DHA YURT BÜLTENİ - 1

1))CHP\'Lİ EROL SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM



CHP\'de ihraç talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye\'nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir vekilin ihracı için parti meclisinin toplandığını belirterek, Koltuk adamları da yalnızca koltuklarını korumaktan başka hiç bir sonuç düşünmeyenlerdir. Bu partinin değerleriyle yetişmiş, bu partinin değerlerine sahip çıkacak adamlarız. Açıklamalarımda yapmış olduğum bütün söylemlerin arkasında duruyorum dedi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, düzenlediği basın toplantısında, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedilmesini değerlendirdi. Ailesiyle birlikte 95 yıllık CHP\'li olduğunu kaydeden Erol, \"Ben 95 yıllık CHP tarihin aileden ve kökenden gelen bir mensubuyum. Büyük dedemiz CHP\'nin ve meclisin ilk milletvekilidir. Biz bugüne kadar 95 yıllık siyasi hayatımızda hiçbir şartta ve koşulda CHP\'nin dışında siyaset yapmadık ve düşünmedik. Asla böyle bir arzumuz olmadı. Biz CHP\'nin etik değerleri ile yetişen biriyiz. Gençlik kolları genel başkanlığı, en genç il başkanlığı yapan, 2 dönemdir milletvekilimizin olmadığı illerde gidip milletvekili seçilen biriyim. 26. Dönem Tunceli, 27. Dönem ise Elazığ milletvekiliyim. Bir partiye gönül bağı olmak, bir partide olmak sadece üyelikle olmaz. Onun etik değerlerini, geleneklerini, kültürünü, siyasi davranışını benimseyerek olur. Bunlara her zaman sahip çıktım, bundan sonra da devam edeceğim. Daha bir hafta geçmemişken genel merkezimiz seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine, Türkiye\'nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir milletvekilinin ihracı için parti meclisi toplanıyor. Toplanmasındaki niyeti, tekelleşen bir genel merkezde siyasetin olduğunu, koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını söylemek istedim\" dedi.

HALK ADAMI OLARAK HALEN ELAZIĞ\'DAYIM

41 yıldır milletvekili seçilmeyen Elazığ\'da oyları yüzde 100 artırdıklarını anlatan Erol, \"Elazığ\'da oy oranımız 19 bindi. Şu anda ise 38 binin üstünde oyumuz var. Ben koltuk adamı değil, dava adamıyım. Eğer koltuk adamı olsaydım bugün genel merkezi yönetenler gibi riski bölgelerde milletvekili olmazdım. Ankara, İstanbul ve İzmir\'den yalnızca milletvekili olmanın mücadelesini verirdim. Ben dava adamıyım. CHP\'nin değerlerini, Mustafa Kemal Atatürk\'ün değerleri ile bütünleştirmektir. Bu ülkenin yönetimine, Atatürk\'ün devlet anlayışını, cumhuriyet anlayışını yerleştirmektir. Ama görüyoruz ki koltuk adamı olanlar bugün Ankara\'da ve ben bugün halk adamı olarak halen Elazığ\'dayım. Aramızdaki fark bu\" diye konuştu.

\'KOLTUKLARINI KORUMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORLAR\'

Partinin gerçeklerine ve değerlerine dönmesi gerektiğini ifade eden Erol, yönetime olan eyeştirilerini sürdürdü. Erol, Dokuz dönemdir kaybedilen seçimin sonucuna rağmen eğer insanlar yerini muhafaza ediyorsa ve iki dönemdir milletvekili çıkaramayan bir ilden gidip de milletvekili olunuyorsa bunu herkesin vicdanına sunuyorum. Koltuk adamı kimin olup olmadığını herkes kıyaslamalı. Ayrıca bu parti kendi gerçeklerine ve değerlerine dönmelidir. Muharrem İnce bunun en güzel örneğidir. Geçen dönemde bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekmelettin İhsanoğlu MHP\'nin milletvekili adayı oldu. Tek aday olmasına rağmen bu oyu bile alamadı. Bu genel merkezin politikasıydı. Ama Muharrem İnce, partinin içinden gençlik kollarından, ilçe başkanlığından, il başkanlığından yetişen gelen bir arkadaşımız. Bugün devşirme siyasetçiliğin ne kadar yanlış olduğunu kanıtlamış bir cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye toplumunda kendini kanıtladı. Biz başka partilerden aday olmuş, listeye girememiş, sonra bu partiye gelmiş genel merkezde yönetici adamlar değiliz. Açıklamalarımda yapmış olduğum bütün söylemlerin arkasında duruyorum ifadelerini kullandı.

