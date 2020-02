DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)LASTİK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI KARACAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

İZMİT\'TE DEFNEDİLECEK

DİSK\'e bağlı Lastik-İş Sendikası\'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya\'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasında işçilerle görüşürken, tartıştığı işçi tarafından kendi tabancasıyla vuruldu. Ağır yaralanan Abdullah Karacan hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan 2 sendikacı ise hastanede tedaviye alındı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan işçi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasının bahçesindeki sendika temsilciliğinde meydana geldi. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrikanın bahçesindeki sendika temsilciliğine geldi. Abdullah Karacan burada fabrikada çalışan işçilerin sorunlarını dinlemeye başladı. Bu sırada işçilerden Sedat U. (33), görüşmeye çağırıldı. İddiaya göre, fabrikadaki çalıştığı kısımdaki yeri değiştirilmek istenen Sedat U., Abdullah Karacan ile görüştüğü sırada öfkelendi. Sedat U. ile Lastik-İş Sendikası\'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan tartışmaya başladı. Sedat U., Karacan\'ın belinde bulunan tabancayı çekip aldıktan sonra art arda ateşledi. Büyük panik yaşanırken, kurşunların isabet ettiği Abdullah Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Lastik İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Sedat U., olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri, Abdullah Karacan ve Osman Bayraktar ağır, Mustafa Sipahi ise hafif yaralandığını tespit etti. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Osman Bayraktar ve Mustafa Sipahi\'nin tedavisi ise sürüyor. Saldırgan Sedat U. ise bindiği taksi ile kaçmak isterken, polis ekipleri tarafından yolu kesilip aracın durdurulması sonucu yakalandı. Sedat U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAŞSAVCI: GEREKLİ ARAŞTIRMA HASSASİYETLE YAPILIYOR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı saldırının gerçekleştirildiği lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde inceleme yaptı. Sendika temsilciliğinin içindeki ve çevresindeki kamera kayıtlarına el koyulduğu öğrenildi. Başsavcı Dursun, fabrikadan ayrılırken, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Sakarya ilimizde, saat 12.00 sularında böyle bir olayın meydana gelmesi, bizi son derece derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak 2 cumhuriyet savcısı tarafımdan görevlendirildi. Ben de refakat ediyorum. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor, inceleniyor, soruşturuluyor. Vuran şahıs, silahıyla beraber kaçarken, şu an elimizde. Onun sorgusu devam ediyor. Vurulan şahıs Abdullah Karacan Bey, Hakk\'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah\'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Olaya Cumhuriyet Başsavcılığı\'mıza intikal ettiği andan itibaren biz olayın üzerindeyiz. Gerekli araştırmalar titizlikle hassasiyetle yapılıyor\" dedi.

Gözaltındaki saldırgan Sedat U.\'nun (33) emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü öğrenildi.

İZMİT\'TE DEFNEDİLECEK

Öte yandan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırması Hastanesi\'nden alınarak, otopsi merkezine götürüldü. 4 çocuk babası Karacan\'ın cenazesi, bugün İzmit\'te toprağa verilecek

İŞÇİLER OMUZLARINDA TAŞIMIŞTI

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, 22 Şubat\'ta toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılmasının ardından zam alan işçiler tarafından omuzlarda taşınmıştı. İşveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrası işçilere yüzde 12 zam yapılırken, İzmit\'te lastik fabrikasının önüne açıklama yapmak için gelen Karacan, işçilerce omuzlara alınmış, meşaleler yakılarak, toplu iş görüşmelerinin sonuçlanmasının sevinci yaşanmıştı.

\'ÇOK ÜZGÜNÜZ, DUYDUĞUMUZDA ŞOK YAŞADIK\'

Lastik-İş Sendikası Genel Sekreteri Alaaddin Sarı, Abdullah Karacan\'ın Türk sendikal hareketinde ender rastlanan bir insan olduğunu belirterek, \"Çok üzgünüz ve olayı duyduğumuz an şok yaşadık. Hala onun şoku içerisindeyiz. Genel başkanımızla yaklaşık 25 yıldan bu yana görev yaptığım biri olarak değerlendiriyorum, Lastik İş Sendikası\'na kazandırmış olduğu hizmetler, işçi sınıfına kazandırmış olduğu hizmetler ve Türk sendikal hareketinde ender rastlanan kazanımlardır. Bunları zaman içerisinde çalışan arkadaşlarda derinden hissedecekler. Türk sendikal hareketi de bunu zaten hissedecektir. Yarın genel başkanımızın cenazesi İzmit Fevziye Camii\'nden kaldırılacak. Sosyal tesislerimizde bir tören düzenleyeceğiz. Törenden sonra da uğurlamış olacağız. Çok üzgünüz, çok moralimiz bozuk\" dedi.

