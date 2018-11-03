DHA YURT BÜLTENİ - 1

SİİRT\'TE ÖĞRENCİ YURDUNDA GAZ SIZMASI: 24 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

SİİRT\'in Kurtalan ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı İmam Hatip Kız Öğrenci yurdunda doğalgaz sızıntısından dolayı yaşanan olayda 24 öğrenci zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Kurtalan ilçe merkezindeki lise ve ortaokul öğrencilerin barındığı İmam Hatip Kız Öğrenci Yurdun\'da dün saat 21.00 sıralarında, yurtta kalan 3 öğrencinin fenalaşması üzerine yurt idarecileri olayı araştırken, doğalgaz sızıntısının yaşandığını fark etti. Olay sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine çok sayıda yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. İhbarın yapılması esnasında fenalaşan öğrenci sayısı artmasıyla tedbir amacıyla diğer öğrenciler yurt dışana alındı. Olay yerine gelen ambulanslara zehirlenen 24 öğrenci Siirt ve Kurtalan\'daki hastaneye sevk edilerek tedavi altında alındı. Siirt Doğalgaz Dağıtım Şirketi ekipleri, yurda gelerek gazın sızdığı bölgede incelemeleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerine gelen ambulanslar

-Yurdun dıştan görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK /SİİRT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CİP, YOL KENARINA PARK EDEN TRAKTÖRE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



ADANA\'nın Kozan ilçesinde, yol kenarına park eden traktör römorkuna, cipin arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 yaşındaki Yiğit İnan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kozan yolunun Ufacıkören mevkiinde Bucak Köyü\'ndeki akrabalarının düğününe giden Süleyman İnan yönetimindeki 01 BHP 71 plakalı cip, iddiaya göre arızası nedeniyle yol kenarında park halinde olan 01 GK 355 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cipte bulunan Yiğit İnan hayatını kaybederken, Neşe İnan (30) ile Emine İnan (80) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya neden olan römorkun iddiaya göre uyarıcı reflektörlerin bulunmadığı öğrenilirken, traktörün sahibine de ulaşılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan cipin görüntüsü

- Cipin çevresindeki itfaiye erinden görüntü

- Kaza yerindeki ambulans ve itfaiye aracındandan görüntü

- Kaza yerindeki kalabalıktan görüntü

- Yaralıları ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK-Ali GÖKDAL /KOZAN(Adana),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MİNİBÜS İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

AKSARAY\'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletteki Batuhan Baydilli (16) öldü, Görken Yıldız (17) yaralandı.

Kaza, dün saat 18:30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1601 Sokak kavşağında meydana geldi. Zeynep Bozdemir (41) idaresindeki 34 CGD 02 plakalı minibüs, kavşakta Görkem Yıldız idaresindeki 68 AAD 539 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yıldız ile arkasında oturan Batuhan Baydilli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Batuhan Baydilli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası minibüs sürücüsü Zeynep Bozdemir ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detaylar

- Polisin kaza yerinde incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ /AKSARAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Mevlüt Karakuş idaresindeki 42 ZG 562 plakalı otomobil, Konya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ogün Biltekin idaresindeki 42 KY 107 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi. Çarpmanın etkisi ile savrulan 42 KY 107 plakalı otomobil de akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere yol kenarında bekleyen Eyüp Kıyak idaresindeki 42 ZY 087 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selda Kıyak, Abdullah Kıyak, Hakan Yıldız, Emine Karakuş ve Kübra Büyükçolak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ogün Biltekin\' in Seydişehir\'de hakimlik yaptığı, Kübra Büyükçolak\' ın ise Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detaylar

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Yaralıların hastaneye götürülmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN /SEYDİŞEHİR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YAKIT TANKERİ, RADAR ARACINA ÇARPTI: 1 POLİS YARALI

KİLİS\'te yakıt tankerinin, radar uygulaması yapan trafik aracına çarpması sonucu 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Yaşar İnal yönetimindeki 79 EG 897 plakalı yakıt tankeri, uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekiplerinin 79 AH 637 plakalı sivil radar uygulama aracına çarptı. Kazada radar aracında bulunan 1 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, tanker sürücüsü Yaşar İnal ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinde görüntüler

