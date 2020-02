DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BATMAN\'DA ASKERİ ARACA BOMBALI TUZAK: 8 ŞEHİT, 1 YARALI

BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 8 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı.Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, dün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK\'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 4 asker şehit oldu, 5 asker de ağır yaralandı.

3 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3\'ü, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehitlerden 1\'nin astsubay, 6\'sının ise uzman çavuş olduğu bildirildi.

YOLDA DEV ÇUKUR OLUŞTU

Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukurun oluştuğu görüldü. PKK\'lı teröristlerin, el patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı, kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdiği saptandı. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

ŞEHİTLERDEN 3\'ÜNÜN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Batman Gercüş\'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 askerden 3\'ünün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi Morgu\'nda bulunan şehit naaşları, cenaze araçları ile alınarak, uğurlama töreni için 14\'üncü Hava Üs Komutanlığı\'na götürüldü. Basına kapalı olarak düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan Vekili Ertuğu Şevket Aksoy, kurum müdürüleri ve askeri yetkililer katıldı. Tören sonrası şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgürcan İnce Ankara\'ya, Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök Eskişehir ve Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim\'in cenazeleri Antalya\'ya uğurlandı.

ŞEHİT SAYISI 8\'E YÜKSELDİ

Batman Gercüş\'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen de şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan Şen\'in uçakla Ankara\'daki GATA\'ya getirilirken yolda şehit olduğu belirtildi. Böylece saldırıda şehit sayısı 8\'e yükseldi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hain saldırıda yaralanan Muhammet Salih Akyüz\'ün ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Hastaneden görüntü

Ambulansların hastaneye gelişi

Olay yeri görüntüsü

Olay yerinden detaylar ve çalışmalar

Şehitlerin naaşlarının havalimanına götürülmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Arif ARSLAN- Burak EMEK- Reşat YİĞİZ /BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

============================================

2)ANKARA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK\'lı teröristlerin daha önceden asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgür Can İnce\'nin (26) Ankara\'daki ailesine acı haber ulaştı. Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasındaki Umutlu köyü yol ayrımında devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması için görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, dün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK\'lı teröristler, daha önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Özgür Can İnce\'nin acı haberi, Ankara\'nın Etimusgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi\'nde oturan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasını jandarma, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatılırken, Etimesgut Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Şehidin yakınları ve ailesinin evinin önünden görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

3)İZMİR\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus\'un (28), İzmir\'in Bergama ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı. Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, dün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK\'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlama sonucu, Bergamalı Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus\'un da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.

UZMAN ÇAVUŞLUKTAN ASTSUBAYLIĞA GEÇMİŞ

Şehidin acı haberi, İzmir Bergama ilçesinin kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi\'nde yaşayan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen Bergama Kaymakam Vekili, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin ve Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, oğullarının şehit olduğu haberini annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus\'a (54) verdi. Acı haberi alan şehit astsubayın babası Yücel Ulus fenalaştı. Baba Ulus\'a hazır bekletilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekâr olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus\'un da astsubay olduğu ve İzmir\'de görev yaptığı belirtildi. Şehidin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu\'nun eşinin yakını olduğu öğrenildi.

OPERASYONA GİTMEDEN BABASINI ARAMIŞ

Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus\'un, akşam operasyona çıkmadan önce babasını aradığı öğrenildi. Babası Yücel Ulus\'u telefonla arayan şehidin \"Nasipse yarın düğün için geleceğim\" dediği belirtildi. Şehit Ulus\'un, cuma günü yapılacak dayısının oğlunun düğünü için Bergama\'ya gelmek amacıyla dün yola çıkmayı planladığı öğrenildi. Ulus\'un şehit düşmesinin ardından akrabaları, düğünü iptal ettiklerini söyledi.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu da eşinin yakını olan şehidin evine geldi. Acı haberi sabah saatlerinde aldıklarını belirten Koştu, \"Kendisi, eşimim dayısın torunu olur. Acı haberi sabah aldık. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Tabi ki bu saldırılar, hain planlar son bulmayacak; biz bunu biliyoruz. Ancak vatan evlatları, ülkenin gerçekten ülkeyi seven insanlar hiç bitmeyecek. Şehitler bizim kalbimizde yaşayacak. Metanetli, dirayetli olmak durumundayız. Devletimizin, hükümetimizin kararlı duruşuyla terörün kökü eninde sonunda kazınacak. Ülkemizin başı sağ olsun, üzüntülüyüz\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Şehidin fotoğrafları

+++

- Hakan Koştu ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN /BERGAMA(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

4)ANTALYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BATMAN\'da, PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in (24) Antalya\'daki babaevine ateş düştü. 1 ay önce evlendiği belirtilen şehit Hekim\'in cenazesi, bugün memleketi Isparta\'da toprağa verilecek. Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1\'i astsubay, 6\'sı uzman çavuş 7 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Çavuş Ali Hekim\'in Antalya\'daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi\'ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi. Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim\'in, 9 Eylül\'de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim\'in cenazesinin, bugün memleketi Isparta\'da toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİDİN NAAŞI ISPARTA\'YA GETİRİLDİ

Batman\'da şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in naaşı askeri kargo uçağıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı\'na getirildi. Şehidin cenazesini Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, annesi Ayşe, babası Hasan Hekim, 25 günlük eşi Arzu Hekim, kardeşleri Beyza (13) ve Burak Hekim (18) ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

