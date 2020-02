DHA YURT BÜLTENİ - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (EK)

\'BİZ DAĞLARI DELE DELE GELİYORUZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt\'taki ziyaretlerinin ardından kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen toplam maliyeti 1 milyar 370 milyon liralık tesislerin açılışı gerçekleştirmek ve seçimlerde gösterdikleri desteklerinden ötürü teşekkür konuşması yapmak üzere Gümüşhane\'ye geldi. Cumhuriyet Caddesi\'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, seçimlerdeki destekleri dolayısıyla Gümüşhaneli vatandaşlara teşekkür etti.

Gümüşhane\'de olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, \"10 aylık hasretin ardından vefanın, dayanışmanın milli iradenin, elbette rekorların şehri Gümüşhane\'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin desteğine duasına layık olmaya çalışacağız. Hiçbir anımızı boş geçirmeden Gümüşhane ile beraber ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakın, bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Yani biz size hizmetkâr olarak bu adımları attık. Buraya gelmeden önce Bayburt\'a uğradık, oradaki kardeşlerimize de teşekkürlerimizi ifade ettik. Tıpkı Gümüşhane\'de olduğu gibi Bayburt\'ta da muhteşem bir coşku vardı. Nasipse yarın önce Ordu\'ya geçeceğiz Tabii Ordu\'da aslında bu sel felaketi sebebiyle oraya uğrayacağız. Ardından İnşallah Rize\'de hemşehrilerimizle hasbihal edeceğiz. Pazar günü Trabzon\'dayız orada da Trabzonlu hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Kısacası bu hafta sonunu Doğu Karadeniz\'de geçirmiş oluyoruz. Biz Gümüşhane\'ye sadece kuru bir teşekkür için gelmedik. Elimiz boş gelmedik, ayrıca bugün şehrimiz, değil tüm Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir yatırımın açılışını yapmaya geldik. Biz Ferhat\'ız siz ise Şirin\'siniz, yahu biz dağları dele dele geliyoruz. Bunu birileri belki görmüyor ama siz şimdi burada bu dağları nasıl deldiğimizi görüyor musunuz?ö dedi.

\'GEÇİN O İŞİ GEÇİN\'

\'Neymiş, dövizmiş, neymiş kurmuş, geçin o işi geçin\' diyen Erdoğan şöyle konuştu:

\"Tüm bunar bir aşk işi, aşk. Sıradan olmuyor, eğer âşıksanız olur, dertliyseniz olur. Biz bu millete aşığız. Neymiş, dövizmiş, neymiş kurmuş, geçin o işi geçin. Aşıklıya Bağdat yakındır. İşte biz onun için buraları açtık geliyoruz. Böylece daha önce tek yol olarak hizmet veren mevcut yoldaki transit trafiği şehir dışına alarak, çift gidiş çift geliş şeklinde Gümüşhane\'mize kazandırıyoruz. Gümüşhane üzerinden doğu-batı kuzey-güney istikametinde yolculuk yapan vatandaşlarımız da, daha güvenli daha konforlu bir seyahat imkânı götürüyoruz. Çevre yolundan hizmete girmesiyle tarihi İpek yolu güzergâhının en önemli durak noktalarından olan Gümüşhane\'nin cazibesinin de ben artacağına inanıyorum. Onun için pestilleri de falan biraz fazla hazırlayın. Sadece pestil için buraya gelenler çok olacak.\"

\'İNCE ELEDİK SIK DOKUDUK\'

