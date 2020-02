DHA YURT BÜLTENİ - 1

AYDINLI ŞEHİT TEĞMENİ, SON YOLCULUĞUNA 5 BİN KİŞİ UĞURLADI



VAN\'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın yoldaki buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim (28), memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim\'in cenazesi bu sabah, Van\'da düzenlenen törenin ardından havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na getirildi, buradan da helikopterle, memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesine götürüldü. Nazilli Şehir Stadı\'na inen helikopterden alınan Muhammet Can Sevim\'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Nazilli Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

Burada bir süre bekleyen şehit Teğmen Sevim\'in naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği Merkez Koca Camii\'ne getirildi. Askerlerin omzunda cenaze, musalla taşına yerleştirildi. Şehidin futbol menajeri olan babası Cahit Sevim (53) ile amcası Halit Sevim (55), başsağlığı dileklerini kabul etti. Baba Cahit ile anne Semra Sevim oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada Cahit Sevim\'in, \"Oğlum seni nasıl toprağa vereceğiz. Nasıl kıyacağız\" demesi, yürekleri dağladı.

Şehidin 6 ay önce dünya evine girdiği, adliyede memur olan 5 aylık hamile eşi Özlem Sevim (26) ise ayakta duramadığı için getirilen sandalye üzerinde oturarak gözyaşları içinde töreni izledi.

Törenin ailenin yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileriyle birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına konan Teğmen Muhammet Can Sevim\'in naaşı 200 metre mesafedeki cenaze aracına taşındı. Tabut cenaze aracına konarken, Özlem Sevim eşine son kez baktı. Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim, Nazilli Eğriboyun Mezarlığı\'na götürülerek toprağa verildi.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

BİNGÖL\'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANNE İLE KIZI ÖLDÜ

BİNGÖL merkezde, iddiaya süratli olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 yaşındaki kızına çarptı. Anne-kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bingöl-Muş karayolu üzerindeki Kaleönü Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Beğişgeç (23) ve kızı Büşra Beğişgeç\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerine fırlayan anne Irmak Beğişgeç, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü İlhami Erdoğmuş, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAZA YAYA GEÇİDİNDE MEYDANA GELMİŞ

Bingöl merkezde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızının hayatını kaybettiği kazanın yaya geçidinde meydana geldiği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu öğrenilen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne Irmak Beğişgeç (23) ve 2 yaşındaki kızı Büşra Beğişgeç\'e çarpmış, anne-kızı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇEN KADIN TRENİN ALTINDA KALDI

AYDIN\'ın Efeler İlçesinde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Sibel Aksoy trenin geldiğini fark etmeyince altında kalarak feci şekilde sürüklenerek can verdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoban Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre hem zemin geçitten karşı tarafa geçmek isteyen Sibel Aksoy trenin geldiğini fark etmedi. Denizli-İzmir seferini yapan tren kadına çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sibel Aksoy\'un öldüğü belirledi.

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Annesinin öldüğü duyan kızı kaza yerinde sinir kriz, geçirdi. Kızı sakinleştirmek yine yakınlarına düştü. Genç kız annesini feci ölümü nedeniyle uzun süre yerden kalkamadı. Daha sonra yakınlarının yardımıyla otomobille olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aksoy\'un cenazesi cenaze aracıyla Aydın Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Trenin makinisti ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza nedeniyle tren seferleri de yaklaşık 1,5 saat aksama yaşandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PATNOS\'TA SAYAÇ PROTESTOSU: 6 GÖZALTI

*Protesto sırasında Cuma namazından çıkan Ali Çelik (55), kapl krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

*İzinsiz protesto gösterisi ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

*Valilik: Kalp krizi geçiren vatandaşımızın olayla ilgisi yoktur

AĞRI\'nın Patnos ilçesinde bir grup elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto etti. Protesto gösterisi sırasında Cuma namazından çıkan Ali Çelik (55) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Valilik, Ali Çelik\'in protesto gösterisiyle ilgisinin bulunmadığını belirterek, sosyal medyadaki iddiaları yalanladı. İzinsiz protesto gösterisinde elektrik şirketi binasına yürüyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptan 6 kişi de gözaltına alındı.

