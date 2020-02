DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ADIYAMAN\'DA ÇATIŞMA: 4 ŞEHİT, 3 YARALI



ADIYAMAN\'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK\'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Adıyaman\'da, PKK\'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden 3\'ü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit sayısının 4\'e yükseldiği çatışmada 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı\'ndan hava desteği sağlandı.

VALİLİK: 3 ASKER DOST ATEŞİYLE ŞEHİT OLDU

Adıyaman Valiliği, 2 gün önce mermer ocağını basan PKK\'lı teröristlerle yönelik düzenlenen, 4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili açıklama yaptı. Askerlerden 1\'inin zırhlı aracın geçişi sırasında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, 3\'ünün ise dost ateşi sonucu şehit olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 1 kahraman jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz, sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur.\"

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu arada Valilik, olayla ilgili 8 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

ASKERLERİN ŞEHİT OLDUĞU ARAÇ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Adıyaman\'da PKK\'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden sonra güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle 3 askerin şehit olduğu sivil arazi aracı ile teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettiği yerdeki inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından arazi aracı, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

OPERASYON SÜRÜYOR

El yapımı patlayıcının infilak etmesinin ardından teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon da devam ediyor. Güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla ve İHA\'lar yardımıyla teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışma yürütüyor. Kuyucak köyü girişinde güvenlik noktası oluşturan korucular, köye giriş-çıkan yapan araçları inceleyerek olay yerine sivil girmemesini sağlıyor.

ŞEHİT BABASI: KÜRT\'ÜM AMA TÜRK OĞLU TÜRK\'ÜM

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan şehit cenazelerinden Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın babası Ekrem Yılmaz, hastane morguna geldi. Baba Yılmaz, morg önünde Türk bayrağını öperek teröre lanet okudu. Teröre tepki gösteren Yılmaz, \"Bir ölür bin diriliriz. Hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. İçişleri Bakanı ve Recep Tayyip Erdoğan\'a selam söyleyin. Bir ölür, bin diriliriz. Vatan sağolsun. Diyarbakırlıyım, Kürt\'üm ama Türk oğlu Türk\'üm. Zaza\'yım ama kafir değilim. Vatana Kürşat\'lar feda olsun.\"

Toplanan şehit yakınları burada bir süre tekbir getirerek \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı.

ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN AMBULANSA TAŞINMA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

PKK\'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden sonra güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle 3 askerin şehit olduğu olay anında şehitve yaralı askerlerin minibüslerle yolda ambulansa taşınma görüntüleri çıktı. Görüntüde askerler vatandaşların da yardımlarıyla ambulanslara taşındığı görülüyor.

==========================

2) OSMANİYE\'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ADIYAMAN\'da PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek\'in (34) memleketi Osmaniye\'deki baba ocağına ateş düştü.

Adıyaman\'da 2 gün önce mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekerek\'in acı haberi, Kazım Karabekir Mahallesi\'nde yaşayan annesi Emine ve babası Necati Tekerek\'e, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehadet haberini alınca fenalaşan diyaliz hastası Necati Tekerek\'e, evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahe etti. Tekerek ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, mahalleye taziye çadırı kuruldu. Şehit Tekerek\'in, 11 yıllık asker olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek\'in cenazesinin, bugün Osmaniye\'de toprağa verileceği belirtildi.

3)DİYARBAKIR\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ADIYAMAN\'da PKK\'lı teröristlerle yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın acı haberi memleketi Diyarbakır\'ın Ergani ilçesindeki ailesini verildi.

Adıyaman\'da PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 asker arasında bulunan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın acı haberi, memleketi Ergani\'deki ailesine bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Kürşat Yılmaz\'ın babaevine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları, cenazeyi almak için Adıyaman\'a gitti.

