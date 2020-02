DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ERDOĞAN: SELO\'YU KİM ZİYARETE GİTTİ, BAY MUHARREM GİTTİ



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve HDP adayı Selahattin Demirtaş\'ı eleştirerek, \"İşte şimdi adayları var. Nerede bu aday? Edirne cezaevinde. Bu aday terörden beslenmedi mi? 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürmedi mi? Bunları sokağa dökenler kimdi? Bu Demirtaş, Selo. Selo\'yu ziyarete kim gitti? Bay Muharrem gitti\" dedi.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Demirel\'in, \"Özal\'ın yaptığı köprü bedava ama Erdoğan\'ın yaptığı ücretli\" eleştirilerine, \"Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız, buyurun geçin diyoruz. Haklı da olabilirsin, inşallah bir dahaki bayrama onları da ücretsiz yaparız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kepez Kapalı Spor Salonu yanındaki Seyhan Bulvarı\'nda gerçekleşen partisinin mitinginde Antalyalılara hitap etti. Konuşmasına, \'Çekemedim Akça Kızın Göçünü\' isimli türkünün \'Sevdiğim de rüyalara girmez mi. Girmezse de gönül sana küsmez mi\' sözleriyle başlayan Erdoğan, \"Seni kalpten selamlıyorum, rüyalarımın şehri Antalya\" ifadesini kullandı.

Erdoğan, alandakilerin Ramazan Bayramı\'nı tebrik ederek, 24 Haziran\'daki demokrasi bayramını da herkesle kutlayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın miting programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Menderes Türel ve yaklaşık 80 bin kişi katıldı.

Antalyalıların Ramazan Bayramı\'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İnşallah 24 Haziran\'da demokrasi bayramımızı da hep beraber kutlayacağız. Antalya, kendisine ve ülkesine hizmet edenlerle, milletimizi ortak değerlerini istismar edenlerin farkını çok iyi biliyor. Antalya\'yı alt ve üst yapılarıyla, sağlık, eğitim, ulaşımda bir dünya şehri haline kimin getirdiğini çok iyi biliyor. Şimdi yeni ve daha güçlü bir atılımın eşiğindeyiz\" dedi.

\"Gelişmiş bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, milli bir savunma sanayi, güvenli ve istikrarlı bir ülke, huzurlu ve müreffeh bir ülke için hazır mıyız Antalya, hazır mıyız Türkiye? Antalya güçlü meclis için, güçlü hükümet için, güçlü Türkiye için hazır mıyız\" diyen Erdoğan, \"Bu seçimlere MHP ile Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu\'nun yadigarı Alperenler de var. 24 Haziran\'da Cumhur İttifakı\'nı destekliyor muyuz? Vakit Antalya vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye\'yi şahlandırıyor muyuz\" diye konuştu.

\'BAY KEMAL, BAY MUHARREM NE ANLAR TÜNELDEN\'

AK Parti\'nin 16 yılda Antalya\'ya toplam 38.5 katrilyon liralık hizmet yaptığını belirten Erdoğan, \"Laf değil, laf ola beri gele değil. Biz yaptığımızı konuşuyoruz. Onlar ne konuşuyor? Onlar sadece bol bol palavra atıyorlar\" dedi. \"Bizim artık midemiz boş laflara tok\" diyen Erdoğan, Antalya\'ya yapılan derslik, üniversite, öğrenci yurtları, stadyum, spor salonu, hastane gibi yatırımlardan bahsetti. Ulaşımı kolaylaştırmak için toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan 14 tünel yaptıklarını söyleyen Erdoğan, \"Ya bunların lugatında tünel bile yok ya. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden. Biz Ferhat olduk dağları deldik. Şirin\'e ulaştık. Şirin kim? Benim milletim. Dağları delerek bunları yaptık. Halen Antalya\'da toplam maliyeti 14 katrilyon liraya yakın 19 yol projemiz sürüyor. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar bütün tünelleri kapatacaklarmış, içini dolduracaklarmış\" diye konuştu.

\'BİR DAHAKİ BAYRAMA DİĞER KÖPRÜLERİ DE ÜCRETSİZ YAPARIZ\'

Köprü fiyatlarının konuşulduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Yav bırakın bu işleri. Devletin köprüleriyle, kamu-özel ortaklığıyla yapılmış köprünün ne demek olduğunu bile bunlar bilmez, anlamaz. Bayramda ne yaptık, biz devlete ait yollar, köprüler ücretsiz dedik değil mi? Şimdi bunun üzerinden bile rant elde etmeye çalışıyor Bay Muharrem. Diyor ki, \'Demirel\'in, Özal\'ın yaptığı bedava, ama Erdoğan\'ın yaptığı ücretli\' diyor. Biz deveye hendek atlatıyoruz. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı ya? Siz bunları yapamazsınız. Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız, buyurun geçin diyoruz. Ama kamu-özel olana da kalkmışız bir sembolik rakam. Haklı da olabilirsin, inşallah bir dahaki bayrama ona da ayrı bir formülle inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem. Biz bunlardan ürkecek kadar yoksul değiliz, biz Türkiye\'yi 3.5 kat büyütmüş bir iktidarız. Sen nerede geziyorsun ya, dur bakalım.\"

\'BAŞ USTALIK İÇİN İCAZET VERİYOR MUSUNUZ?\'

Antalya için yapımı devam eden ve proje aşamasındaki otoyol, yüksek hızlı tren projelerini de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı\'nın kapasitesini 11 milyondan 35 milyona çıkardıklarını ve Gazipaşa Havalimanı\'nı yaptıklarını belirterek, \"Bay Muharrem, Bay Kemal ben yaptıklarımla konuşuyorum. Sen neyle konuşuyorsun onu söyle\" dedi.

