DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)CHP\'NİN ANTALYA ADAYI BÖCEK: İTTİFAKIN ADAYI OLARAK HEP BERABER KAZANACAĞIZ

CHP\'nin 31 Mart seçimleri için dördüncü grup adaylarını belirlediği Parti Meclisi sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismi açıklanan Muhittin Böcek, dün saat 19.30\'da Ankara\'dan Antalya\'ya geldi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Böcek, havalimanında CIP çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla tokalaşıp teşekkür etti. Böcek, yağmurlu havada CIP otoparkında kurulan sahneden partililere seslendi.

Portakal topladığı, sokaklarında gezdiği, hayatının geçtiği Antalya\'da büyükşehir belediye başkan adayı olmanın gururunu yaşadığı belirten Böcek, \"Bana bu onuru, gururu yaşatan başta genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'na, Parti Meclisi\'ne, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'e çok teşekkür ediyorum. Antalya\'da ittifakın adayı olarak hep beraber kazanacağız. 25 yıllık siyasi hayatımdaki deneyimimle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 31 Mart\'a kadar hep birlikte yorulacağız. Hep birlikte güneşli güzel günler göreceğiz\" dedi.

Gençlerle, kadınlarla, Antalyalılarla 31 Mart\'a kadar hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Böcek, \"Oturmak yok, hep birlikte çalışacağız. Çünkü güzel Antalyam bu görevi oturmak için değil 25 yıllık deneyimleri daha da güzelleştirmek için verdi. Biz daha iyisini, daha güzelini yapacağız. Bugüne kadar Antalya için çalışanlara da teşekkür edeceğiz. Gazipaşa\'dan Kaş\'a kadar Antalya\'nın her noktasına hep birlikte koşacağız, çalışacağız\" diye konuştu.

ANAP\'ta 25 yıl önce başladığı siyasi hayatındaki yakın arkadaşlarının da şu an yanında olduğunu dile getiren Böcek, şunları söyledi:

\"O zaman beni aday gösteren ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz\'a, hemşerimiz olarak CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal\'a ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'na, Parti Meclisine çok teşekkür ediyorum. Biz Antalya için varız, biz daha iyisini yaparız, en iyisini yaparız. Gazipaşa\'dan Kaş\'a tüm hemşerilerimize siyaset ayrımı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağım. Siyasi parti hayatımda kimseyle kavga etmeden buralara geldik. Bundan sonra güzel Antalyam hizmetin en iyisine layık diyeceğiz. Bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 25 yıllık siyasi hayatım boyunca kimseyle kavga etmedim ve etmeyeceğim. Barış içerisinde huzur içerisinde güneşli günler göreceğiz.\"

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Böcek, konuşmasının ardından partililere karanfil dağıttı.

2)ERDEK\'TE AŞIRI YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur nedeniyle yollar kapandı.

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Erdek-Bandırma Karayolu, Kamplar Bölgesi\'nde derenin taşması sonucu trafiğe kapandı. Bandırmaya ulaşımın üst yoldan kontrollü şekilde sağlandığı öğrenilirken, Erdek İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Erdek\'e bağlı kırsal Turan Mahallesi\'ne giden yolda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Mahallenin ilçeye bağlantısını sağlayan yol ulaşıma kapandı. Ekipler her iki yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

3)ÇAM AĞACI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde köklerinin yumuşaması nedeniyle devrilen çam ağacı, bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1735 sokakta meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, köklerinin yumuşaması nedeniyle park halindeki 35 AEZ 182 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri sevk edildi. Çam ağacının devrilmesi sonucu, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, apartmana ait olan su vanası da patladı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yolu tamamen kapatan çam ağacı kaldırılırken, İZSU görevlileri patlayan su vanasını onardı. Olayın gece yaşanması sonucu, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

4)CADDE ORTASINDA SAÇINDAN ÇEKİP YERDE SÜRÜKLEDİLER

DİYARBAKIR\'da N.K. isimli kadın, hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla tartıştığı akrabası olan 2\'si kadın, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülerek, yerde sürüklendi. Kadının dövülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce Şehitlik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.K., dedikodusunu yaptıkları iddiasıyla akrabası olan 2 kadınla sokakta tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirsiz kadınlar ile bir erkek, N.K.\'yı sokak ortasında saçından çekip, bir süre yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle N.K., 3 kişinin elinden kurtarıldı. Kadının dövülmesi cep telefonuyla görüntülenirken, N.K.\'nın, kendisini döven 2\'si kadın 3 kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi.

