DHA YURT BÜLTENİ - 1

Rusya\'dan İdlib\'e hava saldırısı, sınırda önlemler artırıldı (EK)

1)İDLİB KENT MERKEZİ SAKİN

Dün sabah saatlerinden itibaren çevresi Rusya ve rejim hava saldırısı altında olan İdlib kent merkezinde hayat normal akışında devam ediyor. Hava saldırılarının aksine İdlib kent merkezinde herhangi bir endişe yaşanmadığı ve ilçe merkezi ile çarşılarında yoğunluk olduğu gözlendi.Kentin güneybatısında yer alan Cisir Şugur ilçe merkezi ile Eneb, Canudiye, Sermaniye, Mişek, Mihambel, Katron Çiftliği, Hacı Hamut Çiftliği, Sararif, Cedraya, Beşlamun, Firike, Sahan, Keferdin, Lej, Besnekol, Gani, Zeyzun, Maruç ve Cebel Zaviye bölgelerinde akşam saatlerine kadar Rus ve rejim uçakları tarafından düzenlenen 25\'i aşkın hava saldırısında 5\'i çocuk 17 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, hava saldırıların yapıldığı bölgelerde yaşayanların ise hala tedirgin olduğunu ifade etti.

İdlib'den görüntüler

2)TSK\'DAN SURİYE\'YE \'ASKERİ\' SEVKİYAT



SURİYE\'de \'Fırat Kalkanı\' ve \'Zeytin Dalı\' harekatlarının yapıldığı bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.Türkiye\'nin farklı kentlerindeki birliklerden \'Fırat Kalkanı\' ve \'Zeytin Dalı\' harekatlarının gerçekleştirildiği Suriye\'deki bölgelere sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, dün akşam saatlerinde Kilis\'e ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri konvoyda yer alan zırhlı araç ve personelin, Suriye\'de bulunan TSK\'ya ait üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye sınırındaki Kilis\'te askeri araç ve personel hareketliliği gece de devam etti. Çeşitli kentlerden sevk edilip kente ulaşan tank, fırtına obüsü ve zırhlı araçlar ile personelin bulunduğu konvoy, Kilis\'in Elbeyli ile Gaziantep\'in Karkamış ilçesine doğru devam etti.

Sevkiyattan detaylar

Zırhlı ve mühimmat araçlarını geçişi

Personel dolu araçlar

Geçiş sırasında alınan tedbirler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS,(DHA)

3)LİCE VE HANİ\'DEKİ OPERASYONLAR BİTTİ: EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Diyarbakır\'ın Lice ve Hani ilçelerinde 3 gündür süren operasyon bitti, yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcı da askerlerce imha edildi.

Uyuşturucu tarlasından görüntü

Ele geçirilen malzemeler

EYP'nin imha anı

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

4)HATAY\'IN TURİSTİK BÖLGESİNDE YANGIN

HATAY\'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralar\'ın bulunduğu bölgede bahçelik alanda yangın çıktı. Hemen yakınındaki ormanlık alanı da tehdit eden yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Kapısuyu Mahallesi\'ndeki Roma döneminden kalma tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralar\'ın bulunduğu bölgede çoğunluğu erik, zeytin ve defne ağaçlarından oluşan bahçelik alanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. 8 arazöz, 4 su tankı ve 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler, gece olması nedeniyle çalışmayı karadan sürdürüyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının akşam saatlerinde başlamasından dolayı söndürme çalışmalarına karadan başlandığını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaların havadan da destekleneceğini belirtti. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının, çiftçilerin bahçe temizliği amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çaba sarf ediyor.

Yangın yerinden genel görüntü

İtfaiye araçlarının ışıklarından görüntü

Alevlerden görüntü

Haber-Kamera:: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

5)İKİ KARDEŞ FIRAT NEHRİ\'NDE BOĞULDU, BİR KİŞİ KAYIP



GAZİANTEP\'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri\'ne giren kardeşler Kadir Özpolat (35) ile Seyit Özpolat (25), boğuldu. İki kardeş ile birlikte suya giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ise ekipler tarafından aranıyor.

