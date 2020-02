DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KILIÇDAROĞLU\'DAN, ENİS BERBEROĞLU\'NUN TAHLİYE KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

** BERBEROĞLU İLE KUCAKLAŞACAĞIM\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli\'nin Pınarhisar ilçesini ziyareti sırasında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Yargıtay tarafından verilen tahliye kararını öğrendi. Burada bir yorumda bulunmayan Kılıçdaroğlu, geçtiği Vize ilçesinde, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, \"Enis Beyle ilgili verilen karar sonucu tahliye olacak. Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Dolayısıyla kendisini de dinleyeceğim\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babaeski\'deki Trakya\'da Tarım Buluşması\'nın ardından belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Burada da ülkenin geleceğinin tefecilere teslim edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

\"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün güzel bir sözü var. Babaeski ayni zamanda güzel bir tarım kentidir. Gerçekten olağan üstü güzel bir toprağı var, çalışkan insanları var, üretirler, çalışırlar, kimseye ele avuç açmazlar, alın teri ile gezerler, onurları ile gezerler, Babaeski\'nin böyle bir özelliği var. Bakın ben size örnek vereceğim, son 16 yılda içerdeki bir avuç tefeciye ödenen para ne kadardır? Faiz olarak, ödenen para, 699 milyar 532 milyon lira. Eski para ile 699 katrilyon mu ne kadar bilmiyorum artık. Faiz bu faizler, gelir elde eden içinizde bir kişi var mı? Ben de bilmiyorum. O kadar büyük parası varsa ne işi var burada. Memurun, emeklinin, işçinin, esnafın geliri düşüyor, Türk Lirası eriyor, doları tutamıyorlar bir türlü niçin, kararı hükümet değil kararı saray değil, kararı bir avuç tefeci veriyor. Türkiye o açıdan yakayı tefeciye kaptırmış vaziyette:\"

\'EMİR ALAN TÜRKİYE\'Yİ YÖNETEMEZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, \'Ben istediğim gibi faiz yükseltirim, istediğimi yaparım\" dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Sen bana bir şey söyleyemezsin. Erdoğan\'ın doğru bir lafı var, \'borç alan emir alır diyor\' Beyefendi 16 yıldır emir alıyor. 16 yıldır emir alıyor. Emir alan Türkiye\'yi yönetemez, emir alan Türkiye\'yi yönetemez,hele hele emir alan makamdan bir de uçak alanda Türkiye\'yi yönetemez. Yok, öyle bir şey! Yok, böyle bir şey! Bu ülkenin hangi siyasi iktidarına bakarsak bakalım, bu ülkenin bir saygınlığı vardır. Bu ülkenin saygınlığını hepsini söylemek zorundayız. Farklı siyasi görüşleriniz olabilir, farklı kimlikleriniz olabilir, farklı inançlarınız olabilir ama bayrağımızın altında onurumuzla yaşamak isteriz. Bayrağımızın altında huzurla yaşamak isteriz. Hiç kimsenin Türkiye\'nin onuru ile haysiyeti ile oynamasına izin vermeyiz. Veremeyiz de zaten. Şimdi ben size şunu sormak isterim. Katar\'dan hibe aldı 500 milyon dolarlık uçağa, uçağa uçan saray diyorlar. Bu uçağa hangi yüzle binecek ve hangi geleceğine binecek, 10 tane uçağı var. 10 uçağı var ya yetmiyor mu arkadaş yaa 10 tane, şimdi bakın yarın Katar Emir\'i kalkıp, Erdoğan\'a bir şey söylese, yarın Türkiye\'ye bir şey söylese veya Türkiye\'nin aleyhine çalışsa, nitekim çalışıyorlar. Aleyhine çalışsa, Erdoğan buna kalkıp bir laf edebilir mi? Etse bile diyecek ki otur oturduğun yerde kardeşim, otur oturduğun yerde, bak sana uçak verdim\' diyecek, başka bir şey demez. Uçağı bile sana ben verdim, istiyorsan yarın başka bir şey vereyim\' diyecek.\"

O UÇAĞI DERHKATAR\'A GERİ GÖNDERECEKSİN\'

Kılıçdaroğlu, Kıbrıs\'ın Doğu Akdeniz\'inde, İsrail, Katar, Mısır, Yunanistan\'ın doğalgaz aradığını belirterek, \"Bizim aleyhimize, bir şey söylüyor mu hükümet, asla bir şey söylemiyor. Çünkü gebe, çünkü hediye aldınız. Hediye alırsanız onun altında ezilirsiniz. Geldiğimiz nokta budur. Kendisine açık ve net söyledim, açık ve net söyledim, hepinizin huzurunda bir kez daha söylüyorum. Sevgili Erdoğan, onurun varsa, haysiyetin varsa, Türkiye\'nin, onurunu ve haysiyetini korumak istiyorsan, o uçağı yarın sabah derhal Katar\'a geri göndereceksin. Yeri gelirse aç gezeriz, gururlu gezeriz, başımız dik gezeriz\" dedi.