- Yakın tankeri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

ADANA\'da başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyer ve ağaçlara çarpan otomobil, hurdaya döndü. Ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü Suriye Uyruklu Muhammed Muhammed (33), kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı\'nda meydana geldi. Muhammed Muhammed\'in kullandığı 31 ND 060 plakalı otomobil, bulvarın solunda ilerlediği sırada iddiaya göre plakası alınamayan bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyerler ve ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Muhammed ise yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen trafik polislerinin incelemede Muhammed\'in, ehliyetinin bulunmadığı ve 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen kardeşi ile polise mukavemette bulunmaya çalışan Muhammed ve kardeşi, gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin kaza yeri tabelasından görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Polisin yanındaki otomobil sürücüsünden görüntü

- Otomobil sürücüsünün alkolmetreyi üflemesi

- Otomobilin çekiciye yüklenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ARTVİN\'DE ÇIKAN YANGIN, 31 YIL ÖNCEKİ OLAYI AKILLARA GETİRDİ

ARTVİN\'in Şavşat ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında, 2 katlı ev ile 2 ahır ve 3 samanlık yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı. 31 yıl önce çıkan yangında 80 evin yandığı köyde vatandaşlar, yangının bitişikteki evlere sıçrama korkusu yaşadı.

Yangın, dün öğle saatlerinde Kirazlı köyü Buhara Mahallesi\'nde Elminor Çelik\'e ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, yandaki ahır ve samanlıklara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine köye Şavşat Belediyesi ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangında, 2 katlı ahşap ev ile 2 samanlık ve 3 ahır yandı.

Öte yandan, 31 yıl önce çıkan yangında 80 evin kül olduğu köyde, yangının bitişikteki evlere sıçrama korkusu yaşandı.

Köye gelen Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Şavşat Garnizon Komutanı Binbaşı Aytunç Ünsay yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Şavşat Kaymakam\'ı Musa Göktaş, köyde 31 yıl önce de 80 evin yandığı büyük bir yangın meydana geldiğini hatırlatarak, \"Vatandaşlarımız bu nedenle bir anlık panik yaptı. Yangın söndürme ve diğer ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Yangın yandaki ahşap evlere sıçramış olsaydı müdahale zorlaşır ve Allah korusun eski felakete benzer bir felaket yaşanabilirdi. Devlet vatandaşının yanındadır. Derhal hasar tespiti yaptırıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek. Allah\'a çok şükür can kaybı olmamıştır. Herkese geçmiş olsunö dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise \"Köylerimize elektrik verildiği zamanlarda sadece aydınlatma amaçlı verilmişti. O zamanlarda bu kadar teknoloji gelişmemiş ve özellikle televizyon ve beyaz eşya yok denecek kadar azdı. O günün şartlarında çekilen kablolar bugün bu kadar beyaz eşyanın tükettiği elektrik hareketliliğine cevap vermiyor. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olmalı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın detayları

Yangın söndürme çalışmaları

Vatandaşlarla röp.

Söndürme çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA /ARTVİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

ÇORUM\'da yaşayan Barış İ., kız arkadaşı N.B.\'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Çorum\'un en kalabalık bölgelerinden Gazi 4\'üncü Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen Irak uyruklu kız arkadaşı 17 yaşındaki N.B., ile karşılaştı. İki sevgili bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiperi tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay sonrasında kaçan şüpheli Barış İ.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri inceleme ekipleri

-Suç aleti bıçak

- Görgü tanıkları röportaj

- Acil önü

- Yaralı kızın fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Polisten kaçan 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA\'da polisinin \'dur\' ihtarına uymayan bir otomobildeki 5 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobildeki şüphelilerin av tüfeği ile havaya ve ikamete ateş açma olaylarına karıştıkları ve arandıkları belirlendi. Arama yapılan otomobilde bir ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 8 fişek ele geçirilirken, otomobil sürücüsü Özkan Ö. (40), araçta silah olduğu için kaçtıklarını söyledi.

Saat, 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'nde yol kontrolü yapan polis ekipleri, 33 SR 788 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil, polisin \'dur\' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde konumlanan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği\'ne bağlı polisler tarafından durduruldu. Otomobilde bulunan 5 kişiyi indirip aracı arayan polisler, bir ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirdi. Şüphelilerin kimlik sorgusunu yapan polisler, otomobili kullanan Özkan Ö.\'nün, gece saatlerinde bir gece kulübünün önünde av tüfeğiyle havaya ateş edip, kaçan ve sonrasında bir ikameti kurşunlayan şüphelilerden biri olarak arandığını tespit etti.