\'KAVGA ADAMI DEĞİL, MÜCADELE ADAMIYIZ\'

Partinin bu yönetim anlayışıyla ve kadroyla asla iktidar olamayacağını dile getiren Erol, şöyle devam etti: İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla ve gelecekleriyle oynamayın. Üç, beş belediye başkanını belirlemek için, koltuklarınızı belirlemek için Türkiye\'nin yönetiminden elinizi ayağınızı çekemezsiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kimlik kayıtlarında CHP\'li olmasam bile ben CHP\'liyim. Siz yönetici olduğunuz halde CHP\'li değilsiniz. Buradan bütün yurttaşlarıma, CHP\'ye gönül veren herkese söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, bu kararın karşısında direnin. Böyle bir şeyi tanımayın. Olamaz böyle bir şey. 41 yıldır milletvekili seçilemeyen bir ilde siyasi bir değerlendirme yaptığı için bir milletvekili, kendi koltuklarının korkusundan ihraç ediliyorsa, o zaman siz de bence elinizi vicdanınıza koyarak bu süreci değerlendirmeniz düşüncesindeyim. Ayrıca parti meclisinde bu konuyu gündeme getiren, savunan, doğruluğu, iddiasını ortaya koyan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz kavga adamı değiliz. Biz mücadele adamıyız. O korkaklar yarın biz oraya geldiğimizde, biz oraya başı dik gideceğiz ama onların, yarın nerede olduğunu hep birlikte göreceğiz.

2)CHP BURSA İL BAŞKANI PARTİDE GELECEK AÇISINDAN OLUMSUZLUK GÖRMÜYORUM

PARTİSİ içindeki tartışmalarla ilgili konuşan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Yaşananlardan gelecek açısından herhangi bir olumsuzluk görmüyorum dedi. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçlardan sonra partisi içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Bizim için önemli olan iki kişi var. Biri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diğeri ise Muharrem İnce diyen Hüseyin Akkuş, Alt süreçte yaşanan bu tartışmaların olumlu yansıyacağını düşünenlerden değilim. Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum. Gelecek açısından CHP\'de bir olumsuzluk görmüyorum. Kendine iç demokrasimizden yer kapmak isteyenler hayal kırıklığı yaşayacaklardır ifadelerini kullandı.

3)DOLU VE ŞİDDETLİ RÜZGAR OSMANELİ KÖYLERİNİ VURDU

BİLECİK\'in Osmaneli ilçesine bağlı köylerde dolu, sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar meyve bahçelerinde büyük hasara neden oldu.

Dolu yağışı sonucunda Osmaneli\'ne bağlı Beşevler, Gaziler, Boyunkaya, Çerkeşli, Benli, Bereket, Avdan, Sarıyazı, Yeşilcimen, Düzmeşe, Çiftlik Ağlan ve Adliye köylerindeki ekili araziler ile çoğunluğu şeftali olan meyve ağaçları zarar gördü. Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, ilgili kuruluşlar tarafından köylerde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Sebze ve meyve bahçeleri zara gören köylüler de devletten hasarlarının karşılanmasını beklediklerini ifade ederek, \" meyve ağaçlarımız doludan zarar gördü. Şiddetli rüzgar bazı ağaçları kökünden söktü. Evlerimizin çatıları uçtu. Devletimize güveniyoruz. Allah\'tan can kaybımız yok, buna şükrediyoruz\" dedi.

4)ŞARKÖY\'DE FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, ZEYTİN AĞAÇLARINI DEVİRDİ

TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınada, bazı binaların çatıları uçtu, zeytin ağaçları yerinden sökülerek devrildi.

Şarköy\'de gece şiddetli yağmur ile birlikte gelen fırtına yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hasara da neden oldu. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi 17 Kasım Caddesi üzerindeki SSK Evleri\'nin bulunduğu bölgede etkili olan fırtına, binaların çatlarını uçurup, pencerelerini yerinden söktü. Ağaçların devrildiği bölgede, üzerlerine çatı parçaları düşen araçlar zarar gördü. Sitede bulunan yazlıkçılarından Halit Gözlüklü, gece yarısı felaket yaşadıklarını belirterek, \"Yağmur beklerken deniz tarafından büyük bir uğultuyla, daha kötüsü olan fırtına geldi. Binaların çatıları uçtu, pencereleri yerinden çıktı. Bazı ağaçlar da devrilirken, can kaybı ve yaralanan olmamasına seviniyoruz\" dedi. Şarköy Kaymakamı Yakup Güney, fırtınanın hasara neden olduğu sitenin sakinleriyle görüşüp incelemelerde bulundu. Güney, yetkililerin konuyla ilgili çalışmasının sürdüğünü söyledi.

