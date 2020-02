DHA YURT BÜLTENİ - 1

ÜS BÖLGESİNDE MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA: 25 ASKER YARALI, 7 ASKER KAYIP

Hakkari\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesinde bulunan mühimmat deposunda arızalı ağır silah mühimmatından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle, 25 asker yaralandı. Patlama nedeniyle kaybolan 7 askerie de ulaşılmaya çalışılıyor.

Olay, dün saat 17.00 Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi. Konuyla ilgili Hakkari Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, \"09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır\" denildi.

YARALI ASKERLER, HAKKARİ VE YÜKSEKOVA\'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Hakkari\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda arızalı mühimmatın patlaması sonucu yaralanan askerler, patlama bölgesinde helikopterle Yüksekova ve Hakkari\'ye getirildi. Yaralı askerler, helikopterde indirildikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamada, yaralı asker sayısı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HAKKARİ VALİLİĞİ: PATLAMA MÜHİMMAT DEPOSUNDA MEYDANA GELDİ

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili daha önce yaptığı açıklamasını yeniledi.

Valilik daha önce yaptığı açıklamada, arızalı mühimmat sonucu patlamanın meydana geldiği ancak yenilenen açıklamada ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini belirtilerek, \"09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır\" denildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 25 ASKER YARALI, 7 ASKER ARANIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili; 25 askerin yaralandığını, 7 askerin de arandığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Hakkari\'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

HAKKARİ VALİSİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesindeki mühimmat deposunde meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DERECİK\'TEN PKK HEDEFLERİNE YOĞUN TOP ATIŞI



HAKKARI\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Hudut Alayından, Irak sınırındaki terör örgütü PKK hedefleri yoğun top atışına tutuldu.

Derecik\'teki 34\'üncü Hudut Alay Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmalarla terör örgütü PKK\'nın Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan hedefleri belirlendi. Hudut Alay Komutanlığından, PKK\'nın Hakurk bölgesindeki hedeflerine yoğun top atışı yapıldı. Atışların yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi.

ATATÜRK\'Ü ANMAK İÇİN SELANİK\'TE DOĞDUĞU EVE AKIN ETTİLER

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün Yunanistan\'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği ev, ölümünün 80\'inci yılında da ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden anmaya gelen vatandaşlar, gezdiği evde duygu dolu anlar yaşadı. Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, \"Buradaki 10 Kasım törenleri çok duygu yüklü geçiyor. Ata\'mızı anmak ülkemizin her köşesinde her bir noktasında anmak güzeldir, duygu yüklü bir anlam taşır. Sevgili Atatürk\'ü, Atatürk Evi\'nde anmak başka bir anlam taşır\" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümün 80\'inci yılında, Atatürk\'ün dünyaya geldiği Selanik\'teki Atatürk Evi dün Türkiye ve Avrupa\'nın çeşitli kentlerinden gelenlerin akınına uğradı. Bugün yapılacak anma töreni öncesinde kente gelenler Atatürk Evi\'ni ziyaret ederek, Ata\'yı andı. Ziyaretçiler, Atatürk\'ün dünyaya gözlerini açtığı evi gezerken duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, 10 Kasım\'da Atatürk\'ü doğduğu evde anmak için geldiklerini dile getirdi.

