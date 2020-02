DHA YURT BÜLTENİ - 1

1 - SURUÇ\'TA SEÇİM KAMPANYASINDA KAN DÖKÜLDÜ: 4 ÖLÜ, 8 YARALI (GENİŞ HABER)



ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile aralarında kardeşlerinin de bulunduğu grup ile DBP\'li olduğu belirtilen esnaf ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kavgada milletvekili Yıldız yaralanmazken, ağabeyi Mehmet Şah öldü. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavga ile ilgili sürdürülen soruşturma gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki çarşıda meydana geldi. AK Parti 26\'ncı Dönem Milletvekili ve 27\'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız, aralarında kardeşlerinin de bulunduğu grupla, esnaf gezisi sırasında DBP\'li olduğu belirtilen tuhafiyeci Esved Şenyaşar\'ın sahibi olduğu işyerine girdi. İddiaya göre, esnaf Esved Şenyaşar\'ın, \"Bizim oyumuzun rengi belli, neden geldiniz?\' demesiyle taraflar arasında başlayan tartışma yaşandı. Milletvekili Yıldız\'ın çarşıdan uzaklaşmasının ardından taraflar arasındaki gerginlik silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine silahlarla karşılıklı ateş açması sonucu milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız (53) ile yakınları Nihat Yıldız (28), Süleyman Yıldız (38) ve Mustafa Yıldız (56) ile Ahmet Çetin (45), Esved Şenyaşar, Fadıl Şenyaşar, Ferit Şenyaşar, Eşref Şenyaşar, Mehmet Şenyaşar, Engin Şimşek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı.

Çarşı savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen yaralılardan milletvekili Yıldız\'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız ile aynı aileden olan esnaf Esved Şenyaşar, Fadıl Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar kurtarılamadı.

Olayı duyan iki tarafın yakınları, akın ettikleri Suruç Devlet Hastanesi\'nde de kavga etmeye başladı. Buradaki olaya da müdahale eden polis, bir ke z daha havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Gerginliğin yatıştırılmasının ardından Yıldız ile Şenyaşar ailelerine mensup yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa\'daki farklı hastanelere sevk edildi. Olaydan haberdar oloduktan sonra hastanelere giden yakınları, sinir krizleri geçirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI\'NDAN UÇAK AMBULANS GÖNDERİLDİ

Polis ve jandarma hem olay yerinde, hem de hastanelerde olası gerginliğe karşı güvenlik önlemi alırken, Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa GAP Havaalanı\'na uçak ambulans gönderildi. Aralarında milletvekilinin yakınlarının da bulunduğu 4 yaralı, uçak ambulansla Ankara\'ya sevk edildi.

Gerginliğe yol açan olayın ardından ilçeye sevk edilen polis ve jandarma, Suruç genelinde güvenlik önlemlerini arttırırken, Şanlıurfa\'da bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, Vali Abdullah Erin ile birlikte Suruç\'a giderek olayla ilgili bilgi alıp, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ı bilgilendirdi. Bu arada bugün düzenlenecek cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katılması da bekleniyor.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönle soruşturma başlatırken, polis, hem görgü tanıklarının ifadeleri, hem de olay yerindeki mobese kayıtları ile çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarından olaya karıştığı saptanan sayısı ve isimleri açıklanmayan bazı kişileri gözaltına aldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da, saat 15.56\'da yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Olayın heman ardından Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, \"14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa\'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\" denildi. Ancak bu açıklamadan sonra ölü sayısında artış oldu.

ADALET BAKANI: SURUÇ\'TAKİ SALDIRI BAŞSAVCILIKÇA TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULMAKTADIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği 8 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, \"Suruç\'taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Milletin iradesine ve demokratik yarışa gölge düşürecek her türlü provokatif eylemi ve şiddetten medet umanları kınıyorum. Halkımız seçim öncesi tüm kışkırtmalara sükunetle yaklaşacak, cevabı sandıkta verecektir\" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: 8 YARALININ TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR

Sağlık Bakanlığı\'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, \"Olay yerine ilk ambulans saat 16.07\'de ulaşmış olup toplam 13 adet 112 ambulansı görevlendirilmiştir. 14.06.2018 saat 22.00 itibarı ile halen Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep\'teki hastanelerimizde 8 yaralının tedavisine devam edilmektedir. Ölenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.\" denildi.

2 - AK PARTİLİ YILDIZ, PKK\'NIN SUİKAST LİSTESİNDEYDİ

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretindeyken düzenlenen saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın terör örgütü PKK\'nın suikast listesinde olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl Haziran ayında Suriye\'nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye\'ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç\'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti. Suriye\'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç\'ta, 26 Haziran 2017 tarihinde sınırı yasadışı yollardan geçerek Türkiye\'ye gelen 4 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 Kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirilmişti. Güvenlik güçlerince sorguya alınan teröristler, Suriye\'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye\'ye gönderildiklerini söyledikleri belirlenmişti.

3 - BAKAN FAKIBABA SURUÇTA KONUŞTU: 4 AĞIR YARALIMIZ VAR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Suruç\'a giderek, kardeşini kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'a başsağlığında bulundu. Olayın aydınlatılacağına, faillerinin belirlenip yargılanacağına inanıp, güvendiğini belirten Fakıbaba, şöyle konuştu:

\"Bizler de seçim çalışmaları kapsamında esnaflarımızı geziyoruz, dualarını ve desteklerini diliyoruz. Çoğu zaman esnaflar \'Başüstüne\' diyor, bazen de \'Vermiyoruz \'diyorlar. Ben olaydan sonra milletvekilimizle beraberdim. İbrahim Halil Yıldız\'ın rahmetli ağabeyi ve 3 tane çok ağır yaralı yeğeniyle birlikte bu dükkana giriyorlar. Dükkana girdiklerinde şunu söylüyorlar. Vekilimize \'Bizim PKK\'lı olduğumuzu bilmiyor musun?\' diyor. O sırada milletvekilimiz olayı anlayıp, olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Daha sonra olay patlak veriyor. İnsanlar \'Oy vermiyor\' diyebilir. \'Biz sizi beğenmiyoruz\' diyebilir. Olayın aydınlatılacağına, faillerinin belli olacağına biz yargıya inanıyoruz ve güveniyoruz. Suruç bir kardeşlik şehridir. Suruç\'ta benim kardeşlerim bu oyuna gelmeyeceklerini, inanarak söylüyorum. Bu şekilede planlı bir oyuna ilk defa şahit oluyorum. Suruçlular bu oyunu bozacaktır. Şu anda 4 ağır yaralı var. Yaralılar ambulans uçakla Ankara\'nın çeşitli hastanelerine sevk edilmiştir.\"

4 - BAKAN DEMİRCAN: SURUÇ\'TA YARALANAN 6 KİŞİ ANKARA\'YA NAKLEDİLDİ

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, dün Şanlıurfa\'nın Suruç İlçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralananlardan 6 kişinin Ankara\'ya nakledildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bayram namazını Tokat\'ın Erbaa ilçesindeki Tepeşehir Sebati-Saadet Bilim Camisi\'nde kıldı. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Demircan, namaz sonrası yaptığı açıklamada \"Ramazan ayını idrak ettik. Oruçlarımızı tuttuk. Ve bayramı hep birlikte kutluyoruz. Namazımızı eda ettik. Tekrar milletimizin bayramını tebrik ediyorum\" dedi.

\"TERÖRE PİRİM VERİLMEYECEK\"

Bakan Demircan, Şanlıurfa Suruç\'ta yaşanan silahlı kavgayla ilgili de bir değerlendirme yaptı. Bakan Demircan, \"6 yaralı Ankara\'ya nakledildi. Tedavileri devam ediyor. Elbet de çok elim bir hadise. Tüm milletimizi üzdü. Hepimizi üzdü. Terörün nerelere, hangi boyutlara geldiğinin göstergesi. Milletimiz sukûnetini muhafaza edecek, elbette ki teröre pirim verilmeyecek. Bu suçlular kimse, neyse ortaya çıkarılacak. Yargı gerekeni yapacak. Devletimiz görevinin başında ve oradaki terör hadisesine asla amacına ulaşmasına fırsat verilmeyecek\" diye konuştu.