Dün akşam saatlerinde Kadir ve Seyit Özpolat kardeşler ve henüz ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları, serinlemek için girdikleri Fırat Nehri\'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçların yaptığı aramayla iki kardeşin cesetlerine ulaşılırken, bulunamayan diğer kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerden nişanlı olan Seyit Özpolat\'ın iki ay sonra evleneceği öğrenilirken, Kadir Özpolat\'ın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kadir ve Seyit Özpolat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adli Tıp'tan görüntüler

Jandarma aracı

Yakınlarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Taha AYHAN /GAZİANTEP,(DHA)

6)ÇİFTLİKTE BEKÇİLİK YAPAN KİŞİ, SULAMA HAVUZUNDA ÖLÜ BULUNDU



ADANA\'nın Yüreğir ilçesinde, çiftlikte bekçilik yapan İhsan Demir (60), ağaç sulamak için kullanılan havuzda ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Eğriağaç Mahallesi\'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çiftlikte bekçilik yapan İhsan Demir\'i göremeyen diğer çalışanlar, kendisini aramaya başladı. Ağaçların sulanması için kullanılan 2,5 metre derinliğindeki havuza gelen çiftliğin aşçısı, suyun içinde Demir\'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkartılan Demir\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Demir\'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.x

Olay yerinden görüntü

Polislerin ceset üzerinde inceleme yapması

Cesedin üzeri örtülü hali

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

7)EŞİNİN BIÇAKLA YARALADIĞI KADIN: BOĞAZIMI KESMEYE ÇALIŞTI

ISPARTA\'da kendisiyle konuşmak bahanesiyle yanına gelen eşinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı 3 çocuk annesi Leyla Z.\'nin (45) hastanede tedavisi sürüyor. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen ve olaydan sonra intihar girişiminde bulunan eşinin saldırısına uğrayan Leyla Z., \"Üzerime yürüdü, boğazımı kesmeye çalıştı. Akciğerime sapladı. 10 bıçak yaram var\" dedi.

İzmir\'de oturan Leyla Z., üniversite öğrencisi kızını ziyaret için geçen 25 Ağustos\'ta Isparta\'ya geldi. Leyla Z.\'yi daha önce dövdüğü için hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşi T.Z. (44) de konuşmak istediğini söyleyerek aynı gün kadının yanına geldi. Isparta\'daki kızlarının evinde buluşan çift bir süre konuştuktan sonra T.Z. bıçakla Leyla Z.\'yi boğazından ve göğsünden yaraladı. T.Z., kendi bileklerini de keserek intihara kalkıştı. Olay sonrası Leyla Z.\'nin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Ekiplere kapıyı kendisi açan Leyla Z. ile eşi T.Z. sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hastanede 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen T.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

\'SENİ ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİM\'

Isparta\'daki hastanede tedavisi süren Leyla Z., eşinin sürekli kıskançlık krizine girdiğini belirterek kendisini daha önce dövdüğünü ve şikayeti üzerine 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Olay günü eşinin barışmak istediğini söyleyerek yanına geldiğini anlatan Leyla Z., o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Isparta\'da üniversite okuyan kızımın yanına geldim. Daha sonra o da arkamdan geldi. Özür dilemek istedi, affetmemi istedi. \'23 yılın hatırıdır\' diyerek, \'Gel konuşalım. Olmazsa da olmaz\' dedim. Zaten boşanmak istediğimi söylemiştim. Arkamdan geldi kızımın evine gittik. Daha sonra evde ortanca kızım vardı. Onu gönderdi. \'Arkadaşlarınla git vedalaş\' dedi. Ertesi gün İzmir\'e dönmeyi planlıyorduk. Oturduk sakin sakin konuşuyorduk. Bir ara mutfağa gitti, geldi. Konuşurken, \'Ben aslında seni öldürmeye geldim. Asıl amacım öldürmekti. Bütün bu söylediklerim de kendimi affettiriyormuş gibi gözükmeye çalıştım\' dedim. Üzerime yürüdü boğazımı kesmeye çalıştı. Akciğerime sapladı. 10 bıçak yaram var. Kendi bileklerini kesmiş, intihara kalkıştı. Telefonu elimden aldı, odada bir yere fırlattı. Bıçakladıktan sonra odaya kapattı. O ara fırsat bulup gizli olarak polisi aradım. Zaten onlar da geldiğinde dış kapıyı kilitlemiş. Anahtarı aradım buldum. O şekilde bizi hastaneye sevk ettiler.\"