Kılıçadaroğlu, daha sonra Kırklareli Belediyesi\'ni ziyaret edip,CHP il binası yakınında bir parkta vatandaşlarla bir araya geldi. Burada da vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Pınarhisar, Vize ilçeleri ile bazı beldeleri ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi.

BERBEROĞLU İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Kırklareli\'nin Vize ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi\'nden tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu\'na, \"Gözün aydın, sesin iyi geliyor. Bu akşam evde görüşeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY /KIRKLARELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

2)BURSA\'DA 8 İŞÇİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren perde fabrikasında akşam yemeği yiyen 8 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Bursa\'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi\'nde faaliyet gösteren perde fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya 16.00- 00.00 vardiyasında çalışmak üzere gelen işçiler, dün akşam saat 20.00\'de yemek yemek için yemekhaneye gitti. Özel yemek firmasından gelen yemekleri tüketen 20 işçiden 8 kadın, yaklaşık bir saat sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldı. Yemekten zehirlendiği düşünülen işçiler Sibel A. (32), Mümine E. (35), Necla M. (23), Sevim G. (26), Kader M. (19), Elif B. (20), Zehra M. (20), ve Hafize P. (37) mideleri yıkandıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Hastane önünden görüntüler

-Hastalanan işçilerin tedavilerinin ardından hastaneden çıkışı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

3)YOLCU OTOBÜSÜNDE 22 KAÇAK AFGAN YAKALANDI

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 22 Afgan yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesinde yaşandı. Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesinden İstanbul\'a giden Mikail A. yönetimindeki 29 AG 456 plakalı yolcu otobüsü D-100 karayolu üzerinde kontrol noktasında durduruldu. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi Ekipleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda otobüste Afganistan uyruklu 22 kişinin olduğu tespit edildi. Yurda kaçak yollarla girdiği anlaşılan Afgan yolcular araçtan indirildi. Kaçak göçmenlerin çantaları da dinlenme tesislerinde yere serilerek dedektör köpek yardımıyla tek tek arandı. Yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı. 22 kaçak göçmen, işlemlerinin yapılması için aynı otobüse bindirilerek Suşehri Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Bu sırada aküsü biten yolcu otobüsünün ise çevredekilerin yardımıyla itilerek çalıştırıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Otobüsten indirilen Afgan yolcular

-Çantalarının köpek yardımı ile aranması

-Emniyete götürülmeleri

-Otobüsün ittirilerek çalıştırılması

Haber-Kamera: Bülent TATLI /SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

4)BODRUM\'DA 14 GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan 14 kaçak göçmen yakalandı.

Hüseyin Burnu\'nda dün akşam saatlerinde devriye görevini yapan sahil güvenlik ekipleri, tekneyle Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan kaçak göçmen grubunu fark etmesi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda Filistin uyruklu 14 kaçak göçmen yakaladı. Kimlik tespitlerinin yapılması için sahil güvenlik komutanlığına götürülen kaçak göçmenlerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

(SAHİL GÜVENLİK KAMERASI)

- Teknedeki göçmenlerden görüntü

- Göçmenlerin tekneden indirilişinden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN /BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

5)ŞANLIURFA\'DA İŞSİZ GENÇ ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ



ŞANLIURFA\'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında \'iş isteyen\' bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vucudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Topçu Meydanı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilmeyen işsiz genç, iş başvurusu için defalarca belediyeye gelip, başkan ile görüşmek istedi. Gencin bu isteği gerçekleşmeyince meydanda aşure dağıtımı için toplanan belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu alana gelen genç \"İşsizim ve açım\" diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp, kendini yaktı. Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Genç, kaldırıma uzatılarak yangın tüpü ve hortumla müdahale edilerek, yangın söndürüldü.

Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan genç, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Kendini yakan gence müdahalede bulunan vatandaşlar

- Kaldırıma uzanan gence yangın tüpüyle ve hortumla müdahale yapılması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Sağlık ekipleri gelmesi

- Ambulansa konulan genç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

6)MAHALLE ESNAFI ELEKTRİK FATURALARINA İSYAN ETTİ



ADANA\'da elektrik faturalarının yüksek geldiğini savunan bir grup esnaf, caddeyi trafiğe kapatıp protesto etti.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde toplanan yaklaşık 40 kişilik esnaf, son dönemde yükselen elektrik faturalarına tepki gösterdi. Yazdıkları pankartlarla bir süre caddeyi trafiğe kapatan grup ortalama 500 lira gelen faturaları ödeyemediklerini ve işyerlerini kapatmayı düşündüklerini söyledi. Mahalle esnaflarından Gökhan Asoğlu, işlerinin kötü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Son dönemde zaten işlerimiz kötü. Bir de üstüne bu faturalar belimizi büküyor. Esnaf olarak ne yapacağımızı şaşırdık. 500, 600, 700 lira faturalar geliyor. Bizim buna gücümüz yok. Bu kadar elektrik harcamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Vatandaşların pankart ile eylem yapması