ASKERİ UÇAKLA GETİRİLDİ

Şehidin annesi Ayşe Hekim havalimanına ambulansla getirildi ve sedyeyle VIP salonuna alındı. Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak dün saat 19.25\'te iniş yaptıktan sonra tören mangası tarafından Türk bayrağına sarılı tabut alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Konvoy halinde Isparta il merkezine getirilen şehidin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Ali Hekim\'in naaşı bugün ailesinin oturduğu Kuleönü beldesindeki eve helallik alınması için götürülecek. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na getirilecek olan şehit için tören düzenlenecek. Ulu Camide kılınacak cuma namazının ardından cenaze şehitlikte toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

---------------------------

(ANTALYA)

Şehidin babaevinden görüntüler

Evin duvarına Türk bayrağı asılması

Belediye personeli taziye çadırı kurması

Baba komutanların yanında evden çıkışı

Anne komutanların kolları arasında evden çıkışı

(ISPARTA)

-Şehit yakınlarının havalimanına gelişi

- VIP salonuna girişler

- Askeri uçağın havalimanına inişi

- Uçağın aprona yanaşması

- Şehit tabutunun tören mangası tarafından uçaktan alınması

- Tabutun cenaze aracına getirilmesi

- Şehit yakınları ve kalabalıktan görüntüler

- Şehidin kız kardeşi Beyza\'nın ağlaması

Haber: ANTALYA-ISPARTA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

5)ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN\'A DÜŞTÜ

BATMAN\'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu\'nun (29) acı haberi memleketi Samsun\'daki ailesine ulaştı. Batman\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan 7 askerden birinin memleketi Samsun\'un Ladik ilçesi olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu belirtildi. Göksu\'nun Ladik ilçesi Deliahmetoğlu Mahallesi\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit babası Arif ve şehit annesi Fidase Göksu ile şehidin 4 kardeşine acı haber verildi. Şehidin baba evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları baba evine gelerek taziyede bulundu. Şehidin ağabeyi ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Seyit Ahmet Göksu, taziyeleri kabul etti. Şehidin yeğeni Halil Göksu amcası için gözyaşı döktü. Şehidin baba evinin önünde ambulans bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu\'nun yaklaşık 1 yıl önce Nesrin Atağ ile nişanlandığı, çiftin düğün yapmak için şark görevinin bitmesini beklediği belirtildi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Batman\'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu\'nun (29), sosyal medya hesabındaki son paylaşımı, ailesi, arkadadaşları ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu, sosyal medya hesabından en son, nişanlısı Nesrin Atağ ile birlikte çekildiği fotoğrafla \"Yanında olamasamda kalbim hep seninle sevdiğim nice beraber mutlu yıllara\" paylaşımında bulundu.

Yaklaşık bir yıl önce nişan yapan çiftin düğün yapmak için şark görevinin bitmesini beklediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Şehidin evinden görüntüler

-Taziyelerden görüntüler

-Şehdin ailesi ve yakınlarından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER /LADİK(Samsun),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

6)BALIKESİR\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerin önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 7 askerden, Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer\'in (29) Balıkesir\'deki ailesine acı haber ulaştı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, dün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK\'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlama sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer\'in de aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 2 asker ağır yaralandı.

ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI

Hain saldırıda şehit olan Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer\'in, Balıkesir\'in Bigadiç ilçesi Bademli kırsal mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bekâr olan şehidin annesi Arife ve babası Tezcan Dinçer ile ailesine acı haberi, yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Aile, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay Dinçer\'i Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da aileye taziyelerini sundu. Şehit ailesinin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Şehit evinin önünden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Devrim DERİN /BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

7)KIRIKKALE\'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



BATMAN Gercüş\'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi şehit olan 8 askerden Uzman Çavuş Yahya Şen\'in Kırıkkale\'nin Balışeyh ilcesine bağlı Akacakavak köyünde oturan ailesine acı haber ulaştırıldı. Batman Gercüş\'te yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. 7 askerin şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen, uçakla Ankara\'daki GATA\'ya getirilirken, yolda şehit oldu. Bekar olan Şen\'in şehit olduğu haberi Kırıkkale\'nin Balışeyh ilcesine bağlı Akacakavak köyünde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından bildirildi. Üç çocuklu Şen ailesinin evi, şehadet haberini alan yakınları ile dolup taştı. Eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, aile çocuklarının naaşının getirildiği Ankara\'daki GATA\'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Şehidin fotoğrafları

Haber: Erhan GÖĞEM /KIRIKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

8)ESKİŞEHİR\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



BATMAN\'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök\'ün (25) şahadet haberi Eskişehir\'de oturan ailesine verildi.

Uzman Çavuş Neşet Gök\'ün acı haberini Eskişehir\'in Emek Mahallesi Şölen Sokak\'ta oturan babası Turhan Gök ve annesi Nurcan Gök\'e, eve gelen askeri yetkililer verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. Bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök\'ün, Burak (19) ve Batuhan (7) adlı 2 kardeşinin olduğu belirtildi.

Şehidin komşuları, şehidini kardeşi Batuhan\'ın bir süre önce Eskişehir\'e izne gelen ağabeyi Neşet Gök\'e tekrar birliğine dönmemesini istediğini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediğini anlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Şehidin babaevine askerlerin Türk bayrağı asmalarından,

-Evin dışından çekilen görüntü,

-Şehidin fotoğrafı

Haber: ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

9)AMASYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



BATMAN\'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın (29) acı haberi, memleketi Amasya\'daki ailesine ulaştı.

