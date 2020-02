DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞIRNAK\'TA PKK\'DAN HAİN TUZAK: 2 ŞEHİT, 1 YARALI



ŞIRNAK\'ta, Küpeli Dağı bölgesinde düzenlenen operasyondaki askerlerin geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonların sürdüğü Küpeli (Gabar) Dağı\'ndaki Görmeç köyü kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama- tarama faaliyeti sırasında, teröristlerce daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle bölgeden alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği\'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, dün saat 12.20\'de, merkez ilçeye bağlı Görmeç köyü kırsalında, 23\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı\'nca gerçekleştirilen \'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu\'nda, Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

ŞIRNAK ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şırnak\'taki Gabar Dağı bölgesi Görmeç köyü kırsalında PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker düzenlenen törenlen memleketlerine uğurlandı.

Şehitler için düzenlenen törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 23\'inci Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı. Şırnak 23\'ünü Piyade Tümen Komutanlığı\'nda düzünlenen törende, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın Türk Bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dua edildi. Düzünlenen törenin ardından Şehit Olgun\'un cenazesi Bursa\'ya, Doğan\'ın ise Mersin\'e gönderilmek üzere naaşları helallik alınmasının ardından omuzlarda ambulansa kadar taşındı.

Haber: ŞIRNAK,(DHA)

2)ŞEHİT ATEŞİ BURSA\'YA DÜŞTÜ

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit ateşi Bursa\'ya düştü. Acı haber, Ünal Olgun\'un (24) Gürsu ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şırnak\'ın Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Şehit olan askerden Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun\'un acı haberi Bursa\'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi\'ndeki baba evine ulaştı. Şehit Ünal Olgun\'un saldırıya uğradığı gün babaannesi Suna Ocak\'ın da Erzurum\'da hayatını kaybettiği, şehidin annesi Güleser Olgun ve babası Asım Olgun\'un cenaze töreni için Erzurum\'a gittiği öğrenildi. Şehidin anne ve babası acı haberi alınca Bursa\'ya döndü. Türk Bayrağı asılan şehidin evinde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehidin yakınları taziye için şehit evine geldi. Şehit Ünal Olgun\'un Ceylan Olgun ile evli olduğu, biri 1, diğeri 3 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Şehidin baba evinden görüntüler

Haber-Kamera: Muammer İRTEM / Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

3)MERSİN\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK\'ta yürütülen \'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu\'nda şehit düşen 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın acı haberi Mersin\'in Erdemli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın şehit olduğu haberi ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenpınar Mahallesi\'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Askerlik Şube Başkanı Astteğmen Hasan Akkaya tarafından verildi. Şehit annesi Halime Doğan ve babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi acı haber üzerine göz yaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı şehit annesi Halime Doğan, \"Dün babası ile konuştu. Helallik istedi. Hep asker olmayı şehit olmayı istiyordu. Geri kalan askerlere Allah sağlık sıhhat versin. Komutanlarımız askerlerimize iyi baksın\" diyerek gözyaşları döktü. Doğan Ailesi\'nin evine dev Türk bayrağı asıldı. Mahallede haberin duyulması üzerine Doğan Ailesi\'nin yakınları eve akın etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın bugün düzenlenecek törenin ardından Mersin\'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Şehit evinin görüntüsü

- Şehit annesinin konuşması

- Şehit babasının konuşması

- Eve asılan Türk bayrağı

- Eve gelen Kalabalık

- Kaymakam ve belediye başkanı şehit babası ile görüşürken

- Şehit yakınlarının ağlaması

- Bekleyen sağlık görevlileri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Doğaner / ERDEMLİ(Mersin),(DHA)

4)BAKAN SOYLU, YÜKSEKOVA\'DA TEDAVİ GÖREN YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari\'deki yaralı asker ziyaretinin ardından helikopterle Yüksekova ilçesine geçerek, burada tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Soylu, yaralı askerlerin sağlık durumlarıyal ilgili bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun Yüksekova Devlet Hastanesine gelişi

-Yaralı askerleri ziyaret etmesi

-Detaylar

-Bakan\'ı çıkışı

Haber: HAKKARİ,(DHA)

5)KAYSERİ\'DE 116 GÖÇMEN YEMEKTEN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