Şimdi Batı Antalya Havalimanı\'nı yapmak için kolları sıvadıklarını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Ne diyor bu Bay Muharrem biliyor musunuz? \'Birinci köprüyü Demirel, ikinciyi Özal, üçüncüyü Erdoğan, dördüncüyü de Muharrem yapar\' diyor. Tabi televizyonda tartışmayı yapan moderatör uyanık, \'peki nereye yapacaksınız\' dedi. \'Yerini tespit ederiz, şu anda bilmiyorum\' dedi. Ya arkadaş dersini çalışta gel. Nereye yapacaksın, bir hazırlık da yok. Biz, bu kadar tecrübeli olmamızı rağmen nereye neyi yapacağız bunlara çalışıyorum. Ve 16 yıllık tecrübe, 4 yıllık belediye başkanlığı, nerede İstanbul\'da. Diyorum ya, bu çırak bile olamaz. Ben çıraklığımı belediye başkanlığımda İstanbul\'da yaptım. Kalfalığa oradan terfi ettim. Başbakanlıkta ustalık başladı, cumhurbaşkanlığında ustalığa geldim. Şimdi ben Antalya\'dan Türkiye\'ye sesleniyorum; bu kardeşinize baş ustalık için icazet veriyor musunuz diyorum.\"

ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİLECEK

Turizmde Antalya\'nın turist hedefinin 14 milyon, ülke genelinde ise 40 milyon turist, 32 milyar dolar turizm geliri beklediklerini dile getiren Erdoğan, Antalya\'nın iddialı olduğu bir alanın da tarım olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü yağış, dolu ve hortumdan dolayı ürünleri zarar gören Demre, Finike ve Kumluca\'daki çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, \"Biz hiçbir zaman tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Bu konuyla ilgili de girişte valimizle konuştuk, olması, yapılması gereken ne varsa bunlara zaten biz yaparız\" dedi.

Antalya\'da gerçekleştirilen tarımsal yatırımları anlatan Erdoğan, \"Bay Kemal diyor ya \'çiftçiler aç.\' Bak Bay Kemal sana söyleyeyim, sen \'ben hesap memuruyum, falan, filan\' diyorsun ya, insan önce bir sorar, araştırır. Maliye Bakanlığı\'mız var. Ya gerçekten çiftçilere bir şey veriliyor mu? Adam kurusıkı, yalan atıyor. Bunlarda çünkü iftira tutmazsa, iz bırakır. Biz Antalya çiftçisine toplamda 1.1 katrilyon liralık tarımsal destek verdik\" diye konuştu.

\'KANAL İSTANBUL\'U NASIL YAPTIRACAĞIZ GÖRECEKSİN\'

Konyaaltı sahil projesiyle ilgili de CHP\'lileri eleştiren ve \'Bunların hayatları takoz siyasetiyle geçmiş\' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin bitmiş halinin ve CHP\'li yöneticilerin bu yöndeki eleştirilerinin olduğu videosunu izletti. Konyaaltı sahil projesinin hizmete girdiğini aktaran Erdoğan, \"Proje başladığında CHP\'liler ne dedi, \'sahilime dokunma\', insan zincirleri oluşturdular. İstemezük, yaptırmayız, sokağa döküldüler değil mi? Ya bunlar hayatları boyunca bir şey istemediler ki zaten. Her zaman engellediler. Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce neyse buradaki çırakları da aynı. Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul\'da da aynı şeyi yaptı. Yaptırmayız diyorlar. Kim? Bay Muharrem. Ya Bay Muharrem sen kimsin de yaptırmıyorsun? Biz Kanal İstanbul\'u Allah\'ın izniyle benim milletim 24 Haziran\'da bu evladına yürü değdiği zaman biz Kanal İstanbul\'u nasıl yaptıracağız göreceksin. Ve yatırım bedeli 22 milyar, böyle bir yatırım. Dünyada Süveyş, Panama kanalı varsa bizim de Kanal İstanbul\'umuz olacak\" dedi.

\'BUNLAR GERİDEN NAL TOPLUYOR\'

İstanbul\'da 29 Ekim\'de dünyanın ilk üç içinde yer alan havalimanının açılacağını belirten Erdoğan, 90 milyon/yıl yolcu kapasitesi olacağı ve 2023\'te de bu kapasitenin 150 milyona çıkarılacağını açıkladı. Eleştirilerini de sürdüren Erdoğan, \"Bunlar geriden nal topluyor. Hem dünyanın en büyük havalimanına karşı çıkacaksın hem de Türkiye\'nin turizm potansiyelini artırmaktan bahsedeceksin. Turizmcilerimiz inanın bunların haline gülüyor. Halbuki bizim Antalya için daha büyük hedeflerimiz var. Antalya\'daki CHP\'liler ise feryat, figan yaptırmayız diye bağırıyor. Mesela kruvaziyer liman diyoruz, karşı çıkıyorlar. Dünyanın en zengin turistlerinin gemilerinin yanaştığı bu limanları yapmazsak, varlıklı turistleri buraya nasıl getireceğiz. Belediye otobüsleriyle mi getireceğiz? Paraşüte inecek halleri de yok. Benim Antalyalı vatandaşım misafirperverdir. Ama bunlar öyle değildir. Onlar istedikleri kadar yaptırmayız desinler. Biz yapmaya devam edeceğiz. CHP\'nin bu zihniyetini işte gördünüz. Hatırlarsanız, Antalya\'da CHP\'nin geçen dönem bira festivali yapmaktan başka icraatı olmayan belediye başkanı vardı\" dedi.

