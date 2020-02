DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ERZİNCAN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



KUZEY Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan piyade sözleşmeli Er Resul Bayracı tedavi gördüğü Van 100\'üncü Yıl Hastanesi\'nde şehit oldu. Bayracı’nın cenazesi dün gece saatlerinde helikopterle baba ocağı Erzincan’ın Tercan ilçesine getirildi.

14 Haziran 2018 tarihinde Kuzey Irak\'ta terör örgütü PKK\'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında Zengiltepe mevkiinde çatışma çıktı. Teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları Van 100\'üncü Yıl Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçe nüfusuna kayıtlı Bayracı ailesinin 7 kardeşten en küçüğü ve bekar olan Resul Bayracı\'nın, 2016 yılından beri sözleşmeli er olarak TSK’da görev yaptığı öğrenildi. Akşam saatlerinde şehit olan Bayracı’nın naaşı gece saatlerinde baba ocağı Erzincan’ın Tercan ilçesine getirildi. Bayracı, cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İLÇE HALKI UYUMADI, ŞEHİDİ7Nİ BEKLEDİ

Irak\'ın kuzeyinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı\'nın cenazesi gece saatlerinde helikopterle baba ocağı Erzincan\'ın Tercan ilçesine getirildi. Şehidin naaşını yüzlerce vatandaş dualarla karşıladı.

14 Haziran 2018 tarihinde Irak\'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında Zengiltepe mevkiinde çatışma çıktı. Teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Van 100\'üncü Yıl Hastanesi\'nde tedaviye alınan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı(23) doktorların tüm müdahalesine rağmen akşam saatlerinde şehit oldu. Bayracı\'nın naaşı gece saatlerinde Erzincan\'ın Tercan ilçesine getirildi. Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçe nüfusuna kayıtlı Bayracı\'nın, 2016 yılından beri sözleşmeli er olarak TSK\'da görev yaptığı öğrenildi.

İLÇE HALKI UYUMADI, ŞEHİDİNİ BEKLEDİ

Şehit Bayracı\'nın şehit haberini alan Tercan halkı ise gece geç saatlere kadar şehidinin naaşının gelmesini bekledi. Şehidin cenazesi, askeri helikopterin ilçe stadına iniş yapmasıyla onlarca araç ve yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Şehidin naaşı askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, onlarca araçtan oluşan konvoy uzun süre trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı\'nın cenazesi, bugün öğlen ilçe meydanında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik (EK)

2)GAZİANTEP\'TE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş\'teki programını tamamladıktan sonra Gaziantep\'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Kentin kurtuluş mücadelesi kahramanlarını anarak konuşmasına başlayan Erdoğan, Gaziantep\'in sanayi ve tarımın şehri olduğunu belirterek, \"Gaziantep işçi arıyor. Gelip Gaziantep\'e baksınlar. Organize Sanayi Bölgesi\'nde 15 Temmuz\'dan bu yana 4 buçuk katrilyonluk bir yatırımla 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal yahu siz nerede geziyorsunuz ya. Hala uzaydasınız galiba ama rüyada. Gaziantep aynı zamanda bir Medine\'dir, ensardır Gaziantep\" dedi.

\'PYD VE YPG MÜNBİÇ\'TEN ÇIKACAK, FIRAT\'IN DOĞUSUNA GİDECEK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Kandil\'de yürütülen operasyona değinerek, seçimin ardından Suriye sınırının güvenli hale getirileceğini, sığınmacıların evlerine dönmelerinin sağlanacağını kaydetti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile 4 bin 700\'e yakın teröristin, Fırat Kalkanı Harekatı ile ise 3 bine yakın DEAŞ\'lının etkisiz hale getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

\'RAHLE-İ TEDRİSİMİZDEN GEÇMEN LAZIM\'

\"Önce Cerablus\'tan başladık ve El Bab\'a kadar indik, sonra Afrin\'e yöneldik. Şimdi Münbiç\'i temizliyoruz. Bu arada İdlib\'de 12 gözlem noktası kurduk. Suriye\'yi adım adım; hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşaması, hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin\'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç\'te Amerika vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde, buralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum. Ne diyordu bay Muharrem; \'Hükümet İran\'la anlaştı mı, Amerika ile anlaştı mı, Irak\'la anlaştı mı?\' Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Senin daha çok böyle oturup rahle-i tedrisimizden geçmen lazım. Biz attığımız her adımı, bilerek atarız. Biz, bak Fırat\'ın batısında Rusya ve İran\'la işlerimizi götürdük, doğusunda ise Irak\'la, İran\'la çalışmalarımızı sürdürdük, şimdi de koalisyon güçleriyle bunu sürdürüyoruz. Buyurun Dışişleri Bakanımı ayın 4\'ünde Amerika\'ya gönderdim. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ile oturdular, konuştular. Sonunda karar verildi. Neydi o? PYD ve YPG Münbiç\'ten çıkacak, Fırat\'ın doğusuna gidecek ve şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız, Türk bayraklarıyla beraber şu anda Münbiç\'e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun ya sen Muharrem? Sen bunları görmüyor musun? Bunlarda göz var görmez, kulak var duymaz, dil var konuşamaz. Bakın bizim şu anda sadece İdlib\'de gözlem kulelerimiz var. Şu anda Münbiç\'te devriye geziyoruz. Ama bunların haberi yok. Niye? Dert başka. Bunlar ne diyor \'Afrin\'e girmeyin.\' Yahu biz sana bakıp da karar verir miyiz? Girdik mi Afrin\'e? Girdik. Şuanda 4 bin 700\'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin\'de. Cerablus\'ta 3 bine yakın DEAŞ\'lıyı derdest ettik. Şimdi de neredeyiz? Kandil\'de. Peki kandil de ne yaptık? İlk etapta 20 uçakla, 10 noktayı vurduk. Dedik \'Yetmez.\' İkinci bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan, toplantı halinde PKK\'lıyı yerinde vurduk. Durmak yok. Biz öyle İzzet ağabey değiliz. Kararı kendimiz veririz. Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran\'ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor. Bundan sonra işimiz inşallah daha kolay. Yeterki kendi içimizde bir kazaya meydan vermeyelim.\"

Gaziantep7e yapılan yatırımları da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gaziantep aynı zamanda tüm bölgenin kılavuzudur. Gaziantep doğru istikamette giderse, Türkiye de doğru yolda ilerler. Son 16 yılda Gaziantep\'e 30 katrilyon yatırım yaptık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi\'ni kazandırdık. Şimdi eski stadın yerini de ne yapıyoruz? Millet bahçesi yapıyoruz\" diye konuştu.