KAYSERİ\'nin merkez Kocasinan ilçesinde, geri gönderme merkezinde bulunan 116 göçmen, yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Gömeç geri gönderme merkezinde meydana gelen olayda, Afganistan, Pakistan ve Iraklı göçmenler, öğle yemeğinde yedikleri domates çorbası, hazır köfte, makarna ve çikolatalı keki yedikten bir müddet sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine 116 göçmen, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler taburcu edildikten sonra tekrar geri gönderme merkezine götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü

-Göçmenlerden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,DHA)

6)TOKAT\'TA TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde odun yüklü traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında ilçe merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Akgün köyünde meydana geldi. Ormanlık alandan traktörle köye odun götüren İsmail Demir\'in (53) kullandığı 60 KA 627 plakalı römork takılı traktör, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İsmail Demir\'in eşi Nazile Demir (53) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Demir ile damadı İsa Ateş (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Nazile Demir\'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA)

7)HATALI SOLLAMA YAPTI: 7 YARALI



ADAPAZARI\'nda, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Adapazarı Orhangazi Caddesi Tek Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Dorukan S. yönetimindeki 54 TV 019 plakalı otomobil, sollama yapmak isterken önce önünde giden Oktay T. yönetimindeki 54 H 3930 plakalı otomobile, sonra ise orta refüjdeki ağacı devirip karşı şeride geçerek İbrahim K. yönetimindeki 54 TT 157 plakalı otomobille çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi bu sırada yoldan geçenler yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılardan 5\'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2\'si ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yolun ortasında duran hurdaya dönmüş otomobil ise vatandaşlar tarafından kaldırıma alındı. Kilitlenen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerindeki panik

-Yaralıların çıkarılması

-Kaza yapan araçlar

-Yaralıların ambulansla götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA,(DHA)

8)İNŞAATTA BETON TABLA ÇÖKTÜ: 2\'Sİ AĞIR 4 YARALI

SİVAS\'ta özel bir kolej inşaatının 3\'üncü katındaki beton tablanın çökmesi sonucu 2\'si ağır 4 işçi yaralandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gültepe Mahallesi, Okullar Bölgesinde bulunan bir kolej inşaatında meydana geldi. İnşaatın 3\'üncü katındaki beton tabla belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü. Bu sırada tabla üzerinde beton döken 4 işçi yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düştü. Düşme sonuç 4 işçiden 2\'si ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin kimlik tespit çalışması sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

9)ZİYARET ETTİĞİ KIZ ARKADAŞININ EVİNDE SALDIRIYA UĞRADI, BIÇAKLANDI



BOLU\'da, Erdoğan Karabulut (40) ziyaretine gittiği kadın arkadaşı Ü.Y.\'nin evinde, zorla içeri giren 6 kişi tarafından darp edilip bıçaklandı. Ü.Y.\'ın eski erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu öne sürülen saldırganlar kaçarken, başından ve kolundan bıçaklanan Karabulut, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Buğday Sokak\'ta bulunan bir apartmandaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan Karabulut bir süre önce tanıştığı kadın arkadaşı Ü.Y.\'nin evine gitti. Ü.Y.\'nin eski çalıştığı iş yerinden arkadaşı olduğu iddia edilen E.K. durumu öğrenince yanına 5 arkadaşını da alarak Ü.Y.\'nin evine gitti. Zili çalıp Ü.Y.\'nin kapıyı açmasıyla zorla eve giren E.K. ve yanındakiler, Erdoğan Karabulut\'u bıçakla başından ve kolundan yaralayarak darp edip, evden kaçtı. Ü.Y., durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Erdoğan Karabulut olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Ü.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada Ü.Y.\'nin polise verdiği ilk ifadesinde, \"E.K., Erdoğan Karabulut\'u benim eski eşim sanmış olabilir. Çünkü aralarında herhangi bir sorun yok ve birbirlerini tanımıyorlar. E.K., benim eski eşimle aramda sorun olduğunu biliyordu. Eski eşimden şiddet gördüğümü biliyordu. Sanırım eski eşimin benim evime gelip, bana şiddet uyguladığını sandı. Korumak için yapmış olabilir. Ben de anlamadım.\" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ambulans ve polis araçları

