DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)MUHARREM İNCE, MANİSA\'DA PARTİLİLERİYLE BULUŞTU

CHP eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol\'un organ yetmezliğinden yaşamını yitiren eşi Seren Anadol\'un (76) cenaze törenine katılan Muharrem İnce, programı kapsamında Manisa\'ya geçti. CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'na gelen İnce, parti binası önünde tezahüratlar ve alkışlarla karşılandı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret eden İnce, daha sonra CHP Manisa İl Başkanlığı binasına geçerek basın açıklaması düzenledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA ELEŞTİRİ

Konuşmasına Yazar Abdulkadir Mısırlıoğlu\'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ı eleştirerek başlayan İnce, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin bunca problemleri varken, Türkiye\'nin gündemine bakın. Türkiye\'nin gündeminde ne var? Bir meczubu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı var. Toplumda çimento olması gereken, toplumu birleştirmesi, kucaklaştırması gereken birinci kişi kim diye sorsanız, \'Diyanet İşleri Başkanı\' derim. Din adamıdır. Büyük bir organizasyonun en başındadır. Barıştan, kardeşlikten, kucaklaşmaktan söz edecek bir numaralı kişinin yaptığına bakın, 9 Kasım günü \'Keşke Yunan galip gelseydi\' diyen birisini ziyarete gidiyor. Bu nasıl bir din adamlığıdır. Bu nasıl bir İslam anlayışıdır. Çekinmeden eleştireceksiniz. Kim ne derse desin.\"

\'BEN KONUŞURSAM DAĞLAR DİZE GELİR\'

Eleştirilerini sürdüren İnce, \"Türkiye\'nin gündeminde hayat pahalılığı olması gerekiyor. Gündemde işsizlik, çocuklarımızın eğitimi olması gerekirken bir bakıyorsun, \'Camiler ahır yapıldı\' diyorlar. Yalan söylüyorsunuz, camiler ahır falan yapılmadı. Senin döneminde yıkılan cami, Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir döneminde yıkılmamıştır. Geçmişteki günlerdeki olaylara atıfta bulunarak hiç bir yere varamazsınız. Türkiye\'nin bu ortamından herkesi kurtaracağız. Kimsenin bir kuşkusu olmasın\" diye konuştu.

Kendisinin bir duruşu olduğunu savunan İnce, \"Ben Muharrem İnce, siyaseti hep ilkeyle yapmışımdır. Benim için siyasette konjonktüre göre hareket etmek yoktur. Konjonktürden anlamam. Benim ilkelerim vardır. Dokunulmazlıklar konusuna karşı çıktım. Parti yönetimi dedi ki, bizi HDP\'yle aynı kefeye koyarlar. Ben de dedim ki \'Koysunlar.\' Ben hayır oyu verdim. Bugün olsa yine hayır oyu verirdim\" dedi.

Partililere seçim öncesinde kendi aralarında tartışma yapmamaları gerektiğini söyleyen İnce, \"Ben konuşursam dağlar dize gelir. Bana yapılan haksızlıkları konuşursam dağlar dize gelir. Ama konuşulmaz. Seçim öncelerinde parti de tartışma çıkarılmaz. Seçim öncelerinde kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Muharrem İnce\'nin partililer tarafından karşılanması

- Muharrem İnce\'nin Şehzadeler İlçe Başkanlığı ziyareti

- Muharrem İnce\'nin İl Başkanlığı\'ndaki basın açıklaması

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA)

====================================

2)KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI: SORUNUN ÇÖZÜME BAĞLANMASINI ARZULUYORUZ

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının da en az Kıbrıs Rum halkı kadar dünyada hak ettiği yeri almak istediğini söyledi. Uluçay, \"Müzakerelerle alakalı net olan, ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir sürecin bir an önde gerçekleştirilmesini ve Kıbrıs sorununun nihaileşmesini, bir çözüme bağlanmasını arzuluyoruz\" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ülkenin 35\'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kuruluş yıl dönümünde, Güney Kıbrıs\'a ve tüm dünyaya barış mesajları verdiklerini kaydeden Uluçay, şunları söyledi:

