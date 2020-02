DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TAKİP EDİLEN TERÖRİSTLER ATEŞ AÇTI: 1 POLİS ŞEHİT 1 POLİS YARALI



DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesinde, güvenlik güçlerinin sivil araçla takibe aldığı PKK\'lı teröristlerin, bulundukları araçtan ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı.Olay, öğleden sonra Hani\'nin Kalaba yolu Turalı mevkiinde meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişinin bulunduğu bir aracı takibe aldı. Araçtaki teröristler, polislerin bulunduğu araca ateş açınca çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Teröristlerin araçla kaçtığı belirtilen olay yerine takviye polisler gönderilirken, yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 1 polis, helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için polis ve jandarma ortak operasyon başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaşanan çatışmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı Mevkiinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir aracı takip ettikleri esnada çatışma çıkmış; çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmış, yaralı görevlilerimizin ambulans helikopter ile ilimize intikali sağlanmış olup, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi\'nde ilk müdahaleye başlanılmıştır. Olayın fail ya da faillerinin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce ortak operasyon başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Diyarbakır\'ın Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da acil serviste tedaviye alınan yaralı polisleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak doktorların müdahale ettiği polislerden Nazım Tuncer, akşam saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BEYAZ ARACIN PEŞİNDE

Polis ve jandarma, içerisinden polislere ateş açıp kayıplara karışan beyaz renkli hafif ticari aracı bulmak için ortak operasyon başlattı. Araçtaki teröristlerin yakalanması için çevre kentler de uyarılarak önlem alınmaları istendi. Hastanede tedavisi süren diğer polis memurunun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

VALİLİK: OPERASYON KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR

Valilikten yapılan açıklamada, \"Helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alına kahraman polisimiz Nazım Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman polisimize Allah\'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, meslektaşları ile yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce başlatılan ortak operasyon büyük bir kararlılıkla devam etmektedir\" denildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis Tuncer\'in cenazesinin, memleketi Uşak\'ta toprağa verileceği belirtildi.

2)GEÇMİŞ OLSUNA GELDİLER ŞEHİT HABERİNİ VERDİLER



DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesinde takip ettikleri PKK\'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Nazım Tuncer\'in baba evi olan Uşak\'ın Banaz ilçesi Kızılhisar Köyü\'nde yaşayan anne ve babasına acı haber verildi. Polis memuru Nazım Tuncer\'in saldırıda yaralanıp hastaneye kaldırılması üzerine Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü ve jandarma komutanı aileye önce geçmiş olsuna geldi, ancak ziyaret sırasında şehit haberi gelince acı haber anne babaya bildirildi. Diyarbakır\'ın Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Polis memurunun terör saldırısında yaralandığı haberini vermek üzere anne ve babasının yaşadığı Uşak\'ın Banaz İlçesi Kızılhisar Köyü\'ndeki evine Banaz İlçesi Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar ambulans eşliğinde gitti. Kaymakam Çağlar, baba Mehmet Tuncer (61) ile anne Ayşe Tuncer\'e (60), oğulları Nazım Tuncer\'in terör saldırısında yaralandığı haberini verip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak bir süre sonra hastanede tedaviYEalınan polis memuru Nazım Tuncer\'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu haberi geldi. Önce geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Çağlar, ardından da anne ve babaya oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

Kızılhisar Köyü\'nde çiftçilik yapan aile oğullarının şehit haberiyle yıkıldı. Anne ve babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. İki katlı evin balkonun dev Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler eve akın etti. Anne ve babaya başsağlığı dileğinde bulunuldu. Şehidin bazı yakınları baygınlık geçirince evin önünde bekletilen ambulansla Banaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal da şehidin baba evine gelerek başsağlığı diledi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde görevli, evli 2 çocuk babası olan Nazım Tuncer\'in bugün Kızılhisar Köyü\'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

========================================

3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HALA SURİYE\'NİN BAŞINDAKİ ZAT, YERİNİ KORUMANIN MÜCADELESİNİ VERİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana\'yı anma programı kapsamında düzenlenen \'Şeb-i Arus\' törenine katıldı. Erdoğan, Suriye ve İslam dünyasında yaşanan zulümlere değinerek, \"Komşu Suriye\'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulüm hergün yeni canlar almaya devam ediyor. 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye\'de, hala Suriye\'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor. Birileri de onun yerini korumasına destek veriyor.\"dedi.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan\'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya\'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah\'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana\'nın öldüğü gün Şeb-i Arus olarak kabul edildi. Mevlana\'nın ölüm yıl dönümlerinde 7-17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilen törenler, halk arasında \"Şeb-i Arusö olarak da anılmaktadır. Konya\'da 7 Aralık\'ta başlayan \'Hz. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma\' törenleri dün \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleşen Şeb-i Arus törelrenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana\'nın 22\'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, besmeleyle sözlerine başladı. Mevlana\'nın ölümü yeniden doğuş, diriliş olarak gördüğünü belirten Erdoğan, dil, din, ırk, coğrafya farklılıklarının Mevlana\'yı arayıp bulmasına engel olmadığını söyledi.