YURTDIŞINDAKİ SEÇMENE

Yurtdışında 3 milyon seçmen olduğunu, 19 Haziran\'a kadar 60 ülkede ve 123 temsilcilikte oy kullanma işleminin devam edeceğini belirten Erdoğan, yurtdışı seçmelere şöyle seslendi:

\"Çektikleri onca sıkıntıya, gördükleri onca baskıya rağmen maşallah iradelerine de çok güçlü biçimde sahip çıkıyorlar. Bu sabah Fransa Devlet Başkanı Macron\'la görüştüm. Ona da bu konuları biraz hatırlattım. \"Bak dedim, bizim insanımız orada biraz çile çekiyor, lütfen demokratik haklarını kullanmada sizde onlara yardımcı olun.\' Bakalım, söz verdi, \'elimizden geleni yapacağız\' dedi. Bugüne kadar her seçimde yurtdışı katılım oranlarımız bir öncekine göre daha da arttı, inşallah 24 Haziran\'da da benzer bir rekoru yakalayacağımıza inanıyorum. Antalya\'dan yurtdışındaki kardeşlerime çağrıda bulunmak istiyorum. Vakit milletimizin istikbaline sahip çıkma vaktidir. Vakit ülkemizin geleceğine damga vurma vaktidir. Vakit Türkiye vaktidir.\"

SURUÇ OLAYI: PKK ÜYESİ OLDUKLARI TESCİLLİ

Arife günü Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde acı bir olay yaşandığını da söyleyen Erdoğan, \"Bölücü terör örgütü mensupları partimizin mensuplarına saldırdı. Milletvekilimizin çiftçilikte uğraşan ve 24 Haziran için kardeşiyle birlikte seçim çalışması yürüten ağabeyi bölücü örgüt yandaşları tarafından şehit edildi. Yaşanan arbedede karşı taraftan da ölenler oldu. Ayrıca çok sayıda yaralı var. Hayatını kaybeden kardeşimize bir kez daha Allah\'tan rahmet. Ailesine başsağlığı diliyorum. Nitekim karşı tarafta olanların PKK üyesi oldukları tescilli. Bu hadise bir gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Bölücü terör örgütü ister siyasi parti, ister sivil toplum kuruluşu, isterse başka bir kılıf olsun fark etmiyor. Hangi boyaya boyanırsa boyansın gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor. Daha önce partimizin pek çok mensubun sırf kendi siyasetlerine uygun hareket etmiyor diye çocuklarının gözü önünde şehit edenler bir kez daha aynı yola başvurmuşlardır. Bunlar kandan beslenen birer vampirdir. Bölücü terör örgütü bugüne kadar sadece Kürt kardeşlerimizin kanını dökmüştür\" diye konuştu.

\'SELO\'YU ZİYARETE KİM GİTTİ?\'

Şimdi adaylarının Edirne Cezaevi\'nde olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmana şöyle devam etti:

\"Bu aday terörden beslenmedi mi, teröristlerin desteğiyle bir yerlere gelmedi mi. 7 Haziran seçimlerinin hemen arkasından sokaklara dökülün demedi mi. 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürmedi mi? 15 yaşındaki bir Yasin Bölük\'ü bunlar öldürmedi mi? Kürt değil miydi? Öldürenler de Kürt\'tü. Peki onları sokağa döken kimdi? Bu Demirtaş, Selo. Peki Selo\'yu ziyarete kim gitti? Bay Muharrem gitti. Bay Muharrem demek ki siz el ele, kol kola Ankara\'dan İstanbul\'a da yürürsünüz, aynı şekilde böyle bir seçim kampanyasında da bir araya gelirsiniz. Nitekim Diyarbakır mitinginde de yine onlarla beraber olmadılar mı? Bu Bay Muharrem, bu Bay Kemal birbirine destek vermiyorlar mı? Şu anda birçok şey dönüp dolaşıyor. CHP\'nin oylarının işte HDP\'ye savrulduğunu, oraya aktığını ve oralara doğru bir destek verilmesi için çalışmalar yapıldığını, bunların hepsini takip ediyoruz, öğreniyoruz. Bu örgütün, Kürt kardeşlerimin, ülkemin ve milletimin düşmanı tek bir güçle, tek bir kesimle kavgası, mücadelesi, çatışması baki değildir. Bugüne kadar CHP\'nin terörle mücadele hakkında en ufak bir açıklamasını duydunuz mu? Yok, böyle bir dertleri yok. Terörle mücadeleyi biz yapıyoruz. İşte Afrin\'de 6 bin 600 teröristi etkisiz hale getirdik. Niye, vatan topraklarımızı korumak için. Bu CHP\'nin böyle bir derdi var mı? Onlarda diyor ki Afrin\'e girmeyin. Cerablus\'a, Kandil\'e girmeyin. Bay Kemal, Bay Muharrem istesiniz de, istemeseniz de nerede bizim için bir tehdit varsa biz Mehmedimizle beraber oralara gireceğiz.\"