\'HAYATINI SENDİKAYA ADAYAN BİR ADAM\'

Yaşamını yitiren Abdullah Karacan\'ın ailesine çok bağlı olduğunu söyleyen yeğeni Hasan Karacan, \"Kendisi amcam olur. Şöyle bir gerçek var, hayatını sendikaya adayan bir adam. Gerçekten de hayali sendika olan bir insan. 4 kızı vardı. Etrafta birçok acı bıraktı. Allah sabır versin acımız gerçekten zor. Ailesine çok bağlıydı. Kızlarına çok bağlıydı. Allah yardımcıları olsun\" diye konuştu.

SOSYAL TESİSLERDE TÖREN YAPILACAK

Yaşamını yitiren Abdullah Karacan\'ın cenazesi bugün Lastik İş Kocaeli Sosyal Tesislerine getirilerek tören düzenlenecek. İzmit Fevziye Camii\'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karacan\'ın cenazesi İzmit Bağçeşme Mezarlığı\'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Karacan\'ın ölüm haberini alan işçiler ise İzmit\'te bulunan sendikanın sosyal tesislerinde toplanırken, üzüntülü oldukları görüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"DİSK\'e bağlı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, saat 12.00 sıralarında, Sakarya\'nın Arifiye ilçesi Goodyear Lastik Fabrikası bahçesinde bulunan sendika temsilciliği binasında, ateşli silah ile başından vurularak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Yanında bulunan aynı sendikanın İl Başkanı Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar da hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmışlar, aynı hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yapılan olay yeri incelemesi ve tahkikatlar neticesinde, olayı gerçekleştiren şahsın Goodyear Lastik Fabrikasında işçi olarak çalışan S.U. olduğu, şahsın iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeni ile sendika yetkilileri ile tartışma yaşadığı, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan\'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Şüpheli S.U. olayda kullandığı silahla birlikte bindiği ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Cumhuriyet Başsavcısının açıklaması

+++

ARŞİV

-Başkanın omuzlarda taşınması

+++

-Morgun önünde bekleyenler

-Yeğeni Hasan Karaca ile röp

-Sendika Genel Sekreteri Alaaddin Sarı ile röp

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER - Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

MÜZİKLE OYNAMA İSTEĞİNİ REDDEDEN EŞİNİ, 2 ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

2)TERASTAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

GAZİANTEP\'te, alkollü olduğu öne sürülen Sezer S. (24), evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil\'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, önceki gece Çıksorut Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Sezer S., müzik açarak 6 yıldır dini nikahlı birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Sabiha Sebil\'den oynamasını istedi. Bu isteği kabul etmeyen Sebil ile Sezer S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sezer S., evdeki av tüfeğini alarak 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde Sabiha Sepil\'e peş peşe ateş etti. Sezer S., kanlar içinde yerde kalan Sepil\'i bırakarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sabiha Sepil\'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2012\'de evden kaçarak Sezer S. ile dini nikahlı yaşamaya başladığı öğrenilen Sepil\'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi teslim alan Sepil\'in akrabalarından Faik Orhunlutaş, gece olayı duyunca eve gittiklerini belirterek, \"Gece olayı duyarak eve gittiğimizde kadın yerde yatıyordu. Daha sonra alıp morga getirdiler. Çocuklara niye olduğunu sordum. Bana \'Babam anneme, kalk oyna, dedi, annem de, hayır, dedi\'; bundan dolayı olduğunu söylediler. Tüfekle vurmuştu, ben gittiğimde saçmalar yerdeydi\" dedi.

Polisin, olayın ardından kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Sezer S.\'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

TERASTAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Gaziantep\'te, alkollü geldiği evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil\'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldüren Sezer S.\'nin Narlıtepe Mahallesi\'nde saklandığı akrabasının evine polis baskın düzenledi. Sezer S., evin terasına çıkarak yan binalara atlamak üzereyken yakaladı. Polis, evde yaptıkları aramada Sabiha Sepil\'i öldürdüğü düşünülen av tüfeğini de ele geçirdi. Sezer S. sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Sebiha Sepil\'in fotoğrafı fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

3)BALIKÇI TEKNESİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ



ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balıkçı teknesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Gökhan Dağlıoğlu (36), boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Filyos beldesindeki balıkçı barınaklarında demirli bir teknede meydana geldi. Gökhan Dağlıoğlu (36) ile A.R. ve G.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Dağlıoğlu, boğazı kesilerek öldürüldü. 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gökhan Dağlıoğlu’nun cesedi olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Filyos Jandarma Karakolu\'na bağlı ekipler, şüphelilerden A.R.\'yi olay yeri yakınlarında saklandığı evde, diğeri ise belde çıkışında aracıyla kaçarken yakalandı.