Ana muhalefet partisinin, tüm enerjisini koltuğa harcadığını kaydeden Erdoğan, \"Bakın biz sizi seviyoruz, Allah için seviyoruz, bu para pul meselesi değil, makam mevki meselesi değil. Türkiye 24 Haziran\'da sıradan bir genel seçim yaşamadı. Ülkemiz 24 Haziran seçimleri ile beraber aynı zamanda ne yaşadı? Bir yönetim sistemini değiştirdi. Parlamenter demokrasiden artık biz cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik mi? Bununla inkılâbı bir değişim-dönüş yaşıyoruz. 9 Temmuz\'daki yemin töreninin ardından hem yönetim mimarimizi oluşturduk, hem de kabinemizi belirledik. Ardından da bakan yardımcılarımızın ve bazı üst düzey görevlilerimizin atamalarını yaptık. İnce eledik. İnce eledik sık dokuduk. Çok titiz bir çalışma ile inşallah bu süreci devam ettiriyoruz. Bir taraftan atamalarımızı yaparken, diğer taraftan milletimize hizmet yolculuğumuzu kesintiye uğramaması noktasında özen gösteriyoruz. Devletimizin kaybedecek vakti yok, tek bir anı yok, tek bir kuruşu dahi bu noktada asla israf edilemez. Hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı millete hizmet etmemenin bahanesi olamaz. Ana muhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor? Koltuğa. Partililer de genel merkezinin önünde getirmişler bir tane koltuk koymuşlar. Dertleri bu. Amma bizim öyle bir derdimiz var mı? Yok. Önümüzdeki haftanın sonunda biz de büyük kongremizi yapacağız ayın 4\'ünde genel merkez kadın kollarımızın kongresi yaptık. Var mı bir sıkıntı? Şimdi de 18\'inde genel merkezimizin kongresini yapıyoruz. Allah\'ın izniyle hep birlikte o kongreyi tüm Türkiye, tüm dünya izleyecek. Niye? Biz dünya demokrasisinde örneğiz. Başka ülkelerde bunlar yok. İddialı konuşuyorum yokö ifadesinde bulundu.

\'BİZİM İÇİN HER PAYE MESULİYETTİR\'

Millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldiklerini vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen, koltuklarını korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir, birileri sandıkları kapanır kapanmaz makam kavgasına rant ve çıkar kavgasına tutuşabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz ve olamayız. Biz aldığımız bütün yüksek oy oranı rağmen gece rahat bir uyku çeken değil, tam tersine uykuları kaçan, yüklendiği emanetin ağırlığını her zerresinde, her hücresinde hisseden bir anlayışa sahibiz. Bizim için her makam millete hizmet için açılmış bir fırsat penceresidir. Zira biz millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Bu yola böyle devam ediyoruz. Bizim için her paye mesuliyettir, sorumluluktur, 81 milyonun emanetidir. Bunun için \'Nasıl olsa Gümüşhane\'de yüzde 77 oy aldık, nasıl olsa Türkiye\'de yüzde 52,5 oy aldık\' asla rehavete kapılamayız. Yapmamız gereken çok şey varö

CHP\'DEKİ KURULTAY TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP\'de son günlerde gündeme gelen \'Kurultay\' tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda şöyle dedi:

\"Ana muhalefet partisi daha düne kadar Cumhurbaşkanı adayımız dediği şahsa hakaret etme yarışı yaparken, biz geçen hafta 100 günlük icraat programımız açıkladık. 100 günde toplam 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirmeyi planladığımız 400 projeyi milletimize tanıttık, ilan ettik. Şimdi bakan arkadaşlarımız bu projeleri adım adım hayata geçiyor. Bizler de hem kendi taahhütlerimizi yerine getireceğiz hem de 100 günlük programda yer alan diğer projelerin takipçisi olacağız. Yaptıklarımızın başardıklarımızın hesabını yine, millete vereceğiz millete. Birilerine değil, George\'a, Hans\'a değil, biz halka ve Hakk\'a veririz hesabımızı. Çünkü biz bugüne kadar daima milletimize olan ahdimize, kavlimize sadakatle sahip çıktık. Ne söz verdiysek onu yerine getirmeye çalıştık. Yapmayacağımızı söz olarak vermedik. Türk siyasetinin tekrar popülizm bataklığına düşmesine rıza göstermedik. Yeni dönemde de aynı ilkeyle, aynı prensiple çalışmaya devam ediyoruz. Popülizm tuzağına düşmeden can borcumuz olan bu millete, bu aziz millete azimle hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz.\"

\'PUTİN\'LE GÖRÜŞTÜK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ziyaretinin ardından yola çıktığı sırada Putin ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, bu yıl içerisinde Türkiye\'ye 6 milyon Rus turistin geleceğini ifade etti. Erdoğan, \"Biz son 16 yılda ekonomimizi 3 buçuk kat büyüttük. İhracatımızı 36 milyar dolardan 163 milyar dolara çıkardık. Geçtiğimiz temmuz ayında 14 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Turizm gelirlerimizde ve turist sayımızda da inşallah bu yıl da rekora doğru koşuyoruz. Az önce Sayın Putin\'le bir görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya\'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya\'dan gelecek. Aramızdaki tabi ki bu ilişkiler, bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor\" dedi.