\"SİLAHIMIZ VAR DİYE KAÇTIK\"

Olaya karışmadığını savunan Özkan Ö., \"Silahımız var diye kaçtık\" dedi. Gözaltına alınan Özkan Ö. ve beraberindeki 4 kişi Bağlar Polis Merkezi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tepe lambasını açıp, aracı kovalayan polis aracından görüntü

- Olay yerindeki polisler ve otomobilin başındaki Özkan Ö.\'den görüntü

- Polis aracındaki Özkan Ö.\'nün \"Salih var diye kaçtık\" demesi

- Polis araçlarından görüntü

- Polislerin otomobilde arama yapması

- Otomobilde bulunan pompalı av tüfeğinden görüntü

- Yerdeki fişeklerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Özelleştirilen Şeker Fabrikasından çıkarılan ve paralarını alamayan işçilerden yol kapatma eylemi

ÇORUM\'da nakliyeci ve çiftçilerden oluşan 200 kişilik grup özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının 50 gündür ödenmediği iddiasıyla toplanarak Ankara-Samsun Karayolu\'nda yol kapatma eylemi yaptı. Yaklaşık yarım saat tek yönlü olarak trafiğe kapanan yol, jandarmanın müdahelesi ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çorum\'da Ankara-Samsun Karayolu üzerindeki özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası önünde saat 23.00 sıralarında toplanan nakliyeci ve üreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, 50 gündür alacaklarının ödenmediğini söyleyerek fabrika yöneticileriyle görüşmek istedi. Taleplerine olumlu cevap alamayan grup, Ankara-Samsun Karayolu Samsun istikametini tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Grubun, eylemi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Eylem sırasında zaman zaman gruptaki kişilerle bazı sürücüler arasında gergin anlar da yaşandı. Bir yolcu otobüsünün şoförü ile yolu kapatan gruptaki bazı kişiler arasında başlayan tartışma da kavgaya dönüştü. Bazı sürücüler de korna çalarak duruma teki gösterdi. Yaşananlar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, eylem yapan gruba müdahale etti. Yaşanan adbede sonrasında yol yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Grup, yolun trafiğe açılmasından sonra bu kez de fabrika girişindeki firmanın tabelalarına zarar verdi. Şeker fabrikasını işleten firmanın isim ve logosunun bulunduğu afişleri söküp, nizamiye girişindeki tabelayı taşladı. Jandarma tarafından sakinleştirilen grup, daha sonra eyleme son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kalabalığın Çorum- Samsun Karayolunu araç trafiğine kapatmaları

-Oturma eylemi

- Otobüs şoförüne saldırmaları ve otobüse tekme atmaları

- Jandarmanın ikna çabaları

- Araç kuyruğu

- Pancarlarla fabrikanın panosunu kırmaları ve sökmeye çalışmaları

- Bir kişinin neden eylem yaptıklarını anlatması

-Jandarmanın ikna sonucu eylemcileri yoldan dışarı çıkarması

- Fabrika içinde ateş yakıp eyleme devam etmeri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İZMİR\'DE, HEKİMLERDEN EYLEM



İZMİR Tabip Odası, Türk Tabiler Birliği\'nin hazırladığı \'Sağlıkta Şiddettin\' Yasa Tasarısı\'nın yasalaşması ve mecliste görüşülen Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi\'ni protesto etmek amacıyla Alsancak\'ta eylem yaptı.

AK Parti\'nin sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik olarak hazırladığı ve TBMM\'de görüşülen yasa teklifinin kökten ve caydırıcı çözümler üretmediğini belirten İzmir Tabip Odası üyesi yaklaşık 30 hekim, Türk Tabipler Birliği\'nin hazırladığı tasarının yasalaşması için Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde eylem yaptı. Ellerinde, \'İş güvencesi, can güvencesi istiyoruz\', \'Hasta varmış, hekim yokmuş\' yazılı dövizler tutan grup, geçmişte öldürülen hekimler için de mum yaktı.