-Yaralıya ambulansta müdahale edilmesi

-Eve giren olay yeri inceleme ekipleri

-Apartmandan detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

10)OTOMOBİL İLE PANELVAN ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ADANA\'da otomobil ile panelvanın kavşakta çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker ile Ziyapaşa bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 EBB 91 plakalı otomobil ile 34 VS 0213 plakalı panelvan, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan panelvandaki iki kişi, kapı kilidinin sıkışması sonucu araçtan çıkamadı. Otomobil sürücüsü kazada yara almadan kurtulurken yolcu konumunda bulunan iki kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, panelvandan çıkmayan iki kişiyi kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtardı. Bu anlar vatandaşlar tarafından, an be an kayda alındı. Görüntü çeken meraklı kalabalık, polis tarafından uzaklaştırıldı. Otomobilin arka koltuğunda boş alkol şişesi ve enerji içeceği kutuları görülürken, hız göstergesinin ise 90 kilometre/saatte takılı kalması dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Panelvandaki iki kişiden görüntü

- İtfaiye ekibinin gelişi

- Kaza yerindeki ambulanstan görüntü

- İki ambulansın gelişi

- Vatandaşların cep telefonu ile görüntü çekmesi

- İtfaiye erlerinin araçtaki iki kişiyi çıkartması

- Hasar gören otomobilden görüntü

- Otomobilin içinden görüntü

- Otomobilin takılı kalan kadranından görüntü

- Otomobilin arka koltuğundaki boş içki şişesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

11)YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



ADANA\'nın merkez Seyhan ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpıştıktan sonra yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Umut Barlık, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Bölge Trafik Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Umut Barlık yönetimindeki 01 AV 430 plakalı otomobil, Abdullah Naci Özdemir yönetimindeki 01 ANC 01 plakalı Özlem Adana firmasına ait yolcu otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Otomobili önüne alarak sürükleyen otobüs, yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Barlık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Osmaniye\'den Adana\'ya gelen ve buradan da Ankara\'ya gideceği öğrenilen otobüsün yolcuları, firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yerindeki ambulanstan görüntü

- Kazaya karışah otobüs ve otomobilden görüntü

- Hurdaya dönen otomobilden detay görüntü

- Otobüsten inip, yol kenarında bekleyen yolculardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

12)ADIYAMAN\'DA OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI, KAZA KAMERALARA YANSIDI

ADIYAMAN\'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Tuncan\'a (16) otomobil çarptı. Tuncan\'ın yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Müftülük Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Güleş yönetimindeki 02 BK 009 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Murat Tuncan\'a çarptı. Otomobil yol kenarındaki reklam tabelasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Tuncan ise ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tuncan\'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

- Otomobilin çocuğa çarpma anı

- Polisin önlem alması

- Polisin çalışması

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

13)HORTUM, KARAVANI VE YANINDA DURAN KİŞİYİ 15 METRE UÇURDU

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesi denizde 2 ayrı hortum çıktı. Hortumlardan biri kıyıda park halindeki karavanı ve yanında duran Onur Kuş\'u (31) havalandırıp yaklaşık 15 metre uçurdu. Yere düşen Onur Kuş yaralanırken, karavanda zarar meydana geldi.

Gazipaşa Selinus Sahili\'nde dün saat 15.30 sıralarında denizde hortum çıktı. Kıyıya doğru ilerleyen hortum, sahilde park halinde bulunan Onur Kuş\'a ait karavanı havalandırdı. Karavanın yanında duran Onur Kuş da hortumla birlikte yükseldi. Yaklaşık 7 metre yükselen Onur Kuş ve karavanı 15 metre kadar uçtuktan sonra boş araziye düştü.

Hortum kısa süre sonra etkisini yitirirken, bölgede şiddetli yağış etkisini gösterdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı Onur Kuş\'a ilk müdahaleyi şiddetli yağış altında yaptı. Onur Kuş daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Onur Kuş\'un hastanede yapılan ilk muayanesinde bacağında kırık olduğu tespit edildi.

\'HORTUM CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ\'

Hortum nedeniyle sahilde bulunan işletmelerden bazılarında da maddi hasar meydana geldi. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi. Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Adil Çelik, \"Pazar günü güneşli bir havanın arkasından denizden iki hortum gelmiş. Karavanın biri ters dönmüş, yanında duran Onur Kuş\'un kırıkları var ancak hayati tehlikesi yok. Buna da şükürler olsun. Maddi olarak bir karavan var. Başka bir zarar herhalde yok. Birkaç masa sandalye. Bereket boşluktan gelmiş, dağ kesmiş, şehre doğru inse daha büyük tehlike. Geçmiş olsun\" dedi.

