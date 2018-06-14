DHA YURT BÜLTENİ - 1

KAHRAMANMARAŞ\'TA SEL FACİASI: ANNE VE 2 ÇOCUĞU BODRUM KATTAKİ DAİREDE BOĞULDU

1)SEL SULARI EVİN ARKASINDAKİ DUVARI YIKIP ARKA PENCEREDEN İÇERİ GİRMİŞ

KAHRAMANMARAŞ\'ta sağanak sele neden oldu, bir apartmanın bodrum katındaki eve dolan suların içinde kalan Fatma Uşak (40) ile çocukları Mevlüt Uşak (9) ve Ali Osman Uşak (7), boğularak, can verdi. Sele kapılan çok sayıda araç sürüklenirken, yüzlerce ev ve işyerini su bastı. Dün akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağmur, sele dönüştü. Cadde ve sokaklardaki birçok rögar taşınca yükselen su araçları sürükledi, asfaltı söktü. Kent merkezindeki Akçakoyunlu Mahallesi\'nde sel suyu, bir apartmanın bodrum katındaki daireye doldu. Dairede bulunan Fatma Uşak ile çocukları Mevlüt Uşak ve Ali Osman Uşak, içeride mahsur kaldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri, dairedeki sel suyunu tahliye etti. Ekipler, ardından girdikleri dairede, boğularak can verdikleri belirlenen anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini buldu. Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da olay yerinde inceleme yaptı.

SEL SULARI DUVARI YIKIP EVE GİRMİŞ

Kahramanmaraş\'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Uşak ile çocukları Ali Osman Uşak ve Mevlüt Uşak\'ın ölümünün ardından olay yerinde yapılan incelemede suların evin arka penceresinden girdiği belirlendi. Yolun yukarısından gelen sel sularının evin arkasındaki ihata duvarını yıkıp arka pencereden içeri girdiği tespit edildi. Fatma Uşak\'ın felaketten dakikalar önce sel sularının getirdiği bir ağaç dalını aldıktan sonra eve girdiği ortaya çıktı.

BABA UŞAK, ACI HABERLE SARSILDI

Bu arada olaydan sonra \'sel var eve gel\' şeklinde haber verilmesiyle işten ayrılarak eve gelen inşaat ustası Hasan Uşak, eşi ve iki çocuğunun ölüm haberiyle sarsıldı. Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Hasan Uşak, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Büyük acı yaşayan Uşak, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra bir açıklama yapan Vali Özkan, ilgili birimlerin selin ardından gerekli çalışmalara başladığını belirterek, \"Bu bölgede 3 tane kardeşimiz sele maruz kalmak suretiyle vefat etmiş durumda. Vefat eden kardeşlerimizin mekanları cennet olsun\" dedi.

Başkan Fatih Mehmet Erkoç ise, tahminlerin üzerinde bir yağmur yağdığını belirterek, \"Çok üzgünüz, şehrimizin altyapısıyla ilgili yoğun çalışmalar, kilometrelerce yağmur kanalları, su kanalları yaptık ama hatta kuşaklama kanalı da yapıldı, şehrin hemen yukarısında yeni yapıldı. Ama bölgesel yağan bu aşırı sağanak karşısında bu bildiğim kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla meteorolojinin de tahmin etmediği bir yağış bir anda bastırdı. Çok acı bir olayla karşı karşıyayız, başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Evin önündeki kalabalık

- Evin içerisi

- Evin önünden detay

- Sel sularının girdiği arka bölüm

- İnceleme yapan polisler

- Vahdettin Özkan ile Fatih Mehmet Erkoç\'un inceleme yapması

- Özkan\'ın açıklama yapması

- Erkoç\'un açıklama yapması

- işinin öldüğü evin önünden akan sel suları

- Kahramanmaraş\'taki selden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

2)SEL SULARINA KAPILIP BÖYLE SÜRÜKLENDİ

KAHRAMANMARAŞ\'ta kuvvetli yağmur yağışı sele neden oldu. Sele kapılan çok sayıda araç sürüklenirken, ev ve işyerlerini su bastı.

Akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağmur sele dönüştü. Cadde ve sokaklardaki birçok rögar taşınca yükselen su araçları sürükledi, asfaltı söktü. Sel suyu nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Sel sularının sürüklediği araçlar

- Sele kapılan vatandaş

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

3)BİNBAŞININ ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ GRİ LİSTEDEKİ FAİLİ PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, YOL KESEN TERÖRİST BİR GRUBUN İÇİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ



TUNCELİ\'de 25 Eylül 2015 günü merkez Çiçekli köyü kırsalında çıkan çatışmada Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel\'i şehit eden PKK\'lı terörist \'Ferhat Dersim\' kod adlı Ertan Erol, karayoluna el yapımı patlayıcı tuzaklayamaya çalıştığı sırada yapılan havan atışlarıyla etkisiz hale getirildi. Valilik, öldürülen PKK\'lı Erol\'un İçişleri Bakanlığı\'nın arananlar listesinde Gri katogoride bulunduğunu bildirdi.Tunceli - Hozat karayolunda, Mayıs ayında, bir grup PKK\'lının el yapımı patlayıcı döşemeye çalıştığı bilgisini alan Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede operasyon başlattı. PKK\'lıların el yapımı patlayıcıyı tuzakladıkları karayolunun koordinatlarının belirlemesinden sonra bölgeye Fırtına obüsleri ile top atışı yapıldı. Yapılan top atışları sırasında patlayıcı tuzaklayan İçişleri Bakanlığı\'nın arananlar listesindeki gri kategoride yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol, etkisiz hale getirildi.

