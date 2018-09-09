DHA YURT BÜLTENİ - 1

HATAY SINIRINA OBÜS VE TANK SEVKİYATI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı yapıldı.

Batı kentlerindeki birliklerden sevk edilen fırtına obüsleri ile tankları taşıyan askeri konvoy, gece saatlerinde Kilis\'e ulaştı. Askeri konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına konuşlandırılmak üzere Hatay\'a yöneldi.

VATANDAŞLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA ASKERLERİ SELAMLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına sevk edilen fırtına obüsü ve tankları taşıyan askeri konvoy, gece saatlerinde Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Antakya yönüne ilerledi. Konvoyun geçişi sırasında bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla askerleri selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (KİLİS)

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- Fırtına obüs topları ile tankların geçişi

- Askeri konvoyun geçişinden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:135 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS (DHA)

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Kırıkhan-HATAY)

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- Konvoyun geçişinden detaylar

- Vatandaşların Türk bayrağıyla konvoyu selamlaması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU, Eser PAZARBAŞI / KIRIKHAN (Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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REJİM HELİKOPTERİ, İDLİB\'TE YERALTINDAKİ HASTANEYİ VURDU: 4 YARALI



SURİYE\'de rejim helikopteri, İdlib\'in güneyinde bulunan Has kasabasında yeraltına inşa edilen hastaneyi hedef aldı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Esad rejimine ait helikopter, öğleden sonra Has kasabasında yeraltına inşa edilen Hayat Nabzı Hastanesi\'ne havadan saldırı düzenledi. Saldırıda birçok bölge ile araç zarar görürken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılara, vurulan hastanenin çalışanları tarafından müdahale edildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar saldırıda varil bombasının kullanıldığını öne sürdü.

Haber: GAZİANTEP, (DHA)

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DÜĞÜNDE DAMADA HACİZ ŞOKU: 103,95 TL’Sİ HACZEDİLDİ

Antalya’da boşandığı eşinden olan çocuğuna nafaka ödemediği için 50 bin TL’lik haciz işlemi başlatılan Mert T.’nin üçüncü kez evlendiği düğününe haciz uygulandı. Düğünde damada takılan 103,95 TL ve maddi değeri bulunmayan bir yüzüğe haciz uygulanırken altınların konulduğu kesenin çalındığı öne sürülünce haciz karakola taşındı.

Saat 18.30’da Döşemealtı ilçesindeki bir çiftlikte gerçekleştirilecek düğün için saatler öncesinde polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Gelin ve damadın beklendiği sırada çiftliğe haciz memurları geldi. Düğün töreninin yapılacağı çiftliğin giriş kapısına kadar beyaz lüks otomobille gelen Mert T. ve Gizem T. otomobilden alkışlar eşliğinde indi. Davetlilerle birlikte bir süre girişte oynayan gelin- damat, daha sonra nikahın kıyılacağı alana geçti.

HACZİ ÖNLEMEK İÇİN BEZ KESE ÖNLEMİ

Nikahın kıyılması ve ilk dansın ardından gelin damat birlikte davetlileri masalarında ziyaret etti. Takı töreni yapmayan çift, davetliler tarafından hediye edilecek takı ve paraların haczedilmesini önlemek için ziyaret ettikleri masalarda davetlilere bir bez kese uzattı. Ziyaretin ardından iddiaya göre kese damadın yakınları tarafından alınarak saklandı.

BEZ KESE ÇALINDI, İŞ KARAKOLA TAŞINDI

İcra memurlarının mahkeme kararını işleme almak zorunda olduğunu söylemesi üzerine iddiaya göre damat Mert T. cebindeki madeni paraları çıkararak tüm parasının bu olduğunu söyledi. Semra Ç’nin avukatı Erdal Yiğit’in itirazı üzerine icra memurları bu defa davetlilere tutulan ve içerisinde altınların konulduğu bez keseyi istedi. Bez kesenin çalındığını söyleyen damadın yakınları daha sonra keseyi bulduklarını söyleyip içerisindeki 50 TL ile birlikte keseyi icra memurlarına teslim etti. Bunun üzerine haciz memurları damada takılan 53 TL 95 kuruş, damadın parmağındaki maddi değeri bulunmayan yüzüğe ve kesedeki 50 TL olmak üzere toplamda 103 TL 95 kuruşa haciz uyguladı.

