DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ANKARA YENİDEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

ANKARA\'da bir hafta aradan sonra kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ankara\'da yaklaşık bir hafta aradan sonra gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı; Çankaya, Keçiören, Mamak ve Altındağ gibi pek çok merkez ilçesinde etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklar ve ana arterler beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bir haftadır hazır şekilde bekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de geceyi karla mücadele ederek geçirdi. Ekipler, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı 4 saattir aralıksız devam ediyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bugün yurt genelinde havanın yağışlı olacağı kaydedilmişti. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği açıklanmıştı.

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

2)GAZİANTEP\'TE KAR ETKİLİ OLDU

Gaziantep\'te yılın ilk günü yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü kentte, sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle, yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle araçlar kayarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yayalar ise yürümekte zorluk çekti. Yetkililer, gün boyu devam etmesi beklenen yağış ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

3)KARTEPE\'DE MOTORU DURAN EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 1 YARALI

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezinin yer aldığı alanda motoru duran eğitim uçağı, ağaçların olduğu alana düştü. Kazada pilot hafif yaralanırken, yanındaki kadın yara almadan kurtuldu. Pilot İkram Kaya (53) ve Meral Dilber Malgaz\'ın (52) bulunduğu eğitim uçağı, Kartepe\'deki Cengiz Topel Havaalanı\'ndan havalandı. Kayak merkezinin üzerinde uçan uçağın motoru, iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, Geyik Alanı mevkisinde durdu. Pilot Kaya\'nın indirmeye çalıştığı eğitim uçağı, ağaçların arasına burun üstü düştü. Bu anları görenler, hemen yardıma koştu. Düşüş sırasında başını çarpması sonucu hafif yaralanan Kaya ile Malgaz, kayak merkezinde bulunan otelin revirine götürüldü. Revirde müdahalede bulunulan İkram Kaya\'nın başı, bandajla sarıldı. Meral Dilber Malgaz ise yaralanmadan kurtuldu. Jandarma Arama Kurtarma timi, kar motorları ile uçağın bulunduğu alana indi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEYE GETİRİLDİLER

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde düşen uçağın pilotu İkram Kaya ile Meral Dilber Malgaz, otelin revirinden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne getirildi. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, \"Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım\" dedi. Acil servise alınan pilotun başına dikiş atıldı. Ağaçların arasına düşen uçağın Cessna 152 tipi uçak olduğu, İstanbul\'da bulunan bir havacılık kulübüne ait olduğu öğrenildi. Cengiz Topel Havaalanı\'ndan havalanan uçağın motorunun durduğu belirtilirken, pilotun başarılı manevrası ile 2 kişinin kurtulduğu bildirildi.

PİLOT: MOTOR DURDU

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde düşen uçağın pilotu İkram Kaya ile yanındaki Meral Dilber Malgaz, otelin revirinden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne getirildi. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, \"Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım\" dedi. Acil servise alınan pilotun başına dikiş atıldı.

Ağaçların arasına düşen uçağın Cessna 152 tipi uçak olduğu, İstanbul\'da bulunan bir havacılık kulübüne ait olduğu öğrenildi. Cengiz Topel Havaalanı\'ndan havalanan uçağın motorunun durduğu belirtilirken, pilotun başarılı manevrası ile 2 kişinin kurtulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