5)SOKAK KÖPEKLERİNE KEMERLE İŞKENCE UYGULADILAR

BATMAN\'da kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine dakikalarca şiddet uyguladı. Sosyal medyada paylaşılan kamera görüntülerini inceleyen polis, köpeklere şiddet uygulayan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, pazar günü, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi\'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, caddedeki refüjde oturan 2 sokak köpeğine dakikalarca şiddet uyguladı. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin köpekleri tuttuğu, diğerinin ise belinden çıkardığı kemerle köpeklere vurduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan da 2 kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi. Polis, görüntülerdeki 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

O)TOMOBİLİ KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ, BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

ANKARA\'da kimliği belirsiz bir sürücünün kendisini durdurmak isteyen bir kadını, metrelerce otomobilinin üzerinde taşıdığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ankara\'nın Yenimahalle ilçesine bağlı İnönü Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir sürücü, kendisini durdurmak isteyen kadını metrelerce arabanın üzerinde götürdü. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük tepki çekti.

7)PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPAN KADIN BAŞINDAN VURULDU

ÇANAKKALE\'de, pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35), iki kişi arasındaki silahlı kavgada, başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, salı günleri kurulan pazar alanında meydana geldi. Halk pazarına giden H.T. iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu bir kişiyle tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. H.T. yanındaki silahla 3 el ateş etti. Bu sırada pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35) silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan başka bir kişi ise merminin sırtını sıyırmasıyla hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Filiz Çayırlı\'yı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi \'ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırarak tedaviye aldı.

Polis ekipleri ise, şüpheli H.T.\'yi kısa sürede silahıyla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8)SULAMA KANALINA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, DALGIÇLAR SUDA BEBEK ARADI

Eskişehir\'de Tunca Kıran\'ın kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Kıran, hayatını kaybetti. Otomobilde bebek arabası, yastığı ve bezi olması nedeniyle dalgıçlar suda bir süre bebek aradı. Bebeğin evde annesinin yanında olduğu öğrenilince arama çalışması sonlandırıldı. Olay, Orta Mahalle Sarıcakaya Yolu yakınlarında meydana geldi. Tunca Kıran\'ın kullandığı 26 KA 554 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkıp, sulama kanalına uçtu. Suda ters dönen otomobili gören vatandaşlar dururumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşları da yardımıyla halatla otomobili sudan çıkardı. Ancak evli ve bir çocuk babası Tunca Kıran\'ın öldüğü belirlendi.

SUDA BEBEK ARANDI

Otomobilde bebek arabası, bebek yastığı ve bebek bezleri bulunması ile Tunca Kıran\'ın kazadan önce bir arkadaşını telefonla arayıp, çocuğunu gezdirmeye çıkaracağını söylemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli dalgıçlar suda bebek aradı.3 dalgıç bir süre suda ve su kenarındaki otların arasında arama yaptı. Daha sonra bebeğin evde annesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışması sonlandırdı.