\'HUKUK İLKELERİNİ RAFA KALDIRANLAR BİZE DEMOKRASİDEN BAHSEDEMEZ\'

Erdoğan, son haftalarda ABD ile Türkiye arasında meydana gelen Rahip Brunson gerginliğinin ardından, ABD\'nin Türkiye üzerinde uygulamaya çalıştığı ekonomik yaptırımlarla ilgili konuştu. Erdoğan, kimsenin Türk milletine ekonomik manipülasyonlarla diz çöktüremeyeceğini söyleyerek, şunları söyledi:

\"Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bize diz çöktüreceğiniz zannedenler, anlaşılan bu milleti hiç tanımıyorlar. Koyunlarında büyüttükleri malikhanelerde ağırladıkları FETÖ\'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, kusura bakmasın bize hukuk dersi veremez. Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez. Biz bu güne kadar adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun tüm devletlerle, eşitliği ve karşılıklı saygıyı esas alan göz hizasında bir ilişki kurduk. İkili münasebetlerimizde, saygıyı asla elden bırakmadık. Sorunları, şantaj, tehdit ve baskıyla değil, diyalogla çözmenin yollarını aradık. Gerilim yerine sükuneti, çatışma yerine işbirliğini isteyen taraf olduk. Bu gün de aynı yerdeyiz, aynı ilkeleri savunuyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi, sıkılı yumruklarla müdafaa olmaz. Müdafaa için elinizi açacaksınız. Meselelerin çözümü sükunettir, suhulettir, müzakere ve diplomasidir. Bunun dışındaki her çözüm yolu, çıkmaz sokak olacaktır. Kimsenin tehditle, ceza ile yaptırımla bu millete, bu aziz millete attıracağı tek bir adım olamaz. Bu süreçte doğruları söylemekten, hak bildiğimiz gerçekleri ifade etmekten asla imtina etmeyeceğiz. Sürecin sonunda muhataplarımız nezdinde de aklı selimin galebe çalacağına inanıyorum\"

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu\'nun açılışını gerçekleştirdi. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Kurban Karagöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a adının yazılı olduğu 29 numaralı Gümüşhanespor forması hediye etti.

(ÖZEL) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (EK)

GÜNEYSU\'DA HEMŞEHRİLERİNİ TEK TEK DİNLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane programlarının ardından helikopterle Rize\'nin Güneysu ilçesine geldi. Futbol sahasına inen helikopterden makam aracına geçen Erdoğan, ilçe merkezinde kendisini bekleyen vatandaşların yanında aracını durdurdu. Erdoğan, makam aracının yanına gelen Ballıdere Köyü Muhtarı Oğuzhan Karali\'yi dinledi. Erdoğan, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün\'ü yanına çağırarak hastası olan muhtarla ilgilenmelerini istedi. Erdoğan, bariyerlerin arkasından kendisine \'Tayyip dede\' diye seslenen küçük bir kız çocuğunu yanına çağırdı. Erdoğan\'ın yanına gelince ağlamaya başlayan küçük kıza \'Niye ağlıyorsun bakayım\' dedi ve teselli ettikten sonra oyuncak bebek hediye etti. Erdoğan, küçük kızı yanına çağırdığı babasına teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ulaşmak isteyenleri engelleyen korumalarına da müdahale etti, yanına çağırdığı bir korumasını uyardı. Erdoğan, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin isteklerini de geri çevirmedi. Kendisine ulaşanlarla tek tek görüşen Erdoğan, yaklaşık 25 dakika makam aracından vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, geceyi geçirmek üzere Merkez Mahallesi\'ndeki evine geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum\'u kızdıran görüntü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu\'nun Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçesinde selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Ünye ilçesinde selden yıkılan Cevizdere Köprüsü\'nü ve sel sularının bastığı bir tekstil fabrikasını da inceledi. Bakan Kurum\'un yıkılan köprü incelemesi sırasında ise selden dolayı yaklaşık 3 milyon lira zararı olduğunu belirten Mustafa Çakır, dere yatağı bölgesinde Ünye Belediyesi\'nin dolgu çalışması yaptığını, bunun da yanlış çalışma olduğunu belirterek, bakana belediyeyi şikayet etti. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise sel afetinin büyük boyutlu olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yöneticilerine talimat vererek, dere yatağı üzerinde bulunan kaçak binaların tespit edilmesini ve valilik koordinasyonunda yıkımının da yapılmasını istedi. Yıkılan köprünün yakınında, dere yatağında bulunan inşaat halindeki binayı görünce kızan Bakan Kurum, dere yataklarına yapı yapılmaması gerektiğini söyledi.

