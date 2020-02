DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇAVUŞOĞLU: FETÖ ELEBAŞI FETHULLAH GÜLEN\'İN İADE TALEBİYLE İLGİLİ OLARAK YAPTIKLARININ KANITLARINI FBI\'A DA VERMEYE BAŞLADIK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullah Gülen\'in talebi için FBI\'a örgüt elebaşının yaptıklarıyla ilgili kanıtları vermeye başladıklarını belirterek, \"Türkiye\'de darbe yapan bir kişinin Amerika\'da bulunması bizi üzüyor. Şuan onlarda araştırmalar yapıyor, görüyorlar karanlık kısmı. Biz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in iade talebiyle ilgili olarak yaptıklarının kanıtlarını FBI\'a da vermeye başladık\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nce bir otelde düzenlenen \'Türkiye\'nin Dış Politika Vizyonu\' konulu konferansa katıldı. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in talebi için FBI\'a kanıt sunmaya aşladıklarını belirterek, \"Amerika bir şeyleri öğrendi, artık zorluk yaparak bir şeyler yaparak Türkiye\'den bir şey alamayacağını öğrendi. Amerika\'yla bizim ilişkilerimizin gerilmesinin sebebi rahip Brunson değildir, FETÖ ile ilgili taleplerimizi karşılamaması. Yaptıkları araştırmalarda her faaliyette kanunlara ne kadar aykırı olduklarını Amerika\'da görüyor. Türkiye\'de darbe yapan bir kişinin Amerika\'da bulunması bizi üzüyor. Şuan onlarda araştırmalar yapıyor, görüyorlar karanlık kısmı. Biz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in iade talebiyle ilgili olarak yaptıklarının kanıtlarını FBI\'a da vermeye başladık. Uluslararası anlaşmaların dışında ikili anlaşmalarımız var, neden bize vermiyorsun elebaşını? Amerika orada yaşayan bir kişinin aldığı her nefesi bizden daha iyi biliyor. Amerika PKK ve YPG\'ye destek veriyor ve kendileri de kabul ediyor. Neden destek veriyorsun? Artık ipler gerildi. Daha önce buraya geldiklerinde biz ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. Şimdi planımızın işlemesi için çalışıyoruz, YPG\'nin Münbiç\'ten çıkması gerekiyor ve temizlenmesi gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Brunson konusunda mahkeme gerekeni yaptı.\" dedi.