5 - TTB\'DEN \'HASTANELERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN\' AÇIKLAMASI

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın Suruç\'ta esnaf ziyareti sırasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4\'ü ağır 8 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili hastanede yaşanan olaylara ilişkin Türk Tabipler Birliği, internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Suruç Devlet Hastanesi önünde ve içerisinde de kavganın devam ettiği belirtilen TTB açıklamasında, \"Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır\" şeklinde ifade yer aldı. Açıklama şöyle:

\"TTB olarak öncelikle yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı diliyor, yaralıların bir an önce tedavilerinin yapılması için yetkilileri gerekli ortamı sağlamaya davet ediyoruz. Yaşanılan çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi\'nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaralıların çevredeki devlet hastanelerine sevki için 112 ambulanslarının hizmet vermesinin engellendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmeti vermesinin engellendiğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı\'nın ve Şanlıurfa Valiliği\'nin bir an önce bölgedeki sağlık kurumlarının hizmetlerini yapabilmesine yönelik gerekli önlemleri almasını ve kamuoyunu tatmin edici bir bilgilendirme yapmasını talep ediyoruz.\"

Haber: GAZİANTEP, (DHA)

=============================================

6 - AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL: SABOTAJ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, olayla ilgili açıklama yaptı. Mahir Ünal, saldırının seçime yönelik bir sabotaj olduğunu belirterek, önceden hazırlandığını söyledi. Ünal, vatandaşlara da sükunet çağrısında bulunarak şunları söyledi:

\"Sayın valiyle görüştüm, milletvekilimizle görüştüm. Görünen o ki saldırı önceden hazırlanmış bir saldırı. Maalesef bu ülkede bayramlarımızı kana bulamayı, terör örgütü, hep yaptı şimdiye kadar bu ülkede. Siyaset yaptığını iddia edenler, terörle, silahla, şiddetle aralarına mesafe koymadılar. Öncelikli olarak bu durum hepimizi derinden yaraladı. Bunu bir sabotaj olarak, seçime dönük bir sabotaj olarak da görüyorum. Yarın bayram. Bayramımızı buruk geçireceğiz. Bu saldırı hepimizi çok derinden üzdü. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, milletvekilimize başsağlığı diliyorum.\"

\'PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEHDİTLERİ, SALDIRILARI KARŞILIKSIZ KALMADI, KALMAYACAKTIR\'

Silahlı kavgada ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Ünal, terör örgütünün seçimlerde korku iklimi oluşturmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahir Ünal, şöyle konuştu:

\"Demokratik siyasetin Türkiye\'de egemen olduğu bir ortamdayız. Hamdolsun şehirlerimiz, kırsalımız terörden temizlendi. Ama maalesef görünen o ki ben de milletvekilimizden aldığım bilgilere göre, işyerine girdiğinde kendisine dönük orada bir tehdit ve \'Burası bizim, PKK\'lı olduğumuzu biliyorsunuz. Buraya neden geliyorsunuz?\' diye tehdit edildiğini ve \'orada milletvekilimizin son derece olgun davranış sergilediği ve hemen akabinde, kardeşlerinin saldırıya uğradığı bilgisini Halil İbrahim bey bana verdi. Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede de, hastanede de aynı şekilde benzer saldırıların gerçekleştiği bilgisini aldım. Öncelikli olarak 24\'ünde seçimler var ve bu PKK\'ya müzahir grupların, seçimleri bu şekilde bir şiddet ortamına dönüştürmesine ülkede asla izin verilmeyecektir. Bu ülkede hiç bir şekilde PKK terör örgütünün tehditleri, saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacaktır.\"

\'KANDİL DE BAŞLARINA GEÇİRİLECEK\'

Mahir Ünal, yakın gelecekte Kandil\'in de terör örgütünün başına geçirileceğini belirterek, \"Bugüne kadar seçimlerde bölgede PKK terör örgütünün Kandil\'in hangi talimatları verdiğini biz biliyoruz ve onun siyasi uzantılarının da bölgede insanları nelerle tehdit ettiklerini biliyoruz. Kandil\'den açılan telefonlarla, insanların tehdit edildiği geçmişten bilinen bir gerçek. İnşallah biz Afrin\'i onların başına geçirdiğimiz gibi yakın bir gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kudretiyle o Kandil de onların başlarına inşallah geçirilecektir. Dolayısıyla şiddetten, baskıdan, terörden medet umanların sonlarının hüsran olduğunu hep birlikte göreceğiz. Seçimler son derece güvenli bir ortamda, rahat bir şekilde gerçekleşecektir. Şu anda tekrardan bölgede şiddet ve baskıyla oy alacağını düşünenler, hiç bundan medet ummasınlar. Buna asla müsaade edilmeyecektir\" diye konuştu.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları ile gaziler onuruna verilen iftar davetinde de Suruç\'taki olaya değindi. Ünal burada da şunları söyledi:

\"YA TERÖRLE ARALARINA MESAFE KOYACAKLAR, YA DA TERÖRİSTLERLE AYNI MUAMELEYİ GÖRECEKLER\"

\"Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız saldırıya uğradı. PKK\'ya müzahir gruplar tarafından esnaf gezisi yaptığı sırada bir saldırıya uğradılar. Ağabeyini kaybetti, 3 tane kardeşi yaralı. Buradan Ak parti Milletvekilimiz, Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız kardeşime de başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden ağabeyine Allah\'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, 3 ağabeyi şu anda yaralı. Biz, yıllardan beri bu ülkede demokrasimizi korumak için, kamu düzenini sağlamak için insanımızın, çocuklarımızın, rahatça, özgürce yaşayabilmeleri için terörle mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar üzerinde bizim bağımsızlığımıza, bizim dirliğimize, düzenimize tasallut etmiş ve bazı küresel güçlerin maşası haline gelmiş bu alçak terör örgütü kırsaldan da, dağdan da, şehirden de temizlendi. Afrin\'den de temizlendi. Şu anda Kuzey Irak\'tan da temizleniyor. Allah\'ın izniyle Kandil\'i de temizleyeceğiz kardeşlerim. Dolayısıyla bunun uzantısı durumunda olan, bunun siyasi uzantısı durumunda olan terör örgütünün siyasi uzantısı durumunda olanların da şunu bilmeleri gerekir. Ya bu ülkede demokratik siyaset yapıp terörle, teröristlerle, silahla aralarına mesafe koyacaklar, ya da teröristlerle aynı muameleyi görecekler. Demokratik siyasetle terör bir arada olmaz.\"

7 - BAKAN YILMAZ: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde çıkan olaylara ilişkin, \"Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken bir saldırı\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

\'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM\'

İftar programı sonrası basın mensuplarının Şanlıurfa\'daki olaylara ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, \"Öncelikle saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken bir saldırı. Bu saldırının faillerinin en kısa zamanda adalete teslim edileceği ve hak ettikleri cezayı alacaklarına şüphemiz yoktur. Hukuk devletinde ne yapılması gerekiyorsa onları da en kısa sürede yapılacaktır. Bu olaydan dolayı hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Demokrasi sabretme ve başkalarının düşüncelerini dinleme rejimidir. Yoksa özgür alanlar oluşturup ta, kimseyi buraya sokmama, başkasının fikrini dinlememe rejimi değildir. Herkes gelsin dilediğini söylesin. Sonuçta 24 Haziran\'da gidecek millet sandıkta hür iradesiyle konuşacak. Bundan korkmanın çekinmenin ne alemi var. Türkiye demokratikleşme yolunda çok önemli mesafe aldı. Ama görülüyor ki bu demokratikleşmeye henüz içlerine sindirememiş olan gruplar da vardır. Ama hukuk düzeni de bunları elimine etme hususunda gereken mekanizmalara sahiptir. Tekrar hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun\" dedi.

8 - DİYARBAKIR\'DA TERÖR OPERASYONU; CEPHANELİK GİBİ OTOMOBİL

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı. Ramazan Bayramı öncesi ülkede kaos ortamı oluşturmak ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme amacı güden terör örgütü mensuplarına yönelik istihbari ve operasyonel çalışma kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ele geçirilenler arasında, suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış vaziyetteki tabanca dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerce dün Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi\'nde durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Arama sonucunda, bagaj kısmında saklı siyah kumaş saz kılıfı, gitar kutusu ve kumaş bez içerisinde; bir adet roketatar başlığı, bir adet plastik muhafaza kabı ile içinde roket sevk barutu, iki adet keleş olarak tabir edilen AK-47 marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 10 adet şarjör ve bu şarjöre ait basılı vaziyette 238 adet fişek, bir adet tabanca, bir adet suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış vaziyette tabanca, 23 adet 9x19 çapında ve 27 adet 7x65 çapında fişek, bir adet inşaat eldiveni, üç adet kar maskesi, bir adet pantolon ele geçirildiği bildirildi.

