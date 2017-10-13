DHA YURT BÜLTENİ - 10

Tartıştığı kızının boğazını keserek öldürdü

ELAZIĞ\'da yaşayan Türk Telekom görevlisi Ahmet Baş, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı kızı Hilal Baş\'ın boğazını keserek öldürdü. Baba Baş, cinayet sonrası polisi arayarak, \"Kızımı öldürdüm\" diye kendini ihbar etti.

Merkez Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak\'taki evinde bugün öğlen saat 13.00 sıralarında baba Ahmet Baş (49), 22 yaşındaki kızı Hilal Baş ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonucu öfkelenen baba Baş, mutfaktan kaptığı bıçak ile kızının boğazını kesti. Hilal Baş\'ın olay yerinde ölmesi üzerine polisi arayan baba Ahmet Baş, \"Kızımı öldürdüm\" diyerek kendini ihbat etti. Olay yerine gelen polis ekipleri baba Ahmet Baş\'ı gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısı ve polis olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin meydana geldiği evde inceleme yaptıktan sonra, Hilal Baş\'ın cesedi sağlık ekipleri tarafından, otopsi yapılmak üzere ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Ölüm haberinin duyulması üzerine evin önüne gelen genç kızın yakınları, sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve cinayet zanlısı baba Ahmet Baş\'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Apartmanın önünden görüntü

-Kaldırımda oturan ailenin görüntüsü

-Cenaze arabasının gelişi

-Öldürülen genç kızın cenaze arabasına alınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

===================================================

Zonguldak\'ta, FETÖ\'nün Emniyet Yapılanması davasında 8 tahliye

ZONGULDAK\'ta, 68\'i tutuklu, 5\'i tutuksuz 73 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY\'nin \'Emniyet Yapılanması\' davasında 8 sanık tahliye edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin \'Batı Karadeniz Bölgesi Emniyet Yapılanması\'na yönelik yürüttüğü soruşturmada, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri, müdür yardımcıları, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 68\'i tutuklu, 5\'i tutuksuz, 73 sanık hakkında dava açıldı. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'Silahlı terör örgütünü yönetme\', \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlarından yargılanan sanıkların ilk duruşması 9 gün sürdü. Duruşmada sanıklar tek tek savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, tutuklu 8 sanığın tahliyesine karar vererek, davayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Sanıkların adliyeye sokulması

-Adliyeden detaylar

Süre: (5.30) Boyut: :(615 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

=====================================================

İnegöl\'deki kazada faciadan dönüldü

BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde, iddiaya göre, şehit ihlali yapan kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsü, sürücüsünün dikkati sayesinde bariyerlere çarparak durdu. Korku dolu anlar yaşayan yolcular, olayın etkisinden uzun süre kurtulamadı.

İnegöl\'den Ankara yönüne giden Nihat M. yönetimindeki 16 F 1269 plakalı kamyon, MER-PA mevkiinde iddiaya göre, şerit ihlali yaptı. Aynı yöne giden Ata P. yönetimindeki, 06 LK 553 plakalı, Pamukkale Turizm\'e ait otobüs, kamyona arkadan çarptı. Kaza anında direksiyonu bariyerlere kırarak yolcu dolu otobüsü durduran sürücünün soğukkanlılığı olası faciayı önledi. Kazadan, yara almadan kurtulan yolcular uzun süre olayın etkisinden kurtulamadı. Yolcular, daha sonra gelen bir başka otobüs ile yola devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

------------------------

Yolcuların kaza sonrası görüntüsü

Yolcuların kaza anını anlatması

Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

======================================

Halikarnas Balıkçı ölümünün 44\'üncü yılında anıldı

HALİKARNAS Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 44\'üncü ölüm yıldönümünde Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki Gönültepe\'de bulunan mezarı başında ve çeşitli etkinliklerle anıldı. Etkinliklere katılan öğrenciler, Halikarnas Balıkçısı\'nı şiirleriyle ve \'Merhaba\'sıyla andı.