\'SURİYE\'DE ZULÜM HERGÜN YENİ CANLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR\'

Erdoğan, \"Hz. Mevlana, karamsarlık bulutlarının ufukları kapladığı Moğal istilasının medeniyetimizi tehdit ettiği dönemde yaşamıştır. Tıpkı 7,5 asır önce olduğu gibi bugünde maalesef insanlık; çatışmanın, vahşetin ve doymak bilmeyen bir hırsın esiri durumundadır. İnsani hasretlerin hergün biraz daha örselendiği, degerler silsilesinde biraz daha gerilere itildiği bir dönem yaşışoruz. İşte komşusuz Suriye\'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulüm hergün yeni canlar almaya devam ediyor. 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye\'de, hala Suriye\'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor. Birileri de onun yerini korumasına destek veriyor.\"diye konuştu.

\'BİRİLERİ ŞEYTANİ DÜZENLERİNİ İDAME ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR\'

Erdoğan, Yemen\'de milyonlarca çocuğun ihtirasların esiri olmuş Müslümanların eliyle açlığa ve ölüme mahkum edildiğini belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Filistin\'de işgal, Libya\'da kaos, Somali\'de açlık, Afganistan\'da terör ve istikrarsızlık, bir reva gibi gün geçtikce yayılıyor. Asırlardır ilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün, DEAŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, El Şebab gibi proje örgütler musallat olmuş. Öldürmekten, katletmekten, yakıp, yıkmaktan başka hiçbir kutlası olmayan bu modern dönem haramiyeleri tüm çirkeflikleriyle hayat damarlarımıza hamle yapıyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşref ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor. Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşurken, çıkarlarına tapan menfaatperesler ceplerini doldurmanın, cirolarını şişirmenin, karlarına kar eklemenin mücadelesini veriyor. İnsanı, insanın kurdu olarak gören anlayış, maalesef insanlığın hem bugün, hem geleceğini tehdit etmektedir. Oysa ki insanı düştüğü yerden kaldıracak, ruhundaki ağır yaraları iyişleştirecek, ihtiraslarının esiri olmadan kurtaracak yeğane yol, eşrefi mahlukat olma yolunda yürünen yoldur. Yaradılışların en şereflisi, insan olmaya yönelik yol. İslam dünyası olarak içinden geçtiğimiz şu sancılı dönemde Hz. Pirin, insanı ilahi aşkı, ahlat ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Zira Mevlana\'nın öğretisinin özü, eşyaya esir olmamak, insanı yüceltmek, çatışmayı değil, dayanışmayı esas almaktır. Onun tavsiyesinin esası, kesrette vahtettir, yani çoklukta birliktir. Bütün farkılıkları birlik içinde yaşatabilmeyi başarmaktır. Hacı Bektaşı Veli\'nin o veciz ifadesinden ilhamla çare, kavga değil; bir olmak iri olmak diri olmak kardeş olmaktır.\"

ŞEB-İ ARUS TÖRENİNDE, SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Mevlana\'yı anma programı kapsamında düzenlenen \'Şeb-i Arus\' törenlerini, protokol konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan\'ın, tasavvuf müziği konseriyle devam etti. Ardından tasavvuf tarihi araştırmacısı Ömer Tuğrul Dinçer\'in, Mevlana\'nın ünlü eseri Mesne ile ilgili sohbetiyle devam etti.

Törenler Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema gösterisi gerçekleştirdi. Sema\'nın başladığı sırada baygınlık geçiren bir çocuk semazen solandan çıkartıldı. Davetlilerin ilgiyle izlediği sema, Mevlevi dervişi olarak kabul edilen semazenler tarafından gerçekleştirildi. Sema, kulun hakikate yönelip, akılla - aşkla yücelip, nefsini terk ederek, Hakk\'ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür.