Batman\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan 7 askerden birinin memleketi Amasya\'nın Suluova ilçesi olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın olduğu belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın\'ın, Suluova ilçesi Yeni Mahalle\'deki baba ocağına ateş düştü. Şehit Aydın’ın şehadet haberi ilçede oturan babası Niyazi (54) ile annesi Fatma Aydın\'a, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz tarafından bildirildi. Acı haber üzerine şehidin baba evi ile ilçe meydanına Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin ağabeyi ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Seyit Ahmet Göksu da taziyeleri kabul etti.

2 yıl önce Dilek Aydın ile evlenen, 4 yıldır Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Aydın\'ın kardeşi Sefa Aydın\'ın da Ankara Astsubay Okulu\'nda eğitim gördüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Sinan HARMANCI /SULUOVA(Amasya),(DHA)

=========================================

10)ŞEHİT POLİS İSMAİL YALÇIN\'I 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

KONYA\'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla 3 kişi hayat veren Yunus timi ekibinden şehit polis memuru İsmail Yalçın\'ın, yaklaşık 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.

Şehit İsmail Yalçın\'ın cenazesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınıp, Ekmek Koçu Mahallesi\'ndeki baba evine götürüldü. Şehit Yalçın\'ın cenazesi burada helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki namazgaha götürüldü. Cenaze kortejine Yunus timlerinde görevli meslektaşları mezarlığa kadar eşlik etti. Şehidin erkek kardeşleri de gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memurunun babası Süleyman Yalçın ise tekerlekli sandalyeyle tören alanına getirildi.

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, şehit ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yalçın\'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Polis Şehitliği\'ne defnedildi.

POLİSİN ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Konya\'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru İsmail Yalçın\'ın şehit olmasının ardından, daha önce serbest bırakılan kazaya neden olan sürücü Mehmet Kimsesiz (30), dün gözaltına alındı. Müzisyen Mehmet Kimsesiz, çıkarıldığı mahkemece \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Şehidin cenazesinin musalla mezarlığına getirlmesi

- Törenden genel ve detay

+++

- Şüphelinin adliyeden çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

11)ADANA\'DA TERÖR OPERASYONU



ADANA\'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG\'nin propagandasını yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

6-7 Ekim olaylarının yıldönümü öncesi kentte güvenliği en seviyede tutan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda bazı evlere, demir kapıları, koç başları ve levyelerle kırılarak girildi. Evleri didik didik arayan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, cep telefonları ve dijital malzemelere ise el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Polis araçlarının baskın yerine gidişi

- Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

- Özel harekat polislerinin, levye ile binanın kapısını açması

- Polislerin binaya girmesi

- Baskın yapılan evden görüntü

- Güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerin adli tıp birimine getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

12)BİNALİ YILDIRIM: BÖLÜCÜLÜK YOK, EYALET GİBİ DÜŞÜNCELER YOK

İzmir\'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği tarafından Sabancı Kültür Merkezi\'nde Meslek Hastalıkları Kongresi düzenlendi. Kongreye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP ve Ak Parti İzmir Milletvekilleri, iş dünyası ve sendika temsilcileri yöneticileri yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, \"Hangi kesimden olursanız olun, üzerinde tartışılmayacak gerçeklerimiz ortadadır; ülkenin milleti ve devleti ile bağımsız bütünlüğü. Bölücülük yok, eyalet gibi düşünceler yok. Bayrağımız, toprağımız devletimiz ve milletimiz asla tartışma konusu olamaz\" dedi.

Kongrede konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na göndermede bulundu ve \"Doktorlarımıza sormak lazım; biz dört dönem milletvekiliyiz. Bu meslek hastalığına girer mi, girmez mi? Sürekli sendika başkanı olanlar meslek hastalığına yakalanmış mı, yakalanmamış mı? Oda başkanları, kooperatif başkanları, sürekli muhtarlık yapanlar meslek hastalığı grubunda mıdır değil midir? Seçim kaybettiği halde koltuk kaybetmeyen parti başkanları bu hastalığın içinde midir, değil midir programa dahil etmek lazım\" diye konuştu. Daha sonra iş sağlığı ve güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu kaydeden Binali Yıldırım, toplantıda bulunanların önemli bir bölümünün hekim olduğunu düşündüğünü söyledi. Yıldırım, \"Bizi bu topraklarda var eden, Söğüt\'te başlayan yolculuğumuz ve orada Osmanlı\'nın bütün dünyaya ilan ettiği bir prensibimiz var. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.\' Bu nedenle hekimlerimiz çok önemli. Hekimlik kutsal bir meslek. Yapılan işlerin doğurduğu farklı sıkıntıların ortak adı olan meslek hastalıkları sıradan hekimlik ile tedavi edilecek bir iş değil, uzmanlık gerektiriyor. Bu nedenle meslek hasatlıkları bölümünün DEÜ\'de kurulması bu bakımdan heyecan verici bir fikir. Bu şehrin milletvekili olarak bu projeye gönülden destek veriyorum\" diye konuştu.