- Vatandaşın Elektrik futuralarını göstermesi

- Açıklama yapılması

- Detay görüntüler

Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: Can ÇELİK /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

7)ÇMO\'DAN ÇATALAĞZI İÇİN ÜRKÜTEN AÇIKLAMA

ÇEVRE Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, Zonguldak\'ta düzenlenen \'termik santrallerle mücadele\' programında 7 termik santralin bulunduğu Çatalağzı beldesi için hazırladıkları hava kalitesi değerlendirme raporunu açıkladı. Bozoğlu, \"Yeni yapılacak santraller veya kapasite artırımıyla Çatalağzı\'nın ve şehrin tamamının hava kalitesine ölümcül bir darbe inecektir. Hem kendi ölçümlerimizde hem bakanlığın raporunda çok açık bir şekilde Çatalağzı\'da termik santrallerden kaynaklı ciddi bir hava kirliliği yaşandığı görülüyor\" dedi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde 1946 yılında faaliyete geçen 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali\'nin yanında, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2010\'da 3 üniteden oluşan 1390 megavat gücünde ve geçen yıl da 2 üniteden oluşan 1400 megavat gücünde 2 termik santral kuruldu. Çatalağzı Belediyesi ve halkı, beldeye yapılmak istenen yeni santralin yapılmaması için mücadele veriyor. Çatalağzı Belediyesi\'nin düzenlediği \'termik santrallere karşı mücadele ve hava kitlesi raporu sunumu\' Maden Mühendisleri Lokali\'nde gerçekleştirildi. Programa CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, Fox Tv Genel yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, gazeteciler Fikret Bila, Doğan Satmış ve Gökhan Mısırlı katıldı. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, yıllardır termik santraller konusunda mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi. Devletin verilerine baktıklarında çok ciddi hava kirliliklerinin görüldüğünü ifade eden Akgün, \"Devletin verilerine göre zehirleniyoruz. Hal böyleyken Çatalağzı\'na yeni bir santral yapımı için Ankara\'ya biz toplantıya gittik. Bürokratlar vardı. Acı nokta ne biliyor musunuz? Burayı en iyi bilen çevre müdürü ve bürokratlar. Çatalağzı\'nda 3 bin 90 megavat santral çalışıyor. Vicdanlarını satmışlar. Bir tanesi çıkıp ta ya arkadaş artık burada santral olamaz demiyor. Hiç mi vicdanınız yok? Hiçbiri bunu dillendirmiyor. Bürokratlar maalesef görevlerini yapmıyorlar, yapıyorlarsa taraflı yapıyorlar. Yukarı yanlış bilgi veriyor. Biz halkız. Doğruları bir takım yerlerde savunuyoruz. Ne kadar mücadele edersek edeceğiz. Raporları okursanız Çatalağzı\'nın durumunu göreceksiniz\" diye konuştu.

ÇATALAĞZI HAVA KİTLESİ DEĞERLENDİRME RAPORU OKUNDU

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu tarafından Çatalağzı Hava Kalitesi Değerlendirmesi Raporu\'nun sunumunu gerçekleştirildi. Bozoğlu, kömürlü termik santrallerin bulunduğu Çatalağzı beldesine yapılmak istenen yeni ünite ve santrallerin mevcut ÇED raporlarında bulunan bilgilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın hava kalitesi ölçümleri hem de Çevre Mühendislerinin ölçümleriyle çeliştiğini söyledi. Ana kaynağı kömürlü termik santral olan santrallerin kirlilik değerleri, şimdiden başta ulusal sınır değerler olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği Sınır Değerleri\'nin tamamını aştığını ifade eden Bozoğlu, şöyle konuştu:

\"Çevre Mühendisleri Odası\'nın gerçekleştirdiği ölçümlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın kurduğu 06 DV 9975 plakalı mobil hava kirliliği ölçüm istasyonu ve sabit istasyonların verilerinin incelenmesi sonucu oluşturulan rapor PM10 ve PM2,5 değerlerinin Zonguldak\'ta insan sağlığına halihazırda ciddi etkiler oluşturan bir düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Yeni yapılacak santraller veya kapasite artırımıyla Çatalağzı\'nın ve şehrin tamamının hava kalitesine ölümcül bir darbe inecektir. Hem kendi ölçümlerimizde hem bakanlığın raporunda çok açık bir şekilde Çatalağzı\'da termik santrallerden kaynaklı ciddi bir hava kirliliği yaşandığı görülüyor. Sanayinin olmadığı, taşıt yoğunluğunun bulunmadığı bir bölgede bu hava kirliliğinin kaynağı nettir. Mevcut termik santraller tam kapasite çalışmamalarına rağmen havayı sınır değerleri misliyle aşacak şekilde kirletmektedir. O halde yapılması gereken şey açıktır; mevcut termik santrallere denetim yapılmalı, Bakanlık tarafından baca ölçümü yapılmalı, süreçler incelenmeli ve kirletici yüklerinin azaltılması sağlanmalıdır. Ayrıca halihazırda, tam kapasite bile çalışmayan termik santraller bu hava kirliliğine sebep olurken, yeni termik santraller yapılmasına asla ve asla izin verilmemelidir. Bu kadar aşikâr bir durum karşısında firmaların da yeni tesis kurma konusunda ısrarcı olmaması gerekir. Finans kuruluşlarının da iklim değişikliği sorununu ve hava kirliliği problemini gözeterek, yeni termik santral projelerine kaynak ayırmaması gerektiğini de ayrıca vurgulamak ihtiyacı hissediyorum.\"

Fox Tv Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de geçen yıl Çatalağzı beldesini ziyaret ettiklerinde bölgedeki sorunu yakından görme şansı yakaladıklarını söyledi. Çok zor dönemden geçtiklerini iade eden Şentürk, \"Burayı ziyaret ettiğimizde belediye başkanı bizi tepeye götürdü. Arkasından bir bahçeye götürdü ve yetişen domates ve salatalıları gördük. Biz vicdanını paraya satıldığı dönemden geçiyoruz. Çok zor dönemden geçiyoruz. Biz bunu çok önemsedik ve bunun üzerine gitmeye karar verdik. Haber merkezi olarak haberi saklayan bir takım ilişkileri olan, bir takım ilişkilere girmiş değiliz. Kimsenin adamı da değiliz, halkın adamıyız. Biz bunun üzerine gittik. Çocuk onkolojisini açılmış Zonguldak\'a. Çatalağzı\'nda kaç insanın kaç çocuğunun kanserden öldüğünü belediye başkanı bize anlattı. Biz kendi adımıza elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bu bir noktadan sonra bir çevre sorunu değil yani insan hakları sorunu, insanların yaşam hakkı sorunu olmuş durumda. Bizde bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü yastığa başımızı rahat bir şekilde koymayı istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu\" diye konuştu. Gazeteci Fikret Bila ve Doğan Satmış da Çatalağzı halkının verdiği mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ise Türkiye\'nin ve Zonguldak\'ın en önemli sorunlarından biri olan termik santral sorunları olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

\"Milletvekilliği döneminde 2 defa yaklaşık 20 milletvekili arkadaşımızla geldik ve sorunu Türkiye\'nin gündemine taşımaya çalıştık. Soru ve araştırma önergelerimizle gündeme taşımaya çalıştık ama maalesef yine 2 ünite termik santral yapılması söz konusu. Bu mücadeleye yılmadan devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız gidiyor, sağlığımız geleceğimiz gidiyor.\"

Program sonunda termik santral mücadelesine destek veren gazetecilere plaket verildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Programdan detaylar

-Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün\'ün konuşması

-Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu\'nun konuşması

-Fox Tv Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk\'ün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================================

HDP İLÇE BAŞKANI VE EŞİNE UYUŞTURUCU GÖZALTISI (2)

8)MARDİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazıılı açıklamada, terörün en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesi, yakalanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Savur İlçesi HDP İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya\'nın teknik takibe alındığı belrtilerek, şöyle denildi:

\"9 Eylül 2018 tarihinde hedef şahıstan batı illerine nakletmek üzere uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen üç şüpheliden 16.400 gram kubar esrar maddesi elde edilmiş, adli mercilere sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanırken, bir bayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 17 Eylül 2018 günü aynı planlı çalışma kapsamında hedef şahsın İzmir iline uyuşturucu madde nakledeceğinin anlaşılması üzerine İzmir ilinde bulunan uygulama noktasında durdurulan ve HDP Savur İlçe Başkanı\'nın aracının depo kısmında yapılan aramada 4.550 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınarak Mardin\'e getirildi. Konuyla ilgili planlı çalışmanın sonlandırılması kararlaştırılarak özel harekat unsurlarımızla birlikte şahsın ilimiz Savur ilçesi Pınardere Köyünde bulunan ikametinde ve müştemilatlarda yapılan aramada 36 kilo kubar esrar maddesi ele gecirilmiş ve ikamette bulunan aynı zamanda takibimizde olan hedef şahsın eşi Hüsna Kızılkaya isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Planlı çalışma kapsamında toplamda 57 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş. Şüphelilerden HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı eşi Hüsna Kızılkaya ise serbest bırakıldı.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

