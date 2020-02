DHA YURT BÜLTENİ - 1

\"BABA YOLA ÇIKIYORUZ, NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ BİRLİKTE SELFİE ÇEKİNELİM\"\' DEDİ, KAZADA ÖLDÜ

** Otomobil, römorka çarptı; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KARAMAN\'da, yakınlarının düğüne gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, yolun kenarında park halinde olan pancar yüklü römorka çarptı, anne ile kızı öldü, sürücü ve teyzesi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren İrem Eski\'nin yola çıkmadan önce evde kalan babasına, \"Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekinelim\" dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi.

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü çıkışında meydana geldi. Akçaşehir Beldesi\'nden Karaman kent merkezine yakınlarının düğününe giden Kadir Eski yönetimindeki 35 U 1233 plakalı otomobil, Beydili köyü çıkışında yolun kenarında park halindeki pancar yüklü römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Eski (23), annesi Ümmügülsüm Eski (46), kardeşi İrem Eski (16) ve teyzesi Cemile Günarslan (48) yaralandı. Yaralılardan İrem Eski, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan anne Ümmügülsüm Eski de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZANIN ARDINDAN AMBULANS ŞOFÖRÜ BABASINA HABER VERMİŞ

Sürücü Kadir Eski\'nin kazanın ardından evde istirahatte olan ambulans şoförü babası Selçuk Eski\'ye kaza yaptıklarını belirtip yardım istediği, baba Eski\'nin de araçla kaza yerine gittiği öğrenildi. Baldızı Cemile Günarslan\'ı taşıyan ambulansla birlikte hastaneye gelen Selçuk Eski\'yi, ambulanstan indiği sırada yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

GENÇ KIZIN İÇİNE DOĞMUŞ

Kazada yaşamını yitiren İrem Eski\'nin yola çıkmadan önce evde kalan babası Selçuk Eski\'ye, \"Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekilenim\" dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi. Yaralılarla hastaneye gelen baba Selçuk Eski, \"Kızımın içine doğmuş, canım kızım\" diyerek kızıyla yaşadıkları fotoğraf çekme olayını anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE\'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KADIN ÖLDÜ



EDİRNE\'de, akraba ziyaretinden dönen Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Ufuk B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Edirne- Havsa karayolu Oğulpaşa-Abalar köyü sapağında meydana geldi. Merkeze bağlı Abalar köyünde oturan Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın, İstanbul\'daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra yolcu otobüsüyle geri döndü. Otobüsten köylerinin bulunduğu sapakta inen 2 kadına, bu sırada Edirne\'den Keşan ilçesine giden Ufuk B. yönetimindeki özel bir şirkete ait 22 BB 769 plakalı yolcu minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kosnak ve Çıvgın\'ın cesedi otopsi için Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Ufuk B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BİR SÜRÜCÜ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Edirne\'de Oğulpaşa-Abalar köyü sapağında Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın\'ın hayatını kaybettiği kazaya karıştığı belirlenen 59 HB 595 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa A. da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sırasında Ufuk Bilecen\'in kullandığı yolcu minibüsünün önünde seyrettiği ve kazaya karıştığı belirtilen Mustafa A.\'nın kullandığı otomobil jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMYONA ÇARPTI: BABA ÖLDÜ, EŞİ VE ÇOCUKLARI YARALANDI



AKSARAY\'da hafif ticari aracın, iddiaya göre yola aniden çıkan pancar yüklü kamyona çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Konya karayolunun 67\'nci kilometresinde meydana geldi. Adil Biçer (42) yönetimindeki 66 DP 349 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yola aniden çıkan Ahmet Şahin (46) yönetimindeki 68 HL 407 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Adil Biçer, eşi Sultan Biçer (43), çocukları Arzu Betül Biçer (15) ve Musab Biçer (3) yaralandı. Yaralılardan Adil Biçer, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi\'ne, Sultan, Arzu Betül ve Musab Biçer, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Şahin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Tedaviye alınan yaralılardan Adil Biçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından sürücü Ahmet Şahin, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DÜZCE\'DE HATALI SOLLAMA KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