HER KIYAFETİN BİR ANLAMI VAR

Özel kıyafetlerle sema yapan semazenlerin başındaki sarık \'sikkesi\', Mevlevilikte ölünce başucuna dikilen mezar taşını, hırkası mezarını, üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz beyaz renkli kıyafeti olan \'tennure\' kefenini temsil ediyor. Tennurenin üstüne ise iliksiz ve düğmesiz yelek \'destegül\' bele ise dört parmak genişliğinde Arap alfabesinde Elif harfine benzer \'Elifi nemed\' kuşak takıyor.

Tasavvuf müziği eşliğinde gerçekleşen sema gösterisinde semazenler, ilk önce kollarını çapraz bağlayarak, görünüşte \'Bir\' rakamını temsil eder ve böylece Allah\'ın birliğini tasdik eder. Ardından kollarını her iki tarafa açıp zikir yaparak, sağ eli dua eder gibi yukarıya, sol eli aşağıya açıktır. Bu, \'Haktan alır, halka saçarız, hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz, görünüşte var olan, vasıtalık eden bir suretten başka bir şey değiliz\' anlamına gelmektedir. Sağdan sola kalbin etrafında dönerek, bütün insanları, bütün yaratılmışları, bütün kalbiyle sevgi ve aşkla kucaklayışıdır. Yedi bölümden oluşan semanın her bölümünün ise ayrı bir manası bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI KENTTEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı\'na ait özel uçakla kentten ayrıldı.

4)BAKAN AKAR: SİNCAR\'IN YENİ BİR KANDİL OLMASINA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR



MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK\'nın Irak\'ın kuzeyinde varlığını sürdürdüğüne dikkat çekerek, \"Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için PKK terör örgütü bulundukları yerlerden tamamen temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecektir. Sincar\'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir\" dedi.

Bakan Akar, TBMM Genel Kurulu\'nda bakanlığının 2019 yılı mali bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), vatan topraklarının güvenliği ve bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı için başta FETÖ/PDY, PKK, KCK, YPG, DEAŞ terör ögrütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Bakan Akar, bu mücadelenin yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini kaydetti.

Bakan Akar, \"Suriye ve Irak\'ta yuvalanan başta PKK, YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleri ve yabancı güçler milyonlarca insanı yerinden yurdundan etmek suretiyle bölge insanına eza ve cefa çektirmiştir. Bölgenin yapısını değiştirmeye çalışan terör örgütleri çevreye de zarar vermiştir. Mülteci akınına maruz kalan Türkiye, halen 3,5 milyon Suriyeli ve Iraklıya ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesi hareket dahil her türlü gayret gösterilmektedir\" dedi.

\'DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE\'

Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı\'na değinen Akar, \"DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK\'dır. Bu harekat ile 3 binin üzerinde radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı ile de 4 bin 500\'den fazla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait mevzi, araç ve binalar hedef alınmış, sivil masum kişiler, dini kültürel yapılar, tarihi eserlerin zarar görmemesi için diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat gösterilmiştir\" diye konuştu.

\'MÜNBİÇ\'TE TERÖRİSTLER KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLECEKTİR\'

Bakan Akar, münbiç yol haritasıyla ilgili ise şöyle konuştu:

\"Amacımız PKK/YPG\'nin tamamen Münbiç\'i boşaltması, ağır silahların toplanması, eylemler yürüten gruplardan arındırılarak bölgenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması, yönetimin Münbiçlilere devredilmesi ve Suriyelilerin güven içinde evlerine dönmesidir. ABD tarafından PKK/YPG\'nin Münbiç\'ten çıkarılacağına dair sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütünün Münbiç\'te çukurlar kazdığı, mevziler hazırladığı tespit edilmiştir. Konu yakinen takip edilmektedir. Verilen taahhütlere uyulmadığı, sözler tutulmadığı takdirde diğer bölgelerde olduğu gibi yeri zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecektir.\"

\'PKK, IRAK KUZEYİNDE VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR\'

Irak\'ta DEAŞ\'a karşı önemli başarılar elde edildiğini ve DEAŞ harekatının sonuna gelindiğini kaydeden Akar, \"Ancak PKK, Irak\'ın kuzeyinde varlığını sürdürmektedir. Irak hükümetinden beklentimiz, PKK\'nın Irak topraklarındaki varlığının da sonlandırılması için bizimle işbirliği yapmasıdır. Irak, Suriye ve tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak ülkemizin ve milletimizin güvenliği için PKK terör örgütü bulundukları yerlerden tamamen temizleninceye kadar operasyonlarımız da devam edecektir. Bu kapsamda Irak\'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 13 Aralık 2018\'de bir hava harekatı icra edilmiştir. Bu harekat sırasında da sivil halk ve çevrenin zarar görmemesi için gayret gösterilmiştir. Sincar\'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir\" diye konuştu.