\'24 HAZİRAN\'DA KİM KİMİN APOLETİNİ SÖKECEK\'

Apolet sökme tartışmasıyla ilgili de Muharrem İnce\'ye \"Sen kimsin ya sökeceksin\" diye de tepki gösteren ve Anayasa\'nın amir hükmüne göre başkomutan olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Başkomutan olarak orada konuşma yapıyorum ve Odalar ve Borsalar Birliği başkanıyla birlikte alkışlıyorlar. Niye alkışlıyorlar, Afrin, Cerablus\'la ilgili ortaya koyduğum ifadeler sebebiyle. Adam bunu dahi hazmedemiyor. Ve şimdi diyorum ki, 24 Haziran\'da kim kimin apoletini sökecek gelin bunun hesabını soralım. Kürt kardeşlerimiz başta olmak üzere, ben ülkemize ve milletimize husumet bezleyen herkesin yanında olan, bu örgütün arkasına saklananlar siyaset kurumunun adını kirletmektedir. Evet buradan açıkça söylüyorum, ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen, ama uyuşturucu kaçakçılığından, teröristlere silah taşımaya kadar bulaşmadıkları adi suç kalmayan bu kişiler siyaseti de kirletiyor. Ben Kürt kardeşime diyorum ki sen bu oyunlara gelme. Bunlarda her numara var. Partililerimize yönelik saldırıyı açıkça kınayıp, dolambaçlı ifadelerle onlara destek verenlerde bu kirlilikte pay sahibidir. Teröristlerin karşısında sus pus olup, teröristlerle kahramanca mücadele eden komutanlarımızı ağızlarından köpük saçarak tehdit edenler, gırtlaklarına kadar bu pisliğe gömülmüştür.\"

Akşener: Halep\'te, Türkiye\'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim (EK)

2)EREĞLİ\'DE KONUŞTU

İYİ Parti\'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde halka hitap etti. Milleti millet yapan değerleri ucuzlattıklarını ifade eden Akşener, \"Zannetmeyin ki bizim aramızda ayrılık vardır. Televizyonlarda baykuş gibi konuşanlara inanmayın. Biz biriz ve beraberiz ve kim ne yaparsa yapsın kim ne söylerse söylesin vallahi de ayrılmayacağız billahi de ayrılmayacağız. Bu milleti bizi biz yapan değerleri ucuzlattılar. Paraya dair ne varsa pahalandı. Arabalar, evler, buzdolapları pahalı. Her şey pahalı ama dayanışma imece usulü dostluk, arkadaşlık aile birliği ve her türlü manevi değerimiz ucuzladı ucuzlatıldı. Buradan ilan ediyorum, Güneydoğu\'daki pek çok şehrimizden İYİ Parti\'den milletvekilleri olacak ve aynı şekilde Zonguldak\'tan da olacak. Türkiye\'yi manevi olarak Fırat\'ın doğusu ve batısı olarak bölenlere inat Türkiye\'nin her yerinden milletvekili çıkaracağız ve o arkadaşlarımız gelip TBMM\'de bu milletin geleceği için, gençlerin geleceği için kadınların bugün yaşadıklarını artık yaşamamaları için mücadele edecekler\" dedi.

Akşener, 24 Haziran\'ın apar topar getirilen baskın seçim olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Her şey iyiyse bunu neden getirdiniz. Her şey kötüyse de biz seni niye seçeceğiz? Evet şimdi ilk bir 3\'üncü yolla karşılaştı. CHP zihniyeti diye bağıra bağıra geri kalanları bir araya topluyordu. CHP\'ye oy verenlerin oylarını da istemiyordu. Onların oylarını istemiyordu. Şimdi araya bir parti girdi. Oda İYİ Parti. Şimdi sövse sövemiyor. Diyemiyor ki camileri ahır yaptılar. Rahmetli Özel ve Menderes\'ten ters düşecek. Söyleyecek laf yok. Sadece FETÖ\'cü iftirası kaldı. En son sayın başbakan çıktı, \'TİKA\'yı kapatacağını söyledi\' dedi. Bunun içinde Pensilvalya\'dan talimat aldığımı söyledi. Şimdi bunlar talimat almaya alışkın. Bilmiyorlar ki önüne gelende hazır olda, kafa eğik oturmaya alışık oldukları için. Ben burada bir daha söyleyeceğim. Milletimin dışında bana talimat verecek insan anasının karnından doğmadı daha. Hırsız diyemiyorlar, ahlaksız diyemiyorlar. Elde bir FETÖ var. Koskaca bir başbakansın kardeşim. Niye yalan diyorsun. Ben TİKA\'yı kapatacağım demedim. Ben \'devletin bütün kurumlarını israf açısından gözden geçireceğim\' dedim. Niye hortlardılar ortaya çıktı. Efendim FETÖ bana talimat vermiş. Sen başbakansın. Elinde belge varsa gereğini yapsınlar. Yoksa dedikoducusun. Bir devlet adam dedikodu yapma gereğini yap. Sen orada baston korkuluğu musun? 2.5 yıldır bana FETÖ diyorlar. Bende diyorum ki benim böyle bir irtibatım yok. Belgesi olan savcılığa gitsin diyorum.\"

ADAPAZARI\'NDA KONUŞTU

İYİ Parti\'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Adapazarı Demokrasi Meydanı\'nda halka seslendi. Türkiye\'nin birinci probleminin işsizlik olduğunu belirten Akşener, \"Bir seçime gidiyoruz Türkiye\'nin halini öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Sakarya hem bir tarım kenti aynı zamanda sanayi kenti. Sakarya\'nın en büyük problemi nedir? genç işsizliğidir. Türkiye\'nin her yerinde olan birinci problem genç işsizliğidir. Biz de diyoruz ki gençlerimize devlet iş vermek zorundadır. Eğer iş vermiyorsa iş verene kadar gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız ki gençlerimize istihdam ve iş imkanı ortaya koyabilelim.\" dedi.