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ne 1925\'te sürgüne gönderilen ünlü edebiyatçı-yazar ve rehber \"Halikarnas Balıkçısı\" Cevat Şakir Kabağaçlı, ölümünün 44\'üncü yıldönümünde anıldı. Bodrum Belediyesi, Bodrum Kent Konseyi, Halikarnas Balıkçısını Yaşatma Platformu ve Oasis Alışveriş Merkezi\'nin destekleriyle düzenlenen \'Halikarnas Balıkçısı\'na Merhaba\' adı etkinlik, sabah Oasis Alışveriş, Kültür ve Eğlence Merkezi\'nde başladı. Merkezde 16 yıl önce oluşturulan Halikarnas Balıkçısı Ağaçlandırma Alanı\'na, Bodrum Marmara Koleji ve Küçük Şeyler Anaokulu öğrencileri tarafından mandalina fidanı dikilmesiyle program start aldı. Ardından Kabaağaçlı\'nın, Gümbet Mahallesi\'ndeki Gönültepe\'de bulunan mezarına geçildi. Buradaki törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Emekli Büyükelçi Mukadder Sezgin, Hüseyin Boyacı İlkokulu ve Bodrum Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Haikarnas Balıkçısı\'nın Bodrum\'a çok büyük değer kattığını belirterek, \"Bodrum\'da mavi yolculuktan bahsedebiliyorsak, narenciye bahçelerinden bahsedebiliyorsak, onun diktiği ağaçların gölgesinde dinlenebiliyorsak, bu Halikarnas Balıkçısı\'nın bizlere öğretmiş olduğu ve bırakmış olduğu mirastır. Bodrum Belediyesi olarak da bizlere yüklediği misyonun, görevin farkındayız. Eserlerinde de Bodrum sevgisini aşılamıştır. Onun değerlerini gelecek nesillere aktarmak da hepimizin görevidir\" dedi.

Öğrenciler de Halikarnas Balıkçısı\'nın şiirlerini okudu. Tören, Balıkçı\'nın mezarının başına begonviller bırakılmasıyla sona erdi. Bodrum Kent Konseyi üyeleri de Halikarnas Balıkçısı\'nı Bodrum Kalesi girişindeki heykeli önünde düzenlenen etkinlikle andı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Oasis Alışveriş Merkezi\'ndeki ağaç dikimi etkinliği,

-Gönültepe\'deki anma etkinliği,

-Başkan yardımcısı, kaymakamın açıklamalarından,

-Çocukların şiir okumaları, Merhaba demeleri

-Mezarına çiçek bırakılması,

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA)

=========================================

Deri\'n Fikirler\'in birincisi Fırat Karapınar ve Selin Yılmaz oldu

EGE Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından, Türk deri sektöründe tasarım ve üretim kalitesini geliştirmek, ihracatta katma değerli ürün payını arttırmak amacıyla bu yıl 7. kez düzenlenen \'Deri\'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması\'nda tasarımcı Fırat Karapınar ve deri mühendisi Selin Yılmaz\'dan oluşan takım \'Kitle ve Fikir Yağmuru\' adlı teması ile birinci oldu.

Bu yıl \'Propaganda\' ana teması ile düzenlenen Deri\'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması\'nın final defilesi, İzmir\'deki bir otelde yapıldı. Defilenin kareografisini ise SerkanDuman ve Gökhan Duman üstlendi. Yarışmada birinciliği tasarımcı Fırat Karapınar ve deri mühendisi Selin Yılmaz\'dan oluşan takım \'Kitle ve Fikir Yağmuru\' adlı teması ile elde etti. İkinciliği, \'Athena\' adlı temalarıyla tasarımcı Özgün İnceoğlu ve deri mühendisi Tuba Dilber kazanırken, üçücülüğü ise tasarımcı Kübra Çiçek ve deri mühendisi Hakan Deniz \'Me\' teması ile elde etti.

Deri\'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması\'nın birincisi Fırat Karapınar ve Selin Yılmaz\'a birincilik ödülünü Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar takdim etti. İkinci olan Özgün İnceoğlu ve Tuba Dilber\'den oluşan takım ise ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Süleyman Kocasert ve EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler\'in elinden aldı. Üçüncü olan Kübra Çiçek ve Hakan Deniz\'e ise ödüllerini İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık verdi.

JÜRİDE ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

7. Deri\'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması\'nda finalistlerin tasarımlarını birbirinden ünlü isimlerin oluşturduğu jüri değerlendirdi. Jüri Başkanlığı\'nı Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Zandar yaparken, jüride; Moda Tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Matraş, Moda Tasarımcısı Hatice Gökçe, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Musa Evin, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Mızraklı, Derimod Başkan Vekili Sedef Orman, Moda Tasarımcısı Siren Ertan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Tahiroğlu ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Erman yer aldı.