FREN İZİ BULUNAMADI

Ekipler, olay yerinde fren izi olmadığını belirledi. Bu da Tunca Kıran\'ın direksiyon başında rahatsızlanarak otomobiliyle kanala uçmuş olma ihtimalini gündeme getirdi. Tunca Kıran\'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

9)GELİBOLU\'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 13\'Ü ÖĞRENCİ, 15 YARALI



ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Yülüce köyü yolu üzerinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada, minibüs ve kamyon sürücüleriyle birlikte, 13 lise öğrencisi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Evreşe Beldesine bağlı Yülüce köyü yolu üzerinde meydana geldi. Gelibolu ilçesinde taşımalı eğitim gören lise öğrencilerini okul çıkışı Yülüce ve Çokal köyüne taşıyan Sezgin Güder (40) yönetimindeki 17 AAB 201 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen L.B. yönetimindeki 16 DE 703 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada servis minibüsü sürücüsü Sezgin Güder (40) ile L.B. yönetimindeki kamyon sürücüsü ve servis aracındaki 13 lise öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 sürücü ile hafif şekilde yaralanan 13 öğrenci Çanakkale, Gelibolu ve Keşan\'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

10)İNEGÖL\'DE ZİNCİRLEME 2 KAZA; 1\'İ BEBEK 4 YARALI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde aşırı yağış sebebiyle art arda iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. 6 araç kazaya karışırken, 1\'i bebek, 4 kişi yaralandı. İlk kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa\'dan İnegöl\'e seyir halinde Kadir Doğan 43 RU 344 yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak Oğuzcan Durutan yönetimindeki 16 KCR 99 plakalı minibüse arkadan çarptı. kaza sırasında aynı yöne seyir halinde olan Daim Tosun yönetimindeki 16 PL 561 plakalı otomobil de kaza yapan 43 RU 344 plakalı özel otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucunda sürücü Kadir Doğan, eşi Ayşegül Doğan ile oğulları 2 yaşındaki Mustafa Yiğit Doğan yaralandı. 3 yaralı da ambulans gelene kadar yağıştan korunmak için mobilya mağazasına alındı. Biri çocuk 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

KAZA DAN BİR KAÇ DAKİKA SONRA

Kazadan birkaç dakika sonra ikinci kaza haberi geldi. İkinci kaza ise Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. İnegöl\'den Bursa\'ya seyir halinde olan Hüseyin İzgi yönetimindeki 16 KOA 76 otomobil, Efrahim Hallaç yönetimindeki 16 JJ 522 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucunda duran araçlara aynı yöne seyir halinde olan Erhan Tekin yönetimindeki 16 HJ 850 plakalı hafif araç arkadan çarparak durabildi. 3 aracın karıştığı kaza da 16 KOA 76 otomobil içerisinde bulunan Sıdıka İzgi (49) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kazalarla alakalı tahkikat sürüyor.

11)ERCİŞ\'TE TRAFODA PATLAMA: 2 YARALI

VAN\'ın Erciş ilçesinde, trafodaki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Erciş\'te meydana geldi. Trafonun bakım çalışması yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçiler İdris Yiğit (26) ile Vedat Beyaz (36) yaralandı. Yüzlerinde yanıklar oluştuğu belirtilen yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Erciş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi\'ne sevk edilirken, trafoda meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

12)RAHATSIZLANAN YOLCUSUNU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Denizli\'de belediye otobüsü şoförü Faruk Dere, aniden fenalaşıp bayılan erkek yolcusunu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Dün saat 22.00 sıralarında, Bayramyeri-Meska hattında sefer yapan 20 BL 097 plakalı belediye otobüsündeki bir erkek yolcu aniden fenalaşıp, bayıldı. Diğer yolcular, durumu otobüsün şoförü Faruk Dere\'ye bildirdi. Dere bunun üzerine, güzergahından çıkarak bayılan yolcuyu Denizli Devlet Hastanesi\'ne yetiştirdi. Bayılan yolcu, sağlık görevlilerinin getirdiği tekerdekli sandalyeye nakledilerek tedavisi için acil servise götürüldü.

Rahatsızlanan hastayı hastaneye teslim eden otobüs şoförü Dere, seferine kaldığı yerden devam etti. Otobüs şoförü Dere\'nin bu örnek davranış yolcular tarafından da takdirle karşılandı.

