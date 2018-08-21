DHA YURT BÜLTENİ - 1

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GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, HABERİ GEÇİLECEK

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Hafif ticari araç, askeri kamyonete çarptı; 4\'ü asker 5 kişi yaralandı



GÜMÜŞHANE\'de, hatalı sollama yapan hafif ticari araç, karşı yönden gelen askeri kamyonete çarptı. Kazada, 4\'ü asker 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gümüşhane-Bayburt karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Ateş\'in kullandığı 29 AD 523 plakalı hafif ticari araç, önündeki aracı solladığı sırada karşı yönden gelen Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelini taşıyan 29 AD 726 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Halil İbrahim Ateş ile askeri araçtaki H.Ç, S.B, M.D, ve H.İ. Y adlı askerler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla alarak Gümüşhane Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri detayları

Yaralıların ambulansa alınması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uşak\'ta trafik kazası: 4 yaralı

UŞAK\'ta, kırmızı ışıkta geçen otomobil kavşaktan dönen 2 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçlara çarpan sürücü ise otomobilini kaza yerinde terk ederek kaçtı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu\'nda meydana geldi. Afyon\'dan Uşak yönüne giden 10 Z 1850 plakalı otomobilin sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek kavşaktan dönen iki otomobile çarptı. Otomobil ilk olarak Mehmet Çağlayan (27) yönetiminde ki 64 KE 078 plakalı otomobile, ardından da yurtdışından tatil için gelen Selahaddin Arıkan (53) yönetimindeki IL 643 II yabancı plakalı otomobile çaptı. Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde yolcu olarak bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların ambulansa bindirilmesinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Araçların çekilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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İzmir\'de sokağa ses bombası atan 3 kişi yakalandı



İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yolaçan B.C.G., U.K. ve R.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada olayın siyasi yönünün bulunmadığı, şüphelilerin kız arkadaş meselesi yüzünden yaptıkları ses bombasını patlattıkları ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Sevgi Mahallesi 84 Sokak\'ta meydana geldi. B.C.G., U.K. ve R.S. hafif ticari araçla geldikleri polis lojmanları yakınında sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atarak hızla uzaklaştı. Büyük bir gürültüyle patlayan EYP\'yi duyan mahalle sakinleri endişe içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede EYP\'nin ses bombası olduğunu belirledi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, EYP\'yi atanların kimliklerini belirledi.

Yapılan operasyonda B.C.G., U.K. ve R.S. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C.G., U.K. ve R.S.\'nin emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul ettiği öğrenildi. Polisin yaptığı sorguda olayın siyasi boyutunun olmadığı, kız arkadaş meselesi olduğu ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Mahalle sakinlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Cinayet şüphelisinin evini ateşe verip, müdahaleye giden itfaiye ekibine saldırdılar(EK)

CENAZE KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Osman Koyurga\'nın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından cenaze aracı ile Kızılova köyüne götürüldü. Koyurga\'nın yakınları ve köylüler cenazeyi büyük bir üzüntü ve gözyaşları ile karşıladı. Köy alanında kılınan cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Cenaze daha sonra yaklaşık 1 kilometre mesafede köy dışında bulunan mezarlık alanına kadar omuzlarda taşınarak burada toprağa verildi.

GÖTÜRÜLEN ARAÇLARA SALDIRMAK İSTEDİLER

Bu arada olay sonrası Koyurga\'nın yakınlarının basıp zarar verdiği cinayet şüphelisinin evinin önünde hasar veriler araçlar çekiciler yardımı ile götürüldü. Araçların Kızılova köyünden geçişi sırasında Koyurga\'nın bazı yakınları taşlı saldırıda bulunmak istedi. Diğerlerinin müdahalesi ile girişim engellendi. Köydeki gerginlik sürerken, jandarma ekipleri bekleyişini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köyden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Saldırdığı sopayla darp edildi

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde iki kişi arasında çıkan park kavgasında Anıl E.(23) saldırdığı sopayı kaptırdı. Anıl E. sopayla başına vurulması sonucu yaralandı .