\"2 toplumlu, 2 bölgeli federasyon temelli bir çözümün oluşması için Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz mücadeleye devam edeceğiz. En az Kıbrıs Rum halkı kadar Kıbrıs Türk halkı olarak dünyada hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz. Dolayısıyla mücadelemize devam edeceğiz. Bir de adanın etrafında bulunan doğal kaynakların ortak kullanılmasını, ekonomik açıdan hem adaya hem adanın etrafında bulunan ülkelere ortak ekonomik değer yaratmasını ön görüyoruz. Bunun neticesinde sadece adada değil bölgede, Akdeniz\'de de bir istikrarın yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bunun mücadelesine de devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bunun takipçisi olacağız. Müzakerelerle alakalı, net, ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir sürecin bir an önce gerçekleştirilmesini ve Kıbrıs sorununun nihaileşmesini, bir çözüme bağlanmasını arzuluyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay\'ın konuşması

- Kutlamadan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI / LEFKOŞA,(DHA)

================================================

3)KÜTAHYA\'DA EV YANGINI: 4 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ



KÜTAHYA\'da ahşap bir evde çıkan yangın, çevredeki 3 eve daha sıçradı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, evin bahçesinde bulunan tavuk ve horozlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın nedeniyle 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bu sabah saat 04.00 sıralarında Cemalettin Mahallesi Hacı Bekir Sokak üzerindeki ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede evin tamamının saran alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çok sayıda araçla yangına müdahale etti. Yangın sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Evde bulundukları öğrenilen 2 kişi polis ekiplerince kurtarıldı. Polis ekipleri evde bulunan kiracı Zeki Şener\'i ön kapıdan alevlerden bahçeye kaçarak mahsur kalan ev sahibi Minere Türker\'i de bahçeden kurtardı. Ambulansa alınan 2 kişi, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Arka bahçede alevlerin arasında kalan tavuk ve horozlar da itfaiye erleri tarafından kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiye ekipleri ve araçları

-Yanan evden ve alevlerden görüntü

-Diğer evlerden görüntü

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Röp.

-Yangını söndürme çalışmaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

4)BURSA\'DA DEPO OLARAK KULLANILAN 2 KATLI BİNADA YANGIN

BURSA\'da Ömer Alkan\'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Bina yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.

Yangın, gece saatlerine Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokak\'ta bulunan Ömer Alkan\'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri, yangına 4 araç ve 15 personelle müdahale etti. Yangında, deponun yan kısmında bulunan evdeki 5 çocuk itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, ardından da soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-İtfaiye tarafından yan evden merdivenli araçla tahliye edilen çocuklar

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

5)İŞ YERİ ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında, tente imalatı yapan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Kışla Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Tente imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Sanayi sitesinin yakınında bulunan Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yükselen dumanları görünce yangına müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde patlamalar meydana geldi. Bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Tamamen yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, iş yerinden yükselen dumanları görünce hemen müdahalede bulunduklarını anlatarak, \"Vatandaş ihbarı olmadığı için arkadaşlar hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyor. Olay yerine geldiğimizde tenteci yani petrol ürünü olan muşamba, branda dükkanında hızlı bir şekilde müdahaleye başladık. Çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldık.\" dedi.

Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin yangına ilk müdahalesi

-Patlamanın meydana gelmesi

-İtfaiye ekiplerinin patlamalara müdahalesi

-Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Soğutma çalışmaları

-Ereğli İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş ile röp.