THY, Kızılay, AFAD gibi kurumlarla Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, \"Tüm dünyayı gezmemiz gerekiyor. 1,5 yılda 150\'den fazla ülkeye ziyaret yaptım, 900\'den fazla temasımız oldu. Kuru kuruya gitmek değil, çıkarlarımızı koruyacak kararlar almak ve adımlar atmak gerekiyor. İş adamlarımız için, vatandaşlarımız için neler yapabiliriz? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Artık ekonominin merkezi batı değil, artık doğuya doğru kayıyor. Yine uzmanların tespitine göre 2050 yılında Afrika kıtasının dünya ekonomisine katkısı 50 milyar dolar olacak. Bundan sömürgeciler değil, Afrika halkı ve yatırım yapanların faydalanması gerekiyor. Şanlı Türk Bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak gerekiyor ve biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Dünyada 5\'inci sıraya geldik. Örneğin THY bugün uçtuğu ülkeler sıralamasında ilk sırada. Kızılay, AFAD, TİKA gibi kuruluşlarımızla da dünyanın her yerine Türkiye\'nin adını taşımaya devam edeceğiz. Çünkü dünyada nerde bir afet varsa ilk giden hep Türkiye olmuştur. Biz bu anlayışla çok yönlü politika izlerken önceliklerimizde terörizmle hem içerde hem dışarıda mücadele gibi maddeler bulunduruyoruz. Yaptığımız anlaşmalar, bizim inisiyatiflerimiz. Etrafımızdaki krizleri çözmekte bizim için önemli bir noktadır. Her bakımdan ikili ilişkilerimizi daha üst noktalara taşımak için adımlar atıyoruz.\" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, savunma sanayi için 41 milyar dolarlık yeni projelerin hayata geçirileceğini ve Türkiye\'nin artık hem sahada hem de masada kazanacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Ekonomik ilişkilerimizi her boyutuyla tüm dünyada geliştirmek ve ticaretimizi arttırmak, Türkiye\'ye yatırım gelmesini de sağlamak bizim önceliklerimizdendir. Artık savunma sanayimizde dışa bağımlılığımız bitti ve ihracat yapıyoruz. Savunma sanayi için 41 milyar dolarlık yeni projelerimiz var. Tüm coğrafyalarla bağlarımızı güçlendirmekte bizim için çok önemlidir. Dış politikamızın en önemli önceliklerinden biri ise yurt dışındaki vatandaşlarımız ve akrabalarımızdır. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekten çok önemli, yeni sistemde tüm kurumlarımız daha da güçlü olmaya devam ediyor. Artık sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmek yok. Yeni Türkiye\'de buna çok önem veriyoruz. İçeride PKK, dışarıda YPG ile ve dışarıdan gelen her türlü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bugün bazı Avrupa ülkeleri maalesef bunlara destek veriyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize büyük acı yaşatan hain FETÖ\'cülerden hesap sormakta bizim boynumuzun borcudur. Rehavete kapılırsak aldanırız. FETÖ ile dünyada mücadele ediyor, okullarını diğer ülkelerde devralıyoruz. Birde elebaşlarını ele geçirerek ülkemize getiriyor ve burada mahkemeye çıkmasını sağlıyoruz.\"

Bakan Çavuşoğlu, İran ile yapılan anlaşmada Amerika\'nın geri çekilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

\"Suriye\'deki ateşi yalnızca biz söndürebilirdik, gizli gündemi olmayan tek ülke de bizdik. Halep\'ten bu yana tüm platformlarda attığımız adımlar sayesinde eskisine göre bir sükunet var. Son olarak imzalanan anlaşma Suriye içinde İdlib içinde bir dönüm noktası oldu. Biz sadece insanları korumadık, siyasi süreç için bir hak daha tanınmasını sağladık. Anayasa kurulu kurarak Suriye\'nin hazırlanmasını sağlayacağız. Bir taraftan insani konuda destek verirken, diğer taraftan ülkenin bütünlüğü ve yeniden ayaklanması için çabalarımız sürecek. İran ile yapılan anlaşmalardan Amerika\'nın geri çekilmesi ve herkesi buna mecbur bırakması yanlış. Bizim gibi başka ülkelerde bu isteklere karşı çıkıyor. Biz bu isteklere karşı çıkacağız, her zaman söylüyoruz. Etrafımızdaki çözümü dondurulmuş itilaflar var. Özellikle Kıbrıs ile ilgili bazı iyi adımlar atıyoruz. Ancak Rum kesimi buna karşı çıkıyor. İnanın Kıbrıs çaresiz değil. Kıbrıs\'ın etrafındaki doğal kaynaklarda orada yaşayan insanlarımızın da hakkı var dedik. Rum kesimi tek taraflı adımlar atınca bizde kendi yatırımımızı yaparak gerekli çalışmaları başlattık.\"

Türkiye\'ye karşı bir ekonomik savaş yürütüldüğünü ancak ülkenin bu süreci atlatacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, \"Enerji projeleriyle birlikte yine bu bölgenin merkezi olacağız. Bu coğrafyalarla bağlarımızı güçlendireceğiz, Türk konseyine en son Macaristan gözlemci oldu, ben Hıristiyan\'ım ama aslında Hun\'um ve ana yurda dönmek istiyorum dedi. Çin ile ilişkileri güçlendirelim, ancak şunu net şekilde anlatıyoruz, terörist kim olursa olsun teröristtir. Masum insanların hakları için ilkeli şekilde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bizim dış politikamız girişimci bir adımdır ama bunu insani dış politikayla tamamlıyoruz. Çünkü bunu yapmazsak ticaret yapabiliriz, ancak bir saygınlık kazanamayız. İkisi de bizim için önemlidir. Ben Afrika\'ya stratejik ortak olmak istiyorsam insani dış politikayı da orada işletmem gerekir. Kur dalgalanması, Türkiye\'ye karşı ekonomik bir savaş var, ancak biz bunları atlatırız. Biz çok badireler atlattık, biz kaybettiğimiz paraları yine kazanırız ama kriz var diye yardımları kesemeyiz. Biz bunu yapamayız. Uyguladığımız politikalarla yine istikrara doğru gidiyoruz.\" dedi.