DÜZCE\'de, traktörü sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden başka bir otomobille çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi Küçükahmetler Köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce şehir merkezinden Aydınpınar Köyü istikametine giden Necati Demirtaş yönetimindeki 81 EV 961 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Yılmaz Arslan yönetimindeki 81 DZ 159 plakalı traktörü sollamak istedi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, traktörün tekerine vurarak savruldu ve karşı yönden gelen Mehmet Küçük yönetimindeki 81 AAJ 536 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Necati Demirtaş otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Demirtaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, traktörü sollamaya çalışan otomobilin çarptığı araçta bulunan sürücü Mehmet Küçük ve yanında bulunan Selami Küçük de yaralandı. Yaralılar otomobil içerisinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Traktör sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Düzce ile Aydınpınar Köyü arasındaki yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

KOPAN TELİ BAĞLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ



ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, kopan elektrik telini bağlamak için çıktığı direkte akıma kapılıp aşağı düşen Ferit Ceylanlı (39), hayatını kaybetti.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan, Oluklu kırsal mahallesinde kopan elektrik telini bağlamak isteyen mahalle sakini Ferit Ceylanlı, akımına kapılarak direkten aşağı düşerek ağır yaralandı. Ceylanlı\'nın düştüğü fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ceylanlı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ferit Ceylanlı\'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Ceylanlı\'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN HALK OTOBÜSÜNE ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

SİVAS\'ta, özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Oğuzhan A. (17), ağır yaralandı. Kaza anı otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan A. yönetimindeki 58 AD 513 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve Şirinevler-Yumurtape seferini yapan Avşar E. yönetimindeki 58 H 0019 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Oğuzhan A.\'nın aracı, park halindeki Rasim Yıldız\'a ait otomobile çarparak durabildi. Oğuzhan A., otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Otomobilde sıkışan Oğuzhan A., gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Oğuzhan A.\'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı ise otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ\'DA 8\'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEYEN KİŞİYİ BELEDİYE BAŞKANI İKNA ETTİ

ELAZIĞ\'da, binanın 8\'inci katına çıkarak intihara kalkışan Cihan D.\'yi, cep telefonu ile arayarak konuşan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ikna etti. İntihar girişimini film gibi izleyen bazı kişiler, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Merkez Gazi Caddesinde, henüz inşaat halindeki bir binanın 8\'inci katına çıkan Cihan D.\'yi gören çevredekiler, durumu polise bildirdi, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Cihan D.\'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açtı.

Cihan D.\'nin ikna edilemediğini haber alan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, devreye girdi. Cep telefonuyla Cihan D. ile görüşen Başkan Yanılmaz, Cihan D.\'yi yanına davet ederek aşağı inmesi konusunda ikna etti. Cihan D., Başkan Yanılmaz ile görüşmek üzere polis ekipleri tarafından Elazığ Belediyesi\'ne götürüldü. İşsiz olduğu belirtilen Cihan D.\'nin neden intihara kalkıştığı ise açıklanmadı.

Öte yandan, olay yerine sevk edilen ambulans ise görev yerine dönerken bir araç ile çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

SON GÜN DEĞİŞEN YAŞIYLA BEDELLİ ASKERLİĞİ HAK KAZANDI



SİVAS\'ta yaşayan Özkan Yelok (25), bedelli askerlik yasasının çıkmasıyla yaş büyütmek için başvurduğu mahkeme önceki gün sonuçlanınca dün işlemlerini yetiştirerek bedelli askerlik yapmaya hak kazandı.

Sivas\'ın Zara ilçesine bağlı Esenler köyünde cami imamı olarak görev yapan Turan-Sadegül çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Özkan Yelok kimliği çıkarılırken nüfus dairesinde yaşanan sıkıntıdan dolayı normal yaşından 16 ay küçük yazıldı. 1993 yılında doğmasına rağmen nüfus cüzdanında 1995 tarihi yazan Yelok, bedelli askerlik yasası kimlik yaşının tutmamasından dolayı mahkemeye başvurdu. Yelok\'un mahkemesi, bedelli askerlik yasasının biteceği son günden bir gün önce sonuçlanınca bedelli askerliğe hak kazandı. Önceki gün sonuçlanan mahkemenin ardından Yelok, dün askerlik şubesine giderek başvurusunu tamamladı.