AK PARTİ ADAYLARI VE DEVLET BÜYÜKLERİNE YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI

Konuyla ilgili 5 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, daha önce farklı tarihlerdeki sokak olayları ve toplumsal gösterilerde kaos ortamı yaratmak amacıyla eylemlerde bulundukları, bunlarla ilgili poliste kayıtları olduğu öğrenildi. Yine bu kişilerin, PKK\'nın kırsal bağlantılı isimleri olmakla beraber, şehir yapılanması üyesi de oldukları, kentte seçim öncesi AK Parti adayları ile bazı devlet büyüklerine yönelik kaos oluşturacak eylem hazırlığı yaptıkları belirtildi.

9 - ERDOĞAN: BİR MÜJDE VERECEĞİM; AKINCI UÇAĞIMIZ GELİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yalova\'da düzenlenen mitingde bir müjde vereceğini söyleyerek, \"Şimdi bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu hiç kimsede yok. Amerika bize vermedi, İsrail\'in verdikleri arıza yaptı. Şimdi kendimiz seri üretiyoruz\" dedi. Erdoğan, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova\'da partisi tarafından düzenlenen mitngde konuştu. Sözlerine \"Bugün arife, yarın bayram. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, inşallah 24 Haziran\'da da demokrasi bayramını kutlayacağız\" diye başlayan Erdoğan, \"Girdiğimiz ilk seçimde hamdolsun iktidar olduk. Her seçimde milletimizin artan teveccühü ile yola devam ettik. Ülkemizin yönetim sistemini 16 Nisan\'da milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Türkiye\'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek istiyoruz. Bizim milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur. Bunun için de ne söylersek milletimize söylüyoruz, ne yaparsak milletimiz için yapıyoruz. Bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, biz sadece Allah\'ın huzurunda rükûda ve secdede eğiliriz, başka asla. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz\" dedi.

\'YALOVA, KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR\'

Erdoğan, alandaki kalabalığa, \"Yalova, cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis\'te AK Parti\'yi destekliyor muyuz?\" diye sordu, \'Evet\' yanıtını aldıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Vakit birlik vakti. Vakit Yalova, vakit Türkiye vakti. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye\'yi şahlandırıyor muyuz? Yalova\'yı üniversite ile kim buluşturdu? Bay Öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bay Muharrem diyor ki, \'Ben fizik öğretmeniyim\'. Olabilir, saygı duyarım ama biz bu üniversitede nice öğretmenler yetiştiriyoruz. Bizim de burada öyle bir adayımız var ki genç, dinamik, cesur, siyaset bilimcisi, doktoralı, böyle bir adayla biz Yalova\'da yola çıktık. Diyoruz ya, \'Parlamentoyu gençleştiriyoruz\'. Ahmet kardeşinizle beraber misiniz, sandıkları patlatıyor musunuz? Hanım kardeşlerime de soruyorum, kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kale içeriden fethedilir, unutmayın.\"

Konuşmasında, iktidarda oldukları 16 yılda Yalova\'ya yapılan hizmetleri hatırlatan Erdoğan, \"Yalova\'ya spor salonu, gençlik merkezi yaptık. Biz yaptık biz. Sağlıkta 14 adet tesis yaptık. İlave olarak 400 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden de inşallah temelini atıyoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize 330 trilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal ne diyor, \'Engellileri kendi haline bıraktınız\'. El insaf ya. Genel Başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Yalanı bırakın ya. Benim milletim 24 Haziran\'da kime oy vereceğini iyi biliyor. Yalova\'yı yeni TOKİ projeleri ile destekleyeceğiz. 2002\'ye kadar 25 kilometre yol yapıldı. Biz 16 senede 55 kilometre ilave ettik\" dedi.

\'NE ÇİLELER ÇEKTİNİZ\'

İzmir-İstanbul Otoyolu projesinin aynı zamanda bir Yalova projesi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

\"İzmit Körfezi\'ni geçen Osmangazi Köprüsü ile Altınova-Gebze yolunu trafiğe açtık. Ne çileler çektiniz değil mi? \'Arabalı gelmedi, geldi, binemedim\'. Osmangazi\'yi yaptık hemen Yalova\'ya. Bay Kemal de oradan geçiyor ama istemiyor, istemiyorsan arabalı ile geçersin. \'4\'üncü köprüyü de ben yaparım\' diyor. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Çalışmamış dersine. Bu aşk ister aşk. Rahmetli Neşet Baba ne derdi, \'Aşk ile koşan yorulmaz\' derdi. Biz âşığız, âşık. Biz bu dağları bu aşkla deldik. Yüzlerce tüneli öyle açtık, o aşk olmasa bunlar yapılır mı? Yapılmaz. Artvin\'de sadece 40\'ı aşkın tünel var, niye? Arkadaş, iş yapacaksın iş. Söz verdik mi yaparız. Dün Ovit Tüneli\'ni açtık. Dünyanın en uzun 2\'nci tüneli. Burası kışın kapalıydı ama hallettik. Biz söz verdik mi yaparız. Ne aldatan, ne aldanan olduk. Bunlar gibi \'Yok şu kadar para vereceğim, yok bu kadar para vereceğim\'. Ya doğru konuş.\"

\'BAY MUHARREM YALOVA İÇİN NE YAPTI?\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Yalova\'nın bir CHP\'li milletvekili var. Kendisi şu anda cumhurbaşkanı adayı. Bu kişi 4 dönemdir milletvekili. Bu kişinin Yalova\'ya hizmetini gördünüz mü? Yalova\'da tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Kim yaptı, biz yaptık; yaparsa yine AK Parti yapar. Edirne\'de ziyarette bulunuyor. Kimi ediyor? PKK\'nın arkasında olduğu partinin adayını. Benim yerli, milli Yalovalı kardeşim bunu asla desteklemez. \'Bırakın çıksın\' diyor. Bay Muharrem, malum partinin desteği ile miting yaptı. Ama biz parti bayrağı ile bayrağımızla onbinlerle yapıyoruz. Bu kişi 6-8 Ekim\'de \'Dökülün sokaklara\' diyerek 53 kardeşimizin ölümüne neden olan kişi değil mi? Sen bunu nasıl ziyaret edersin ya? Sen nasıl bir insansın ya? Aynı tarihte 15 yaşındaki Yasin Börü\'yü şehit ettiler. Üstünden araba ile geçtiler. Şimdi içeride bulunan kişinin başını çektiği kişiler, bunu aday gösterdiler. Seçimi atlatalım, aday olma şartına tutukluluğu da ekleyeceğiz. Burası ne ya, yol geçen hanımı? Yalovalıların bunla ne işi olur ya. Diyarbakır\'da bunu karşılayanların tamamı Edirne\'deki adamın taraftarı.\"

\'BEN BAŞKOMUTANIM; ANAYASA SÖYLÜYOR\'

Afrin\'de 4 bin 600 civarında teröristin etkisiz hale getirdiğini anlatan Erdoğan, \"FETÖ\'cüler de kaçıp gidiyor. O ise kafayı takmış İsmail Metin Temel Paşa\'ya. Ben iftarda konuşma yapıyorum, Temel Paşa da yanındakilerle alkışlıyor. Bak Bay Muharrem, ben sıradan bir aday değilim. Ben Anayasa\'ya göre Başkomutan sıfatını taşıyorum. Bunu ben değil, Anayasa söylüyor. Bu unvanı da bana milletim verdi. Milletimin verdiği bu unvanla beraber bu yolda yürüyorum ve inşallah 24 Haziran\'da milletim bu unvanımı tazelerse, \'yürü\' derse, milletimle beraber yürüyeceğim. O Gabar\'da, Cudi\'de, Tendürek\'te, o vatan düşmanlarıyla savaşırken sen kalkıp ona bu şekilde yaklaşımda bulunamazsın. Yalova 24 Haziran\'da gereken dersi vermelidir. Doğulu ve Güneydoğulu kardeşlerime özellikle söylüyorum, bu oyunu bozarsanız siz bozacaksınız. Sizlerden özel gayret istiyorum. Siyaset dün söylediğini bugün inkar etme, dün ak dediğine bugün kara deme sanatı değil. Siyaset omurga ister, dirayet ister. Son 16 yılda milletimize ne söylediysek yaptık\" diye konuştu.