4)EVLERİNDE ÇIKAN YANGINDA, DUMANDAN HASTANELİK OLDULAR

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, tek katlı müstakil bir evde elektrik kontağından çıkan yangında, duman etkilenerek mahsur kalan ve itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın olarak kurtarılan aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.Zafer Mahallesi 1712 Sokak\'taki Halit Bekler\'e (59) ait tek katlı evde dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Tuvalet ihtiyacını gidermek için uyanan Halit Bekler, alev ve dumanları farkedip, söndürmek için bir yandan müdahale ederken diğer yandan da eşi Şengül Bekler (58) ve oğulları Cumhur Bekler\'i (28) uyandırdı. Ancak, müdahaleleri yetersiz kalınca alevler kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfiye ekipleri, dışarı çıkmak isterken dumandan etkilenen Bekler Ailesi\'nin üç ferdini yarı baygın halde buldu. Dışarı çıkarılıp ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan aile fertlerinden Cumhur Bekler, tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan annesi ve babası ise Denizli\'deki bir özel hastaneye sevk edildi. Bekler çiftinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Sabah yanan eve gelen Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel, \"Yeni yılın ilk gününde çıkan bu yangın bizleri üzdü. Halit ağabeyimiz ile oğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kış gününde evsiz kaldılar. Nazilli Kaymakamlığı başvuru yapmaları halinde kendilerine gereken yardımı yapacaktır. Ben de konunun takipçisi olacağım\" dedi. Muhtar Certel, Nazilli Belediyesi\'nin de evi yanan aileye gereken yardımın yapılması için duyarlılık göstereceğine inandığını söyledi.

Bekler Ailesi\'nin komşuları İsmail Akın, \"Yangına uykuda yakalandıkları için dumandan etkilenmişler. Fark edip çıkmaya çalışırken ise bulundukları yere yığılıp, kalmışlar. Nesye ki itfaiye ekileri yardıma yetişti. Şimdi Denizli\'de Halit ağabeyimiz ve eşi Şengül Hanım\'dan gelecek iyi haberleri bekliyoruz\" dedi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

5)TAŞ ATTIKLARI ARAÇTAKİ 300 BİN LİRAYI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde bankadan para çeken iş insanı Y.Ö.\'nün aracına taş atarak 300 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı. Soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 28 Aralık\'ta Tarsus ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Y.Ö. bankadan 300 bin lira para çekip aracına bindi. Parayı yan koltuğun üzerine koyan Y.Ö.\'nün hareket ettiğini gören şüphelilerden biri araca taş attı. Aşağı inen Y.Ö. taşın nereden geldiğini anlamak için etrafa baktı, bu sırada şüpheli F.A. (21) sürücüye taşı atan kişiyi işaret etti. Bunun üzerine Y.Ö. taşı atan kişiye bakarken diğer şüpheli S.Ç. (19) yolcu kapısını açarak koltuk üzerinde bulunan paraları aldı. Şüpheli S.Ç.\'nin kaçtığını gören Y.Ö. peşinde koşmaya başladı. S.Ç. kalabalıkta kayıplara karıştı.

Olayın andından polis, güvenlik kameralarını ve araçtaki parmak izini araştırarak F.A ve S.Ç.\'yi Adana\'nın Seyhan ilçesinde olduğunu saptadı. S.Ç.\'nin evine baskın yapan polis şüpheliyi balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyete götürülen S.Ç. ise, olayı tek başına gerçekleştirğini parayı da harcadığını söylediği öğrenildi.

Polis firari zanlı F.A.\'yı yakalamaya çalışıyor.

6)SİLAHLI VE KAR MASKELİ HIRSIZ, \'30 SANİYEDE\' MARKETİ SOYDU



ANTALYA\'da, bir market zincirinin şubesine giren silahlı ve kar maskeli hırsız, 30 saniye süren soygunda yaklaşık 2 bin 500 TL\'yi çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Marketin önüne gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, iddiaya göre bir süre marketin önünde dolaştıktan sonra içeriye girerek kasiyer Gülsüm Ç.\'ye kasayı boşaltmasını söyledi. Panikleyen Çetin önce itiraz etti. Soyguncu belindeki tabancayı çıkarıp kasiyere göstererek, \"Sakın panik butonuna basma\" diye tehdit etti. Gülsüm Ç.\'ye zorla kasayı açtıran soyguncu, yaklaşık 2 bin 500 TL\'yi alarak kayıplara karıştı. Çalışanlar, yaklaşık 30 saniye süren soygunun ardından polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, büyük korku yaşayan kasiyer Gülsüm Ç.\'nin ifadesine başvurdu. Markette çalışma yapan ve güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