YILDIRIM\'DAN ÖZELEŞTİRİ

Yalnızca tıbbi tedbirler ile meslek hastalıklarıyla mücadele edilemeyeceğini vurgulayan Binali Yıldırım, çalışma hayatında 3 ayağın bulunduğunu, bunun; çalışan, çalıştıran ve iş yeri olduğunu dile getirdi. Yıldırım, \"Bunlardan hangisi daha önemli, hangisi daha önemsiz? Patron olabilirsiniz ama çalışan olmayınca üretim olmaz. Çalışan işin merkezindedir\" diye konuştu. Türkiye\'de her hangi bir konuda sorun yaşanmadan yasal düzenlemelerin yapılmadığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: \"Maalesef ülkemizde herhangi bir konuda yasal düzenleme hayatın doğal akışı devam ederken yapılmıyor. Nerede bir kaza var, nerede olağanüstü gelişme oldu; telaşla, panikle bir düzenleme yapıyoruz. Sonra o düzenlemeyi ya çok abartıyoruz ya da ihmal ediyoruz ve uygulama kabiliyeti sınırlı oluyor. Her kazadan sonra bir düzenleme yapmak yerine hiçbir kaza olmadan oturup uzmanlarıyla, çalışanlarla, çalıştıranlarla, akademisyenlerle, hekimlerle enine boyuna görüşüp konuşup yapmak bizi daha doğru sonuca götürecektir. 2012\'de çıkardığımız kanunla kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin bütün çalışanlar kapsama dahil edildi. Kanun ile bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortama hedeflendi. Kanun kapsamına stajyerler ve çıraklar da dahil edildi. Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanması öngörüldü. Alınması gereken tedbir, yapılması gereken düzenleme ihtiyacı varsa Meclisimiz bunu yapacaktır. Ben bu noktada Meclisin meslek hastalıklarına, çalışan hayatının her kesimin beklentisini sağlayacak şekilde düzenlenmesi bakımından çok ciddi çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum.\"

\'DÜNYADA 2,5 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR\'

Bugün 7,5 milyar dünya nüfusunun 3 milyardan fazlası emeği ile geçindiğini, yani çalıştığını söyleyen Yıldırım, şunları belirtti: \"Alın teri ve akıl teri döküyor. Bu insanlar çalışma şartlarının kötü olması sebebiyle ya canlarını ya da sağlıklarını riske atarak üretim yapmak zorunda. Dünyada 1 milyona yakın iş kazası meydana geliyor. İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl dünyada 2,5 milyon insan hayatını kaybediyor. Ayrıca çok sayıda insan da artık engelli hale geliyor, iş göremez hale geliyor. Türkiye\'de 1 milyon 800\'ü aşan işyerinde 20 milyondan fazla çalışan var. İşyerlerinde her şey mükemmel desek doğru demiş olmayız. Zaman zaman kazalar olmuyor değil. Haslıklar oluyor. Kazalar ve meslek hastalıkları dikkate alındığında dünyada durum neyse Türkiye\'de de aynı. Bu durumdan en fazla zararı yine kendimiz görüyoruz. Sosyal barışımız yara alıyor. Maddi kayıpları biraz daha çalışarak, yorularak telafi edebiliriz ama kaybettiğimiz canları, kaybolan sağlığı geri getiremiyoruz mevcut tablonun resmini doğru çekip gelecekte neler yapmamız lazım geldiği üzerinde daha çok düşünmeliyiz. Bu toplantılardan ortaya çıkacak sonuçların yasal düzenleme gerektiren kısımlarını TBMM ile paylaşacağınızı ve milletvekilleri vasıtasıyla takip edeceğinizi düşünüyorum. Yasal tedbir gereken konularda üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. Türkiye\'nnin petrolü, doğalgazı yok, yani mutlak üstünlüğümüz yok. Her kuruşumuzu alın teri ile kazanıyoruz. Çalışanın güvenliği ve ortamın huzuru çok önemli. Bazı zorluklar yaşadığımız gerçek. Ancak yaşadığımız sıkıntılar işçileri de, işverenleri de yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Ama şunu bilmenizi istiyorum, bu durum geçicidir.\"

\'MİLLİ PARALARINI SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR\'

Ekonomideki gelişmeler üzerinden konuşmasını sürdüren Binali Yıldırım, \"Dünyadaki mevcut statükonun bozulmasını istemeyen kimi ülkeler milli paralarını silah olarak kullanmaktan geri durmuyor. Türkiye\'deki iş ortamını da tehdit eden bu operasyonlar işçilerimizin çalışma güvencesine de zarar veriyor. Geçmişte de benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı hatırlayın. Türkiye güçlendikçe bu sıkıntıların üstesinden geleceğimizden şüpheniz olmasın. İstenen açık ve nettir. Başına ve ensesine vurularak ekmeyi alınacak bir Türkiye istiyorlar. Bu eskiden böyleydi. \'Benim de söyleyecek sözüm var\' diyen ve \'bölgemdeki olan bitenden ben de sorumluyum, binlerce kilometre uzaktan gelip burada proje yürütenlere karşı dimdik duralım, sınırlarımızı tehdit eden terörü sadece sınır içinde değil sınır dışında da kaçtıkları yere kadar kovalayarak yok edelim\' diyen, şimdi Fırat\'ın doğusunda teröre kaşı amansız mücadele eden Türkiye var\" dedi.

