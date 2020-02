DHA YURT BÜLTENİ - 1

KONYA\'DA UÇAK RESTORAN-KAFEDE YANGIN



KONYA\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen Airbus A300 tipi uçakta yangın çıktın. Hızla yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hizmet ömrünü dolduran 54 metre boyunda ve 50 metre kanat genişliği olan 317 yolcu kapasiteli Airbus A300 tipi uçak, yaklaşık 2 yıl önce Atatürk Havalimanı\'nda parçalandıktan sonra Konya\'ya getirilerek, Konya- Ankara çevre yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı\'na konuldu. Burada yeniden birleştirilen uçak, restoran- kafe olarak hizmet açıldı.12 bin metrekarelik göletin üzerine konuşlandırılan uçağın bahçe bölümü cam iskele üzerine yapıldı. Restoran ve kafe olarak hizmet veren uçağın mutfak bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla uçağı sardı. Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

UÇAK RESTORANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KÜLE DÖNDÜ

Konya\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Uçağın büyük bölümü küle dönerken, restoran ve kafe kapalı olduğu için şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ve hasar tespitinin yapılacağı öğrenildi.

YAŞLI ÇİFTİN EVİ, YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

ADANA\'da 14 katlı apartmanın 13\'üncü katında bulunan yaşlı çifte ait ev, buzdolabından çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, bu sabah saat 05.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi 85118 Sokak\'ta bulunan 14 katlı bir apartmanın 13\'üncü katında çıktı. İddiaya göre, evi saran dumanlara uyanan Cumali Bıtrak (80), eşini de uyandırıp, evden çıktı. Apartman sakinlerinin durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bıtrak çiftini yanlarına alıp, binayı boşaltan apartman sakinleri, itfaiye erlerinin alevlere müdahale etmesini endişeli gözlerle izledi. Apartmandaki doğal gaz tesisatını kapatıp, alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, evde hasara yol açan yangının mutfaktaki buzdolabından kaynaklandığı saptandı. Apartman sakinleri, dumanın binadan tahliye edilmesiyle tekrar evlerine girdi.

KAYIP EVRİM\'İN TUTUKLU ANNESİ SERBEST BIRAKILDI

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış\'ın, olayla ilgili verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanan annesi Dilek Atış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Turhal\'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış\'ın peşinden gitti. Evrim\'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek\'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı.

Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim\'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim\'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile baba Burhan Atış, 23 Temmuz günü tutuklandı. Baba Burhan Atış\'ın, Evrim için \"Traktörden düşüp, öldü; gömdüm\" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.

ÇALIŞMA BİTTİ, ANNE SERBEST BIRAKILDI

Evrim Atış\'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin 115 gün süren arama çalışmalarına 3 Kasım\'da son verildi. Evrim\'e ait her hangi bir ize rastlanmadı.

Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Evrim\'in, Zile Cezaevi\'nde bulunan annesi Dilek Atış\'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Baba Burhan Atış\'ın ise tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı. Anne Dilek Atış\'ın tahliye yazısının cezaevine ulaşmasının ardından salıverileceği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Cezaevine mahkeme kararının ulaşmasının ardından anne Dilek Atış, Zile M Tipi Cezaevinden adli kontrol ile Turhal ilçesi sınırları dışına çıkmamak şartıyla tahliye edildi. Anne Atış\'ı cezaevi çıkışında tutuklu bulunan baba Burhan Atış\'ın kardeşi Niyazi Atış karşıladı. Anne Atış cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Atış, kendisini almaya gelen Niyazi Atış ile birlikte araçla köydeki evine gitti.

ERMENEK\'TEKİ MADEN FACİASINDA ÖLEN İŞÇİNİN ANNESİNİ, \'ÖLDÜ\' HABERLERİ ÜZDÜ

KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin öldüğü maden faciasında oğlunu yitiren ve \"Benim oğlum suda yüzme bilmez ki\" sözleriyle herkesi ağlatan Ayşe Gökçe\'nin (77) öldüğü yönünde haberler çıktı. Haberlere üzüldüğünü belirten Ayşe Gökçe, esprili bir şekilde \"Ben ölmedim. Mezarlıktan döndüm geldim. Kabul etmediler. Yaşıyorum ben. Haydi uğurlar olsun herkese\" dedi.