KAMİL OCAK STADI\'NIN YERİNE MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamil Ocak Stadı\'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi\'nin taslak projesini dev ekranda gösterip, kendisini dinlemeye gelen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu\'ndan, alana cami yapılması için söz isteyerek, \"Camimizin finansörünü bulduk, finansör karşımda duruyor. Abdulkadir bey bir an önce başlamamız gerekiyor. 50 milyon doları bulacak. Belki artabilir de çünkü ağanın eli tutulmaz. Ama sağ olsun Konukoğlu ailesi çok farklı, dünyada öne geçecek bir projeyi ben kendilerinden rica ettim ve bu dünyada bir numara olacak\" dedi.

\'BUNLARDA EDEP, ADAP YOK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirdiği görüntüleri dev ekranda izletip, HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'a cezaevinde yapılan ziyarete tepki göstererek, şöyle dedi:

\"Şimdi diyorum ki bay Muharrem bak Pazar günü milletim sana bir ders verecek. Sen de birinci çıkamadığı taktirde \'Siyasete eyvallah\' diyor musun? Şimdi seni de göreceğiz. Çünkü siz, aynı rahleden geldiniz. Dolayısıyla değişen bir şey olmaz. Yahu bir dershaneyi işletemeyene, Türkiye verilir mi? Öğretmenlerinin SSK primini ödeyemeyen veya ödemeyene Türkiye teslim edilir mi? Her şey ortada. Hele hele son günlerde sosyal medyaya çıkan, bazı edebim müsaade etmez şeyler var ki bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Bugün zaten gazetelerin bazılarında çok farklı şeyler de var. Bunlarda edep, adap böyle bir şey de yok. Bunlara biz Türkiye\'yi nasıl teslim ederiz? Onun için ben CHP\'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; her şey den önce Türkiye\'nin yönetimini, biz, ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez. Ben inanıyorum ki hep birlikte, el ele, bu terör örgütüne karşı en ufak bir tavır koyamayan ve daha aday olduğu anda Edirne\'ye gidip, Edirne Cezaevi\'nden icazet alan bay Muharrem\'e, benim halkım oy vermez. Hale bak. Oraya gidiyor, oradan icazet alacak. Neymiş? Söylediklerine bakın. Yani diyor ki \'Tutuklu olan da velevki şu anda cezaevinde olsun çıkıp propagandasını yapabilmeli. Kendine gel, kendine gel. Her şeyden önce Diyarbakır\'da, 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan böyle bir insanın; vicdanın el verecek vicdanın, cumhurbaşkanı adayı olmasına sen nasıl olur da göz yumarsın. 15 yaşındaki Yasin Börü\'nün ölümüne neden olan böyle bir kişiye, sen nasıl olur da Cumhurbaşkanı adayı olmasına \'Evet\' diyebilirsin. Kusura bakmasınlar; partilerinin içerisinde başka aday mı yoktu, başka adam mı bulamadılar ?\"

\'BİLİM MERKEZİ YAPACAĞIZ\'

İmar barışına değinen ve vatandaşların bu konula sorunlarının çözüleceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep\'e yapılan ve süren yatırımları sıraladı. Gaziantep\'e bilim merkezi yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gaziantep\'i hızlı trenle, tüm Türkiye\'ye bağlayacağız. Gaziray\'la günlük 100 bin yolcu taşınacak. İnşası süren Gaziray inşallah önümüzdeki yıl sona erecek. Sanayi ve ticaret sektörümüze hizmet verecek gümrüklü bir lojistik üssü kuracağız. Yapay zeka, uzay ve enerji üzerine kurulu bir bilim merkezi yapacağız.\" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekili adaylarıyla birlikte kalabalığı selamlayıp, kentten ayrıldı.

3)MUHARREM İNCE: SOĞAN, DOLARI GEÇTİ



CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda binlerce kişinin katılımıyla miting yaptı. İnce soğanın kilogramının doları geçtiğini belirterek, \"Erdoğan çık şu piyasaya çoban salata konuşsana çoban salata. Soğan, doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçti. Kuru soğan 7 TL, domates 6 TL, hıyar 4 lira tüketici alamıyor, üreticiden gitmiyor. Hani dolar lobisi, faiz lobisi vardı ya şimdi de soğan lobisi var.\"CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sahneye \'İzmir gibi gülen adam\' ve \'13\'üncü cumhurbaşkanı\' diye davet edildi. İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nı dolduran binlerce kişiyi el sallayarak selamladı. Miting alanında vatandaşlar üzerinde \'Bir ince devrim de sen yap\', \'Sözelciler de seninle\', \'Vakit TAMAM. Bu İNCE\'cik bir veda havasıdır\', \'İzmir\'de simite gevrek, çekirdeğe çiğdem, cumhurbaşkanına Muharrem İnce denir\', \'Yıkarsa bu saltatanı 2000\'liler yıkar\', \'Cumhurbaşkanı olacak iki gözümün çiçeği\', \'Ruhumu okşuyor İNCE\'den İNCE\'den\', \'Eğitim sisteminin yıkılmış duvarlarını yeniden inşa edelim\', \'Ampul söner Sola çevirİNCE\', \'İnce giyerim ince Recep sinir oluyor, Muharrem\'i görünce\', \'Papatya gibisin Muharrem İnce. Eziliyor ruhum seni görünce\', \'Kefenimizle değil diplomamızla geldik\', \'Lisesiler İnce düşünüyor\' yazılı pankartlar açtı. Denizde yüzlerce tekne Türk bayrakları ile süslendi, kalpaklı Atatürk fotoğraflarının olduğu yelkenliler yer aldı. İnce konuşmasına başlamadan önce Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından arama tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torbalılı 20 yaşındaki Çağatay Necati Dinç başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakika süreyle saygı duruşunda bulunulmasını istedi. İnce konuşurken helikopterden miting alanını dolduranların üzerine gül yaprakları döküldü.