\'ÖZGÜRLÜK VE GÜVENİK BİR ARADA OLMALI\'

Daha sonra terör saldırılarına dair konuşan Yıldırım, şunları söyledi: \"Batman\'da yine bir hain tuzak sonucu şehitlerimiz var yaralılarımız var. Terör bu ülkenin kaderi değil. Terör bu ülke topraklarından mutlaka sökülüp atılacaktır. Terörün kaynağının dışarıda olduğunu biliyoruz. Terörü Türkiye\'nin enerjisinin tüketmek, azaltmak, hedeflerini geçirtmek için manevra olduğunu biliyoruz ama yapmamız gereken terörle mücadelede kararlılığın devam etmesi. Özgürlüğü de güvenliği de bir arada sürdürebiliriz. Zor olur ama başarırız. Gelişmiş demokrasilerin yapması gereken de budur. Geçmişte, 90\'lı yıllarda yaptığımız hatalar, bugün bize bedel olarak geliyor. Bir yandan güvenlik esaslı mücadeleye devam dip bir yandan da insanlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz.\"

\'BÖLÜCÜLÜK YOK, EYALET GİBİ DÜŞÜNCELER YOK\'

Terör, hiç ama hiç müsamaha etmeyeceklerinin altını çizen Yıldırım, terör konusunun kırmızı çizgileri olduğunu ifade ederek, \"Siyaset, ticaret yapabilirsiniz, akademik çalışma yapabilirsiniz. Hangi kesimden olursanız olun, üzerinde tartışılmayacak gerçeklerimiz ortadadır; ülkenin milleti ve devleti ile bağımsız bütünlüğü. Bölücülük yok, eyalet gibi düşünceler yok. Bayrağımız, toprağımız devletimiz ve milletimiz asla tartışma konusu olamaz. Bunları masaya getirirseniz orada özgürlük filan dinlemeyiz. Bu ülkeyi emanet edenler, bu bayrağa renk verenler ecdadımız, şehitlerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıdır\" diye konuştu. 800 milyon nüfuslu İslam dünyasında Türkiye\'nin kutup yıldızı gibi parladığını açıklayan Binali Yıldırım, \"İnşallah sadece Türkiye\'de değil gönül dünyamızda terör altında, iç savaş altında inim inim inleyen tüm kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Değişim sürecinin meydana getirdiği sıkıntılar da geçidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaları oturdukça belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Tüm bunların olması için hepimizin yeni sisteme, değişime alışması gerekir. Meclis ile hükümetin yetki ve sorumluluklarını birbirinden net şekilde ayırıp bürokrasiyi kolaylaştıran bu sistem doğru uygulamalarıyla yerleştiğinde ülkemizi hiç kimse tutamaz. O zaman çalışanımız, işverenimiz de çok daha mutlu olacaktır\" ifadesiyle sözlerini tamamladı.

İZMİR\'E MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ GELİYOR

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği Başkanı Arif Hikmet Çımrın, çalışma hayatında iş sağlığı ve ş güvenliğinin önemine dikkat çekti. Çalışma hayatında mevcut durumun iyi olmadığını söyleyen Çımrın, ölümle sonuçlanmasa da iş kazalarının yüksek olduğunu söyledi. Yine meslek hastalıkların da yüksek olduğuna dikkat çeken Çımrın, bu tablonun değişmesi gerektiğini vurguladı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da her gün ortalama 5 işçinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Yapılan toplantının iş hayatı için önemli olduğunu kaydeden Atalay, özellikle madenlerde çalışan işçilerin meslek hastalıklarına yakalandığını ve can verdiğini ifade ederek, bu hastalığa erkenden tanı konulmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar ise İzmir\'de meslek hastalıkları hastanesinin bulunmadığını anımsatarak, \"Bu durum hepimizin ortak problemi. Meclis Başkanımızın öncülüğünde bir meslek hastalıkları hastanesi isteyelim mi? Sizin öncülüğünüzde bir hastane çalışması başlatmış oluyoruz. Onay aldım, kendisine teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. Hotar ayrıca, iş ve meslek hastalıkları bilim dalı kurulması konusunda çalışmalarının olduğunu da belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Toplantı salonundan görüntü

-Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Mücahit BEKTAŞ /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

13)ANTALYA\'DA KAZADA AYNI AİLEDEN 4 ÖLÜ

ANTALYA\'da, Fatih Çapacı\'nın (25) kullandığı otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 4 kişi öldü, damatları yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya-Burdur karayolunun 50\'nci kilometresindeki Dağbeli mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne seyreden Fatih Çapacı yönetimindeki 07 AAB 142 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Takla atarak yuvarlanan araç, derenin içinde durdu. Kazada, araçta bulunan aynı aileden Mehmet Akpınar (78), eşi Safinaz Akpınar (75), oğlu Ramazan Akpınar (40) ve gelini Hatice Akpınar (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, damatları Fatih Çapacı ise ağır yaralandı. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri aynı anda sevk edildi. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Fatih Çapacı, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Görgü tanıklarından Ramazan Bozkurt, kaza anında olay yerinin karşısındaki restoranda yemek yediklerini belirterek, Fren sesini duyduk. Araç çok hızlıydı. Yoldan çıkıp hızla şarampole gitti. Dereye yuvarlandığını gördük. Hemen yardıma koştuk. Araçtan bir kişiyi yaralı çıkardık. Diğer yolcular ise yaşamını yitirmişti dedi. Akpınar ailesinin satın almak istediği bir otomobili görmek için gittikleri Afyonkarahisar\'dan dönüşe geçtikleri sırada kaza yaptıkları kaydedildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şarampole yuvarlanan araçta yaşamını yitiren Mehmet ve Safinaz çifti ile oğlu Ramazan Akpınar ve gelini Hatice Akpınar\'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldüğü sırada, kazayı haber alarak olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Mehmet ve Safinaz çiftinin oğlu Bayram Akpınar, yakınlarının cenazesine sarılmak istedi. Gözyaşları içinde şarampolden koşarak cenazelerin bulunduğu dereye inen Bayram Akpınar\'ı, jandarma görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Not Toplam 4 klasör geçildi..

