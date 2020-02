DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BOŞANDIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, 43 yaşındaki Özay Sarıçoban, bir süre önce boşandığı eşi 38 yaşındaki Ayşe Özcan\'ı pompalı tüfekle öldürdü. Özay Sarıçoban., olayın ardından polise teslim oldu. Salihli Sanayi Sitesi\'nde rot-balans servisi işleten Özay Sarıçoban., dün saat 15.00 sıralarında, boşandığı eşi Ayşe Özcan\'ın çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi\'ndeki kuaföre geldi. Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Özay Sarıçoban., yanına getirdiği pomalı tüfeği Özcan\'a doğrultup, peşeşe iki el ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, Özay Sarıçoban olay yerine geldiği motosikletiyle uzaklaştı. Özcan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özay Sarıçoban., olayın ardından Salihli Polis Merkezi Amirliği\'ne teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Olay yerinden görüntü

-Boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Özcan\'ın fotoğrafı

-Özay Sarıçoban öldürdüğü boşandığı eşi Ayşe Özcan ile fotoğrafı

Haber-Kamera: Emre SAÇLI /SALİHLİ(Manisa),(DHA)

2)DÜĞÜN SALONUNDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI



ADANA\'da Bayram G. (65), bir yakının düğününde karşılaştığı ve husumetli olduğu öne sürülen akrabaları Ömer ve Veli Gündeşlioğlu\'nu tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi\'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet yaşadığı akrabaları Ömer ve Veli Gündeşoğlu ile bir yakının düğününde karşılaşan Bayram G., yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Ömer Gündeşlioğlu\'nun boğazına diğeri ise Veli Gündeşlioğlu\'nun bacağına isabet etti. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Boğazından yaralanan Ömer Gündeşlioğlu, Adana Şehir Hastanesi\'ne, diğer yaralı ise Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayından ardından polis merkezine giden Bayram G. ise olayda kullandığı ruhsatlı tabanca ile teslim oldu. Ameliyata alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Düğün salonun dışındaki polis araçlarından görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çekim yaparak salona girmesi

- Düğün salonunda güvenlik şeridi çekilmiş alandan görüntü

- Polislerin incelemesinden görüntü

- Düğün davetlilerinin polislerin çalışmasını izlemesi

- Polisin yerdeki boş kovanı tutması

- Olay yeri numaratörlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Eser PAZARBAŞI /ADANA,(DHA)

3)OTOMOBİL, KEBAPÇIYA GİRDİ: 2 YARALI

ADANA\'da kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarındaki kebapçıya girmesi sonucu Türkan Gürbüz (40) ve Sezer Keher (24) yaralandı. Kazanın ardın kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı\'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 DG 048 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kebapçıya daldı. Otomobil, kebapçıdaki mesaisini bitip, yakını Sezer Keher ile ayrılmaya hazırlanan Türkan Gürbüz\'ün üzerinde bulunduğu 01 FEN 38 plakalı motosiklete ve boş masalara çarparak durabildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Kazada yaralanan Gürbüz ve Keher, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazanın ardından polislere teslim olan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Öte yandan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Güvenlik kamerasında, daha önce iş yerinin önünde olduğu belirtilen motosikletin, yolda oduğu ve otomobilin masada yemek yiyen müşterilere son anda çarpmadan durduğu görüldü. Otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen yararıların hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise Şakirpaşa Polis Merkezi\'ne götürüldü.

- Kaza yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Yerde yatan yaralı Türkan Gürbüz\'den görüntü

- Sağlık persolinin yaralı kadına müdahale etmesi

- Yaralı kadının ambulansa taşınması

- Motosikletten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Eser PAZARBAŞI /ADANA,(DHA)

4)HEMZEMİN GEÇİTTEKİ ÖLÜMLÜ KAZALARA EYLEMLİ TEPKİ

MANİSA\'da son 1 ayda hemzemin geçitte 2 kişinin yaşamını yitirmesi, vatandaşın tepkisini topladı. Oturma eylemi yaparak, İzmir- Alaşehir seferini yapan yolcu trenini 20 dakika bekleten vatandaşlar, hemzemin geçide altgeçit yapılmasını istedi.

Barboros Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte dün saat 13.00 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 60 kişi, burada son bir ayda 2 kişinin yolcu trenin altında kalarak ölmesine tepki gösterdi. İlk olarak 4 Ekim\'de 4 çocuk annesi Hatice Çakmak\'ın (40), geçen cumartesi günü ise lise öğrencisi Sudenur Öztürk\'ün (17), yolcu treninin altında kalarak yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP\'den Yunusemre Belediye Başkanlığına adaylık için başvuran Serdar Bozyaka, Mahalle Muhtarı Siyami Alak da eyleme destek verdi. Altgeçit yapılmasını isteyen ve oturma eylemi yapan topluluk, İzmir- Alaşehir seferini yapan yolcu trenini 20 dakika bekletti. Tren güvenlik açısından, topluluğun yolu kapattığı yere 500 metre mesafede durdu.

