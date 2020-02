DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TUNCELİ\'DE DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN 2 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

TUNCELİ\'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 2 asker şehit oldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı JÖH timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koşullarının etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığı eksi 5 derecelere kadar indi. Önceki gün, gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren 2 asker Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Askerlerden biri burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik\'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimizin şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti. Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

- Operasyon bölgesindeki tipi görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

2)TIR\'A ÇARPAN ARAÇTAKİ BABA VE İKİ KIZI ÖLDÜ, ANNE VE DİĞER KIZI YARALANDI



KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR\'ın dorsesine çarpıp, takla atarak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücü ve iki kızı hayatını kaybetti, eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR\'ın dorsesinin sağ çamurluğuna çarpıp takla attı. Kazada araç hurda yığınına dönerken sürücü Niyazi Başar, kızları Gülşehir ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Nevşehir\'den yüklediği briketleri Antalya\'nın Manavgat ilçesine götüren TIR şoförü Ali Karacaoğlu\'nun uyumak için aracını yolun asfalt bölümünün dışına park ettiği öğrenildi. Kazanın ardından TIR sürücüsü Karacaoğlu, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

- Kaza yerinden detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Araç ve kamyondan detay

- Cesetlerden detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

3)KUM YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü kaza sonrası kaçtı. Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dutluca Mahallesi\'nde meydana geldi. Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yusuf Asil (32) yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Asil ile yanındaki Mehmet (47), Naile (36), Sibel (25) ve Elif Su Asil (1) yaralandı. Kamyon şoförü aracıyla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Halfeti Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AKRABA ZİYARETİNE GİDERKEN KAZA GEÇİRMİŞLER

Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobildeki Asil Ailesi\'nin akraba ziyaretine gittiği belirlendi. Halfeti\'nin kırsal Söğütlen Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Mehmet Asil ile eşi Naile Asil, kızı Elif Su Asil, yeğeni Yusuf Asil ve yakını Sibel Asil\'in Halfeti\'de bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

BABA, KIZI VE YEĞENİ ÖLDÜ

Yusuf Asil yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı otomobilin, Dutluca mevkisinde Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu ile çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Asil ile kızı Elif Su Asil ve yeğeni Yusuf Asil\'in cansız bedenleri otopsi için morga konuldu. Kazada ölenlerden Mehmet ile Yusuf Asil\'in amca- yeğen oldukları belirtildi. Yaralanan Naile Asil ile Sibel Asil\'in tedavisinin ise devam ettiği belirtilirken, kazada tarlaya giren kamyondan inip yaya kaçan Rıdvan E.\'nin de yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

- Kazaya karışan otomobil ve kamyonun fotoğrafları

- Acil servis ve morgdan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

4)İZMİT\'TE TEM OTOYOLU\'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 16 YARALI

İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda 2 TIR, 1 kamyon, 1 midibüs, 6 otomobil olmak üzere 10 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul istikametinin ulaşıma kapandığı kazada 16 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyon ve 6 otomobil olmak üzere 10 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması nedeniyle araçlar İzmit Doğu gişelerinden D-100 Karayolu\'na yönlendirildi.

16 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen 10 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada yaralanan 16 kişi hastanelede kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından İstanbul istikameti tek şeritten ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Kaza mahali

- Sedyeye alınan yaralılar

- Detaylar

Havadan görüntüler

5)ÖZEL HALK OTOBÜSÜ TIR\'A ÇARPTI: 3 YARALI

İZMİT\'te, özel halk otobüsünün TIR\'a arkadan çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Osman Nuri Can idaresindeki 41 R 1213 plakalı Hereke-İzmit arası sefer yapan özel halk otobüsü, önüne köpek fırlaması üzerine ani fren yapan Ömer Durak idaresindeki 33 FF 3105 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel halk otobüsünün kazadan dolayı sıkışan kapılarını açarak yolcuları araçtan çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralanan 3 yolcuya müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ifadelerini almak üzere iki sürücüyü de Kuruçeşme Polis Merkezi Amirliği\'ne götürdü.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

İzmit\'te özel halk otobüsünün TIR\'a çarpma anı araç içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Özel halk otobüsünün TIR\'a arkadan çarpması ve otobüsün içerisindeki yolcuların aracın içerisinde savrulması, yolcuların birbirine yardımcı olması görüntülendi.