Yaşanan o anları anlatan şoför Dere, \"Bayramyeri\'nden hareket ettikten 5 dakika sonra bir yolcu gelerek arkada birinin rahatsızlandığını söyledi. O anda aklıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan\'ın \'Böyle bir durumda yolcuyu, kimseyi riske atmadan hastaneye güvenli bir şekilde yetiştirin\' talimatı geldi. İnsanlık görevimizi yapıp, en güvenli şekilde rahatsızlanan yolcuyu en yakında bulunan Denizli Devlet Hastanesi\'ne ulaştırdım. Yolcuyu getirilen tekerlekli sandalyeye taşıyıp, sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra da amirlerimizi arayarak durumu aktardım\" dedi.

13)GAZİ OĞLUNU, MİNİBÜSTEN İNDİREN ŞOFÖR: \'ANANI TAŞIYORUM, BABANI TAŞIYORUM, BİR DE SENİ Mİ TAŞIYACAĞIM?\' DEDİ



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde gazi Berkan Aydınoğlu\'nun oğlu İsmail Efe (17), ücretsiz kartı olmasına rağmen iddiaya göre şehir içi minibüsü şoförü tarafından araçtan indirildi. İsmi bilinmeyen şoförün, \"Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?\" diyerek minibüsten indirdiği İsmail Efe\'ye araçta bulunanlakr destek olurken, konu ile ilgili kaymakamlık araştırma başlattı.

Olay geçen Cuma saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 1994 yılında Güneydoğu\'da görev yaparken mayına basarak gazi olan Berkan Aydınoğlu\'nun oğlu İsmail Efe, gazi yakınları için verilen ücretsiz seyahat kartıyla, minibüse binmek istedi. İddiaya göre, 09 M 1524 plakalı minibüsün şoförü, \"Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?\" diyerek İsmail Efe\'yi indirdi. Yolcular ise bu duruma tepki gösterdi.

Gazi Berkan Aydınoğlu, olayın ardından görüştüğü şoförün kendisine de aynı ifadeleri kullanarak, \"Arkadaş ben taşımayacağım\" dediğini söyledi. Yaşanan olaylara tepki gösteren Berkan Aydınoğlu, gerekli yerlere başvuru yaptığını belirterek, \"Bizler bunları hak etmiyoruz. Ben ülkem için askerde Kuzey Irak\'ta, sınır ötesi operasyonda gazi oldum. Bunun içinde devletim beni emekli yaptı. Bizlere de bazı haklar verdi. İşte ücretsiz seyahat kartı da bunlardan biri. Oğlum şehir içi minibüsüne biniyor ve haksız yere diğer müşterilerin önünde, \'Ananı taşıyorum, babanı da taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım\' denilerek rencide edilip, araçtan indiriliyor. Bu çok üzücü bir olay. Ben gerekli yerlere başvurumu yaptım\" dedi.

KAYMAKAMLIK ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, olayla ilgili, \"Üzücü bir olay yaşanmış. Gazimiz yaşananlar nedeni ile minibüs sürücüsü hakkında bizlere şikayetini bildirdi. Tabii ki araştıracağız. Karşı tarafı da dinleyeceğiz ve ortada suçlu varsa gereken elbette ki yapılacak\" dedi.

\'GAZİLERİMİZ, ŞEHİTLERİMİZ VE YAKINLARI BAŞIMIZIN TACI\'

Nazilli Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay, \"Üzücü bir olay yaşanmış. Olaydan haberdar olduğumdan bu yana olayı takip ediyorum. Gazilerimiz, şehitlerimiz ve yakınları bizim başımızın tacıdır. Çünkü bu ülke için şehit ve gazi olmuşlardır. Bizim kooperatifimizin iç tüzüğünde gerekli ceza maddeleri bulunmakta. Ayrıca yine tüzüğümüzde, \'Gazi ve şehit yakınları rencide edilmeyecek, ücret istenmeyecek\' diye belirtilmiştir. Şayet yaptığımız araştırmalarımızda bu sürücü arkadaşımız hata ve suç işlemiş ise cezasız kalmaz\" dedi.

14)KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADIN ARANIYOR

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Zübeyde Bozkurt (84) arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı.

Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi\'nde oturan Zübeyde Bozkurt, pazar günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekipleri ve iz sürme köpeği de çalışmalara katıldı. Ancak geçen zamana rağmen henüz sonuç alınamadı.

Zübeyde Bozkurt\'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

15)ŞEHİDİN ADI OKULDAKİ KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki Menderes Anadolu Lisesi bünyesinde 5 bin kitap ile oluşturan kütüphaneye Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim\'in ismi verildi.

Van\'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Nazillili Teğmen Muhammet Can Sevim\'in ismi Nazilli Menderes Anadolu Lisesi\'nde yaşatılacak. Okulda 5 bin kitap ile oluşturulan kütüphaneye, Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim\'in adı verildi.

Kütüphane, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı, Nazilli İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Özcan Yoldaş, Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, şehidin eşi Özlem Sevim, babası Cahit Sevim, annesi Semra Sevim\'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Kaymakam İbrahim Küçük, protokol üyeleri ve şehit Sevim\'in ailesi birlikte kesti.

Açılışın ardından konuşan Kaymakam Küçük, \"Şehidimizi bir daha rahmetle anıyorum. Kitapla birlikte anılmak güzel bir şey. Adının, okuldaki kütüphaneye verilmesi çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Rahmetli şehidimiz de okumayı çok seven bir kişiymiş. Menderes Anadolu Lisesi, kütüphaneye ismini vererek kadirşinaslık yapmış. Vefa borcunu ödemiş oluyor\" dedi.

Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı, \"Sene başından bu yana Kütüphane Kulübü üyesi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle çalıştılar. Yaklaşık 5 bin kitabımız var. Ayrıca kütüphane programı aldık, barkod okuyucu sistemle kitap alışverişlerimizi yapacağız. Şehidimizin isminin burada bilginin kaynağında ışıldayacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'ACIMIZI DİNDİRDİRMEYE YÖNELİK BU ADIM BİZİ MUTLU ETTİ\'

Bu tür uygulamaların acılarını hafiflettiğini ifade eden şehidin babası Cahit Sevim de \"Acımız devam ediyor. Ama bunun yanında acılarımızı hafifletecek bu tür girişimler bizlere güç veriyor. Vatan sağ olsun demiştim. Vatanına milletine bu kadar bağlı bir evladın babası olmakla beraber, okulumuzun bizim acımızı dindirmeye yönelik attığı bu adım bizleri son derece mutlu etti\" dedi.

Duygusal anlar yaşayan ve konuşmakta zorlanan Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim\'in eşi Özlem Sevim, \"Çok teşekkür ederim her şey için. Kitaplar zaten yeteri kadar duygulandırıyor\" dedi.

Öğrenciler kütüphaneye, ders saatleri dışında gelerek kitap okuyup, ders çalışabilecek.

Teğmen Muhammet Can Sevim, 22 Kasım 2018 tarihinde, Van\'ın Çaldıran İlçesinde görev yaparken içinde bulundukları askeri aracın kaza yapması sonucu beraberindeki 3 arkadaşı ile yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

16)2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ KIRGİZİSTAN\'IN OŞ KENTİ OLDU

\'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' olan Kastamonu\'da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 36\'ıncı Dönem Toplantısı programı kapsamında kentteki Kurşunlu Han\'da düzenlenen \'TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36\'ıncı Dönem Toplantısı\' sona erdi. Toplantıda 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanının Kırgızistan\'ın Oş şehrine verilmesi kararı alındı, devir imza töreni ile gerçekleşti. Törende, Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Buradaki programın ardından 2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi kapanış programı gerçekleştirildi. Atatürk Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri (Moldova) adına temsilciler ile TÜRKSOY, Türk Konseyi, Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk-Pa görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun ve Vali Karadeniz\'e berat takdim edildi. Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanı 2019 yılı için Kastamonu\'dan Kırgızistan\'ın Oş şehrine devredildi. Program müzik ve dans gösterileri ile devam etti. Gösteriler sırasında renkli görüntüler oluştu.