Kaza yarenden görüntü

Cesetlerin olay yerinde görüntüsü

Aracın görüntüsü

Jandarma ,polis ve itfaiye aracının görüntüsü

Cesetlerin cenaze aracına taşınması

Yakınlarının olay yerinde kriz geçirmesi

Cenaze aracının morga gidişi

Olay yerinden görüntü

Kazada ölen Mehmet Akpınar,Saginaz Akpınar, Ramazan Akpınar\'ın resimleri

Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

14)SAMSUN\'DA KAZA:1 ÖLÜ, 1 YARALI

SAMSUN\'da yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye minübüs çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza İlkadım ilçesinde Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Valilik binası önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak geçmek istedi. 63 yaşındaki Mustafa G. idaresindeki 55 RK 722 plakalı minibüs, Yaşar Duyar ve Coşkun Gürsoy\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre savruldukları belirtilen yaralılardan Yaşar Duyar olay yerinde hayatını kaybetti. Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Coşkun Gürsoy\'un ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Duyar\'ın canazesi aynı hastanenin morguna götürüldü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar\'ın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yerdeki cenaze

- Polisin olay yeri çalışması

- Ambulans ekibi

- Detaylar

Haber-Kamera: SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

15)İZMİR HAFİF TİCARİ ARAÇ PARK HALİNDEKİ KAMYON ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir kamyona çarpan hafif ticari araçta bulunan 46 yaşındaki Hayrettin Özbay ölürken, sürücü Muzaffer Özbay (38) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Mevkii\'nde meydana geldi. Karşıyaka\'dan Bayraklı yönüne giden Muzaffer Özbay yönetimindeki 35 MLN 28 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 35 NLM 71 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç orta refüje çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve AKS110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Hayrettin Özbay\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, AKS110 ekipleri ise hafif ticari araçta sıkışan Muzaffer Özbay\'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırdı. Hayrettin Özbay\'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Öte yandan, iddiaya göre park halindeki kamyona aynı yerde hatalı park yaptığı için defalarca polis tarafından ceza kesildiği, buna rağmen kamyonun aynı yere park edildiği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- AKS110 ve polis ekiplerinden görüntü

- Kaza yapan araçtan görüntü

- Genel ve detay görüntü

+++

- Kaza anı-güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

16)TEKİRDAĞ\'DA TABANCA İLE BAŞINDAN VURULUP ÖLDÜRÜLDÜ, CESEDİ YAKILIP GÖMÜLDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde kayıp başvurusu yapılan Gökhan Altunpul\'un tartıştığı köylüsü tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü, cesedinin yakılıp ardından tarlaya gömüldüğü ortaya çıktı. Polis, cinayetle ilgili 1 kişiyi yakalarken, firari 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu\'da oturan Şafak Altunpul, 18 Eylül günü İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek eşi Gökhan Altunpul\'dan iki gündür haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin telefonlarına cevap vermediğini belirten Şafak Altunpul, yaptığı araştırmada eşinin Marmara Ereğlisi ilçesinin Yençiftlik beldesinde köylüsü Turan E.\'nin işlettiği bir eğlence mekanına gittiğini öğrendi. Eşinin mekandan gece saat 02.00 sıralarında arkadaşına ait 41 DF 438 plakalı otomobille ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirterek, hayatından endişe ettiğini anlattı.

Başvuru üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak ekip kurarak, geniş çaplı yaptığı araştırmada Gökhan Altunpul\'un son olarak kullandığı 41 DF 438 plakalı otomobili İstanbul\'un Bağcılar ilçesinde içinde kan izleri ve bir boş kovan ile terk edilmiş bulununca soruşturma derinleştirildi.

Polis, Gökhan Altunpul\'un son olarak birlikte olduğu tespit edilen kişilerin ifadesine başvurdu. Şüpheli sıfatı ile ifadeleri alınan kişiler Altunpul\'un olay günü Turan lle birlikte otomobille gezmeye çıktıklarını anlattı. Polis, ifadeler üzerine derinleştirdiği soruşturmada Gökhan Altunpul\'un birlikte otomobille gezmeye çıktığı Turan E. ile aralarında küfürlü yaşanan tartışma sırasında Turan E.\'nin üzerindeki tabanca ile Altunpul\'un başına ateş ederek öldürdüğü, daha sonra cesedi Yeniçiftlik beldesinde işlettiği kulübe götürüp, çalışanı Serdar A. ile deniz sahilinde üzerinde benzin dökerek yaktıkları, cesedin yanmayan kemiklerini de Serdar A. tarafından Yeniçiftlik beldesinde araziye gömdüğünü belirlendi.