\'DERE KENARINDA KAÇAK YAPILARIN YIKIMINI YAPACAĞIZ\'

Bölgede meydana gelen selle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, tüm ekibin sahada çalışma yaptığını, çalışmalarında 1 hafta içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Bakan Kurum, \"Sahada dere güzergahında varsa eğer kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapıp valiliğimiz koordinasyonunda bunlarında yıkımını, imarsız kaçak yapılar varsa eğer bunlarında yıkımını yine valiliğimiz koordinasyonunda yapacağız. Bizim bir stratejik eylem hazırlamamız gerekiyor. İklim değişikliği söz konusu. Dere kesitlerinin genişlemesi mi gerekiyor, bizim atık su kanallarımızın, yağmur suyu kanallarımızın genişlemesi mi gerekiyor bunuda belediyelerimizle işbirliği içerisinde çalışacağız inşallah. Vefat eden vatandaşımızın cenazesine de gittik, yakınlarının başı sağolsun, Ordumuza geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah biz devletimiz olarak sahadaki sorunu problemi en yakın zamanda çözüp insanları daha önceki yaşamlarına yaşam kalitesine kavuşturacağız\" dedi.

Ordu\'da selin yaraları sarılıyor

ORDU\'da yaşanan sel faleketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediliyor. Ayrıca tarım arazileri ile ilgili de zarar tespit çalışmaları yapılıyor.

Ordu\'da meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgedeki hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yağışın durmasıyla birlikte bölgedeki derelerin su seviyelerin de de azalma meydana geldi. Ancak aşırı yağmur nedeniyle toprağın suya doymasıyla nedeniyle heyelanla ilgili risk devam ediyor. Özellikle Fatsa, Ünye, İkizce, Çatalpınar ilçelerinde meydana gelen taşkınlar sonrasında su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Hasar gören yolların da tamiratının başladığı belirtildi. Ayrıca heyelan ve yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan yollarda da kontrollü olarak trafik akışı sağlanıyor. Bu bölgelerde de yollarda da temizlik çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu ile oda üyeleri Ünye ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak selin verdiği zararın boyutunu gözlemledi. Grup, fındık ve sebze bahçelerinde inceleme yaptı. Soydan ve Kozoğlu, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem\'den bilgi aldı. Soydan ve Kozoğlu, çiftçilerlele bir araya gelerek durum tespiti yaptı.

Öte yandan CHP\'li milletvekillerinden oluşan bir heyette sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel\'den oluşan CHP\'li heyet, Fatsa ve Ünye ilçesinde selden zarar gören bölgelere giderek bilgi aldı. Mağdur vatandaşlarla görüşüp durum tespiti yaptı. Selden zarar gören esnafları ziyaret ettikten sonra açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, \"Bölgemizde ciddi hasarlar meydana geldi.İlçe kaymakamlıkları hasar tespitine başladı. Bizler de bunu takip ediyoruz. Ayrıca sosyal medyadan ve vatandaşlardan aldığımız bilgi ve görüntüleri alıp ilgili birimlere aktarıyoruz. Bir yandan da olası bir sele karşıda gerekli önlemlerin alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarımızı bir rapor halinde genel başkanımıza ulaştıracağız\" dedi.

Ayrıca Ünye\'de sel nedeniyle kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü\'nde çalışmalar dün de devam etti. Ünye Belediyesi tarafından sel sularıyla Karadeniz\'e ulaşan ağaç parçaları da sahilden iş makinelerı ile temizlenmeye çalışılıyor.

Denizde kaybolan kardeşi için gözyaşı döktü

ZONGULDAK\'ta serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir(19) kayboldu, arkadaşı Gökhan Korkmaz son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kayıp gencin ağabeyi Ferman Taşdemir, deniz polisinin botla yaptığı aramayı gözyaşları içinde izledi.

Olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde meydana geldi. Hayrettin Taşdemir, vatandaşların dalgalı olduğu için girmemesi yönünde uyarıda bulunduğu denize girdi. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ile yüzen Hayrettin Taşdemir, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan Hayrettin Taşdemir\'i sahildeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Hayrettin Taşdemir, tüm çabalara rağmen suda gözden kayboldu. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ise son anda kurtarıldı. Olayın ardından sahile polis, sağlık ekibi ve AFAD yönlendirildi. Deniz polisi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait römorklar denizde arama çalışması yaptı. Taşdemir, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

ACI HABERİ AİLESİNE VERDİ

Ağabeyi Ferman Korkmaz, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Kardeşinin bulunmasını isteyen Ferman Korkmaz, cep telefonuyla Ağrı\'da bulunan ailesini arayarak kardeşinin denizde kaybolduğunu söyledi. Hayrettin Korkmaz\'ın ağabeyi ve arkadaşıyla 1 ay önce inşaatlarda çalışmak için Ağrı\'dan Zonguldak\'a geldikleri öğrenildi. Ekipler, Hayrettin Taşdemir\'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü



DÜZCE\'de, bisikletiyle gezen 15 yaşındaki Kerem Durmaz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Düzce-Yığılca yolunun Çakırlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Sadettin Taşlıdere yönetimindeki 81 AAB 268 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle gezen Kerem Durmaz\'a çarptı. Bisikletiyle yol kenarına fırlayan Kerem Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kerem Durmaz\'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizde boğulan Kalender\'den geriye sadece bisikleti kaldı

MERSİN\'de, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Kalender Erdoğan (14), boğularak yaşamını yitirdi. Küçük çocuktan geriye sadece bisikleti kaldı.

İddiaya göre, 4 arkadaşı ile birlikte kent merkezinde kayalıklardan denize giren Kalender Erdoğan, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kalender\'in denizin üzerinde hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları, korkup olay yerinden kaçtı. Bu sırada çevrede balık tutan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Kalender\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalender\'in cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Toros Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Küçük çocuktan geriye ise sadece bölgeye geldiği bisikleti kaldı.

Otomobiliyle sokağa hızlı giren sürücüye tepki gösterdi: 3 yaralı



KARAMAN\'da Gökhan Nantu (39), evin önünde oturduğu sırada iddiaya göre, sokağa otomobiliyle hızlı giren sürücüye tepki gösterdi. Otomobilden inen kimliği belirsiz sürücünün etrafa rastgele av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Gökhan Nantu, kardeşi ve yengesi yaralandı.

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147\'nci Sokak\'ta Meydana geldi. Gökhan Nantu, kardeşi Gökhan Nantu ve yengesi Gül Nantu ile evin önünde oturduğu sırada, iddiaya göre bir otomobil sokağa hızlı girdi. Gökhan Nantu da, sürücüye tepki gösterdi. Yaklaşık 50 metre ileride duran sürücü de otomobilinden inip etrafa av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Gökhan Nantu, kardeşi ve yengesi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan yakınları ise sürücüyü yakalamak istedi ancak sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın ardından çok sayıda polis mahalleye sevk edildi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kaza yapıp öldü



SAMSUN\'da, seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Ali Küçük (54), kalp krizi geçirdikten sonra kaza yaparak hayatını kaybetti.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu Karayolu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Küçük yönetimindeki 61 KB 574 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu yoldan çıkıp orta refüje çarptı. Aracın motoru çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre uzağa fırladı. Ali Küçük, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman\'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



ADIYAMAN\'da, iki otomobil çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Safvan Pektaş yönetimindeki 44 HY 604 plakalı otomobil ile Fatih Maçin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Nebiha Pektaş (51), Mehmet Can, Sabri Pektaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya\'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı



MALATYA\'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya-Sivas karayolunun Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen İsmail Altıntop yönetimindeki 01 EYL 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Altıntop ile otomobilde bulunan Ümran Öz, Kasım Öz, Döndü Öz ve Meryem Özbey yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük\'te trafik kazaları MOBESE\'ye yansıdı

KARABÜK\'te, kavşaklarda sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan kazalar mabede kameralarına yansıdı.