ZEYTİNLİK VE BAĞLAR ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli fırtınadan Şarköy\'ün Eriklice Mahallesi\'ndeki zeytinlikler de zarar gördü. Fırtına bazı zeytin ağaçlarını yerinden sökerken bazılarını da devirdi. Ağaçlardaki zeytinleri de döken fırtınanın kendilerine büyük zarar verdiğini söyleyen Eriklice Muhtarı Ayhan Geyik,

\"56 yaşındayım ve bugüne kadar böyle bir fırtına yaşamadım. Arazimizde zeytin, üzüm yaş mahsul ve sebzelerimizde yüzde 80 zararımız oluştu. Mutlaka devlet büyüklerimiz tespitleri yaptırarak, değerlendirmeleri yapacaktır. Eriklice halkını zararları karşılanarak yaraların sarılacağından kuşkumuz yok. Fırtınanın ağaçları söktüğü ve dalları kırdığı, zeytin tanelerinin döküldüğü, ağaçlarda kalan tanelerin ve üzüm salkımlarında olduğu gibi dolu yağması nedeniyle zara gördüğü görülüyor. Akşam fırtınayla karışık yağmur yağdıktan sonra 20 dakika dolu yağması nedeniyle zeytinliklerimiz ve üzüm bağlarımız, bamya bahçelerimiz zarar gördü, sahil tarafında kalan evlerin çatıları ve duvarlarıyla beraber güneş enerji su ısıtıcıları sökülerek savruldu\" diye konuştu.

5)ELEKTRİK PANOSUNDAN YANGIN ÇIKTI: 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta bir apartmanın elektrik panosundan çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Yunus Emre Mahallesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle binanın içi kısa sürede dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir taraftan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan duman nedeniyle üst katlarda mahsur malan ve dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım isteyen vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, yangın merdivenleriyle 20 kişiyi binadan tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada olay yerine 9 araç ve 25 personelle 5.5 dakika gibi bir kısa zamanda gidilerek alevlerin 30 dakikada söndürüldüğü, mahsur kalan vatandaşların da kısa sürede kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada eşyalar nedeniyle apartmanın yangın merdivenlerinin de kullanılamaz durumda olduğu, bu nedenle de apartman sakinlerinin yangın merdivenlerine eşyaların konulmaması konusunda uyarıldığı kaydedildi.

6)HAYRAT\'TA KAMYONET DEREYE UÇTU: 7 YARALI

TRABZON\'un Hayrat ilçesinde, yola devrilen beton mikserine çarpmamak için manevra yapan kamyonet dereye uçtu. Kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Hayrat-Of ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Ergün Yeşilyurt\'un kullandığı 61 FR 399 plakalı kamyonet, yola devrilen beton mikserine çarpmamak için manevra yaptı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye uçtu. Kazada kamyonetteki sürücü Ergün Yeşilyurt ile Ramazan, Ogün, Samet, Ahmet Mete, Ozan Arif ve Yunus Emre Albayrak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla Of Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralılardan Ahmet Mete Albayrak ise ambulans helikopterle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)GERİ GELEN OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, geri gelen otomobilin altında kalan çocuk aracın altında yaklaşık 20 metre sürüklendi. Vatandaşlar \'Dur, altında çocuk var\' diye bağırınca sürücü aracı durdurdu. Sırtında, başında, yüzünde ve bacaklarında sürtünmeye bağlı yaralar oluşan, kolu kırılan 9 yaşındaki Samet Sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ali Osman Sürücü oğlunun yaralanmasına neden olan kişinin kazanın ardından kendilerini bir kez dahi aramadığını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.