4)ŞEHİT ATEŞİ AĞRI\'YA DÜŞTÜ

ADIYAMAN\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan\'ın (27), Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyündeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan\'ın Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde yaşayan ailesine acı haber, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından haber verildi. Makbule-Hayrettin Doğan çiftinin biri kız, 5 çocuğundan biri olan Tuncay Doğan\'ın 4 yıllık asker olduğu öğrenildi. Şehidin bayramdan sonra nişan için hazırlık yaptığı belirtildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan\'ın bir kardeşinin köyde korucu, diğer kardeşinin de kendisi gibi uzman çavuş olduğu bildirildi.

5) 17 AĞUSTOS DEPREMİ\'NİN MERKEZ ÜSSÜNDE DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI

17 Ağustos 1999 depreminin 19\'uncu yılında, depremde yaşamını kaybedenler depremin merkez üssünde anıldı.

17 Ağustos 1999 depreminin 19\'uncu yıldönümünde, depremin merkezi olan Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde anma programı düzenlendi. Depremin gerçekleştiği saat olan 03.02\'de yapılan programa Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, depremde yakınlarını kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 03.00\'de Kavaklı Sahili\'nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitleri Anıtı\'na çelenk koyulması ile başlayan programda daha sonra katılımcılar deprem şehitlerini anmak amacıyla İzmit Körfezi\'ne karanfil bıraktı.

Programda konuşan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, \"Bildiğiniz gibi 17 Ağustos bölgemizde Marmara ve Gölcük depremi olarak, asrın felaketi olarak adlandırıldı. Aslında bu felaketten çıkarmamız gereken ders, sağlam yapılar, hazırlıklı olmak, farkındalık ve eğitim çalışmalarının sürdürülmesi. Bu hususta bölgemizde güzel çalışmalar yapılıyor. İnsanlarımız da yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü fedakarlığı ve görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalığının arttırılmasına yönelik olacak. Ben depremde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah Allah-u Teala\'dan dileğimiz, bundan sonra bölgemizde ve ülkemizde, dünyada böyle felaketlerin olmaması genel dileğimizdir\" dedi.

6) VAN\'DA AK PARTİ HEYETİNİ TAŞIYAN OTOBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 12 YARALI



VAN\'dan Ankara\'ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Ankara\'da 18 Ağustos tarihinde yapılacak olan AK Parti 6\'ıncı Olağan Kongresi\'ne katılmak üzere bu akşam saatlerinde Van\'dan yola çıkan, AK Partilileri taşıyan 63 AS 359 plakalı otobüs, iddiaya göre karşı yönden gelen ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DJ8700 plakalı otomobile çarpıştı. Görgü tanıkları otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra otobüsle çarpıştığı belirttiler.

Çarpaşmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarken, demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları belirteilen 4 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan AK Parti üyelerinin bulunduğu 12 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel Lokman Hekim Hastanesi\'ne götürüldü. Kazanın ardından yaralıların bulunduğu hastanelere partililer akın etti.

7 )TIR TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI



SAMSUN?un Terme ilçesinde TIR\'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Terme ilçesi Karaağaç Mahallesi?nde Samsun-Ordu Karayolu?nda meydana geldi. İddiaya göre Celal Demirhan (50) idaresindeki 55 EL 041 plakalı TIR, sağ şeritte seyreden Niyazi Uzun (72) idaresindeki 55 EV 019 plakalı traktöre çarptıktan sonra yol kenarındaki fındık tarlasına girip devrildi. Kazada TIR sürücüsü ile traktör sürücüsünün eşi Melehat Uzun (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü ile oğlu Ahmet Uzun (45) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulanslarla Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne sevk edildi. Ölen iki kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

8) BOZOVA\'DA SURİYELİ 2 KIZ KARDEŞ BOĞULDU

ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde kovayla su almak istedikleri DSİ\'ye ait sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Kefa İbrahim (10) ile onu kurtarmak isteyen ablası Aycan İbrahim (16) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Bozova\'nın Arıkök Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye\'deki iç karışıklık nedeniyle Kobani\'den kaçıp Bozova ilçesine yerleşen ve tarlada tarım işçiliği yapan Hamo ve Hazne çiftinin kızı Kefa İbrahim, DSİ\'ye ait sulama kanalından kovayla su almak isterken eğimli yerden kayıp suya düştü. Ayağı kayarak kanala düşen kız kardeşini kurtarmak isteyen Aycan İbrahim de suya atladı. Suda çırpınan 2 kız kardeş, kısa süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, girdikleri kanalda 2 kız kardeşin cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler, Bozova Devlet Hastanesi\'ne, oradan da otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