Karabük\'te kavşaklarda sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan kazalar mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Cumapazarı Kavşağı\'nda şerit ihlali yaparak dönüş yapmak isteyen sürücünün idaresindeki otomobilin kamyonla çarpışması, Balıklarkayası Kavşağı\'nda TIR\'ın sürüklediği otomobilin başka bir otomobille çarpması ve son olarak da Bulak Kavşağı\'nda 2 kişinin iterek götürdüğü otomobile başka bir otomobilin çarpması yer alıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yolcu otobüsünde yangın paniği



ŞANLIURFA\'da, yolcu otobüsünün motor ve egzoz bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolda kalan 37 yolcu, başka otobüsle yoluna devam etti.

Van\'dan Antalya\'ya gitmek için yola çıkan 34 FA 2990 plakalı yolcu otobüsünün, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 17\'nci kilometresinde hareket halindeyken motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle duman çıktı. Otobüs şoförü İsa A., egzoz bölümünde yükselen dumanı fark edince otobüsünü yol kenarına çekerek yolcularını tahliye etti. Kısa süreli paniğin yaşanmasına neden olan yangın için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Bir süre yol kenarında mahsur kalan yolcular ise başka bir otobüsle yolculuğa devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum\'daki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 3\'ü tutuklandı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı gece kulübüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu satıldığı belirlenen Gümbet Mahallesi\'ndeki Barlar Sokağı\'nda hizmet veren iki gece kulubüne önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen N.İ., R.İ., Ö.İ. ve E.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve evlerindeki aramalarda bir miktar skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.İ., E.G. ve R.İ. tutuklanırken, Ö.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üzerinde anahtar unutulan hafif ticari araç çalındı



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, üzerinde kontak anahtarı unutulan hafif ticari araç, hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Hasan Koyuncu Sokak\'ta meydana geldi. Osman Çelebi, 16 KKG 97 plakalı hafif ticari aracını sokak üzerine park etti. Kontak anahtarını üzerinde unutup evine giden araç sahibi, geri geldiğinde aracının bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen Çelebi, aracının bir şahıs tarafından çalındığını tespit etti. Çelebi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından aracın bulunması için çalışma başlattı.

Akçakale\'de toplu arı ölümleri üreticileri endişelendirdi



ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde bal üreticileri, son bir haftada bölgede yapılan zirai ilaçlama nedeniyle yaşanan toplu arı ölümlerinden dolayı endişeli.

Adana\'dan, Akçakale ilçesine gelen bal üreticileri, tarlada kullanılan zirai ilaçlar nedeniyle arıların toplu telef olduğunu ileri sürdü. Arıcı Zekeriya Akduman, zehirlenmeden dolayı oluşan zararlarının çok büyük olduğunu, bunun için durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdiğini söyledi. Bölgede 30 bal üreticisinin 24 bin kovanla arıcılık yaptığını kaydeden Akduman, son bir hafta içerisinde milyonlarca arının telef olduğunu belirtti. Akduman, şunları söyledi:

\"Bizler Adana\'dan Akçakale\'ye arı üretimi için geldik. Ancak son bir hafta içerisinde tarlada yapılan zirai ilaçlamadan dolayı milyonlarca arımız telef oldu. Zararımız oldukça büyük ve perişan bir haldeyiz. Bu arı ölümlerinin yeniden yaşanmaması için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililerden acil olarak yardım etmelerini bekliyoruz. Bu ölümler böyle devam ederse artık arıcılık yapacak gücümüzün kalmadığını belirtmek isterim. İstihdam konusunda kamu araştırılması yapıldığı takdirde en büyük istihdamı ülkemize arıcılığın sağladığı ortaya çıkacaktır.\"

Öte yandan yaşanan toplu arı ölümleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, kovanlarda telef olan arılardan numune alıp, incelenmeye gönderdi.

Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turan Mahallesi Okçular Sokak\'taki bir apartmanın zemin katındaki, Ayşe Yazcı\'ya ait evde bakıcı olarak çalışan Dürdane Dönmez, havalandırma boşluğundan önceki gün akşamdan beri bir kedi sesi geldiğini farketti. Dün sabah saatlerinde, mahsur kalan kediyi kurtarmak için uğraşan Dönmez, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla girdikleri havalandırma boşluğundaki yavru kediyi kurtardı. Dünyaya geldiği 4 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düştüğü sanılan yavru kedi, yuvasına bırakıldı. Mahalle sakinleri yavru kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür edip, alkışladı.