Barbaros Mahalle muhtarı Siyami Alak, altgeçit yapılması için gerekirse Cumhurbaşkanı\'na kadar çıkacağını ifade ederek, isteklerinin yerine getirilmesini istedi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da, Biz daha önce de en az 4 defa uyarılarımızı yaptık. İnsanların hayatı bu kadar mı ucuz, bu kadar mı önemsiz Gelişmiş ülkelerde bir insan bu şekilde bırakın ölmeyi, yaralansa bile sorumlular istifa eder ve hesabını verir. Ama 20 günde 2 değerli insanımız hayatını kaybediyor. Olan Barbaros Mahallesi sakinlerine oluyor. Yetkililerden bir özür, bir özeleştiri duymuyoruz. Uzun vadede projemiz, bu demir yolunun şehrin dışına çevreyoluna alınmasıdır. Kısa vadede de çok kolay çözümler var. Hemzemin geçitlerde altgeçitler yapılabilir. Altgeçitler çok maliyetli projeler değildir. Kısa sürede alt geçitlerle bu insanların can güvenliği sağlanabilir\" dedi.

Serdar Bozyaka ise, Hep ateş Barbaros Mahallesi\'ne düşüyor. Bu insanlar da kimsenin umurunda olmuyor. Bu iş vicdan meselesi, namus meselesi ve artık bu iş hukuk meselesidir dedi.

Açıklamaların ardından topluluk sessizce dağıldı. Yolun açılmasının ardından tren tekrar seferine devam etti.

- Oturma eylemi görüntü

- CHP İl Başkanı Semih Balaban açıklama

- CHP Yunusemre ilçe eski başkanı Serdar Bozyaka açıklama

- Barbaros Mahalle muhtarı Siyami Alak açıklama

- Tren geçişinden görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL /MANİSA,(DHA)

5)DÜZCE\'DE, TÜRK EĞİTİM-SEN\'DEN ANDIMIZ TEPKİSİ

TÜRK Eğitim-Sen Düzce Şubesi Başkanı İsmail Şişman, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın andımız ile ilgili Danıştay\'ın kararına itiraz etmesinin kendilerini üzdüğünü belirtti. Açıklamanın ardından \'Andımız\' okundu.

Türk Eğitim-Sen Düzce Şubesi tarafından Spor Sokak girişinde Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü nedeniyle açıklama yapıldı. İsmail Şişman yaptığı konuşmada, \"Cumhuriyetimizin 95\'inci yıldönümünü gururla kutluyoruz. Nice bedeller ödenerek, nice şehitler verilerek, büyük emekler harcanarak kurulan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak, Cumhuriyetimize gereken ihtimamı göstermek hepimizin en büyük sorumluluğudur.\" dedi.

Şişman, andımızın kaldırılmasına tepki göstererek, \"Çözüm sürecinin bir parçası olan Andımızın kaldırılmasını, Danıştay nezdinde yargıya taşımıştık. Danıştay 8. Dairesi\'nin kararıyla öğrenci andını kaldıran işlemi hukuka aykırı bularak, 1933 yılından 2013 yılına kadar 80 yıl boyunca okullarımızda okutulan andımızın yeniden okutulmasının önünü açtı. Ama ne hikmetse bir anda ülkemizde kıyamet koptu, ne kadar açılımcı ne kadar çözülümcü varsa meydanlara fırlayıp, Andımız üzerinden yeniden Türk milli kimliğine karşı saldırıya geçti. Bu kesim, içinde yaşattığı devletin kurucu değerleriyle hesaplaşma arzusunu, öğrenci andının ırkçı söylemler içerdiği safsatası ile gizleme çabası içine girdi. Halbuki, Danıştay kararında aynen şu ifadelere yer vermiştir: \'Metinde yer alan kavram ve ilkeler, Anayasamızda anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu gibi milli eğitim sistemimizin Kanun ve Yönetmelikte belirlenen temel amaçlarını da ortaya koymaktadır.\' Yani yargı kararı dedi ki; öğrenci andı ayrıştırıcı değil bilakis Türk milli kimliği oluşturulması açısından birleştirici bir unsurudur. Kaldı ki bu karar, Danıştay\'ın öğrenci andı konusunda verdiği ilk ve tek karar değildir. 2002 yılından beri Andımızın kaldırılması için açılan pekçok davada Danıştay, Öğrenci Andının kaldırılmaması yönünde görüş bildirmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı\'nın, 2009 yılındaki Andımızla ilgili bu savunmasını hiçe sayarak Danıştay\'ın kararına itiraz etmesi bizleri ayrıca üzmüştür.\" diye konuştu.

Daha sonra ilkokul 4. sınıf öğrencisi Müray Çavuş açıklamaya katılanlara andımızı okuttu.

Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanı açıklaması

Küçük kızın andımızı söyletirken görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

6)MANTAR ARAMAYA GİDEN ALZHEİMER HASTASI KADIN KAYBOLDU

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde dün öğle saatlerinde mantar bulmak için araziye çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası İlsan Özer\'in (65) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Sandıklı\'ya bağlı Celiloğlu köyünde eşiyle oturan Alzheimer hastası İlsan Özer, öğle saatlerinde eşi evde olmadığı sırada mantar aramak için araziye çıktı. Cemal Özer eve döndüğünde eşini göremeyince jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri köy halkının da desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı. Saat 21.00\'de aramalara Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de dahil oldu. Öğle saatlerinden bu yana süren aramalara rağmen İlsan Özer\'in izine rastlanamadı.

Köy Muhtarı Baki Ceylan, \"Öğle saatlerinde evden mantar aramak için çıkmış. Bu kadın Alzheimer hastasıydı. Ondan sonra da gören olmamış. Arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler şu an arıyor. Köylü vatandaşlar arıyor\" dedi.

- Köyün giriş tabelası görüntüsü

- Köylünün arazide arama çalışmasından görüntü

- Arama çalışması yapan jandarma aracı ve arama yapan köylüler görüntü

- UMKE ekibi köye gelişi arama çalışımsında hazırlanırken ve köylülerden bilgi edinirken görüntü

- RÖP: Baki Ceylan(Celiloğlu Köy Muhtarı)

- Kaybolan kadın İlsan Özer\'in fotosu

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)

7)SPİL DAĞI\'NDA MAHSUR KALAN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARILDI



MANİSA\'da, doğa gezisi için çıktıkları Spil Dağı\'nda mahsur kalan 2 lise öğrencisi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Manisa Anadolu Lisesi öğrencilerinden 17 yaşındaki Burak Çağlar ve Alper Yasin Oyen, Şehzadeler ilçesi Ağlayan Kaya Mevkii\'nden dün sabah saat 09.00 sıralarında gezi amaçlı Spil Dağı\'na çıktı. Akşam saatlerinde aşağıya inmek isteyen öğrenciler havanın kararmasıyla yollarını kaybedince durumu polise bildirerek, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen AKUT ve AFAD ekipleri öğrencilere telefonla ulaşarak ateş yakmalarını ve cep telefonlarından bulundukları yerin konumunu atmalarını istedi. Atılan konum üzerine bölge üzerinde ulaşım planı yapan kurtarma ekipleri Spil Dağı\'na Kır Kahvesi Mevkii\'nden çıkarak öğrencilerin izini bulmaya çalıştı. İhbarın ardından öğrenciler 6 saatlik bir çalışmayla bulundukları yerden kurtarıldı. Doğa gezisi için sabah erken saatlerde Spil Dağı\'na çıktıklarını, havanın kararmasıyla yollarını kaybettiklerini belirten öğrenciler kendilerini kurtaran ekibe teşekkür etti.

\'FİZİKSEL SIKINTILARI YOK\'

Arama Kurtarma Derneği Manisa Şubesi Ekip Lideri Hakan Özcan gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Öğrencilerimizin mahsur kalma ihbarı bize düştükten hemen sonra harekete geçtik. Arkadaşlara ulaşmamız 4 saat sürdü. Spil Dağı\'nda Şelale Mevkii\'nin biraz üstünde arkadaşlarımıza ulaştık. Havanın kararması onları biraz paniğe sevk etmiş. Yoksa durumları gayet iyi. Fiziksel anlamda da bir sıkıntıları yok çok şükür. Olayın güzel tarafı, yanlarında telefonlarının ve şarjlarının olması\" dedi.

- AKUT ve AFAD ekiplerden görüntü

- Emniyet ekiplerinin öğrencilerle telefon konuşmasından görüntü

- AKUT ve AFAD ekiplerinin Spil Dağı\'na tırmanışından görüntü

- Öğrencilerin kurtarılmasınden görüntü

- Öğrenciler Burak Çağlar ve Alper Yasin Oyen röp.

- AKUT Manisa Ekip Lideri Hakan Özcan röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA)

8)BALIKESİR\'DE 2.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ



BALIKESİR\'de polisin ihbar üzerine durdurduğu araçta, piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi. Polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir\'den Balıkesir\'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı. İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında araç durduruldu. Yapılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı Tevrat olarak bilinen obje ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan polis memuru M.K., mahalle muhtarı F.E. ve müteahhit A.E. hakkında, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Polis Kamerası)

-Tevrat\'tın incelenmesi ve görüntüsü

Haber: Devrim DERİN /BALIKESİR,(DHA)

9)HAVA TAKSİ \'GYROCOPTER\' İLE İLK TURU VALİ KARAHAN VE BAŞKAN ZOLAN ATTI

DENİZLİ\'de döner kanatlı ve pervaneli bir hava taşıtı olan \'gyrocopter\' ile turistik uçuşların yanı sıra hava taksi hizmeti verecek olan bir havacılık şirketi törenle hizmete açıldı. Şirketin açılış kurdelesini kesen Denizli Valisi Vali Hasan Karahan ve AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gyrocoptere binip, Pamukkale ve antik kentler üzerinde uçuş yaptı.

