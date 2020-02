DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)İZMİR\'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

İZMİR\'de, gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı\'ndaki bazı işyerlerini su bastı. İzmir\'de, dün öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Banliyö ulaşımı hizmeti veren İZBAN çalışanlarının da grevde olması nedeniyle, kentin bazı noktalarındaki araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı\'ndaki bazı işyerlerini de yağmur suları bastı. Çalışanlar, dükkanların içine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Su basan işyerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

2)TURGUTLU\'DA RÖGARLAR TIKANDI, EVLERİ SU BASTI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, yağmur sularının sürüklediği çöplerle rögarların tıkanması nedeniyle bazı cadde ve sokaklar dereye dönerken, özellikle alçak kesimlerdeki evlerde su baskınları yaşandı. Turgutlu\'da pazar günü akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bozkurt Mahallesi Yorulmaz Sokak\'ta, yağmur sularının taşıdığı çöplerin tıkadığı rögarlar taştı. Sokak dereye dönerken, zemin kattaki bazı evleri su bastı. İlçenin bazı yerlerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açarken, dereye dönen cadde ve sokaklarda da su tahliye çalışmalarına başladı.

Yorulmaz Sokak sakinlerinden Aslı Çelik, \"Bu bizim kaderimiz mi? Her yağmurda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Her yağmurda evlerimizi su basıyor. Ne olacak bu sokağın hali\" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bozkurt Mahallesi Muhtarı Hüsnü Nişli de, \"Yorulmaz Sokak\'ta her yağmurda yaşanan sıkıntıyı daha önce Belediye\'ye bildirdik. Ancak ilgilenen olmadı. Üzüm Sokak ile Kiraz Sokağın kesiştiği yerde tümsek var. Yağan yağmur suyu her seferinde buradaki yan sokaktan Yorulmaz Sokağa akarak zemin katlarda su baskınlarına neden oluyor. Belediyeden mümkünse bu sorunumuza bir çözüm istiyoruz\" dedi.

İtfaiye ekipleri de su baskınlarına karşı alarmda bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Taşan rögarlardan görüntü

-Yorulmaz Sokak sakinlerinden Aslı Çelik ile röp.

-Bozkurt Mahallesi Muhtarı Hüsnü Nişli ile röp.

-Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin tıkanan kanalizasyonları açmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

3)FIRTINAYLA GELEN 10 DAKİKA SAĞNAK YAĞMUR BODRUMLULAR\'A ZOR ANLAR YAŞATTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ile gelen sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum\'da, dün akşam saatlerinde fırtınayla birlikte başlayan ve 10 dakika süren sağanak yağmur, başta Bodrum-Turgutreis Karayolu hastane kavşağı yönü ile bazı ara sokak ve ana arterlerde su birikintileri oluşturdu. Sürücüler, su birikintileri olan yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sık sık taşkınların yaşandığı ilçede polis ve Belediye ekipleri, erken önlem alıp, özellikle dere kenarlarında park eden araçların sahiplerini uyardı. Sahibine ulaşılamayan ve riskli yerlerde bulunan araçlar ise çekicilerle kaldırıldı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Özellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suların denize kadar ulaştı. Çamurlu suların denize döküldüğü bölgelerde denizin rengi değişerek, kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar da sağnak yağmurun etkisini daha da arttırıp, sele neden olması ihtimali üzerine su baskınlarına karşı kum torbaları ile önlem aldı.

Sağnak yağmur sırasında Gümbet Koyu\'nda demirli bulunan teknesinde bulunan 30 yıllık denizci Yaşar Öztürk, \"Fırtınayla karışık sağanak yağmur yağdı. Kesinlikle bunun devamı gelecektir. Dünyaya, doğaya zarar verildiği sürece bu tür yağışların artacağını düşünüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Suyla dolan bir sokaktan görüntü

-Çamurlu yağmur suları nedeniyle kahverengiye dönen denizden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL /BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

4)BALIKESİR\'DE SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BALIKESİR\'in Altıeylül ilçesinde, yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmaları ve etkili olan yağış nedeniyle mazgallar tıkandı, ev ve iş yerlerini su bastı.Altıeylül ilçesi, 1\'inci Gündoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi\'nde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent trafiğinde sıkışmalar yaşanırken, yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmaları sonrası tıkanan mazgallar, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası tıkanan mazgallar açılırken, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suları boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Vatandaş cep telefonundan su görüntüleri ve itfaiye çalışmaları.