BIÇAKTAKİ PARMAK İZİ CİNAYETİ ÇÖZECEK

Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülen Gökhan Dağlıoğlu\'nun cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Dağlıoğlu\'nun öldürülmesiyle ilgili, birlikte alkol aldığı tespit edilen arkadaşları Atakan R. ve Gökhan K.\'nin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. İki şüpheli de jandarmaya verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmeyerek, Dağlıoğlu\'nun ölümüyle ilgilerinin olmadığını söyledi. Jandarma, cinayette kullanılan bıçaktan alınan parmak izi ve diğer örneklerin şüphelilerden alınan örneklerle karşılaştırılması için Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuarı\'na gönderdiği öğrenildi. Gelecek rapora göre bıçağı kimin kullandığının tespit edilmesi bekleniyor. Jandarmadaki sorguları devam eden iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

TUTUKLANDILAR

Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Gökhan Dağlıoğlu\'nun balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Atakan R. ve Gökhan K.\'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi\'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinde de suçlamaları kabul etmeyen Atakan R. ve Gökhan K., kuvvetli suç şüphesi, toplanan deliller ve çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Adliyeye getirilmeleri

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Yeliz ALAGÖZ / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

4)HASANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI KOCA\'YA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI



OSMANİYE\'nin Hasanbeyli Belediye Başkanı MHP\'li Alpaslan Koca, özel bir hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Koca ve yanında isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Bir yakınını hastaneye getiren Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, hastanenin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. Koca ve yanındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Koca ve yanındakilerin hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye özel harekat, TEM ve asayiş ekipleri sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, isimleri henüz açıklanmayan 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÇATIŞMA ÇIKMIŞ

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı. İki grup arasında çıkan çatışmada Başkan Koca ve Karakaya\'nın dizlerinden, Başaran\'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Başkan Koca ve Karakaya\'nın durumlarının iyi olduğunu belirten kaldırıldıkları hastanenin müdürü Ali Daşçı, Başaran\'ın durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Başaran\'ın tedavisine burada devam edildiği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Caddeden görüntü

- Polislerden görüntü

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Polislerin bir otomobilin yanında inceleme yapması

- Hastane bahçesindeki polis otobüsünden görüntü

- Hastane acilinden görüntü

+++

- Hastane Müdürü Ali Daşçı\'nın açıklaması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

5)BURDUR VALİLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



BURDUR Valiliği Hukuk Müşaviri Taceddin Özeren (51), yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Taceddin Özeren\'in hafta sonu oğlunu nişanladığı belirtildi.

Burdur merkez Burç Mahallesi Eski Ortaokul Sokak\'taki 3 katlı apartmanın üst katında tek başına oturan Burdur Valiliği Hukuk Müşaviri Taceddin Özeren\'den haber alamayan Hatay\'da komiser yardımcısı olarak görev yapan ve Isparta\'ya izne gelen oğlu Mustafa Özeren, dün saat 16.00 sıralarında Burdur\'a doğru yola çıktı. Yolda babasının arkadaşı Cevat Canbaz\'ı telefonla arayan Mustafa Özeren, babasına ulaşamadığını söyledi.

İTFAİYE BALKONDAN GİRDİ

Mustafa Özeren, Cevat Canbaz ile babasının oturduğu evin önünde buluştu. İkili evin kapısını açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evde Taceddin Özeren yatak odasında oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özeren\'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

VALİ HASAN ŞILDAK DA EVE GELDİ

Haberi alan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ile Emniyet Müdürü Arif Çankal da Taceddin Özeren\'in evine gelerek, oğlu Mustafa Özeren\'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Taceddin Özeren\'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Özeren\'in cenazesinin bugün Burdur Valiliği\'nde yapılacak törenin ardından memleketi Antalya\'nın Gündoğmuş ilçesine gönderileceği belirtildi.