Avukat Erdal Yiğit ve icra memurları, çalındığı söylenen altınların bulunması için de olayı karakola taşıdı. Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden avukat Erdal Yiğit, “Nafaka ve tazminat, davalı tarafından ödenmedi. Ödemediği gibi şirketleri kapattı. Bugün düğünde kendi üzerinde 53 TL 95 kuruş bir de kesede çıkan 50 TL’ye haciz uyguladık. Düğünde altınların çalındığını söylediler. Karakola geldik çalınan altınlar için şikayetçi olacağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gelin ve damadın gelin otomobilinden inip çiftliğe girmeleri

Polis ekiplerinden detay

İcra memurlarından detay

Avukat Erdal Yiğit Röp

Haber: Alparslan ÇINAR – Kamera: Semih ERSÖZLER, /ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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İZMİR\'DE, ÇOCUĞU TACİZ ETMEK İSTERKEN YAKALANDI



Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğunu G.B.\'yi taciz etmeye çalışan ve mahalleli tarafından yakalanarak linç edilmek istenen M.Ş. gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6274/1 Sokak\'ta meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğu G.B., M.Ş.\'nin yolunu keserek kendisine arkadaşlık teklif ettiğini ve telefon numarasının yazılı olduğu bir notu verdiği ailesine söylemesi üzerine, küçük kızın babası ve yakınları harekete geçti. Mahalle sakinleri tarafından sokakta yakalanan M.Ş. öfkeli kalabalık tarafından darp edilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis kavgayı ayırdı. Polisin yaptığı incelemede M.Ş.\'nin daha önce de G.B.\'nin önünü keserek arkadaşlık teklif ettiğini belirlemesi üzerine M.Ş. gözaltına alındı. Mahalle sakinleri tarafından darp edilen M.Ş., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

///amatör kamera

- Mahallelinin M.Ş. yi yakalamasından ve darp etmesinden görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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ŞOFÖRÜ UYUYAN KAMYONUN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ; KAZA ANI KEMARAYA YANSIDI



SAMSUN\'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı\'ya (59) çarptı. Yazıcı yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Gürdal T.\'nin uykuya yenik düşmesi ve kısa süre sonra da yaşanan kaza, aracın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi. Samsun\'dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.\'nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı\'ya (59) çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı saniye saniye kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.\'nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı\'ya çarptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anı görüntüsü

Haber: Sait KUZU/SAMSUN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

KARAMAN\'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Şaban Kaya (55) yönetimindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip takla attı. Ters dönen otomobildeki İbrahim (40) ve Ömer Kaya (45) yaşamını yitirdi, sürücü Şaban Kaya ile Ahmet Kaya (81) ve Bahriye Önal (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sıkışan cenazeler ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların yerde ambulans beklemesi

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ALKOLLÜ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN SÜRÜCÜ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI: 7 YARALI



İZMİT ile Kandıra arasındaki yolda, sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen otomobil, karşı istikametten gelen 4 otomobile çarptı. Kazada 1\'i bebek 7 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilde boş bira kutuları olduğu görüldü.

Kaza gece saatlerinde, İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Kocaeli Cezaevleri mevkiinde meydana geldi. İzmit\'ten Kandıra yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 NC 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Turgay Bulgurcu yönetimindeki 34 NE 0178 plakalı otomobile, Süleyman Pekiçten yönetimindeki 16 AG 041 plakalı otomobile, Enis Aydın yönetimindeki 41 KM 185 plakalı otomobile ve Mustafa Sert yönetimindeki 41 DJ 323 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emrah Vuruş, Enis Aydın, Nuray Aydın, 10 aylık bebek İdil Tuna Aydın ve ismi öğrenilemeyen 3 yaralıya müdahalede bulunarak, çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yol ulaşıma kapanırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobilin içerisinde boş bira kutuları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Ambulanslardaki yaralılar

-Görgü tanığı İmdat Özbek ile röp.