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

6)KONYA\'DA ANİDEN BASTIRAN KAR, SÜRÜCÜLERİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

KONYA\'da dün akşam saatlerinde başlayan kar, Konya-Antalya yolunun Alacabel mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan sazı sürücüler yolda kalırken, Konya kent merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Konya\'da, dün saat 22.00 sıralarında başlayan kar hayatı olumsuz etkilerken, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir ilçesinde, Konya- Antalya yolunun her iki istikametinde de ulaşım güçlükle sağlandı. Sadece zincirli olan araçlara izin verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar da dinlenme tesislerinde bekletildi. Konya kent merkezinde ise kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Konya-Antalya karayolunda yolda kalan araçlardan görüntü

-Polisin zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçları durdurması

-Konya kent merkezinden kartpostallık görüntüler

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ - Yaşar COŞKUN / KONYA,(DHA)

===================================================

7)ADANA\'DA HASTANE OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

ADANA Şehir Hastanesi\'nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Ozan Büyükgöçer ve Ahmet Büyükgöçer öldü, İsmail İcesu ise yaralandı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce çatışma çıktı. Tabancaların ateşlendiği kavgada Ozan Büyükgöçer, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İncesu yaralanırken, şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşınan yaralılardan Ozan Büyükgöçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise ameliyata alınırken, polis ekipleri hastane otoparkında geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede farklı noktalarda 21 adet boş kovan bulundu. Polis, isimleri henüz öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Adana\'da Şehir Hastanesi\'nin otoparkında yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Olayda hayatını kaybeden Ozan Büyükgöçer\'in hayatını kaybetmesinin ardından ağır yaralanan babası Ahmet Büyükgöçer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba-oğulun cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Ölen Ozan Büyükgöçer ile yaralı babası Ahmet Büyükgöçer\'in aracından görüntü

- Hastanenin dış görüntüsü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Kurşun isabet eden otomobilden görüntü

- Yerdeki boş kovanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

(EK)

Cep telefonundan olay anı görüntüsü - silah sesleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

=======================================

Kapıyı kırıp eve giren kişinin silahlı saldırısında yaralandı (2)

8)BABASI YARALI, OĞLU ÖLDÜ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde sabah silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Candar\'ın hastanede tedavisi sürerken, oğlu Yavuz Candar da (34) iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabah 07.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi\'ndeki evinin kapısı kırılarak silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Candar\'ın kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi\'nde tedavisi sürerken, saat 16.00 sıralarında da oğlu Yavuz Candar kendi işyerinde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mobilya Sanayi 8\'inci Sokak\'ta mobilya firmasına gelen Kahraman A. ve yanındaki 2 kişi, işyeri sahibi Yavuz Candar\'a tabancayla ateş açtı. Saldırıda kalbine ve kollarına isabet eden mermilerle yaralanarak yere düştü. Kanlar içinde kalan Yavuz Candar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yavuz Candar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırı şüphelileri Kahraman A. ve yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, sabah saldırıya uğrayan Yusuf Candar\'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

SALDIRIDAN SONRA KAMERALARA YAKALANDI

Yavuz Candar\'a silahlı saldırı düzenleyen K.K (görüntüde solda ceketli) ve arkadaşı rahat davranışlarıyla uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İşyerinden detaylar

-Sedye ile ambülansa bindirilişi

-Sedye ile işyerinden çıkarılışı

-Sedye ile hastaneye gelişi

-Detaylar

+++

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

==========================================

9)BEKAR EVİNE SİLAHLI SALDIRI: 2 AĞIR YARALI



SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde, aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., aralarında husumet bulunduğu belirtilen K.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Kaçan saldırgan ile iki gencin aralarındaki husumet nedeniyle dün mahkemelerinin görüldüğü öğrenildi.