Haber-Kamera: Devrim DERİN / BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

5)YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

YOZGAT\'ta, tek katlı ahşap evde çıkan yangında, annesinin evde yalnız bıraktığı 4 yaşındaki çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.Yozgat\'ın Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi\'nde bulunan tek katlı evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İçeride çocuk olduğunu öğrenen bir itfaiyeci, alevlerin arasından yanan odaya yatağında baygın durumda bulunan 4 yaşındaki Atakan Uslu\'yu dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Atakan Uslu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın kısa sürede söndürülürken, anne Bediha Uslu\'nun, okulda olan diğer çocuğunu almak için okula gittiği ve beşikte uyuyan Atakan\'ı evde yalnız bıraktığı öne sürüldü.

İtfaiye eri Bayram Atik, olay yerine geldiğinde hemen içeri girdiğini belirterek, \"İçeri girdiğimde çocuk beşiğinde yatıyordu, kucaklayıp dışarı çıktım. Bir vatandaşla, alıp hastaneye götürdüm. Çocuk baygındı kendinden geçmişti. Hastaneye gidinceye kadar masaj yaptım biraz kendine gelmiştiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan evden görüntü

-Eriyen televizyon

-Yanan koltuk ve kanepe

-Evin dışından görüntü

-İtfaiyeci Bayram Atik\'in konuşması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

6)DENİZE DÜŞEN EMEKLİ DOKTORUN SON SÖZÜ: KENDİ CANINIZI KURTARIN



ANTALYA\'da, amatör balıkçı emekli doktor Hasan Şişli (76), balık tutmak için indiği falezlerde dalgalara kapılarak denize düştü. Elinden oltasını bırakmayan Şişli, kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşlarına \"Beni bırakın, kendi canınızı kurtarın\" dedikten sonra kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Balık tutmak için falezlere giden Hasan Şişli, dalgalara kapılarak denize düştü. Suda batıp çıkmasına rağmen elinden oltasını bırakmayan Şişli\'ye kayalıkların üzerinde balık tutan arkadaşı Eyüp Kırıcı ve diğer amatör balıkçılar yardım etmek istedi. Balıkçılar, Şişli\'nin elindeki oltanın kamışını tutarak kayalıklara doğru çekti. Ancak Şişli\'yi kayalıklara çıkaramayan Kırıcı, polisi arayarak yardım istedi. Tüm uğraşlara rağmen suyun içinden çıkarılamayan Şişli, Kırıcı\'ya, \"Beni bırakın, siz kendinizi kurtarın\" diye seslendi, ardından gözden kayboldu.

Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisi, kayalıklar arasında Hasan Şişli\'nin cansız bedenine ulaştı. Şişli\'nin cenazesi polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis ekipleri, Şişli\'nin çantasındaki cep telefonundan yakınlarına ulaştı ancak yaşamını yitirdiğini söyleyemedi. Adresi veren polis, \"Önemli bir konu var gelir misiniz\" dedi. Şişli\'nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Amatör balıkçı Eyüp Kırıcı, farklı noktalarda balık tuttuklarını belirterek, \"Bir baktım dalga denize düşürmüş. Yanımdaki arkadaşımla bulunduğu yere koştuk. Elimizde bulunan kamışla kayanın üzerine doğru çekmeye çalıştık. Bir bölümü kayanın üzerindeydi. Bize \'Beni bırakın, kendi canınızı kurtarın\' dedi. Kurtaramadık. Çok üzgünüz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İtfaiye ekiplerinin bot ve dalgıçlarla denizde arama yapması.

Koy, kayalık ve dalgalı denizden detay.