Tekirdağ polisi soruşturmasında cinayete Çetin K.\'nın da karıştığını belirleyerek, gözaltına aldı. Çetin K. polisteki ifadesinde, Turan E.\'nin öldürüp, Serdar A.\'nın yaktığı ceset parçaları Yeniçiftlik beldesinde gömdüklerini itiraf etti. Çetin K.\'nın ifadeleri üzerine dün bölgede cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan kazıda yakılmış kemik, ceset parçaları ve kafatası bulundu.

Polis, cinayetin firari zanlıları Turan E ile Serdar A.\'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Cesedin arandığı tarla

Ekiplerin çalışması

İş makinesi ile kazı

Bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR /TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

17)SURİYELİLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Muhammed El Abud (18) yaşamını yitirdi, Muhammed El Hıreyzeyfi (21) ise yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi\'nde meydana geldi. Hastane Caddesi üzerinde karşılaşan Suriyeli iki grup, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Muhammed El Abud ile Muhammed El Hıreyzeyfi bıçakla yaralandı. Yaralı 2 Suriyeli, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhammed El Abud doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Abud\'un cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralının tedavisi sürüyor. Olayı duyarak hastaneye gelen Abud\'un yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan kişilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Olay yeri genel

Olay yerinden çeşitli

Polis olay yerinde inceleme yaparken

Acil girişi

Olayda yaralanan Suriyeli

Ölenin yakınları ağlarken

Cenaze morga götürülürken

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

18)İNŞAATTAN DÜŞEN 2 İŞÇİDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştıkları inşaatın 3\'üncü katından düşen Yüksel Gökmen yaşamını yitirirken, Davut Balcı ise ağır yaralandı. Gazipaşa\'ya bağlı Beyobası Mahallesi Hacıçelik Sokak\'taki bir inşaatta çalışan Yüksel Gökmen ve Davut Balcı, dün saat 15.30 sıralarında, binanın 3\'üncü katına vinçle malzeme çıkardıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle düştü. Zemine çakılan Yüksel Gökmen ve Davut Balcı ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Davut Balcı çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken, ağır yaralı olan Yüksel Gökmen ise gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yüksel Gökmen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökmen\'in cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Davut Balcı ise ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inşaat sahibi ve vinç operatörü jandarma tarafından ifadesi için karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

(CEP TELEFONU)

- İnşaattan görüntü

- Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Yücel BULUT /GAZİPAŞA(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

19)ADIYAMAN\'DA KÜÇÜK ÇOCUK 6\'NCI KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

ADIYAMAN\'da, 6\'ıncı kattan düşen Alkame Göksu (2), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi\'nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında annesi temizlik yaptığı sırada Alkame Göksu, balkonda oynamaya başladı. Küçük Alkame oynarken tırmandığı balkon demirlerinden dengesini kaybederek düştü. Gürültüyü duyan ailesi çocuklarını yerde yatarken görünce hemen aşağıya inerek otomobille özel hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Alkame, kurtarılamadı. Ölümlüyle yakınlarını yasa boğan Alkame\'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morg

- Yakınlarının beklemesi

- Acil servis

- Ambulansın gelişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

20)ALP DAĞLARINDA KAYBOLAN KAYSERİLİ DAĞCININ CENAZESİ 26 YIL SONRA BULUNDU



FRANSA\'da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım\'ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.

Kayseri Kırkısraklılar Derneği\'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; \"Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım\'ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Kırkısraklıların başı sağolsun.\"

Hasan Tarım\'ın cenazesinin Cumartesi günü Kırkısrak\'ta toprağa verilecegi belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Hasan Tarım\'ın fotoğrafı

- Sosyal medyadaki duyuru

Haber: KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

21)KARAKOL ÖNÜNDE KAVGA: 15 YARALI, 10 GÖZALTI



ADIYAMAN\'da, iki grup arasında karakol önünde çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Hocaömer Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen Uçar ile Önemli aileleri fertleri karşılaştı ve kavgaya tutuştu. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis, kavgaya karışanları ayırarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Yeşil Yurt Karakolu\'na götürüldü. Kavgayı duyan ve karakol önüne gelen Uçar ile Önemli aileleri arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri tüfekler ile birbirine ateş açmaya başladı. Takviye olarak gelen özel harekat polislerinin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada yaralanan 15 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi ise gözaltına alındı. Olayın ardından hastanelerde kavganın büyümemesi için çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Olay yeri

- Yaralılar ambulanslara taşınması

- Kavgada kullanılan tüfek

- Yolda bulunan boş kovanlar

- Polislerin önlem alması

- Olay yerinin inceleme yapması

- Yol trafiğe kapatılması

- Araçlarda arama yapılması

- Önlem alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

22)TRABZON\'DA SAĞANAK, RİZE\'DE HORTUM

DOĞU Karadeniz\'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon\'da caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak korunmaya çalıştı. Rize\'de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu.

Doğu Karadeniz\'de meteorolojinin şiddetli sağanak yağış uyarısı gerçekleşti. Trabzon ve Rize\'de başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon\'da caddeler göle döndü, rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ıslanmamak için koşarak bina altlarına girmeye çalıştı.

Rize\'de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu. Fındıklı ilçesinde sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortum, kıyıdan ilgiyle izlendi.