\'KADINLAR LÜTFEN SUSMAYIN\'

Kendisi gibi eşlerinden şiddet gören kadınlara seslenen Leyla Z., \"Psikolojik veya normal darp olarak şiddet görmüş kadınlar lütfen susmayın, sustukça bilin ki karşınızdaki kişi size üstünlük sağlamaya çalışacak. Üstünlük sağladıkça da kendini rahat görüyor. Bunu yapmayın. Özgürlüğünüz kısıtlanıyor\" dedi.

Kadınla röportaj

Kesik izlerinden detaylar

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ /ISPARTA,(DHA)

8)ESKİŞEHİR\'DE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI



ESKİŞEHİR\'de, iki grup arasında çıkan kavgada 1\'i ağır 2 kişi tabancayla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla açılan ateş sonucunda Mesut Can Şimşek (21) göğsünden, Ali Hamaykaya (44) sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Mesut Güler (38) ise darp sonucu başından yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan Mesut Can Şimşek\'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri, yaralılardan birine ait olduğu sanılan tabancayı olay yerinde buldu, soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken,

Yerdeki tabancanın görüntüsü,

Polis ekiplerinin görüntüsü

Cep telefonuyla çekilmiş görüntüler (olay yeri)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

9)TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇAN MÜDÜR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



ŞANLIURFA\'da düzenlenen, Kardeşlik ve Spor Projesi kapsamında havuz başında yapılan sıra gecesinde tabancayla havaya ateş açtığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan K., görevden uzaklaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen Kardeşlik ve Spor Projesi kapsamında 5 farklı spor branşından oluşan organizasyon düzenlendi. Etkinliğe farklı şehirlerden katılan sporcu ve bakanlık yöneticilerine bağ evindeki havuz başında sıra gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecede türkücü Onur Şan, okuduğu parçalarına eşlik eden Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan K., kime ait olduğu öğrenilmeyen tabancayla peş peşe havaya ateş açtı. Hakan K.\'nın tabancayla ateş açması görüntüleri bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alması üzerine, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca da hakkında idari soruşturma açılan Hakan K.\'nın mahkeme soruşturması tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi. Soruşturma sürüyor.

Havuz başında türkü okuyan Onur Şan

Türkücünün arkasında tabancayla havaya ateş açan müdür Hakan Keşküş

Sıra gecesi eşliğinde eğlenenler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

10)ATEŞ AÇAN ŞAHISLAR KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, zorla alıkoydukları kişiye cadde üzerinde kurşun yağdırıp olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İddiaya göre, Murat Y. (32), Murat Y. (36) ve Dursun K. (37) isimli kişiler, 16 KNT 86 plakalı otomobil ile Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde henüz ismi belirlenemeyen kişiye pompalı tüfekle ateş ettiler. Saldırıda şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Saldırganlar ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı tespit ederek takibe aldı. Polis ekiplerinin aracı görmesi ile kovalama yaşandı. Nefes kesen kovalamaca ise kameralar tarafından görüntülendi. Kovalama, polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi ile son buldu. Kapılarını kilitleyerek araçtan inmeyen şüpheliler, aracın camı kırılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürülürken, olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor .

Şüphelilerin görüntüsü

Kovalamaca görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

11)9 ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN EMEKLİ ÖĞRETMEN TUTUKLANDI



TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında görev yaptığı sırada iddiaya göre, 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen Ali Arslan Aygün tutuklandı.

Olay 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Erbaa ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, o dönemde okulda öğretmen olarak görev yapan sınıf öğretmeni Ali Arslan Aygün, aynı yıl emekli oldu. Geçtiğimiz yıl emekli öğretmen Aygün hakkında, görev yaptığı yıl 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 10 ay süren soruşturma sonrası emekli öğretmen Aygün Eskişehir\'de gözaltına alınıp tutuklandı. Ali Arslan Aygün ile ilgili davanın ilk duruşmasının 15 Eylül\'de Tokat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüleceği öğrenildi.