HAFTA SONU OĞLUNU NİŞANLADI

Aralık 2016\'dan bu yana Burdur Valiliği hukuk müşaviri olarak görev yapan Taceddin Özeren\'in, ailesinin Isparta\'da, kendisinin de Burdur\'da oturduğu kaydedildi. Hafta sonu diğer oğlunun nişanı için Isparta\'da olan Taceddin Özeren\'in önceki gün Burdur\'a geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Evin dış görünüşü

- Ambulanstan detay

- Olay yeri inceleme ekiplerinin girişi

- Vali Hasan Şıldak\'ın gelişi

- Başsavcısının gelişi

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Vali Şıldak\'ın ayrılması

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

6)ORMANDA KESTİĞİ AĞAÇ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU



KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde Mehmet Toy (70), ormanlık alanda kesim yaparken kestiği ağacın kafasına çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Olay, Domaniç İlçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Mustafa Balı (55) ile birlikte motorlu testereyle ağaç kesen Mehmet Toy, devrilen bir ağacın kafasına çarpması sonucunda ağır yaralandı. Mustafa Balı\'nın cep telefonundan arayarak durumu 112 Acil Servise bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Mehmet Toy kurtarılamadı. Toy\'un cenazesi Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Toy ile Mustafa Balı\'nın Orman İşletme Müdürlüğü\'nden izin almadan ağaç kestikleri öne sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Ambulansın olay yerine gitmesi,

-Yerdeki ceset ve sağlık ekibi

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT / DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

7)OTOMOBİLDE ELE GEÇEN 28 KİLO PATLAYICIYA 13 GÖZALTI DAHA



MALATYA\'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada 13 kişi daha gözaltına alınarak şüpheli sayısı 18\'e yükseldi. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 9\'u adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen mühimmatın ise \'RDX ve PENT\' karışımı çok kuvvetli plastik patlayıcı olduğu belirlendi.

Geçen 2 Kasım günü Malatya- Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki otomobilde arama yapıldı. Daha önce Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinde kapatılan BDP\'nin ilçe başkan yardımcılığı yaptığı belirlenen sürücüsü Ali Rıza Ü.\'nün tedirgin davranışları üzerine yapılan detaylı aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket içerisinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 5 fünye, 2 uzaktan kumanda ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün ifadesi doğrultusunda, konuyla ilgisi olduğu iddiasıyla Diyarbakır\'da 4 kişi daha yakalandı.

13 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis Ali Rıza Ü. ile gözaltına alınan diğer 4 kişinin sorgulamaları doğrultusunda Malatya\'nın yanı sıra İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin\'de çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 13 kişiyi daha yakaladı. Malatya Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan 18 şüpheliden işlemi tamamlanan 9 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Halen sorgusu devam eden 9 şüphelinin ifadesi doğrultusunda ise yeni gözaltılar olabileceği bildirildi.

ÇOK GÜÇLÜ PLASTİK PATLAYICI

Soruşturmayı derinleştirerek devam ettiren polis ekiplerinin incelemesinde otomobilin yakıt deposunda ele geçirilen plastik patlayıcının türü de belirlendi. Bomba imha uzmanlarınca yapılan detaylı incelemede plastik patlayıcının RDX ve PENT karışımı olduğu ortaya çıkarıldı. Çok güçlü sınıfında değerlendirilen patlayıcının yanıcı ve tahrip gücünün yüksek olduğu da belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emmiyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6\'sı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında emniyette bulunan 9 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Adliye dışından görüntüler

- Şüphelilerin adliyeden çıkarılmaları

- Şüphelilerin araca bindirilerek götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

8)MOTOSİKLETTEN DÜŞEN EL BOMBASI, GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZİANTEP\'te, sokakta ilerleyen motosikletten yola el bombası düştü. El bombasının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Onur Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Şehit Polis Mehmet Cevahir Sokak\'ta, üzerinde 2 kişi bulunan ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletten yola el bombası düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, el bombasını incelemek üzere emniyete götürdü.