Patnos ilçesi Menderes Bulvarı\'nda dün öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 500 kişi, elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto etti. Protesto gösterisi sırasında yakındaki camiden Cuma namazından çıkan Ali Çelik isimli kişi aniden yere yığıldı. Çelik, vatandaşlar ve polislerin yardımı ile Patnos Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzinsiz toplanan gruba sadece açıklama izni veren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuşma sonrası kalabalığın dağılmasını istedi. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan grup, elektrik şirketi binasına doğru yürümeye başladı. Emniyet güçleri tazyikli su ile grubu engellemeye çalışırken, gruptan 6 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri güvenlik amaçlı bir süre daha şirket binası önünde bekledi. Protestocu grup daha sonra bina önünden ayrıldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Aras-Edaş yetkilileri ise sayaçların elektrik direklerinin tepesine konulmasıyla ilgili açıklama yaparak, PLC sayaçların elektrik hatları üzerinden haberleşme sistemininin hem kesintisiz hem de kaliteli enerji dağıtımı sağlamak açısından çok önemli bir yatırım olduğunu bildirdi. Yetkililer, PLC sayaçlar sayesinde kaçak elektrik kullanımının önüne geçileceğini ifade etti.

VALİLİK: KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞIMIZIN OLAYLA İLGİSİ YOKTUR

Ağrı\'nın Patnos ilçesinde, elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto eylemi sırasında bir vatandaşın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iddiasıyla ilgili valilik açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden asılsız iddialar ortaya atıldığına değinilen valilik açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşın, ibadet amacıyla gelmiş olduğu camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Saat 12.30 sıralarında, Cuma namazı çıkışı Patnos ilçemizde sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grubun Aras- Edaş firmasını protesto etmek istediği bilgisi edinilmiştir. Cuma namazından çıkan cami cemaatinden olan A.Ç. isimli vatandaşın protestolar başlamadan önce cami çıkışında kalp krizi geçirmek sureti ile rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. İyi niyetli olmadığı değerlendirilen kişiler tarafından provakatif amaçlı olarak sosyal medya üzerinden, kalp krizi neticesi hayatını kaybeden bu vatandaşımızın, protestolar sırasında yapılan polis müdahalesi esnasında rahatsızlandığı iddiasıyla asılsız bilgiler yayılmaya çalışılmaktadır. Hayatını kaybeden A.Ç isimli vatandaşımızın ibadet amacıyla gelmiş olduğu camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı, polisin protestocu gruba müdahalesinin şahsın kalp krizi geçirmesinden yaklaşık yarım saat sonra ve vatandaşımızın kalp krizi geçirdiği yer yaklaşık 1 kilometre mesafede Aras Elektrik Şirketi binası yakınında olmuştur. Konunun polis müdahalesi ile yer ve zaman bakımından hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.\"

İZMİR\'DE TRAFİK KAZASI: 1\'İ AĞIR 4 YARALI

İZMİR\'in Konak ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşakta dönüş yapan taksiye çarptı. Kazada, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Kavşağı\'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Önder Y. yönetimindeki 06 ABU 326 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bunun üzerine, Göztepe Kavşağı\'nda dönüş yapan sürücüsü öğrenilemeyen 35 T 6271 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yunus Önder Y.\'nin idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu, otomobilde bulunan sürücü Yunus Önder Y., Koray S., Furkan Y. ve Onur Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Furkan Y.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, meydana gelen kaza bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Yunus Önder Y.\'nin otomobiliyle ticari taksiyle çarptığı ve takla attığı anlar kaydedildi.