-Araç sürücüsü Mustafa Sert ile röp.

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İSLAHİYE\'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI



GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Hassa çevreyolunun 15\'inci kilometresindeki Altınüzüm mevkiinde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 34 BBC 632 plakalı otomobil, İ.G. yönetimindeki 33 CYC 51 plakalı otomobil ile Altınüzüm kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye Devlet Hastanesi

- Acil koridoru

- Yaralıların sedyeyle taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 SİVİL POLİS YARALI

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, TIR\'ın otomobile çaptığı kazada 2 sivil polis memuru yaralandı.

Kaza, öğleden sonra TEM Otoyolu Güldibi Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Korkmaz yönetimindeki 20 BU 671 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen T.T. yönetimindeki 54 AR 530 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü sivil polis memuru T.T ve aynı araçta bulunan sivil polis memuru F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Karayolları ekipleri yola dökülen akaryakıt ve malzemeleri temizledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilden ve TIR\'dan görüntü

- Yol temizleme çalışması

- Aracın çekiciye yüklenmesi

- Köprü üzerinden görüntü

Haber-Kamera: SAPANCA(Sakarya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAMYONETİN ÇARPTIĞI POLİSLER KOL KOLA TUTUNUP BİRBİRİNE GÜÇ VERDİ

ADAPAZARI\'nda devriye görevinde bulunan Yunus polislerinin bulunduğu motosiklete kamyonet çarptı. Yaralanan iki polis memuru, yerde acı içerisinde kıvranırken kol-kola girerek birbirlerinden güç aldı.

Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı\'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi\'nin Çark Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sokaktan caddeye çıkan R.A. yönetimindeki 61 EA 129 plakalı kamyonet, caddede devriye görevinde bulunan iki Yunus polisinin bulunduğu 54 A 4897 plakalı motosiklete çarptı. Ön tekeri kamyonetin altında kalan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. Polis memurlarına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yerde acı içinde kıvranan iki polis kol kola girip birbirlerinden destek aldı. Yaralanan polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kamyonet sürücüsünün ifadesini alırken, araçlar ise yapılan inceleme sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. İki polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis motosikletinin ve kamyonetin görüntüsü

-Polislerin motosikleti kaldırıp incelemesi

-Çevredeki vatandaşlar

-Detaylar

- (Fotoğraf) Polisler kol kola tutunurken

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BURSA\'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ENGELLİ KADIN AĞIR YARALANDI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Vildan Sayar\'a (39) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sayar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mesudiye altgeçidi mevkiinde meydana geldi. İnegöl\'den Eskişehir istikametine giden Ahmet Çelik (59) yönetimindeki 16 CCJ 57 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Vildan Sayar\'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan kadının imdadına çevredekiler yetişerek, sağlık ekiplerine haber verdi. Sayar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Sayar\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil şoförü Ahmet Çelik ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri genel görüntü

- Yaralı kadının görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GELİN ARABASI GİBİ SÜSLEDİĞİ OTOMOBİLLE GELİP KUYUMCUYU SOYMAYA KALKTI