Boğulan adamın oltasından detay.

Ekiplerin cesedi kayalıkta taşıması.

Arkadaş Eyüp kırıcı ile röp.

Cesedin taşınması.

Polisin yakınlarına haber vermesi

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

7)TIR\'A ARKADAN ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü 24 yaşındaki Yiğit Öznemli yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bornova\'dan Kemalpaşa yönüne seyir halinde olan Yiğit Öznemli, yağışlı havada yolun kayganlaşmasının etkisiyle, idaresindeki 35 VL 993 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen Cemil Taş\'ın kullandığı 15 NL 456 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonette sıkışan Öznemli, ekiplerin uğraşlarıyla çıkartılıp, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öznemli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öznemli\'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öznemli\'nin soğutma ekipmanları üreten bir firmada çalıştığı ve kazanın işyerine 1 kilometre kala gerçekleştiği öğrenildi. Kazayı yaralanmadan atlatan TIR şoförü Taş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Araçlardan görüntü

- Ölenin fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

8)BARIŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELEN GRUP KAVGA ETTİ: 4 YARALI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde barışmak için bir araya gelen grup arasında çıkan kavgada 3\'ü bıçakla, 1\'i de darp edilmek üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında araç satışı nedeniyle alacak verecek davası olan Hakan Tanrıkulu (26) ile Basri Ceylan (46), Gökhan Ceylan (23) ve Yasin Akbulut (51), barışmak için Kasım Efendi Caddesi üzerinde buluştu. Bir müddet sonra tartışmaya başlayan 4 kişi birbirine girdi. Kavga sırasında Hakan Tanrıkulu, belindeki bıçakla Basri Ceylan, Gökhan Ceylan ve Yasin Akbulut\'u bıçakla yaraladı. Hakan Tanrıkulu ise darp edilerek yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Ambulansın yaralıyı olay yerinden götürmesi

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Yaralıların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

9)EVİNDE YANGIN ÇIKAN YAŞLI KADIN, SON ANDA KURTARILDI



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, yalnız yaşayan Zahide Özkan (78), dairesinde çıkan yangın sonucu zehirlenmekten son anda kurtarıldı.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi Ferah Sokak\'taki apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Zahide Özkan, iddiaya göre dairesindeki sobayı yanlışlıkla devirdi, battaniye ve eşyalar alev aldı. Özkan\'ın evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangın çıkan daireye girerek Özkan\'ı zehirlenmekten son anda kurtardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkan\'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiye çalışması

-yaşlı kadın Zahide Özkan evden bahçeye çıkartılırken

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

10)ANNELERİNİ ÖLDÜREN TORUNLARININ TAHLİYESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER



İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, anneleri Gülseren Süngü\'yü (39), 24 yerinden bıçaklayarak öldüren iki kız kardeşten 20 yıl ceza alan Şeyda Pınar (19) ile 10 yıl ceza alan Beyza Pınar (17) 5 yılın ardından tahliye oldu. Bunun üzerine Kasım Süngü (70) ve eşi Cevriye Süngü (62), torunlarını reddettiklerini söyleyerek, adalet istedi.

13 Eylül 2013\'te Yeni Mahalle 525 Sokak\'ta meydana gelen olayda, iki kız kardeş, annelerinden şiddet gördüğünü ve eve gelen erkeklerin karşısında zorla dans ettiklerini ileri sürerek, akşam saatlerinde Gülseren Süngü\'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Karşıyaka 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmalarda abla Şeyda Pınar 20, Beyza ise 10 yıl hapis cezası aldı. 5 yıl cezaevinde yatan iki kız kardeşin uygulanan cezada haksız tahrik hükümlerinin azami derecede olması gerektiği kanaatine varan Yargıtay, yeniden yargılaması yapılacak olan Şeyda ile Beyza\'nın mahkeme sonuçlanana kadar tahliyesine karar verdi.