8 KATLI BİNANIN BODRUMUNDA ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ELAZIĞ\'da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumanından etkilenen 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi Sema Sokak\'ta bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, dışarı çıkarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, diğre yandan da bina sakinlerini tahliye etti. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 10 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

CEYLANPINAR\'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükçaylı Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Derviş (23) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim Derviş ile kamyonette bulunan Murat Derviş (21) Jagar Şefkat (24) ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KUCAĞINDAKİ TORUNUYLA EVİNDE ÇIKAN YANGINI İZLEDİ

ADANA\'da bir apartmanın 7\'inci katındaki evin balkonunda bulunan buzdolabından çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu. Ev sahibi Derya Turgay Keleş (63), kucağındaki 3 yaşındaki torunuyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını endişeyle izledi.

Yangın, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar\'da bulunan 14 katlı apartmanın 7\'inci katında Derya Turgay Keleş\'a ait evin balkonunda çıktı. Evi saran dumana uyanan Keleş, balkondan yükselen alevleri fark edince, eşi, çocukları ve torununu uyandırıp dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler yangının sıçrama ihtimaline karşı üst katta oturan apartman sakinlerini binadan tahliye etti. Bina içinden hortum ve dışarıdan merdivenli araçla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Ev sahibi Keleş ise kucağındaki 3 yaşındaki torunuyla söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Hasara yol açan ve gece apartman sakinlerinde paniğe neden olan yangının, balkondaki buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından apartman sakinleri tekrar evlerine girdi.

Çocuğunun gözleri önünde öldürülen annenin ilk duruşması görüldü



İZMİR\'in Tire ilçesinde, Müzeyyen Laçin\'in (28) geçen mart ayında 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, katil zanlısı tutuklu Mehmet Bayram, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Bayram ile taraf avukatları ve Laçin\'in ailesi katıldı. Mahkeme başkanı davaya müdahil olmak isteyen İzmir Barosu\'nun talebini ise reddetti. Tutuklu sanık Mehmet Bayram savunmasında, cinayetin bir anlık kıskançlık sonucu meydana geldiğini savunarak, şunları söyledi:

\"Bana sık sık bazı yalanlar söylüyordu. Ben Tahsin Demir\'in yanına gitmesini asla istemiyordum. Kavgamız da bu yüzden bir anlık gelişti. Akşam oldu, Tahsin Demir\'in dükkanının alt sokağında buluşup eve doğru giderken ben bugün çok gezdim. Sen istersen rakı al dedi. Bende gidip tekel bayiinden 35\'lik rakı aldım. Sonra birlikte eve gittik. Masayı kurduk. İçmeye başladım. Biraz alkol almıştım, saat 21.00 sıralarıydı. Müzeyyen\'le gündüz telefonda konuştuğumuzda bana Tahsin Demir\'in ailesiyle birlikte Torbalı\'ya gideceğiz demişti. Konuştuğumuzda hiçbir yere gitmedik dedi. Ben bu arada rakının hepsini içmiştim. Tartışmaya başlamıştık. Tartışma yine Tahsin Demir meselesiydi. Ben kendisine sen bu adamla birlikte oldun mu? diye sorduğumda bu bana bağırıp çağırmaya başladı. Erkekliğime laf etti. Hakaretler etti. Bende gururuma yediremedim. Olaydan daha önce abimin otomobilinde silahlı saldırı oldu. Ben de vardım araçta. Hasımlarımız vardı. Kendimi korumak için bir yıl önce, İzmir\'den tanımadığım birinden kurusıkıdan çevirme silah aldım. Üzerimde taşıyordum. O akşam oturma odasında, alkol aldığım yerde, ayaktaydım. Müzeyyen Laçin ise kapının yanında arkası bana dönüktü. Aramızda bir metre mesafe vardı. Hedef gözetmeksizin havaya ateş ettim. İki el silahın patladığını hatırlıyorum ve Müzeyyen\'in yere düştüğünü gördüm. O sırada şoka girdim. Neresinden yaralandığını bile bilmiyorum. Ama onu öldürdüğüm için çok pişmanım, olayın sonucunun böyle bitmesini asla istemezdim. Sonra oradan ayrıldım.\"

Mahkeme başkanının, \"Silahı nereden buldun?\" sorusuna ise Mehmet Bayram, hasımları olduğunu öne sürerek, bu nedenle kurusıkıdan bozma silahı 1 yıl önce aldığını söyledi.