\'İLK KEZ BU SEÇİMDEN SONRA 81 MİLYON MAKBUL İNSAN OLACAK\'

Vatandaşlardan cep telefonlarından canlı yayın yapmalarını isteyen Muharrem İnce, \"Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Telefonlarınızdan canlı yayın yapın. Bir yanda Tayyip Erdoğan\'ın medyası bir yanda sizin medyanız. Türkiye Cumhuriyeti\'nde ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda 81 milyon kazanacak. Kaybeden sadece anket şirketleri olacak Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek niye kaybetmeyecek biliyor musunuz? Çünkü benim cumhurbaşkanlığımda dolar ve enflasyon düşünce milli gelir artacak. Emekli cumhurbaşkanının maaşı da artacak. O da rahat edecek. Her iktidarın makbul insanları vardır. İlk kez bu seçimden sonra 81 milyon makbul insan olacak\" dedi.

ANNELERE SÖZ VERDİ

Sözlerini \"Ben annelere söz veriyorum\" diyerek sürdüren Muharrem İnce, \"AK Parti\'li, CHP\'li anneler İYİ Partili anneler MHP, HDP\'li, Saadet Partili anneler; Size söz veriyorum sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik yabancı dil öğreteceğiz Onları üniversiteye gittiklerinde tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. Topraklarımızdan bereket fışkıracak. Eğitimimiz, bütün okullarımız nitelikli eğitim olacak. Okullar arasında ayrımcılık olmayacak, tarımda dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Gelir dağılımı adaletsizliğine son vereceğiz. İşe alımda liyakat esas olacak. Kimsenin baş örtüsüne bakmayacağız, Kimsenin sağcı mı solcu mu olduğuna bakmayacağız. Kamuda görevli bürokratlara sesleniyorum; Korkmayın eğer işinizin ehliyseniz görevinize devam edeceksiniz ama kaymakam valiyseniz AK Parti il başkanı gibi çalışyorsanız sizin hiç şansınız yok\" dedi.

\'ERDOĞAN ARTIK YORGUN BİR ADAM, HEYECANSIZ İNSAN\'

Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Recep Erdoğan\'la Muharrem İnce arasında fark şu; Recep Erdoğan saraylı, milletin evladı değil. 2002 yılında iş başına geldiğinde dedi ki, bir gösteriş yaptı ne yaptı \'milletvekili lojmanlarını satıyorum\' dedi. \'Milletvekilleri halkın içinde oturacak\' dedi, kendisi de gitti Keçirören\'de bir apartman dairesine taşındı. Millet dedi ki \'helal olsun be\'. Sonra bırak bu apartman dairesini Çankaya Köşkü\'nü bile beğenmedi. 1150 odası olan saray yaptırdı. Onun için Erdoğan halktan birisi değildir. Milletin adamı değildir. Erdoğan Rizelidir ama ondan bile utandı Rize çayı yerine kilosu 4 bin 500 TL\'ye beyaz çay içiyor artık. Yola çıktığı arkadaşlarından hiçbirisi yanında değil artık. \'Kardeşim\' dediği kim varsa hepsini yarı yolda bıraktı. Dost kalabildiği bir kişi gösteremezsiniz Erdoğan artık yorgun bir adam, heyecansız insan. Halka tepeden bakan, kibirli bir adam. Aziz milletim bir yanda yorgun bir adam, öbür yanda taze kan var, taze kan. O artık hayalleri olmayan bir adam, \'adalet kalkınma\' diyordu artık \'adalet kalkınma\' demiyor. \'Ekonomi\' diyemiyor benim karşıma televizyona çıkamıyor. Erdoğan\'ın aslına bakarsan çıraklığı fena değildi. Ustalığı rezalet. Mesela kendisine \'usta\' der de \'çırak\' dediğinin karşısına çıkamıyor. O zaman bu çakma usta. Sen nasıl dünya liderisin cesaretin mi bilgin mi yüreğin mi yok? Gel karşıma Erdoğan gel.\"

\'BAKANLAR KURULU\'NA HER PARTİDEN İNSANLAR ALACAĞIM\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Muharrem İnce, şöyle devam etti:

\"Bay Muharrem\' diyor, \'Menderes asılırken neredeydin\' diyor. Yav dünyada yoktum ben 1964 doğumluyum. Menderes Allah rahmet eylesin 1961\'de asıldı. Son günlerde dedikodu uyduruyorlar. Muharrem İnce seçilince yardımları kesecekmişim. Bir doğum yardımı, gebelik yardımı, dul maaşı, muhtaç, asker aile yardımı, öğrenci yardımı, kaymakamlık bursu, kira yardımı. Şimdi bakınız değerli İzmirliler, Sizin huzurunuzda namus sözü şeref sözü veriyorum bu saydığım yardımları bırak kesmeyi temmuz ayı içerisinde 100 TL zam yapacağım. Söz. Her şey hazır kadro hazır. Ekonomiyle kim ilgilenecek hazır. Zımba gibi bir ekip var. Yakında açıklayacağım cumhurbaşkanlığı yardımcılığını teklif edeceğim muhalefet partilerinin genel başkanlarına. Gelin cumhurbaşkanı yardımcısı olun diyeceğiz. Bakanlar Kurulu\'nu sadece CHP\'lilerden yapmayacağım. Bakanlar Kurulu\'na her partiden insanlar alacağım.\"