-Araçlardan görüntü

-TIR şoförü ile röp.

-Detay

Araç içerisi kamera görüntüleri

6)KOYUN OTLATMA KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ



KONYA\'nın merkez Karatay ilçesinde, iki grup arasında koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Uyanık (26), tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Y.\'ye (57) ait koyunlar, otlamak için Uyanık ailesinin mısır tarlasına girdi. Koyunların tarlaya girmesine sinirlenen Uyanık ailesi ile karşı grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ali Uyanık karın bölgesinden tüfekle vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ali Uyanık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen Ömer Y., çocukları Mehmet Y. (28), Muzaffer Y. (30) ile İsmail A. (23) ve Adem İ.\'yi (35) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada iki aile arasında daha önce bir sorun olmadığı ve ilk belirlemelere göre Ali Uyanık\'ı Mehmet Y.\'nin vurduğu tespit edildi. Polisin Mehmet Y.\'yi suç aleti tüfekle birlikte yolda yürüdüğü sırada yakaladığı öğrenilirken, İsmail A.\'nın ise olaydan sonra korkup kaçarak yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bir bekçi kulübesine sığındığı belirtildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

-Gözaltına alınanların emniyete getirilmesi

-Bulunan silahdan detay

-Ali Uyanık\'ın fotoğrafı

7)YAYLADA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

KARADENİZ\'de önceki gece başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Maçka ilçesi Ayaster Yaylası ile Sürmene ilçesinin Büyükyayla ve Handüzü yaylalarında etkili kar yağışının ardından mahsur kalan 10 kişi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

İhbar üzerine dün sabah saatlerinde yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri öğleden sonra Ayaster Yaylası\'ndaki vatandaşa ulaştı. Karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarılarak geri dönüşleri sağlandı. Aynı şekilde Büyükyayla ve Handüzü yaylalarında da mahsur kalan yaylacılar için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaylacılar ile bereberindeki küçükbaş hayvanlarının da geri dönüşünü sağladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kış mevsiminde olduklarını hatırlatarak, yayla ve mezraların terk edilmesi gerektiğini söyledi. Gümrükçüoğlu, \"Arık kış mevsimindeyiz. Yayla ve mezralarda çok ciddi doğa olayları ile karşılaşabiliriz. Elbette nerede olursa olsun tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz. Lakin can ve mal güvenliğimiz için bahar aylarına kadar yayla ve mezralara çıkılmaması gerekiyor. Bu hususu hemşerilerimden özellikle rica ediyorumö dedi.

Ekiplerin mahsur kalanlara ulaşması

Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (ek)

8)HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ\'DE SEL VE HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan sağnak yağmur sele dönüştü. Hakkari- Van Karayolu\'nun 20\'inci kilometresindeki Çanaklı Köyü yakınında meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Araçlarda bulunan yolcuların bazıları heyelanlı bölgeden yayan olarak karşı tarafa geçmeye çalıştı. Şemdinli ile Derecik Beldesi arasındaki karayolunda meydana gelen selden dolayı bir köprü kısmen çöktü. Ulaşıma kapanan yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.Karayolları ekipleri, sel ve heyelandan dolayı kapanan karayollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından her iki yol yeniden ulaşıma açıldı.