\'HAYATTA OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ\'

Gazipaşa Devlet Hastanesi\'nde tedavisi süren Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde çalışan Onur Kuş, \"Bir anda yağmurla birlikte denizde hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karaya ulaştı, üzerimize doğru geldi. Korunmak için karavana girdik. Hortum karavanı içine alarak devirdi. Takla atarak boş tarlaya sürükledi ve durdu. Hortum nedeniyle iki bacağım da kırık oluştu. Hayatta olduğumuz için şanslıyız. Birkaç karavan daha vardı. Arkadaşlarımız da panik yaşadı. Arkadaşlarımız hemen 112\'ye haber verdi\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Hortumdan görüntüler

- Karavandan ve olay yerinden detaylar

- Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik\'in ambulanstaki yaralının yanına girmesi

- Başkan Adil Çelik\'in açıklaması

- Olay yerinden detaylar

- Karavandan görüntüler

Haber-Kamera: Yücel BULUT /GAZİPAŞA(Antalya),(DHA)

14)EDREMİT\'TE YIKIMI SÜREN İŞ MERKEZİNDE YANGIN

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden iş merkezinde çıkan yangın, Balıkesir-Çanakkale karayolunun bir süre kapanmasına neden oldu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Edremit\'in Gazicelal Mahallesi\'nde yıkımına başlanan iş merkezinde çıktı. İddiaya göre işçilerin demirleri kestiği sırada sıçrayan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerini tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bu arada, soğutma çalışmaları sırasında ortaya çıkan siyah duman nedeniyle Balıkesir-Çanakkale karayolunda ulaşım kısa süreli durdu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Cep telefonuyla çekilen duman görüntüleri

İtfaiyenin yangına müdahale görüntüleri.

Haber-Kamera: Kadir AYDINIŞIK /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

15)KÖYDE YANGIN ÇIKTI, İTFAİYE EKİPLERİ GÖÇÜK ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU

Kastamonu\'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde çıkan yangında 1 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Dün saat 19.30 sularında ilçenin Karabey köyünde meydana gelen yangında yalnız başına yaşayan Munise Yazıcı\'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köyde bulunan vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı ancak yangının giderek büyümesi nedeniyle Tosya Orman İşletme, Tosya İtfaiye Müdürlüğü ve Ilgaz ilçesinden gelen itfaiye ekipleri ile yangın iki buçuk saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında evde göçük meydana gelirken itfaiye ekipleri son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin\'in de hemen köye giderek inceleme yaptığı yangında soğutma çalışmaları gece yarısına kadar devam etti. Yangında evi yanan Munise Yazıcı ise yangın sırasında fenalaştı. Ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangında herhangi bir yaralanan olmadı. Olayla ilgili Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yangın söndürme çalışmaları

- Ambulans

- Detaylar

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU /TOSYA(Kastamonu),(DHA)

16)SAMSUN\'DA TAŞKIN RİSKİ OLAN \'DERE\' KORKUTTU



SAMSUN\'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Afanlı Deresi\'nde taşkın riski meydana gelirken, bölgede evleri bulunan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Samsun\'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın Atakum ilçesinin Alanlı ve Bahçeli mahallelerinde etkili olması nedeniyle Afanlı Deresi\'nin su seviyesi yükseldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından ıslah çalışması da yapılan derenin bir kısmında su seviyesinin yükselmesi, bölgede evleri bulunan vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Bölgeye gelen SASKİ ekipleri iş makinalarıyla dere yatağını genişletip, kenarlarına toprak bent çekti. Taşkın riski bulunan bölümde dereye çıkan yollar da emniyet şeridi ile kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Su seviyesi yüklen dereden detay

-Bölgeye çekien emniyet şeridi

-Vatandaşlardan ve görevlilerden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY /SAMSUN,(DHA)

17)ATATÜRK\'E BENZEMEYEN HEYKEL YENİDEN TASARLANACAK

İZMİR\'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı\'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar heykelin yüz hatlarının, ön cepheden bakıldığında Atatürk\'e benzemediğini söyleyerek, Buca Belediyesi\'ne şikayetlerini iletti. Buca Belediye Başkanı CHP\'li Levent Piriştina da heykeltıraş ile görüştüklerini yaklaşık 10 gün içerisinde heykelin bulunduğu alanda taşınmadan sadece yüz kısmının yeniden yapılacağını söyledi.