\"GERÇEK DERİNİN TERCİH EDİLMESİNİ İSTİYORUZ\"

Final defilesinde konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, tasarımcıların son dönemde sentetik ve doğal liflere yöneldiğini gözlemlediklerini, derinin bir propagandaya ihtiyacı olduğunu düşündükleri için bu yılki yarışmanın ana temasını \'Propaganda\' olarak belirlediklerini kaydetti. Galiko, \"Sentetik ve doğal lifler yerine gerçek derinin tercih edilmesi sağlık açısından da önemli. Tasarımcıların deriyle buluşmasını istiyoruz\" dedi.

Tekstil-moda tasarım bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri ya da mezunlarıyla, deri mühendisliği eğitimi alan üniversite öğrencilerinden ya da mezunlarından oluşan takımların yarıştığı Deri\'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması\'nın modeli itibariyle dünya genelinde bir ilk olduğu bilgisini paylaşan Galiko şöyle devam etti: \"Türkiye\'nin deri ve deri mamulleri ihracatında kilogram fiyatı 11 dolar seviyesinde. Deri ve deri ürünlerinde İtalya\'nın ortalama ihraç fiyatı ise; 63 dolara ulaşıyor. Biz de daha katma değerli üretim ve ihracat yapmak için alınterinden çok, akılterine ihtiyacımız var. Tasarım, İnovasyon, Markalaşma ve Ar-Ge\'ye yapılacak yatırımlarla bugün 1.5 milyar dolar seviyesinde olan deri ve deri mamulleri ihracatımızı 5.2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Deri\'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışmasını bu yolda önemli bir kavşak olarak nitelendiriyoruz.\"

PARA ÖDÜLÜ KAZANDILAR

7. Deri\'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışmasını\'nı kazanan Fırat Karapınar ve Selin Yılmaz 10 bin TL para ödülünün sahibi olurken, ikinici olan Özgün İnceoğlu ve Tuba Dilber 6 bin TL ve üçüncü olan Kübra Çiçek ve Hakan Deniz 4 bin TL para ödülü kazandı. Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birisi Ekonomi Bakanlığı\'nın değerlendirmesi sonrasında yurtdışında eğitim hakkına sahip olacak. Dereye giren deri mühendisleri ise sektörünün öncü firmalarında staj yapma fırsatına kavuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: İZMİR, (DHA)

====================================================

Eşi ve baldızıyla hırsızlık turnesine çıkmış

ANTALYA\'da 3 evden ziynet eşyası çalan S.C., eşi N.C. ve baldızı G.Ö., operasyonla yakalandı. Şüphelilerin Eskişehir\'den Antalya\'ya geldiği, birçok ilde hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı.

Antalya\'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 3 evden hırsızlık olayı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Olayların meydana geldiği mahallelerde onlarca kamera görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.C. ve eşi N.C. olduğunu, ayrıca yanlarında S.C.\'nin baldızı G.Ö.\'nün olduğunu ortaya çıkardı. Eskişehir\'de otomobil kiralayıp Antalya\'ya geldiği belirtilen şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden polis, operasyonla gözaltına aldı.

Birçok ilde hırsızlık olayına karışan şüphelilerin, aile görüntüsü verdikleri, bu sayede dikkati çekmeden girdikleri apartmanlarda hırsızlık yaptıkları belirtildi. İfadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışı

-Polis aracına binmeleri

-Aracın adliyeye gidişi

-Adliye dış plan görüntü

-Güvenlik kamera görüntüleri ( şahıslar yolda yürürken )

173 MB /// 01.32

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

===================================================

Yaralı Tilki’ye Belediye Şefkati

BURSA’nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı yavru tilki, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine teslim edildi. Yavru tilkinin ameliyat edildikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

İnegöl\'ün Muratbey Mahallesi girişinde yürümekte zorluk çeken yavru tilkiyi gören vatandaşlar yakaladıkları hayvanı haber verilmesi sonucu gelen belediye görevlilerine teslim ettiler. Sağ bacağının üzerine basmakta zorluk çeken yavru tilki tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne götürüldü.

Henüz 5 aylık olduğu tahmin edilen yaralı hayvanın bacağından ameliyat edileceğini söyleyen Veteriner Hekim Musa Subaşı, daha sonrada doğaya bırakılacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Tilkinin ekipler tarafından alınması

-Yaralı tilkiye merkezde tedavi uygulanma görüntüleri

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa)(DHA)-