(ŞEMDİNLİ)

-Karayolunda meydana gelen sel

-Karayolundaki köprüyü taşarken

-Yıkılan köprü ve geri dönen araçlar

Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (ek)

9)TAŞKIN ANI KAMERALARDA

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağmurla birlikte hayat felce uğrarken, merkeze 30 kilometre mesafede buluan Taşarası köyünde, yüksek dağlık alandan gelen taşkın sularının köy meydanına ulaşması anına ait görüntüler ortaya çıktı. Köylülerin panik içerisinde oldukları görülürken, taşkın sular ise önüne çıkan toprak damlı evlerin arasından geçtiği görülüyor. Vatandaşların bağırarak birbirlerini, taşkın sulardan uzak durmaları konusunda uyardıkları görülüyor.

Öte yandan ilçe Kaymakamı İsmail Pendik, elektriklerin kesik olması nedeniyle basın mensuplarına cep telefonu ile attığı mesajda, bugünden itibaren 2 tankerle merkez mahallelere temiz su taşıyacaklarını bildirdi. Uludere ilçesinden 1, Beytüşşebap\'tan da bir olmak üzere 2 tankerle mahallelere temiz su verileceğini belirten Kaymakam Pendik, \"Arkadaşlar, yarın Uludere Kaymakamımız\'ın göndereceği bir tankerle beraber bizim iki tankerimizle merkez mahallelerimize temiz su dağıtımı yapacağız. Aşırı yağış ve elektrik kesintisi nedeniyle içme sularımız çamurlu akmaktadır. Vatandaşlarımızın musluktan akan suyu kullanmamaları rica olunur. Önümüzdeki günlerde de suların kaynatılarak içilmesi önem arz etmektedir. Yarın belediyemizin 2 ve Uludere Kaymakamlığı\'nın göndereceği bir tankerle merkez mahallelerimize temiz su dağıtımı yapılacaktır. Bu zor günlerde atandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatmak için yoğun çalışmalarımız devam edecektir\" dedi.

Ayrıca Kaymakamlık Özel İdare ekipleri, Taşarası köyünde meydana gelen taşkında zarar gören vatandaşlara yardım etmek amacıyla bu köye gitti. Taşkın ve heyelan nedeniyle köyle telefon iletişimi kurulamıyor. Devrilen direkler nedeniyle elektriklerin kesik olduğu Beytüşşebap\'ta belediye, karayolları, özel idare ve itfaiye ekipleri de yardım isteyen vatandaşların çağrılarına cevap vererek, yardım etmeye çalışıyor.

Taşkın suların köyün içerisine gelmesi anı

Suların köy evlerinin arasından geçmesi

Taşkın suların dereden geçişi

İlçe merkezindeki taşkın sular

Genel ve detay görüntüler

10)KALORİFER KAZANI PATLADI, ARDİYE ALEV ALEV YANDI

DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde, kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangında ardiye alev alev yandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Çilimli Ulucami Mahallesi\'nde meydana geldi. Kerim Özdemir\'e ait iki katlı evin yanında bulunan ardiyenin içindeki kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Alev alev yanan ardiyenin yanında bulunan elektrik telleri de koparak etrafa ateş saçtı. Yangın eve de sıçradı. Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ardiye kullanılmaz hale gelirken, ev de hasar gördü. Olay yerine gelen Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz yangında mağdur olan aileye destek olacaklarını söyledi.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yangından alevli görüntü (Cep telefonu)

Elektrik tellerinin alev saçarken görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin müdahale görüntüsü

Çilimli belediye başkanı ile röp

Yangına neden olan kazanın incelenirken görüntüsü ve detaylar

11)DÜZCE VE VAN\'DA 114 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

DÜZCE ve Van\'da polisin düzenlediği operasyonla 114 kilo eroin ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, D-100 Karayolu üzerinde durdurulan bir minibüste narkotik köpeği \'Shadow\' ile arama yapıldı. Minibüsün değişik yerlerine gizlenmiş 51 paket halinde 29 kilogram eroin ele geçirildi. Minibüste bulunan B.K. gözaltına alındı. Operasyonun hemen ardından B.K.\'nın verdiği bilgiler doğrultusunda diğer bir araç TEM Otoyolu Gölyaka girişinde durdurularak araçta bulunan G.N. gözaltına alındı.