İzmir\'in Buca ilçesinde yaklaşık 2 bin metrekarelik Çevik Bir Meydanı yeni görünümüne kavuştu. Zemin ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra alandaki aydınlatma üniteleri yenilendi, modern kent mobilyaları monte edildi. 10 Kasım\'da Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yıl dönümünde resmi açılışı yapılan meydanda eski belediye başkanlarından Cemil Şeboy döneminde dikilen Atatürk heykeli kaldırılarak, kaidesiyle birlikte 6.5 metre uzunluğunda, elinde Türk bayrağı olan Mustafa Kemal Atatürk\'ün yeni heykeli de açıldı. Ancak yeni heykelin görünümü tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar, KDV hariç 60 bin TL\'ye mal olan heykelin yüz hatlarının Atatürk\'e benzemediğini, başka biri gibi gözüktüğünü belirterek Buca Belediyesi\'ni eleştirdi. Şikayetleri dikkate alan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, \"Heykeltıraş arkadaşımızdan kaynaklı, ufak bir sorun oldu. Heykel, bazı açılardan bakıldığında başka birini andırıyor. Biz, arkadaşla görüştük ve yaklaşık 10 gün içerisinde gelip, heykelin bulunduğu bölgede çalışmasına başlayacak. Yüz hatlarının eksiksiz olmasını sağlayacağız\" dedi. Söz konusu olayın siyaset malzemesi yapılmak istendiğini de öne süren Piriştina, \"Bazıları yerel seçimler öncesi, buradan nasıl rant sağlarız diye çalışıyor. Ata\'mızı siyaset malzemesi yapmaktan artık vazgeçilmeli. Biz, zaten belediye olarak interaktif çalışan, vatandaşların önerilerini ve eleştirilerini dikkate alan, kompleksten uzak bir hizmet anlayışına sahibiz. Gereken neyse yapılacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Çevik Bir Meydanı\'ndan genel görüntü

- Heykelden görüntü

- Heykelin yüz hatlarından yakın plan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

18)BAKAN KURUM, BİTLİS\'TE ŞEHİT POLİS AMİRİNİN İSMİNİN VERİLDİĞİ PARKIN AÇILIŞINA KATILDI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak ve şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım\'ın ismini verildiği parkın açılışına katılmak üzere Bitlis\'e geldi.

Muş\'tan karayoluyla Bitlis\'e gelen Bakan Murat Kurum, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Tekstil Kent alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Bitlis Valiliği\'ne geçen Bakan Kurum, Vali Oktay Çağatay ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Kurum, valilikte, belediye başkanları ve kaymakamlarla basına kapalı toplantı yaptı.Toplantı çıkışında Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, kentte hayata geçireceği projelerle ilgili açıklama yaptı.

\'BİTLİS ATIK SU VE İÇME SUYU İSALE HATLARI YENİLENECEK\'

Bakan Kurum, \"Bu kentte kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçeleri, parklar, alt yapı ve Bakanlığımızı ilgilendiren konularda istişarelerde bulunduk. Bu istişareler neticesinde öncelikli olarak Bitlis deresi üzerinde bulunanların bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısında acilen dönüşmesi gerekiyor. Bu çerçevede, daha önce TOKİ Başkanlığı tarafından yeni sanayi bölgesinde 412 üniteyi il özel idaresi eliyle vatandaşlarımızla görüşerek dönüşümünü sağlamış olacağız. Burada Toplu Konut İdaresi, gerek İl Özel İdaresi ve gerekse Bakanlığımız gerekli desteği yapacaklar. Bir kısım hak sahibi vatandaşımıza ödemeleri yapılacak. Geriye kalan kısmıyla da uzun vadeli borçlandırma yapacağız. Maliyet bedelleri üzerinden buradaki dönüşümü sağlayacağız. Burası, Bitlis için önemli bir güzergah. Bizden öncesinde başladı kısa sürede değerlendirerek bitirmeyi hedefliyoruz. Bitlis merkezde içme suyu ve kanalizasyon inşaatımız 2019 yılı içerinde tamamlanacak. 66 kilometre atık suyu, 83 kilometre içme suyu ishale hattını yeniliyoruz. Bu hatlarla birlikte yeni borular ve alt yapısı ile birlikte Bitlis halkı daha düzenli alt yapı ve kanalizasyon sistemine sahip olacak. Bununda ihale bedeli yaklaşık 53 milyon lira. Fiyat artışlarıyla birlikte 60 milyona mal ederek tamamlayacağız\" dedi.

PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE, ATIK SU VAN GÖLÜ\'NE AKMAYACAK\'

Bakan Kurum, \'Atık Su projesi\' ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

\"2019 yılı içerisinde ihalesine gerçekleştirdiğimizi planladığımız Bitlis için önem arz eden katı atık su arıtma tesisimiz var. Bunun projesini iller Bankası genel müdürlüğümüz çizecek. İnşallah 2019 yılında atık su artıma tesisinin ihalesini de yapmış olacağız. Böylelikle Bitlis\'in hem içme suyu ve kanalizasyon arıtma tesisi çözüme kavuşmuş olacak. Akabinde ilçeleri de içine alacak bir proje hayata geçireceğiz. Bu projeye ilişkin hem atıkların bertaraf tesisi, hem de atık su arıtmalarla alakalı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz çalışacak. Projenin bitiminin akabinde 2023 yılına kadar hiç bir atık suyun Van Gölü\'ne akmayacağını söylüyoruz. Bu da hem turizm açısından, hem de bölge insanı ve tarım açısından büyük önem arz ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, buradaki yerel yönetimlerimizle, valimizle ve milletvekillerimizle bu bölgenin ihtiyacı olan ne ise, bu ihtiyaçları giderme noktasında çalışıyoruz. İnşallah Bitlis\'i hak ettiği noktaya getirmek üzere bir çok projemiz olacak. Yine tekstil kent projesi Bitlis için büyük önem arz ediyor. Hem Bitlis\'in istihdamı ve buradaki vatandaşlarımızın çalışması ve gelirinin artırılması adına tekstil kent projesi ile ilgili ve akabinde de Bitlis\'in gelirinin büyük kısmının elde edildiği tarım ve hayvancılık ile ilgili entegre üretim tesisleri ve hayvancılık yapılacak organize tesisler de kısa süre içerisinde bölgeye kazandırmış olacağız.\"

\'PARKA ŞEHİT POLİS AMİRİNİN İSMİ VERİLDİ\'

Bakan Kurum, Bitlis Belediyesi tarafından Beş Minare Mahallesinde yapılan parka İstanbul Beşiktaş\'ta gerçekleştirilen patlamada şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım\'ın isminin verildiğini ifade ederek,\"Çevre şehircilik Bakanlığı olarak hibe kapsamında toplamda 7 parkı, Bitlis\'e kazandırmış olacağız. Bunlardan Sevgi Evleri önünde inşa edilen ve bugün açılışının yapacağımı parkın ismini de Beşiktaş saldırısında şehit olan Emniyet Amirimiz Kadir Yıldırım\'ın isimini veriyoruz\" diye konuştu.Bakan Kurum, daha sonra Beş Minare Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan ve şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım\'ın ismini verildiği parkın açılışına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakan Murat Kurum\'un Tekstil Kent bölgesinde incelemelerde bulunması

-Bakan Kurum\'un Bitlis Valiliği önünde karşılanması

-Belediye Başkanları ve Kaymakamlar ile toplantı

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum\'un açıklaması

-Park Açılışından detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE / BİTLİS,(DHA)

19)SP\'Lİ MİLLETVEKİLİNİN KONFERANS VERECEĞİ SALONUN REZERVASYONU İPTAL EDİLDİ



SAADET Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam\'ın konuşmacı olarak katılacağı Rize\'nin Ardeşen ilçesindeki konferans yapılacağı salonunun rezervasyonu, Belediye Başkanı tarafından iptal edildi. İlçeye gelerek duruma tepki gösteren Prof. Dr. İslam, \"Sayın belediye başkanına kızmayın. O gerçekten emir kuludur. Kendi üzerindeki iradenin talimatlarını dışına çıkamaz. Ona kızmayınız ama seçimlerde durumunu tekrar değerlendiriniz\" dedi. Konuyla ilgili Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, \"Bu tasarruf sadece bana aittir\" dedi.