\'4 MİLYON SURİYELİ\'Yİ DAVULLA ZURNAYLA SURİYE\'YE GÖNDERECEĞİZ\'

İnce, iktidara geldiğinde yapacaklarını şöyle anlattı:

\"Ekibimle aylardır çalışıyorum hatta 7 yıllık bir çalışma. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye\'yi yönetme hazırlıkları yapıyordum. Ben anlatırken bir haftalığı ve 100 günlüğü anlatayım. OHAL kalkacak. Merkez Bankası\'nın bağımsız bir para politikası uygulayacak. 4 milyon Suriyeli\'yi davulla zurnayla Suriye\'ye göndereceğiz. yargıdaki düzenlemelere hemen başlayacağız. Cumhurbaşkanı Yargıtay\'ın salonuna girdiğinde ayağa kalmayacak yüksek yargıçlar arıyorum. Özel hayatın gizliliği esas olacak. Söz veriyorum. 100 gün içinde hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. KHK\'larla işten atılan yurttaşlarımız var. Haklarında dava açılmışsa davanın sonucunu bekleyeceğiz. Dava açılmamışsa işten uzaklaştırılanları işe iade edeceğiz. Askeri okulları yeniden açacağım. Medya kendine çeki düzen verecek. Yandaş bir medya var. Beni ister ver ister verme umurumda değil. Ama 24 Haziran\'dan sonra kapının önünden ayrılmaz bunlar biliyor musunuz? Bir de öyle yaparlar. Beni eleştirecek televizyonlar, gazeteler arıyorum. Erdoğan Türkiye\'nin en büyük medya patronudur. Manşetleri atan adamdır. Ben manşetlerle kavga ede ede gelen adamım.

\'ALEVİLERE HAKSIZLIK YAPTIK\'

Muharrem İnce Aleviler\'e haksızlık yapıldığını ileri sürerek, \"Biz Sünniler, Aleviler\'e haksızlık yaptık, haksızlık yapıyoruz. Aleviler vergi veriyor mu? Veriyor. Askere gidiyor mu, şehit oluyor mu? Diyanet İşleri Başkanlığı imamların maaşını veriyor. Sünnilere bizlere hizmet ediyor ama Alevilere hizmet etmiyor. Cemevlerinin durumunu ibadethane olarak düzenleyeceğiz söz. Kararlı adımlar atacağız. Dokunulmazlık konusu gündeme geldiğinde kendi partimle bile ters düştüm. İlkeli bir siyaset yapacağız. AB ile hızlı bir kampanya başlatacağım. Emin olun dünyadaki 200 devletin 50\'si büyük devlettir. 50 devletin hemen hemen hepsinin büyük elçileri benimle görüşmek istedi. Onlara da anlattım\" dedi. İnce konuşurken vatandaşlar alanda internetin çekmediğine yönelik şikayette bulunanca \"Paraları çalıyorsun, sandıktan oyları çalıyorsun, sınavda soruları çalıyorsun, özel televizyonlara beni yayınlatmıyorsun interneti çalıştırmıyorsun Allah belanızı versin ne diyeyim size\" dedi.

\'ÇOBAN SALATAYI KONUŞSANA\'

\"Meydanlarda benim 30 sene önce yazdığımı şiiri konuşuyor ekonomiyi konuşamıyor\" diyen Muharrem İnce, şöyle devam etti:

\"Mesela Erdoğan çık şu piyasaya çoban salata konuşsana çoban salata. Soğan, doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçti. Kuru soğan 7 TL, domates 6 TL, hıyar 4 lira tüketici alamıyor, üreticiden gitmiyor. Hani dolar lobisi, faiz lobisi vardı ya şimdi de soğan lobisi var. Memleketin düştüğü durma bakın. Diyorlar ki, \'Erdoğan şu kadar miting yaptı sen bu enerjiyi nereden buluyorsun\'. Enerji burada Deniz Acar isimli öğrenci, okullarında İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlenmiş, üç gram altın kazanmış, \'bir gram altını Muharrem Amca sana gönderiyorum\' dedi. Enerjim bu vitamin bu. Bu çocuğa karşı sorumluluğum var benim. Yeni dönemde benden neler duyacaksınız. Kalite ve girişim sözlerini duyacaksınız. Yol yaptı, yol çöküyor. Kalite yok. Hastane yaptı, hemşire yok\" dedi.

4)KARAMOLLAOĞLU: DOLAR KURUYLA, SOĞAN KURU KARIŞTI



SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, soğanın fiyatının yükselmesini eleştirerek, \"Dolar kuruyla, soğan kuru karışınca, şimdi sıra soğan ithalatına geldi. Allah akıl fikir versin. Bizim memleketimizi hiç kimse soğana muhtaç hala getiremez. Bu önemli bir iş. Pehlivanlık gerekir. Bu halimizin perişanlığını gösteren en açık delildir. Soğan ithal edecek\" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Konya\'da partisinin Kılıçarslan Şehir Meydanı\'nda düzenlenen mitingine katıldı. Karamollağlu, teknik arıza nedeniyle 1 saat 45 dakika kürsüye geç çıktı. Kürsünün bulunduğu platformda ise son günlerde fiyatı yükselen patates ve soğan çuvalları dikkat çekti.

Konuşmasında tarım ve besiciliğin sorunlarına değinen Karamollaoğlu, \"Sen çiftçinin mazottaki vergisini indirmezsen, gübreden, ilaçtan vergi alırsan, hasat zamanı geldiğinde çiftçinin ürününü yerde kalsın istemezsen başka türlü tedbirler almak zorundasın\" dedi.