Bombanın düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin geçişi sırasında el bombasının yola düşmesi yer alıyor. Polis, motosikletteki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Motosikletin gidişi

- El bombasının düşmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

9)MENFEZDE TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ



DİYARBAKIR\'ın Kocaköy ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca menfezde tuzaklanan ve uzaktan radyo frekansı sistemiyle komuta edilebilen 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı, güvenlik güçlerince fark edilerek imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaköy\'ün Gökçen - Gözebaşı mahalleleri arasındaki karayolunda yapılan arama ve tarama faliyetleri sırasında menfezde, patlayıcıyı düzeneğini fark etti. Yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik önlemi alınan bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi, tuzağı kontrollü şekilde imha etti. Karayolunda ve menfezde hasar meydana gelen olayla ilgili yapılan incelemede, 60 litrelik bidonda 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. Diyarbakır Valiliği\'nden de yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 13 Kasım 2018 Salı günü Kocaköy ilçesi Gökçen - Gözebaşı Mahalleleri arasındaki karayolunda icra edilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında menfez içerisinde 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi sevk edilerek patlayıcılar yerinde imha edilmiş, imha işlemi sonrasında yol ve menfez tamamen tahrip olmuştur. Vatandaşların can güvenliğine yönelik bu menfur girişimde; 60 litrelik jelikan bidon içerisine, yaklaşık 70 kilo ağırlığında Amonyum Nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı madde kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve alınan talimat uyarınca, delil olabilecek bulgular Kriminal Laboratuara gönderilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------

(Cep telefonu görüntüsü)

-İmha ve patlama anı

Haber: KOCAKÖY(Diyarbakır),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

10)FOÇA\'DA PATLAMA SESİ KORKUTTU

İzmir\'in Foça İlçesi\'nde 13 Kasım 2018 Salı günü akşam saatlerinde duyulan patlama sesleri korku yarattı. İtfaiyenin kısa sürede geldiği olay yerinde, yıkıntı halindeki tarihi taş binanın ahşap kalıntıları ve binanın bitişiğindeki ağacın yandığı görüldü.

Olay Foça İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesinde tarihi Beşkapılar Kalesinin arkasında ki bölgede meydana geldi. Patlama sesini duyan ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubuna bağlı bir ekip yangına müdahale etti. Yıkıntı haldeki binadan düşen ahşap parçalar ile tutuşan ağaç yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü. Yapılan ilk incelemeye göre; ağaç dibinde içki içmek için oturan kişi veya kişilerin ısınmak için ateş yaktıkları, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ağaca ve çevreye sıçraması üzerine kaçtıkları, bırakılan ağzı kapalı şişelerinde ısınmanın ardından patladığı sanılıyor. Olayla ilgili olarak Foça Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Olay yerinden genel ve detay görüntü

Söndürme çalışmasından görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL /FOÇA(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

11)1 YAŞINDAKİ BEBEĞİN BOĞAZINA 50 KURUŞ TAKILDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki bebeğin boğazına 50 kuruş metal para sıkıştı.

İnegöl\'ün Kemalpaşa Mahallesi\'nde oturan Habir (23) ve İbrahim Osman (20) çiftinin çocuğu 1 yaşındaki Muhammed Osman, odada yere düşürülen 50 kuruş metal parayı eline alıp ağzına attı. Bebeğin yutmaya çalıştığı metal para boğazına sıkıştı. Parayı yuttuğunu gören aile, bebeği İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü.Yapılan tetkikler de yemek borusunda paranın bulunduğu tespit edilen ve bebeğin sevk edilmesine karar verildi. Bebek, özel ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk bölümüne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Bebeğin sevk görüntüsü

-Film fotoğrafı

-Ailenin görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

12)KAMYONUN KASASINDA BAĞLI OLAN KÖPEK ASILI KALDI



İZMİT\'te, bir kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Yerde sürüklenen köpeği gören diğer sürücülerin korna çalarak uyardığı kamyon sürücüsü aracı durdurup, asılı kalan köpeği tekrar kamyonun kasasına aldı.

Olay, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı D-130 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. 34 NS 7349 plakalı kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Kamyonun kasasından sarkan kangal cinsi köpeğin yerde sürüklendiğini gören sürücüler korna çalarak sürücüyü uyardı. Kamyon sürücüsü korna çalan sürücülerin uyarıları üzerine aracı yol kenarında durdurdu. Boğulmak üzere olan köpeği yeniden kamyonun kasasına alarak yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Kamyonun kasasında iple asılı kalan köpekten görüntü