Ermenek\'in Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik Şirketi\'ne ait linyit ocağını 28 Ekim 2014 tarihinde eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Facia ardından başlayan arama- kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Bu çalışmalar kapsamında 18 işçinin cesetleri farklı zamanlarda ulaşılarak ocaktan çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında \"Benim oğlum suda yüzme bilmez ki\" sözleriyle Türkiye\'yi ağlatan Ayşe Gökçe de oğlu Tezcan Özcan\'ı yitirdi. Ayşe Gökçe\'nin eşi Recep Gökçe de (77), oğlunun cenaze töreninde giydiği yırtık kara lastik ayakkabılarıyla yürekleri burkmuştu.

Son bir haftadır sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Ayşe Gökçe\'nin öldüğü haberleri yayıldı. Öldüğü yönünde çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü belirten Ayşe Gökçe, esprili bir şekilde \"Ben ölmedim. Mezarlıktan döndüm geldim. Kabul etmediler. Yaşıyorum ben. Haydi uğurlar olsun herkese\" dedi.

Eşinin elini tutup gezen Recep Gökçe de \"Eşim hakkında öldü diye söylenti çıktı. Hamdolsun eşim yaşıyor\" dedi.

Ölen madencinin eşi Ayşe Gökçe de kayınvalidesi hakkında çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü belirtti. Gökçe, \"Biz de televizyondan duyduk, üzüldük. Kayınvalidem ölmedi. Tarlalarda, bahçede geziyoruz. İyiyiz, öyle bir şey yok\" diye konuştu.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

BURSA\'da, motosiklet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan 3 kişiden Tolgahan A. (17) ve Kamiran A. (17) yaşamını yitirdi, Numan T. (17) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi\'nde meydana geldi. Teferrüç Mahallesi istikametinden gelen sürücüsünün henüz bilinmeyen 16 EHV 56 plakalı motosiklet, Ferhan Taşkın (19) yönetimindeki 16 LNU 72 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklette bulunan Tolgahan A., Kamiran A. ve Numan T. yola savruldu. Kazada Tolgahan A. olay yerinde hayatını kaybederken, Kamiran A. ve Numan T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Kamiran A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numan T. ise tedaviye alındı.

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü Ferhan Taşkın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tolgahan A. ve Kamiran A.\'nın cesetleri, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki Ali İmran (18) öldü, sürücü Gökhan Asma (24) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kahramanmaraş-Göksun Karayolu\'nda ilerleyen Gökhan Asma yönetimindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer otomobile ok gibi saplanırken, kazada otomobilde bulunan Ali İmran öldü, sürücü Gökhan Asma ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Kahramanmaraş Sütü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Ali İmran\'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

AKRABASININ CENAZESİNDE TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

GİRESUN\'un Görele ilçesinde, bir akrabasının cenaze namazına katılan Faik Sinirlioğlu, cami avlusunda husumetlisi H.A.\'nın silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, ilçenin Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde meydana geldi. İlçede bir akrabasının cenaze törenine katılan Faik Sinirlioğlu, ile aralarında husumet olduğu öne sürülen H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. belinden çıkardığı tabancayı Faik Sinirlioğlu\'na yönelterek ateş etti. Yaralanan Sinirlioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sinirlioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



MALATYA\'da, bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Nuriye Örküt (83), evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Nuriye Örküt\'ten haber alamayan yakınları polise bilgi vererek eve geldi. Olay yerine gelen polisle beraber yedek anahtarı kullanarak eve girenler yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağılık ekipleri yaptığı kontrolde Örküt\'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde kısa süre önce öldüğü belirlenen Örküt\'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı morguna götürüldü.

DÜNÜRLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI



ADANA\'nın merkez Seyhan ilçesinde, dünürler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40031 Sokak\'taki müstakil evde meydana geldi. Dünürler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, her iki taraf da birbirlerine bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan Abdulkadir A., oğulları Barış A. ve Umut A. ile ismi öğrenilemeyen dünürü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir A.\'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOL VERME KAVGASINDA KARI-KOCA SİLAHLA YARALANDI

ADANA\'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartışmaya katılan sürücülerden birinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 Merkez Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeki minibüsün sürücüsü Şahap Y.(63) ile otomobilin sürücüsü Selam S. trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Selam S., Şahap Y.\'yi darp etti. Bunun üzerine Şahap Y. beylik tabancısını çıkararak Selam S. ve tartışma sırasında eşinin yanında olan Süreyya S.\'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Selam S. sol bacağından, Süreyya S. ise karnından yaralandı. Yaralılar ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı Şahap Y\'yi kısa sürede silahıyla birlikte yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TOKAT\'TA OTOMOBİL ATA ÇAPTI: 2 YARALI

TOKAT\'ta otomobil aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, at ise telef oldu.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Tokat-Turhal karayolu Şenyurt Beldesi mevkinde meydana geldi. Tokat\'tan Turhal istikametine giden İlhami Gürler (36) yönetimindeki 60 PA 578 plakalı otomobil aniden yola çıkan sahipsiz bir ata çarptı. Kazada araç sürücüsü İlhami Gürler ve yanında bulunan Tahsin Yörür yaralanırken, kazaya sebep olan at ise telef oldu. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Telef olan at ise ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için yol kenarına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

LPG TANKINDAN 4 KİLO 300 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI

SAKARYA\'da, polisin operasyonu ile bir otomobilin LPG tankına gizlenen 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E.D.\'ye ait araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını öğrenince harekete geçti. Ekipler, aracın geçeceği güzergahta konuşlanarak otomobili durdurdu. Narkotik köpeği \'Dark\' ile aracı arayan polis, LPG tankının içinde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Yakıt tankının içinden 30 adet şeffaf paket içinde 4 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.E.D. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araca el konuldu. Yetkililer operasyonun Sakarya\'da tek seferde en çok metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyon olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KADINA ŞİDDET İHBARI DİYE GİTTİLER, UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİLER

ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri kadına şiddet ihbarı üzerine gittikleri evde uyuşturucu hap ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsafaklı Köyü\'nde B.U.\'nun eşini darp ettiği ihbarı üzerine verilen adrese gitti. B.U.\'nun hareketlerinden şüphelenen jandarma, evde yaptığı aramada 52 adet farklı cins ve özellikte uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen B.U.\'nun verdiği ifade doğrultusunda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

GAZİANTEP\'TE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

GAZİANTEP\'te, polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda kaçak 2 bin 121 şişe içki ile 3 bin 897 litre içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoda yapılan aramada kaçak 2 bin 121 şişe içki, 3 bin 897 litre içki, 9 boş şişe, 20 bin 600 etiket, 3 bin 180 şişe kapağı ve şişe kapağı takmaya yarayan aparat ele geçirildi. Kaçak içki ve diğer malzemelere el konulurken ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

PAMUK YÜKLÜ TIR\'DAN KAÇAK SİGARA ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin yaptığı operasyonda durdurulan pamuk yüklü TIR\'da özel bölmelere gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla TIR\'ın plakasını belirledi. Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu\'nda şehre giriş yapan TIR\'ı bir süre takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonla durdurdukları TIR\'ı otoparka çekti. Polisler, yaptıkları detaylı aramada dorsenin zeminindeki tahtaların altına yapılmış özel bölmede kaçak sigara olduğunu belirledi. TIR\'daki pamukları boşaltılıp tahtaları söken ekipler, gizli bölmede 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi. TIR\'a ve sigaralara el koyan polis ismi açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına aldı.

SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen sokak kedisi, belediye itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Emecik Mahallesi\'nin Güllük Mevkii\'nde, 43 yaşındaki Savaş Harıpçı\'ya ait su kuyusundan, dün saat 14.00 sıralarında kedi sesi geldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İçinde az miktar su bulunan kuyuya merdiven sarkıtarak inen görevli, kuyudaki kediyi, çuval içine koyup yukarı iple çekerek kurtardı. Serbest bırakılması için ağzı açılan çuvaldan çıkan kedi, hızla uzaklaştı.