\'ÇIKAR BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HEMEN OLAĞANÜSTÜ HAL\'

Emeklinin açlığa mahkum olduğunu söyleyen Akşener, \"Biz dedik 1500 iyi bayramlar ikramiyesi, bunlar bin lira dedi. Kimine 500, kimine 750, kimine bin. Dolayısıyla emekli ölsün, öğrenci kredilerle yarınını ipotek versin, işçi asgari ücrete mahkum olsun. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız dedik, ağaların siniri bozuldu. Şeker fabrikalarını sattın. 14 şeker fabrikasını sattın, tam 2 milyon insanı ilgilendiren bir konu. Ben de diyorum ki cumhurbaşkanı seçildiğim an şeker fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum satın o fabrikaları, içine elinizi sokmayın. O sözleşmeyi iptal edeceğiz, tekrar milletimin olacak. Ekonominin içine tükürdü, şeker fabrikalarının bir yıllık zararı sarayın 13 günlük masrafına eşit. Evet şimdi olağanüstü hali seçimi kazanırsa kaldıracakmış. Elini tutan mı var? Çıkar bir kanun hükmünde kararname hemen olağanüstü hali kaldır. Kaldıramaz ama ben kaldıracağım ve ekonominin içine tükürdüğü gibi eğitimin de içine tükürdü.\" diye konuştu.

\'SEN HATA YAPIYORSUN GENÇLER CANINI VERİYOR\'

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı eleştirerek, şöyle konuştu:

\"Türk ordusu, önce Balyoz, Ergenekon gibi düzmece kumpaslarla bu ülkedeki genelkurmay başkanını hapse attın. Savcısı oldun hapse attın, sonra orduyu FETÖ\'cülere teslim ettin. Sonra darbe oldu. Daha sonra bu aziz millet senin yaptığın hataları köprüden, sokaktan bu devleti toplayarak, düştüğü çukurdan çıkararak bu devleti toplayıp getirdi. Şimdi de dış politikada yaptığın her hatayı ana kuzuları burada bulunan kadınların bulunduğu çocuklar kanıyla canıyla düşürdüğünüz çukurdan ülkemizi çıkarıp tekrar getiriyor. Sen hata yapıyorsun gençler canını veriyor. Ne yaptın sonrasında FETÖ\'cülerde dövüşmek yerine, onlarla mücadele etmek yerine binalara savaş açtın. Abdulhamithan döneminde kurulmuş Harp Okulunu kapattın. İlk işim Işıklar Askeri Lisesi\'ni açmak olacak.\"

RAMAZAN BAYRAMI: DÖNÜŞ VE KAZALAR

3)TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNA GEÇTİ

RAMAZAN Bayramının ikinci gününde evlerine geri dönenler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu. Bazı bölgelerde araçlar adım adım ilerledi. Bayram talinin ikinci gününde tatilciler dönüşe geçti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun İzmit kesimi İstanbul istikametinde araç yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu\'nun Kuruçeşme ile Alikahya kesimlerinde yoğunluk yaşanırken, Bursa istikametinden gelerek D-100 Karayolu\'na girenler şehir merkezinde yoğunluğa neden oldu. D-100 Karayolu\'nu kullananlar TEM Otoyolu İzmit Batı gişelerinden otoyola yöneldi. TEM otoyolunun bazı kesimlerinde ulaşımın iki şeride düşmesi nedeniyle araçlar adım adım ilerledi. İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluğun bugün de devam etmesi bekleniyor. Osmangazi Köprüsü ve Topçular-Eskihisar Feribot hatlarında ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı öğrenildi.

4)ÇANAKKALE\'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

ÇANAKKALE\'de 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bayramın 2\'nci gününde feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Çanakkale\'de Ramazan Bayramı?nın ikinci gününde tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 3 günlük Ramazan Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi\'nden dönüş yoluna geçti. İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gitmek için dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi\'nde yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı\'nın 2\'nci gününden itibaren Çanakkale merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir Köyü\'ne geçmek için feribot sırasına giren tatilciler, zaman zaman saatlerce kendilerine sıra gelmesini bekledi. Uzun araç kuyrukları, bazen şehiriçi trafiğinin kilitlenmesine yol açtı. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri, hem de şehir içinde seyreden sürücüleri yönlendirerek trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 feribot ile 1 deniz otobüsü olmak üzere toplam 20 feribotla sefer yapıyor. Öte yandan, Çanakkale?den Eceabat, Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile Lapseki-Gelibolu arasındaki 5 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor.