Bakan Çavuşoğlu,Latin Amerika bölgesine açılmalarının çok önemli ifade ederek, \"Paraguay\'a yeni bir arkadaşımızı görevlendirdik, eski yönetimin taşıdığı İsrail Büyükelçiliği\'ni yeni yönetim Tel Aviv\'e geri taşıyacağını söyleyince ilkeli olan ve Filistin\'in yanında olduğunu belirten Paraguay\'ın yanında olduk. ABD\'nin yaptığı yardım miktarından daha fazla yapan, sıkıntılar yaşarken bile bizden daha zor şartlardaki insanları unutmayacağız. BM bugün çatışmaları engelleyemiyor, kanı durduramıyorsa BM\'de yenileme için de çalışmalarımızı yapacağız. Irkçılığı ve yabancı düşmanlığı sebebiyle burada yaşananları görmezden gelenler var. Biz böyle değiliz, zor şartlarda yaşayan insanları asla yarı yolda bırakmayız. Yurt dışında soydaşlarımız var, unutmak olmaz güvenlik, istikrar ve refah umutlarına güç katan bir ülkeyiz. Başkalarının desteğine ihtiyacı olan değil başkalarının umudu olan bir ülkeyiz. Sadece yeri geldiğinde sert gücünü kullanıyor ancak çok yönlü ve ilkeli, insani dış politikamızı geliştiriyoruz ve saygınlığımızı kazanmaya devam ediyoruz.\" diye konuştu.

2)MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASINDA GERGİNLİK



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu\'nun 25 Mart 2009 tarihinde bindiği helikopterin düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetmesiyle ilgili, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen\'in yargılandığı davada, gerginlik yaşandı. Adliye çıkışında bir grup BBP Lideri Mustafa Destici\'yi protesto etti. Gruptakiler \'Destici istifa\', \'Destici davadan ellerini çek\' diye bağırırken, Muhsin Yazıcoğlu\'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, kendilerinin Mustafa Destici\'den önce duruşma salonuna alınmadıklarını, gerginliğin de bu nedenle yaşandığını söyledi.

Kahramanmaraş 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu\'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, düşen helikopterde hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve partililer katıldı. Aynı zamanda FETÖ/PDY davasından Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İfadelerin ardından duruşma 18 Nisan\'a ertelendi.

DESTİCİ: ÇÖZENE KADAR UĞRAŞACAĞIZ

Duruşma sonunda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hızla adliyeden ayrıldı. \"Avukatlar açıklama yapacak\" diyen Destici, aracına binmek üzereyken partililere seslenerek şunları söyledi:

\"O sosyal medyada, internetteki klavye kahramanlarına hiç takılmayın. Siz her zaman buradaydınız, yine siz burada olacaksınız. Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırması, hem buradaki ana soruşturma dosyasındaki takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmaların yeniden başlayıp inşallah en kısa zamanda dava açılacak olması da bazı çevreleri rahatsız etmiş gözüküyor. Biz, devletimizle, bakanlığımızla birlikte, hakim ve savcılarımızla birlikte inşallah bu olayı tüm şüpheleri aydınlatılacak bir şekilde çözeceğiz. Bunu çözene kadar da sonuna kadar uğraşacağız. Bedeli neyse de öderiz. Bedeli neyse de ödemeden korkmayız. Bizim kırmızı çizgimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş\'in şehadet davasıdır. Dolayısıyla bu çizgimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.\"

DESTİCİ\'Yİ PROTESTO ETTİLER

Destici daha sonra aracına binip adliyeden ayrılırken duruşma salonundan Muhsin Yazıcıoğlu\'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, yakınları ve bir grup partili çıktı. Gülefer Yazıcıoğlu açıklama yapacağı sırada kalabalık grup \'Destici istifa,\' Destici davadan ellerini çek\' diye bağırdı.