9) MİNİK ZEYNEP, BUZDOLABI İÇERİSİNDEKİ SUDA BOĞULDU

ERZURUM\'un Karaçoban ilçesinde 15 aylık Zeynep Çakmak, hayvanlar için içme suyu olarak kullanılan buzdolabı içerisindeki suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, geçen 14 Ağustos günü saat 16.15 sıralarında Karaçoban\'a 20 kilometre uzaklıktaki Dedeören köyünde meydana geldi. Kevser-Selman Çakmak çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Zeynep Çakmak, evlerinin önünde hayvanlar için yalak haline dönüşütürülen su dolu eski buzdolabının içine düştü. Minik Zeynep\'in kaybolduğunu fark eden yakınları, etrafı aramaya başladı. Yakınları, Zeynep Çakmak\'ı eski buzdolabının içerisine yüz üstü olarak cansız şekilde buldu. Köye çağrılan 112 ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen, Zeynep Çakmak\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minik Zeynep\'in cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası olay günü köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acılı dede Nasrettin Çakmak, \"Eşim hayvanları içeriye almak için dışarıya çıktığında torunum Zeynep de dışarıya çıkmış. Kendisi daha yeni yeni yürümeye başlamıştı. Buzdolabının içerisine nasıl düştü bilmiyoruz. Herşey 5 dakika içerisinde oldu. Buzdolabının içerisinde 20 santim su varmış, çok üzgünüz\" dedi.

10) DENİZDE KAYBOLAN POLİS MEMURUNUN CESEDİ BULUNDU

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, önceki denizde dalgaların arasında kaybolan 50 yaşındaki polis memuru Bahri Şahin\'in cesedi bulundu.

Tatil için ailesiyle birlikte Karasu\'ya polis memuru Bahri Şahin, önceki gün denize girdi. Denizde dalgalara kapılarak bir anda gözden kaybolan Bahri Şahin\'i bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri tarafından su altında ve su üstünde aranan Bahri Şahin\'in cesedi denize girdiği yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından denizden çıkarılan ceset, ilk olarak Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

11)TEKERLEĞİ KOPAN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

SAKARYA\'nın Söğütlü İlçesinde ön tekerinin kopması sonucu devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki Hasan Topkan, yaşamını yitirdi.

Kaza öğle saatlerinde, Söğütlü Levent Mahallesi\'nde meydana geldi. Hasan Topkan\'ın kullandığı traktörün seyir halindeyken sağ ön tekeri koptu. Savrulan traktör, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Yaşlı adam devrilen traktörün altında sıkışırken, kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Hasan Topkan\'ı aracın altında çıkarırken, öldüğünü belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12) ÇANAKKALE YOL TABELASINA ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ÇANAKKALE\'de, Sinan Gelmez (28) yönetimindeki 17 AAK 061 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atıp, yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarptı. Kazanın ardından otomobil ile tabela arasında sıkışan sürücü Sinan Gelmez olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yıllık evli olan Sinan Gelmez?in 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.45 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. 17 AAK 061 plakalı otomobilin sürücüsü Sinan Gelmez, Çanakkale?den İzmir istikametine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atmaya başladı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polise ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler araç içinde sıkışan Sinan Gelmez?i görünce hemen itfaiye ve kaza kırım ekibini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sinan Gelmez?in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ve kaza kırım ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından sürücü Sinan Gelmez?in cansız bedeni sıkıştığı araç içinden çıkarıldı.