Olay, gece geç saatlerde İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., aralarında husumet bulunan K.K. ile dün mahkemede bir araya geldi. Adliyede gergin anların yaşandığı duruşma sonrası taraflar adliyeden ayrıldı. C.H. ve O.T., gece evlerinde otururken iddiaya göre silahla evi basan K.K., ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucu ağır yaralanan gençler ihbar üzerine olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan K.K.\'yı yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- 1. yaralıdan detay

- Eğitim Araştırm Hastanesi detayı

- 2. yaralıdan detay

- Gazi Devlet Hastanesi detayı

- Polisten detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA)

====================================

10)KONYA\'DA ÜST GEÇİDİN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ: 1\'İ ÇOCUK 2 YARALI

KONYA\'da yaya üst geçidinin merdivenlerinin çökmesi sonucu 1\'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üzerinde yayalar yürüdüğü sırada üst geçidin ayaklarından bir tanesindeki merdivenlerde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivenlerde olan 1\'i çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göçen merdivenin altında inceleme yapan iftaiye ekibi, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Merdivenlerin olaydan kısa bir süre önce çevrede bulunan okullardaki öğrencilerin geçtiği sırada çökmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası köprünün çökme ihtimaline karşın çevreyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu nedenle çevreyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından trafiğin tekrar açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NDEN AÇIKLAMA

Konya\'da, yaya üst geçidi merdivenlerinin çökmesi sonucu 1\'i çocuk 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Bugün akşam saatlerinde Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 25 yıllık olan yaya üst geçidinin merdiveninin bir bölümü yıkılmıştır. Olay üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz yolu trafiğe kapatarak müdahale etmiştir. Şehrimize yürüyen merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri kazandıran belediyemiz, şehir merkezinde bulunan 3 eski yaya üst geçidinin yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması için bir çalışma yürütmekteydi. Bu olay sonrası yenileme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Olayın yaşandığı yaya üst geçidi, can ve mal kaybına mahal vermemek için en kısa zamanda gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yol trafiğe açılacak ve yeni bir yaya üst geçidi yapılması için hemen ihaleye çıkılacaktır. Yıkım tamamlanıncaya kadar Beyşehir Çevre Yolu Teknik Lise yolunu kullanan sürücülerimizin alternatif yolları tercih etmeleri gerekmektedir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Görgü tanıkları röportaj

- Üst geçitten detaylar

- İtfaiye ve polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi alması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)

=================================================

11)CAM SİLEN KADIN, 3\'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 3\'üncü kattaki evinin camını silerken dengesini kaybederek aşağı düşen Çimen K. (28), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ayperi Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanın 3\'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Çimen K., 3\'üncü katta bulunan evinde camlarını silmeye başladı. Camı silerken dengesini kaybeden Çimen K., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yere düşen kadını gören ailesi, hemen yardıma koştu. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Çimen K. tedaviye alındı. Çimen K.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çimen K\'nin hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

==========================================

12)AK PARTİ\'Lİ MİLLETVEKİLİNİN AMCASI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İSVİÇRE\'den 3 gün önce Karaman\'a gelen ve kendisinden haber alınamayan Recep Eser (56), evinde ölü bulundu. Recep Eser\'in AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser\'in amcası olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1280 Sokak\'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser\'in İsviçre\'de yaşayan amcası Recep Eser, 3 gün önce Karaman\'daki evine geldi. Yalnız yaşayan Eser\'den haber alamayan yakınları dün polis ve sağlık ekipleri ile birlikte eve geldi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Recep Eser\'in hayatını kaybettiği belirledi. Ekipler evde yaptıkları ilk incelemede boş ilaç kutularına rastladı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Eser\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayı duyarak Eser\'in evinin önüne gelen AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve yönetim kurulu üyeleri yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri inceleme ekiplerinin eve girişi

-Evin önünden polis ve ambulanslardan detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

=======================================

13)ŞANLIURFA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI



ŞANLIURFA\'da polisin ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep\'ten Şanlıurfa\'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Harekete geçen polis ekipleri Şehitlik Mahallesinde plakası açıklanmayan bir otomobilli durdurdu. Otomobilde arama yapan polisler; 10 gram eroin, 120 gram esrar, 30 gram ise bonzai ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polis ekiplerinin beklemesi