Her iki kişinin yapılan sorgusunda verdiği bilgiler doğrultusunda Van\'da bir ahırda arama yapıldı. Ahırda gömülü vaziyette 2 varil ve 2 çuval içerisinde paketlenmiş 85 kilogram eroin ele geçirildi. D.U. , Z.D. , M.K. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Polis kamerası görüntüsü

Minibüsün bölmelerinde uyuşturucu ararken görüntü

Minibüsün bölmelerinin makinelerle kesilirken görüntü ve detaylar

12)SAMSUN\'DA MEZARLIKTA NARKOTİK BASKINI

SAMSUN\'da narkotik polisi tarafından Unkapanı Mezarlığı\'nda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenlendi.

İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı Mezarlığı\'nda narkotik polisi tarafından operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kovancı\'nın koordinesinde yapıldı. Narkotik köpeği Keita\'nın da katıldığı operasyonda mezarlıkta ve çevrede bulunan toplam 167 şüpheli, 13 araç ve 2 işyerinde arama yapıldı. Polisin yakalayarak üst araması yaptığı 1 şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu madde bulundu. Öte yandan 3 kişinin ise uyuşturucu madde içtiği belirlendi. Toplam 4 kişi ters kelepçe yapılarak gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

-Şüphelilere üst araması yapılması

- Narkotik köpeği Keita\'nın arama çalışmaları

- Ele geçirilen uyuşturucu içme aparatları

- Şüphelilerin ters kelepçe ile götürülmesi

- Şüpheli araç üzerinde arama

13)KÜTAHYA\'DA TEKEL BAYİLERE \'TELSİZ\' BASKINI: 10 GÖZALTI



KÜTAHYA\'da polis ekipleri, yurt dışından getirdikleri telsizlere asayiş kanalının frekansını yükleyerek, polis denetimlerinden önceden haberdar olmak amacıyla dinleme yaptıkları iddia edilen tekel bayi ile telsizleri temin eden cep telefonu satıcılarına baskın düzenledi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin iş yerlerinde 13 telsiz, 2 tabanca ile 4 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, polis telsizlerini dinleyen 6 tekel bayi ile yurt dışından telsiz getiren 2 cep telefonu satan dükkana eş zamanlı baskın yaparak 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız oldukları belirlenen 2 tabanca, 4 tüfek, 70 mermi, 90 fişek ile 13 telsiz, 1 telsiz frekans tespit edici ve 1 telsiz güç ölçme cihazı ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi\'ne götürüldü.

-Telefon dükkanında polislerin arama yapması,

-Başka bir telefon satan dükkanda ele geçirilen tüfek, telsiz ve fişeklerin görüntüsü,

-Tekel bayinde polislerin ele geçirdiği 2 adet tabanca ile telsizlerin çekilen görüntüsü ,

-Ele geçirilen silah ve telsizlerin Emniyet Müdürlüğü\'nde bir masa üzerine konulmuş toplu görüntüsü

14)YPG\'YE KATILMAK İÇİN SURİYE\'YE GEÇMEYE ÇALIŞAN ESKİ ALMAN ASKERİNE 6 YIL HAPİS



ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/YPG saflarına katılmak için askeri yasak bölgeden, Suriye\'ye geçmek isterken yakalanan ve 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığı öğrenilen Patrick Kraicker (28), \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Silopi ilçesinde bulunan askeri yasak bölgeden Suriye\'ye geçmeye çalışan Alman vatandaşı Patrick Kraicker, geçen 14 Mart\'ta askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra polise teslim edilen Kraicker, Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusunda 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığını belirtti. İfadesinde, Suriye\'ye geçip, terör örgütü PYD/YPG saflarında savaşmak istediğini itiraf eden şüphelinin, daha önce de havayolu ile 2 kez Türkiye\'ye geldiği tespit edildi. Türkiye\'de birçok yeri gezdiği belirtilen şüphelinin, Suriye\'de faaliyetlerde de bulunduğu belirlendi.