Bedelli askerlik yasasının çıktığı gün mahkemeye yaşını büyültmek için başvurduğunu ifade eden Yelok, \"Normalde kimlikte doğum tarihim 1995 olarak geçiyordu. Kimliği ilk alırken nüfusta bir sıkıntı olmuş kimlik bilgilerim yanlış geçmiş. Mahkemeye başvurarak bunu düzelttirdim. Resmi gazetede yayımlanan bir madde vardı. 25 yaşında olma şartı var bir de resmi hastane kayıtlarına göre bilgiler yanlış girilmişse hastaneden belge alınıp şubeye başvurulabiliyordu. Tabii mahkeme kararıyla olacak bu iş. Ben de mahkemeye başvurarak yaşımı büyüttüm. Kimlikte yaşım 1,5 yaş küçük görünüyor. 1995 yazıyordu doğum tarihim onu 1993 olarak düzelttirdim 1,5 yaş büyüdüm yani. Bedelli askerlik yasası çıkınca hemen mahkemeye başvurdum. Mahkemeye başvurduktan sonra hakim beyle görüştüm yasadan bahsettim onlarda sağ olsun anlayışla karşıladılar ve süreç biraz daha hızlandı. Kemik tespiti yapıldı, diş hastanesinde dişlerimden muayene yapıldım. İlkokula başladığım okuldan öğrenim belgesi istendi. Bedelli için son tarih 3 Kasım\'dı. Mahkemeyi dün (önceki gün) halledebildim. Bugün de (dün) askerlik şubesine giderek başvurumu yaptım. Mahkeme dün (önceki gün) sonuçlanmamış olsaydı yetişmemiş olacaktı. İnsanlarda bedelli askerlik yapanlara karşı bir ön yargı var. Askerliği 12 ayda olsa 24 ayda olsa yapardım. Benim sadece şöyle bir sıkıntım var. Borçlarımdan dolayı bedelli yapma kararı aldım. Uzun dönemde yapsam benim için bir sıkıntı yoktu\" dedi.

Bakan Kurum: Kapadokya\'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)

\'EKONOMİK SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için geldiği Tekirdağ\'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenerek Türkiye\'nin ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kurum, \"Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıya ancak hamdolsun bu ekonomik savaştan ihracatımızı artırarak ithalatımızı azaltarak ki yüzde 22 ihracatımız arttı. İthalatımız da yüzde 18 azaldı. Yani bu kriz bizim için fırsata dönüşüyor. İnşallah bu krizden de hep birlikte alnımızın akıyla çıkacağız\" dedi.

\'BAKANLIĞIMIZDA 39 ADET EYLEM PLANIMIZ VAR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde eylem planları hazırlandığını anımsatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu eylem planları içinde bizim de bakanlık olarak 39 tane eylem planlarımız var. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, sosyal konutlar, şehit ailelerine konutlar, yürüyüş yolları bisiklet yolları, altyapı, üst yapıya ilişkin pek çok yatırımlar, çevre yatırımları ki Ergene ve Çorlu\'yu, Tekirdağ\'ı çok yakından ilgilendiren çevre yatırımları, köylerimize millet konakları projemiz var. O projelerimize geçtik yine eylem planlarımızda yer alıyor. Sanayileşme Tekirdağ açısından önemli. Sanayileşmenin yanın da tarım da önem arz ediyor. Bu öneme ilişkin de biz hazine arazilerimizi biliyorsunuz kiralama yöntemiyle vatandaşın kullanımına açtık. Hem tarım hem de hayvancılık gelişsin diye projelerimiz var. Çanakkale Köprüsü, Marmara\'yı tamamen birbirine bağlayan çevre yollarıyla birlikte bittiği zaman ulaşımı, lojistiği buradaki sanayiyi istihdamı arttıracak. Gerçekten bölgeyi çok daha fazla önemli bir konuma getirecek. Bizim projelerimize \'bitmez\' dediler ama en son 29 Ekim\'de üçüncü havalimanımızı açtık. Çok büyük bir proje. Bu yatırım da tamamen özel sektörle yapıldı. Çanakkale Köprüsü de aynı şekilde büyük proje bölge için. İnşallah bunu da 2023 yılında tamamlayıp vatandaşlarımızın, milletimizin ülkemizin kullanımına açacağız. Hem Balkanlara hem de Avrupa\'ya ulaşım çok daha rahat hale gelecek.\"

Bakan Murat Kurum ve beraberindekiler, AK Parti il binasındaki ziyaretin ardından Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki atık su tesislerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Bakan Kurum: Kapadokya\'daki kaçak yapılar yıkılacak (3)

\'TÜRKİYE\'DE 5 MİLYON DÖNÜŞMESİ GEREKEN KONUT VAR\'