BURSA\'nın merkez Yıldırım ilçesinde, \'gelin arabası\' olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, üzerine atlayan emekli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi\'ndeki Gürsel Durmuş\'a ait kuyumcuya \'gelin arabası\' gibi süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen M.Ö., elinde uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö.\'nün üzerine atlayarak müdahale etti. Seçkin ile soyguncu arasında yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu ayağından yaralandı. Bu esnada, olay yerinden geçen polis ekipleri M.Ö.\'yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahına da el konulan zanlının üzerinde çok sayıda fişek ele geçirildi. M.Ö. emniyete götürüldü. Olay sırasında yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Topçu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kuyumcunun önündeki birkaç araçta silahtan çıkan kurşunların isabet etmesiyle maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen işyeri sahibi Gürsel Durmuş, \"Gelin arabası gibi süslü araç gelmiş, elinde uzun namlulu silahla kar maskeli birisi, dışarıda duran arkadaşlarımızı içeri sokmak istemiş. Onlar da silahı görünce üzerine çullanmışlar. Silahla rastgele ateş etmiş, bir arkadaşımız ayağından yaralanmış. Onun dışında önemli bir şey yok\" dedi.

ARAÇTAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi\'ndeki Gürsel Durmuş\'a ait kuyumcuya \'gelin arabası\' gibi süslenmiş otomobil ile gelen ve soygun girişiminde bulunduğu sırada yakalanan M.Ö.\'nün otomobilinden çıkanlar şaşırttı. Araçta; mühimmat yeleği, 4 adet kalaşnikof otomatik tüfek şarjörü, çok sayıda mermi ile biber gazları bulundu. Soygun girişiminde kullanılan aracın kiralık olduğunu söyleyen yetkililer, M.Ö.\'nün sorgulamasının devam ettiğini açıkladılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Güvenlik kamerası görüntüsü)

- Kuyumcunun önündeki boğuşma anları

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- Zanlının emniyete götürülmesi

- Zarar gören araçlar

- Detaylar

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(Fotoğraflar)

- Araçtan çıkan malzemeler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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POLİS UYGULAMASINDA ELE GEÇİRİLEN BEYZBOL SOPASINDAKİ YAZI ŞAŞIRTTI



ADANA Emniyet Müdürlüğü, 720 polisin katılımıyla \'huzur ve güven\' uygulaması gerçekleştirdi. Operasyonda ele geçirilen beyzbol sopasının üzerinde, \'Kişisel olaylara müdahale aracı\' (KOMA) yazısı ise dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nce kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen \'Adana Huzur ve Güven\' uygulaması, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 103 kara ve bir hava ekibi katıldı. Denetimlerde 2 narkotik köpeği kullanıldı. Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve narkotik köpekleriyle otomobillerde arama gerçekleştirdi. Denetimlerde 8 bin 665 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Ayrıca 59 kişiye adli işlem uygulanan kontrollerde toplam 41 bin 600 lira ceza kesildi, 14 işyeri hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi.

\'KİŞİSEL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI\'

Uygulama sırasında 2 bin 542 araç kontrolden geçerken, 8 araç trafikten men edildi. Toplamda 48 araca 53 bin 750 TL para cezası uygulandı. 10 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 10 adet şarjör, 150 adet fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 88 adet kartuş, birer adet kalem ve çakmak bıçak, bir adet elektro şok cihazı, 2 adet muşta ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Kontrol sırasında durdurulan bir otomobilde ele geçirilen beyzbol sopasının üzerindeki \'kişisel olaylara müdahale aracı\' yazısı ise dikkat çekti. Uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Mahallenin gençleriyle sohbet eden Müdür Yıldız, vatandaşın güveni ve huzuru için bu tür uygumaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulamada yapılan aramalardan görüntüler

- Ele geçirilen malzemeler

- Üzeri yazılı beyzbol sopası

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 266 MB - SÜRE: 04.22

(Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Çavuşoğlu: Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk (3)