\'AKINCI UÇAĞIMIZ GELİYOR\'

Erdoğan, \"Şimdi de Akıncı uçağımız geliyor\" diyerek bir de müjde verdiği konuşmasında şöyle dedi:

\"İHA\'lar nasıl çalışıyor, SİHA\'lar nasıl çalışıyor. Bir de müjde vereyim. Şimdi bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu hiç kimsede yok. Amerika bize vermedi, İsrail\'in verdikleri arıza yaptı. Şimdi kendimiz seri üretiyoruz. Tendürek\'te İHA\'lar işareti veriyor, SİHA\'lar vuruyor. Akıncı uçağımız çıktığı zaman inşallah durum daha farklı olacak\" ifadelerini kullandı.

\'TÜRKİYE DÜNYA DEVLETİ OLACAK\'

Yerli otomobil üretimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, \"Otomobil yapacağız, diyorum, \'20 sene geriden geliyor\' diyor. 5 babayiğidi buldum. Bu ülkede şu anda otomobilimizi inşallah üretiyoruz. Çalışma başladı, CEO\'sunu atadık. 2019 prototipi bitecek. 2021\'de seri üretime başlayacağız. Bay Muharrem\'in söylediği gibi değil, son teknolojiye göre yapılıyor. Sürücüsüz otomobil konseptine göre geliştiriliyor. Kanal İstanbul diyorum, sadece kanal olmanın çok ötesinde. Bu projenin stratejisine ne Bay Muharrem\'in ne de Bay Kemal\'in kafası basmaz. Kanal İstanbul ile derdimiz Boğaz\'ı kazalardan korumak. Kanal İstanbul ile de yeni iki butik şehir kuruyoruz. Boğaz\'daki gemi kazasını gördünüz. O bir tanker de olabilirdi. Biz bu işi çözeceğiz. Geçenlerde Elon Musk ziyaretime geldi. Bizimle görüştü, niye seninle görüşmedi? Beraber bir şey yapabilir miyiz, bunun için geldi. Şu anda hızla sağolsun 5 tane babayiğit çalışıyor. Biz Türkiye\'yi dünya devleti yapacağız. Biz \'İnşa ve ihya edeceğiz\' diyoruz; bunlar \'Yıkacağız\' diyor. Bunların kafasındaki fotoğraf 1940 fotoğrafı. Bu ülkede ne zaman kargaşa, kaos çıksa karşı taraftan hep \'Yatırımları durdurun\' deniliyor.\"

Millet bahçeleri ve kıraathaneleri projelerine yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, \"Ben ne diyorum; \'Millet bahçeleri\'. Kafalarına takmışlar millet bahçelerini. Hyde Park varsa Yalova\'da da millet bahçeleri olsa olmaz mı? Yalova yeşil ama ben istiyorum ki yemyeşil olsun. Atatürk Havalimanı\'nı inşallah millet bahçesi yapıyoruz. ABD\'nin Central Park\'ından da 4 kat büyük olacak. Bunun dışında da 5 tane yapılacak. Yeni futbol sahaları yapıp, eskiyi buna dönüştüreceğiz. Millet kıraathaneleri açacağız. Ben \'kek\' diyorum, Bay Muharrem keklik anlıyor. Biz ne yapalım şimdi? Kızımızın biri \'Ben evimde ders çalışamıyorum ama burada çalışıyorum\' dedi. Yalova\'ya da yakışır mı? En kısa zamanda yapacağız. Bunlar zaten birbirlerine girmişler. Kendisi genel başkanına bir şeyler söylüyor. Şimdi sen ne yapacaksın? Bu hırsın sebebi nedir, biz anlayamıyoruz.\"

\'SEÇİLEMEZSEN BIRAKACAK MISIN?\'

Muharrem İnce\'ye \"24 Haziran\'da birinci çıkamazsan siyasi hayatını bitirecek misin?\" diye seslenen Erdoğan, \"ABD\'den telefon etmişler. Arkadaşlara dedim ki, incelesinler. Rapor için Bay Muharrem başka, Bay Kemal başka konuşuyor. Bakın onu da izleteyim size. Birisi vergici, birisi de fizik öğretmeni. Ehlini gönder, gönderdin. 3 sayfalık raporu aldın. Şimdi yatıyor kalkıyorlar Brunson, Brunson. Kim bu Brunson? Bunların papazı. İstediler bizden, kusura bakmayın \'yargıda\' dedik. Sizler de FETÖ\'yü verin. FETÖ yargıda mı, serbest\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini \"Bu yalancılara 24 Haziran\'da derslerini veriyor muyuz? Sizden, kalan 9-10 günde kapı kapı dolaşın, bunlar dersini vermenizi istiyorum\" diye tamamladı.

10 - İNCE: HERKESE BENDEN ÇAY, NASILSA CUMHURBAŞKANI MAAŞI ALACAĞIM, ÖDERİZ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova\'nın Elmalık Köyü\'nde, köylüler ve akrabalarına iftar verdi. Burada kısa bir konuşma yapan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın dün yaptığı Yalova mitinginde kendisine yönelik eleştirilerine bugün yapacağı mitingde cevap vereceğini söyledi. Konuşmasının ardından köy meydanındaki kahvecilere seslenen İnce, \"Kahveciler, misafirlere yetiştirebildiğiniz kadar çay verin. Nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım. Maaş yüksek, öderiz çay paralarını\" dedi.

Muharrem İnce, memleketi olan Elmalık Köyü\'ndeki köy meydanında hemşerileriyle iftarda buluştu. İftar sonrasında hemşehrilerine seslenen İnce, seneye arife gününde Çankaya Köşkü\'nde iftarı beraber yapacaklarının sözünü verdi. Bugün 90\'ıncı mitingini yapacağını belirten İnce, \"39 günde tam 89 miting yaptım. Benim rakibim de 25 civarında miting yaptı. Yarın, saat 18.00\'de 90\'ıncı mitingimizi yapacağız. Bu yolculukta uzun ince bir yolculuktu, uzun kısmı bitti, yolculuğun ince kısmındayız şu an\" diye konuştu.

\'İFTAR SOFRALARINI, İFTİRA SOFRALARINA DÖNÜŞTÜRMEM\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dün yaptığı Yalova mitingiyle ilgili kendisine yönelik eleştirilerine bugün düzenlenecek olan mitingde cevap vereceğin belirten İnce, \"Bugün Yalova\'da benim arkamdan atmış tutmuş, ama ben iftar sofralarını, iftira sofralarına dönüştürmem. Onun için buradan cevap vermem. Yarın Cumhuriyet Meydanı\'ndan gerekli cevabı alacaktır. Türkiye\'nin her bir yanında bir değişim rüzgârı esiyor. Türkiye daraldı, Türkiye bunaldı. Türkiye\'nin yorulmuş bir adama değil, Türkiye\'nin yorgun bir adama değil, Türkiye\'nin taze bir kana ihtiyacı var. Taze bir kanla bu işin üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Allah\'ın izni milletin isteğiyle bu işi başaracağız. Şimdi aranızdan ayrılmak zorundayım. Yarın mitingim için hazırlık yapmam lazım. Kahveciler, yetiştirebildiğiniz kadar misafirlere çay verin. Nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım. Maaş yüksek, öderiz çay paralarını. Biraz sesimi dinlendirmem lazım, yoksa sesim kısılıyor. Hepinize afiyet olsun. Allah tuttuğunuz orucu kabul etsin\" dedi.

11 - AKŞENER PARTİLİLERLE İFTAR YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Mardin\'de düzenlediği mitingin ardından Bitlis\'e geçerek, partililerle birlikte iftar yemeği yedi.

Partisi tarafından verilen iftar yemeğine katılan Akşener, yemeğin ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşener, daha sonra dinlenmek üzere Ahlat ilçesindeki evine geçti. Bayram sabahı Ahlat\'ta vatandaşlarla bayramlaşıp, kahvaltı yapacak olan Akşener, daha sonra karayoluyla Muş\'un Hasköy ilçesine geçecek.