YAZICIOĞLU: SUİKASTIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ

Bir değerlendirme yapan Muhsin Yazıcıoğlu\'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ise ana dosyayla ilgili davanın henüz açılmadığını belirterek, \"Bugün mahkememize geldik ama polis memuru üzerinden süren davaya geldik. Ana dosyamız henüz açılmamıştır, devam etmektedir. Bizim siyasetle ilgili, siyasi bir beklentimiz de yoktur. Sadece ve sadece Muhsin Başkan olayının, kaza veya suikast dedikleri ama bize göre suikast olan olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz\" dedi.

\'BİZİ ALMADAN ONLARI İÇERİ ALDILAR\'

Mahkeme salonunda yaşanan gerginliğin sorulması üzerine ise Gülefer Yazıcıoğlu şunları söyledi:

\"Gerginlik şundan dolayı oldu. Biz saatlerdir bekliyorduk, içeri alınmak istiyorduk fakat oradan bir memur arkadaş Sayın Destici girmeden bizim alınamayacağımızı söylediği için, biz de bu sürecin kesinlikle birinci derecede içeri girmesi gereken insanlarız, aileler olarak. Bizi almadan onları aldıkları için oradaki arkadaşlar tepki göstermiştir. Bundan ibarettir, başka büyütülecek bir mesele yoktur.\"

Muhsin Yazıcıoğlu\'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve BBP MKYK Üyesi Selahattin Şenliler de adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

3)DİSK GENEL BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: ÇOK TEHLİKELİ BİR EKONOMİK KRİZE SÜRÜKLENİYORUZ



DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye\'nin çok tehlikeli bir ekonomik krize sürüklendiğini söyledi.

Eskişehir\'de İsmet İnönü Caddesi ile İstasyon Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta düzenlenen \'Krizin Faturasını Emekçiler Ödemeyecek\' adlı basın açıklamasına CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK üyeleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Arzu Çerkezoğlu konuşmada Türkiye\'nin çok derin bir ekonomik krize doğru sürüklendiğini belirterek şöyle devam etti:

\"Bugün bu ülkeyi yönetenler \'Kriz miriz yok\' diyorlar. Bugün bu ülkeyi yönetenler \'yaşadığımız ekonomik sıkıntılar psikolojiktir\' diyorlar. Ama biz her gün bakkala, manava, markete gittiğimizde, evimize elektrik, doğalgaz, su faturası geldiğinde bu ülkede kriz var mı yok mu? Ya da yaşadığımız şeyler psikolojik mi değil mi? çok açık bir biçimde görüyoruz. Öncelikle adını doğru koymak ve sorunu kabul etmek gerekir. Bugün Türkiye\'de bir ekonomik kriz var. Bugün bu kriz yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin, onların politikalarının, ekonomik tercihlerinin ortaya çıkarttığı bir krizdir.\"