\'ÖNERİLERİMİZİN BİR AN ÖNCE EKLENMESİNİ İSTİYORUZ\'

Grup adına basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz yaptı. AK Parti milletvekillerince torba yasa olarak TBMM\'ye sunulan teklifin 234\'üncü maddesinde yer alan düzenlemenin, TTB\'nin ısrarla önerdiği sağlıkta şiddet yasası teklifindekiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Obuz, \"2 Ekim 2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman cinayetinin de gösterdiği gibi, sağlıkta şiddet oyalamaya, kandırmacaya, göz boyamaya gelmeyecek kadar büyük ve ciddi bir sorundur. Bu nedenle mevcut taslağa sağlıkta şiddet için caydırıcı olarak önerilerimizin bir an önce eklenmesini istiyoruz. TTB\'nin hazırladığı yasa tasarısıyla, sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise belirlene cezanın yüzde 50 oranında artırılmasını, verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasını ve bu cezaların adli para cezasına çevrilmemesini istemiştiö dedi. Hekimler, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Pankart ve dövizlerden görüntü

- Atılan sloganlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Melis KARAKUZULU / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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NALDÖKEN MAĞARASI TURİZME KAZANDIRILACAK

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesindeki\' Naldöken Mağarası\'nın turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Tavşanlı ilçesi Elmaağacı ile Eşen köyleri arasında bulunan Naldöken Mağarası, Bursa\'nın Harmancık İlçesine bağlı Gülözü köyü sınırlarına kadar uzanıyor. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Kültür Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Müze Müdürü Metin Türktüzün, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)Tavşanlı Turizm Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık, akademisyenler, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin, üniversite öğrencileri ve çevre köy muhtarlarının katılımıyla mağaraya gezi düzenlendi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçenin birçok zenginliğinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"Burada bulunan mağara da bu zenginliklerimiz arasında. Mağara oluşumları itibariyle, sarkıtlardan, dikitlerden, sütunlardan ve perdelerden oluşan mağaramızın özelliklerini yansıtan özelliklere sahip. Biz bu değerin tanıtılması konusunda çalışma başlattık. Alanda şu anda tespitler ve tanıtımını yapma konusunda öncü çalışma yapıyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını hedefliyoruz.\"

Kültür Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez de mağaranın 1999 yılında Eskişehir Kütür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca tabii SİT alanı olarak tescillendiğini belirtti. Yeldemez, \"burası doğal bir mağara. Alternatif turizm dediğimiz mağara turizmine kazandırılması gerekir\" dedi.

Müze Müdürü Metin Türktüzün ise, mağaranın bulunduğu bölgenin Romalılar döneminde yerleşim yeri olarak kulanıldığı söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaymakam ve beraberindekilerin mağara içini gezmesi,

-Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez\'in konuşması,

-Müze Müdürü Metin Türktüzün\'ün konuşması,

-Öğrencilerin konuşması,

-Kaymakam Yüksel Kara\'nın konuşması,

-Mağara gezisinden dönenlerin görüntüsü bulunuyor

Haber-Kamera: TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DENİZLİ\'DEKİ HALK OYUNLARI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

DENİZLİ\'nin Merkezefendi Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) işbirliğiyle düzenlenen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, kortej yürüyüşüyle başladı. Ekipler, yürüyüşün ardından yöresel kıyafetleriyle kısa gösteriler yaptı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi\'nde 2 gün sürecek Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri, düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılacak. İki gün boyunca 60 hakemin gözetiminde sürecek yarışmaya; Adana, Adıyaman, Artvin, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kırklareli, Kilis, Mersin, Muğla, Çorum, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilden 27 halk oyunu ekibi katıldı. Şampiyona kapsamında, 3 kasım cumartesi günü, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. 4 Kasım Pazar günü ise Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası yapılacak.

Pazar günü sora erecek şampiyonanın kortej yürüyüşü, dün halk oyunları ekiplerinin katımıyla yapıldı. Ekipler, Gazi Bulvarında davul ve zurnalar eşliğinde yürüdü. Delikliçınar Meydanında sona eren yürüyüş sonrası halk oyunları ekipleri, yöresel kıyafetleriyle kısa gösteriler sundu. Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, yarışmaya vatandaşları davet ederek, \"Denizli ve Merkezefendi olarak bu güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Tüm yarışmacılar çok iddialı. Aslında Türkiye\'nin mozaiği olan ekipler burada gösteriler sunacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kortej yürüyüşünden detay görüntüler

- Meydanda halk oyunları ekiplerinin kısa gösterileri

- Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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