1 milyona yakın hayvan ile yaklaşık 500 bin ton et ithal edildiğini belirten Karamollaoğlu, sıranın soğanın ithal edilmesine geldiğini kaydetti. Soğanın fiyatının yükselmesine değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

\"Dolar kuruyla, soğan kuru karışınca, şimdi sıra soğan ithalatına geldi. Allah akıl fikir versin. Bizim memleketimizi hiç kimse soğana muhtaç hala getiremez. Bu önemli bir iş. Pehlivanlık gerekir. Bu halimizin perişanlığını gösteren en açık delildir. Soğan ithal edecek. Yakında buna patates de gelecek. 3 ay önce en büyük dert neydi? Patatesti. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Şimdi ne noktaya geldik ? Patates çıktı 6 liraya. Al bakayım çöz çözebilirsen. Bizim Türkiye\'mizde; buğday, patates, soğan, incir, tütün, pamuk, meyveler sebzeler envayi çeşit. Her ürün için hükümetlerin bir politikası olması icap eder. Bir, biz bu ürünün yetişmesini hangi desteklerle sağlayabiliriz. İki, ucuza mal olması için ne yapmamız, kalitenin ve gerektiğinde ihracat yapmamız için ne icap eder. Her ürün ayrı bir politika gerektirir. Bunu söylediğimizde, bu adamlar karşımıza geçiyor; \'Ne demek istiyorsun, tarım bakanlığı bu kadar basit yer mi? Ben soğan için politika mı oluşturacağım\' diyor. Elbette oluşturacaksın. Oluşturamazsan bu hala düşer, soğan ithal etmeye mahkum olursun. Niye? Beceriksizliğinden. Bir politikanın olmadığından yapıyorsun sen. Allah rızası için bir kerede otur düşün.\"

Doların yükselmesine de değinen Karamollaoğlu, yükselmesinin temel nedeninin de Türkiye\'nin dövize muhtaç olduğunu, her türlü yatırım döviz borcuyla yapıldığını belirtti.

Dış politikanın iflas ettiğini ifade eden Karamolaoğlu, ilk hatanın Amerika Birleşik Devletleri\'nin Irak\'a müdahalesine destek olunmakla yapıldığını söyledi. Türkiye\'nin Suriye politikasında da yanlış yapıldığını ifade eden Karamollaoğlu, \"Suriye politikasında, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. \'Hadi bakalım, Esad\'a karşı ayaklanın. Bize ihtiyacınız olursa, sabah abdestimizi burada alır, cumayı Şam\'da kılarız\'. Bu cuma ne gelmezmiş. Bizi şimdi Afrin’le, Menbic’le oyalamaya kalkıyorlar. Hani Şam nerde kaldı? Yapamayacakları işleri vaat ediyorlar. Çünkü sırtlarını başka mercilere dayamışlar. Libya ne oldu? Perişan oldu. Şu an dünyanın en az 10 yerinde Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz sadece seyirci kalıyoruz. Hiçbir gücümüz yok müdahale etmeye. Siz bunların \'eyy\' demelerine bakmayın. \'Eyy Merkel\'. Merkel yerinde duruyor, bir yere gittiği yok. \'Amerika ikinci stratejik müttefikimiz.\' Hala Amerika, Suriye\'de ve İsrail\'in en büyük destekçisi\" diye konuştu.

5)ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR VE DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

BOLU\'nun Seben ilçesine bağlı Susuz Köy Çatak Mahallesi\'nde yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilere zarar verdi.İlçeye bağlı Susuz Köy Çatak Mahallesi\'nde saat 14.00 sıralarında sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yaklaşık bir saat boyunca aralıksız süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle köyden geçen Acca Deresi taştı. Derenin taşmasıyla ekili araziler sular altında kaldı. Köylülerin tarla ve bağlarını sulamak için kullandıkları su pompaları da kullanılamayacak hale geldi.

Köyde çiftçilik yapan Ali Guruplu, hemen hemen tüm köylülerin ekili arazilerinde maddi hasar oluştuğunu ifade ederek, \"Zararımız çok büyük. Motorlarımız su altında kaldı. Her birimizin 50-60 bin lira zararı var. Tarım arazilerimizde buğdaylar, yulaflar, asmalar hepsi indi. Kuyularımız da sular altında. Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı. dedi.Mehmet Göney ise, yağmurun çok şiddetli şekilde yaklaşık 1 saat yağdığını belirterek, \"Hasar bizde çok büyük. Domates yapmıştım, şu anda hasat dönemine yaklaşmıştı. Maalesef hepsi bitti. Ben ancak maliyetimi kurtarırım. En az 50 bin lira zararım var. Ama gitti, yapacak bir şey yok. Yağmur yağana kadar yemyeşil olan elmalar. Dolu yağışı nedeniyle zarar gördüö diye konuştu .

Kaymakamlık tarafından köyde hasar tespit çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

150 DÖNÜMDE ETKİLİ OLDU

İncelemeler için köye gelen Seben Kaymakamı İdil Özdemir, \"Şiddetli yağış ve dolu sebebiyle Susuz Köyü Çatak Mahallesi\'nde 15 vatandaşımızın 150 dönüm tarlası, sebze-meyve bahçesi ve hububat tarlası zarar görmüştür. 5 adet su motoru, 2 adet gübre tankı, 5 adet sulama kuyusu, 100 metre 70\'lik su borusu hasar görmüştür. Gerekli incelemeler yapılmış olup, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir. Şu anda hasar tespit çalışmaları başlamıştır. En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir.ö dedi.

6)MANİSA\'DA, ÜZÜM BAĞLARINI SU BASTI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, yaklaşık bir saat etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Derbent Mahallesi\'ndeki üzüm bağları, su içinde kaldı. Urganlı Mahallesi\'nde ise, bir evi su bastı.

Turgulu\'da, saat 16.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Derbent Mahallesi Karahayıt mevkiinde, Mesut Özen\'e (57) ait yaklaşık 80 dönümlük üzüm bağı, su içinde kaldı. Bölgedeki birçok üzüm bağını, zeytin bahçeleri ve domates tarlalarını su bastığını söyleyen Özen, \"Daha önce böyle bir afet yaşamadım\"dedi. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abtullah Şenol, Yüzlerce dönüm tarım arazisinin sağanaktan olumsuz etkilendiğini belirterek, yarın Turgutlu İlçe Tarım Komisyonu\'nu toplayacağını, kaymakamdan olay yerinde incelemeler yapılmasını talep edeceğini söyledi.