7)AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çapmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından birçok kişi yağmurlu havaya rağmen kucağında bebeğiyle kurtarma çalışmalarını izledi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarında meydana geldi. Emre Demirel, yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobille Üçgen kavğaşından, Bağbaşı istikametine seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks otomobil yolun kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Otomobil sürücüsü Emre Demirel, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilden itfaiye tarafından çıkartılan yaralılar Emre Gökçe, Aydın Işık ve Mehmet Kaplan ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik polisleri karayolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazada ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden Emre Demirel\'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Demirel\'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine toplanan vatandaşlardan bazıları kamyon kasalarına çıkarken, kucaklarında yağmurlu havada bebekleriyle gelenlerde ekiplerin çalışmalarını izledi, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

8)MALATYA\'DA KAN DAVALILAR ARASINDA KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



MALATYA\'da, aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Fehti Aksoy (39) hayatını kaybetti, Nihat K.(38) ise yaralandı. Polis olaya karışan Sami U.\'yu (54) gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Cirikpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalledeki çay ocağında karşılaşan ve aralarında kan davası olduğu öğrenilen Sami U. ile Fethi A. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Fethi A.\'nın akrabası Nihat K.\'nın da dahil olmasıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan kavgada Sami U. üzerindeki bıçakla Fethi A.\'yı yaraladı. Nihat K. ise aracındaki av tüfeğini getirerek Sami U.\'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan kurtulan Sami U. bıçakla Nihat K.\'yı da yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılardan Fethi A., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan Nihat K.\'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Sami U.\'yu gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

9)HİNDİSTAN\'DAN GELEN TURİST KUŞADASI\'NDAKİ MAĞARADA BOĞULDU



AYDIN\'ın Kuşadası ilçesine yılbaşını kutlamak için gelen Hindistan uyruklu Kartık Sharma (22), arkadaşları ile birlikte gittiği Zeus Mağarası\'nda boğularak hayatını kaybetti.

Yeni yılı Kuşadası\'nda geçirmek için 25 Aralık tarihinde Hindistan\'dan gelen Kartık Sharma (22), akşam saatlerinde 3 arkadaşı ile birlikte Güzelçamlı Mahallesi\'ndeki Zeus Mağarası\'na gitti. Yüzme bilmediği ileri sürülen Sharma, mağaradaki suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, Sharma\'yı arama başladı. Kartık Sharma\'ya ulaşamayan arkadaşlarının durumu çevredekilere anlatmasıyla, yetkililere haber verildi. Mağara karanlık olduğu için, arama faaliyetleri kısıtlı kalınca dalgıç getirildi. Suda bir süre arama yapan dalgıç, Hindistan uyruklu Sharma\'nın cansız bedenini buldu. Sharma, sudan çıkartılarak mağaranın dışına taşınırken, arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kartık Sharma\'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10)DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZ DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN ÖNCE ÖLDÜ



İZMİR\'in Konak ilçesinde, yarın 18\'inci yaş günü olan İrem Coşkun, Alsancak\'ta denize düştü. Bir süre suda çırpınan genç kız, yılbaşı nedeniyle görevli deniz polisi tarafından sudan çıkarılarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Deniz kenarında duran İrem Coşkun, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmeyen Coşkun, kıyıya çıkmak için bir süre suda mücadele etti. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Coşkun, yılbaşı kutlamaları kapsamında denizde güvenliği sağlamak üzere görevlendirilen polis ekiplerince kurtarıldı. Sudan çıkartılan Coşkun\'un solunumunun durduğunu fark eden polis, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonucu, hayata dönen Coşkun, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Coşkun\'un dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Coşkun\'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Coşkun\'un yarın 18\'inci yaş günü olduğu öğrenildi.