(POLİS KAMERASI)

-Ekiplerin operasyon hazırlığı

-Polis ekiplerinin operasyon bölgesine gitmeleri

-Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu

-Genel ve detay görüntü

Haber: Nezir GÜNEŞ /MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

9)EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN ATTIĞI \'HAVAİ FİŞEK\' YANGIN ÇIKARDI



ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, S.M.\'nin (29) evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, orman yangınına yol açtı. Yangın, yakında bulunan otel personeli, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, havai fişeği attığı belirlenen S.M. ise gözaltına alındı.

Kemer merkezindeki Çalış Tepesi\'nde dün saat 20.00 sıralarında havai fişek atıldığı ve bu nedenle ormanlık alandaki çalılıklarda yangın çıktığı ihbarı üzerine Orman İşletme Şefliği\'ne ait 2 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve ekipler de bölgeye gitti.

OTEL PERSONELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yangının çıktığı bölgede bulunan bir otelin personeli, alevlere yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ve orman ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken dumana maruz kalan personele otelin doktoru Selim Ertan oksijen maskesi takıp, sağlık durumlarını kontrol etti.

HAVAİ FİŞEK ORMANA DÜŞTÜ

Öte yandan, ekipler bölgeye gelirken, biri kadın 2 kişinin Çalış Tepesi\'nden aşağı indiğini görenler polise haber verdi. Polis S.M.\'yi gözaltına alırken, kız arkadaşı S.K.\'yi (24) de ifadesi için polis merkezine götürdü. Bir otelde restoran şefi olan S.M.\'nin, Çalış Tepesi\'nde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı sırada attığı havai fişeğin yön değiştirerek ormanlık alana düşmesinin ardından yangın başladığı belirlendi.

S.K. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.M. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. S.M., polis merkezinden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazeteciyi haber yapılmaması konusunda tehdit etti. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- İtfaiye araçlarından detay

- Orman aracının gelişi detay

- Otel personelinden tüplerle beraber inmesi

- Personele oksijen maskesi takılması

- Ambulanstan detay

- Personelin başına su dökülmesi

- Olay yerinden detay

- Polis aracından detay

- Kemer Polis Merkez Amirliği detay

- Kızın polis merkezine getirilmesi

- Erkeğin polis merkezinden çıkışı

- Polis aracına bindirilmesi ve aracın gidişi

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN /KEMER(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

10)BARIŞMAYA GİTTİĞİ 10 YILLIK EŞİNİ BACAKLARINDAN VURDU

ADANA\'nın merkez Çukurova ilçesinde Selvi G., barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu 10 yıllık eşi Murat G. tarafından tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak\'taki apartmanın 10\'uncu katında meydana geldi. 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, iddiaya göre bir süre önce sorun yaşadı. Aradaki dargınlığı bitirmek için arkadaşlarının evinde buluşan Selvi G. ile Murat G., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Murat G., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10\'uncu kattan indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Murat G.\'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

EŞİ KENDİSİNİ YARALAMADAN ÖNCE POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Adana\'da barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu eşi Murat G.\'nin tabancayla bacaklarından yaraladığı Selvi G.\'nin bir gün önce polise giderek eşi hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

10 yıllık evli ve iki çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, iddiaya göre bir süredir sorun yaşadı. Çift dün barışmak için arkadaşlarının Huzurevleri Mahallesi\'ndeki evinde buluştu. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle Selvi ve Murat G., çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Murat G., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10\'uncu kattaki evden indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANNESİNİN EVİNE OPERASYON

Olayın bir gün öncesinde Selvi G.\'nin Bağlar Polis Merkezi\'ne giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Murat G.\'yi her yerde arayan ekipler, şüphelinin otomobilini annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78017 Sokak\'taki evinin bulunduğu apartmanın otoparkında buldu. Apartmanın 8\'inci katındaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç başıyla kapısını kırarak girdikleri evde kimseye rastlamadı. Evde ve şüphelinin otomobilinde arama olayda kullanılan tabanca da bulunamadı. Soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli Murat G.\'yi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Polis araçlarından görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Yaralı Selvi G.\'nin apartmandan çıkartılması

- Yaralanın ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

+++EK+++

- Polis araçlarından görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Yaralı Selvi G.\'nin apartmandan çıkartılması

- Yaralanın ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Özel harekat polislerinin gelişi

- Özel harekat polislerinin apartmana girişi

- Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Şüphelinin otomobilinden görüntü

- Polislerin şüphelinin otomobilini araması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