Denizlili girişimci Hüseyin Ümit Ercan tarafından Pamukkale ilçesinde, Türkiye\'nin ilk hava taksilerinden biri olma özelliği taşıyan \'gyrocopter\' olarak bilinen hafif hava aracıyla \'hava taksi\' hizmeti verecek olan havacılık şirketi (Pamair Havacılık) kuruldu. Ercan, havacılık şirketini dün Denizli Valisi Hasan Karahan ve AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın da katıldığı törenle hizmete açtı. Açılış kurdelesini Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan birlikte kesti. Ardından Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, hava taksi gyrocoptere binerek Pamukkale travertenleri ve antik kentler üzerinde tur attı. Uçuş sonrası açıklama yapan Vali Karahan, \"Kuş gibi uçuyor, nutkum tutuldu. Balonla uçmuştum ama bu farklı bir deneyim oldu. Çok güzel bir duygu\" dedi.

Denizli büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da uçuştan büyük keyif aldığını vurgulayıp, \"Havadayken sakin ve özel hissediyorsunuz. Havadan eşsiz travertenleri görmek ayrı bir güzel. Denizlimizi havadan gördük. Turizm, adrenalin ve spor anlamında bu tür faaliyetler çok önemli. Tavsiye ediyorum. Havada uçarken güven konusunda sıkıntı yok. Karadaki araçlardan daha güvenli, çünkü yalnızsınız\" diye konuştu.

Havacılık şirketinin sahibi Hüseyin Ümit Ercan da \"Açılışımız Cumhuriyet Bayramı\'na denk geldi. Amacımız turistik uçuşların yanı sıra hava taksi faaliyetlerinde de bulunmak. Ege\'nin ortasında bir şehiriz. Çevre illere 1 saat 15 dakikada mesafede bulunuyoruz. Burada Pamukkale ve antik kentler üzerinde kısa turlar atarak iç ve dış turizme hizmet veriyoruz. Çevre illerde havalimanlarına ve 500 metre uzunluğu olan çim ya da asfalta rahatlıkla inebiliyoruz. Uçuşlarımıza katılan herkes, çok mutlu oluyor. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz\" dedi.

-Havacılık tesisinin açılışından görüntü

-Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın hava araçlarını incelemesi ve ilk uçuşu yapması

-Vali Karahan\'ın uçuş sonrası açıklaması

-Denizli büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın uçuş sonrası açıklaması

-Havacılık şirketinin sahibi Hüseyin Ümit Ercan ile röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

1)NİLÜFER\'DE YÜZBİNLER CUMHURİYET İÇİN YÜRÜDÜ

BURSA\'DA Nilüfer Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği yürüyüşte 200 bin vatandaş yürüdü.

Yurdun dört bir yanında süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın coşkusu Bursa\'da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşle birlikte coşkuyla kutlandı. Dün saat 19.00\'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'ndaki Acıbadem Kavşağı\'nda toplanan 200 bine yakın vatandaş, Nilüfer Belediye başkanı Mustafa Bozbey ve protokolün de katılımıyla Hastane Alanı\'na kadar yürüdü. Türk bayrakları ile marşlara eşlik eden Bursalılar, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan Bozbey, yürüyüş esnasında yaptığı açıklamada \"Nilüfer\'de coşkulu kutlanan bir bayramdayız. Bu anlamda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borçluyuz çünkü cumhuriyet hiç kimseyi ötekileştirmemek demektir. Cumhuriyet demokrasi demektir, cumhuriyet özgürlük demektir, cumhuriyet insan hakları, birbirimizle dayanışma demektir. Onun için bize cumhuriyet rejimini armağan ettikleri ve emanet ettikleri için minnet borçluyuz. İyi ki böyle bir dünya liderine sahibiz. Bizimle gönülleri bir olan herkesin cumhuriyet bayramını kutluyorum\" ifadelerini kullandı.

Hastane Alanı\'nda son bulan yürüyüşün ardından etkinlik Haluk Levent konseriyle devam edecek.

CUMHURİYET\'İN 95\'İNCİ YILI HALUK LEVENT\'İN ŞARKILARIYLA KUTLANDI

BURSA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Haluk Levent konseriyle sona erdi.