Krizin kendiliğinden ve tesadüfen ortaya çıkmadığını ifade eden Arzu Çerkezoğlu, \"Yıllardır bu ülkeyi yönetenler, tümüyle borçlanmaya dayanan, dışarıdan sıcak para akışına dayanan, ama aldığı borcu da betona gömen, üretimi değil tüketimi kışkırtan bir ekonomik modelle, bu ekonomik politikalarla bu krizi yarattılar. Özelleştirmelerden tarımın çökertilmesine kadar her türlü politikalarıyla bu ülkeyi iğneden ipliğe dışa bağımlı hale getirenlerdir bu krizi yaratanlar. Bu krizi, bu ülkenin yüzde 1\'lik kesimi yarattı. Onların yarattığı, yüzde 1\'in yarattığı bu krizin faturasının, bedelinin yüzde 99\'una kesilmesine karşı bugün hep birlikte omuz omuza bir mücadeleyi yürütüyoruz\" diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye\'nin borçlu bir ülke haline geldiğini belirterek, \"Ülkenin 467 milyar dolar dış borcu var. Üçte ikisi özel sektörün borcu. Yıllardır kasalarını dolduranlar şimdi zararı bölüştürmekten söz ediyorlar. Yıllardır karı paylaşmayanlar şimdi külfeti paylaştırmak istiyorlar. Bu borç bizim borcumuz değil. İşçi sınıfı borçlu değildir. Tersine işçi sınıfı alacaklıdır\" dedi.

4)SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN 6 GÖÇMEN, SELDE HAYATINI KAYBETTİ



SURİYE\'den Hatay\'a kaçak yollarla girmeye çalışan 6 göçmen, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Bölgede aşırı yağış sonrası kırsal alanda sel oluştu. Suriye\'nin Bayırbucak bölgesinden kaçak yoldan Hatay\'a geçmek isteyen göçmen grup, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sele kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Suriyeli oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedine ulaştı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışmalara devam ederken, sayının artmasından endişe ediliyor.

CESETLER MORGA GETİRİLDİ

Suriye\'den Hatay\'a yasa dışı yoldan geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Suriye uyruklu 6 erkeğin cesedi, Yayladağı Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Hayatını kalbedenlerin kimliklerinin belirlenmesi çalışma başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi\'nde Türkiye\'ye kaçak yollarla girmek isteyen 6 kişinin sele kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 15.00 sularında İlimiz Yayladağı İlçesi Kızılçat Mahallesi civarında menfezin içinde cansız insan bedeni olduğu tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen ilçe jandarma komutanlığı olay yeri inceleme birimi, sınırı yasadışı geçmek isterken sel sularına kapılarak boğulan 6 erkek cesedine ulaşmıştır. Hayatını kaybeden ve Suriye uyruklu olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürdürülmektedir.\"

5)DİYARBAKIR\'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 30 YARALI



DİYARBAKIR- Bingöl karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunda kontroldan çıkan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 30 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunun Yazılıpınar mevkiinde meydana geldi. Bingöl\'den Diyarbakır\'a yolcu taşıyan Öz Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin haber vermesiyle can pazarının yaşandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler devrilen araçtaki yolcuları kurtarma çalışma başlattı.Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Karayolunda ulaşım ise devrilen otobüsün yoldan kaldırılması nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

YÜKSEKOVA\'DA 2 KÖY SEL SULARI ALTINDA KALDI



HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy ve Adaklı köylerinde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. 150 haneli Kadıköy\'de yaklaşık 100 ev tahliye edilirken, Adaklı köyünde ise dere kenarı yakınında yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Yüksekova ve çevresinde 2 gündür etkili olan yağmur, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Kadıköy ve yaklaşık 100 haneli Adaklı köylerinde sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. Aniden bastıran yağmurun ardından gelen sel suları, Kadıköy köyünde birçok evi sular altında bıraktı. Sel sularının giderek artması üzerine de yaklaşık 100 hane, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Kadıköy\'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünde de sel nedeniyle benzer manzaralar yaşandı. Köyün içerisinden geçen Çemine Deresi, sel suları yüzünden taştı. Burada ise dere kenarında yaşayan birçok vatandaş evlerini boşaltarak daha güvenli noktalarda bulunan yakınlarının evlerine sığındı.

Kadıköy ve Adaklı köylerinde yaşanan sel felaketini ardından Hakkari İl Özel İdaresi\'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ile belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makinaları sel sularının evlere zarar vermemesi için yoğun bir çalışma yürütürken, köylüler de gelen ekiplere yardım etti. Bölgedeki ise yağış sürüyor.