Bölgede olan bir grup teröristin, top atışlarıyla öldürülen PKK\'lı Erol\'un parçalanmış cesedini olay yerinden alarak ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı. Uzaklaşan grubun izini süren güvenlik güçleri, öldürülen teröristin cenazesinin arkadaşları tarafından gömüldüğü bölgeyi tespit etti. Güvenlik önlemleri alan jandarma birlikleri, cesedin gömüldüğü bölgeye olay yeri inceleme ekibi çağırdı. Cesedin gömüldüğü yerde çıkarılmasının ardından, yapılan incemelerle öldürülen teröristin, PKK\'nın sözde Dersim eyaleti batı cephesi sorumlusu Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.

TUNCELİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİ

PKK\'lı Ertan Erol\'un 25 Eylül 2015 günü Çiçekli Köyü kırsal alanında operasyonda olan askerlere pusu kurulması sonucu Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzeli şehit eden terörist olduğu ayrıca Tunceli kırsal alanında birçok yol kesme ve araç yakma olayına karıştığı bildirildi. Erol\'un 2004-2009 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yapan ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde HDP\'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, 2015 Milletvekili seçimlerinde de HDP\'de Ankara Milletvekili adayı olan Songül Erol Abdil\'in küçük kardeşi olduğu öğrenildi.

PKK\'lı Erol\'un etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Tunceli Valiliği\'nde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"İl Jandarma Komutanlığımızca terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla belirlenen hedeflere yönelik yakın zamanda yapılan top atışları sırasında güvenlik üçlerimize eylem amacıyla karayoluna el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu Terör Arananlar Gri Listede bulunan Ferhat Dersim kod isimli Ertan Erol döşemeye çalıştığı el yapımı patlayıcırın infilak etmesi sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Top atışları sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen operasyon esnasında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel\'in şehit edilmesi olayının da faili olduğu değerlendirilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------(ARŞİV)

- Öldürülen teröristin yol kesme görüntüleri (şapkasız olan)

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

4)BAYRAM ZİYARETİNE GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ UÇURUMA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa Kutluay (62) yaşamını yitirdi, eşi, oğlu ve gelini yaralandı. Ailenin İzmir\'in Torbalı ilçesinden yakınlarına bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Çakaldoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli\'den Çakaldoğan Mahallesi yönüne giden Mustafa Kutluay, yönetimindeki 09 F 8371 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, Kısık mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde öldü, araçta bulunan eşi Aliye Kutluay (54), oğlu Coşkun Kutluay (32) ve gelini Selvi Zeynep Kutluay (28) yaralandı. İhbarla gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralıları uçurumdan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Ailenin İzmir\'in Torbalı ilçesinden Çakaldoğan Mahallesi\'ndeki yakınlarına bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kazaya karışan otomobilin görüntüsü

- Yaralılar uçurumdan çıkartılırken

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

5)BAYRAM TATİLCİLERİ YOLA ÇIKTI



RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu\'nun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametine doğru yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Ramazan Bayramı\'nı memleketlerinde ve tatil yerlerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu\'nda yoğunluğa neden oldu. Akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde Körfez ile İzmit Bekirdere rampası arasında yoğunluk yaşandı. Yoğun trafik nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik yoğunluğunun gece boyunca devam etmesi, arefe günü ise Ankara istikametinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Osmangazi Köprüsü ve Eskihisar ile Topçular arasında iskelelerinde ise herhangi bir yoğunluk oluşmadı.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu\'ndan D-100 Karayolu\'na yönelenler bu yolun da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-TEM Otoyolundan drone görüntüsü

-TEM Otoyolundan trafik yoğunluğu

- Detay görüntüler

- Drone görüntüleri

- Yoldan görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

6)TEM\'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

RAMAZAN Bayramı tatili için yollara çıkanlar, TEM Otoyolu\'nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı öncesi TEM Otoyolu\'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, trafiğin akışında ise sorun olmadı. Yollarda tedbirlerini arttıran polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- TEM Otoyolu\'ndan görüntü

- Araçlar ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

7)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN AĞIR YARALANDI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Şahin (56), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Şahin\'e ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir hemşire yaptı.