Urganlı Mahallesi\'nde ise, bir evi su bastı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, suyu tahliye etti.

7)ADANA\'DA SAĞANAK, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

ADANA\'da, gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sokakları ve caddeleri su kapladı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde özellikle merkez Çukurova ve Sarıçam ilçelerine etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Taşkınlara neden olan sağanakta araçlarını yol kenarına bırakan sürücüler, yağmurun dinmesini bekledi. Yolda kalan sürücülere ise Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yardım etti. Yaklaşık bir saat süren sağanak, etkisini kaybetti.

8)ÇANAKKALE\'DE SEL ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

ÇANAKKALE\'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyde etkili olan kuvvetli yağışın meydana getirdiği sel suları 2 araç dere yatağına sürükledi.Çanakkale ve çevresinde yağmur gün boyu aralıklarla etkili oldu. Çan ilçesine 15 kilometre mesafedeki Küçükpaşa köyde ise sele dönüştü. Şiddetli yağmur kısa sürede köyün sokaklarını sular altında bıraktı. 5 ev sular altında kaldı. Evlerden birinde mahsur kalan 2 çocuk ile annesi, Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla kurtarıldı. mahsur kalan aileye yardım etmek isteyen köy imamı ile bir vatandaş olay sırasında hafif yaralandı. Park halindeki 2 araç ise sel nedeniyle dere yatağına sürüklendi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Köyde yaşanan sel felaketi bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, Çan ilçesine bağlı Tepeköy\'de yıldırım düşmesi sonucu orman deposunda yangın meydana geldi ve maddi hasar meydana geldi.

9)SEL SULARINDAN KIŞA YAKACAK ODUN TOPLADILAR

MERSİN\'de Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışta, sel sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçaları ve kütükler, vatandaşlar tarafından kışın yakılmak üzere toplandı.Dün akşam saatlerinden itibaren Toros Dağları\'nın zirvesinde etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu sel suları Alata Deresi üzerinden Akdeniz\'e ulaştı. Suyun getirdiği kütük ve ağaç parçaları ise vatandaşlar tarafından toplandı. Kimi denize girerek küçük parçaları topladı, kimi ise elektrikli testereyle devasa büyüklükteki kütükleri parçalayarak kışın ısınmak amacıyla yakmak için evine götürdü. Sel sularının getirdiği odunları toplayan vatandaşlardan Mehmet Şahin, \"Kışlık yakacağımız odunları, Allah\'ım sel suları ile birlikte bize yazın getirdi. Bizler de kısmetimizi topluyoruz. Bazı seneler böyle sel suları geldiğinde odun topluyoruz. İnşallah denizde odun kalmayıncaya kadar toplayacağızö dedi.

Yağışların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığını belirten Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar da sel sularının herhangi bir tehlikeye yol açmaması için 5 köprüde önlem alındığını söyledi.

10)NİĞDE\'DE SAĞANAK YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

NİĞDE\'de akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur, kent merkezinde etkili oldu. Sele dönüşen yağmur nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan vatandaşlar, esnafın tahtadan oluşturduğu köprüyle hedeflerine ulaştı.

Sabah normal seyrinde giden hava sıcaklıkları, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Kent merkezinde aniden başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlar, otobüs duraklarında bekledi. Kimi vatandaşlar suya aldırmadan geçerken, kimileri ise çocuklarını kucağında taşıdı. Yaklaşık 30 dakika durmaksızın yağan yağmurdan sonra oluşan sel sularından karşıya geçemeyen vatandaşlara bir esnaf, tahta koydu. Suda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar tahta köprüyü kullandı.

11)TOKAT\'TA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

TOKAT\'ta öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Öğleden sonra kent merkezinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle tıkanan mazgallarda biriken sular, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan iş yerleri ve bazı iş hanlarında su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından esnaflar iş yelerinin basan suları boşaltmak için çaba gösterdi. Kent içerisinde trafikte de aksaklıklar yaşandı. Yağışın etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.

12)AMASYA\'DA KALECİ ANTRENÖRÜNÜN NİKAHI YEŞİL SAHADA KIYILDI

AMASYA 1\'inci amatör ligde mücadele eden Amasya Belediyespor\'un kaleci antrenörü Kenan İmrol (36) Azime Karaçaltı ile yeşil sahada kıyılan nikah ile dünya evine girdi.

Amasya Belediyesporun kaleci antrenörlüğünü yapan ve aynı zamanda da adliyede çalışan Kenan İmrol aynı kurumda çalıştığı Azime Karaçaltı ile yeşil sahada Belediye Başkanı Cafer Özdemir\'in kıydığı nikah sonrasında dünya evine girdi.

Yeşil beyaz balonlarla ve futbol toplarıyla süslenen sahada nikahları kıyılan çiftin şahitliklerini Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik ve Amasya Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz Karaca yaptı.

Yeşil sahada kıyılan nikah sonrasında Belediye Başkanı Cafer Özdemir\'in elinden evlilik cüzdanını alan gelin Azime Karaçaltı ve Damat Kenan İmrol\'un mutlulukları gözlerinden okundu.