KAR NEDENİYLE AKSEKİ-KONYA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA\'nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel\'de yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede araçlarıyla mahsur kalanların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Antalya\'nın Akseki ilçesi ile Konya\'nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Yer yer tipi şeklinde etkisini sürdüren yoğun yağış sonrası Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede araçlarıyla mahsur kalanların kurtarılması için polis, jandarma ve karayolları ekipleri çalışma başlattı. Antalya- Konya yönüne gitmek isteyenler Cevizli- Beyşehir karayolu istikametine yönlendiriliyor.

BOLU DAĞI\'NDA KAR ETKİLİ OLDU

BOLU Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Kar kalınlığının yer yer 5 santime ulaştığı Bolu Dağı\'nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü. Yeşil alanlar ise tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler TEM\'in Bolu Dağı Tüneli meviinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

SİVAS\'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ

SİVAS\'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Tokat karayolunda araçlar mahsur kaldı.

Sivas\'ta sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kente mevsimin ilk karı düşerken Sivas-Tokat Karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ise ulaşımı olumsuz etkilledi. Bölgedeki kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yüksek tonajlı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan TIR\'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kar lastiği bulunan araçların kontrollü şekilde geçişine izin verilirken, karayolu ekipleri ise tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Bölge Trafik ekipleri ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçları Yıldızeli ilçesinde bekletmeye başlattı. Yolda kalan bazı sürücüler ise lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Kar yağışı ve tipi bölgedeki etkisini sürdürüyor.

SİVAS\'TA KAR MANZARASI

Sivas\'ta etkili olan kar yağışı sonrası tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Kentte gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde kara dönüştü. Kent merkezine yağan mevsimin ilk karının ardından tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. Yağışın aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

HATAY\'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

HATAY\'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay\'ın merkez Antakya ilçesirde dün gün boyu aralıklarla devam eden yağışlar, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle yollarda trafik durma noktasına gelirken, tarihi Uzun Çarşı\'da Habib-i Neccar Dağı\'ndan gelen yağmur suları esnafa sıkıntılı saatler yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün tahminlere göre Hatay\'da yağışların bugün yerini güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.

ADANA\'DA HASTANENİN TAVANINDAN SULAR AKTI

ADANA\'da dün öğle saatlerinde rüzgarla birlikte etkisini gösteren sağanak yağışın ardından, Seyhan Devlet Hastanesi\'nin tavanından sular aktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastalar ve yakınları duruma tepki gösterirken, temizlik görevlileri ise paspasla suyu tahliye ediyor. Bazı kişilerin de sedyedeki hastalarını su akmayan bölümlere taşıdığı görülüyor.

TOKAT\'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

TOKAT\'ın Erbaa ilçesindeki 1450 rakımlı Gökbel Yaylası\'na mevsimin ilk karı yağdı.

Tokat\'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrası dün akşam saatlerinde Erbaa ilçesinin yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gökal beldesi yakınlarındaki 1450 rakımlı Gökbel Yaylası\'nda kar yağışı görüldü. Etkisini sürdüren yağış nedeni ile bölgede kar kalınlığının giderek artması bekleniyor.

ZİGANA DAĞI GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

GÜMÜŞHANE-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı geçidi yağan karla beyaza büründü.

Doğu Karadeniz\'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran\'a bağlayan Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı geçidine mevsimin ilk yarı yağdı. Zigana Dağı geçidi yağan karla beyaza büründü. Zigana Geçidi\'nde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı. Karayolları ve trafik ekipleri, geçidi kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

KUMLUCA\'DA EŞ ZAMANLI ÇALILIK VE ORMAN YANGINI

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde iki noktada eş zamanlı yangın çıktı. Ot ve çalılık alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülürken, ormanlık alandaki yangına ise havadan müdahale edildi.