- Şüphelilerin üst araması yapan polis

- Şüphelileri gözaltına alınması

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

=======================================

14)ŞANLIURFA\'DA TEFECİLERE OPERASYON: 8 TUTUKLAMA



ŞANLIURFA\'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, geçen Salı günü kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, borç-alacak defteri ve tapu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polis ekiplerinin iş yerlerine operasyon düzenlemesi

- İş yerlerinde arama yapan polis

- Ele geçirilen para ve senetler

- Gözaltına alınan şüphelileri adliyeye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

=======================================

15)2 YIL ÖNCE KAYBOLAN PTT DAĞITICISINI ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

KARAMAN\'da 2 yıl önce kaybolan, o dönem 27 yaşında olan PTT dağıtıcısı Ahmet Uysal\'ı arama çalışmaları yeniden başladı. Su altı kameralarıyla baraj gölünü tarayan ekiplerin ardından, dalgıç polisler Fisandun barajına inerek su altında çalışmalara başladı.

Karaman\'da Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde ailesiyle birlikte yaşayan PTT dağıtıcısı bekar Ahmet Uysal, geçen 15 Ağustos 2016 tarihinde gece 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ve otomobilinin izine rastlanmadı. Oğlunun akıbetini merak eden ve biran önce bulunmasını isteyen ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal da, bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal\'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığını duyduğunu söyledi.

İhbar üzerine 24 Şubat 2017\'de Fisandun ve Yeşildere barajında AFAD ekiplerince su altı kameraları ile arama yapıldı; ancak hiç bir ize rastlanmadı. Polis soruşturmayı yeniden açarak dün aramalara yeniden başladı. Mersin Emniyet Müdürlüğünden gelen su altı polisleri dün Fisandun barajına gelerek arama çalışmalarını başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Arama çalışmalarının yapılması

- Çalışmalardan detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

=======================================

16)DIŞARI ÇIKAN ÖĞRENCİLERİ KONTROL ETMEK İSTEYEN OKUL MÜDÜR YARDIMCISINI DARP ETTİLER

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Erdinç Abiki öğle tatilinde izinsiz olarak dışarıya çıkarak okulun yakındaki bakkala giden bir grup öğrenciyi kontrol etmek istedi. Bakkal sahibi ve yakınları tartıştıkları müdür yardımcısına sopa ve bıçakla saldırdı. Yaralanan okul müdür yardımcısı, 4 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Erdinç Abiki dün öğle tatilinde izinsiz olarak dışarıya çıkan bir grup öğrencinin okulun yanındaki bakkala gittiklerini gördü. Öğrencilerin bulunduğu bakkala giden Erdinç Abiki ile bakkal sahibi ve yakınları arasında tartışma çıktı. Bakkal sahibi ve yakınları okul müdür yardımcısına sopa ve bıçakla saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Erdinç Abiki, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Başına dikiş atılan ve elinden aldığı bıçak yarası sarılan Erdinç Abiki, kendisine saldıran 4 kişiden şikayetçi oldu. İsimleri öğrenilemeyen bakkal ve yakınları polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Okulda nöbet görevinde bulunduğu söyleyen Erdinç Abiki, \"Okulda nöbet görevimi yapıyordum. Okulumuz sınırlarını çevreleyen duvarlardan atlayan öğrencilerin okulun hemen yanında ki bakkalın önünde biriktiklerini gördüm. Bende o bölgeye gittim ve öğrencilere dışarı çıkmak üzere izin kağıdı olup olmadığını sordum. Bu arada orada bulunan bakkal yanıma gelerek, \'Sana ne, sen kimsin öğrencilere izin kağıdı soruyorsun?\' diyerek hakaret etti. Ben de karşılık verdim. Bu kez yakın akrabaları ile birlikte 4 kişi birden sopa ve bıçakla saldırdı.\" dedi.