Arkada bulunan bir otomobilden sürücünün ve kamyonun sürücüsünün araçtan inmesi

Asılı kalan köpeğe bakmaları

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

13)KÖPEKLERİ ZEHİRLEYİP, AHIRDAN 40 KOYUN ÇALDILAR

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, tel örgülerini keserek girdikleri bahçedeki 2 köpeği zehirleyip telef ettikten sonra girdikleri ahırdan çıkardıkları 60 koyunu yürüterek meraya çıkardı. Hırsızlık şüphelileri, koyunlardan 40\'ını araca yükleyerek kayıplara karışırken, araca sığmaması üzerine saldıkları 20 koyun kendiliğinden 500 metre uzaklıktaki ahıra geri döndü. Koyunların sesine uyanan ahır sahibi Neşat Özer(40), hırsızlık olayını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay, ilçeye bağlı kırsaldaki Kadıköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Önceki gün akşam saatlerinde, mahallede Neşat Özer\'e ait eve gelen kimliği belirsiz kişiler, tel örgülerini keserek girdikleri bahçedeki 2 köpeği zehirli etle telef ettikten sonra girdikleri ahırdan 60 koyunu dışarı çıkardı. Şüpheliler, yaklaşık 500 metre uzakta bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen araca 40 koyunu yüklerken, araca sığmadığı değerlendirilen 20 koyunu ise meraya saldı. Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı.

SALINAN KOYUNLAR GERİ DÖNÜNCE HIRSIZLIK OLAYI ANLAŞILDI

Başıboş 20 koyun bir süre sonra Neşat Özer\'e ait ahıra geri döndü. Koyunların sesine uyanan ve hırsızlık olayını fark eden Özer, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ev, ahır ve çevresinde inceleme yaptı. Neşat Özer, hırsızlık olayından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, \"Bahçedeki tel örgüyü kesip, ahırıma girmişler ve koyunlarımı çalmışlar. Köpeklerimi de zehirleyip telef etmişler. Ahırım içerisinde 60 tane koyunum vardı 60\'ını da dışarı çıkarmışlar. 500 metre yürütüp meraya doğru götürmüşler. Koyunlardan 40 tanesini burada bir araca yüklemişler. Anlaşılan koyunları yükledikleri araç 40\'tan fazla koyunu almayınca 20 tanesini meraya bırakmışlar. Meraya bırakılan koyunlardan 20 tanesi ise kendiliğinden eve geri gelmiş. Koyunlarımın piyasa değeri 70-80 bin lira. Gelir kaynağım olan hayvanlarımı çaldılar. Mağdurum, yetkililerden bunu yapanları bir an önce bulmalarını istiyorum\" dedi.

Mahalle Muhtarı Yılmaz Sarıkaya da, \"Buradan 60 koyunu alıp meraya götürmüşler. 20\'sini salmışlar. Diğerlerini kendi malları gibi bir araca yüklemişler. Diğer taraftaki kuzuları görmemişler. Görseler onları da alacaklarmış. Yazıktır, günahtır. İnsanlık dışı bir olay, bunlar insan olamaz \"diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hayvanların yürütüldükleri yoldan ve meradan detay

-Ahırdan detay

-Koyunların sahibi Neşat Özer in konuşması

-Mahalle muhtarı Yılmaz sarıkayanın konuşması

-Telef olan köpeklerden ve ördeklerden detay

-Ahırdan detay

-Ev hanımının konuşması

-Jandarma ekiplerinin evde ve merada çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN /MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

14)YOLA DÖKÜLEN DEMİR PARÇALARI 8 ARACIN LASTİĞİNİ PATLATTI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan yola dökülen demir parçaları, 2\'si TIR olmak üzere 8 aracın lastiklerini patlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir araçtan yola demir parçaları döküldü. Yola dökülen demir parçaları, yoldan geçen 2 TIR ve 6 otomobilin lastiklerini patlattı. Lastikleri patlayan araçlar karayolu kenarında uzun kuyruk oluşturdu. Sürücülerin bazıları patlayan lastikleri kendi imkanlarıyla yol kenarında değiştirirken bazı sürücüler ise yol yardım ekibi çağırdı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, karayolu üzerinde incelemelerde bulundu. Olayda yaralanan olmazken, araçların lastiklerinin patlamasına neden olan demir parçaları belediye ekiplerince yoldan temizlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Lastiği patlayan TIR ve otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

15)BAŞKAN ŞENGÖL: GÖL KURURSA BENİ AYAKLARIMDAN TAŞ BAĞLAYARAK BOĞUN

ISPARTA\'daki Eğirdir Gölü\'nde yaşanan su çekilmesi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklamalarına tepki gösteren Eğirdir Belediye Başkanı DP\'li Ömer Şengöl, \"Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun\" dedi.