Kaza saat 20.00 sıralarında, Çıldır Mahallesi Sancar Kavşağı\'nda meydana geldi. Hanım Şahin, iddiaya göre park halindeki iki aracın ortasından aniden çıkarak koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Celal Umut (27) yönetimindeki 48 VM 508 plakalı otomobil, duramayarak Şahin\'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanım Şahin kafasını otomobilin ön camına vurup yaklaşık 5 metre savrularak beton zemine düştü. Kazayı gören polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yoldan geçen bir hemşire kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Hanım Şahin\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan polis, otomobil sürücüsü Celal Umut\'u ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Alkolsüz olduğu belirlenen Celal Umut\'un ifadesinde, \"Yolumda devam ediyordum. Birden arabamın önüne çıktı. Nasıl yaşandı, oldu ve bitti anlayamadım\" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıya müdahale edilirken görüntü

- Otomobil sürücüsünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

8)BURSA\'DA OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU: 2 YARALI

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde, virajı alamayarak su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından halat ve merdiven ile kanaldan çıkartıldı.Kaza akşam saatlerinde, Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Dirikel yönetimindeki 16 AAU 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak su kanala uçtu. Çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat ve merdiven ile su kanalına inerek, araçta bulunan şoför Mert Dirikel ile yolcu Hasan Kalınbandır\'ı bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yaralılının çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Su Kanalına uçan araçtan görüntüler

- İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

9)OTOMOBİL BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

ADANA\'da kontrolden çıkan otomobilin, polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarpması sonucu araç sürücüsü Hasret Güler (25), sıkışarak yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Güler\'i itfaiye erleri kurtardı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hasret Güler\'in kullandığı 66 AS 892 plakalı otomobil, polis kontrol noktasına yaklaştığı sırada kontrolden çıkıp, refüjdeki beton bariyere çarptı. Kontrol noktasındaki polislerin anonsu üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Güler\'i çıkartamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'nden yardım istendi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü mahallinde sıkışan Güler\'i yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı. İtfaiye erleri ve sağlık ekibi tarafından ambulansa taşınan Güler, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- İtfaiye erlerinin çalışması

- Otomobilin içinde sıkışan Hasret Güler\'den görüntü

- İtfaiye erlerinin Güler\'i çıkartması

- Güler\'in sedye ile taşınması

- Güler\'in ambulansa alınması

- Kaza yerindeki ambulanstan görüntü

- Beton bariyere çarpan otomobilden görüntü

- Betan bariyerden görüntü

- Otomobilin hurdaya dönmüş içinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'19\" Boyut: 141 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

10)ESKİŞEHİR\'DE OTOBÜS ŞOFÖRLERİ VE YOLCULARA BROŞÜRLÜ UYARI



ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi otogar çıkışında yolcu otobüsü şoförlerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, broşür dağıttı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi trafik denetimlerini artırdı. Ekipler, bu kapsamda Eskişehir Otogarı çıkışında otobüsleri durdurup, şoförleri ve yolcuları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Şoförlerden, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, direksiyon başında cep telefonu ile konuşmamaları, hız yapmamaları istendi. Yolcular da emniyet kemerlerini takmaları ve kurullara uymadığı takdirde şoförü uyarmaları konusunda uyarıldı. Şoför ve yolculara, seyehat boyunca uymaları gereken kuralları içeren broşürler de dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, bayram öncesi artan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini sıklaştırdıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Otogar çıkışlarında şoförlerimizi ve yolcularımızı uyarıyoruz. Can, mal ve seyehat güvenliğini sağlamak amacıyla bayram tatili süresince eğitim ve denetim faaliyetlerimiz devam edecektir. Otogardan çıkacak otobüs sürücüsü ve yolcularına hem bilgilendirme yapıyoruz hem de el broşürü dağıtıyoruz. Sürücülerimizin ve yolcularımızın güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayacağız. Bu tedbirlerimiz bayram süresince devam edecek.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Eskişehir Otogarı\'nın dışından,

-Yolcu otobüslerinin otogardan çıkması,

-Trafik polisinin otogardan çıkan otobüsü durdurması,

-Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz\'ün otobüsün içerisinde yolculara konuşma yapması,

-Polislerin yolculara brşürler dağıtması,

-Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz\'ün basın mensuplarına açıklaması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

11)TRAFİK POLİSİNDEN KAÇAN EHLİYETSİZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, YAKALANINCA 155\'İ ARADI

KÜTAHYA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Samet Gezgin, kovalamaca sonucunda yakalandı. Kaskı ve ehliyeti olmayan Gezgin\'e ve motosikletin ruhsat sahibine toplam 6 bin 722 lira para cezası kesildi.

Fuat Paşa Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, trafik polisleri plakası olmayan bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan Samet Gezgin kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri; ehliyetsiz ve kasksız olarak, tescilli aracı plakasız, sigortasız, fenni muayenesiz kullanmak ve \'dur\' ihtarına uymamak suçlarından Samet Gezgin\'e 4 bin 596 lira para cezası verdi. Ekipler, motosikletin ruhsat sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 126 lira para cezası kesti.