\'BU BİR SALDIRIDIR, GEÇECEK\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Alanya ilçesine yayın yapan Yeni Alanya Gazetesi\'nin 51\'inci yıl dönümü kutlama törenine katıldı. Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu\'na bağlı yaklaşık 50 cemiyet başkanı, protokol üyeleri ve davetliler de yer aldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, dövizdeki dalgalanmalara değindi. Döviz dalgalanmalarının saldırı olduğunu belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bu bir saldırıdır, geçecek. Cumhurbaşkanlığımızın da liderliğinde ciddi çalışıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Güçlü bir banka disiplinimiz var. Mali disiplinimizi asla bozmadık. Merkez Bankası rezervlerimiz de öyle. Bu saldırının arkasında sadece ABD var dersek aldanırız. Bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz, kardeş Müslüman ülkeler de var. Bunun üstesinden de geleceğiz. Krizlerde nasıl güçlendiysek, bunu da atlatacağız. Bu krizi atlattıktan sonra, Türkiye\'yi kimse tutamaz. Alt yapıda, üst yapıda tüm hedeflerimize ulaşacağız. Allah\'tan başka kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Milletçe tek yürek olduk. Bu süreçte milletimizin sergilediği duruş çok önemli oy versin ya da vermesin. MHP\'yle ittifak kurduk, oy verenler kadar vermeyenlerden de çok ciddi destek gördük. Uyanan bir milletiz. Sürekli \'Bundan nasıl fayda sağlayabiliriz\' diye düşünenler, etik olmayan, kanuna aykırı hareket eden var. Devlet bunlardan hesabını sorar. Kanuna aykırı hareket edenlerden devlet hesap sorar ve soracaktırö dedi.

\'ABD İLE SURİYE KONUSUNDA TEMASLARIMIZ VAR\'

İdlib konusuna da değinen Çavuşoğlu, \"İnsani dramların yaşanmaması, felaketlerin yanı başımızda ortaya çıkmaması için çaba sarf ediliyor. İnsani politikamız gereği, bu çatışmaları durdurmak için ikili ve üçlü düzeyde yoğun çaba sarf ediyoruz. Suriye\'yle yakından ilgilenen tüm aktörlerle temasımız var. ABD\'yle Suriye konusunda da temaslarımız var. O başkadır, bu başkadır. Bu uluslararası çaba gerektiren bir durumdur. İnsani dış politikamızın gereği olarak göç oluşmaması, insanların evlerini terk etmemesi ve yüzlerce insanın ölmemesi için çabamızı sarf edeceğiz. Şu anda bizi sevenlerin ve sevmeyenlerin söylediği, \'Bunu engellerse Türkiye engeller.\' Türkiye\'nin Suriye politikasını, Suriye\'nin geleceğini düşünen ve teröristlerden temizlenmesi için çaba sarf eden şehit veren bir ülke olduğumuz için, herkes Türkiye\'ye güveniyorö diye konuştu.

Konuşmaların sonunda tüm cemiyet başkanları, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu\'na kentlerine özgü hediyeler verdi. Pasta kesiminin ardından kutlamalar Neco konseriyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAKAN PAKDEMİRLİ: VATANDAŞIN EKMEĞİNE GÖZ DİKTİRMEYİZ



AĞRI\'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıla kadar ekmek fiyatında artış olmayacağını belirterek, \"Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum; vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin\'in Yusufeli ilçesindeki Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle havadan incelemesinin ardından, helikopterle Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı\'na geldi. Bakan Pakdemirli\'yi havalimanında Vali Süleyman Elban, Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Aktaşi Ak Parti İl Başkanı Abbbas Aydın ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

2\'ncisi düzenlenen bal festivaline katılan Bekir Pakdemirli, balın faydalarından bahsetti. Arının üretkenliğin sembolü olduğunu aktaran Pakdemirli, \"Dünyada ballı bitki üretiminin yüzde 70\'i ülkemizde, 40\'ın üzerinde ülkeye bal ihraç ediyoruz. Dünya bal üretiminde Çin\'den sonra 2\'nci sıradayız. Bundan dolayı sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üretim ve tüketim süreçlerini yeniden yapılandırıyoruz. Ağrı\'da arıcılık konusunda genç çiftci projesi kapsamında 89 gencimize 2,7 milyon TL destek verdik. Organik arıcılık kapsamında 226 işletmeyi destekliyoruz. 27 arıcılık projesine 1,5 milyon TL dester verdik. En az 30 kovanla arıcılık yapan yatırımlarda araç ekipman ve boş kovan alımına yüzde 60 destek verdik. Verdiğimiz bu desteklerle, Ağrı ilimizde son 16 yılda üretimimiz 4,5 kat artarak 40 tondan 182 tona çıktı\" diye konuştu.