\'BEN BÖYLE KANUN İSTEMİYORUM, ADALET İSTİYORUM\'

Aydın\'ın Efeler ilçesi kırsal Eğrikavak Mahallesi\'nde yaşayan dede Kasım Süngü, kızının mezarı başında dua ederek, \"Sabah doktora kontrol için gideceklermiş o gece iki kız kardeş birlik olup annelerini öldürmüş. Elektroşok ile bayıltıp sonra bıçaklayarak öldürmüşler. 5 yıl yatıp serbest kaldılar. Bende bundan sonra torun diye bir şey yok. Annelerinin gerçekten bir şeyini yakalamış olsalardı. Ben onların her zaman yanlarında olurdum. Şu an bende öyle torun yok\" derken, anne Cevriye Süngü ise gözyaşları içinde, \"Biz bunların cezasını çekmesini ve ölesiye kadar yatmalarını istiyoruz. Bunların yüzüne bile bakmak istemiyorum. Bunlar annelerini öldürdü, kuş yavrusu öldürdüm sandılar. Böyle bir kanun olmaz ben böyle kanun istemiyorum. Adalet istiyorum. Anneleri öleli 5 yıl oldu kanun onlara serbestlik verdi\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dede Kasım Süngü ve oğlu Mehmet Süngü?nün, Gülseren Sürgü?nün mezarı başında dua etmesi ve bakım yapması

-Anne Cevriye Sürgü ve Kasır Sürgü Röp.

-Cevriye Süngü, kızları Şeyda Pınar ve Beyza Bınar foto



Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

11)OSMANİYE\'DE EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜREN CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

OSMANİYE\'de eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan E.\'yi (27), tabancayla öldürdüğü şüphesiyle aranan Kemal E. (58), olayın işlendiği köye yakın ormanlık alanda jandarma takibiyle yakalandı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Kemal E.\'nin intihara teşebbüs ettiği ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, Osmaniye Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

12)CUMHURİYET GAZETESİ\'Nİ BOMBALAYAN TEKİN İRŞİ, YAKALANDI



TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde E.P.\'ye silah tehdidi ile senet imzalattırıp, tahsil etmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda Cumhuriyet Gazetesi\'nin bombalanması faili ve Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan\'ın da bağlı örgütün üyesi Tekin İrşi de çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Çorlu\'da yaşayan E.P., 3 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne giderek, 3 kişinin, 1.5 ay kadar önce araç içinde kendisine silah doğrultarak 50 bin TL tutarındaki senedi imzalattırdıklarını söyledi. E.P., şüphelilerin kendisine imzalattırdıkları senedin parasını tahsil edilmesi için kendisini tehdit edip, baskı uyguladıklarını ve şüphelilerin kendisi ile ailesine zarar verebileceklerini anlattı. Çorlu polisi, E.P.\'nin şikayeti üzerine harekete geçerek teknik araçla izleme kararı aldı. E.P.\'nin şüphelilerle buluşması ve aralarında geçen konuşmalar kayda alınırken, 3 kişinin E.P.\'yi araca bindirip götürmek istediği sırada polis operasyon düzenleyerek Tekin İrşi, Vedat Ek ve Mehmet Can Çelik adlı şüphelileri yakaladı.

CUMHURİYET GAZETESİ\'Nİ BOMBALAYAN ÇIKTI

Yapılan aramada E.P.\'ye silah tehdidi ile imzalattırılan senet şüphelilerden Vedat Ek\'in üzerinde bulundu. Yapılan detaylı araştırmada şüphelilerden Tekin İrşi\'nin Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan\'ı bağlı olduğu örgütün üyesi olduğu ve Cumhuriyet Gazetesi\'nin bombalanması eyleminin de faili olduğu tespit edildi. 3 şüpheli emniyetteki soruşturmalarının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Emniyet tabelası

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılmaları

-Adliye tabelası

-Cumhuriyet Başsavcılığı tabelası

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

13)DİYARBAKIR\'DA HDP\'YE \'AÇLIK GREVİ\' OPERASYONU: 25 GÖZALTI

DİYARBAKIR\'da, HDP İl Başkanlığı\'nda açlık grevine başlayanlara düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım\'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi\'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'e destek için HDP İl Başkanlığı\'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla dün akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin HDP İl Başkanlığı\'na düzenlediği operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen hepsi kadın, 25 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. Polisin HDP\'nin bulunduğu bina ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- HDP binası çevresinde alınan güvenlik önlemleri