Kumluca\'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin içindeki ot ve çalılık alandaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler ve Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri karadan, 2 helikopter de havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin etkili çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı saatlerde Mavikent Mahallesi Ertaş yolu üzerindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Kara ulaşımının olmadığı dağlık alandaki yangına sadece helikopterlerle müdahale edilerek söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

BODRUM\'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, 5 hektarlık makilik alan kül olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Yalıkavak Küdür mevkiindeki makilik alanda, bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

YAŞLI ADAMIN TEK BAŞINA YAŞADIĞI EV YANDI

İZMİT\'te, 63 yaşındaki Ramazan Efe\'nin tek başına yaşadığı inşaat halindeki evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İzmit Veliahmet Mahallesi Sumak Sokak\'ta meydana geldi. Ramazan Efe\'nin tek başına yaşadığı inşaat halindeki binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sırasında yaşlı adamın evde olmaması olası bir faciayı önlerken, binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiyeciler yangının yanındaki binalara sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, evin içerisinde bulunan tüpler de itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Evinin yandığını duyarak olay yerine gelen Ramazan Efe büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY\'DA YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI



HATAY\'da, seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Antakya-İskenderun Karayolu Kıcı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı sağa çekip, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs, trafiğin aksamasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otobüsü söndürdü. Otobüste maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

ADANA\'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI



ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 1\'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a üyesi olduğu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 1\'i kadın, 6 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'NIN, ERZURUM\'DA KATLETTİĞİ 33 ŞEHİT MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

ERZURUM\'un Çat İlçesi\'ne bağlı Yavi Mahallesi\'nde PKK terör örgütü tarafından 25 yıl önce katledilen 33 kişi düzenlenen törenle anıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu, \"O gün terör örgütü tarafından katledilen aziz şehitlerimizin kardeşleri, çocukları ve yakınları silahlarını kuşanarak, bu vatan toprağını bir daha haine çiğnetmemek üzere yemin etmiş bir halde nöbet tutmaktadırlar\" dedi.

Yavi Mahallesi\'nde 25 Ekim 1993 yılında katledilen 5\'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi\'de dün düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Güvenlik Korucuları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

\'ŞEHİTLERİN EVLATLARI SİLAH KUŞANDI NÖBET TUTUYOR\'

Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, 25 yıl önce bu meydanda, devlete ve millete oyun oynamak isteyen hain güçlerin 33 vatan evladını şehit ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"O günden bugüne memleketimizde çok şeyler değişti. O gün terör örgütü tarafından katledilen aziz şehitlerimizin kardeşleri, çocukları ve yakınları silahlarını kuşanarak, bu vatan toprağını bir daha haine çiğnetmemek üzere yemin etmiş bir halde nöbet tutmaktadırlar. Yavi\'de nöbet tutan kardeşlerimiz aynı zamanda Erzurum\'un birçok yerinde de o terör örgütüne günlerini göstermek için gece gündüz demeden mücadele ediyorlar. Çok şükür ki birkaç yıldır artık Erzurum ve çevrelerinde terör namına hiçbir iz ve emare görülmüyor. Bunu sağlayan askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Yavi\'den çıkan kahramanlarımızdır. Bu vesileyle kahraman şehitlerimize rahmet, o gün gazi olanlara da sabırlar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha bu vatanda böylesi hainliklere fırsat vermez. Milletimiz kahramanca mücadelesini vermeye hazır olduğunu dosta ve düşmana gösterdiği sürece, bu vatan ilelebet hür bir şekilde al bayrağın dalgalandığı, ezanların susmadığı kahramanlar diyarı olmaya devam edecektir.\"

Konuşmaların ardından Yavi Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Katılımcılar daha sonra aynı mahalledeki Yavi Şehitliği\'ni ziyaret etti.