Türkiye\'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, bugün yapılacak anma töreni için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Selanik Türk milleti ve Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir, 500 yıllık bir Osmanlı toprağa burası, bugün de Osmanlı kültürel mirasının yoğun bir şekilde gözlemlene bildiği şehirlerden biridir Atatürk Evi. Selanik için başlı başına bir çekim merkezidir. Sevgili Ata\'mız 1881 yılında bu evde doğdu ve çocukluk yıllarını ve daha sonra gençlik yıllarını bu evde geçirdi. Biz de her sene 10 Kasım\'da sevgili Ata\'mızın aramızdan ayrılışını anmak için bu evde program düzenliyoruz. Selanik Başkonsolosluğu olarak programımıza ülkemizden binlerce vatandaşımız iştirak ediyor. Gece geç saatlere kadar yollarda gelen vatandaşlarımız var. Geceden binip sabaha ulaşın vatandaşlarımız var. Tabi buradaki 10 Kasım törenleri çok duygu yüklü geçiyor. Ata\'mızı anmak ülkemizin her köşesinde her bir noktasında anmak güzeldir, duygu yüklü bir anlam taşır. Sevgili Atatürk\'ü, Atatürk Evi\'nde anmak başka bir anlam taşır. Duygu yüklü törenler gerçekleşiyor, öğrenciler çok geliyor. Okul gruplarından gelen oluyor, resmi törenlerimizden sonra okul grupları programlar düzenliyorlar. Ayrıca ülkemizden çeşitli kurum ve kuruluşlarından yetkililerde, belediyelerden, yerel sivil toplum kurumuşlarından gelen de törenlerimize katılıyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.\"

Atatürk Evi ziyaretçilerinin her geçen yıl arttığını söyleyen Başkonsolos Orhan Yalman Okan, en son geçen yıl 128 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Okan, \"Atatürk Evi\'ni sadece vatandaşlarımız, soydaşlarımız değil yabancılar da ziyaret ediyor. Biz bunun için ayrıca gayret gösteriyoruz. Geçen sene 10-15 bin civarında ziyaretçimiz oldu burada. Yunanlılar ziyaret ediyor, Selanik\'i ziyaret eden diğer üçüncü ülke vatandaşları da Atatürk Evi\'ni ziyaret ediyorlar. Atatürk Evi, Selanik\'teki Yunan makamlarının çıkardığı turizm tanıtım

materyaller yer alıyor. Başkonsolosluğumuzun girişimleri sonucunda böyle başarılar elde ettik. Ayrıca burada Yunan ilk ve orta okullarının düzenlediği bir program var. Çocuklara Selanik\'teki kültürel mirasları gezdiriyorlar. Bu programların içine Atatürk Evi\'ni de dahil ettik. Böylece Atatürk \'ün Türkiye için değil, sadece bölgemiz için ve dünya tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu yabancı konuklarımız da anlatmaya gayret gösteriyoruz\" dedi.

Selanik\'te bugün sabah yapılacak Atatürk\'ü anma törenlerine, Atatürk Evi\' bahçesinde gerçekleştirilecek. Yoğun ilgi nedeniyle bahçeye sığmayan vatandaşlar için dışarıya ekran kurularak, tören izlettirilecek. Resmi anma töreninin ardından öğrenciler şiirler okuyacak daha sonra da ev ziyarete açılacak.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN 10 KASIM KLİBİ

BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde ortaokul öğrencilerinin, 10 Kasım nedeniyle hazırladığı klip ilgi gördü.

Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu\'nda öğrenciler okul bahçesinde bir araya gelerek Atatürk\'ün hayata gözlerini yumduğu an olan saat 9\'u 5 geçeyi canlandırıldı. Yan yana dizilip saat oluşturan öğrencilerin drone ile görüntüleri çekildi. Daha sonra hazırlanan klipte öğrencilerin yanısıra Atatürk\'ün fotoğraflarına ve Anıtkabir görüntülerine yer verildi. Klipin sonunda ise \'Özlem ve saygıyla anıyoruz\' ve \'Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır\' yazısı yazıldı. Klip yoğun ilgiyle karşılandı.

LÜLEBURGAZ\'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN

KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun parkında yangın çıktı. Yoğun dumanların ulaştığı üst katlarda mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi, İstanbul caddesi üzerindeki dört katlı bir alışveriş merkezinin, zemin katında bulunan çocuk oyun parkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alışveriş merkezinin olduğu sokak yaya trafiğe de kapatılırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve çevrede büyük panik yaşandı. Yoğun duman nedeniyle alıveriş merkezinin en üst katında mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak aşağı indirildi. Zemindeki yangında ise yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ambulanslarda tedavi altına alınırken, 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

AVM\'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Lüleburgaz itfaiyesi ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelere başladı.