ARAKLI\'DA SEL

Trabzon\'da sağanak etkisini sürdürüyor. Araklı ilçesinde sağanağın etkisiyle Karadere taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Trabzon-Bayburt karayolunda meydana gelen heyelanlarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar zor anlar yaşadı. İlçede bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Araklı Belediyesi ekipleri kapanan köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Yağış detaykarı

Yağmurdan kaçışanlar

Rögaların taşması

Rize\'deki hortum görüntüsü

+++

Sel detayları

Su baskını detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK /TRABZON,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

23)VAN\'DA 52 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ



VAN\'ın Gevaş ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan denetlemeler sırasında şüpheli bir çekici ve dorsesinde yapılan aramalarda 52 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.A. tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gevaş\'ta uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde Şırnak plakalı şüpheli bir çekici durduruldu. Çekici ve bağlı dorsede Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan kontrollerde dorseye zulalanmış 102 paket halinde 52 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Çekicinin sürücüsü M.A. \'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek\' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

5 GÜNDE 19 OPERASYONDA 4 TON 540 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-4 Ekim tarihlerinde Van ve ilçelerinde düzenlenen 129 operasyonda toplam 4 ton 540 kilo 296 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verilerek, \"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

(Polis Kamerası)

-Araçtan görüntü

-Alfa ile yapılan aramalar

-Dorsede uyuşturucunun bulunması ve çıkarılması

-Yakalanan eroin paketleri ve narkotik köpeği Alfa

-Genel ve detaylar

Haber: Çağatay KENARLI /İSTANBUL,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

24)OTOBÜS ŞOFÖRÜ, ATEŞLENEN ÇOCUĞU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüs şoförü, yüksek ateşi olan 6 yaşındaki çocuğu acil servise yetiştirdi.

Edinilen bilgilere göre; inegöl\'ün Huzur mahallesi ile İnegöl merkez arasında yolcu taşıyan Mesut Arslan yönetimindeki 16 M 06068 plakalı özel halk otobüse Huzur mahallesindeki durakta ailesiyle binen 6 yaşındaki Veysel Taş\'ın yüksek ateş ve kusma rahatsızlığı yaşadığını gördü. Ateşli hastalığının olduğunu fark eden duyarlı sürücü, güzergahını değiştirerek İnegöl Devlet Hastanesinin yolunu tuttu. Sürücü, otobüsü hızla acil servisi önüne çekti. Hasta çocuk, sedye ile acil servise alınarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan otobüs sürücüsü Mesut Arslan, \"Çocuğun ateşlendiğini görünce bende insanlık vazifemi yerine getirmek için acil serviste yetiştirdim. Benim yerimde kim olsa bunu yapardı\" dedi.

Otobüsteki yolcular da otobüs sürücüsüne duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. Olayın anı otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Hasta çocuğun görüntüsü

Güvenlik kamera görüntüleri

Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

25)GAZİANTEP\'TE, \'BÖLGESEL KALKINMADA GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU\' TOPLANTISI

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) önderliğinde oluşturulan \'Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu\', Gaziantep\'te gerçekleştirilen toplantıda kredi imkanlarını ele aldı.

Gaziantep Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Antakya, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye\'nin Ticaret ve Sanayi Odası başkanları, genel sekreterleri ve bölgedeki kalkınma ajansları genel sekreterlerinin katılımıyla 15\'incisi gerçekleştirilen toplantı Gaziantep\'te gerçekleştirildi.

Yangının farkında ve hükümetli sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, \"Yangının farkındayız. Hükümetimizle sürekli istişare içersindeyiz. 14 Ağustos\'ta 5 maddelik önerilerimizi hem kamuoyuyla hem de hükümetimizle paylaştık. En acil sorun borçlarımızı çevirmek ve yeni krediye ulaşmaktır. Yeni KOBİ destek kredisini hükümetimizle birlikte, TOBB olarak tekrar devreye soktuk. Kredi kullanmak isteyen kobilerimiz için maalesef yüzde 30\'ları aşan faizlere maruz kalıyoruz. Biz TOBB alarak destek kredisi kullanan kobilerimize 6 ay geri ödemesiz yıllık yüzde 22 faizle kredi alma imkânına kavuşturmaya gayret gösteriyoruz\" dedi.

\'Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu\'nun en özel projelerinden biri olduğunu ve bu projeyi sahiplendiklerini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, \"Bugün 15\'inci toplantısını yapacağımız Platformun kuruluş amacını tek kelime ile ifade edecek olursak, adından da anlaşılacağı üzere amaç güçbirliği oluşturmak. Üyelerimiz için, şehirlerimiz için, bölgemiz için ve nihayetinde ülkemiz için güçbirliği yapmak. Biliyorsunuz bölgemiz önemli bir turizm, sanayi ve ticaret potansiyeline sahip. Birlikte bu potansiyeli işleyebilecek projeler geliştirmeyi, ortak sorunlarımıza çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bölgedeki şehirler olarak yarışmak değil, \'kazan kazan\' felsefesi ile şehirler arasında sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Bölgesel kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak, turizm, gastronomi, kültür vb gibi alanlarda ortak projeler hazırlamak, bölge ekonomisinin gelişimine yönelik işbirliği yapmak için bir aradayız. Örneğin Suriyeli mülteciler, ihracat, turizm, tarım, sanayi 4.0 bu konu başlıklarından sadece bir kaçı. Yani bir yandan geleceği bir yandan da bugünü tartışıyor, değerlendiriyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Tuncay Yıldırım\'ın konuşması

- Zeki Kıvanç\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================