Nilüfer Belediyesi\'nin \'Cumhuriyet herkes için\' sloganıyla düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda bulunan Hasta Alanı\'nda gerçekleşen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Alanın tamamını dolduran Bursalılar, ünlü sanatçının şarkılarına ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Işık ve havai fişek gösterilerinin renk kattığı gecede Haluk Levent, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'i de davet eden Haluk Levent, İzmir Marşı\'nı Başkan Bozbey ile birlikte söyledi. Konserin sonuna doğru bir kez daha İzmir Marşı\'nı bu kez Bursalılarla birlikte seslendiren ünlü sanatçı bu özel gece için Bursalılara teşekkür etti.

Drone görüntüleri

Konser alanından detaylar

Yürüyüşten detaylar

Bozbey in açıklamaları

Detaylar

-Konserden detaylar

-Seyircilerden detaylar

-Başkan Bozbey ile Haluk Levent\'in İzmir Marşı\'nı söylemesi

Haber-Kamera: Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (ek)

2)CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI MFÖ KONSERİLE SON BULDU

İzmir\'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı\'nda binlerce İzmirlinin katıldığı MFÖ konseriyle son buldu. Konser öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İstanbul Erkek Lisesi\'ndeki 29 Ekim töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atan okul müdürünü de lanetledi.

İzmir\'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı\'nda akşam da devam etti. Konak Pier\'de toplanan binlerce İzmirli 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı\'nı marşlar söyleyerek Gündoğdu Meydanı\'na kadar taşıdı. 350 metrelik Türk Bayrağı\'nı taşıyan kalabalık Gündoğdu Meydanı\'nda alkışlarla karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen MFÖ konseri öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı konuşmada, \"Tüm vatandaşlarımızın ve İzmirlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın kutluyorum. Ayrıca İstanbul Erkek Lisesi\'ndeki 29 Ekim töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atan okul müdürünü de İzmir adına, ülkem adına, Atatürk devrimleri adına şiddetle lanetliyorum. Böyle öğretmenler ülkemize layık değildir\" dedi.

Kutlamalar, Aziz Kocaoğlu\'nun konuşmasının ardından İzmir Körfezi\'nde yapılan flyboard ve havai fişek gösterisiyle devam etti. Son olarak Gündoğdu Meydanı\'nda sahne alan MFÖ\'nün şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşayan İzmirliler konserin ardından dağıldı.

İZMİR\'DE DUYGULANDIRAN GÖSTERİ

İzmir\'de Cumhuriyetin 95\'inci Kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP İl Başkanlığı\'nın daveti ile \"Bir Cumhuriyet Hikayesi\" adlı gösteriyi sahneleyen sanatçı Sunay Akın, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. İsmet İnönü\'nün, 7 yaşındayken 100 lira verdiği ve hikayeye de konu olan Hulisi Kesim de, gösteriyi izledi. Kesim, o anları izlerken gözyaşlarına hakim olmadı. Gösterinin sonunda, CHP\'li belediye başkanları ve milletvekilleri sahneye çıkarak, hep bir ağızdan İzmir Marşını söyledi.

Cumhuriyetin 95. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP İzmir İl Başkanlığı\'nın daveti üzerine kente gelen sanatçı Sunay Akın, fikri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na ait olan, \'Bir Cumhuriyet Hikayesi\' adlı gösteriyi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde sahneledi. Akın, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yaşananları anlatan Akın, yine Deniz Gezmiş\'in öğrencilik yıllarına da değindi. Gösteri esnasında, Çocuk Kalpler Kumpanyası korusu da, çeşitli eserleri seslendirdi. Gösterinin bir bölümünde, küçük bir çocuğun fotoğrafını gösteren ve ondan bahseden Sunay Akın, \"Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk, sokaklarda su satıyormuş. İsmet İnönü, çocuğu ilk olarak bir tren istasyonunda görür. Daha sonra bir eve gittiğinde, çocuğun da aynı mahallede yaşadığını görür. Çocuğa \'Sen çok zeki birisin. Okuyacaksın ve büyüdüğünde vatanına, milletine hayırlı bir evlat olacaksın\' deyip, ona 100 lira verir. Ve o kişi okudu, önemli görevler üstlendi. Bir gün makam arabası ile yoldan giderken, küçük kızının yağmurda ıslandığını ve durakta otobüs beklediğini görür. Kızının yanında durur, arabanın penceresini açar ve kızına şemsiyesini uzatır, daha sonra oradan ayrılır. Kızı bu duruma çok sinirlenir. Akşam eve gittiğinde \'Baba bugün yaptığın neydi öyle\' der. Babası da \'Ben ne yaptım ki\' diye sorar. Bunun üzerine kızı, \'Neden beni arabana almadın\' diye çıkışır. Babası, bunun üzerine, \'Araba benim değil, devletin. Seni alamazdım. Ama şemsiyem benimdi ve onu sana verdim\' der. Şimdi de kendisi aramızda\" dedi. Bu sırada Hulisi Kesim (76), salonda oturduğu koltukta ayağa kalktı. Salondakilerin ayakta alkışladığı Kesim, Sunay Akın\'ın anlattıklarını gözyaşları içerisinde dinledi.