155 POLİS İMDAT HATTINI ARADI

Cezayı öğrenen Samet Gezgin bir süre trafik polisleri ile tartıştı. Gezgin önce polislere \"Ramazan mübarek gün bu kadar cezayı nasıl ödeyeceğiz? Ya bana bu cezayı kesin ya da motosikleti verin\" dedi, ardından da cep telefonuyla 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayarak \"Trafik polisleri benim motosikletimi bağlamayacaklarını söylüyorlardı ama şimdi bağlıyorlar. Ses kaydı bile var (kamera çekimi yapan basın mensubunu göstererek). Buraya hemen polis gönderin\" diye konuştu. Trafik polisleri ise Samet Gezgin\'e \'Zaten burada bizim dışımızda asayiş polisi var\' yanıtını verdikten sonra, motosikleti çekiyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına çektirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Olay yerindeki polisler, motosiklet

-Motosiklet sürücüsünün polislerle tartışması

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

12)AKÇAKALE\'DE AKRABALAR ARASINDA KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde husumetli akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Kasım Biliz öldü, 2 kişide yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Damlasuyu kırsal Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında uzun süredir husumet bulunan akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle teravih namazı çıkışında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallede gerginliğin yaşanmasına neden olan kavgada Kasım Biliz, Kasım Boğatekin ve Mehmet Biliz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Kasım Biliz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların tedavi edildiği hastanede ise yeni bir olay yaşanmaması için polis güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Yaralıların ambulansla Urfa\'ya sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

13)AĞABEYİNİ BACAKLARINDAN VURDU

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, Ali Eroğlu tartıştığı ağabeyi Alparslan Eroğlu\'nu tabancayla ateş ederek bacaklarından vurdu. Yaralanan Alparslan Eroğlu, tedaviye alındı.

Olay saat 18.00 sıralarında, Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Ali Eroğlu ile işsiz olan ağabeyi Alparslan Eroğlu arasında iş yerinin önünde tartışma çıktı. Ali Eroğlu tabancasını çıkararak ağabeyinin bacaklarına ateş etti. Alparslan Eroğlu bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, acı içerisinde kıvranan Alparslan Eroğlu\'na müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Alparslan Eroğlu tedaviye alındı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, Ali Eroğlu\'nu ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Yaralının ambulansa taşınması

- Çevrede toplananlar

- Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

14)İZMİR\'DEKİ İŞ KAZASINDA 1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İZMİR\'in Çiğli ilçesindeki fabrikada, TIR\'a yüklediği demir-çelik kalıplarının altında kalan Ali Dağaşan (54), hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi 10008 sokakta bulunan bir makine imalat ve montaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Ali Dağaşan, TIR\'a yüklediği demir-çelik kalıplarının altında kaldı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dağaşan\'ı gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dağaşan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cesedi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ AY İÇERİSİNDE İKİNCİ İŞ KAZASI

Öte yandan, geçen Nisan ayında, aynı fabrikada taşeron olarak çalışan Ümit Deveci\'ye (26), su deposuna kaynak yaptığı sırada ray üzerinde hareket eden vinç çarpmış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

15)HEYELANDA ÇÖKEN YOL ULAŞIMA AÇILDI



ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde geçen şubat ayında heyelan nedeniyle çöken Kumluca- Antalya D-400 karayolu yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu yenilenerek ulaşıma açıldı.

Kumluca- Antalya D-400 karayolu, 20\'nci kilometresinde 25 Şubat\'ta meydana gelen heyelan nedeniyle göçtü. Trafiğe kapatılan yol yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından yeniden düzenlenerek ulaşıma açıldı. Heyelanın yaşandığı yere gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, araç geçişinin startını verdi. Vali Karaloğlu\'na Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Göven, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer de eşlik etti.

\'TRAFİĞİ VERMİŞ OLDUK\'

Vali Münir Karaloğlu, \"25 Şubat 2018 tarihinde büyük bir haber meydana geldi. Gerçekten hepimizi şaşırtan bir heyelan oldu. Büyük bir heyelandı. 25 Şubat\'tan nisanın başına kadar Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bölgede hem sondaj çalışmaları yaptı hem de projelendirme çalışmalarını tamamladı. Heyelan alanını nasıl geçeceğiz, nasıl orada zemin oturtabileceğiz\' ile ilgili çalışma yaptılar. Nisanın başından bugüne kadar da heyelanlı bölgeyi şu anda geçmiş olduk. Biraz önce hep beraber trafiği vermiş olduk. Artık vatandaşımız daha önce vermiş olduğumuz servis yollarını kullanmadan ana yolumuzu kullanmaya başladı. Bu böyle devam edecek\" dedi.

8 BİN TON DEMİR, 40 BİN METREKÜP BETON

Karayolunda yapılan işin büyük olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, \"Bu heyelanı geçebilmek için 31.5 kilometre fore kazık çakmak zorunda kaldı Karayolları Bölge Müdürlüğümüz. Bu fore kazıklarda 8 bin ton demir, yaklaşık 40 bin metreküp de beton kullanıldı. 352 arkadaşımız 24 saat sistemiyle bu süre zarfında çalışarak, yolu açabildik. Karayolları Bölge Müdürümüze, buradaki müteahhit firmamıza, çalışan elemanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Dışarıdan bakıldığında \'Ne olacak, heyelan oldu. Kaldırın yoldan insanlar geçsin.\' Hayır böyle bir heyelan değildi. Zeminimiz yoktu. Biz yolu oturtacak zemin oluşturduk. Çaktığımız kazıkların arkasında yeni bir zemin oluşturarak yol yapıldı. Vatandaşımız oradan geçerken yapılan çalışmayı görünce ne kadar halkı olduğumuza karar verecektir\" diye konuştu.Vatandaş da 25 Şubat\'tan beri çok eziyet çektiklerini kaydederek, \"İşimiz gereği sürekli bu yolu kullanmak zorundaydık. Sürekli trafik sıkışıyordu. Yolumuz uzuyordu. Yolun açılmasından çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Trafiğe açılan yoldan görüntü.