5)KASTAMONU\'DA FECİ KAZA: 6 ÖLÜ, 2 YARALI



KASTAMONU\'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan 6 kişi öldü, diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Kastamonu Devrekani yolu Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Kastamonu\'nun Daday ilçesinden Kastamonu Yürekveren köyüne bayram ziyaretine giden ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu Enver Binen\'in kullandığı 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu\'dan Küre ilçesine seyir halinde olan Ali Erol\'un kullandığı 37 AAD 050 plakalı otomobil Kırcalar kavşağında kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası Kadriye Binen (71) ile Selanay Binen (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Enver Binen ile Kezban Ergin (31), Sibel Binen (17) ve Müzeyyen Ergin (19) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada diğer otomobilin sürücüsü Ali Erol ve yanında bulunan Ragıp Kara ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)KÜTAHYA\'DA KAZA: 4 ÖLÜ, 4 YARALI



KÜTAHYA\'nın Altıntaş ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 50\'inci kilometresindeki Altıntaş ilçesi Özsu Çiftliği önündeki kavşakta meydana geldi. Kütahya istikametinden gelerek kavşakta dönüş yapmak isteyen Osman Mercan yönetimindeki 35 BKZ 43 plakalı otomobile, Afyonkarahisar istikametinden gelmekte olan Ahmet Uygar\'ın kullandığı 43 SN 666 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tarlaya savrulan 35 BKZ 43 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Mercan (55), eşi Ümmü Mercan (49), gelini Canan Mercan (25) ve torunu Ümmühan Mercan (6) olay yerinde öldü. Yaralanan otomobil sürücüsü Osman Mercan (27), eşi Canan Mercan (25) ile 43 SN 666 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Uygar (43) ve yanında oturan aynı yaştaki eşi Hacer Uygar ambulanslarla Kütahya ve Afyonkarahisar\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

7)NURDAĞI\'NDA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 7 YARALI



GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazad, Nevzat (59) ile Sultan Kısacık (55) çifti yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 6\'ncı kilometresindeki İçerisu mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Nevzat Kısacık yönetimindeki 27 GF 365 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Doğan Can Karaarmut (60) yönetimindeki 31 TV 737 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Nevzat Kısacık ile eşi Sultan Kısacık olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçta bulunan Erhan Kısacık (29), Lütfiye Kısacık (25), Şule Kısacık (12), Doğan Can Karaarmut, Nahide Karaarmut (50) Mehmet Karaarmut (25) ve Suzan Karaarmut (32) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Gaziantep\'teki hastanelere götürüldü. Acı haberi alıp, kaza yerine gelen ölen Kısacık çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da olay yerine gelerek bilgi aldı. Nevzat ve Sultan Kısacık\'ın cesetleri otopsi için morga kondu.

8)4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 1 ÖLÜ, 9 YARALI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Antalya-Denizli Karayolu araç trafiğine kapanınca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin konvoyu da beklemek zorunda kaldı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Servet Demirci (40) yönetimindeki 06 ATH 45 plakalı otomobil, yağaş nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, Süleyman Güzel\'in kullandığı 26 DY 681 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Servet Demirci yönetimindeki otomobil, daha sonra Denizli\'den Antalya yönüne giden Murat Demirci yönetimindeki 34 NU 1375 plakalı ve Mustafa Güler yönetimindeki 06 JJ 155 plakalı otomobillere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi.

Otomobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada, sürücülerden Servet Demirci\'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

BAKAN ZEYBEKCİ\'NİN KONVOYU DA ARAÇ KUYRUĞUNDA BEKLEDİ

Kaza nedeniyle Antalya-Denizli istikameti araç trafiğine kapandı. Bayram yoğunluğu nedeniyle, karayolunda yaklaşık 10 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluştu. Yolda, Tavas ilçesinden Denizli\'ye dönen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin konvoyu da beklemek zorunda kaldı.

Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı polisler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Bakan Zeybekci\'nin konvoyu da olay yerinden geçip Denizli\'ye ulaştı.

9)YOZGAT\'TA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



YOZGAT\'ın Saraykent ilçesi yakınlarında, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, E-88 Karayolunun Saraykent mevkiinde meydana geldi. Yozgat\'tan Sivas istikametine giden Mustafa Öcal (59) yönetimindeki 06 H 5033 plakalı otomobil, Yozgat\'ın Saraykent ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilde bulunan, Belgüzal Öcal (52) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Mustafa Öcal ile Hatice Öcal (24) ve 6 yaşındaki Mert Öcal yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öcal ailesinin bayram ziyareti için Ankara\'dan Yozgat\'ın Akdağmadeni ilçesine gittiği öğrenildi.

10)BİNGÖL\'DE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 14 YARALI



BİNGÖL ile Solhan ilçesi arasında karayolunun 10\'uncu kilometresindeki kervansaray mevkiinde, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Bingöl\'den Solhan istikametine gitmekte olan ve henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 12 D 4026 plakalı yolcu minibüsü, dün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlanıp ters döndü. Meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü ile birlikte 14 kişi yaralandı. Sağanak yağışla birlikte meydana gelen kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

11)İSLAHİYE\'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI



GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Hassa çevreyolunun 15\'inci kilometresindeki Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Nihat Yılmaz (41) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yalçın Erdağ\'ın (27) kullandığı 33 AK 944 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abidin Erdağ (56), Meryem Zurnacı (80) Nazlı Erdağ (57), Zeynep Kartal (22), Mahmut Can Erdağ (3) ve Hevin Musa (20) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Zurnacı Gaziantep\'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12)KAMYONET RESTORANA GİRDİ: 6 YARALI



SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin yol kenarındaki restoran girmesi sonucu 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.20 sıralarında, Akyazı\'nın tatil beldesi olan Kuzuluk Kaplıca Caddesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Baytürk idaresindeki 34 AS 5761 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince hızla yol kenarında bulunan restoranının içerisine girdi. Kamyonet, restoranda bulunan masalarda oturan müşterilere çarptı. Restoranda bulunanlar neye uğradıklarını şaşırırken, kazada Fatma Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Filiz Kocaman, Abdulsamet Kocaman, 5 yaşındaki Azra Beril Özbatanlı ve 1 yaşındaki Tarık Ediz Özbatanlı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, Filiz Kocaman yapılan ilk tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücü kazanın şokunu yaşadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin yol kenarındaki restorana girmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonetin içeri girmesi ve restoranda bulunanlara çarpması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

13)OTOMOBİL, KAMYONETE ÇARPTI: 6 YARALI



KONYA\'nın Ereğli ilçesinde otomobilin, kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Süleyman Keçeci yönetimindeki 42 YU 626 plakalı otomobil, önündeki Enver Keleş\'in kullandığı 42 SM 045 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta şarampole savruldu. Kazada sürücüler Enver Keleş ve Süleyman Keçeci ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

14)FRENİ BOŞALAN SÜT TANKERİ 6 ARACA ÇARPTI: 5 YARALI



UŞAK\'ta freni boşalan süt tankeri, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarparak durdu. Kazada, 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu üzerindeki Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda meydana geldi. İzmir\'den Uşak yönüne giden Erhan Cengiz yönetimindeki 10 ZH 099 plakalı süt tankeri, iddiaya göre fren boşalması nedeniyle, kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, çarpmanın etkisiyle birbirinin üstüne çıkan ve yol kenarlarına düşen araçlarda 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Uşak Organize Sanayi Bölgesi\'ne ait sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte merkezde bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle Uşak-İzmir Karayolu trafiğe kısa süreliğine kapatıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla Uşak-İzmir karayolu tekrar trafiğe açıldı.

ANTALYA\'DA FIRTINA VE DOLU TARIM ALANLARINI VURDU (EK)

15)CHP\'Lİ BUDAK\'TAN İNCELEME

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, dolu ve şiddetli yağışın zarara yol açtığı Kumluca ilçesini ziyaret etti. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Çetin Osman Budak, bölgede afetlerin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, bunlar karşısında devletin bir dizi tedbir alması gerektiğini aktardı.

\'TBMM\'YE SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİM\'

Çetin Osman Budak, \"Sigorta sisteminin anında devreye girmesi gerekir. Sonbahar döneminde bu bölgede hortum olmuştu. Biz o zaman sigorta sisteminin bir an önce hayata sağlıklı bir şekilde geçirilmesi gerektiğini söylemiştik. TARSİM\'in primlerinin yüksekliğinden bahsetmiştik. Bunların da hızlandırılması gerekir demiştik. TBMM\'ye soru önergesi vermiştim. Sorulara gelen cevaplar son derece sığdır. TARSİM\'in 2B aynı zamanda hazine arazilerinin üzerinde olanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Doğal afete karşı devletin alabileceği ana güvence sigorta sistemidir. Sigorta sisteminde de insanlar böyle bir mağduriyet yaşadığı zaman geleceğe güvenle bakabilmelidirö dedi.

\'FİNİKE PORTAKALI ÖNÜMÜZDEKİ SENE OLMAYACAK DEMEKTİR\'

Bölgede yumurta büyüklüğünde dolu taneleri düştüğünü vurgulayan Çetin Osman Budak, \"Portakallar daha yumruk kadar veya daha çok küçük boyuttayken almış yere dökmüş. Finike portakalı Türkiye\'de markadır. Değeri çok yüksektir. Finike portakalı önümüzdeki sene olmayacak demektir. Yüzde 80- 85 hasar var. Üstünde kalanlar da yaralanmış durumda. Çiçekten çıkmış meyve oluşumunun başındayken bu portakal bahçelerinin tamamı yerle bir olmuş. Onun için biz burada yeniden uyarıda bulunalım. Gecikmeksizin buradaki hasarın zarar görmüş çiftçilerin tamamının dertlerinin sıkıntılarının bir an önce giderilmesi gerekiyorö diye konuştu.

Çetin Osman Budak toplantının ardından doludan zarar gören seralara giderek incelemelerde bulundu ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

16)DÜZCE\'DE ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ

DÜZCE\'de aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Şehrin birçok yerinde su baskınları yaşandı.

Düzce şehir merkezinde aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Şehrin bir çok yerinde su baskınları yaşanırken, trafik zaman zaman kilitlendi. Çakırlar Mahallesi\'nde yağmur ve aşırı rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilerek yolları kapattı. Devrilen ağaçlar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kesilerek yoldan alındı.

17)LUNAPARKTA DÖNME DOLAP KAVGASI: 5 YARALI



ADANA\'da Ramazan Bayramı\'nda çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba binme yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Silahların ateşlendiği kavga büyük paniğe neden olurken 10 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı girişinde bulunan lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, bayram nedeniyle çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba kimin önce bineceği konusunda tartışma çıktı. Kendi aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağırdıkları akrabalarının da geldiği lunaparktaki kavgada bazıları av tüfeğiyle ateş açtı. Bıçaklarında kullanıldığı kavga nedeniyle lunaparkta büyük panik yaşandı. Polis, havaya ateş açarak kavga edenleri dağıttı. Kavgada yaralanan 5 kişi ise çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

18)KALE SURLARINDAN KAYALIKLARA DÜŞÜP YAŞAMINI YİTİRDİ

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde tarihi kale surlarından 50 metre aşağıdaki kayalıklara düşen Abdulrahman Çakır (21) yaşamını yitirdi.

