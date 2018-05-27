DHA YURT BÜLTENİ - 10

Bakan Elvan: Başaramayacaklar

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, \"Seçim kararı aldık, ekonomi üzerinden bizi vurmak için çalışmaya başladılar. Ne oluyor da dolarda yükseliş söz konusu? Başaramayacaklar\" dedi.

Seçim çalışmaları için Mersin\'e gelen Kalkırma Bakanı Lütfi Elvan, Serbest Bölge Gişeleri\'nde konvoy eşliğinde karşılandı. AK Parti il binasına gelen Bakan Elvan, burada eşi Zeliha Elvan ile çıktığı otobüsten vatandaşlara seslendi. Elvan, \"Türkiye\'nin bekası ve geleceği için 24 Haziran\'da seçim kararı aldık. Bununla birlikte dolar yükselme başladı. Ekonomi üzerinden bizi vurmak için çalışmaya başladılar. Türkiye\'nin ihracatı iyi, yıllık yüzde 10 artış sağlamışız. Yüzde 1,5\'luk bütçe açığımız var. Bu rakam gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 3,4,5,6, çıkabildiğiniz kadar çıkın. İhracat ve üretimimiz iyi. Tüm dış borçlarımızı toplayın, bizim borçlarımızın milli hasılaya oranı, gelişmiş ülkelerin oranından daha düşük. Ama ne oluyor da dolarda yükseliş söz konusu? Siz dik durdukça, Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında durduğunuz sürece bunlar da başaramayacaklar. Ekonomik alanda da başaramayacaklar\" dedi.

24 HAZİRAN TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

24 Haziran seçiminin, Türkiye\'nin geleceğini belirleyecek bir seçim olduğunu ifade eden Elvan, \"Bir Alman bakan geliyor. Hükümetin yetkilileri ile görüşmüyor, muhalefetle görüşüyor. İYİ Parti lideriyle görüşüyor. Neden görüşüyorlar? Kimin Türkiye üzerinde hesabı varsa, bunu bozacak olan sizsiniz. Recep Tayyip Erdoğan\'ı yıkamayan dış güçler, içerideki iş birlikçileriyle Erdoğan\'ı yıkma girişiminde bulunuyor. Onlara izin vermeyeceksiniz. Ülkenin çıkarını gözetmek önemli. Onlara gereken cevabı vermelisiniz kardeşlerim. Hem Cumhurbaşkanımızı başkanlık koltuğuna oturtacağız hem de mecliste güçlü bir Ak Parti\'yi inşa edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Lütfi Elvan gişelerde karşılanırken

-Vatandaşlardan görüntüler

-Konvoydan görüntüler

-Parti binası önünden görüntüler

-Bakan Elvan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05\'01\" BOYUT: 380 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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İYİ Parti, Diyarbakır\'da seçim startını verdi



İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmalarının startını, milletvekili adayı ve Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu\'nun katılımıyla verdi.

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanlığı 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmalarının startını yapılan toplantıyla verdi. İYİ Parti Diyarbakır 1\'inci sıra milletvekili adayı Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu, seçim çalışmalarına başladıklarını belirtti. Birçok yerde parti teşkilatı kurmadan, Diyarbakır İl Başkanlığı kongresini yapmadan erken seçim kararı alındığını ifade eden Mehmet Salim Ensarioğlu, halka İYİ Parti\'yi anlatmak konusunda partililere büyük görev düştüğünü söyledi. Diyarbakır\'a gelme nedenini halkla ve ailesiyle kucaklaşmak ve barışmak olduğun dile getiren Ensarioğlu, \"Ailemle, dostlarımla kucaklaşmak istiyorum. Yıllardır burada bazıları hakkı olmadığı halde bölgeyi temsil ediyor havasındalar. Bölgede hiçbir şey yapmadıkları gibi, Diyarbakır\'a zaten hiçbir şey yapmamışlar. O insanları buradan temizlemek istiyorum. Onlar hak etmedikleri yerlerdedir, hak ettikleri yere sizlerin desteğiyle gidecekler. 3 dönem bakanlık yaptım, 41 yaşındayken 3\'üncü dönem bakanlığımı yaptım. Devleti ve halkımı iyi tanıyorum. Devlet terbiyesini aldım, devleti çok iyi tanıyorum. Devlet milletin hizmetkarıdır. Hiçbir siyasi partinin yandaşı değildir. Devlet seçime girmez, tarafsız olur. Devlet kamu düzenini sağlar, herkese aynı mesafede olur. Biz 1992 yılında bölgede 21 bin kişiyi kadroya aldık. Bu seçimlerde iktidara gelirsek, en az 250 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ensarioğlu\'nun karşılanması

-Toplantıya katılanlar

-Ensarioğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı park kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Adana\'da 2 kişinin öldüğü 9 kişininde yaralandığı araç parkı kavgasında tarafların birbirlerine sopa ve baltalarla saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 22 Mayıs\'ta Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü İsa Sancar ve babası Cuma Sancar kamyonetlerini market sahibi Hasan Aydın\'ın iş yerinin önüne park etti. Buna sinirlenen Aydın\'da Sancar\'a kamyonetini kaldırmasını söyledi. Bunun üzerine iki taraf arasında çıkan tartışmaya Hasan Aydın\'ın çocukları ve akrabaları Erkan, Sedat, Hüseyin, Kerem ve Cahit Aydın\'da karıştı. Kavganın büyümesi üzerine İsa Sancar, tabancayla ateş ederek Aydın ailesinden 5 kişiyi, pazardaki Mert Aslan (12) ve alışveriş yapan Fikret Güne\'deni de yaraladı.

BALTA VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Bunun üzerine Aydın ailesinin üyeleri, pazarda hırdavat satılan tezgahdaki balta ve sopaları alarak İsa Sancar ve babası Cuma Sancar\'ı dövmeye başladı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın tabancayla yaralanan 7 kişi ve İsa Sancar ve babası Cuma Sancar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Aydın ve kardeşi Kerem Aydın\'da yaşamını yitirdi. Kent genelinde çeşitli hastanelerde bulunan 7 yaralı ise tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Tarafların sopa ve baltalarla kavga ettiği görüntüler

- Olay yerinden arşiv görüntüler

SÜRE:01\'42\" BOYUT: 104 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Kocaeli\'de sağanak su baskınlarına neden oldu (4)

SUYLA KAPLI YOLA GİRİNCE MAHSUR KALDILAR

Kocaeli\'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi\'nde Beyazıt Sokak\'ta suyla kaplı yola giren hafif ticari araç arıza yaparak suda kaldı. Hafif ticari aracın içerisinden bulunanlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekibi gelirken, araçtan çıkan 4 kişi suyun içerisinde yürüyerek ilerledi. İtfaiye ekibi daha sonra aracı suların içerisinden çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Suda mahsur kalan araçtan görüntü

-Ailenin araçtan çıkması

Haber:KOCAELİ,(DHA)