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Murtaza Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Anıl E. ve Müfit B. (54) otomobillerini park edecekleri yer yüzünden tartışmaya girdi. Kavgaya dönüşen olayda, Anıl E. otomobilinin bagajından aldığı sopayla Müfit B.\'ye saldırdı. Müfit B., arbede sırasında Anıl E.\'nin elindeki sopayı aldı. Bu kez Mufit B., sopayla Anıl E.\'ye saldırdı. Başına aldığı darbeyle bayılan Anıl E. için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Anıl E.\'yi ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Anıl E.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Müfit B.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Yerde baygın yatan Anıl E.

-Vatandaşların kafasına buz koyması

-Polisin çevreden bilgi almaya çalışması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Felç kaldı aracılıkla hayata yeniden tutundu

SİNOP\'ta yaşayan ve 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısının tutmaması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Sami Cihan (68) arıcılıkla uğraşıp bal üretiyor.

Sinop\'ta yaşayan malulen emekli öğretmen olan Sami Cihan, 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp belden aşağısı felç kaldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cihan, daha sonra aracılık yapmaya başladı. Balı Fakı Köyü\'nde arı kovanlarını yerleştirip bal üretimi yapan Cihan, yaşama azmi ile takdir topladı. Kazadan önce arıcılığı hobi olarak öğrendiğini söyleyen Cihan, \"Daha sonra bu benim için bir iş oldu. Bal üretiyorum. Bu iş ile yeniden hayata adapte oldum. Tekerlekli sandalyemle bütün işlemi kendim yapabiliyorum. Hayata kümeyip devam ettim. Her ne olursa olsun yaşamak güzel şey\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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--Sami Cihan\'dan detaylar

-Arı kovanları ile uğraşması

-Röportaj

Haber-Kamera: Esra AKSU /SİNOP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sinop\'ta kurban pazarında arife yoğunluğu

SİNOP\'ta Kurban Bayramı arifesinde kurulan kurban pazarında yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı nedeniyle kent merkezinde kurulan kurban pazarında arife günü kurbanlık alışverişinde hareketlilik yaşandı. büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için arife gününü bekleyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Küçükbaş hayvanların bin ila bin 700 TL, büyükbaş hayvanların ise 5 bin ila 15 bin TL arasında satıldığı belirtildi.

Kurban pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının tamamını sattığını söyleyen Bülent Alkan, \"Son olarak dün bir tane büyükbaş hayvanım vardı. Onu da sattım. Bir tane de ahırda vardı. Onu da kendimiz keseceğiz. Ortak bulduk yanımıza. Bu sene fiyatlar çok uygun. Geçen senelere nazaran emeklilere verilen bin lira ikramiye nedeniyle satışlarda oldukça bir hareketlilik oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurban pazarının havadan drone görüntüsü

-Röportaj

-Kurban pazarından detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dört boynuzlu koç bin 400 liraya satıldı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, kurban pazarında arefe günü hareketlilik yaşanırken, pazarın maskotu 4 boynuzlu koç, bin 400 liraya satıldı.

Beyler Mahallesi\'nde kurulan kurbanlık pazarında arife günü yaşanan hareketliliğe rağmen kurban fiyatlardan dolayı satıcısının da alıcısınında yüzünü güldürmedi. Kayseri\'den satmak için 54 küçükbaş kurbanı pazara getiren 65 yıldır hayvan besiciliği yapan Hasan Şanlı, \"Sarız cinsi ve bir yaşındaki başının sağında ve sol kısmında ikişer olmak üzere 4 boynuzlu koçu, pazara getirdiğim ilk saatlerde gören ve duyanların ilgisiyle pazarın maskotu oldu. Bin 400 liraya sattım. 65 yılda ikinci kez 4 boynuzlu koça denk geldim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hayvan satış alanı

- Pazarda hareketlilik

- 4 boynuzlu koç

- Besici Hasan Şanlı\'nın anlatımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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