İÇKİ İÇERKEN TARTIŞTIĞI KUZENİ VE ARKADAŞINI BIÇAKLADI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre birlikte alkol alan kişiler arasında çıkan kavgada Recep Ö. (38), kuzeni Mahir Ö. (45) ve kavgayı ayırmaya çalışan Hüseyin Y.\'yi (36), bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçan Recep Ö., yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde Mahir Ö\'ye ait iş makineleri kiralayan firmanın ofisinde meydana geldi. Mahir Ö. ofisinde amcasının oğlu Recep Ö. ve arkadaşı Hüseyin Y. ile birlikte alkol almak için bir araya geldi. İddiaya göre alkolün etkisindeki Mahir Ö. ve Recep Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ö. üzerinde bulunan bıçakla Mahir Ö.\'yü karnından ve bacağından yaraladı. O esnada kavgayı ayırmaya çalışan Hüseyin Y. de sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Recep Ö. olaydan sonra yaya olarak kaçarken, Mahir Ö. ve Hüseyin Y. ise iş yerinden çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hüseyin Y. yapılan müdahalenin ardından taburcu olurken, Mahir Ö.\'nün durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi hakkında arama çalışması başlatan polis ekipleri Recep Ö.\'yü olay yeri yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇATIDAN SÖKTÜĞÜ KALASTAKİ ÇİVİ BAŞINA SAPLANDI

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Palamutova köyünde, İlyas Türken (50), evinin çatısını onardığı sırada söktüğü kalas sekerek üzerindeki 10\'luk çiviyle birlikte başına saplandı. Bu şekilde hastaneye kaldırılan Türken\'in başındaki kalas, çivi sprelle kesilerek alındı. Başında kalan çivi ise cerrahi müdahaleyle çıkarılacak.

Talihsiz kaza dün saat 15.30 sıralarında Bayramiç\'in Palamutova köyünde, çatıda onarım yaptığı evinde meydana geldi. Türken, evinin çatısını onardığı sırada söktüğü eski bir kalas sekerek başına vurdu. Bu sırada kalastaki 10\'luk çivi Türken\'in kafasına saplandı. Yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Türken\'in başındaki kalas, çivinin kesilmesiyle alındı.

Yarısı başında kalanan çivinin çıkarılması için İlyas Türken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

\'KART KOPYALAYAN\' BULGARİSTAN UYRUKLU 5 KİŞİ YAKALANDI



BURSA ile birlikte 5 ilde, ATM\'lere kart kopyalama aparatı yerleştirip, kullanıcıların kart bilgilerini elde ederek hesaplarından para çektiği tespit edilen Bulgaristan uyruklu 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, deneme amaçlı kopyalama yaparken kullandıkları kartın, Bulgar bankasına ait olduğunun belirlenmesi üzerine yakayı ele veren çete üyeleri, adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte geçen 17 Şubat\'ta Setbaşı Caddesi ve Uluyol, 27 Eylül\'de de Osmangazi\'deki ATM\'lere yerleştirilen kart kopyalama aparatları ile hesaplardan para çekildiği ihbari üzerine çalışma başlattı. ATM\'lerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birisinin, yerleştirdiği düzenekte deneme amaçlı kopyalama yaparken kullandığı kartın, Bulgaristan bankasına ait olduğunu saptadı. Çevrede araştırma yapan ekipler, kentteki otellerde birlikte konaklama yapan Bulgaristan uyruklu 5 kişinin kimliklerini tespit etti.

Polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler Nıkolay Valentınov G., Ivan Dımov I., Ivan Slavov S., Mıroslav Atanasov G. ve Krastyu Valentıov K.\'yi, Eskişehir\'de konakladıkları otelde yakaladı. Şüphelilerin odalarında ve kullandıkları araçta yapılan aramada dizüstü bilgisayar, dijital kamera, kart kopyalama aparatı, bu aparatı yerleştirmeye yarayan aparat ve düzeneklerle kartlar ele geçirildi.

Bursa\'dan sonra Kocaeli, Sakarya, Çorum ve Eskişehir\'de de aynı yöntemle hesaplardan para çektiği saptanan şüpheliler, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hesaplardan ne kadar para çektiği ise açıklanmadı.