Elindeki dijital malzemelerden PKK terör örgütünün Suriye kolu olan terör örgütü PYD/YPG ile bağlantısı tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Terör Suçları Soruşturma Savcılığınca ifadesi alınan Kraicker, daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nde tutuklanmıştı.

Önce Şırnak T Tipi Cezaevi\'nde kalan daha sonra Elazığ\'daki cezaevine nakledilen Patrick Kraicker, dün 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 3\'üncü duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılarak son savunmasını yaptı. Yapılan yargılama sonucu Kraicker, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Patrick Kraicker fotoğraf

15)İNCE: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN 5 YIL SÜRMEYECEĞİNE SENET VERİRİM



CHP\'li Muharrem İnce, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirterek, \"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, hiç merak etmeyin\" dedi.

24 Haziran Genel Seçimleri\'nde CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, partisinin Adapazarı\'nda bir düğün salonunda düzenlediği \'Cumhuriyet Gecesi\' programına katılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine eşlik etti. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirten İnce, \"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, senet veririm hiç merak etmeyin. Bir mucize yaratmak zorundayız. Bir mucize oluşturmak zorundayız, olmazları olur kılmalıyız. Bu ülkede Anayasa olmayabilir, Anayasa Mahkemesi görevini yapmayabilir, bu ülkede kurumlar çökertilmiş diz çöktürülmüş olabilir, bu ülkenin üniversiteleri suskun, sivil toplumu içine kapanmış olabilir. Bütün bunlara rağmen emin olun ki her mahkemede bir mübaşir, her karakolda bir çavuş, her okulda bir öğretmen, her dağda bir çoban, her caddede bir esnaf, her okulda bir öğrenci var Cumhuriyetçi bunu böyle bilin\" diye konuştu.

ANDIMIZ TARTIŞMASI

İnce \'Andımız\' konusuna da değinerek şöyle konuştu:

\"Bugünlerde bir tartışmadır gidiyor. Andımız söylenecek mi söylenmeyecek mi? Değerli hemşerilerim Türküm diyemez daha önce diyemedi, doğruyum dese yalan, çalışkanım dese komik, küçüklerimi korumak dese yurtlarda çocuklara her gün tecavüz ediyorlar, büyüklerimi saymak dese Cumhuriyet\'in kurucularına iki ayyaş diyor. Milletimi sevmek dese al ananı git diyor, Soma\'da madenciyi tekmeletiyor, onun için kızmayın bunlara söyleyemez ki, hangisini söyleyecek?\"

-İnce\'nin gelişi

-Partililerle selamlaşması

-Salondan görüntüler

-İnce\'nin konuşması

16)BAKAN PAKDEMİRLİ: YENİ HAL YASASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

HATAY\'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni Hal Yasası üzerinde çalıştıklarını belirterek, \"Tarladan çatala kadar olan bu zincirdeki herkesin alacağı payı, hakkaniyetli bir şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız lazım\" dedi.

Hatay\'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez Antakya ilçesine bağlı Karlısu Mahallesi\'nde zeytin hasadı yaptı. Daha sonra 3\'üncü Hatay Mobilya Fuarı\'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, stantları gezerek mobilya üreticilerinden bilgi aldı.

TARLADA 1 LİRA, TÜKETİCİDE 4 LİRA

Fuarın ardından Antakya\'da bir otelde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Buluşma Toplantısı\'na katılan Bakan Pakdemirli, yeni Hal Yasası üzerinde çalıştıklarını aktardı. Ürünün tarlada 1 lira, tüketicide ise 4 lira olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