Rize\'nin Ardeşen ilçesinde, SP ilçe teşkilatı tarafından SP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Cihangir İslam\'ın konuşmacı olarak katılacağı konferans programı planlandı. Dün saat 18.00\'de yapılması planlanan konferans için Ardeşen Belediyesi Kültür Merkezi\'ndeki salonun rezervasyonu yapıldı. Konferansın günü ve saatiyle ilgili partililer ve vatandaşlar bilgilendirildi. Ancak önceki gece SP İlçe Başkanı Hamza Eksilmez açıklama yaparak, konferansın yapılacağı belediye kültür merkezi içerisindeki salon rezervasyonunun Ardeşen Belediyesi tarafından iptal edildiğini söyledi.

Dün ilçeye gelen SP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Cihangir İslam ise konu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan İslam, \"Belediyenin salonunda Saadet Partisi Ardeşen İlçe Başkanlığı\'nın düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak davet edildik. Ancak dün gece geç saatlerde aldığımız habere göre, belediyedeki bu rezervasyonumuz yani girişimimiz belediye tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiş. Bu haber üzerine bizde oturup arkadaşlarla ne yapacağımızı konuşup kararlaştıracağız. Bana partili arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre, Ardeşen Belediye Başkanı, kendisinin elinde olmayan imkanlarla bu rezervasyonu iptal ettiği şeklinde. Sayın belediye başkanına kızmayın. O gerçekten emir kuludur. Kendi üzerindeki iradenin talimatlarını dışına çıkamaz. Ona kızmayınız ama seçimlerde durumunu tekrar değerlendiriniz\" dedi.

Ardeşen\'in kendisi için dönüm noktası olduğunu belirten Prof.Dr. İslam, \"Engellemelerin, haksız ve iftira kampanyalarının hangi boyutlara ulaşabildiği konusunda da bütün halkımıza adeta belge ve kanıt düzeyine gelmiştir. Bu süreçle ilgili aklıselim şekilde ne güzel bir yolla bu işin içinden çıkacağız\" diye konuştu.

Toplantıya SP Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Uzun, SP Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar, SP Ardeşen İlçe Başkanı Hamza Eksilmez, partililer ve basın mensupları katıldı. Ayrıca CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Ardeşen İlçe Başkanı Tahsin Ocaklı ve teşkilat üyeleri de destek amaçlı olarak toplantıda bulundu.

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANI GÜLTEKİN: BU TASARRUF BANA AİTTİR

Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, SP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Cihangir İslam\'ın konuşmacı olarak katılacağı konferans için ayrılan salon rezervasyonunun iptal edilmesi ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söz konusu iptalin tamamen kendi tasarrufunda olduğunu belirten Başkan Gültekin\'in yaptığı açıklama şöyle:

\"Saadet Partili Nazır Cihangir İslam\'ın yüce Türk Milletinin Meclisi olan Gazi Meclisimizde yaptığı bir konuşmada \'15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik bu ülkede, bunlara İslamcı filan demeyin\' diyerek, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini hedef alıp, onlara hakaret etmişti. Tamda bu sebepten dolayı; SP Ardeşen İlçe Teşkilatının Nazır Cihangir İslam\'ın konuşma yapması için Belediyemizden talep ettiği konferans salonunu kendilerine tahsis etmedik. Üzülerek duyuyor, okuyor ve görüyoruz ki Vatanına Bayrağına sahip çıkan, aziz Şehitlerimize Gazilerimize ve 15 Temmuz dirilişinin sembolü Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bir ismin Ardeşen\'de konuşmasına izin verilmemesi bazı kesimler tarafından çarptırılmak suretiyle Belediyemiz zan altında bırakılmak istenmektedir. Bundan mütevellit; Bu vatanı canları pahasına koruyarak can veren tüm 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri adına kamuoyuna saygı ile duyurulur. Not. Bu tasarruf sadece bana aittir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam\'ın açıklamaları

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Adem AKADİN /ARDEŞEN(Rize),(DHA)

20)ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ARITMA TESİSLERİNE SIKI DENETİM GELİYOR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, 81 il ve ilçelerdeki Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerinin hükümet çalışması olarak geniş kapsamlı incelemeden geçirileceğini ifade ederek, \"Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, biz peşlerine düşeceğiz ve bunların denetimlerini bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ\'a geldi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım\'ı makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Birpinar, daha sonra Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne geçti. İl müdürü Ömer Albayrak\'tan ildeki çalışmalar ile ilgili bilgi alan Birpinar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından JAİKA kredisi ile Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yapımı tamamlanan Batı atık ve su arıtma tesisini gezdi.