Okuldan görüntüler

Genel Detay

Haber-Kamera: TOKAT,(DHA)

12)VALİDEN OKUL MÜDÜRLERİNE CİNSEL İSTİSMAR UYARISI

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, okul müdürleriyle yaptığı toplantıda, öğrencilerin öğretmenler tarafından cinsel istismara maruz kalmasına dikkat çekerek, \"Adam sapık, öğrenciyi tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun\" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile öğretmenevinde toplantı yapan Vali Ahmet Çınar, müdürleri öğrencilerin korunması noktasında uyardı. Her bir öğrencinin okul yöneticilerine emanet olduğunu ifade eden Vali Çınar, okul servislerinde dahi öğrencilerin takip edilmesini istedi. Öğretmenin öğrencisini cinsel istismarı olaylarına da değinen ve kesinlikle affetmeyeceğinin söyleyen Vali Çınar, \"Bir kısmınızın bilgisi olur veya olmaz. Bir sürü kirli iş var, ahlak dışı iş var, sapıkça iş var, hırsızlık var. Okul yöneticilerini, öğretmenleri kastediyorum. Herkes topyekün melek ya da erdemli olmuyor. Bunun farkında olacaksınız. Okulda ne var ne yok, kim iyi kim kötü, kim edepli kim edepsiz? Yüz taneden 2 tane de çıksa bu öğretmenler arasında bu tehlikeli bir şeydir. Adam sapık, öğrenciyi tacizde bulunmuş. Topyekün okul müdürleri hala bu adamı gizleme derdinde. Öğretmenler dahi bunu gizleme derdindeler. Yazıklar olsun. Yakaladığım hiçbir hatayı hele de bu konularda ben affetmem. Bunu duyup da susanlara da yazıklar olsun\" diye konuştu.

Vali Ahmet Çınar'ın cinsel istismar uyarısı

Toplantıdan detaylar

Müdürlerden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK /ZONGULDAK,(DHA)

13)ALKOLLÜ FAYTONCUNUN ÜRKEN \'ATI\' DEHŞET SAÇTI



ANTALYA\"nın Muratpaşa ilçesinde, alkollü faytoncunun ürken atı, trafiği birbirine kattı. Faytondan düşen turist kadın ile otomobilin üzerine çıkan at yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarihi Kaleiçi önünden henüz adı bilinmeyen kadın turisti faytona alan Besim E., kent turu yaptırmak için hareket etti. Ali Çetinkaya Caddesi üzerine gelen faytonun 2 atından biri, iddiaya göre kırmızı ışıkta duran bir otomobilin klakson çalmasıyla ürktü.

ÖNCE DİZGİNLERİ KOPARDI ARDINDAN OTOMOBİLE ÇARPTI

Ürken at, şaha kalkıp bir anda hareket edince dizginleri kopardı. Bu sırada faytonun sürücüsü Besim E., atını durdurmak için hareket etse de başarılı olamadı. Hızla ilerleyen at önünde duran Adem Mutlu yönetimindeki 15 EN 222 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Bu sırada faytonda yolcu konumundaki turist kadın ise yere yüz üstü düşerek yaralandı. Otomobile çarpan at ise iki bacağından yaralandı.

FAYTON SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turist kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bacakları kanayan at için de bir veterinerden destek istendi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, fayton sürücüsü Besim E.\'yi alkol muayenesinden geçirdi. Besim E.\'nin 1.39 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Besim E. polise verdiği ilk ifadesinde, atlarından birinin klakson sesi üzerine ürktüğünü belirterek, \"Hızlıca koşmaya başladı. Daha sonra dizginleri koptu ve hakim olamadımö dedi.

Fayton sürücüsüne ceza yazan ekipler, kazayla ilgili tutanak tuttuktan sonra Besim E.\'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.