KORO ŞEFİ KIZINI DİNLEDİ

Daha sonra, yine Sunay Akın\'ın anlattığı hikayeye konu olan Hulisi Kesim, koro şefi kızı Feray Kesim\'in seslendirdiği parçayı dinledi. Gösterinin sonunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile CHP\'li ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, sahneye davet edildi. CHP\'liler, Çocuk Kalpler Kumpanyası Korosu\'nun seslendirdi İzmir Marşı\'na eşlik etti. Davetliler de bu sırada ayağa kalkarak, hep bir ağızdan marşı söyledi. Program, bu görüntülerin ardından son buldu.

- 350 metrelik Türk Bayrağı\'ndan görüntü

- Gündoğdu Meydanı\'ndan görüntü

- Aziz Kocaoğlu\'nun konuşmasından görüntü

- MFÖ konserinden görüntü

- Havai fişek ve flyboard gösterisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Salondan görüntü

- Sunay Akın\'ın sahnedeki gösterisi

- Belediye başkanlarının İzmir Marşı\'nı söylemesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

3)ADANA\'DA CUMHURİYET BAYRAMI, FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜYLE KUTLANDI

ADANA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

CHP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, bisiklet sporcuları, klasik otomobil tutkunları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ziyapaşa Bulvarı\'nda toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Cevat Yurdakul Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi\'ndeki Atatürk Parkı\'na yürüdü. Kortejin en önünde, bisiklet sporcuları ve klasik otomobiller yer aldı. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı.

Atatürk anısına sloganlar atan gruba evlerindeki vatandaşlar da eşlik etti. Sokaktaki vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu sırada kuaförde saçına işlem yaptıran bir kadın da saçındaki folyolarla kuaför masasından kalkarak pencereden korteji cep telefonuyla fotoğrafladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe, bayrak satıcıları da eşlik etti.

Korteje eşi ve çocuğuyla katılan Selin Saygıdeğer, Cumhuriyet Bayramı\'nı çocuklara aşılamanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, \"Biz de çocuğumuzla bayramı yaşıyoruz. Ona bu duyguyu kalabalıkta yaşatmak çok önemli. Mustafa Kemal\'in askerleri olmaktan çok mutluyuz\" diye konuştu.

Yürüyüşün sonunda Atatürk Parkı\'nda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra dağıldı.

- Yürüyüş genel ve detay görüntüler

- Yürüyüşe katılan çocukların görüntüsü

- Bir vatandaş ile röp

- Meşale ile yürüyen vatandaşlar

Haber-Kamera: Nuri PİRCan ÇELİK /ADANA,(DHA)

4)ESKİŞEHİR\'DE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

ESKİŞEHİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Eskişehir\'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' düzenlendi. Porsuk Bulvarı\'nın Atatürk Caddesi girişinde başlayan yürüyüşe aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü\'nün de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu\'nun marşlar çaldığı yürüyüşte sık sık \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir laik kalacak\' ve \'Ne mutlu Türküm diyene\' sloganları attı.

Kalabalık Vilayet Meydanı\'na yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ADD Şube Başkanı Azmi Kerman yaptıkları konuşmada kalabalığın Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı\'nı söyledikten sonra topluca \'Andımız\'ı okudu. Ellerindeki kırmızı- beyaz balonları gökyüzüne bırakan kalabalık daha sonra dağıldı.

-Bando EsEs\'in marş çalması,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in Bando EsEs\'e eşlik etmesi,

-Yürüyüşten,

-Kalabalığın Vilayet Meydanı\'ndaki görüntüsü,

-Balonların gökyüzüne bırakılması,

-Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Andımız\'ın okunması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

5)2 BİN 900 KADIN İSTİKLAL MARŞI VE ANDIMIZ\'I OKUDU

ANTALYA Konyaaltı Kent Meydanı\'nda toplanan 2 bin 900 kadın, 29 Ekim Cumhuriyet Festivali etkinliği kapsamında hep birlikte İstiklal Marşı ve Andımız\'ı okudu.

Konyaaltı Kent Meydanı\'nda düzenlenen \'2900 Kadın İstiklal Marşı Okuyor\' etkinliğine, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek\'in yanı sıra, binlerce kişi katıldı. Kent meydanında müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından hep birlikte Andımız\'ı okudu. Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği\'nin ritim grubunun müzik dinletisi de izleyenlerden büyük alkış aldı.