12 - ŞEHİTLİKTE ARİFE HÜZNÜ

SİVAS\'ta Ramazan Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Mezarlık içerisindeki şehitlikler ise en çok ziyaret edilen yer oldu.

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda arife günü hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen aileler, burada yakınlarının mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Mezarlık alanı içerisindeki şehitlikler de gün içinde en çok ziyaret edilen yer oldu. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, bayramı buruk yaşadıklarını söyledi.

35 gün önce Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken Irak\'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Furkan Peker\'in kabri ziyaretçi akınına uğradı. Şehidin annesi Meral ve babası Ahmedi Duran Peker oğullarının kabrinin başından ayrılmazken, gelen taziyeleri de kabul etti. Şehidin annesi Meral Peker hayatının en zor bayramını geçireceğini söyledi. 1994 yılında Tunceli\'de şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Ümit Erdoğan\'ın babası Mehmet Erdoğan da arife günü oğlunu ziyarete gidenler arasında yer aldı. Şehit babası Mehmet Erdoğan \"Oğlumu ziyaret ettim. Diğer vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettik. Dostlara Fatiha okuduk. İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun\" dedi.

Ziyaretçiler ayrıca aynı yerde bulunan Şehitler Müzesi\'ni de gezdi. Şehitlerin kişisel eşya ve fotoğraflarının sergilendiği müzeyi gezenler, burada duygu dolu anlar yaşadı.

13 - BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE YAĞMURA YAKALANDILAR

AFYONKARAHİSAR\'da Ramazan Bayramı için alışverişe çıkanlar sağanağa yakalandı. Alışveriş merkezleriyle dükkanların tenteleri ve cami avlusuna sığınanlar yağmurda ıslanmamaya çalıştı.

Afyonkarahisar\'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak kent merkezinde bayram alışverişi yapanlara zor anlar yaşattı. Sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleriyle dükkanların önlerindeki tentelerin altına ve cami avlusuna sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı kişiler ise sağanağa rağmen alışverişini sürdürdü.

Afyonkarahisar Meteoroloji 5\'inci Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgilere göre, öğleden sonra etkili olan ve belirli aralıklarla yağan sağanağın bayram süresince de devam edeceği belirtildi. Gök gürültülü sağanak sırasında metrekareye 14 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

14 - BAKAN YILMAZ, BAYRAM NAMAZINI ULU CAMİ\'DE KILDI

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bayramı Namazını, Sivas Ulu Cami\'de vatandaşlarla birlikte kıldı.

Ramazan Bayramı Namazı, Sivas\'ta saat 05.48\'de kılındı. Namaz sırasında camiler dolup, taştı. Birçok vatandaş, camilere namaz saatinden önce gelerek yer bulmaya çalıştı. Sivas\'ta, Selçuklular döneminde inşa edilen Ulu Cami\'ye, vatandaşlar bayram namazını kılmak için akın etti. Caminin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar dışarı da namaz kılmak zorunda kaldı. Bayram namazının ardından eller semaya açılarak dua edildi. Çocuklar da babalarıyla birlikte bayram namazına geldi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın da bayram namazını Ulu Cami\'de kıldı. Namazın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindeki il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.

15 - CHP İZMİR\'DE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDI



CHP İzmir İl Örgütü, milletvekilleri, milletvekili adayları ve partililerin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Bayramlaşma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, \"Daha mutlu, daha adil bir Türkiye\'ye 25 Haziran\'da uyanacağız. Bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Yarın bayram. Ama bizim asıl bayramımız 24 Haziran ve 8 Temmuz\'da olacak\" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü, bayramlaşma törenini Kültürpark içindeki İzmir Sanat\'ta gerçekleştirdi. Bayramlaşmaya İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları, parti yöneticileri ile partililer katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Deniz Yücel, \"Biliyorum hepiniz gece gündüz demeden, fedakarca çalışıyor, mücadele ediyorsunuz. 16 yıllık AKP karanlığına, zulmüne, dikta rejimine karşı korkusuzca mücadele ediyorsunuz. Bizim kavgamız kişilerle değil zihniyetlerle. Demokrasiyi yok eden zihniyetlerle. Cumhuriyet ile Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmeye çalışan zihniyetle. Devletin tüm kurumlarını önce FETÖ\'ye teslim edip 15 Temmuz\'u lütuf diye sunan zihniyetle. Milleti ağzından düşürmeyen ama sarayda saltanat süren zihniyetle\" dedi.

Sözlerine \"Önümüzde bir fırsat var\" diyerek devam eden Deniz Yücel, \"Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejimi yeniden kurmak için fırsat var. Bunu herkese ulaşarak herkesi kucaklayarak herkesi CHP çatısı altında toplayarak yapacağız. Herkesi CHP\'nin gösterdiği Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce etrafında örgütleyerek başaracağız. Adalet Yürüyüşü\'nü başlatarak herkes için hak, hukuk, adalet diyen bir Genel Başkanımız var. Adaleti toplumun her kesimine yayan bir Genel Başkanımız var. Ve yine 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyen, parti rozetini çıkaran bir cumhurbaşkanı adayımız var. Bunu hep beraber başaracağız. 24 Haziran\'da yeni bir sayfa açacağız. Daha mutlu, daha adil bir Türkiye\'ye 25 Haziran\'da uyanacağız. Bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Yarın bayram. Ama bizim asıl bayramımız 24 Haziran ve 8 Temmuz\'da olacak\" dedi.

Deniz Yücel\'in konuşmasından sonra kürsüye çağırılan milletvekilleri ve milletvekili adayları, partililerle bayramlaştı.

16 - İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Osmaniye Karayolu\'nun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye yönüne giden Berat Orçan yönetimindeki 06 AR 0311 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yöne giren Enes Özsöğüt\'ün (29) kullandığı 27 YE 088 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Enes Özsöğüt olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan sürücü Berat Orçan, Reyhan Orçan, Berra Orçan, Mahmut Azparlak, Fatih Tuzluca ve Enes Malik Gürüzoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 - KAMYONET SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

ADANA\'da, kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu araç sürücüsü Behzat Çelebi (71), hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Behzat Çelebi\'ye, yakınları gün içerisinde ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, akşam saatlerinde Kayışlı ile Çaputçu mahalleleri yakınında tarla kenarından geçen sulama kanalına bir kamyonetin devrilerek, ters döndüğünü fark etti. Suyun içindeki aracın Behzat Çelebi\'ye ait 01 BC 873 plakalı kamyonet olduğunu saptayan ekipler, sualtı ekiplerinden yardım istedi. Suya devrilen kamyonetten çıkmayı başaramayan Çelebi\'nin cesedi, kaza yerine sevk edilen sualtı ekibi tarafından çıkartıldı. Bölgede yapılan incelemede ise, kazanın sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi.

Çelebi\'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

18 - BANDIRMA\'DA MOTOSİKLET TANKERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, motosikleti ile kimyevi madde yüklü tankere çarpan Sait Karatay (54), yaşamını yitirdi. Karatay\'ın ilçede simit sattığı öğrenildi.

Kaza, Bandırma ilçesinin Işıklar Kavşağı\'nda meydana geldi. Sait Karatay, dün yeni satın aldığı elektrikli motosiklet ile Çanakkale yönüne giden Sergen E. (25) yönetimindeki 10 NM 210 plakalı kimyevi madde yüklü tankere çarptı. Kafasında kaskı olduğu öğrenilen Sait Karatay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Uzun süre trafiğe kapanan karayolu, Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından tekrar trafiğe açıldı. Karatay\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Sait Karatay\'ın Bandırma\'da eşi ve bir çocuğunun geçimini sağlamak için simit sattığı öğrenildi.

19 - BESNİ\'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI

ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi.

Servet Sema Korkmaz yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bekir Tunç yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil, Besni Ören Yeri yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Tuba Tunç, Muhammet Tunç, Elif Tunç, Aysima Tunç, Batuhan Korkmaz, Doğuhan Fatih Korkmaz, Nilay Çil ve Zeliha Çil yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tuba Tunç ve Aysima Tunç, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaza sonrası yol tek şeritten sağlanırken, otomobillerin kaldırılmasıyla yol yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 - OTOMOBİL, POLİS KONTROL NOKTASINA ÇARPTI, 1\'i POLİS 2 YARALI

ADANA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarptı, biri polis iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre, Demet Kahvecioğlu\'nun kullandığı 01 DLZ 81 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağa devrilip, kontrol noktasında nöbet tutan polisleri koruyan beton bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kahvecioğlu yara almazken, yolcu konumundaki Aytek Özdemir (35) ile bir polis hafif şekilde yaralandı.