Alanya Hisariçi Mahallesi\'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kale surlarından manzarayı izlemeye çalışan Abdulrahman Çakır dengesini kaybederek, yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düştü. Ağır yaralanan Abdulrahman Çakır\'ın kurtarılması için yardım istendi. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle olay yerine itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu Abdulrahman Çakır\'ın yanına ulaşan ekipler, yaşamını yitirdiğini belirledi. Sedyeye alınan Abdulrahman Çakır\'ın cansız bedeni helikopterle bulunduğu yerden alındı. Abdulrahman Çakır\'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

19)YEĞENİNE SİNİRLENEN KADIN EVİNİ YAKTI19



ADANA\'da, ablasının oğluyla tartışan Hatun Tilkin (55), sinir krizi geçirince evini ateşe verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi 47081 Sokak\'ta iddiaya göre, ablasının oğlu Ömer H. ile tartışan Hatun Tilkin, sinir krizi geçirdi. Yeğenini evden kovan Tilkin, sinirini alamayınca evini ateşe verdi. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPILARI KİLİTLİ EVDE DUMAN ALTINDA KALDI

Kapıları kilitlenmiş evde dumanların arasında kapıyı açmayan Tilkin\'i, kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri kurtardı. Kapı önüne çıkarılan Tilkin, baygınlık geçirdi. Eve gelen 112 Acil ekipleri, Tilkin\'e ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tilkin\'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20)YUSUFELİ\'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN



ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekipleri ile birlikte yangını söndürmek için seferber oldu. Yangında binanın 2 katı kulanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15:00 sıralarında Yusufeli ilçesi Merkez mahallesinde Necdet ve Necat Coşkun kardeşlere ait 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın arka cephesinden üst kattaki yangına müdahale etti. Seferber olan vatandaşlarda yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Alt kata da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangında binanın 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

21)DALIŞ İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE RAHATSIZLANAN BİNBAŞI ÖLDÜ



MERSİN\'in Silifke ilçesinde, dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Kahramanmaraş\'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş\'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi Dana Adası İngiliz koyu mevkiinde bir grupla yaptığı dalışta rahatsızlandı. Kendisiyle suya giren diğer dalgıçların fark etmesi üzerine suyun üzerine çıkarılan Atakut, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Atakut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Binbaşı Atakut\'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİLERİ KABUL ETMİŞTİ

Mersin\'in Silifke ilçesinde dalış için girdiği denizde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş\'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, 23 Şubat\'ta Suriye\'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için mektup yazan Albayrak İlkokulu öğrencilerini kabul etmişti. Öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olan Atakut, onlarla yakından ilgilenerek şunları söylemişti:

Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağolun, varolun bize destek oldunuz, bizi çok mutlu ettiniz. Sizler gibi pırlanta gençliğimiz olduğu sürece ne bu millete, ne bu askere, ne bu orduya, ne bu Türkiye Cumhuriyeti\'ne hiçbir şey olmaz, hiç merak etmeyin. Hepimiz askeriz.\"

22)ŞAMPUAN VE KREM KUTULARI İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 GÖZALTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine, yolcu otobüsünde şampuan ve krem kutuları içinde toplam 80 gram kokain ile polis tarafından yakalanan 2 yolcu, adliyeye sevk edildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İstanbul\'dan bayramda ilçede piyasaya sürülmek üzere yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Cuma günü saat 18.30 sıralarında, Bodrum Otogarı\'nda önlem aldı. İstanbul\'dan gelen yolcu otobüsünde arama yapan polis, yolculardan S.B. ve K.Ö.\'nün çantalarında krem ve şampuan kutuları içinde toplam 80 gram kokain ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, yolcu otobüsünde şampuan ve krem kutuları içinde toplam 80 gram kokainle yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden S.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüpheli K.Ö. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

23)MERSİNLİ HAYVANSEVERLER EYLEM YAPTI

MERSİN\'de bir araya gelen hayvanseverler, Sapanca\'da yavru köpeğin patileri ve kuyruğunun kesilerek ormana atılmasını protesto etti.

Köpekleriyle birlikte Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi\'nde bir araya gelen hayvanseverler, yaşanan olaya tepki gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşların da destek verdiği eylemde bazı kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Eylem ardından tepkilerini dile getiren hayvanseverlerden Canan Kaya, hayvanlara kol kanat gerilmesi gerektiğini belirterek, \" Bayramın birinci gününden beri takip ediyorum. Bu insanlarla aynı aynı nefesi almak istemiyorum. Devletten yardım istiyorum. Bu insanlar neden bu kadar canileşiyor?\" dedi. Bir diğer hayvansever Duygu Togay ise, \" Haberi gördüm, dehşet içinde kaldım. Bu zulme sessiz kalmalayım.\" dedi.

24)KUYUYA DÜŞEN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

ADANA\'da kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde D-400 karayolu üzerinde bir arazinin ortasındaki su kuyusunda keçi olduğu fark eden tarım işçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı Can-Kur ekipleri, keçiyi mahsur kaldığı yerden iple çıkardı. Keçi, sahibi Ali Dağlı\'ya teslim edildi.