EGE VE AKDENİZ\'DEKİ SORUNLAR

Ege ve Akdeniz\'deki sorunları da barış içinde çözüme kavuşturmak istediklerini vurgulayan Akar, \"Kıbrıs\'ta, Ege\'de ve Doğu Akdeniz\'de Türkiye\'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldu bittiye asla müsaade etmeyeceğimizi, Doğu Akdeniz\'deki tek yanlı hidrokarbon faaliyetlerine izin vermeyeceğimizi, bölgede Türkiye ve KKTC\'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansının olmadığını her vesileyle dile getiriyoruz. Bu konuları yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede TSK, Ege\'de, Doğu Akdeniz\'de ülkemizin ve KKTC\'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir\" dedi.

5)TERÖRİSTLER, NUSAYBİN\'DE TÜRKİYE SINIRINA 100 METRE MESAFEDE 5 ÇADIR KURDU

MARDİN\'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye\'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG\'li teröristlerin, Türkiye sınırına 100 metre mesafede kazdıkları hendeklerin yanına 5 çadır ve nöbetçi kulübesi diktiği görüldü.

Nusaybin\'in hemen karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentinin batısında rejime bağlı askerlerin daha önce karakol olarak kullandığı binaya giren YPG\'li teröristlerin, bina bitişiğinde daha önce kazdıkları hendeklerin yanına nöbetçi kulübesi ve arka kısmında ise 5 çadır kurduğu görüldü. Teröristlerin bu çadırları karargah olarak kullandığı belirtilirken, Kamışlı kentinin en işlek caddesinde hareket halindeki bir TIR aracının üzerinde de zırhlı personel taşıyıcı ile bir kepçe bulunduğu görüldü. Daha önce YPG teröristlerin kontrolünde petrol taşıyan tankerlerin de kente geri döndüğü gözlendi. Kamışlı kent merkezinde zaman patlama ve silah seslerinin duyulduğu görülürken, silah seslerinden sonra da ambulans hareketliliği yaşandığı gözlendi.

ATLARI, MOTOSİKLETİN ARKASINA BAĞLADI

Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye?nin Kamışlı kentinde motosiklet sürücüsünün aracın arkasına bağladığı 2 atı götürürken görüntülendi.

Kamışlı\'da, bir kişinin 2 atı kullandığı motorliksete bağlayıp, hareket etmesi Mardin\'in Nusaybin ilçesinden görüldü. Atları motorsikletine bağlayan kişinin, bölgeden hızla uzaklaşması dikkat çekti.

6)VATANDAŞLARDAN, SINIRDAKİ TÜRK ASKERİNE DESTEK GÖSTERİSİ

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Fırat\'ın doğusuna yönelik olası harekatına destek gösterisi yaptı. Dün akşam saatlerinde Ceylanpınar\'da toplanan bir grup kabalık ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla askerlerin nöbet kulübesinin bulunduğu sınır hattında yürüyüş yaparak TSK\'nın yapacağı operasyona destek verdi. Kalabalık sık sık \"En büyük asker bizim asker\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' ve \'Recep Tayyip Erdoğan\' sloganları attı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Ahmet Bali, harekatı desteklediklerini ve sınırın biran önce teröristlerden arındırılmasını istediklerimi belirterek, \"Bizim bu çapulculara verecek hiç bir şeyimiz yok. Allah\'a çok şükür Suriye\'nin batısında da doğusunda da bu vatanımız bu askerlerimiz nerede bir operasyon yaparsa biz ölümüne askerimizin yanındayız. Biz devletimizin yanındayız gerekirse ölürüz. Burada devletimize ve askerimize destek veriyoruz. Yapacakları operasyonu destekliyoruz\" dedi.

\'CEYLANPINARLI BİR KÜRT OLARAK ASKERİMİN YANINDAYIM\'

Zahide Tepedelen ise Kürt kökenli olduğunu ve Türk askerine destek verdiğini ifade ederek,

\"Ceylanpınarlı bir Kürt olarak ben askerimin yanındayım, askerlerimi destekliyorum. Sınırın sıfır noktasında biz askerlerimizi destekliyoruz. Biz operasyonun bir an önce başlamasını istiyoruzö diye konuştu.