İncir üreticilerine kurutma tüneli desteği

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki 6 incir üreticisine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü\'nce hazırlanan kurutma tünelleri ve belgeleri törenle teslim edildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kırsal Bağcılı Mahallesi\'nde organik kuru incir üretiminde kalitenin artırılması için hazırladığı kurutma tünellerini 6 çiftçinin arazisine kurdu. Kurutma tünelleri için tören düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakam Vekili ve Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İŞKUR Aydın Müdürü Rahmi Terzi, Nazilli ilçe Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Şafak Çalışkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve mahalle halkı törene katıldı. Törende Vali Köşger, kurutma tünellerinin sertifikalarını çiftçilere teslim etti.

Konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Aydın\'daki arazilerin yüzde 2\'sinde organik incir üretildiğini belirterek, \"Kaliteyi artırmak için 2017\'de organik tarımın yaygınlaştırması projesinde, yaklaşık 20 kurutma serası dağıtmıştık. Bu sene de bazı ilçelerde 30 kurutma serası dağıtmayı planlıyoruz\" dedi.

Vali Köşger ise, \"Bölgemizde yetişen incirin kalitesini ve verimliliğini artırmamız gerekiyor. Bundan sonra geliştireceğimiz husus bu olmalı. Üç kutsal kitapta adı geçen bir ürün olan incirin dünyada hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Yalnızca üretimi değil pazarlanmasıyla ilgili çalışmalarımız da olmalı. Dünyada ihracatında birinci olduğumuz incir ürünümüzün kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Yaşı ile kurusu ile incir çok önemli ve insan sağlığına çok yarayışlı bir üründür\" dedi.

Projeye katılan üreticiler; Bağcıllı Mahalle Muhtarı Hasan Güler, Mustafa Çimen, İbrahim Dağ, Hüseyin Gün, Nurettin Karabulut ve Seval Şahan adına bir akrabası, belgelerini Vali Köşger\'in elinden aldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, düzenlenen tören kapsamında bir sepet inciri kerevete dökerek kurutma tüneline yerleştirdi.

Çanakkale\'de, \'Senfoni ile Müziğimiz\' konseri

ÇANAKKALE\'de, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi\'nin 103\'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Anadolu Hamidiye Tabyası\'nda \'Senfoni ile Müziğimiz\' konseri düzenlendi.

Anadolu Hamidiye Tabyası\'nda düzenlenen \'Senfoni ile Müziğimiz\' konserine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ise yaptığı konuşmada, Türk Milletinin tarihine dikkat çekerek, \"Bugün 103\'üncü Anafartalar Zaferi\'ni kutladık. Bu topraklarda atalarımız, cedlerimiz, milletimiz ulvi gayeler uğruna canı pahasına sahip çıkarak bir mücadele verdiler ve bizde o yüzden bugün buradayız ve hürüz. Tarihini tanımayan topluluklar, millet olamazlar. Bunu anlatmanın bir yolu da şimdi içinde bulunduğumuz kültür sanat faaliyetleri. Bizden çok daha küçük, geçmişi çok daha az milletler bildiğiniz gibi daha çok bu etkinlikleri kullanıyorlar. Son yıllarda biz de bu konuda büyük bir mesafe kat ettik. Şimdi yapmakta olduğumuz program 2 yıl önce bakanlığımız tarafından başlatılan ve bu yıl 8\'incisini burada gerçekleştireceğimiz \'Antik Şehirde Senfonik Türküler\' etkinliği. Bu vesile ile hem antik şehirlerimizi ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmış oluyoruz hem de yeniden buraları hatırlamış oluyoruz\" dedi.

Orkestra şefliğini Orhan Şallıel\'in üstlendiği senfonide Haydar Haydar, Hey Onbeşli, Eledim Eledim Höllük Eledim, Yarim Senden Ayrılalı, Yar Yüreğim Yar, Ahirim Sensin, Hicaz Sirto ve Harmandalı Zeybeği, Yemen Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Ne Feryad Edersin Divane Bülbül, Edremit\'in Gelini, Gönül Dağı ve Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı eserleri, solistler Murat Irkılata, Zafer Albayrak, Nilgün Kızılcı ve Tuba Akyol tarafından seslendirildi.