Tekirdağ’da bir dizi ziyaretin ardından Çorlu ilçesine geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye\'nin deprem bölgesinde yer aldığı ve bu nedenle yaklaşık 5 milyonun konutun dönüşmesi gerektiğini söyledi. Bu konutları öncelik sırasına göre dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, \"Ülkemiz deprem bölgesi, Çevre Bakanlığı olarak ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken 5 milyon konut var. Bu konutları öncelik sırasına göre tül ilçelerimizde şehirlerimiz de dönüştüreceğiz. Tabi buradaki dönüşüm de yeni yapacağımız konutların yerel mimariye alt yapıya uygun gerçekten yatay yapılaşmış konutlar olması gerekiyor. Dönüştürdüğümüz projelerin örnek projeler olması gerekiyor. Bu uygun gördüğümüz dönüştürdüğümüz projeleri sırasıyla yapacağız. Burada Çorlu ilçemizdeki Kore mahallesinde de gerekli geri dönüşümü başlayarak diğer ilçelerdeki projeleri de hayata geçireceğiz\" dedi.

BAKANDAN YARDIM İSTEDİ

Millet bahçesi yapılması planlanan Çorlu Devlet Hastanesi eski binasını gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un yanına gelen Sebahat Kuşçu, vefat eden eşinin yattığı mezarlığa minibüslerin gitmediğini ifade ederek yardım istedi. Kuşçu, \"Belediye otobüsleri 1 numara olan mezarlığa gitmiyor. Orada bayır var. Bizi aşağıda bırakınca zorlanıyoruz. Bir aydır gidemiyorum. Belediyeye de gittim şikayete, her Cuma gidiyordum şimdi gidemiyorum\" dedi. Yaşlı kadının yardım talebi üzerine Bakan Kurum, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarıla\'ya talimat vererek sorunun çözülmesini istedi. Bakan Kurum, “Belediye ile görüşelim olmazsa biz 10 günde bir teyzemizi mezarlığa götürelim\" diye konuştu. Bakan Kurum, ziyaretlerini tamamladıktan sonra Çorlu\'dan ayrıldı.

YALOVA VALİSİ TUĞBA YILMAZ\'DAN DUYGUSAL VEDA



CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Yalova Valiliği\'nden, Mülkiye Başmüfettişliği\'ne atanan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ile personeliyle buluştuğu veda gecesinde duygu dolu anlar yaşadı. Yalova\'da 16 Haziran 2016 tarihinden bu yana görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Yılmaz, \"15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere karşı göğsündeki imanı elindeki bayrağı ile dimdik duran aziz milletimize hizmet etmenin her zaman onurunu yaşadım. Görevler de insan hayatı gibi fanidir. Her makam geçicidir. Şu an Yalova Valiliği makamından ayrılıyorum. Ama ben sizin gönlünüzdeki makamlardan ayrılmıyorumö dedi.

Bir otelde düzenlenen veda gecesinde konuşan Vali Tuğba Yılmaz, Yalova\'da 2,5 yıl boyunca görev yapmanın onurunu yaşadığını belirterek, \"2,5 yıldır Marmara\'nın incisi, parlayan yıldızı, tarihiyle kültürel dokusuyla, kültürel zenginlikleri, değerleriyle Yalova, benim içimde hep yeri olacak. Görevimiz süresince sadece Yalova\'nın değil; mesleğe başladığım ilk günden itibaren, mesleklerin en büyüğü olan dostlarımızın ve aldığımız duaların bilincinde oldum. Mesleğe başladığım ilk günden itibaren, adaletli, eşitlikçi, demokratik, hukuka bağlı, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, istişareye ve ekip ruhuna önem veren bir yönetim anlayışı ile ilimizin güzide noktalarında hizmet etmeye çalıştım. Veda yemekleri duygusaldır. Bizler göreve veda ediyoruz. Dostluklar kalıcıdır. Yeni dostlar kazandık. Her bir görev yaptığımız yer, yeni duaların alınmasıdır. Hep bu bilinç ile hareket ettik. Yalova\'da sizler ile birlikte çok güzel işlere imza attıkö diye konuştu.