Erkeklerin de desteklediği etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, \"Yarınlar bizim için çok önemli. Ama bir yarın var ki o kadar yarınlar hiç güzel olmamıştı. 28 Ekim 1923\'te Gazi Mustafa Atatürk\'ün \'Efendiler yarın Cumhuriyet\'i ilan ediyoruz\' dediği gün bugün işte. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Böylesi anlamlı günde tüm kadınlarımızla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. 2 bin 900 kadın dedik ama bugün görüyoruz ki daha fazla kadın var. Atatürk\'ün \'Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir\' dediği Antalya\'dan seslenerek tüm ülkenin Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyoruz\" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlardan görüntü

Bayrak sallayanlardan görüntü

RÖP: Muhittin Böcek ( Konyaaltı belediye başkanı )

İstiklal marşının okunması

Andımızın okunması

Detaylar

Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN - Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

6)İZMİT\'TE BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA YÜRÜDÜ

İZMİT\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün sonunda Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yürüyüş yolunda fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve binlerce kişi katıldı. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş Milli İrade Meydanı\'nda sona erdi. Yol boyunca motosikletli ve yaya olarak iki grup halinde yürüyenler, pankart ve bayrak açarak günün anlam ve önemine ait şarkılar söyledi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün sonunda Milli İrade Meydanı\'nda Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinde Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi. Konsere katılan binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sevilen parçalarını hayranları için söyleyen şarkıcılar büyük beğeni topladı.

-Fener alayından görüntüler

-Motosikletli grubun bayraklı görüntüleri

-Konser alanından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN /İZMİT,(DHA)

7)EDİRNE\'DE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ



EDİRNE\'de Cumhuriyet\'in 95\'nci yıldönümü nedeniyle CHP teşkilatı ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

Talatpaşa Caddesi, Mimar Sinan Kapalı Spor salonu önünde toplanan CHP\'liler ellerinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş düzenledi. Cumhuriyetin 95\'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Ellerinde \'Cumhuriyet değerlidir\' yazılı pankart taşıyan yürüyüş kortejine Edirne Belediye Bandosu da eşlik etti. Kortejin yürüyüşü sırasında \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganı atılırken, kalabalık hep bir ağızdan İzmir Marşı\'nı söyledi.

Atatürk Anıtı\'na kadar süren yürüyüşün ardından katılanların Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Mustafa Kemal Atatürk\'ün, emperyalistlerin işgali altında olan vatanı, arkasından gelen fedakar kahraman milletle bağımsızlığa kavuşturduğunu ifade ederek, \"Trakya\'dan yanan kurtuluş ordusu kıvılcımı önce büyük bir orduya sonra da bağımsızlığa dönüştü. Atatürk ilke ve inkılaplarının her zaman ışık olmaya devam edecektir\" dedi.

CUMHURİYET RESEPSİYONU

Edirne Valisi Günay Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Meriç nehri kenarındaki Lalezar restoranda, Cumhuriyet resepsiyon verdi. Resepsiyona Vali Özdemir\'in yanı sıra 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer protokol üyeleriyle, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Özdemir, önceki gün yayınlanan kararname ile başmüfettişliğe atandığını ve kentteki görevinin sona erdiğini belirterek, helallik istedi. İstanbul\'da açılan yeni hava limanını hatırlatan Özdemir, \"Bugün Türkiye görüyoruz ki 95 yılda çok büyük mesafe almış. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük havaalanını açtı. Bu cumhuriyetin imkanlarıyla ve cumhuriyetin yetiştirdiği insanlarla oldu. Edirne, bugün yine Balkanlar\'ın ve Türkiye\'nin en büyük çocuk müzesini açtı. Bu da yine cumhuriyetin getirdiği imkanlar ve cumhuriyetin yetiştirdiği insanlarla oldu. Demek ki artık cumhuriyetimiz ayaklar üzerinde duran, dünyanın en iyilerinden biri olma yolunda önemli mesafeler kat etmiş. Öncelikle bunu başta Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz\" dedi.

Edirne\'deki görev süresinin bittiğini anlatan Vali Özdemir, çok önemli günler yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

\"Biz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmaya çalıştık, hep yanlarında olmaya çalıştık. Sizlerin dertleriyle dertlenmeye çalıştık. Bunlarda bazı eksiklerimiz olmuş olabilir, hakkınızı helal edin. Edirne için, insanlarımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah Edirne\'den ayrılsak da gönlümüz Edirne ile beraber. Burada yaşayan Edirne\'den bir daha ayrılamıyor. Edirne, şu anda dünyada birlikte yaşamanın ne olduğunu, insanların hoşgörünün ötesinde bunu bilen ve uygulayan Türkiye\'ye ve dünyaya örnek olacak bir yaşam biçimi var.\"

Vali Özdemir, konuşmasının ardından beraberindekilerle Cumhuriyet pastasını kesti. Resepsiyona katılanlar ellerinde Türk bayrağı ile İzmir Marşı\'na eşlik etti. Vali Özdemir, programın sonunda resepsiyona katılanları kapıda tek tek uğurlayarak vedalaştı.