Kaza haberini duyarak olay yerine gelen Sinan Gelmez?in yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Sinan Gelmez?in cenazesi ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 yıllık evli olan Sinan Gelmez?in 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

13) İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI



AYDIN\'ın İncirliova İlçesinde alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen iki grup arasında bir barın önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayda 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 satır ve 1 bıçak ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup bir barın önünde karşılaştı. Barın önünde çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İki grupta araçlarından getirdikleri pompalı, tabanca, satır ve bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada Mehmet Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Furkan Çalışkan, Uğur Uçan ve Özgür Çalışkan pompalı tüfek ile tabancadan çıkan kurşun ve saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın-İzmir Karayolu kavga ve delil araması nedeniyle şerit çekilerek kapatıldı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kavgaya karışan Şaban Çalışkan ve Mustafa Aslan polis tarafından gözaltına alınırken, şüpheli Aziz Çırakoğlu ise olaydan sonra firar etti. Bu arada pompalı tüfekten çıkan saçmalardan bazıları çevrede park halinde duran bazı araçlara da isabet etti. Yolda 23 saçma ve kurşun bulundu. Olayda kullanılan bir 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 bıçak ve 1 satır ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

14) AK PARTİLİ BAŞKAN KAZAYLA KENDİSİNİ VURDU



AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz (50), silahın kazayla ateş alması sonucu kendini yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Alaplı Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Park halindeki aracında oturan Mustafa Yavuz, silahının ateş alması sonucu karnından yaralandı. Mustafa Yavuz, yaralı halde araçtan inerek park halindeki TIR\'ın şoföründen yardım istedi. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yavuz, ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yavuz\'un ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve parti yöneticileri hastaneye gelerek Yavuz\'un durumu hakkında bilgi aldı.

15) Ödemiş\'te okul müdürünün öldürülmesi davasında tanıklar dinlendi

OKUL MÜDÜRÜNÜN EŞİ: BEN İDAM İSTİYORUM

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü 47 yaşındaki Ayhan Kökmen\'in vurularak öldürülmesi olayına karışan öğrenciler İ.P. (İlhami Palaz) (16) arkadaşı U.Y. ve U.Y.\'nin babası B.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 2\'nci kez hakim önüne çıkarıldı. Duruşma sonrası fenalık geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, öldürülen müdürün eşi Ayşe Ümmü Kökmen, \"Ben idam istiyorum\" dedi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.\'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen\'in göğsüne doğru ateşlenen 2 av tüfeği fişeğinden birisinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11\'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.\'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi, azmettirici olarak gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. (İlhami Palaz) (16) arkadaşı U.Y. ile U.Y.\'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci hakkında da yardım ve yataklık suçlarından dava açıldı.

Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve U.Y.\'nin babası B.Y. ile diğer sanık öğrenciler C.A. ve Y.O., Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dünkü duruşmada 10 tanık ifade verdi. Dava, yeni tanık ifadelerinin dinlenmesi için 9 Kasım 2018\'e ertelendi.

\"İDAM\" FERYADI

Ayhan Kökmen\'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ise duruşmanın ardından fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ümmü Kökmen, güçlükle sakinleştirildi. \"3 tane cani günlerce plan yapmışlar, okul müdürünü nasıl öldürebiliriz diye\" sözleriyle feryat eden Ayşe Ümmü Kökmen, \"Ayhan hocayı yediler. Bir baba, çocuklarının elinden kalemi alır, silah verir mi? Bu babayı asla affetmiyorum. Buradan Milli Eğitim Bakanı\'na, Meclis Başkanı\'na, Cumhurbaşkanı\'na sesleniyorum. Lütfen sesimizi duysunlar, çığlığımızı duysunlar. Öldürmek bu kadar basit olmamalı. 15 yılla-16 yılla kurtulmamalı. Ben idam istiyorum\" dedi.

Sabah saatlerinde aynı mahkemede, 10 Haziran 2017 tarihinde, Ödemiş\'te parka oynamaya gittikten sonra ortadan kaybolan ve su içmeye gittiği komşularının evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin atik\'in öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasının yapıldığını belirten Ayşe Ümmü Kökmen, \"Ceylin\'in ne günahı vardı? Komşusunun canı istiyor Ceylin\'i öldürüyor. Öğrencilerin canı istiyor Ayhan hocayı öldürüyor. Bu kadar basit olmamalı. Ben idam cezası istiyorum\" diye konuştu.