- Araçların heyelan bölgesini kullanmaları

- Vatandaşlarla röp.

- Vali karaloğlu ile röp.

- Detay

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

16)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAHUR VAKTİ RİZE\'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginin ardından valiliği ziyaret etti. AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından bir restoranda verilen iftar yemeğine katıldı. Basına kapalı gerçekleşen iftar programının ardından Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi\'ndeki evine gelen Erdoğan, 01.30 sıralarında evinden ayrıldı. Güneysu futbol sahasına geçen Erdoğan ve beraberindekiler helikopterle Trabzon Havalimanı\'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 02.15\'de uçakla İstanbul\'a hareket etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Erdoğan\'ın konvoyunun detayı

- Helikoptere biniş

- Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

17)BAŞBAKAN YILDIRIM, ERZİNCAN\'DA HEMŞEHRİLERİYLE HELALLEŞTİ

Memleketi Erzincan\'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, hemşehrilerinden helallik isteyerek, \"Bu sürede hepinizden çok büyük destek gördüm, hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun sizlerle her zaman gurur duydum. Başbakanlığı bırakıyorum ama Erzincan\'ı bırakmam, ülkemi bırakmam\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gümüşhane mitinginin ardından memleketi Erzincan\'a geçti. Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, hemşehrilerini, \"Anam babam, yuvam yurdum, evim ocağım Erzincan, yiğitliğin, mertliğin, gaziliğin, şehitliğin şehri Erzincan. Başımı hiçbir zaman önüme eğdirmeyen Erzincan\" diyerek selamlayan Yıldırım, Erzincanlılarla buluşmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi. Erzincan\'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 60 oranla \'evet\' dediğini, yeni hükümet sistemine, başbakanına destek verdiğini dile getiren Yıldırım, \"Siyasi kriz, ekonomik kriz yok olsun artık ülke bu işlerle uğraşmasın dedik. Üstünlerin değil milletin hukuku esas alınsın dedik. O gün milleti denize dökmekle tehdit edenler şimdi hangi yüzle destek istiyorlar? O gün kendi vatandaşına düşman askerin nazarıyla bakanları hatırlıyorsunuz değil mi? Cumhur İttifakı demek terörü bu ülkenin topraklarından tamamen kazımak demek. Cumhur İttifakı\'nda AK Parti var, MHP ve ülkücü kardeşlerimiz var. Türkiye\'nin istikrarı istikbali için beraberiz. Birlikte bu kutlu yürüyüşü sürdürüyoruz. 2023 hedefleri için emaneti yeniden ehline verecek miyiz? Vakit Erzincan vaktidir diyor muyuz? Vakit Türkiye vaktidir diyor muyuz?\" dedi.

\'ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU\'

Yağmur altında kendisini dinleyenlere seslenen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Onlar bu seçimde tekrar hortladılar. Sizin \'evet\' kararınızı tanımayıp, \'eğer işbaşına gelirsek eski sistemi geri getireceğiz\' diyorlar. Eski çamlar bardak oldu, uyanın artık. Yağmur da ne güzel yağıyor demi? Allah\'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Biz bu yağmurlar altında nice kutlu yolculukları hep beraber yaptık. Fırlatılan Anayasa kitapçıkları, yazar kasalar bunların aklını başına getirmemiş. Bunlar hala millete baskıyla, tehdit ile iş yaptıracak zannediyor. FETÖ terör örgütü, üst akıl da aynı yaptı silahla tankla, tüfekle milleti sindirir zannetti. \'Recep Tayyip Erdoğan\'ı, Binali Yıldırım\'ı ortadan kaldırırız\' dediler. O gece Erzincan\'da bu meydanda ezanlar dinmedi. Ay yıldızlı bayrağımız elhamdulillah inmedi. Erzincan\'da olduğu gibi Türkiye\'de de bütün vatandaşlar meydandaydı. Birileri gelişmeleri televizyonda izlerken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım meydanlarda milletiyle omuz omuza alçaklara karşı göğsünü siper etmişti. Halkın gücü tankın gücünü yendi. AK Parti iktidarında Türkiye\'nin nereden geldiğini biliyorsunuz, Erzincan şahittir. Şahit ol Erzincan 15 yıl memleket için, baba ocağımız için Türkiye\'nin yeri için yolları böleriz de Türkiye\'yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin. Türkiye\'nin ayağına vurulmak istenen prangaları parçalamaya hazır mısınız? Güneyinde kurulan planları, terör devletini yok etmeye ve Türkiye\'nin ayak bağlarından kurtulması için 24 Haziran çok önemli.\"