Darıca Eğitim Bir- Sen Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Yazıcı sendika olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, \"Şiddetin her türlüsüne karşıyız, ama bu şiddet eğer bir eğitimciye olursa tüm ulusu kapsadığını düşünüyoruz. Çünkü eğitim bu ülkenin geleceğiyse, bir eğitimciye yapılan saldırı da ülkenin geleceğine yapılmış saldırıdır.\" diye konuştu.

Bugün okul önünde açıklama yapacaklarını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

\"Hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz, bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınayacağız ve öğretmenimizin yanında olacağımızı bütün ulusa göstereceğiz. Tüm eğitim çalışanlarımıza ve en üst seviyedeki sayın bakanımıza seslenmek istiyorum, nasıl ki doktorlara saldırı yapıldığında bakanlık en güzel ve en güçlü şekilde buna karşı duruyor ise biz şimdi de eğitimcilerin yanında durulmasını istiyoruz. Ve diyoruz ki, eğer eğitime yapılan darbe ülkenin geleceğine olan bir darbe ise, eğitimciye yapılmış zulüm ülkeye yapılmış zulüm ise bu zulmün karşısında dik duracak insanlara ihtiyacımız var. Biz Eğitim Bir-Sen olarak bu gücü kendimizde görüyor ve bunu yarın açıkça deklare edeceğimizi bütün kamuoyuna bildiriyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Saldırıda yaralanan müdür yardımcısı

Müdür Yarımcısını kafasına atılan dikiş

Eğitim Bir- sen Darıca Şube Başkanı\'nın konuşması

Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Erol POLAT /DARICA(Kocaeli),(DHA)

=========================================

17)BAŞHEKİMİN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA HASTANEDE KALDIĞI İDDİASINA SORUŞTURMA

ZONGULDAK\'ta, Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu\'nun, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi\'ndeki özel odada kaldığı öne sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü\'nce iddia üzerine soruşturma başlatıldığı, hastaneye 2 müfettiş gönderildiği belirtildi. Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, ilçede bulunan TOKİ konutlarına taşındı. Evin içinde tadilat başlatan Hasanoğlu, bu sürede eşi ve çocuklarıyla önce otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu\'nun, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi\'ndeki özel odaya taşındığı öne sürüldü. Hasanoğlu\'nun bir süredir hastane odasını evi gibi kullandığı iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü\'nce soruşturma başlatıldı. İddiaların soruşturulması için hastaneye 2 müfettiş gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirterek, \"Bakanlık konuyu takip ediyor. Biz disiplin soruşturması başlattık. Soruşturma kapsamında arkadaşlarımız hastanede çalışıyorlar. Çıkacak raporu bakanlığa sunacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Devrek Devlet Hastanesi\'nden detay

-Hastane içi yatakların

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

============================================================

18)DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 5 BİN TL CEZA

NİĞDE\'de kavşakta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Gar kavşağında drift yapan Samet M.\'nin kullandığı otomobili durdurdu. Sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi. Samet M.\'nin aracıyla drift yapması, mobese kamerasınca da kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Aracın kavşağa gelirken yavaşlaması

- Kavşakta drift atarken görüntüsü

- Polislerin araca yaklaşması

Haber: Adnan ÇELEBİ /NİĞDE,(DHA)

=============================

19)KARADENİZ YAYLALARINDA KARPOSTALLIK KAR MANZARALARI

ORDU ve Giresun yaylalarına yağan karın oluşturduğu beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ordu ve Giresun\'da önceki gece etkili olan kar yağışıyla yaylalar ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yaylaların beyaza bürünmesiyle bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Yaylacılar ise kar yağışı nedeniyle küçükbaşlarıyla yola çıkarak, kırsaldaki mahallelere dönmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Besicilerin koyunlarla dönerken görüntüsü

-Yayladan kar detay görüntüsü

-Besicilerle röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA)

===================================