13)KÜTAHYA\'DA YANGIN PANİĞİ

KÜTAHYA\'da 3 katlı apartmanın bodrumunda bulunan elektrik panosunda çıkan yangında, duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Dumlupınar Mahallesi Zafer Caddesi\'nde geceleyin meydana gelen olayda 3 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 sağlık ve OEDAŞ elektrik işletmesi ekipleri sevk edildi. Evlerinden mahsur kalanlardan bazıları balkonlara çıkarak çığlık atıp yardım bekledi. Ekipler bir yandan yangına müdahalede bulunurken diğer yandan da itfaiye ve OEDAŞ\'ın merdivenli araçlarıyla evlerde mahsur kalan, aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 12 kişiyi balkon ve pencerelerden aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen kişilere sağlık görevlileri müdahalede bulundu, bazılarını hastaneye götürüldü. Yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

14)BURSA\'DA SİLAHLI KAVGA: 1\'İ AĞIR 2 KADIN YARALI

BURSA\'da bir kadın ile, 2 sene önce cinayete kurban giden oğlunun eski arkadaşları arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kadın ağır yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 KRJ 73 plakalı otomobil ile Yavuzselim mahallesinde gezen Fırat E. ve arkadaşları ile 50 yaşındaki Sevda Doğan arasında sözlü tartışma çıktı. Doğan, 2016 yılında bir cinayet sonucu öldürülen oğlu Gökhan Şen\'in Fırat E. ve arkadaşları tarafından yoldan çıkarıldığını söyledi. Doğan\'ın mahallelerine gelmemelerini istemesi üzerine kavga büyüyünce mahalleli 73 ayrı suçtan sabıkası bulunan Fırat E. ve arkadaşlarının otomobiline saldırıp linç girişiminde bulundu. Bu esnada silahını çeken Fırat E., Sevda Doğan\'a ve Doğan\'ın hayatını kaybeden oğlunun eşi olan 36 yaşındaki Zübeyde Şen\'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil olarak ameliyata alınan yaralılardan Sevda Doğan\'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yaralıların yakınları ve çok sayıda mahalleli de olay üzerine hastane bahçesine akın etti. Sık sık gerilimin yaşandığı hastanede özel harekat, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi de önlem aldı. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan Fırat E. ve arkadaşları yakalamak için çalışma başlatıldı.

15)ANTALYA\'DA İKİ KAZADA; 2 ÖLÜ, 3 YARALI

ANTALYA\'da meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İlk kaza, dün öğle saatlerinde, Antalya- Burdur karayolu 32\'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya\'dan Burdur yönüne giden Murat Atlı yönetimindeki 06 AF 1218 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Yusuf Torun yönetimindeki 07 DEY 23 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Torun\'un kızı Sunay Duman (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Torun, eşi Gülsüm Torun ve motosiklet sürücüsü Murat Atlı, ambulanslarla hastaneye götürüldü. İkinci kaza ise Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayrullah Saruhan (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen elektrikli bisiklet, otomobille çarpıştı. Saruhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

16)EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI SALDIRI: 1\'İ ŞARKICI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda biri şarkıcı 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi\'ndeki bir eğlence mekanında (Clup Medusa) meydana geldi. Ali Ekber Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı, Bodrum\'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Olayda hayatını kaybeden Sürensoy\'un ve Tülü\'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

ÖLEN KİŞİNİN ÜZERİNDEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ ÇIKTI

Silahlı saldırıda ölen Ali Ekber Sürensoy\'un üzerinden kardeşinin nüfus cüzdanının çıktığı, bu yüzden ilk başta yaşamını yitiren kişinin Mehmet Ali Sürensoy olduğunun sanıldığı ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ölen kişinin Mehmet Ali Sürensoy\'un kardeşi Ali Ekber Sürensoy olduğu saptandı. Ölen Ali Ekber Sürensoy\'un, Askeri Ceza Kanunu\'na muhalefetten arandığı için kardeşinin nüfus cüzdanını kullandığı ve vurulduktan sonra da üzerinden bu kimliğin çıktığı anlaşıldı.

MEMLEKETİ KAHRAMANMARAŞ\'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Saldırıda yaşamını yitiren Ali Ekber Sürensoy\'un, alacak meselesinden aralarında husumet bulunan kişilerin saldırısına uğradığı ileri sürüldü. Sürensoy\'un Muğla Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından alınacak cenazesinin memleketi Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesine götürülüp, 23 Haziran Cumartesi günü toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan aynı saldırıda yaşamını yitiren Hacer Tülü\'nün (40) de otopsisinin sürdüğü belirtildi.

YAKALANAN 4 KİŞİ BODRUM\'A GETİRİLDİ

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanında düzenlenen, 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Manisa\'da yakalanan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O. adlı 4 kişi kente getirildi. Şüphelilerin güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası belirlenerek yakalandığı kaydedildi. Şüphelilerin olayla ilgililerinin bulunmadığını, sadece eğlenmek için mekana gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

17)İMAMI ÖLDÜRDÜ, MAHALLELİ SALDIRGANI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde cami imamlığı yapan 54 yaşındaki Ahmet Güldü, evine gittiği akli dengesi yerinde olmayan 40 yaşındaki İ.T tarafından tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Olay yerinde gözyaşı dökerek şüpheliyi linç etmek isteyen mahalleliyi polis engelledi.Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Erenler Bekirpaşa Mahallesi 65. Sokak\'ta meydana geldi. Bekirpaşa Camii\'nde imamlık yapan Ahmet Güldü, ikindi namazını kıldırdıktan sonra İ.T.\'nin camiye 100 metre mesafedeki evine gitti. Evin önünde bekleyen İ.T. ile imam, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen İ.T evden aldığı tüfekle, imama ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden imam kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Güldü\'nün öldüğünü belirledi.Sesler üzerine koştuklarında gördükleri manzarayla şok olan mahalleli, sinir krizleri geçirdi. Saldırıdan sonra evde saklanan İ.T., polis ekiplerince çıkarılarak \'Akrep\' olarak bilinen zırhlı polis aracına konuldu. Olay yerinde toplanan yaklaşık 150 kişi saldırganı linç etmek istedi. Şüpheli, araçla olay yerinden çıkarılırken öfkeli kalabalık araca tekme ve yumruklar atarak \'Nasıl yaparsın bunu, şerefsiz\' diye bağırdı. Ölen imamın yakınları, olay yerinde gözyaşları dökerek feryat etti.