Hareket halindeki otomobilden atlayan kadın, yaralandı



ADANA\'da henüz bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki otomobilden atlayan F.A. (37) adlı kadın, yaralandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı\'nda meydana geldi. F.A. plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hareket halindeki otomobilden atladı. Sürücü yola devam ederken, F.A., yoldan geçen diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.A., ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, otomobil sürücüsünü yakalamak ve F.A.\'nın neden araçtan atladığını tespit etmek için çalışma başlattı.

BARAJ YAMACINDA MAHSUR KALAN GENÇ, JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden Hocaköy barajı inşaatındaki yamaçta mahsur kalan genç, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yürüyüşe yapmak için İnegöl\'ün Hocaköy mahallesinde inşaatı devam eden Hocaköy İçme Suyu barajına gelen Yılmaz İ.(34) barajın yamaçlarına çıktı. İnegöl\'ü yukardan seyretmek için yamacı tırmanan genç, aşağıya inemeyince yakınlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşları da yamaca tırmanamayınca durum İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Yamaç ve dağlık alanlarda eğitim alan Jandarma ekipleri, genci kısa sürede kurtardılar. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

DEFİNECİLER, EVİN ALTINI TÜNELE ÇEVİRDİLER

AMASYA\'da 1\'inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde define arayan, boş evin altını 10 metre kazıp özel düzenekle tünel oluşturan 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte, 1\'inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, tek katlı boş bir eve baskın düzenledi. Baskında, kazı yapılan evin giriş kısmında 3,5 metre çapında, 10 metre derinliğinde tünele rastlandı. Merdiven sistemi ile düzenek kurulan tünelden çıkartılan toprağın da evdeki boş odalara taşındığı görüldü. Yapılan aramada, 1 bronz kapak tutamağı ve tarihi eser niteliği taşıyan taş obje ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Kazı malzemelerine el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA MUHABİRİ CEM EMİR MEZARI BAŞINDA ANILDI

VAN\'da 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen depremde yaşamını yitiren, DHA muhabiri Cem Emir mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Baba Mehmet Ali Emir, açılan davaya ilişkin bilgiler aktarırken, meslektaşları, Cem Emir\'in mezarına karafil bıraktı.

Tunceli\'de yerel ve ulusal gazetelerde görev yapan gazeteciler, 9 Kasım 2011 yılında Van\'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Oteli\'nin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz ile birlikte yaşamını yitiren Diyarbakır DHA muhabiri Cem Emir Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde mezarı başında anıldı. Emir\'in mezarı başında düzenlenen anma töreninde konuşan babası Mehmet Ali Emir, Cem\'in ailenin tek güvencesi olduğunu ve dava sürecinde sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Cem ailemizin tek çalışanıydı ve ailemizin tek güvencesiydi. Umudumuz her şeyimiz Cem\'di. Ona doyamadık bir anda aramızdan kaybolup gitti ve hiçbir zaman yokluğuna alışamayacağız. Biz dört yıl buyunca hukuk mücadele verdik. Van\'da yıllarca Cem\'in hayatını kaybettiği otel\'in sahibi ile hukuk mücadelesine girdik. Otel sahibi ceza aldı ancak bizleri ve hayatını kaybeden diğer vatandaşların ailelerini tatmin eden bir ceza değildi. Mahkemeler sırasında çok zorluklar çektik. Ama ne oldu? Sonuç bizim de anlamadığımız bir durumda, 15 Temmuz\'da adam salıverildi. Tahliye edildi. Bu da bize, yüreğimize kurşun gibi saplandı. Biz dört yıl bunun mücadelesini verdik. Otelde hayatını kaybeden 25 kişiden sadece biz 5 kişinin ailesi hukuk mücadelesi verdik, ancak çabalarımız yerini bulmadı.\"

Meslektaşlarının da yaptığı kısa konuşmaların ardından Cem Emir\'in mezarına karanfiller bırakıldı.