Kaza yapan faytondan detay

Faytonun çarptığı araçtan detay

Faytondan atlayan turistin görüntüleri

Fayton sürücüsünün polis sorgusu

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER /ANTALYA,(DHA)

14)KUŞADASI\'NDA 700 TATİLCİNİN BULUNDUĞU OTELE \'İCRA\' GELDİ



AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren, Hülya Koçyiğit\'in kızı ve damadı Gülşah-Ender Alkoçlar\'ın işletmeciliğini yaptığı 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli\'ndeki 700 tatilci, kira alacağının mülk sahibine ödenmemesi üzerine gelen haciz nedeniyle polis nezaretinde tahliye edildi. Tatilciler çevredeki otellere yerleştirildi.

Gülşah-Ender Alkoçlar\'ın işletmeciliğini yaptığı 329 oda ve 750 yatak kapasiteli 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli\'nin mülk sahibi olan Şefik Yaman, Alkoçlar\'dan alacağı kirayı tahsil edemediği için dün öğlen saatlerinde polis ve icra memurları eşliğinde otele geldi. İcra işlemeleri kapsamında polis nezaretinde otelden çıkarılan tatilciler çevredeki otellere yerleştirildi. Otel yönetimi yürütülen icra işlemleriyle ilgili açıklama yapmazken, basın mensupları özel güvenlik tarafından otele yaklaştırılmadı. Uzaktan dahi görüntü alınması engellenen basın mensuplarıyla otelin güvenlik görevlileri arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

ODALARDAN, PLAJDAN VE HAVUZDAN ÇIKARILDILAR

Otelin plajından, havuzdan ve odalarından çıkarılan tatilciler tur operatörlerinin ve seyahat acentelerinin devreye girmesi sonucu çevredeki otellere yerleştirildi. Tur şirketleri ve seyahat acentelerinin yöneticileri, turizme zarar verilmemesi için misafirleri çevredeki otellere yerleştirdiklerini söyleyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Valizlerini toplayarak minibüslerle binen tatilciler de yaşanan duruma isyan etti.

Otelden görüntü

Tahliye edilen turistlerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Latif SANSÜR /KUŞADASI(Aydın),(DHA)

15)SİVAS KONGRESİ\'NİN 99\'UNCU YILI KUTLANDI

KURTULUŞ Savaşı ve Cumhuriyet\'e giden yolun açılmasında temel taşlardan biri olan Sivas Kongresi\'nin 99\'uncu yılı düzenlenen törenle kutlandı.

4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleştirilen ve Kurtuluş Savaşı\'na giden yolda temel taşlardan biri olan, manda ve himayecilik önerilerinin reddedilerek, misakı millinin sınırlarının çizildiği tarihi Sivas Kongresi\'nin 99\'uncu yıl dönümü nedeniyle kentte etkinlikler düzenlendi. Kentte ilk olarak Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Kongre Salonu içerisinde 4 Eylül Sivas Kongresi, temsili gerçekleştirildi. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan vekili ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas milletvekilleri Semiha Ekinci, Habip Soluk, Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Sami Aydın ile davetliler katıldı. Kongrede yaşanan tartışma ve alınan kararların konu edildiği temsilde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü tiyatro oyuncularından Samet Sümbül canlandırdı. Kongre temsilinin ardından TBMM Başkan vekili Celal Adan, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Garnizon ve 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Kongresinin 99\'uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Anıta çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Program ardından tarihi Sivas Kongresinin yapıldığı eski Sivas Lisesi bugünkü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde devam etti.

\'99 YIL ÖNCE BUGÜN YANAN ATEŞ, GÜNÜMÜZE DEK SÖNMEMİŞ\'