-CHP\'lilerin yürüyüşü

-Türk bayrakları taşıyan kalabalık

-Yürüyüşe katılanlar

-Atatürk anıtına gelişleri

-Genel görüntüler

-Valilik resepsiyonu

-Vali Özdemir\'in konuşması

-Resepsiyona katılanlar

-Pasta kesilmesi

-İzmir marşına eşlik edenler

-Vali Özdemir\'in vedalaşması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

8)ÇANAKKALE\'DE CUMHURİYET COŞKUSU FENER ALAYI\'NDA YAŞANDI

ÇANAKKALE\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı\'na yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Fener Alayı\'nın bitiminde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, Çanakkalelilere keyifli anlar yaşattı.

Çanakkale\'de Cumhuriyet\'in 95\'inci yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürülüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı dün saat 19.00\'da başladı. Yürüyüşe, Çanakkale Vali Vekili ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 5 bin Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, \'Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\', \'Ne Mutlu Türküm Diyene\' sloganları atıp, \'Andımız\' ve \'İzmir Marşı\'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüş, Troya Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası\'nda sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Atılan havai fişekler, kordon boyunda ve iskele meydanında gökyüzünü aydınlatırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

-Fener alayı yürüyüşünden genel ve detay görüntüler

-Havai fişek gösterisinden görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

9)ZONGULDAK\'TA BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA YÜRÜDÜ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, İstasyon Caddesi\'nden başladı. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\', \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları attı. Gazipaşa Caddesi\'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na kadar yürüyen grup, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Çalan marşlar eşliğinde bir süre daha cumhuriyet coşkusunu yaşayan halk, yerel sanatçıların verdiği konserin ardından dağıldı.

-Yürüyüşden detaylar

-Grubun slogan atması

-Valilik önündeki kalabalık

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK /ZONGULDAK,(DHA)

10)YALOVA\'DA COŞKULU YÜRÜYÜŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü\'ne binlerce vatandaş katıldı.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü\'ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı\'nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Atatürk desenli tişört giyerek meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalıların bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı\'nda sona erdi. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşe Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman\'ın yanı sıra Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Mekrezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da katıldı. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı\'nda bir de havai fişek gösterileri yapıldı.

-Yürüyüşten detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA)

11)GİRESUN\'DA 10 BİN KİŞİYLE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

GİRESUN Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95\'inci yılı kutlamaları çerçevesinde \'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü\' gerçekleştirildi. Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Yeniyol mevkindeki Çotanak İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, Belediye Bandosu eşliğinde marşlar söyleyerek Gazi Caddesi\'nden Atatürk Meydanı\'na kadar yürüdü. Burada toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, \"Bugün Türkiye Cumhuriyetinin tapusunun alındığı ve ülkemizin kurulduğu gün. Bu akşam Giresun\'da çok mutluyuz çok kalabalığız çok güzeliz. Hepinize Cumhuriyetimize sahip çıktığınız için teşekkür ederim\" dedi.

Başkan Aksu konuşmasının sonunda \'Mustafa Kemal burada mı?\' diye kalabalığa seslendi. Aksu, \'Burada\' yanıtını alarak katılanlara teşekkür etti. Başkan Aksu\'nun konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin eşlik ettiği kutlama etkinliklerinde, Grup Koliva da sahne alıp konser verdi.

Yürüyüşten görüntüler

Kalabalıktan görüntüler

Başkan Aksu konuşma

Konser ve detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU /GİRESUN,(DHA)

12)DENİZLİ\'DE CUMHURİYET COŞKUSU



DENİZLİ\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Denizli Demokrasi Platformu tarafından her yıl düzenlenen \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' son dönemlerin en yoğun katılımına sahne oldu. Yürüyüşe katılan yaklaşık 10 bin kişi Andımızı ve İzmir marşını söyledi.

Cumhuriyetin 95\'inci Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Denizli Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen ve geçen yıllara göre en yoğun katılımın yaşandığı \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' Atatürk Stadı önünden başladı. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Baro Başkanı Müjdat İlhan, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Atatürk Stadı önünden marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle, Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'ni takip ederek İnönü Caddesi\'ne ardından da İstiklal Caddesi\'nden Delikçınar Meydanı\'na yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, \'Atatürk\'ün askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\', \'Ne mutlu Türküm diyene\' gibi sloganlar atarken; Andımız, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı\'nı da söyledi. Yürüyüşte 500 metre uzunluktaki Türk bayrağı da taşıyan kalabalık evlerinin balkonlarından bayrak sallayanlara alkışlarla karşılık verdi. Delikliçınar Meydanı\'na ulaşan kalabalık buradaki Emre Aydın konserinin ardından dağıldı.

- Yürüyüşten görüntü

- Ellerinden bayrak ve Atatürk posterleri taşıyanlardan görüntü

- Slogan atılması ve marşların söylenmesinden görüntü

- Engelli vatandaşlardan görüntü

- Emre Aydın konserinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