Eğirdir ilçesindeki Türkiye\'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü\'nün su seviyesinde yaşanan azalma tedirgin ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Eğirdir Belediye Başkanı DP\'li Ömer Şengöl, gölün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici\'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Şengöl, Eğirdir Gölü\'nün 4 milyon yaşında olduğunu bilim insanlarından öğrendiği belirterek, gölün su seviyesinin yağışlarla orantılı olarak artıp azaldığının görüldüğünü vurguladı. Devlet Su İşleri\'nde gölle ilgili su seviyesi ölçümlerinin her yıl yapıldığını anlatan Ömer Şengöl, \"1969\'da Ağustos ayında göl taştı. Bodrumlar su doldu. Elma bahçelerini su bastı. Ağustos ayında maksimum kotu gördü. Sonra düzeldi. Bunu ben yaşadım. 2014 yılında yine su taştı. Balıkçı barınağının üstüne çıktı. Yani bunun kaynağı gölün etrafındaki dağların topladığı suyun en direkt kaynaklardan gölden çıkması sonucudur\" dedi.

\'BAZILARI ÜFÜRÜYOR, YALAN SÖYLÜYOR\'

Gölden su alınmasıyla ilgili olarak Başkan Şengöl, \"Ne yapılıyor suyla. Para yapılıyor. Bitkiler, sebzeler ve meyveler ekiliyor. Birçok çevredeki insanlar suyundan hayatını devam ettiriyor. DSİ\'nin görevi tarımda sulamayı sağlamaktır. Bu sulama tesislerini yaptı. O gün de bütün halk bağırdı. Biz de bağırıyorduk. \'Isparta Ovası sulandı, Gelendost Ovası sulandı, Boğazovası sulaması başlanamıyor\' diye. Evet başlandı. Şimdi de \'Tu kaka, su bitti\'. Bitmez, bitmez. Bugüne kadar tarih yazmaz. Bazıları üfürüyor, yalan söylüyor. Bazıları bir damla suda fırtınalar yaratarak. \'Göl kuruyor, tehlikelidir\' diyor. Kendimi bildim bileli o kardeşim bu lafları söylüyor\" diye konuştu.

\'HER 15 YILDA, HER 30 YILDA GÖLLERDE SULARDA AZALMA OLUYOR\'

2018\'de yine Eğirdir\'de yapılan bir toplantıda gölün kuruyacağının söylendiğini aktaran Başkan Ömer Şengöl, şöyle dedi:

\"O toplantıya belediye başkanı çağırılmıyor. Ben bunların hiç birine inanmıyorum. Allah yukardan yağmuru vermezse göl kurur. \'Sulamaya gitti\' denen suyun hiçbir damlası verilmese dahi buharlaşmadan bir kısmı gidecek. Allah yağmuru vermezse, karı vermezse iner. Bir bakarsınız ki sürekli yağmur yağar. Suyu taşıracak yer ararsınız. Söylenenlerin tamamı kişisel tatmindir. Dönemsel olarak her 15 yılda, her 30 yılda göllerde sularda azalma oluyor. Böyle bir şey varsa tabii afettir. Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa en derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun.\"

\'SUYUN ÇEKİLMESİ TEDİRGİN EDİYOR\'

Eğirdir\'de oturan Hümeyra Doğan, \"Yıllardır Eğirdir\'de yaşıyoruz. Eğirdir Gölü\'müzün zaman zaman çekildiği gözlemleniyordu. Fakat son yıllarda gözle görülür çekilme oldu. İçme suyumuzdu. Yıllarca gölden su içtik. Hepsi bir bir yok oldu. Suyun fazla miktarda çekilmesi bizi çok tedirgin ediyor\" dedi. Bölge sakinlerinden Şefika Çelik, sudaki çekilmenin kaynaklarının sebeplerinin araştırılmasını istedi.

Füsun Küllü de göl konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Başkan Ömer Şengöl röportaj

- Bölge halkıyla röportaj

- Gölden detay görüntü

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ /ISPARTA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

16)İZMİR\'DE ÇEVRECİLERİN TAŞ OCAĞI ZAFERİ

İZMİR\'in Menemen ilçesinde taş ocağı için verilen \'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir\' kararının iptali için açılan davada, İzmir 2\'nci İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, dava sürerken ağaç kesimlerinin başladığı bölge için uygulamaya devam edilmesinin, hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağına hükmetti. Vatandaşlar kararı sevinçle karşıladı.