Ekmek fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, \"Marketler milli duruş sergilediler. Yeni yıla kadar ekmeğin fiyatını artırmayacaklarını açıkladılar. Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum; vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Pakdemirli\'nin karşılanması

- Bakanın konuşması

- Bakanın ödül vermesi

- Bakanın bal standlarını gezmesi

Haber-Kamera: Servet ARSLAN-Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Kurum: Yeni yönetmelikle, binalarda her daireye bir otopark yapılacak (2)

\'ŞEHRİN SİLUETİNE ZARAR VEREN PROJELERE İLİŞKİN GEREKEN YAPILACAK\'

Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ü makamında ziyaret eden Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra belediye başkanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi\'nin kentsel dönüşüm merkezlerini ziyaret eden Kurum, Panorama 1326 Müzesi\'ni de gezdi. Bakan Kurum\'un son durağı ise Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi oldu. Burada öğrencilerle yaprak toplayarak kompost gübre yapımı hakkında bilgi alan Kurum, sahipsiz sokak hayvanlarını da miniklerle birlikte besledi.

\'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GÖNÜL ESASINA DAYALI YAPACAĞIZ\'

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, \"Bugün Bursa\'da valimiz ve belediye başkanlarımızla şehrin sorunlarını tartıştık. Kentsel dönüşüm bizim için büyük bir önem arz ediyor. Kentsel dönüşümü yoğunluk artışı ile değil, mevcutta yerinde dönüşümle, vatandaşın gönül esasına dayalı yapmak istiyoruz. Bu yaptığımız dönüşümler tartışılır değil, gerçekten herkesin memnun olduğu projeler olmalıdır. Bu noktada ilçe belediye başkanları ile birlikte kararlar aldık. İlçelerinde projeleri bu yönde uygulayacaklar. Şehrin siluetine zarar veren projelere ilişkin de gereken neyse yapılacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Biz geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel şehirler bırakmak istiyoruz. Bu noktada biz yöneticilere düşen görevleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Zaten Bursa\'da bir bütünlük, birliktelik var. Biz de bakanlık olarak bu bütünlüğe destek vereceğizö diye konuştu.

Eski Atatürk Stadı\'nın \'Millet Bahçesi\' olacağını dile getiren Bakan Kurum, \"Şehirdeki eski stadyumun olduğu yeri Millet Bahçesi yapma noktasında bakanlıkla birlikte belediyemiz çalışacak ve sahadaki uygulamayı da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'mız (TOKİ) yapacak. Orada da şehrin nefes alacağı, insanların tüm ihtiyaçlarını gidereceği bir Millet Bahçesi projesi yakın zamanda gerçekleştiriyor olacağız. Tarihi kent Bursa yine bu kültürünü, mirasını gelecek nesillere aktaracakö dedi.

\'SIFIR ATIK PROJESİNİ TÜM TÜRKİYE\'YE YAYACAĞIZ\'

Osmangazi Belediyesi\'nin \'Sıfır atık\' projesinin tüm Türkiye\'ye yayacaklarını belirten Bakan Kurum, \"Sıfır Atık projesini uygulamasını yerinde gördük. Bu da hayvan barınağında Türkiye\'de ilk defa uygulanan bir projedir. Sıfır atık projesi kapsamın gençlerimizle atıklarımızı doğal ortamda kompost haline getirdik. Belediyemiz bu atıklarla ilgili bir makine üretmişler. Oradan atıkları atınca sokak hayvanlarının beslenmesi için yem veriyor. Burada çocuklarımızla birlikte sokak hayvanlarını besledik. Bu bilinci yerleştirmek, gençlerimize aşılamak bizim için çok önemli. Gelecek nesillerimiz bugünden daha iyi olacak. Biz de bakanlık olarak sıfır atık projesini tüm Türkiye\'ye yayacağız. Bu sayede ciddi gelirler elde edeceğiz. Yıllık 12 milyar lira kazançtan söz ediyoruz. Bursa\'da aldığımız kararların sahada bir an önce uygulamalarını yapacağızö diyerek sözlerini noktaladı. Bakan kurum daha sonra İstanbul\'a gitmek üzere Bursa\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Kurum, Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesinde kentsel dönüşüm hakkında bilgi alırken