500 yataklı devlet hastanesi, Başkurt deresi rekreasyon projesi ve hipodrom temelini atan Binali Yıldırım, hemşehrilerinden helallik istedi. Seçim sonrası cumhurbaşkanı hükümet sisteminin devreye gireceğini söyleyen Yıldırım, \"Bu sürede hepinizden çok büyük destek gördüm, hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun sizlerle her zaman gurur duydum. Başbakanlığı bırakıyorum ama Erzincan\'ı bırakmam, ülkemi bırakmam. Sıfatımız ne olursa olsun bundan sonra da ülkemiz için, milletimiz için, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için canla başla arkadaşlarımızla, liderimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'la durmak yok yola devam\" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra Kahramanmaraş\'ta yaşanan sel felaketinden dolayı Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan\'ı arayarak bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Başbakan\'ın konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor (EK)

18)TUTUKLU AİLESİNDEN BAKAN EROĞLU\'NA SİTEM

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da esnaf ziyareti sırasında bir tutuklunun yakınlarıyla ilginç bir diyaloğa girdi. Eşinin, üvey babasını vurduğu için tutuklu olduğunu söyleyen kadın, Bakan Eroğlu\'na af görüşmelerinin sonuçsuz kalmasından dolayı sitem etti. Eşi tutuklu olan kadın, \"Çok dillendi. Mahkumların hepsi de ayakta. \'Bayramda çıkacak\' denildi. Fakat çıkmadı\" dedi. Bunun üzerine Bakan Eroğlu, \"Bayramda kimse \'çıkacak\' diyemez çünkü meclis kapalı. Ben de bir milletvekiliyim. Hiç kimse çıkaramaz. Affı çıkaracak olan kim? Meclis. Ancak yeni meclis kurulduktan sonra siz de inşallah gümbür gümbür AK Parti\'ye oy verin ben de bizzat takip edeceğim\" dedi.

TUTUKLU ANNESİ İLE BAKAN EROĞLU ARASINDA DİYALOG

Tutuklunun annesi ise, \"Oy vermeyi düşünmüyoruz\" dedi. Bunun üzerine Bakan Eroğlu da, \"Öyle mi? Niye?\" diye sordu. Kadın ise \"Gelen çıkarır\" diye cevap verdi. Daha sonra Bakan Eroğlu, \"Bizden başka kimse çıkaramaz. Destek verin çıkaralım\" dedi. Tutuklunun annesi, \"Ben yemin ettim. Oğlumu çıkarmazsalar oy vermeyeceğim. Bahçeli bunu dile getirdi\" dedi. Bakan Eroğlu, \"Dile getirildi. Ama oy kazanmak için, Bahçeli\'nin çıkaracak gücü yok ki. Ancak kanunla çıkar \" diye yanıt verdi. Tutuklu annesi, \"Kendini bilmeyenlere af gerekmez. 18 yaşından beri yatıyor\" dedi. Bakan Eroğlu, \"Meclis kapandıktan sonra kati konuşmak yanlıştır, doğru değildir. Girelim meclise gereğini yaparız. Tamam mı?\" diye konuştu. Daha sonra Bakan Eroğlu esnaf ziyaretine devam ederken, tutuklu yakınları ise o bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Bakan Eroğlu\'nun otelden çıkışı

- Bakan Eroğlu esnaf ziyareti

- Bakan Eroğlu ile tutuklu ailesinin konuşmaları

HABER-KAMERA: Satilmiş AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

19)BAKAN KURTULMUŞ: TERÖRÜN TÜRKİYE\'YE MALİYETİ 1.5 TRİLYON DOLAR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele konusuna değinerek, \"Türkiye\'nin teröre, harcamış olduğu bütün alternatif maliyetleriyle 1.5 trilyon dolar bir kaybımız var\" dedi.

Çeşitli incemele ve temaslarda bulunmak üzere Bingöl\'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Ali Mantı\'yı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, Türkiye\'nin terörden kurtulması gerektiğini ifade ederek, terörün sonlanmaya yaklaştığını söyledi. 1984 yılından bu yana Türkiye\'nin terörle mücadelede 40 bin insanın hayatını kaybettiğini anlatan Bakan Kurtulmuş, mücadele kapsamında 1.5 trilyon dolar da para harcandığını ifade etti.

PKK, DEAŞ ve FETÖ örgütlerinin hiç birinin sadece kendisinden ibaret olmadığına vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, uluslararası anlamda destek olmazsa, hiçbir örgütün bir haftadan fazla dayanamayacağını dile getirdi. Terör örgütlerine silah, istihbarat ve siyasi destek verildiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, \"1984\'ten itibaren gelişen olaylar sonucu Türkiye\'nin teröre, harcamış olduğu bütün alternatif maliyetleriyle 1.5 trilyon dolarlık bir kaybımız var. 40 bine yakın insanımız öldü, binlerce insanımız şehit oldu. Bu ağır bedel Türkiye için büyük bir yüktür. Türkiye\'nin bundan kurtulması gerekiyor. Türkiye\'de bu terör örgütlerini destekleyen siyasi lojistik, askeri destek veren, onlara silah sağlayan çok sayıda yabancı güçlerin olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri bir şekilde sonlanmaya doğru geldi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Valilik makamı önünde kurum amirleri ile selamlaşma