Mahkeme, tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı 22 Ocak 2019\'a erteledi.

İZMİR BAROSU BAŞKANI\'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini belirterek, \"Bu dosyada dahil olmak, burada kadınların haklarını savunmak için kadına karşı, şiddetin ve cinayetlerin son bulacağı bir duruşu ortaya koymak için geldik. Mahkeme başkanı katılma talebimizi reddetti. Ama bizim bu konudaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek\" ifadesini kullandı.

ANNE VE BABA KONUŞTU

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan baba Kenan Laçin ise şunları söyledi:

\"Adalet yerini bulsun. Sonuna kadar arkasındayız. Olayla ilgili ne diyeyim hepsi mahkemede okundu. Sonuna kadar arkasındayım ve davacıyım.\"

Anne Adalet Laçin de, \"Kadın cinayetleri son bulsun. Gerekli cezaların artırılmasını istiyorum. Devletimizden. Ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet bekliyorum. Başka türlü acımı hafifletemezler. Üç tane çocuğum benim öksüz kaldı. Kendim rahatsızım ve kanser hastasıyım. O üç çocuğa bu psikolojiyle bakıyorum\" diye konuştu.

ABLASI İLE SEVGİLİSİNİ VURUP KAÇAN KARDEŞ TUTUKLANDI

SAMSUN\'da tartıştığı ablası Cansel Ş. (22) ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.\'yi (32) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan genç, polisin takibiyle yakalandı.Tutuklanan Caner Ş., adliye çıkışında gazetecilere \"Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı\" diye seslendi.

16 Kasım günü Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi\'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 19 yaşındaki Caner Ş., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ablası Cansel Ş.\'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Ardından da ablasının erkek arkadaşı Samet B.\'yi vurdu. Genç, kaçarak izini kaybettirirken yaralı çift, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikleri bulunmayan Cansel Ş. ve Samet B., tedavi altına alındı.

Olayın ardından çok yönlü araştırma başlatan Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı. Samsun\'da tartıştığı ablası Cansel Ş. ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.\'yi tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan ve polisin takibi sonucu yakalanan Caner Ş. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Caner Ş., adliye çıkışında gazetecilere \"Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı\" diye seslendi.

Caner Ş.\'nin iddiaya göre eline geçen ablası Cansel Ş.\'ye ait uygunsuz görüntüleri izledikten sonra saldırı olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

8 AYLIK EŞİNİN ORGANLARINI BAĞIŞLADI, 5 HASTAYA UMUT OLDU

SAKARYA\'da, 4 aylık hamile olan 27 yaşındaki Zehra Kayran, kazada ağır yaralandıktan sonra hastanede beyin ölümü gerçekleşen 8 aydır evli olduğu eşinin organlarını bağışlayarak, 5 hastaya umut oldu.

12 Kasım tarihinde TEM Otoyolu\'nda Sapanca mevkiinde arızalanan otomobiline bakmak için durduğu emniyet şeridinde TIR\'ın çarpması sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Hasret Kayran, geçen hafta Cuma günü tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Eşinin beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrenen 4 aylık hamile Zehra Kayran eşinin organlarını bağışlama kararı aldı. Karar üzerine ameliyata alınan Hasret Kayran\'ın organları, nakil bekleyen 5 hastaya ulaştırıldı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Zehra Kayran, eşinin organları sayesinde 5 hastanın sağlığına kavuştuğunu öğrenince buruk da olsa mutluluk yaşadı.