11)ESKİ KAYINBİRADERİNİ TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURDU

GAZİANTEP\'te, eski eşinde kalan çocuklarını görmeye giden Kaya O., evin önünde tartıştığı eski kayınbiraderi Bülent Özbudak\'ı tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Perşembe günü Kepenek Mahallesi\'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl evli kalan Kaya O. ve Sema Özbudak anlaşamadıkları gerekçesi ile 2 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin 2 çocuğunun velayetini anneye verdi. Sema Özbudak, çocukları ile beraber ağabeyi Bülent Özbudak\'ın evinde kalmaya başladı. Kaya O., mahkemenin verdiği izin gününde çocuklarını görmeye gitti ancak Bülent Özbudak\'tan eski eşinin evde olmadığını öğrendi. Kaya O. ile eski kayınbiraderi Bülent Özbudak arasında evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kaya O., yanındaki tabanca ile Bülent Özbudak\'ın ayaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Bülent Özbudak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bülent Özbudak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya O.\'nun konuşma sırasında belindeki tabancayı çıkararak Bülent Özbudak\'a ateş etmesi yer aldı.

Polis, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan Kaya O.\'yu yakalamak için çalışma başlattı.

12)KOMŞUNUN KAPISINA SATIRLA SALDIRDI, APARTMANDA TERÖR ESTİRDİ

KAYSERİ\'de iddiaya göre komşuları tarafından polise şikayet edilen 2 çocuk annesi Romanya uyruklu C. K., komşusu Fatma P.\'nin çocukları ile yaşadığı evin kapısına satır ve bıçakla saldırdı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kayseri\'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357. Sokak Selçuklu Apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre eşi uzun yol şoförü olan C. K. komşuları ile hakkında konuşulduğu gerekçesi ile tartıştı. Tartışmadan sonra bina sakinleri C. K.\'nin binadan çıkarılması için imza topladı. Kendisinin binadan çıkartılmak istendiği duyan C., bazı komşuları sözlü olarak tartıştı. Yaşanan olay karakolda son buldu. Komşuların davalık olduğu olayda savcılık takipsizlik kararı verdi. Aralık ayının başında yaşanan olayda ise C. K., komşusunu kızını iddiaya göre darp etti. Çocukları darp edilen aile can güvenliklerini sağlamak için binanın ve evin girişine güvenlik kamerası taktırdı. 28 Aralık\'ta Rumen uyruklu kadın, bir üst kattaki ailenin yaşadığı evine çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hakaret ederek elinde satır ile defalarca kapıya vuran C. K., binaya gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Yaklaşık 2 yıldır binadan oturan Rumen uyruklu kadının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden 3 çocuk annesi Fatma P., \" Çocuklarımın ve eşimin can güvenliği nedeniyle güvenlik kamerası taktırdım ve bilgisayar başından hiç ayrılmıyorum. Okula giden oğlum, işe giden kızım var. Onlara zarar verecek diye çok korkuyorum. Defalarca bina olarak şahsi olarak şikayet etmeme rağmen takipsizlik kararı çıktı. Geçtiğimiz gün bıçakla kızımın elini yaraladı. Yetkililer bize yardım etsin. Bir şeyler yapılması için o kadın veya bizim mi ölmemiz gerekiyor\" dedi.

13)EVİNİ ATEŞE VERDİ, APARTMANDA PANİĞE YOL AÇTI

ESKİŞEHİR\'de apartmanın 4\'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun G. (42), evini ateşe verdi. Apartmanda panik yaşanmasına neden olan yangın söndürülürken, mahsur kalan Tayfun G. de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Hayriye Mahallesi Yurt Sokak\'taki apartmanın 4\'üncü katında oturan Tayfun G.\'nin evinde çıkan yangın panik yarattı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan G., evinde yangın çıkarttıktan sonra alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Evde mahsur kalan Taygun G.\'de itfaiye erleri tarafından kurtarılarak polis aracına götürüldü. Hurdacılık yaptığı öğrenilen kişinin psikolojik sorunları olduğunu, yangını da kendisinin çıkardığını ve apartmandan tahliye edilmesi için imza topladıklarını söyleyen apartman sakinleri tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

14)MARKETTEN ALDIĞI ÜRÜNLERİ MONTUNUN İÇİNE KOYDU

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Bu anlar izleyenleri gülümsetti.