Menemen ilçesi Alaniçi Mahallesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda bir firmanın taş ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için \'ÇED gerekli değildir\' kararı verildi. Çevreciler ve bölgede yaşayan vatandaşlar, karara karşı İzmir 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde iptal davası açtı. İzmir Tabip Odası ve Menemen Belediyesi\'nin de müdahil olduğu davada karar çıktı. Dava sonucunu beklemeden ağaç kesimlerinin başladığı proje alanına dair mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Projenin, bölgede yapılması planlanan Değirmendere Barajı\'nı olumsuz yönde etkileyeceğine hükmeden mahkeme, kararında, maden sahası ve çevresinin birinci derecede yangına hassas bölge olduğunu ve insandan kaynaklanacak risklere maruz kalacağını belirtti. Yine projenin çevredeki endemik ekosistem alanları ile ilgili olarak flora ve fauna yapısını olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken mahkeme, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

MAHKEME PROJENİN RİSKLİ OLDUĞUNU BELİRLEDİ

İzmir 2\'nci İdare Mahkemesi kararında, hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin, uygulamaya devam edilmesinin, \'hukuk devleti\' ilkesine aykırı bir durum yaracağını, bunun da davacı yönünden telafisi güç zararlara neden olacağını belirtildi. Mahkeme, kararında ayrıca, işlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak meydana gelmesi muhakkak zararların, işlemin devam etmesi ile artacağı vurgulandı.

Emiralem Çevre ve Dayanışma Platformu, mahkemeden çıkan kararı kutlamak için Emiralem\'de bir araya geldi. Davanın avukatlarından Diler Bosut Güven, proje nedeniyle Karagöl ormanlarının acımasızca kesildiğini söyledi. Herkesin iklim değişiklikleri ve yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklık endişesi yaşadığını aktaran Bosut, \"İşletmede kullanılacak günlük 88 metreküp su ihtiyacı, çevredeki su kaynalarına zarar verecek. Mahkemenin verdiği karar sevindirici ama mücadele henüz tam olarak bitmedi\" dedi.

\'DOĞAMIZ SAĞLIĞIMIZ BOZULACAK\'

Menemen\'de yaşayan Aynur Şenaydın (74), mahkemeden çıkan kararın kendilerini çok sevindirdiğini belirtti. Şenaydın, \"Çok mutlu oldum. Bütün Menemen mahvolup gidecekti. O nedenle karar bizim için çok sevindirici. Sağlığımız bozulacaktı, ürün elde edemeyecektik\" dedi. İlçe sakinlerinden Ayşe Kahraman (69) ise \"Kazandık davayı, çok memnun oldum. Biz bu taş ocaklarını istemiyoruz. Zaten kalp hastasıyım. Taş ocakları yapıldığında doğamız, sağlığımız tamamen bozulacak\" diye konuştu. Göğüs kanseri olan Hatice Kahraman (43) da, halk olarak sağlıklarının bozulmaması için uğraştıklarını belirtti. Yine bölgede yetişen zeytin, çilek gibi ürünlerin, kurulacak taş ocağının ardından verimsizleşeceğini söyleyen Kahraman, \"Taş ocağı yapıldığı zaman kanser hastalığı artacak. Zeytin ağaçlarımız ürün vermeyecek, çileklerimiz olmayacak. Hayat bitecek, o nedenle istemiyoruz\" diye konuştu.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ OCAK DA DAVALIK

Öte yandan, Emiralem\'de başka bir taş ocağı için de \'ÇED gerekli değildir\' kararı verildi. Bu projeye verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararının iptali için de İzmir 3\'üncü İdare Mahkemesi\'nde dava açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, işletmenin kirletici toz yaratacağı ve oluşan taneciklerin uzun mesafelere dağılabileceği belirtildi. Proje sahasına birkaç yüz metre uzaklıkta evlerin, zeytinliklerin ve tarım arazilerinin olduğu fakat proje dosyasında bunların dikkat alınmadığı vurgusu yer aldı. Bilirkişiler, yine bölgede yaşayanların geçim kaynağının tarım olduğuna dikkat çekerek, raporda proje sahasının zeytin, meyve, tahıl ve sebze yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı tarımsal üretim bölgesinin olduğu görüşüne yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Menemen\'de vatandaşların olduğu kahveden görüntü

-Açılan panklartlardan ve çalışan davuldan görüntü

-Projeye karşı dava açanlarla röp.

-Genel ve detay görüntü

+++

-Karagöl\'ün ARŞİV görüntüsü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Kadir ÖZEN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================