Kaza, geçen pazar günü, Gaziler Mahallesi 1703 Sokakta meydana geldi. O.Ş. idaresindeki 61 KT 279 plakalı otomobil geri geri ilerlerken bisikleti ile sokakta bisikletiyle gezen 9 yaşındaki Samet Sürücü\'ye çarptı. Otomobilin altında kalan çocuk yaklaşık 20 metre sürüklendi. Vatandaşların, \'Dur, altında çocuk var\' diye bağırması sonucu sürücü aracı durdurdu. Otomobilin altından çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Sırtında, başında, yüzünde ve bacaklarında yolda sürtünürken yaralar oluşan, sağ kolunda kırıklar olan Samet Sürücü tedavisinin ardından taburcu oldu.Ali Osman Sürücü olay günü iki oğlunun sokakta bisikletleriyle gezdiğini belirterek, \"Sokağa hızla giren araç oğlum Samet\'e çarparak altına alıyor ve 20 metreye yakın bisikletle sürüklüyor. Kazayı gören komşularımız şoföre bağırarak durmasını istiyorlar. 20 metre çocuğumu sürükledikten sonra duruyor. Sonradan öğreniyoruz ki oğluma çarpan araç başka bir kazaya karıştığı için yakalanmamak için kaçıyor ve bizim sokağa giriyor. Olaydan sonra mahalle sakinleri çocuğumu aracın tekerleklerinin altından çıkarıyorlar ve gelen ambulansla hastaneye gönderiyorlar. Karşı taraftan şikayetçi olduk. Gerekeni de inşallah yapacağız. Benim istediğim başka çocukların canı yanmasın. Bu sokak arasında bu kadar hızlı gitmenin ne anlamı var bilmiyorum. Başkasının arabasına çarpıyorsun neden kaçıyorsun. Gelip benim çocuğuma çarpıp altına alıyorsun 20 metre sürüklüyorsun. Tüm mahalle sana bağırıyor \'dur\' diye. Neden durmuyorsun. Bu kaza değil burada bir art niyet var.\" dedi.

Kazadan sonra sürücünün aramamasına tepki gösteren Ali Osman Sürücü, \"Benim evladımı eziyorsun, kazadan sonra bir ara sor, çocuğun durumu nedir var mı yapabileceğimiz bir şey, bir ihtiyacınız var mı? Bizim en büyük tepkimiz bu. Yoksa biz şikayetçi olmayı düşünmüyorduk zaten. Yetkililerden böyle insanlara gerekli cezaların verilmesini istiyorum. Şoför bir gün gün nezarette kalıyor ve serbest bırakılıyor. Şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bence adalet değil bu. Benim oğlum her gece sabahlara kadar acılar içerisinde bas bas bağırıyor ama şoför dışarıda geziyor. Bence adalet değil bu. Yetkililerin böyle insanlar için gereğini yapmasını istiyorum\" diye konuştu.

Anne Aysun Sürücü ise, \"Birisine çarpıyorsun, tekrar neden üzerinden geçip sürüklüyorsun. O kadar millet sana \'dur\' diyor, altında çocuk var demesine rağmen. Bir kere arayıp geçmiş olsun demediler.\" diye konuştu.

8)TARTIŞTIĞI DAYISINI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ



BARTIN\'ın Kozcağız beldesinde, M.K., tartıştığı dayısı Zeki Özsoy\'u (44) işlettiği lokantada tüfekle ateş ederek öldürdü.Olay, dün gece saat 22.45 sıralarında, Kozcağız Beldesi Mustafa Kemal Caddesi\'nde bulunan lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Zeki Özsoy\'un işlettiği lokantaya gelen yeğeni M.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. M.K. yanında getirdiği tüfek ile dayısının üzerine 3 el ateş etti. Zeki Özsoy göğsüne isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. M.K. ise olay yerinden bir araçla kaçtı. Lokantanın üst katında oturan ailesi ise lokantanın mutfağına girdiğinde Zeki Özsoy\'un cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Jandarma, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, M.K.\'yı yakalamak için çalışma başlattı. Zeki Özsoy\'un cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

9)LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN AFRA, YAŞAMINI YİTİRDİ



AYDIN\'da 2 yıl önce, kanser tedavisi gören annesinin hastaneden taburcu edildiği gün lösemi olduğunu öğrenen Afra Rabia Demirel (24), hayatını kaybetti. Demirel\'in ölüm haberi, büyük üzüntü yarattı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Afra Rabia Demirel\'in annesi 2015\'te meme kanserine yakalandı. O zaman üniversite birinci sınıf öğrencisi olan ve hastalık sürecinde annesinin yanında olması gerektiğini düşünen Demirel, bu yüzden okulunu dondurdu. Annesi Beylühan Demirel\'in yanında kalan Afra Rabia Demirel, annesi 1 Eylül 2016\'da hastaneden taburcu olduğu gün, doktorlar tarafından yapılan tetkiklerin ardından kendisinin de lösemi hastası olduğunu öğrendi.