-Bakan Kurum, Osmangazi Hayvan Barınağını ziyareti

-Çocuklarla sohbet etmesi

-Yaprak toplaması

-Ağaç dikmesi

-Bakan Kurum\'un konuşması

-Detaylar

Süre: 5 dakika 5 saniye Boyut: 568 MB

HABER/KAMERA: Mehmet İNAN / BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOPARKIN ÇATISINA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI, RAPORLA VERİLEN İLAÇLARDAN İSTEDİ



ADAPAZARI\'nda, 3 katlı otoparkın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan Y.A. (16), raporla verilen ilaçlardan istedi. İtfaiye ekibi genci başka bir ilaçla kandırıp, aşağı inmeye ikna etti.

Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki 3 katlı Sakarya Büyükşehir Katlı Otoparkı çevresindeki eczaneye giren Y.A., eczacıdan raporla verilen ilaç istedi. İstediği ilaç verilmeyince öfkelenen Y.A. 3 katlı otoparkın çatısına çıktı. Çevredekilere, \"Bana ilaç getirsinler yoksa atlarım\" diye bağıran genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle gencin yanına ulaşan itfaiye erleri, Y.A.\'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada onlarca kişi otoparkın çevresine toplanarak yaşananları izledi. İtfaiye ekipleri, genci ikna etmek için çevredeki eczanelerden ilaç getirilmesini istedi. İtfaiye ekipleri, Y.A.\'ya herhangi bir ilaç vererek kandırdı. Ayakta durmakta zorlanan Y.A. yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu ikna edilerek itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otopark görüntü

- Gençten görüntü

- Çevredeki vatandaşlar

- İkna çalışmaları

- İlacın götürülmesi

- Gencin indirilmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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\'APOLLON SMİNTHEUS TAPINAĞI\'NDA ZİYARETÇİLERİ \'FARELER\' KARŞILIYOR

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde kazı çalışmalarının devam ettiği Apollon Smintheus Tapınağı\'nda ziyaretçileri merdiven basamaklarına yerleştirilen maket fareler karşılıyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan Apollon Smintheus Kutsal Alanı\'nda 1980 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadarki restorasyon çalışmaları kapsamında daha önce yağmalanan orijinal mermer ve andezit basamakların yerine imitasyon olarak beyaz çimento, mermer pirinci ve mermer tozundan oluşan harç kullanılarak yeni basamaklalar yapıldı. Eldeki orijinal ve imitasyon sütun parçaları birleştirilerek, tapınağın Güney giriş cephesine 8 sütun dikildi.

Bu yıl ise tapınağın konseptine uygun şekilde basamakların bir bölümüne mitolojiye göre, 2 bin yıl önce Apollon Smintheus Kutsal Alanı\'nda yaşadığı rivayet edilen farelerin polyesterden yapılan 79 tane maketi tapınağın basamaklarına yerleştirildi. Gelen ziyaretçiler, tapınakta miteolojik öykünün tüm figürlerini görme imkanına sahip oluyor. Ancak farelerle tapınağı ilk bakışta anlamlandıramayan ziyaretçiler kısa süreli şok yaşıyor. Ziyaretçiler, resotrasyon çalışmalarını yürüten yetkililerden aldıkları bilgiyle gerçeği öğreniyor. Ziyaretçiler, maket farelerle bol bol hatıra fotoğrafı çekiniyor.