-Valilik önünde hatıra fotoğrafı

-Valilik makamı ziyaret

-Kurtulmuş\'un açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

20)BAKAN ÖZLÜ: KARŞI TARAF YIKMAK ÜZERİNE KONUŞUYOR

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, muhalefetin kin ve nefretle davrandığını belirterek, \"Biz yapmak için, yapacaklarımız için, yaptıklarımız için konuşuyoruz. Karşı tarafın yaptığı hiçbir şey olmadığı gibi yapmamak üzerine, yıkmak üzerine konuşuyorlar\" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı, 24 Haziran seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitim sonrası sandık görevlilerine verilen iftara Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Bakan Özlü yaptığı konuşmada, \"Bizim Başbakanımız, Cumhurbaşkanımızın konuşmaları hep yapmak üzerine, sevgi üzerine şefkat üzerine. Biz yapacaklarımızı söylüyoruz, yaptıklarımızı söylüyoruz, sevgi ile şefkatle davranıyoruz. Karşı tarafa bakın, karşı taraf yıkmak üzerine konuşuyor. Kinle ve nefretle davranıyor, tepki ile davranıyor. Aramızda ki fark bu. Biz yapmak için, yapacaklarımız için yaptıklarımız için konuşuyoruz. Karşı tarafın yaptığı hiçbir şey olmadığı gibi yapmamak üzerine, yıkmak üzerine konuşuyorlar. Muhalefet söylemlerine bakın, sevgi, şefkat, kucaklamak bunları göremezsiniz. Tutturmuşlar AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, başka söyledikleri bir şey yok. Türkiye\'nin geleceği sadece Türkiye\'nin geleceği değil, bölgenin geleceği, mazlumların geleceği, AK Parti\'nin geleceği ile ilgilidir. Biz ne kadar güçlü olursak, AK Parti ne kadar güçlü olursa, arkamız ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olacak. Bizim bölgemizde ki mazlumlar, yoksullar haksızlığa uğrayanlar, onlarda o kadar güçlü olacaklar. Dolayısı ile bu son 10 gün sizlerden büyük bir heyecan, şevk ve istekle çalışmanızı istiyoruz. İnşallah hep beraber çalışacağız\" dedi

Görüntü Dökümü

----------------------

- Bakanın gelişi

- İftar alanından görüntü

- Bakan Özlü\'nün konuşması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

21)ADALET BAKANI GÜL: CUMHUR İTTİFAKI\'NIN KARŞISINDA YIKIM İTTİFAKI VAR

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakı\'nın karşısında yıkım ekibinin olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BBP Genel Merkezi tarafından Gaziantep\'te düzenlenen iftar programına katıldı. Bir otelde düzenlenen iftara Bakan Gül\'ün yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, iki partinin milletvekili adayları ve partililer katıldı.

İftar sonrası salondakilere seslenen Gül, Cumhur İttifakı ile ilgili konuşarak vatandaşların ittifaka gerekli desteği vereceğini söyledi. Gül, hükümetin 16 yılda büyük işler yaptığını belirterek, \"Cumhur İttifakı\'nın karşısında adeta bir yıkım ittifakı var. Türkiye geride kalan 16 yılda çok önemli başarılar elde etmiştir. O yüzden 24 Haziran\'da Cumhur İttifakı\'na verilecek her oy büyük önem taşımaktadır. Cumhur İttifakı\'nda Muhsin Yazıcıoğlu ile hiç bir şekilde milletin değerleriyle karşı karşıya gelmeyen Erbakan Hoca\'nın, devlete çok önemli katkılar veren Turgut Özal\'ın, Menderes\'in ruhları vardır. Özetle bu ittifakta memleket için taş üstüne taş koyan herkesin ruhu vardır. O yüzden cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gereken desteği göreceğimizi düşünüyorum. Terörle etkin mücadele için, teröre uzanan tüm elleri engellemek için desteklerinizi bekliyoruz. Bunların devamı için güçlü bir destek vereceğinize inanıyorum\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, bugüne kadar halkla beraber yürüdüklerini belirterek şunları söyledi:

\"Devlet, millet ve İslam\'ın menfaatine uygun olan her konuda destekçi olacağız. Bu ittifakın temelleri 15 Temmuz gecesi atıldı. Darbeyi duyduğumuzda kimin kime karşı olduğunu bilmeden teşkilatlarımızı uyarıp darbeye karşı mücadele edileceğini duyurduk. Meclis bombalanırken oradaydık. Arkadaşlarımız illerde ilk sokaklara çıkanlardan oldu. Sivil bir hareketin içinde yer aldık. Milli iradeye kimsenin el koymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu seçim, milli iradeye millet dışında hiç bir güç müdahale edemez diyenlerle karşısında olanların seçimidir. Bu ittifak sadece Türkiye için değil tüm İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin geleceği için kuruldu. Kerkük\'te de, Halep\'te de, Kırım\'da da herkes Cumhur İttifakı\'nın kazanması için dua ediyor. HDP\'ye verilen her oy PKK\'ye verilmiştir. HDP\'nin ayağına giden PKK\'nın ayağına gitmiştir. Bana göre Pervin Buldan ile Salih Müslüm\'ün farkı yoktur. Bana göre Selahattin Demirtaş ile Öcalan\'ın farkı yoktur. Bunlar örgüttür ve birisi şehir birisi dağ kadrosudur. Biz olaya böyle bakmazsak Kürt kardeşlerimize de yanlış yapmış oluruz. Biz dik durup düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Biz, HDP\'nin PKK ile farkının olmadığını anlatmalıyız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Mustafa Destici\'nin konuşması