16) OTLUK VE ÇALILIK ALANDA YANGIN

ANTALYA\'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Saat 18.00 sıralarında, Konyaaltı İlçesi Öğretmenevleri Mahallesi 999 Sokak üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Hafif esen rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, 45 dakikalık çalışma sonunda kontrol altına alındı.

17) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KOYUN TELEF OLDU

ADANA\'da otoyola çıkan koyuna otomobil çarptı. Kazada koyun telef olurken, otomobilde ise hasar meydana geldi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Cihadiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil temirciliği yapan Fuat Çetin, gece otoyolda arızalanan bir otomobili tamir etmek için yola çıktı. Çetin\'in kullndığı 34 BKR 352 plakalı otomobil, otoyolun sol şeridinde ilerlerken aniden karşısına çıkan koyuna çarptı. Otomobilin çarptığı koyun refüje savrularak

telef oldu. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Koyunun yola çıktığı sırada hayvanın peşinden koştuğu öne sürülen bir kişi de kazayı görünce olay yerinden kaçtı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

18 - GÜNEŞ PANELLİ VE SULAMA SİSTEMLİ KENEVİR TARLASI

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde operasyon yapan jandarma ekipleri, ormanlık bir alanda güneş paneli ve damlama sulama sistemiyle Hint keneviri tarlası kurulduğunu ortaya çıkardı.

Jandarma asayiş ve narkotik timleri, Güzelçamlı Sivritepe bölgesindeki ormanlık alanda kenevir ekildiği ve kurutularak esrara dönüştürüldüğünü öğrendi. Geçen Çarşamba günü öğle saatlerinde operasyon yapan ekipler, R.C. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Boyları 1 ila 1.5 metre arasında değişen 4 bin 572 kök Hint keneviri ile 10.5 kilo esrar ele geçirdi. Oluşturulan dev tarlaya kurulan, birçok sebze üretim tarlasında dahi olmayan güneş paneliyle enerji sağlanan damlama sulama sistemi, jandarma ekiplerini şaşırttı. Uyuşturucu ticareti yapmak, örgüt kurmak, göçmen kaçakçılığı, ateşli silah bulundurma suçlarından kaydı bulunan R.C., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

19 - 17 AĞUSTOS DEPREMİ\'NDE YALOVA\'DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

YALOVA\'da 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi\'nde yaşamını yitirenler dualarla anıldı. Aradan geçen 19 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken vatandaşlar o büyük depremin simgesi olan 17 Ağustos Deprem Anıtı\'na akın ederek anıtı çiçeklerle donattı.

Yalova\'da büyük hasara neden olan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 Depremi\'nde hayatlarını kaybedenler, felaketin 19\'uncu yıldönümünde anıldı. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 201 bina ve işyerinin yıkıldığı Marmara Depremi\'nin yıldönümü nedeniyle Yalova\'da depremde hayatını kaybedenler için 17 Ağustos Parkı\'nda bulunan Deprem Anıtı\'nda anma töreni düzenlendi. Törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri\'nin sessiz yürüyüşüyle başladı. Yalova meydanından hareketle Yalovalılar, Gazipaşa Caddesi üzerinden Deprem Anıtı\'na yürüdü. Yürüyüşün ardından anıtın önünde saygı duruşunda bulunuldu. Anıtta yakınlarını kaybedenler dualar okudu. Büyük felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek koyan Yalovalılar, deprem döneminde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Anma programında İl Müftülüğü görevlileri Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler 03.02\'yi gösterdiğinde vatandaşlar topluca depremde hayatını kaybedenler için dua okudu. Aradan geçen 19 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken vatandaşlar o büyük afetin simgesi olan Deprem Anıtı\'na akın ederek anıtı çiçeklerle donattı.