- Polisin HDP binasından çıkması

- Polisin görüntü alan gazetecileri kalkanlarla engellemesi

- Cep telefon kaydı

- Gözaltına alınanların HDP binasından çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR /DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

15)SİRKE FABRİKASINDA 25 TON SAHTE VOTKA ELE GEÇİRİLDİ; 8 GÖZALTI

İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, sirke üretim izni bulunan fabrikanın sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Operasyonda, 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi de şişelenmeye hazır halde sahte votka ele geçirildi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen sahte içkilerin, İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelere gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki 5017 Sokak\'ta bulunan ve sirke üretim izni olan fabrikada sahte alkollü içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. İş yerine baskın düzenleyen ekipler, sahte içki imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi ise şişelenmeye hazır halde olan sahte votka ile 28 bin litre kapasiteli 4 tank, 35 bin TPDK bandrolü, 20 bin 700 boş şişe, 83 bin 700 şişe kapağı, 3 bin şişe etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerin bir depoya götürüldüğü ve yapılacak incelemelerin ardından imha edileceği öğrenildi. Şüphelilerin 3 ay önce kiraladıkları fabrikayı için ayda 23 bin 600 TL kira ödedikleri bildirildi.

Ekipler, operasyon sırasında yakaladıkları E.G., M.A., Z.D., M.T., M.E., A.D., E.G. ve O.T.\'yi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen M.D.\'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürmeyi planladıkları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Polis Kamerası)

- Polisin yaptığı baskından görüntü

Haber: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

16)FETÖ ŞÜPHELİSİ TARİHÇİ TALHA UĞURLUEL, TUTUKLANDI

FETÖ/PDY\'nin \'medya yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında İstanbul\'da gözaltına alınarak, Erzincan\'a getirilen tarihçi ve yazar Talha Uğurluel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan\'a önceki gün akşam saatlerinde getirilen Talha Uğurluel, sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Uğurluel, dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saat 10.00\'da adliyeye gönderildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Uğurluel, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkarılan Uğurluel\'in tutuklanmasına karar verdi. Adliyeden saat 17.30\'da çıkarılan Uğurluel, gazetecilerin \"Sohbet toplantılarına katıldığınız doğru mu?\" sorusu üzerine \"Hepsi yalan\" dedi. Neden gözaltına alındığı da sorulan Uğurluel, \"Kudüs kitabını yazdığım için\" diye cevap verdi. Uğurluel, Erzincan\'daki cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: ERZİNCAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

17)KAZA YAPAN SÜRÜCÜ, \"BEN ALKOLLÜYÜM\" DİYEREK ALKOLMETREYE ÜFLEMEK İSTEMEDİ

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde kaza yapan Hakan Sipahioğlu, alkol testi yapmak isteyen polislere \"Ben alkollüyüm ağabey\" diyerek alkolmetreye üflemek istemedi. Alkol testi yapılan Sipahioğlu, polis merkezine götürüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Değirmendere Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan Sipahioğlu idaresindeki 41 AAY 029 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Sipahioğlu, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Sipahioğlu, sağlık görevlilerine itiraz ederek hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, trafik polisleri de alkolmetre ile Sipahioğlu\'nu kontrol etmek istedi. Alkolmetreye üflemeyi kabul ekmeyen Sipahioğlu, \"Alkollüyüm ağabey. Üflememe gerek yok. Ben sana diyorum. Ben alkollüyüm ağabey\" dedi. Polislerin ısrarı üzerine alkolmetreye üfleyen Sipahioğlu, alkollü çıkması üzerine polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sürücünün alkolmetreye üflemek istememesi

-Kaza yapan aracın görüntüleri

-itfaiye ekiplerinin çalışması

-Detay

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================