ben uzun yıllardır tanırım. Hakikaten çok temiz yaşadı. Bu dünyadan tertemiz şekilde göçtü gitti. Cenab-ı Allah şehadetini kabul eylesin inşallah. En büyük arzusu şehit olmaktı. Bunu son zamanlarda sık sık dile getiriyordu zaten. Ramazan\'dan önce bana telefon etti ve 2 bin lira para gönderdi bana. \'Hocam ,ben bunu ufakken bir başkasının bahçesinden herhangi bir şey almış olabilirim. Veyahut da birisini kırmış olabilirim. Bütün bunlara kefaret olsun diye bunu uygun gördüğün bir yere benim adıma verirseniz çok sevinirim\' dedi. Daha sonra para paranın ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için beni aradı. Sonra \'Hocam rahatladım. İnşallah Rabbim kabul ederse, lütfederse ben hazırım\' dedi. Ben de kendisine sen üç ay sonra düğün yapacaksın, evleneceksin. Sen düğününe odaklan inşallah düğününe gelip hep beraber sevineceğiz\' dedim. Ama o \'Hocam ben Rabbimi arzu ediyorum\' dedi bana. Birkaç gün önce de aradı tekrar dedi ki \'Geceleri bana bazı ayetler ezberlettiriliyor. Bu da benim için hayırlı olacak\' dedi. Ve çok sevdiği rahmeti Rahmana kavuştu\" dedi.

2 - Kılıçdaroğlu kalpak taktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Başında kalpakla konuşan Kılıçdaroğlu, kuvayi milliye ruhunun son derece önemli olduğunu belirterek, “Bu geleneği daha güzel inşa etmek ve Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırabilmek için ortak mücadelemizi sürdüreceğizö dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Derneğin Genel Başkanı İrfan Söker, Kılıçdaroğlu ile bir süre sohbet ettikten sonra ona Kuvayi Milliye rozeti ve kalpak taktı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 1951 yılında kurulan Kuvayi Milliye Mücahitler Derneğ’nin kuruluş varlığını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Bu varlığı sürdüren arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Kuvayi Milliye ruhu bizim için son derece önemlidir. Partimizin kurucuları arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır; ilk genel başkanımızdır. O da bir kuvayi milliyecidir ve kuvayi milliyecilerle birlikte anadoluda çoban ateşleri yakmış, anadoluda bağımsızlık mücadelesi başlatmışlardır. O mücadeleye katkı verenlerin tamamını bugün de şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. Bu geleneği daha güzel inşa etmek ve Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırabilmek için ortak mücadelemizi sürdüreceğizö dedi.

3 - Paris Hilton\'un hayali çocuklarıyla tatil yapmak - HD

ANTALYA\'da bu yıl 26\'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show defilesinde baş manken olarak podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, hayalinin gelecekte çocuklarıyla gezmek ve tatil yapmak olduğunu söyledi.

Paris Hilton, Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile birlikte Antalya Belek\'teki The Land of Legend\'s\'te medya mensuplarının karşısına çıktı. Hilton\'un parmağındaki ve bileğindeki pırlanta yüzük ve bileklik dikkat çekti. Basın toplantısı sırasında sıcaktan etkilenen Hilton\'a serinlemesi için vantilatör desteği sağlandı. Omuzları açık lacivert renkli elbise giyen Hilton, güzelliğiyle göze çarptı.

Bu gece düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak Paris Hilton, Türkiye hayranı olduğunu belirterek, arkadaşlarına Türkiye\'yi gezmelerini önerdiğini söyledi. İstanbul\'da geldiğinde en çok yapmaktan zevk aldığı aktivitenin tekneyle boğaz turu, Kapalıçarşı\'da dolaşmak ve eğlenmek olduğunu anlatan Hilton, Türkiye\'nin tarihi dokusuna hayran olduğunu söyledi. İş yoğunluğundan bahseden Hilton, yönettiği üç oteli olduğunu, aynı zamanda iş gezileri, kendi adını taşıyan kozmetik markasının işleriyle uğraştığını belirtti. Hilton, gelecek planları arasında anne olmanın ve çocuklarıyla tatil yapmanın ilk sırada olduğunu vurguladı.

Nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zylka ile birlikte Antalya\'ya gelen Hilton, ileriki yıllarda Türkiye\'ye çocuklarıyla birlikte gelmeyi hayal ettiğini söyledi. The Land of Legend\'s\'i çok sevdiğini belirten Hilton, \"Çocuklarımla burada tatil yapmayı isterim. Burada rollen coaster\'a bineriz. Çocuklarımla burada olmaktan zevk duyacağım\" dedi.

Hilton, defilede giyeceği 4 parçadan oluşan özel koleksiyon elbiseyi de yanında götürerek, özel davetlerde giymek istediğini söyledi. Defile hazırlıkları sırasında gördüğü kıyafetlerin dikkat çekici olduğunu ifade eden Hilton, \"Üzerimde taşımaktan büyük mutluluk duyacağım\" diye konuştu.

Baş manken olarak podyuma çıkacak olan Paris Hilton\'a, Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schafer ve Özge Ulusoy\'un yanı sıra, 40 kişilik manken kadrosu eşlik edecek.



4 - Yusuf Güney\'in Hakkari konserinde sürpriz evlilik teklifi

HAKKARİ\'de Belediye\'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamındaki Yusuf Güney konserine, polis memuru Caner Çelik\'in, öğretmen Fulya Baş\'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi damgasını vurdu.

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde dün akşam şarkıcı Yusuf Güney sahne aldı. Sahne performansıyla konsere katılanları coşturan Güney, konserinde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim\'in koruması olan polis memuru Caner Çelik , Şehit Selahattin Anaokulu\'nda öğretmenlik yapan sevdiği Fulya Baş ile sahnede yanına çağırdıktan sonra, diz çöküp, \"Benimle evlenir misin Fulya?\" diye bağırdı. Yusuf Güney\'in huzurunda, örğretmen Baş da \"Evet\" diye bağırdı. Yusuf Güney\'in seslendirdiği şarkıyla dans eden çift, unutulmaz bir gece yaşadı. Konsere katılanlar ise çifti alkışlayarak tebrik etti.