11)MOTOSİKLETLİ KİŞİ, 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK TARAFINDAN VURULDU İDDİASI



ADANA\'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç (32), iddiaya göre 10 yaşındaki M.F.K.\'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Genç, 01 AAD 441 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre M.F.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Genç, motosikletiyle yola savruldu. Ağır yaralanan Genç, kanlar içinde yerde kalırken, M.F.K. ise ara sokaklara kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine destek ekip ve ambulans çağrıldı. Ağır yaralı olan Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne götürülerek ameliyata alındı. Genç\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. M.F.K. ise polis tarafından olayda kullandığı pompalı tüfek ile Haydaroğlu Mahallesi 243 Sokak\'ta yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Ambulanstan görüntü

- Yaralı Ali Genç\'in sedye ile ambulanstan indirilmesi

- Yaralının hastaneye taşınması

- Yaralı\'nın motosikletinden görüntü

- Yerdeki boş tüfek kartuşundan görüntü

- Yerdeki pompalı tüfekten görüntü

- Polisin tüfeği incelemesi

- Polisin yerdeki tüfeği alıp, götürmesi

- Sokaktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

12)ARIZA İÇİN GİRDİĞİ FOSEPTİK ÇUKURUNDA AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ADIYAMAN\'da öğrenci yurdunun arızalanan dalgıç pompasını onarmak için girdiği foseptik çukurunda elektrik akımına kapılan Mehmet Kılınç (32) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi\'nde bulunan Yediyaman Öğrenci Yurdu\'nda meydana geldi. Yurt çalışanı Mehmet Kılınç, iddiaya göre, arızalanan dalgıç pompasını onarmak için yurdun bahçesindeki foseptik çukuruna girdi. Kılınç, burada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince çukurdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Kılınç, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kılınç\'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

Görüntü dökümü:

------------------------

- Olay yeri

- İtfaiye ve sağlık görevlileri

- Akıma kapılan Kılınç\'a müdahale

- Kılınç\'ın ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

13)TUNCELİ\'DE KOYUN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

TUNCELİ-Pertek karayolunda koyun yüklü kamyonun devriilmesi sonucu meydana gelen kazada şoför hafif yaralanırken, 15 koyun telef oldu.

Erzurum\'dan Elazığ\'a koyun taşıyan Mehmet Sezer yönetimindeki 63 EK 042 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunceli-Pertek ilçe yol ayrımında saat 20.30 sıralarında şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken araçta bulunan 15 koyun telef oldu. Kaza sonrası yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımı ile şoför Mehmet Sezer hafif yaralı olarak çıkarılırken, kamyon kasasında bulunan onlarca koyunda kamyondan çıkarldı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri ile gelen Tarım ve Orman bakanlığı ekiplerinin çalışması soncu tutulan tutanaklar sonrası telef olan hayvanlar yoldan kaldırıldı. Kazadan kurtulan koyunlar ise başka bir kamyona yüklenerek Elazığ\'a gönderildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kazada kurtarılan koyunların başka bir kamyona yüklenmesi

-Kaza bölgesinden görüntüler

-Kaza yapan kamyon

- Gnel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR /TUNCELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

14)PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN KADIN, 4\'ÜNCÜ KATTAN ATLAYIP, İNTİHAR ETTİ



ADANA\'da psikolojik tedavi gören iki çocuk annesi Güneş K. (40), 4\'üncü kattaki evinin balkonunda atlayarak intihar etti.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 50196 Sokak\'taki bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik tedavi gören iki çocuk annesi Güneş K., 4\'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sesi duyup dışarı çıkan Güneş K.\'nın eşi ve komşuları, talihsiz kadının beton zeminde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güneş K.\'nın öldüğü belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güneş K.\'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Üzeri çarşfla örtülü cesetten görüntü

- Polislerden görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Polis araçlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

15)NEHRE DÜŞEN ALKOLLÜ KİŞİYİ BELEDİYE ÇALIŞANI KURTARDI



ADANA\'da köprüden Seyhan Nehri\'ne düşen kimliği belirsiz alkollü bir kişi, parkta sulama ekibinde çalışan Mehmet Nuri Belen\'in uzattığı hortuma tutunarak boğulmaktan son anda kurtuldu.

Olay, bugün saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi\'nde meydana geldi. Merkez Park\'ın sulama ekibinde görev yapan Mehmet Nuri Belen, işini bitirip eve gideceği sırada Girne Köprüsü üzerinden Seyhan Nehri\'ne bir kişinin düştüğünü gördü. Durumu polise bildiren Belen, suda çırpınan kimliği belirsiz adamı kurtarmak istedi. Yüzme bilmediği için suya giremeyen Belen, tutması için parkta sulamada kullandığı hortumu uzattı. Suya uzatılan hortumu tutan adam, Belen ve arkadaşları tarafından nehirden çıkartıldı. Alkollü olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği gözlenen kimliği belirsiz kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Seyhan Nehri\'ne düşen kişinin yerde yatarken ki görüntüsü

- Yerde yatan adam ve çevresindeki vatandaşlardan görüntü

- Sağlık ekibinin sudan çıkartılan adamı sedyeye taşıması

- Sedyeye alınan adamın ambulansa götürülmesi

- Ambulansın gidişi

- Adamı kurtaran Mehmet Nuri Belen ile röp.