İlçede yaşayan Taner G., bir marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin paralı olması nedeniyle ürünleri montunun içine koydu. Taner G., bu anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntüler takipçilerden ilgi gördü.

\'GEREKİRSE PANTOLONUMU ÇIKARTIR, İÇİNE DOLDURURUM\'

Marketten satın aldığı ürünleri, poşete para vermemek için montunun içine koyan ve sosyal medyadan paylaştığı video ile izleyenleri gülümseten Taner Gökçe, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu. Alışveriş yapmak için markete gittiğini belirten Gökçe, \"Poşetlerin ücretli olduğunu duyunca çareyi montumda buldum. Ürünleri montuma doldurup götürdüm. Bu uygulamayı uygun bulmuyorum. Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum. Günde 3-4 defa markete gidiyorum. Ayda 100 lira para ediyor. Sosyal medyada paylaştım. Beğeni aldı video\" dedi.

15)DENİZLİLİLER NAYLON POŞET UYGULAMASINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

DENİZLİ\'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına dün başlandı. Uygulama kimi vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken bazıları tarafından ise eleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması dün başladı. Marketlerde çalışan görevliler, alışveriş yapan vatandaşları ücretli poşet uygulaması konusunda bilgilendirdi. Yeni uygulama kimi vatandaşların tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini aldı. Bazı vatandaşlar, markete bez torbalarını alarak giderken, bazıları ise 25 kuruş ücret karşılığında plastik poşet alarak alışverişini tamamladı. Markete gelen bazı vatandaşların aldıklarını poşete koymak yerine elinde taşıyarak ayrılması dikkati çekti.

Bir markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Daltar, müşterilerin bazılarının yeni uygulamadan habersiz olduğunu belirtip, \"Bazı müşterilerimiz elinde poşetle markete geldi. Bazıları ise aldıklarını kucağına doldurup gitti. Ama genel olarak uygulamaya herkesin olumlu baktığını gözlemledik\" dedi.

Markette alışveriş yapanlardan Hazret Koçyiğit ise uygulamayı eleştirerek, \"Uygulamanın paralı olması yerine farklı bir yöntem seçilebilirdi. Sonuçta insanlar bunu paralı olsa da alacaklar. 25 kuruş insanlar için büyük bir maliyet değil. Bunun için farklı bir yol bulunmalı\" diye konuştu. Hatice Tıkır ise evden çuval getirip alışverişlerini öyle yapacaklarını söyledi. Hüseyin Tekin ise, \"Gerekirse çarşıdan 1 kilo poşet alıp kullanırız\" dedi.

16)PALYAÇO KILIĞINDAKİ POLİSLER, 6 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİYİ YAKALADI



ANKARA\'da yılbaşı kutlamaları kapsamında palyaço kılığına girerek güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladı.

Ankara\'da yılbaşı kutlamaları kapsamında alınan güvenlik önlemlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri özverili çalışmasıyla olası suçları önledi. Yılbaşı gecesi palyaço ve balon satıcısı kılığına giren Güven Timleri, Kızılay ve Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) bölgelerinde toplam 312 kişinin GBT kaydını sorguladı. Yapılan sorgulamada tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması (iki ayrı dosya) ve cinsel taciz (üç ayrı dosya) olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.

Vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmelerinde aktif rol üstlenen Güven Timleri, Güven Park, Kızılay AVM, Yüksel Caddesi çıkışı ve Sakarya Caddesi üzerinde taşkınlık çıkartan toplam 32 kişiye hemen müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. Kutlama çerçevesinde alınan güvenlik tedbirlerinde Güven Timleri\'nden 25 personel aktif olarak sahada görev yaptı.