Kan bağışında bulunularak ilik nakli bekleyen hastalara donör olunması için o dönemde kampanya başlatan Afra Rabia Demirel, yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde durumu ağırlaşınca önceki gün yoğun bakıma alındı. Demirel, müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Demirel\'in ölümü büyük üzüntü yarattı.



TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın\'da lösemiden ölen Afra Rabia Demirel\'in (24) cenazesi, Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami\'ne getirildi, tabutuna duvak konuldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, emniyet mensupları, ailesi ve yakınları cenaze törenine katıldı. Afra Rabia Demirel\'in Efeler Polis Merkezi\'nde görevli babası polis memuru Yusuf Ali Demirel, adliye personeli annesi Beylühan Demirel ve kardeşi İkra Demirel, cenazede güçlükle ayakta durdu. Anne Beylühan Demirel, \"Beni yoğun bakıma yatırma, ben buradan çıkamam\' demiştin kızım\" diyerek feryat etti. Afra Rabia Demirel\'in cenazesi, gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

10)HASTANE OTOPARKINDA BACAĞINDAN VURDU

İZMİT\'te, bir hastanenin otoparkında aracının içinde bekleyen Naim C., yanına gelen kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Mahallesi\'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nin otoparkında meydana geldi. Aracının içerisinde oturan Naim C.\'nin yanına gelen kişi tabanca ile bacağına ateş etti. Naim C. sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. İlk müdahalesi Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde yapılan Naim C., daha sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, Naim C.\'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

11)KANYONA OTOMOBİLİNİ SÜREREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

KARABÜK\'te, iddiaya göre M.K.(40), otomobilini kanyona sürerek intihar girişiminde bulundu. Yamaçta ters dönerek kalan otomobilden yaralı kurtarılan M.K., tedaviye alındı.

Olay, Karabük ile Safranbolu arasındaki Bulak Kanyonu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle Bahçelievler Mahallesi 129 Nolu Sokak\'a gelip kanyon kenarında bekleyen M.K. isimli kadın, bir süre sonra cep telefonuyla aradığı kadın arkadaşına intihar edeceğini söyledi. Kadın arkadaşı da ortak arkadaşları M.A.\'yı aradı. Olay yerine gelen M.A., M.K.\'yı ikna etmeye çalıştı. M.K., geri manevra yaptığı otomobilini hızla kanyona doğru sürdü. M.K. yamaçta ters dönen otomobilde sıkıştı. İtfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık çalışanları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30 dakika sonra otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan M.K. sedyeye konularak yolda bekleyen ambulansa güçlükle taşındı. Bazı meraklı vatandaşlar kurtarma çalışmalarını Kanyon Köprü\'den takip etti. Özel bir hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk annesi M.K\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

M.K.\'yı intiharından vaz geçirmek için olay yerine gelen M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. M.K.\'nın daha önce de 2 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12)ANNESİ İLE ABLASINI 4 GÜN REHİN TUTTU, POLİS 2 SAATTE İKNA ETTİ



BURSA\'da, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Caner Ş.\'nin (45), annesi Nebahat Ş. ile ablası Şahsene G.\'yi 4 gündür rehin tuttuğu ortaya çıktı. Olay, Caner Ş.\'yi ikna edemeyeceğini anlayan Şahsane G.\'nin eşinin polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Eve gelen polislere kapıyı açmayıp tehditler yağdıran Caner Ş., ikna edildikten sonra teslim oldu.

Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi\'nde yaşayan Caner Ş., eşinin şiddetli geçimsizlik sonucu evi terk etmesi sonucu bunalıma girdi. Caner Ş., geçtiğimiz pazartesi günü kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Ş. (79) ve ablası Şahsene G.\'yi (51) evinde pompalı tüfek ile rehin aldı. İddiaya göre, bunun üzerine Şahsene G., cep telefonu ile aradığı eşi Mehmet G.\'ye bilgi verdi. Olayın tatlılıkla çözülmesi için araya İzmir\'den çağırdığı akrabalarını koyan Mehmet G., bundan da sonuç alamayınca dün saat 17.00 sıralarında polise haber verdi.