Kalabalık yaptıkları yürüyüşün ardından evlerine döndü.

7)KONYAALTI\'NDA DENİZ KIZILA BÜRÜNDÜ

ANTALYA\'da önceki gün sabah saatlerinden beri etkili olan yağmur nedeniyle taşan dereler, Konyaaltı sahiline çamur taşıdı. Yağmur suyunun getirdiği çamur nedeniyle dünyaca ünlü plaj kızıla büründü. Sahile gelenler suyun kızıl rengi nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Pek çok vatandaş bu anları cep telefonu kameralarıyla fotoğraflayıp görüntüledi.

ANTALYA\'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, bugün Antalya\'da il genelinde görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar aralıklarla çok kuvvetli (51-75 mm) olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, \"Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.

8)İZNE GELEN ASKER, BIÇAKLI VE TÜFEKLİ SALDIRIDA YARALANDI

ADANA\'da askerden izne gelen 21 yaşındaki Abid Gülağacı, husumetli olduğu İbrahim K., ve Aziz K. ile yanlarında bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi tarafından evinin avlusunda bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından ve göğsünden yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1099 Sokak\'ta meydana geldi. Diyarbakır\'da vatani görevini yapan Abid Gülağacı, bir süre önce izin alıp ailesinin yanına geldi. Önceden husumeti olduğu öğrenilen ve bunu öğrenen İbrahim K. ve Aziz K., yanlarındaki iki kişiyle birlikte, Gülağacı\'nın evine gitti. Evin avlusunda çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Gülağacı, pompalı av tüfeğiyle bacaklarından ve bıçakla da göğsünden yaralandı. Gülağacı\'nın yere yığılmasının ardından şüpheli 4 kişi, geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Yaralanan Gülağacı, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şüphelilerin kaçabilecekleri güzergahları belirleyen polis, İbrahim K., Aziz K. ile diğer iki kişiyi olayda kullandıkları düşünülen pompalı tüfek ve bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Köprübaşı Polis Merkezi\'nde sorguya alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

9)BİSİKLETLİYLE EVİNE GİDEN İMAM, NAMAZ ÇIKIŞI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

SAMSUN\'un Canik ilçesinde bir caminin 17 yıllık imamı, namazın ardından bisikletiyle evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi\'nde bulunan Ayşe Hatun Cami önünde yatsı namazı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Ayşe Hatun Cami\'nde 17 yıldır görev yapan 50 yaşındaki Kerim Işıtan, namaz sonrası camiden çıkıp evine dönmek için bisikletine bindi. Ana yola çıkacağı sırada aniden önüne çıkan genci görünce frene bastı. Işıtan, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bu gencin tabancayla ateş etmesi sonucu sol bacağına isabet eden tek kurşunla yaralandı.

Işıtan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınlarını telefonla arayarak bilgi veren Işıtan, \"Ben ufak bir kaza geçirdim, hastanedeyim şimdi haberiniz olsun\" dedi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

10)ORMANLIK ALANDA İNTİHAR

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, 40 yaşındaki Eyüp B. ormanlık alanda boynuna ip bağladıktan sonra kayalıklardan aşağıya atlayarak intihar etti. Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekpileri, dün akşam saatlerinde Eyüp Bostanoğlu\'nun intihar edeceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, önce Eyüp Bostanoğlu\'nun kaldığı oteli ve sonra da araç kiraladığı şirketi tespit etti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, 48 E 8604 plakalı kiralık otomobili GPS sisteminden Gökbel Mahallesi İztuzu Caddesi üzerinde park halinde olduğunu belirledi. Otomobilin bulunduğu yerde ormanlık alana giren jandarma, yaklaşık yarım saat sonra kayalıklarda iple asılı şekilde Eyüp Bostanoğlu\'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Eyüp Bostanoğlu\'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Eyüp Bostanoğlu\'nun kız kardeşine intihar edeceğini yönünde mesaj attığı da öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

11)BAŞKENT\'TE 2 AYRI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI

ANKARA\'nın Altındağ ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1\'i 5 aylık bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İlk kaza gece saat 01.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. 06 BEB 581 plakalı otomobil ile İstanbul Yolu üzerinde seyreden A. K., aynı istikamete seyreden S. C. hakimiyetindeki 34 SZ 9351 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle S. C. idaresindeki otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, takla atan araçta yaralanan 5 aylık Alya Nisa A. ile annesi Zeynep A.\'yı tedavileri yapılmak üzere Numune Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI

Diğer kaza ise Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde 06 GC 2811 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurda yığınına dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçta meydana gelen ufak çaplı yangına da müdahale etti. Polis ekipleri ise Bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

12)OTOBANDA TIR DEVRİLDİ, İSTANBUL YOLUNDA 5 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesi TEM otobanında bir otomobil bariyerlere çarparken ardından gelen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, Çerkezköy-İstanbul otobanı 3 saatliğine kapanarak 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM otobanı Çerkezköy mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul\'a giden 34 AH 97 96 plakalı otomobil bariyerlere çarparken, ardından gelen 34 FL 6056 plakalı TIR ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kazada, TIR ise yan yatarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Çerkezköy-İstanbul otoban yolu yaklaşık 3 saatliğine trafiğe kapandı. İstanbul gitmek isteyen araçlar yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştururken, yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

13)YANGINDA MAHSUR KALDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan Haydar Yakut (85), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elleri ve yüzünden hafif yaralanan Yakut, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Yakut evde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi. Yaktığı ateşin ardından sobanın harlaması sonucu, evdeki eşyalara ateş sıçradı. Kısa sürede evdeki birçok eşya yanmaya başladı, Yakut\'un yardım çığlıklarını duyan komşusu itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği erleri, kilitli olan kapıyı koçbaşınla kırarak yaşlı adamı son anda kurtardı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yoğun duman altında kalan Yakut sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Ellerinden ve yüzünden yaralanan Yakut, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakut\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

14)OTOMOBİL ÇALARAK 600 BİN TL VURGUN YAPAN ÇETEYE OPERASYON: 13 GÖZALTI



ANKARA ve İstanbul\'da 26 araç çalarak toplam 600 bin TL vurgun yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik Tokat ve Amasya\'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara ve İstanbul\'da toplam 26 aracın çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Polisin 3 aylık fiziki ve teknik takibi sonucunda araçları çaldıkları belirlenen çete elemanları tesbit edildi. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar neticesinde, çete üyelerinin çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını ve 1 çalıntı aracı parçaladıklarını saptadı. Bu yöntemle yaklaşık 600 bin TL değerinde vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik Tokat ve Amasya\'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİFRELİ DİL KULLANMIŞLAR

Öte yandan çetenin liderliğini cezaevinde bulundan Ayhan N.\'nin yaptığı belirlendi. Çetenin, özellikle immobilizer sistemli araçları özel cihazlar vasıtasıyla çalarak change (kimlik bilgileri değiştirilen) yaptıkları ekipler tarafından tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları araçları Tokat\'ın Turhal ilçesinde change yaptıkları ve bu işlemi şifrelemek amacıyla \'Kese yapmak\' ifadesini kullandıkları ortaya çıktı.

ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ankara\'ya getirilen şüphelilerden 9\'unun toplamda sekiz eylemde aktif rol oynadıkları saptandı. Gözaltına alınan 9 kişi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü\'nden salıverilirken, mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 2\'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler tarafından ele geçirilen 26 aracın ise sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

15)EREĞLİ\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti şebekesine yaptığı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik 14 Aralık günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır 13,30 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16)TIR\'IN DORSESİNİN KAPAĞI AÇILDI TONLARCA HAMSİ YOLA DÖKÜLDÜ



BURSA\'nın İznik ilçesinde hamsi yüklü TIR\'ın dorsesinin kapağının açılması üzerine tonlarca hamsi otoyola döküldü. Trafiğe kapanan otoyol, dökülen hamsilerin belediye ekiplerince kepçe ile toplanıp, yıkanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Olay gece yarısı İznik- Adapazarı karayolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir\'in Bandırma ilçesinden yüklediği 18 ton hamsi ile Adapazarı istikametine giden Serhat Altun (25) yönetimindeki 55 AFK 72 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle dorsenin kapağı açıldı. Dorsenin kapağı açılınca kasalanmadan nakledilen hamsiler bir anda yola döküldü. Yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ikazı üzerine duran TIR sürücüsü durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak durumu belediye ekiplerine bildirdi. İznik Belediyesi\'ne ait kepçe ile yere dökülen hamsiler temizlenerek, karayolu yıkandı. İznik Belediyesi Zabıta ekipleri sürücü Serhat Altun\'a, sağlıksız bir şekilde hamsi taşıdığı için cezai işlem uyguladı.