Apollon Smintheus Tapınağı\'nı eşi Günan, çocukları Mert ve Yiğit Türkpençe ile birlikte gezen Seher Türkpençe, \"Tapınağı çok büyük bir keyifle gezdik. Açıkçası böyle etkileyici bir manzara görmeyi beklemiyorduk. Özellikle tapınağı gezerken bu tarihi eserlerin bozulmadan bugüne kadar korunmuş olması bizi hem mutlu etti, hem de keyif verdi. Tapınağı gezerken, hamam alanı çok ilgimizi çekti. Gerçekten orada arınarak, o dönemde bile tanrılara hazırlandıklarını gördük. Çok keyifle gezdik. Fareler çok ilginç tabi. Gelenleri fareler karşılıyor. Smintheus fare demekmiş, onu öğrendik. Aslında bulunduğumuz alanda Çanakkale bölgesinin en değerli ve en kutsal alanı, en büyük tapınağıymış. Bilmiyorduk ve tekrar gelmeyi düşünüyoruz\" dedi.

MİTELOJİYE GÖRE TANRI APOLLON BU FARELERİ BİR SİLAH OLARAK KULLANMIŞ

Apollon Smintheus Tapınağı\'na gelen ziyaretçileri yol boyunca Apollon Smintheus yazılarının karşıladığını belirten kazı ikinci başkanı Doç Dr. Davut Kaplan, \"Smintheus, Apollon\'un sıfatı demek, fare demek. Burası Apollon Smintheus\'a adanmış bir kutsal alan yani bir şehir değil. Bu tapınak aşağı yukarı kazı ve restorasyon dahil 39\'uncu senesini tamamladı. Bu senede mitolojide geçen bu fareler tapınakla bütünleşsin diye, insanlar daha rahat anlasın ve en azından Smintheus\'un ne olduğunu bilsinler diye basamaklara imitasyon, minyatür fareler oturtuldu. Görüyorsunuz, farelerin tipleri değişik. Bazıları tanrı Apollon\'a dua ediyor, şükran sunuyor. Bazıları çok üzgün ve zayıf. Bazıları şişman ve sevimli. Aslında mitelojiye göre tanrı Apollon bu fareleri bir silah olarak kullanmış. Zaman zaman insanları cezalandırmış, zaman zaman da mükafatlandırmış\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apollon Smintheus Tapınağının drone ile havadan görüntüsü

-Apollon Smintheus Tapınağının genel ve detay görüntüsü

-Apollon Smintheus Tapınağındaki sütunlardan görüntü.

-Apollon Smintheus Tapınağı merdivenlerindeki farelerden genel ve detay görüntü.

-Apollon Smintheus Tapınağı merdivenindeki farelerle fotoğraf çekilen ziyaretçilerden görüntü.

-Seher Türkpençe ile röp.

-Davut Kaplan ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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\'GEZGİNFEST VAN\'DA RENGARENK ETKİNLİK



VAN Gölü kıyısında önceki gün başlayan ve bugün sona erecek olan, Doğu\'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali \'GezginFest Van\'da etkinlikler kapsamında \'Colorzest Partisi\' düzenlendi. Binlerce kişi 7 farklı renkteki boyaları birbirine atarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Van\'ın Gevaş ilçesi, Dokuzağaç Mahallesi\'nde, göl kıyısında 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen \'GezginFest Van\' da gün boyu süren etkinlikler devam ediyor. Festivalin ikinci gününde festivallerin popüler eğlencesi \'Colorzest Partisi\' düzenlendi. Festivale katılanlar, organik gıda boyalarını birbirlerinin üzerine atarak boya savaşı yaptı.

Müzik eşliğinde boya savaşı yapan yerli ve yabancı müzik tutkunları, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 farklı renkteki boyalarla rengarenk olan yüzleriyle bol bol özçekim yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dron ile festival alanından genel görüntüler

-Colorzest partisinden genel ve detay görüntüler

-Partide eğlenenlerden görüntüler

-Selfie çekenlerden görüntüler

-Drone ile görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/VAN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