Buradaki törende konuşan TBMM Başkan vekili Celal Adan 99 yıl önce milletin istiklali ve istikbali için bir haykırışın yükseldiğini belirterek, \"Sivas Kongresi; baştan sona bir destan olan kurtuluş mücadelemiz içinde bir mücevher gibi parıldayan, ayrıca ışığıyla sadece dünü değil, bugünlerimizi hatta yarınlarımızı dahi aydınlatan tarihi bir hadisedir. Bin bir zahmetle Anadolu\'nun dört bir köşesinden yollara revan olan; yokluğun, yoksulluğun, tehlikelerin ket vurduğu mesafelerde sayısız badire atlatan vatan sevdalısı bir avuç adam; yiğitlerin şehri, yiğit şehir Sivas\'a gelmiştir. Çift başlı kartalın Anadolu\'ya gelip konduğu, Selçuklu\'nun tahtını kurduğu, mazinin cesaret ve kahramanlıkla hamurunu yoğurduğu Sivas; Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, kapısını çalan bu vatanperverleri bağrına basmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarından devraldığımız 2000 yıllık kutlu Türk devletine halel gelmeyecek ve gelecek nesillere emanet salimen aktarılacaktır. Bağımsızlık uğruna ölüme yürüyen 40 Göktürk\'ün davasına yeniden ruh üflemiş gibi; 4 Eylül 1919\'da saat 15.00\'da Sivas Mekteb-i Sultani\'sinde buluşan küçük bir grup mücadelenin işaret fişeğini fırlatmışlardır. O mücadeleye gönül verenlerin alın teri, göz nuru ve temiz kanlarından bağımsız Türkiye Cumhuriyeti inşa edilmiştir. Kavgayı karşımızda birleşen 72 buçuk milletin imkanı değil, bu mazlum ve asil milletin imanı kazanmıştır. 99 yıl önce bugün yanan ateş, günümüze dek sönmemiş; bundan sonra da sönmeyecektir. Yarın emaneti bizden devralacak Türk gençliğine hitaben söylenen o anlamlı sözlerdeki gibi \'dahili ve harici bedhahlar\', işin sonundan bedbaht olacaktır. Türkiye ilelebet payidar kalacaktır\" dedi.

\'SİVAS KONGRESİ ESARETLİĞE BAŞ KALDIRIŞTIR\'

BBP Lideri Mustafa Destici ise, Sivas Kongresi\'nin milli bir kongre olduğunu belirterek, \"Sivas Kongresi bir milletin kurtuluşudur. Bir milletin yeniden adeta doğuşudur. Sivas Kongresi esaretliğe baş kaldırıştır. Milli iradesi ile işgalciler karşısında dik duruşudur. Cesaret ve umuttan hiçbir şeyi olmayan bir milletin esareti reddedişidir. Kağnıyla cepheye gidilen, askerimizin yarı aç, yalın ayak yaşadığı tüm zorluklara rağmen hedefi ve amacı olan, \'ya istiklal ya ölüm\' diye yola çıkılan o günleri unutmak ne mümkündür. Kurtuluş Savaşını kongrelerimizi ve Sivas\'ı unutmak ne mümkündür. Manda ve himayeyi reddedip, ölüme dahi kafa tutan büyük Türk milletini ve Türk askerini unutmak ne mümkündür. Sivas\'ı iyi yorumlamak gerekir. Tarihten bu güne kadar ona biçilen değer günden güne artmaktadır. Kadim şehrimiz Sivas ve kadim şehrimizin insanları bugüne kadar bizleri ve milletimizi asla yanıltmamışlardır. Sivas Kongresi kongreler dönemini kapatan en son kongredir. Alınan kararlar bugün hala geçerliliğini sürdürmektedir\" diye konuştu.

Sivas Valisi Davut Gül ise, \"Sivas Kongresinin 99\'uncu yıl dönümünü tıpkı 99 yıl önceki heyecanla kutluyoruz. Bize bu kongrede ev sahipliği yaparak kutlama şerefine kavuşturan başta Sivaslı büyüklerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da, \"Nasıl insanların hayatlarında bazı dönüm noktaları varsa milletlerin hayatlarında da önemli dönüm noktaları vardır. İşte 4 Eylül Sivas Kongresi\'nde bu dönüm noktalarından biridir\" ifadelerini kullandı.

Kutlama töreninde ayrıca Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği Gösterisi yapıldı. Vatandaşlar kutlama programına yoğun ilgi gösterdi. Kutlama programında Sivas\'ın Aşıkları konser verdi.

Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılması

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

Kutlama töreni

TBMM Başkanvekili Celal Adan konuşması

BBP Lideri Mustafa Destici Konuşması

Sivas Valisi Davut Gül'ün konuşması

İsmet Yılmaz'ın konuşması

Genel Kurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü gösterisi

Kutlamaların drone görüntüsü

Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA)