8 ay önce evlendiği eşini kazada kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Zehra Kayran, \"Kaza Sapanca\'da oldu. Kaza olduktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geldi. Zaten onu ilk orada gördüm. Gözünü kapalı gördüğümde anladım zaten. Doktorların bana çok yardımı oldu. Hamile olduğum için daha hassas davrandılar ve vefat haberini de hemen söylemediler, alıştıra alıştıra söylediler\" dedi.

Zehra Kayran organ bağışı kararı almalarını ise şöyle anlattı:

\"Üç günü yoğun bakımda geçti, iç kanaması vardı. Ancak hala bir umudumuz vardı. Çünkü iç kanaması durmuştu. Ama beyin ölümünün gerçekleştiğini doktor sonradan söyledi. Doktor bunu söylediği zaman ben ani bir tepki veremedim. Çünkü buna kendimi alıştırmıştım. Kendimi kaybedemem çünkü bebeğim de var. Bir canım orada bir canım burada. Canım çok yanıyor ama, bu dünyada onun için yapabileceğim her şey bitmişti. Diğer tarafa onu nasıl hazırlayabilirim diye düşündüm ve dedim ki amel defteri kapanmasın, organlarını bağışlayalım. Doktora hemen bu teklifi sunduğumda çok şaşırdı. \'Biz sana bu teklifi sunacaktık senin bize bu teklifle gelmen çok şaşırtıcı oldu\' dedi.\"

Organ bağışı konusunda çağrıda bulunan Zehra Kayran, \"Kendi acılarını yaşasınlar, acının tarifi yok ama acılarına çok kapanmasınlar. Ölü için biz sadece bunu gömelim, dua edelim bu onun için yeter diye düşünmesinler. Öteki tarafa da ne götürebilir diye düşünsünler. Benim şuanda içim eşime karşı çok rahat. Çünkü onun için her şeyimi yerine getirdim. Ölümüzle birlikte kendimizi de gömmeyelim. Çünkü hayat devam ediyor. Hayatta olanları da düşünelim.\" diye konuştu.

KATO DAĞI\'NDA OPERASYONDAKİ MEHMETÇİKLERDEN \'ÖĞRETMENLER GÜNÜ\' MESAJI

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan, önceleri teröristlerin büyük kamplarının bulunduğu Kato Dağı\'nda, gece gündüz operasyon halinde olan Mehmetçik, çektiği video ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmen gününü kutladı.

Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan Kato dağının, 3 bin rakımlı Kerkür üs bölgesinde görev yapan 8\'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı\'na bağlı askerler, çapraz tutuş vaziyetinde ve silahlı olarak çektikleri videoda, 24 Kasım Öğretmenler Günü için mesaj yayınladı. Görüntülerde silahlı 9 askerin, kar ve soğuk hava şartlarına uygun kıyafetle oldukları görülürken, ortada duran bir asker Türk bayrağı açarken, önde duran bir asker de, \"Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8\'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinden başta Başöğretmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz\" dediği görüldü.

Bu arada Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik de, video ile birlikte paylaştığı yazılı öğretmenler günü mesajında, şu ifadelere yer verdi:

\"Her koşulda ve zorlukta görev yapan Mehmetçiklerimiz, kendisini yetiştiren öğretmenlerini asla unutmazlar. Mehmetçik bilir ki, vatan bir toprak parçası değildir sadece, vatan elleri öpülesi öğretmenlerimizdir aynı zamanda. Bizler de başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ahirete irtihal eden ve şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekli ve muvazzaf tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, sağlık ve başarılar diliyoruz. Tüm öğretmenlerimiz emin olsun ki Mehmetçiğimizin ve bizlerin kalbimize ve aklımıza yerleştirdikleri vatan sevgisi sayesinde yılmadan, usanmadan milletimiz ve devletimiz için çalışacağız. Öğretmenlerimize layık evlatlar olacağız.\"