Trafik polislerin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Kahvecioğlu\'nun 2,45 promil alkollü olduğu belirlenirken, otomobil içinde de bira kutuları görüldü.

Yüzünden yaralanan Özdemir, kaza yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edilirken, dizinden hafif şekilde yaralanan polis memuru ise kontrol amaçlı olarak Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kahvecioğlu\'nu gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

21 - OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

ADANA\'da kontrolden çıkan otomobilin takla tarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü İbrahim Taşkıran, yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu doğu bağlantısı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Taşkıran\'ın kullandığı 40 EL 311 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, araçta sıkışan Taşkıran\'a müdahale edemeyince Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'nden yardım istendi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, Taşkıran\'ı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşkıran\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

22 - KAZADA ÖLEN ÇİFT VE ÇOCUKLARI, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Havva (58)- Yusuf Kocaoğlu (74) çiftiyle çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu\' nun (13) cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi Taşkesiği mevkiinde önceki gün meydana gelen kazada, Yusuf Kocaoğlu yönetimindeki 07 B 1804 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özkan Çetin yönetimindeki 06 GC 7286 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Yusuf Kocaoğlu ile eşi Havva Kocaoğlu olay yerinde, çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu ise Manavgat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Diğer araçtaki sürücü Özkan Çetin, Cansu Demirkaya, Asiye Özkan ve Betül Asu Özkan da ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

Kazada yaşamını yitiren Yusuf ve Havva Kocaoğlu ile çocukları Mustafa Ali Kocaoğlu için Antalya\'nın Akseki ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aksekili olan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Yaşar Şimşek, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa İsmet Uysal, eski Demokrat Parti (DP) Milletvekili Adil Aydın, DP İl Başkanı Hasan Ali Kalkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı Hasan Subaşı\'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından Yusuf, Havva ve Mustafa Ali Kocaoğlu, Murtiçi Mezarlığı\'nda yan yana toprağa verildi. Yusuf Kocaoğlu\'nun Doğru Yol Partisi ve DP\'den yaklaşık 30 yıl il genel meclisi üyeliği yaptığı belirtildi.

23 - ENGELLİLER PLAJINDA YANGIN PANİK YARATTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez mahallesindeki Engelliler Plajı Sosyal Tesisleri\'nde çıkan yangında büyük panik yaşandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında şezlong ve şemsiyeler ile tesisin bir bölümü yandı, çok az sayıdaki engelli vatandaş, tatilciler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Muğla\'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez mahallesinde Bodum Belediyesi ve Bodrum Sağlık Vakfı tarafından üç yıl önce hizmete açılan Engelliler Plajı Sosyal Tesisleri\'nde yer alan \'Özgür Plaj\' da dün akşam saat 19.00 sıralarında çıkan yangın panik ve korkuya neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüyerek şezlong ve hasır şemsiyeleri, ardından tesisin ahşap binalarını tutuşturdu. Tesisde bulunan 4 engelli vatandaş, tatilcilerin yardımı ile hemen olay yerinden uzaklaştırılırken, tesisin çalışanları ve vatandaşlar yangına yangın tüpleri ve hortumlarla müdahale etti. Ardından Bodrum Belediyesi\'ne ait iki itfaiye aracı ile 6 itfaiye eri yangına müdahale ederek alevlerin bitişikteki diğer tesislere sıçramasını ve tesisteki yangının büyümesini önledi.

Yangın anında yoğun mücadele verdiklerini belirten ve Ankara\'dan tatile gelen evli ve iki çocuk babası ilkokul öğretmeni 38 yaşındaki Samet Kılıç, \"Tesisteki ahşap binalardan birinde aniden alevler yükseldi. Yangın, rüzgarın etkisi ile büyüyünce panik yaşandı, herkes elinden geldiğince müdahale etti. Ardından yangın söndürüldü. Akşam saatlerinde olması nedeniyle tesis boşalmış engelli vatandaşlarda evlerine gitmişti, birkaç kişi vardı\" dedi.

24 - DOMANİÇ\'TE YILDIRIM DÜŞEN 2 KATLI AHŞAP EV YANDI



KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucunda eski eşyaların bulunduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, iftar saatinde Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Muammer Kocaağa\'ya ait kullanılmayan eski eşyaların içinde bulunduğu 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü. Çıkan yangına Domaniç ilçe, Çukurca belde belediyeleri ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Vatandaşların da yardım ettiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluştu.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

25 - KİMLİĞİ DAHİ ÇIKMAMIŞTI, BEŞİĞİNDE ÖLÜ BULUNDU

DENİZLİ\'de, İran vatandaşı Zahra Najafi (23) isimli annenin 4 aylık erkek bebeği, beşiğinde ölü bulundu. Henüz kimliği bile çıkmayan ve \'Shorova\' ismi verilen bebeğin ölümü şüpheli bulununca otopsi yapılmasına karar verildi.

15 Mayıs Mahallesi\'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan İran vatandaşı Zahra Najafi, Shorova adını verdiği 4 aylık erkek bebeğinin nefes almadığını fark edince, diğer İran vatandaşı arkadaşlarından yardım istedi. Eve gelen arkadaşları, 112 Acil\'i arayarak sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen acil sağlık ekibi, bebeğin ölümünün üzerinden yaklaşık 8 saat geçtiğini tespit etti. Bebeğin ölümü şüpheli bulunup, polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman dairesinde inceleme yaptı. Bebeğin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından görevliler tarafından bir battaniyeye sarılarak cenaze aracıyla otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeği ölen Zahra Najafi ise yakınlarının yardımıyla ayakta durmaya çalışırken, gözyaşı döktü. Najafi\'nin, bebeğinin babası olduğu belirtilen Davut isimli erkek arkadaşınca terk edildiği, babanın bebeği de kabul etmediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

26 - Damadını önce tabanca, sonra da tüfekle vurarak öldürdü (EK)

KAYINPEDER VE OĞLU TUTUKLANDI

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde Ersin Telli (26), kendisini terk eden eşi ile barışmak için gittiği evde, kayınpederi Ali Temiz (43) tarafından tabanca ve tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay sonrası gözaltına alınan Ali Temiz ve oğlu A.T. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Ali Temiz ve oğlu basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ali Temiz ve oğlu mahkeme tarafından tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Öldürülen damat Ersin Telli ise ikindi namazı sonrası Alacabal Mahallesi Camii\'nde kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

27 - ZABITA İLE SEYYAR SATICILAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

KONYA\'nın Karatay ilçesinde, zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, biri bıçakla olmak üzere 2 zabıta memuru yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri, bayram öncesi cadde üzerinde seyyar tezgah açan satıcılara, tezgahlarını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine seyyar satıcılar ile zabıta memurlara arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, zabıta memurlarından Mustafa Ak karın boşluğundan bıçakla, Mustafa Kemal Dursun ise darp edilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı zabıta memurları sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kalabalık grubu güçlükle dağıtırken, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

28 - \'NEDEN YAN BAKTIN\' DEYİP BIÇAKLADI

KARAMAN\'da, evine doğru giden Necati Yücer (27), yan bakma meselesi nedeniyle aynı yaştaki Osman B. tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 845 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki evine doğru giden Necati Yücer, daha önceden tanıdığı Osman B. ile yolda karşılaştı. Osman B., Necati Yücer\'i \'neden bana yan bakarak geçtin\' diyerek, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 2 bıçak darbesiyle yaralanan Yücer, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yücer\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Osman B.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

29 - KARAMANLI\'DA SAĞANAK VE DOLU TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

BURDUR\'un Karamanlı ilçesinde, yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak ve dolu, 10 bin dönümden fazla tarım arazisinde zarara yol açtı.

Karamanlı ilçesinde saat 14.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak ve dolu, Karamanlı Ovası\'ndaki rezene, kişniş, nohut, mısır, pancar, arpa ve buğday ekili arazilerde büyük oranda zarara yol açtı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Başkanı İzzet Akbulut ve Karamanlı İlçe Başkanı Nuri Erdem ile birlikte zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Göker, \"Bayram öncesi yağan dolu Karamanlımızın ekili arazilerinin yüzde 30-40\'ına ciddi anlamda zarar verdi. Tarım İl Müdürlüğü gerekli hasar tespitini yapacaktır. Bu tespit yapıldıktan sonra ben de Tarım Bakanı\'na ulaşıp çiftçimize gereken desteğin yapılması için adım atacağım. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun\" dedi.