- Nehirden görüntü

- Belen\'in bisikletine binip, arkadaşlarıyla gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

16)LİSE MÜDÜRÜNÜN, OKULA \'KRAL DAİRESİ\' YAPTIRDIĞINI İDDİA ETTİ



ZONGULDAK Erdemir Anadolu Lisesi\'ne ait kız öğrenci pansiyonunda öğrencilerin ücretsiz kalması gerekmesine rağmen velilerden usulsüz para toplandığı, pansiyon mevcudundan çok öğrencinin yurtta kaldığı gösterilerek devletten fazla para alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, dönemin sorumlu müdür yardımcısı S.Ö., müfettişlere verdiği ifadede, yine dönemin okul müdürü E.M.\'nin okula \'kral dairesi\' yaptırdığını iddia etti. S.Ö. ifadesinde, \"Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptırdı. Özel yaşantısı oldu. Basına çıktı, ancak durum kapatıldı\" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu\'nda, parasız yatılı olmayan bir kısım öğrencinin velisi adına dilekçe düzenlendiği, öğrenciler adına imza atılıp mevcuttan fazla öğrenci sayısı gösterilerek, devletten öğrenci sayısından fazla \'harçlık\' adı altında fazla para alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Ayrıca okul yöneticilerinin velilere, pansiyonda ücretsiz yer kalmadığını, ancak yıllık 2 bin 500 lira ödemeleri halinde çocuklarının pansiyonda kalabileceğini söyledikleri iddia edildi. Devlet tarafından öğrencilere gönderilen kırtasiye giderleri ile harçlıkların da okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.

OKUL MÜDÜRÜNÜN İSTANBUL\'A TAYİNİ ÇIKTI

Bakanlık müfettişleri, pansiyonda değişik tarihlerde bu şekilde 180 bin lira haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında okul Müdürü E.M. ve pansiyondan sorumlu yardımcısı S.Ö.\'ye maaş kesme ve kınama cezası verildi. Ayrıca dönemin Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek\'e de okul müdürü ve müdür yardımcısı gibi maaş kesme cezası uygulandı. Soruşturmanın ardından okul müdürü E.M.\'nin İstanbul\'a tayini çıktı. Müdür yardımcısı S.Ö. ise aynı ilde başka okulda görevlendirildi. S.Ö., konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu\'na geçen 6 Ağustos\'ta ifade verdi.

\'OKULA KRAL DAİRESİ YAPTIRDI\'

S.Ö., suçlamaları reddederek, okul müdürü E.M.\'nin kendisini mağdur ettiğini söyledi. Bütün para alışverişini okul müdürü E.M.\'nin yürüttüğünü anlatan S.Ö., şöyle dedi:

\"Orada hiçbir zaman görevimi aksatmadım. Her zaman kamu menfaatini düşündüm. Şahsi çıkarım olmadı. Bir gün dahi rapor almadım. Pansiyon denetim formlarının nasıl ve kim tarafından doldurulduğunun, kim tarafından imzalandığının araştırılmasını talep ediyorum. Bu durumu defalarca sendikaya da söyledim. Beni oradan alın, diye de söyledim. Tamamen iyi niyetle, dürüst çalıştım. Bakanlık müfettişi beni onları hâlâ korumakla uyardı. Paranın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hafta sonları dahi her gün yurttaydım. Öğrencileri gözüm gibi korudum. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, kendi açıklarını kapatmak için okuldaki öğretmenler bilmesin diye öğretmen getirdiler. Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptırdı. Özel yaşantısı oldu. Basına çıktı, ancak durum kapatıldı. Bunlara rağmen habersiz hiçbir şey yapmadım.\"

\'KAMERALARIN KAYITLARI SİLİNDİ\'

Pansiyonun her yıl teftiş edildiğini ve kendisine hiçbir şey sorulmadan Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden gelen pansiyondan sorumlu yetkilinin bilgisi olmadan gerekli evrakı doldurup tanzim ettiğini ifade eden S.Ö., şunları kaydetti:

\"Pansiyondaki son memur gittiğinde, memur odasındaki bazı dosyalar ile öğrencilerin, velilerin verdikleri bordrolar ve yapılan ödemelere dair kayıt ve kütükler kayboldu. Müdür okul ve pansiyona çok pahalı kameraları kurdurmuş ve kayıtları silmiştir. Kameraları bozdurdular. Pansiyondaki demirbaşları kendi malı gibi kullandılar. Alışveriş yapılan esnafı kendileri belirlediler. Ayrıca ödemeleri kendisi yapmıştır. Ben tamamen iyi niyetle görevimi yapmaya çalıştım. Acemiliğim ve iyi niyetimden faydalanıldı. Müdür her istediğini bize yaptırdı. Emekli olmamı ve görevden ayrılmamı engelledi. Sabırla çalıştım, bir menfaatim olmadı. Sinirsel ve psikolojik olarak rahatsız oldum. Sıkıntılı günler geçirdim. Parayla asla işim olmadı. Tüm idare müdürdeydi. Beni kullandı, iyi niyetimi, acemiliğimi suistimal etti. Kasıtlı bir davranışım olmadı, yapılanlarda tamamen kusursuzum.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Pansiyondan detay

-Valilikden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

17)İSKENDERUN\'A GETİRİLEN ANGUSLAR, ÇİFTLİKLERE GÖNDERİLECEK

HATAY\'ın İskenderun ilçesine deniz yoluyla getirilen 21 bin Angus cinsi besilik sığır, Türkiye\'nin dört bir yanındaki çiftliklere gönderilecek.

İskenderun Limanı\'na yanaşan Awass Express gemisi ile gelen 21 bin hayvanların tahliyesi ile İskenderun Gazeteciler Cemiyeti ile STK\'ların birlikte ortaklaşa oluşturduğu \'Angus Komitesi\' bilgilendirildi. Komiteyi misafir eden İskenderun LimakPort ve ithalatçı firma yetkilileri, angusların bekletilmeden Türkiye\'nin farklı bölgelerindeki çiftliklere gönderileceğini belirtti.

TÜRKİYE\'NİN EN HIZLI TAHLİYE LİMANIYIZ

Limak Port İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, canlı hayvan yüklü gemilerin, Türk karasularına girmeden önce, uluslararası karasularda detaylı temizlik ve ilaçlamadan geçtiğini söyledi. Arısoy, şöyle konuştu:

\"Gemi iskeleye yanaşmadan önce, rıhtım ve çevresi güçlü bir ilaç ile dezenfekte ediliyor. Bu işlemlerle birlikte tahliyenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için ek rampalar yaptık. Veteriner Sınır Kontrol Noktası vasıtasıyla kontroller yapılıyor. Daha sonra gemiden çıkan hayvanlar rampalardan araçlara alınıyor. Yüklenen araçlar zaman kaybetmeksizin kantara alınıyor ve limandan ayrılıyor. Rıhtım boyunca çevreye bariyerler koyuyoruz. Emin olun Türkiye\'nin en hızlı tahliyesini yapan limanız. Koku sorununun en asgari seviyeye inmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 20 bin ve üzeri hayvan taşıyan gemiler 4 gün içerisinde boşaltılıyor.\"

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Yetkiller limanda inceleme yaparken

-Firma yetkilisi angusların taşındığı gemi ve boşaltma ile ilgili bilgiler verirken

-Kokunun doğal olduğunu hayvanların sağlıklı geldiğini anlatması

-Gemiden görüntü

-Angusların gemiden araçlara yüklenmesi

-Limak Port İskenderun Müdürü Gündüz Arısoy angus heyetine bilgi verirken

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

18)EDREMİT KÖRFEZİ\'NDE ZEYTİN HASADI BAŞLADI

TÜRKİYE\'nin zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir\'in Edremit Körfezi\'nde, ilk zeytin hasadı Gömeç ilçesinde başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin zeytin sineği zararlısına karşı uçakla havadan başlattığı ilaçlamanın ikincisi tamamlanırken, Gömeç ilçesinde bir işletmeci erken hasat zeytinyağı için zeytin hasadına başladı. İvrindi\'nin kırsal Kaleoba Mahallesi\'nden hasat için geldiklerini belirten işçilerden Hasan Duman, \"Allah nasip ederse zeytin hasadının en verimlisini yapmaya çalışıyoruz. İlk hasadımız bu\" dedi.

Hasadın zamanından 10 gün önce başladığını anlatan zeytin işçilerinden İsmail Hisar da \"Bu sene zeytin erken olduğu için hasada 10 gün önce başladık. Patronlar erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağı için mevsimi erken açtılar. Bundan biz de ekmek kazanıyoruz. Allah bereket versin\" diye konuştu.

İşinden memnun olduğunu anlatan Fatma Duman ve kardeşi Hanife Duman da ekmek paralarını zeytin toplayarak kazandıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Zeytin hasadından görüntüler

- İşçilerle röportajlar

Haber-Kamera: Sefer TALAY /GÖMEÇ(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================