Çevrede önlem alan polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Uzman, Caner Ş. ile kapı arkasından görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonucu ikna olan Caner Ş., gözaltına alınıp Alper Uzman\'ın makam aracı ile Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Birçok suçtan kaydı bulunan Caner Ş.\'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

13)BİRECİK\'TE CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, kardeşi Yusuf ile yengesi Fatma\'yı tabancayla yaralayıp, yeğeni İbrahim Halil Erdoğan\'ı (28) öldürdüğü ileri sürülen Abdulkadir Erdoğan tutuklandı.

Önceki gece Birecik\'in Kural Mahallesi\'nde meydana gelen olayda Abdulkadir Erdoğan, ailevi mesele yüzünden tartıştığı kardeşi Yusuf, yengesi Fatma ve yeğeni İbrahim Halil Erdoğan\'a tabancayla ateş açarak yaraladı. Birecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan eczacı İbrahim Halil Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak ölmüştü. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Abdulkadir Erdoğan ise jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma tarafından sorgulaması tamamlanan Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14)GAZİANTEP\'TE TERÖR OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA



GAZİANTEP\'te, seçimler nedeniyle sosyal medyadan terör örgütü PKK adına provokasyon yaptığı belirlenen 15 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7\'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde Cumhurbaşkanlığı ve 27\'inci dönem Milletvekili genel seçimleri nedeniyle örgüt adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan, terör örgütünün propagandasını yapıp devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kimlikleri tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i serbest bırakıldı, 7\'si adli kontrol şartı ile salıverildi, 7\'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15)ASFALT YERİNE ÇAKIL TAŞI SERİLİNCE VATANDAŞLAR, YOLU KAPATTI

ŞANLIURFA-Akçakale karayoluna asfalt yerine çakıl taşı serilmesine tepki gösteren bir grup, yolu 2 saatliğine trafiğe kapattı. Harran\'ı gezmeye gelen turistlerin ve hastaların bulunduğu onlarca araç, kuyrukta saatlerce bekledi.

Şanlıurfa-Akçakale duble yolunun beton asfalt yerine mucur çakıl taşı serilmesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik grup yolu trafiğe kapattı. Karayollarına tepki gösteren vatandaşların çift yönlü kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yıllardır yol sorunlarının giderilmediğini öne sürerek tepki gösteren vatandaşlar, yolda ölümcül kazaların yaşandığını, araçların geçişi sırasında fırlayan çakıl taşları yüzünden araçlarının camlarının kırıldığını iddia etti. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda saatlerce mahsur kalan turistler ise yaşananlara tepki gösterdi. Bazı araç sürücüleri ise, yolu kapatan gruba hastalarının olduğunu belirterek, yolun açılmasını istemeleri üzerine zaman zaman gergin anlar yaşandı. Olay yerinde bulunan jandarmanın, karayolları yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından ikna olan vatandaşlar, yolu 2 saat sonra ulaşıma açtı.



16)YARALI KÖPEK YARDIM BEKLİYOR

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde bir aracın çarptığı düşünülen ve ayağı kırılan köpek, bir evin önünde acı içerisinde kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Evin sahibi, köpeğin yaralı halini görünce aramadık yer bırakmadığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Yeni Mahalle\'deki Göksun Caddesi\'nde bir kopa araç çarpıp kaçtı. Çarpma nedeniyle arka sağ ayağı kırılan köpek, Cevdet Avan\'ın evinin önüne kadar geldi. Köpeğin ayağa kalkamadığını ve sürünerek gelmiş olabileceğini belirten Avan, yardım etmek için hemen köpeğe ekmek ve su verdiğini söyledi.

Köpeğin tedavi edilmesi için birçok yeri aradığını ancak hiçbir sonuç alamadığını belirten Cevdet Avan şunları söyledi:

\"Aramadığım yer kalmadı. Andırın\'da hayvan kliniği olmadığı için kimse yardımcı olamadı. Hayvan acılar içinde kıvranıyor, ne yapacağımı ben de bilemez oldum. Boynunda tasması olan bu köpeğin mutlaka sahibi vardır ama kim olduğunu da bilmiyorum. Yetkilerden yardım etmesini istiyorum. Yaralı köpeğe bir an önce yardım edilmeli. Benim yapacağım bir şey yok, evimin yanında böylece kalacak. Sahibinin çıkıp köpeğine yardım etmesini bekleyeceğim.\"