Polis olay yerinde incelemede bulunarak, vatandaşların ifadesine başvurdu. Bazı vatandaşlar gözyaşları dökerek polislere, \"O çok iyi bir insandı, ne yaptı da öldürdü?\' diye sordu. Saldırgan sorguya alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

18)FRENİ BOŞALAN KAMYON, RESTORANIN MESCİDİNE GİRDİ: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde, freni boşalan kamyon, yol kenarındaki restoranın mescidine girdi, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde eski Kahta-Diyarbakır karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan Nusret Çevik yönetimindeki 63 K 4104 plakalı, inşaat iskelesi yüklü kamyon, restoranın mescidine çarparak durabildi. Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Nusret Çevik ile yanında bulunan Engin Polat, Yunus Aciyan, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat yaralandı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Nusret Çevik, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Yunus Aciyan ve Engin Polat ise ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19)KENDİSİNE SALDIRAN AYI İLE UÇURUMDAN DÜŞÜP ÖLDÜ



ERZURUM\'un Arıbahçe köyünden hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldıran Yunus Tosunoğlu (35), ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü dağlık alanında meydana geldi. Hayvanlarına bakmak için köylülerle birlikte Gülümderesi mevkiine giden 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu\'na iddiaya göre, ayı saldırdı. Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Olay yerindeki arkadaşları durumu jandarmaya ve 112\'ye bildirdi. Bölgeye karayoluyla ekipler inemeyince askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden inen AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu\'nun cansız bedenine ulaştı. Hayvancılıkla uğraşan Yunus Tosunoğlu\'nun cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Jandarma köyde inceleme yaparken, köylüler ilk kez ayı saldırısı ile karşılaştıklarını, Tosunoğlu\'na saldıran ayının olayın ardından bölgede görünmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20)KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI, 2 POLİS YARALANDI

BURDUR\'da kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Antalya\'dan Ankara\'ya görevli giden Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Fatih Onaral yönetimindeki 07 GHZ 38 plakalı kamyonet Erenardıç mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Fatih Onaral ile kamyonette bulunan polis memuru Ömer Demiralay yaralandı.

Kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Burdur İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, hastaneye gelerek yaralı polis memurlarını ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

21)ANKARA\'DA \'VİKİNGLER\' ÇETESİNE OPERASYON: 13 GÖZALTI



ANKARA\'da, \'Vikingler\' adlı hırsızlık çetesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda \'Viking\' lakaplı çete lideri Murat A.\'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Murat A., tutuklandı.

Ankara\'da özellikle hastane otoparklarında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine \'Vikingler\' adını veren hırsızlık çetesini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda şüphelilerin bazı hastanelerin otoparklarından araç çaldığı ve parçaladıkları araçların lastiklerini sanayi sitesindeki lastikçilere sattıkları, diğer parçalarını ise Ayyıldız Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir depoda sakladıkları tespit edildi.

ŞİFRELİ DİL KULLANDILAR

Polis ekiplerinin takibi sonucu çete üyelerinin kendi aralarında da özel bir dil kullandığı ortaya çıktı. Buna göre, çetenin çalınacak araca \'sıva\', çaldıkları araca \'beton\', çalıntı parçalara ise \'moloz\' ismini verdiği belirlendi. Bunun üzerine, \'Vikingler\' ismiyle operasyon başlatan ekipler, çete lideri Viking lakaplı Murat A.\'nın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri Murat A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada çetenin çaldığı araçların arasında Hollanda\'dan çalınan ve INTERPOL tarafından aranan bir aracın da bulunduğu belirtildi.

22)KAYSERİ POLİSİ 235 KİLO \'EROİN\' ELE GEÇİRDİ



KAYSERİ\'de, mobilya, yatak ve baza imalathanesinde yurt dışına çıkarılmak üzere sandıkların içerisine gizlenmiş 235 kilo eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 3 ay süren teknik takibin ardından Güneydoğu\'dan yüklenen 235 kilo eroinin yurt dışına götürülmek istendiği ihbarını aldı. Kayseri\'de Organize Sanayi Bölgesi 47. caddede bulunan mobilya, yatak ve baza fabrikasına gelen TIR, tahta sandıklar içindeki eroini, fabrikanın duş kabini bölümüne indirdi. Takibi sürdüren narkotik polisi, fabrikaya yaptığı baskında fabrika içinde bulunan depo sorumlusu eski uzman çavuş olduğu öğrenilen H.E\'yi gözaltına aldı. Narkotik köpeği Jack ve narkotik polislerinin yaptığı aramada yurt dışına gönderilecek 15 tahta sandık içerisinde 235 kilo eroin bulundu. Piyasa değeri 35 milyon TL\'yi bulan eroinin Kayseri tarihinde bir seferde en fazla ele geçirilen eroin olduğu ifade edildi. Fabrikada ele geçirilen eroin yüklü kasalar, polisler tarafından taşınarak kamyona yüklendi. Baskının yapıldığı fabrikaya gelen Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, operasyon polislerini ve narkotik köpeği Jack\'i tebrik etti.



23)NİĞDE\'DE IRAK\'TAN GETİRİLEN 85 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

NİĞDE\'de Irak\'tan geldiği belirlenen bir cipteki gizli bölmede saklanan 85 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma neticesinde, Irak plakalı bir cipe operasyon düzenledi.

Erbil\'den yola çıktığı öğrenilen otomobil, Adana-Niğde Otoyolu\'nda durduruldu.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

İçinde 2\'si çocuk 4 kişinin bulunduğu araçta yapılan arama sırasında detektör köpeğin bagaj kısmına tepki vermesi sonucu özel bir bölme tespit edildi. Özel bölmeyi keserek açan ekipler, paketler halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtilen 85 kilogram eroin ele geçirdi. Yakalanmamak için kendilerine aile görünümü vermeye çalıştıkları belirlenen 2 Iraklı gözaltına alındı, 2 çocuk ise çocuk şubeye teslim edildi.