20 - YÖRÜKLER ABD\'Yİ PROTESTO ETTİ, TURİSTLER GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

ANTALYA\'da hemşehri ve Yörük dernekleri üyeleri, ABD\'nin ekonomik yaptırımlarını basın açıklamasıyla protesto etti. Bazı turistler, eylemi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Muratpaşa ilçesinde \'Kapalı Yol\' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi\'nde bir araya gelen hemşehri ve Yörük dernekleri üyeleri, ABD\'nin ekonomik yaptırımlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, bütün ülkelerin gözünün, Türkiye\'nin üzerinde olduğunu söyledi. Dünya barışının, Türkiye\'nin elinde olduğunu kaydeden Duman, ABD\'nin ekonomik baskısını ciddiye almadıklarını kaydetti. Duman, \"ABD hükümetine karşı Türkiye\'nin ortaya koyduğu kısasa kısas eylemini kesinlikle destekliyoruz. Kalleş, iki yüzlü ABD yönetimini şiddetle kınıyoruz\" dedi.

Öte yandan basın açıklamasını caddeden geçen turistler de ilgiyle izledi. Bazı turistler, açıklamayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

21 - \'ADANALILAR 3 GÜN İÇİNDE 1 TON ALTIN BOZDURDU\'

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın döviz ve altın bozdurulması için yaptığı çağrısının ardından kentte 3 gün içinde 1 tona yakın altının bozdurulduğunu belirtti. Başman, \"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla vatandaşa sattığımız altınlar bize tekrar geri döndü. Vatandaş esnafa altın almaya değil daha çok satmak için gelmeye başladı\" dedi.

Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısının ardından vatandaşların hızla altın satışı yapmaya başladığını söyledi. 3 günde 1 ton civarında altının esnafa geri satıldığını belirten Başman, \"Son 2 gündür bu durum yavaşlamaya başladı tabii ama asıl sebep yastık altındaki altının azalmasından kaynaklanıyor\" diye konuştu.

DAHA FAZLA OLMALIYDI

Kentte 48 yıldır kuyumculuk yapan Necati Katlav (70), Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısına vatandaşların ciddi oranda uyduğunu belirtirken, \"Gelip 30 gram, 100 gram altın satıyorlar. Kuyumcular da mümkün olduğunca bunları alıp, satış yapamadığından buradaki toptancılara gönderiyor. Toptancılar da İstanbul\'a gönderip taze para geliyor. Günde 5-10 kişi geliyor. Bazıları fiyatları beğenmeyip geri dönüyor. Herkes benim kadar alsa zaten bir ton yapar. Adana 2.5 milyonluk bir şehir bin kişi 30 gram altın satsa 300 kilo yapar. Onun için bu fazla bir rakam değil. Daha fazla olmalıydı\" diye konuştu.

ÇOĞU KİŞİYİ GERİ DÖNDERDİK

Kuyumcu Emir Karyağa (50) ise, Cumhurbaşkanının çağrısından sonra altının yükselmesiyle satışların bir anda durduğunu anlatırken, şunları söyledi:

\"Fakat insanlar elindeki altınını bozdurmak için kuyumcuya hücum etti. Dolarını dövizciye bozdurdu. Yalnız bu durumda satmaya gelen devamlı halk kalabalıktı. Fakat almaya gelen yoktu. Ben satmalıyım ki gelen müşteriyi boş göndermeyim. Ama işlerimiz durduğu için etkilendik. Fiyatın daha da düşmesi hareketi arttırabiliyor. Bu nedenle satın alamadan çoğu kişiyi geri döndürmek zorunda kaldık. İstanbul\'daki esnaflarla anlaştık. Biz satın alıp oraya gönderdik onlar paraya çevirdi.