\'VİCDANIM ÇOK RAHAT\'

Her makamın geçici olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, \"Eğer vali olursam, ben bu işi hakkıyla yapacağım dedim. Hakkı teslim ederek yapacağım dedim. Hakka uyarak yapacağım dedim. O konuda da vicdanım çok rahat. Çalışma sürem boyunca, milletvekillerimiz siyasi parti temsilcilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz, benimle birlikte mesai harcayan herkes, hep birlikte koşturduk, gayret ettik. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz, bizleri ailelerinin bir parçası olarak kabul ettiler. Onlara veda ziyaretine gittiğimde en duygusal anları onlarla yaşadık. Bağımız her zaman devam edecek. Burada olan ve olmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevler de insan hayati gibi fanidir. Her makam geçicidir. Ben burada sadece görev yapmadım. İnsani değerleri de en güzel şekilde sergilediğime inanıyorum. Dost kazandım, dua kazandım. Sözde değil, özde yanınızda olmaya çalıştım. İyi ki varsınız. 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere karşı göğsündeki imanı elindeki bayrağı ile dimdik duran aziz milletimize hizmet etmenin her zaman onurunu yaşadım. İnsanı insan yapan sahip olduğu değerleridir. Bizler, gittiğimiz yerlere sadece hizmet değil; birçok değerde götürürüz. Buradan çok güzel anılar da götürüyorum. Şu an Yalova Valiliği makamından ayrılıyorum ama ben sizin gönlünüzdeki makamlardan ayrılmıyorum. Hepiniz sağ olun, var olunö dedi.

Vali Yılmaz\'a konuşmanın ardından belediye başkanları, Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir ve Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel tarafından hediye verildi. Yalova basını ile de tek tek tokalaşan Yılmaz, birçok konuyu kamuoyuna basın sayesinde ilettiğini belirterek basın mensuplarına da teşekkür etti.

HİSARCIKLIOĞLU: REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜ SIRT SIRTA VERMEK DURUMUNDA



DENİZLİ\'de düzenlenen Türkiye Bankalar Birliği\'nin (TBB) toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirip, \"Bu sıkıntılı günlerde özellikle reel sektör ve finans sektörü sırt sırta, el ele vermek durumunda. Biz hepimiz Türkiye için varız diyoruz. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Bu tümseği aşacağız biz\" dedi.

TBB\'nin bir otelde, reel sektör ile mali sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, sorunların ve önerilerin paylaşılması amacıyla düzenlediği toplantıya; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile bankaların genel müdürleri, müdür yardımcıları, iş adamları, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Aydın, ekonomik gelişmeleri değerlendirip, açıklama yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, \"Bankalar, reel sektörün sıkıntılarını ve dertlerini dinlemek için bizzat Anadolu\'ya, tabana yani sahaya inerek dertleri öğrenmek için geliyorlar. Bu sıkıntılı günlerde özellikle reel sektör ve finans sektörü sırt sırta, el ele vermek durumunda. Biz hepimiz Türkiye için varız diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Bu tümseği aşacağız biz. Bu gün finans ve banka sektörü el ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin de geçeceğine inanıyorum. Ben Bankalar birliğine bu anlayışı da gösterdikleri için teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

TBB Başkanı Aydın ise bankaların genel müdürleri ile iş adamlarıyla yapılacak toplantıda son yaşanan ekonomik gelişmeleri, reel ve finans sektörüyle birlikte değerlendireceklerini ifade etti. Aydın, \"Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör ve finans sektörü son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz, özeleştiri yapacağız, eksik yaptıklarımızı tamamlayacağız ve iyi yaptıklarımızı daha iyi yapmaya çalışacağız. Bu vesileyle güçlü iş birliğine vesile olduğu için TOBB\'un şahsında başkanını tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplantımızın faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İZMİR KARMASI, MECLİS SPOR\'U YENDİ



İZMİR\'de gerçekleştirilen Meclis Spor ve İzmir Karması futbol takımlarının gösteri maçında renkli görüntüler oluştu. Çok sayıda siyasi ile birlikte sahada karşı karşıya gelen İzmir protokolünden ünlü isimler, 60 dakikalık maçta ter döktü. Karşılaşmayı İzmir Karması 6-5 kazandı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı\'nın (İZVAK) davetlisi olarak İzmir\'e gelen Meclis Spor Futbol Takımı, her kulüpten 2\'şer futbolcunun da yer aldığı İzmir Karması takımı ile Göztepe Kulübü Urla Tesisleri\'nde gösteri maçı yaptı. 60 dakika süren maçta iki takımın oyuncuları da kıyasıya mücadele etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın yer aldığı takım \'İzmir Karması\' olarak sahada yerini aldı. Meclis Spor’da ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, hepsi AK Parti\'li olan Siirt Milletvekili Osman Ören, Bolu Milletvekili Fehmi Kürkçü, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Giresun Milletvekili Adem Tatlı, Kilis Milletvekili Salih Zal, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak forma giydi. İzmir Karması takımı maçı 6-5\'lik skorla kazandı. Maçın sonunda Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil takım kaptanlarına günün anısına plaket takdim etti.