İlk etapta çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi için girişimlerde bulunacaklarını anlatan Göker, çiftçilerin hasat sezonunda ödemek üzere hibe destekli sulama borusu aldıklarını kaydetti. Göker, bunda da devletten yardım ve anlayış beklediklerini vurguladı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtilirken, 10 bin dönümden fazla tarım arazisinin zarar gördüğünün tahmin edildiği öğrenildi.

30 - YÜKSEKOVA\'DA ASKERİ HAREKETLİLİK



HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda askeri araç, Şemdinli ilçesine doğru gitti.

Kandil\'e yapılacak operasyon için hazırlıklar sürerken, akşam saatlerinde Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde yoğun askeri hareketlilik yaşandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı\'ndan çıkan, aralarında tankların ve mühimmat taşıyan kamyonların da bulunduğu 20\'ye yakın askeri aracın güvenlik önlemleri altında İran ve Irak\'a sınırı olan Şemdinli ilçesine doğru gittikleri görüldü.

31 - VAN\'DA AK PARTİ İLE CHP\'LİLER ARASINDA GERGİNLİK



VAN\'da, AK Parti Gençlik Kolları ile Cumhuriyet Halk Partililer arasında bayrak asma yeri nedeniyle gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede sırasında AK Parti Tuşba ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram yaralandı.

Van\'da, AK Parti ve CHP arasında akşam saatlerinde parti bayraklarının asılacağı alan ile ilgili gerginlik yaşandı. İddiaya göre, merkez İpekyolu ilçesi, Sıhke Caddesi üzerinde bulunan CHP\'nin seçim bürosunun bulunduğu binanın çevresine AK Parti Gençlik Kolları üyeleri bayrak asmak istedi. CHP\'nin milletvekili adayları bu duruma itiraz edince tartışma yaşandı. Tartışma sırasında AK Parti Tuşba ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram başına aldığı darbeyle yaralandı. Yaşanan gerginliğin daha fazla büyümemesi için Cumhuriyet Halk Partisi 1\'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Kurukcu, ruhsatlı silahıyla havaya iki el ateş etti.

Duyulan silah sesiyle olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, AK Parti ile CHP\'li yetkililer ifadeleri alınmak üzere İki Nisan Polis Karakolu\'na götürüldü.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

CHP Van 1\'inci sıra milletvekili adayı Kurukcu, akşam saatlerinde yaşanan gerginlik ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mehmet Kurukcu\'nun açıklaması şöyle:

\"AKP Van İl Teşkilatı, bayraklarımızın üstüne bayrak astılar ve tüm uyarılarımıza rağmen bayraklarını kaldırmadılar. Biz bu akşam kaldırmak isterken 50 kişilik bir grup seçim büromuzun önünde bize saldırmaya başladı ve ben zor durumda kalıp havaya ateş açmak zorunda kaldım. Yoksa linç edilecektik. AKP Van İl Teşkilatına tavsiyem ortamı kışkırtmayın ve ortamı germeyin. Gençlerimize sahip çıkalım\" dedi.

32 - KEŞAN\'DA HDP GERGİNLİĞİ

EDİRNE\'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 50 kişi, HDP\'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak afişi yırttı. Grup, şehrin 3 farklı noktasında asılı olan HDP afişlerinin polis tarafından kaldırılmasından sonra dağıldı.

Dün geç saatlerde Keşan\'dan 50 kişilik bir grup Cumhuriyet Meydanı\'nda toplandı. Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı seçim kavgasına tepki gösteren kalabalık PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı. Grup ardından, içerisinde HDP\'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak, içindeki afişi parçaladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Grup, şehrin 3 farklı noktasındaki ilan panolarına asılan HDP seçim afişlerinin kaldırılmasını aksi takdirde dağılmayacaklarını söyledi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan\'ın da araya girmesiyle şehir genelindeki panolarda asılı olan HDP afişleri polis tarafından toplandı. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

33 - BAKAN EROĞLU: ABD\'NİN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMESİ LAZIM

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Menbiç\'le ilgili yaptığı açıklamada, \"Yaptığımız görüşmelerde, Menbiç\'ten terör örgütü silahları bırakarak çekilecekti. Bu görüşmeler de devam ediyor. ABD\'nin sözünü yerine getirmesi lazım. Söz verdi. Terör örgütünün silahları bırakarak Menbiç\'ten çekilmesi lazım\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar merkezde esnaf ziyareti yaparak 24 Haziran seçimlerinde AK Parti\'ye destek istedi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve teşkilat mensupları ile birlikte esnafı dolaşan Bakan Eroğlu\'na vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Bakan Eroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyerek, birlikte poz verdi.

\'İSRAİL\'İN UYGULADIĞI VAHŞET\'

Bakan Veysel Eroğlu, gezisinde gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin \'BM\'nin, Filistin halkına koruma talep eden kararı kabul etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz\' sorusu üzerine Bakan Eroğlu, \"Özellikle biz vicdan sahibi devletlerin Birleşmiş Milletler\'de temsilcileri durumu görüyor. Orada İsrail\'in uyguladığı vahşet. Tam manasıyla mezalim var. Yahudilerin bunu yapmaması lazım. Esasen problem Yahudilerde değil, onların yöneticilerinde. Yöneticiler Siyonizmin etkisiyle orada büyük bir zulüm, imha, yok etme şeklinde gerçekten büyük bir mezalim icra ediyor\" dedi.

\'DÜNYA 5\'TEN BÜYÜK\'

Yahudilerin 600 yıl önce İspanya\'da büyük zulme uğradığını, Osmanlıların onları kurtardığını ve Selanik\'e yerleştirdiğini anlatan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"Hatırlarsanız özellikle Hitler Almanya\'da bütün ekonomiyi ellerine aldıkları için Yahudileri imha hareketine girişti, Türkiye\'ye kaçanları aldık. Bizim milletimiz merhametli davranıyor ama Yahudi her zaman zulüm gördüğünü gerek İspanya\'dan gerek Almanya\'dan Hitler zamanında zulüm gördüklerini iddia etmelerine rağmen kendilerinin bu zulmü oranın yerlisi olan, sahibi olan Filistinli kardeşlerimize gerçekten uygulaması anlaşır bir şey değil. Dolayısıyla bunu lanetliyoruz. Kudüs\'ü hiçbir zaman İsrail\'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. ABD kabul edebilir ama özellikle ABD tabii Birleşmiş Milletler\'de hep İsrail\'den yana tavır alıyor. Ancak Cumhurbaşkanımız her zaman şunu söylüyor; \'Dünya 5\'ten büyük\'. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler\'in de yeni dönemde mutlaka yeniden bir organize olması lazım. Etkisi yok görüyorsunuz. Karar alıyor ama kararını uygulayacak herhangi bir tesirin, etkisinin olmadığını görüyoruz. İnşallah yeni dönemde bunların hepsinin düzeleceğini ümit ediyorum. Tabii bunun için de Türkiye\'nin çok güçlü olması lazım. Bütün İslam âleminin ve Türk âleminin birlik, beraberlik, kardeşliğini pekiştirerek özellikle tek yürek gibi çarpması gerekir. Azerbaycan\'la olduğu gibi \'iki devlet ama tek millet\' anlayışıyla bu şekilde daha güçlenirsek dünyada söz sahibi oluruz ama bölük pörçük olursak dünyada söz sahibi olamayız.\"

\'24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ\'

24 Haziran seçimlerinin tarih açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, \"Çünkü gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye\'dir. Dolayısıyla Türkiye\'yi dimdik ayakta tutmak gerekir. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan\'ı birinci turda gümbür gümbür seçmemiz gerekir. Güçlü Meclis, güçlü özellikle hükümetle ve cumhurbaşkanıyla Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecektir. 24 Haziran o bakımdan çok önemli. Ben buradan bütün milletimize, bütün vatandaşımıza, oy veren herkese sesleniyorum, tarihimizdeki en önemli seçim 24 Haziran seçimidir. Ya geri vitese takarak eskiye doğru gideceğiz veya 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştireceğiz. Bunun için 24 Haziran\'da herkesin mutlaka sandığa gitmesi ve milli iradeden yana ve Cumhur İttifakı\'ndan yana tavrını koymasını bekliyoruz\" dedi.