\"Bunu üreticimiz de 1 liraya satmamalı; 2 liraya satmalı, tüketicide 4 liraya yememeli; 3 liraya yemeli. Tarladan çatala kadar olan bu zincirdeki mutlaka ve mutlaka değer zincirini yani herkesin alacağı payı hakkaniyetli bir şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için Hal Yasası çalışıyoruz, Ticaret Bakanlığımız ile beraber Tarım Bakanlığı da buradaki görüşlerini iletiyor. Sadece Hal Yasası ile olacak iş değil, tabi marketlerde de bugün ulusal zincirler bu işin pazarının yüzde 50-60\'ı, bunu da unutmamamız gerekiyor. Ama Hal Yasası ve marketlerle biz buradaki verimliliği biraz daha arttırabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki verimsizlikler ise yüzde; 10 tarlada kaybediyoruz, yüzde 20-30 hale gidene kadar kaybediyor. Yüzde 10 da evimizde kaybediyor. Aslında yüzde 50\'ye varan bir verimsizliğimiz var. Bu verimsizlikleri eğer iyileştirebilirsek, verimli hale getirebilirsek, gerçekten bugüne göre çok daha iyi bir noktada yer alacağız ve israftan kurtulacağız. Bu israfların bir kısmından gerçekten kurtulabilirsek, Türkiye\'de ne fakirlik, ne açlık ne de başka bir şey kalır.\"

YERLİ TOHUM EKMEYE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM

Ülkelerin stratejilerine bakıldığında Çin dahil hepsinin yerli tohumu tarım üretiminin merkezine oturttuklarını kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

\"Tohumu yurtdışından aldığınız zaman karın önemli bir kısmı dışarıda kalıyor. Bizim bu işi yerleştirmemiz lazım. Bir de yerlinin lezzeti daha güzel. Yerli tohumu önceliğe alıp, yerli tohum ekmeye dikkat etmemiz lazım. Burada da aslında olduğumuz yer fena değil, 2002\'de 145 bin ton olan yerli tohum, 1 milyon 50 bin tona geldi. Yakın zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte açıkladığımız hazine arazilerinin kiraya verilme sürecini başlattık. 218 bin çiftçimize yaklaşık 125 milyon lira destek vereceğiz. Artık çiftçi kardeşlerimiz kendi arazilerini gönül rahatlığıyla biçecek. Ayrıca çiftçilerimiz isterlerse bu arazileri 10 yıl sonra satın alabilecekler.\"

DAĞI TAŞI EKMEMİZ LAZIM

Dövizde ki artıştan etkilenen sektörlerin başında tarım sektörünün geldiğini de dile getiren Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Birçok sektör belli oranda dövizdeki artıştan etkilenirken, tarım sektörü dünya imtiyaz fiyatları ile fiyatlandığı için dövizde ki artıştan en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Çiftçi çok çok harcar, az az kazanır. Bu dönemde ani yükselen maliyetlere karşı da çiftçilik ne yazık ki son derece kırılgan. Bu sebeple birçok maliyetin arttığını biliyorum. Gübrede yüzde 15, yem de yüzde 10 indirim sağladık. Enflasyonla mücadele programında üreticimiz aynı zamanda tüketici. Bizim dağı taşı ekmemiz lazım. Eğer hasılayı arttırmamız gerekiyorsa dağı taşı ekmemiz lazım. Özellikle tarlasını ekmeyeni sahiplik anlamında değil ama bunun ekilmesi anlamında belki yasal müeddideler de getirmemiz lazım. Aile işletmelerini de ayakta tutmamız lazım. Çünkü sabit yatırım ihtiyaçları düşük, iş gücü maliyetleri düşük, iş bilen kalifiye elemanlar var.\"

- Bakan Bekir Pakdemirli\'nin Valilikte karşılanması

- Bakan Pakdemirli\'nin zeytin hasadı yapmasından görüntü

- Bakan Pakdemirli\'nin zeytin üretici ve işçileriyle sohbeti

- Bakan Pakdemirli\'nin mobilya fuarında karşılanması

- Bakan Pakdemirli\'nin mobilya fuarındaki stantları gezmesi

- Toplantı salonundan genel görüntü

- Bakan Pakdemirli\'nin konuşması

- Toplantı salonundan genel görüntü