Maçın ardından değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, maçın skorundan ziyade güzel bir ortamda sportif bir faaliyete katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, \"Meclis Spor Takımı hem ülkenin değişik illerinde hem de yurt dışında bu organizasyonlarda yer alıyor. Oyuncular farklı ülke parlamentolarıyla maç yapıyor. Bugün de İzmir\'de hem AK Parti İl Başkanlığı, hem Ege Üniversitesi Rektörü ve bizim davetimizle İzmir\'e geldiler. İzmir Karması ile Meclis Spor güzel, keyifli bir maç yaptı. Biz kazandık ama dostluk kazandı, diyelim\" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Göztepe Spor Kulübü\'nün güzel bir misafirperverlik yaptığını söyleyerek, \"Meclis Spor Takımı\'nı ağırlamaktan mutluyuz. Allah devlete, millete zeval vermesin, böyle güzel günler yaşayalım\" diye konuştu. Hamza Dağ ile birlikte maçın berabere bittiğini öne süren Nejdet Budak arasında skor ile ilgili konuşma gülüşmelere neden oldu.

TARİHİ DALYANCI KONAĞI \'SANAT MERKEZİ\' OLDU



TARİHİ evlerin bulunduğu Eskişehir\'in Odunpazarı ilçesindeki 3 katlı Dalyancı Konağı, yapılan düzenlemeyle Kültür ve Sanat Merkezi\'ne dönüştürüldü.

Akcami Mahallesi Dedelek Sokak\'taki Osmanlı sivil mimari özelliğini koruyan Dalyancı Konağı, Odunpazarı Belediyesi ile Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığıyla restore edilerek Kültür ve Sanat Merkezi\'ne dönüştürüldü. Konakta sergi salonları ile çok amaçlı salonlar bulunuyor. Bir buçuk milyon TL harcanarak restoresi tamamlanan Dalyancı Konağı düzenlenen törenle açıldı.

Dalyancı Konağı\'nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı bölgesine \'Hamam Müzesi\' yapılacağını söyledi. Büyükerşen şöyle konuştu:

\"Büyükşehir Belediyesi olarak kamulaştırarak ortaya çıkardığımız binaları butik oteller yapmak suretiyle Eskişehir turizmine hem ekonomik olarak hem de kültürel olarak kazandırdığımız yerler hizmete girdi. Şimdi Balmumu Müzesi olarak kullandığımız yerin arka sokağında bir hamam müzesi yapılıyor. Çünkü Eskişehir bir hamam şehridir, bir kaplıcalar şehridir. Öyle bir müze ki gezenler bir tarafta kadınlar hamamının bir kısmını görecek. Gelin hamamları nasıl yapılıyor? Onları görecek. Bir tarafında da erkek hamamı ve hastaların tedavi olduğu kısımlar orada olacak. Onun az ilerisinde de sanat sokağı diye yine Odunpazarı Evleri mimarisinde yaptığımız bir sokak var. O sokakta da büyük atölyeler göreceksiniz.\"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da, \"Odunpazarı, tarihi bölgesi itibarıyla Eskişehir\'in kültür ve sanat merkezi olmaya aday. Bu bölgeyi ayağa kaldıracaksak bu işi biraz sivilleştirmeliyiz. Bu işi sivil ve toplumun katılımına elverişli bir hale getirmeliyiz. Odupazarı\'nda İstanbul\'un yorgun sanatçılarının tümünü ağırlamaya hazırız\" diye konuştu.

İş adamı Ali Eldem ise konuşmasında, \"Dalyancı Konağı\'nın virane ve kaybolmuş haliyle bize verildi, biz de bu hale getirdik. 1 milyon 500 lira bir harcama ile bu işi gerçekleştirdik\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yılmaz Büyükerşen ile beraberindekiler açılış kurdelesini kestikleri Dalyacı Konağı\'ndaki sanatçılar; Devrim Erbil, Ekrem Özen, Gültekin Çizgen, Habip Aydoğdu, Hanefi Yeter, İbrahim Örs ve Serpil Yeter\'in resim, heykel ve fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