\'MİLLETİMİZ KARARLIDIR\'

Menbiç operasyonuyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine konuşan Bakan Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

\"ABD\'lilerle görüşmemiz vardı. Biz Fırat Kalkanı Harekâtı\'nı yaptık. Batı istemiyordu neticede, orada terör bağlantılı böyle sözde devlet kurmasına asla müsaade edemezdik. Daha sonra özellikle terör örgütünün faaliyetlerini durdurmak için biliyorsunuz Afrin\'de, Zeytin Dalı Harekâtı\'nı yaptık. Şimdi biz yaptığımız görüşmelerde, Menbiç\'ten terör örgütü silahları bırakarak çekilecekti. Bu görüşmeler de devam ediyor. Özellikle bu konuda da çok kararlı hükümetimiz, Cumhurbaşkanı kararlıdır, milletimiz kararlıdır. Suriye\'de Süleyman Şah Türbesi var. Orada toprağımız var, DEAŞ\'ın tehdidi döneminde biz onu sınırımıza yakın bir yere çektik. Onun da dikkate alınması gerekir. ABD\'nin sözünü yerine getirmesi lazım. Söz verdi. Terör örgütünün silahları bırakarak Menbiç\'ten çekilmesi lazım.\"

34 - YAVRU KÖPEĞİN BACAKLARI VE KUYRUĞUNU KESİP ORMANA ATTILAR



SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği görünce şok yaşadı. Veterinere götürülen köpek ilk tedavisinin ardından İstanbul\'da bir kliniğe gönderildi.

Önceki gün Sapanca Yüzevler Mahallesi\'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye gidenler, bir köpeğin yerde kıvrandığını gördü. Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunun kesildiğini göen hayvanseverler, şok yaşadı. Köpek, Sapanca\'da veteriner hekim Onur Çakmak\'a götürüldü. Onur Çakmak köpeğe müdahalede bulundu. Köpeğin bacakları bandaja alınarak tedavisi için İstanbul\'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderildi.

Yaşadıkları şoku üzerlerinden uzun süre atamayan hayvan severlerden biri, \"Bunu yapan insan olamaz. Allah belasını versin, katiller. Bir an önce bu tür suçlar için ağır cezalar verilmesi konusunda çalışma hızlandırılmalı. Lanet olsun. İnsanlık dışı bu olayı yapan insan görünümlü mahlukatlara\" ifadelerini kullandı.

Köpeğin sosyal medyada paylaşılan yayınlanan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Hayvanseverler, güvenlik güçlerini arayarak konuyla ilgili şikayette bulundu.

35 - KATKI MADDESİ İÇEN 22 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU



KARAMAN\'ın Ermenek ilçesindeki yol şantiyesi alanında çalışan araçların egsoz temizliğinde kullanıldığı ileri sürülen katkı maddesini içen 22 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ermenek-Mut yolu üzerinde bulunan Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yol şantiyesinde çalışan araçların egsoz temizliğinde kullanıldığı belirtilen katkı maddesi, bidonlardan sızarak yok kenarına birikti. Biriken bu maddeyi içen 22 küçükbaş hayvan kısa süre sonra telef oldu. Şantiye işletmecilerinin ifadesine başvuran jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

36 - SOSYAL MEDYA \'UMUT\' OLDU

MERSİN\'in Mezitli ilçesinde, sosyal medyada başlatılan kampanyayla, Spastik Serebral Palsi (beyin felci) hastası Muhammet Umut Özelçi\'ye (4) yürüteç alındı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever işadamı Yiğit Gökşen, sosyal medyada başlatılan kampanyayla alınan yürüteci, Muhammet Umut Özelçi\'nin evine giderek teslim etti. Yürüteçle ilk adımlarını önce korkarak sonra sevinçle atan Umut\'un ve ailesinin mutluluğuna Başkan Tarhan, işadamı Gökşen de ortak oldu.

Belediye çalışanlarının sürekli kendilerini ziyaret ederek Umut\'la yakından ilgilendiğini belirten baba Bekir Özelçi, \"Başkanımıza çok teşekkür ederiz. 4-5 aydır gerek başkanımız gerekse belediye çalışanları bizden ilgiyi eksik etmediler. Şimdi de değerli hayırseverimiz Yiğit Bey ile tanıştırdılar. Biliyorum ki bundan sonra da hep Umut\'umuzun yanında olacaklar\" dedi.

İşadamı Gökşen ise belediyenin bu yürüteci alabileceğinin farkında olduğunu ancak hayırseverleri bu tür kampanyalara ortak ederek insanlar arasında dayanışma ruhunu harekete geçirdiğini ifade ederek, \"Umut\'umuzun bu heyecanını ve sevincini görmek her şeye değer. Bize bu fırsatı sunduğu için Başkanımız Neşet Tarhan\'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Umut\'a umut olduysak ne mutlu bize\" diye konuştu.

Umut\'un vücut hareketlerini geliştirmesi için uzaktan kumandalı araba hediye eden Başkan Tarhan, tüm vatandaşların mutluluğu için çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

\"Biz istiyoruz ki bayram günlerini hiçbir insanımız hastanelerde, cezaevlerinde geçirmesin. Herkes ailesinin yanında olsun. Ramazan Bayramı arifesinde Umut\'u ve ailesini ziyaret ederek, onlara destek olmak istedik. Belediyemizin sağlık ekipleri bundan sonra da yavrumuzun sağlık durumunu sürekli olarak kontrol edecekler. Umut ediyorum ki Umut, bu destekler sayesinde önümüzdeki bayrama bizimle birlikte daha iyi durumda girecektir.\"

37 - HELİKOPTER PİLOTLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ

TUNCELİ\'de, Jandarma Teşkilatı\'nın 179\'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde, helikopter pilotlarının gösterisi büyük beğeni topladı. Tören alanının üzerinde alçak uçuş yapan 2 helikopter, daha sonra burunlarını indirip, kaldırarak alanda bulunanları selamladı.

Jandarma Teşkilatı\'nın kuruluşunun 179\'uncu yıl dönümü nedeniyle Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, jandarmanın her zaman halkının yanında ve hukuk kuraları çerçevesinde, kararlılıkla görevini yürüttüğünü belirterek, \"Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar, yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti\'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece-gündüz, soğuk-sıcak, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürüne sahip personeliyle, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletin yanında yer almıştır ve almaya devam edecektir. Jandarma Teşkilatı Atatürk\'ün izinde, hukuk kurulları çerçevesinde görevini her zaman başarıyla sürdürmüştür, sürdürecektir\" dedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise, jandarma teşkilatının terörle mücadelede önemli başarılara imza attığını belirterek, \"Kahraman güvenlik güçlerimiz, Tunceli\'mizi, şu eşsiz coğrafyasında, bu güzel vatanın bu güzel köşesini, huzur şehri yapmak için canla başla uğraşmaktadırlar. Her şartta halkımızın huzuru ve güveni için çalışan çabalayan jandarma teşkilatımıza minnettarız. Geçenlerde bir operasyonda gazilerimiz vardı. Gözümün önünden gitmiyor. Yaralanma haberi geldi ve tüm arkadaşlarımızla hastaneye koştuk. Arkadaşlarımız o halde bile tebessüm ediyor, vatan sağ olsun diyor. Kimi canıyla, kimi kanıyla, kimi gözüyle, kimi ayağıyla, kimi koluyla bu vatana, bu toprağa canımız feda olsun diyorlar. Dün olduğu gibi bugün de, yarında bu ülke üzerinde oyunlar oynanacak. Hainler hainliklerini yaparken, bizlervde bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bu ülke kolay kazanılmadı. Fazla söze gerek yok. Hakikaten hepiniz birer aslan parçasısınız. Sizlerle gurur duyuyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, terörle mücadelede üstün başarı ve cesaret gösteren jandarma personeline ödüllerini verdi. Daha sonra Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı\'nda görev yapan 2 Skorsky ve 2 Kobra helikopter, tören alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Skorsky helikopterlerin alçak uçuş sonrası, tören alanında bulunanları selamlaması, izleyenlerin beğenisini topladı.