Türkiye\'deki bütün belediyeleri çevre konusunda denetleyeceklerini anlatan Bakan Yardımcısı Birpinar, \"Bugün Tekirdağ\'dayız. 81 ilimizdeki ilçelerdeki belediyelerimizi ait Organize Sanayi bölgelerine ait arıtma tesislerini doğru çalıştırıp, çalıştırmadığı ve onların faaliyetlerini nasıl yaptıkları, çevreyi kirletip kirletmedikleri, derelere suyu verip vermedikleri ile ilgili geniş ve kapsamlı bir merkezi hükümet çalışması başlatıyoruz. Çünkü bizim 2002\'den beri AK Parti iktidarı dönemlerinde özellikle çevre ile ilgili çok fazlaca çalışma gerçekleştirdik. Nehirlerin kirletilmemesi toprağın havanın ve suyun korunması adına yaptığımız bir süre çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olduğu dönemde beri başlattığı çevrecilik anlayışını devam ettirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgilide sırf Tekirdağ\'da bugüne kadar 2002\'den beri yaptığımız yatırımların sadece atık su arıtma tesisleri ki bunların sayısı büyük çapta olanlara 25 adettir. Bunlara harcadığımız para 4 milyar lira civarında. Merkezi hükümetin bu harcadığı para, çünkü biliyorsunuz belediyelerimiz kendi imkanları ile bunları yapamıyor ama İller Bankası ile İPA projeleri ile ve aynı zamanda Devlet Su İşleri\'nin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı\'nın katkılarıyla burada atık su arıtma tesislerini bizzat yapıyoruz ve yaptırıyoruz\" dedi.

Ergene havzasının korunması, kirletilmemesi ve daha temiz akması için ciddi bir bütçe harcadıklarını belirten Mehmet Emin Birpınar, \"Bu nehrin, buradaki toprağın kirlenmemesi için, suyun kirlenmemesi için, milyarlarca para harcıyoruz. iki gündür yaptığımız denetimlerde de maalesef bazı belediyelere ait, OSB\'lere ait tesislerin doğru çalışmadığı, depo çöp sahası da onları da biz destek verdik sıkıntılarının olduğunu gördük ve 481 bin lira civarında bir ceza uygulaması burada yapacağız. Bu sadece bu ile ait değil bundan sonra bütün Türkiye\'deki belediyelere, eğer toprağı suyu ve havayı kirletiyorlarsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak belediyeleri ve birlikleri fabrikaları bundan sonra denetleyeceğiz ve çevreyi kirletmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz, çevre bizim ortak geleceğimiz, çocuklarımıza içebilecekleri biraz su, kullanabilecekleri biraz su, verim olabilecekleri biraz toprak ve nefes alabilecekleri hava bırakmak istiyorsak, mutlaka bunları koruyup kollamamız lazım. Hiçbir şekilde hiç kimsenin gözyaşlarına bakmamamız lazım. Çünkü bunlar çevreyi kirletiyorlarsa, geleceği karartıyorlardır\" şeklinde konuştu.

Çevreyi kirletenin kim olursa olsun denetimsiz kalmayacağını belirten Bakan Yardımcısı Birpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, biz peşlerine düşeceğiz ve bunların denetimlerini bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz. Hem yatırım yapıyoruz ama sadece işletmelerini doğru dürüst yapsınlar istiyoruz bu bölgede yapılan denetimleri de sıklaştıracağımızı, sadece bu bölge değil ama havza bazlı olarak Gediz havzasında da aynı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Orada da aynı denetimlerin olacak. Yani nehirlerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. 481 bin lira bugün ve dünkü yapılan denetimlerde, bu havzadaki fabrikalara belediyelere uyguluyoruz\"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, ziyaretlerinin ardından Tekirdağ\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakan yardımcısının valiliğe gelişi

-Valilik anı defteri imzalaması

-Çevre il müdürlüğü ziyareti

-Batı atık su tesisini gezmesi

-Gazetecilere açıklama yapması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,(DHA)