BANKALARA SATANLAR DA OLDU

Kuyumcu esnafı Altay Arpağa (43) ise, Cumhurbaşkanının çağrısına vatandaşların altınlarını satarak karşılık verdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

\"Bankalara satanlar da oldu. Alım olacağında bankanın satma durumu olmayınca genellikle bizleri tercih ediyorlar. Altının birden arttığı dönemde 20 kiloya yakın altın satın aldık. Bu çağrıdan sonra satış daha da arttı. Milli duygular nedeniyle mi oldu bilmiyorum ama insanlar herhalde altının tavan yaptığından dolayı satmak istedi dolardaki gibi. Şu an satışlar bayağı aşağı düştü. Ancak insanlar ister istemez alım yapıyor. Hem mecburiyetten hem de düşüş olduğu için kenara atmak istiyor.\"

22 - 10 BİN DOLAR BOZDURANA, GELİNLİK BEDAVA

SİVAS\'ta gelinlik imalatı yapan bir esnaf 10 bin dolar bozduranlara ücretsiz gelinlik vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'dolar bozdurun\' çağrısına esnaflardan da destek gelmeye devam ediyor. Mehmetpaşa Mahallesi, İbn-i Sina Caddesi üzerinde esnaflık yapan Mehmet Baloğlu, 10 bin dolar bozdurup makbuzunu getirenlere bedava gelinlik kampanyası başlattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Baloğlu \"Bu artık bizim görevimiz vatandaş olarak. Şu anda hükümetimiz sıkıntıda, dışarıdan oynanan oyunlar var. Biz de bunu biliyoruz. Biz geçmişimizden bugüne kadar yaptığımız her şeyi şuanda da yapıyoruz. Çünkü Osmanlı\'dan geliyoruz Osmanlı torunlarıyız. Elimizi taşın altına koymak gerekiyorsa biz elimizi de koyarız başımızı da koyarız, bütün imkanlarımızı koyarız\" dedi.

10 bin dolar bozdurup makbuzunu getirenlere istedikleri gelinliği bedava vereceklerini açıklayan Baloğlu, \"Özellikle dolar için yapıyoruz. Biz bunu Amerika\'ya karşı yapıyoruz. 10 bin dolar bozduran müşterimize vatansever diyoruz artık, gelsin biz de seve seve her şeyi yapıyoruz. Sivas halkı bizi tanıyor. İyi ürünler veriyoruz, yani laf olsun diye değil. Bizim burada ürünler 3 bin lira, 5 bin lira, 7 bin lira arasında değişiyor. Bunlardan istediklerini vereceğiz. Beğenen yakışan, istedikleri hangisi ise onu vereceğiz. Çünkü biz elimizi taşın altına koyuyoruz, görüntü olsun diye yapmıyoruz\" dedi.

23 - KAPIKULE\'DE GURBETÇİ KUYRUĞU

YAZ tatillerini Türkiye\'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak isteyen gurbetçilerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taşarak 3 kilometreyi geçti.

Avrupa\'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenler ise dönüş yolcuğuna geçti. Karayoluyla gelerek dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı\'nı tercih edenler gümrükte yoğunluğa neden oldu. Kapıkule\'den çıkış için sıraya girenler gümrüğün dışında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Yaklaşık 33 derecelik havada Kapıkule gümrüğü önünde bekleyen gurbetçilerden Cihan Sağlam, ilk kez karayolunu tercih ederek Türkiye\'ye tatile geldiğini ifade ederek, \"İzin bitti Almanya\'ya döneceğiz, 4 saattir kuyruktayız. Ben orada doğrum her az tatil geliyorum. İlk defa araçla geldim ama bu sefer son olacak herhalde. Gelirken iyiydi, ancak dönüşte kuyruğa kaldık, 24 saat yolculuk yapacağız\" dedi. Ailesiyle birlikte Türkiye\'de tatil yaptıktan sonra Almanya\'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen Ali Eken, her yıl geldiğinde kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yetkililerin kuyruklara çözüm bulunmasını isteyen Eken, uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle karayolunu tercih ettiğini ancak her geldiğinde kuyrukta saatlerce beklemek durumda kaldığını ifade etti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 4 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan 4 bin 244 aracın çıkışı yapılırken, 2 bin 307 aracın da Türkiye\'ye girişi sağlandı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9\'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