- Abdulhamit Gül\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

22)HAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAVUNMA SANAYİNİN YERLİ OLMASI LAZIM

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi, \"En başta savunma sanayinin yerli olması lazım\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa\'nın Mudanya ilçesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili ve partililer ile Mudanya\'ya giden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, esnaf ile görüştü. Çavuşoğlu, Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası\'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi. \"En başta savunma sanayinin yerli olması lazım\" diyen Çavuşoğlu, \"Bugün terörle mücadele ederken, bize parmak sallayan birileri, \'Verdiğimiz silahları terörle mücadelede kullanmayın\' diyor. Heron\'u alıyorsunuz, yazılımları İsrail\'in elinde. Tanklarımızı tamir için yolluyoruz, geri göndermiyorlar\" ifadelerini kullandı.

\'KILIÇDAROĞLU BİR APARATTIR\'

Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştrilerde bulunan Hakan Çavuşoğlu, \"CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ile bildiğiniz CHP olmaktan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir aparattır, bir projedir. Yegâne görevi, yurt dışında pişirilen ne kadar senaryo varsa Türkiye\'ye dönük olarak onlara omuz vermek, burada onların aktörü, piyonu, figüranı olmaktır. Türkiye\'yi dışarıya jurnalleyen CHP, teröristlerle kol kola gezen CHP, teröristlere destek veren CHP, Türkiye\'de ne kadar aykırı ses varsa onların sesini burada dillendiren CHP, yabancı güçlere \'gel gel\' diye çağrı yapan CHP. Şimdi bunlar, milletin önüne sandık konulunca şirinlik yapmaya başladılar. Vatan, millet sevdalısı kesildiler. Gülücükler dağıtıyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Ziyaretlerden detaylar

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

23)BODRUM\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda saksılara ekili halde uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda saksılara ekili hint keneviri ele geçirirken, narkotik köpeği Molly de çeşitli yerlerde saklanan satışa hazır haldeki esrarı buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Narkotik köpeği Molly\'nin uyuşturucu aramasından görüntü

- Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

24)KAÇAK İÇKİ YAPIMINDA KULLANILAN 1 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde kaçak içki yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Kaçak içki yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği aldıkları ihbar üzerine Ortakent Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenledi. M.G., E.N.H. ve E.A.\'in birlikte yaşadığı eve düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 172 boş şişe, 1710 sahte bandrol ve yaklaşık 1 ton sahte içki yapımında kullanılan alkole el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Alkolün evden çıkarılarak araçlara yüklenmesinden görüntü

- 3 kişinin gözaltına alınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

25)FETÖ\'NÜN BİLECİK İMAMI YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANDI

EDİRNE\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan örgütün Bilecik imamı\' Turgut S.\'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçarken yakalandı.

54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, hudut kartalları, askeri yasak bölge üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'a gitmek isteyen 4 kişilik bir grubu yakaladı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin örgütün Bilecik imamı Turgut S., Ahmet Yasir K., örgüt bağlantısı nedeniyle hemşirelik mesleğinden ihraç edilen Öznur S. ile Onur B. oldukları belirlendi.

\'ByLock\' kullandıkları da tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Edirne\'den Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheliden, FETÖ/PDY terör örgütünün \'sözde\' Bilecek imamı olduğu öne sürülen Turgut S. ile şüpheli Ahmet Yasir K., çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlik F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

Gözaltındaki diğer şüpheliler Öznur S. ile Onur B.\'nin jandarmada işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Edirne adliyesi

-Şüphelilerin gelişi

-Adliyeye girişleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / EDİRNE (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

26)TEKİRDAĞ\'DA ÇÖP KONTEYNIRINDAKİ PATLAMA VE KOKU PANİK YARATTI

TEKİRDAĞ\'da, sokak üzerinde bulunan çöp konteynerine atılan belirsiz kimyevi maddenin patlaması, hem kötü koku hem de korku yarattı. İtfaiye ekipleri köpüklü müdahale ettiği konteyneri, toprağa gömdü.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Yeniçağ Sitesi yakınındaki bir çöp konteynırına iddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, küçük torbalar içerisinde ne olduğu bilinmeyen kimyevi maddeler atıp ortadan kayboldu. Bir süre sonra site sakinleri duydukları patlama sesi ve çevreye yayılan ağır kokular üzerine dışarı çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Patlamanın ve kokunun yol üzerindeki bir çöp konteynerinden geldiğini tespit eden site sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen terörle mücadele ve asayiş polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise çöp konteynırındaki cisimlere önce köpük sıktı. Ancak çöp kutusundaki belirsiz madde ağır bir koku yayarak patlamaya devam edince, getirilen bir kepçe yardımı ile esrarengiz kimyevi madde çöp konteyneri ile birlikte toprağa gömüldü.

Site sakinlerinden Yaşar Şen, \"Evde oturuyordum bir patlama sesi duydum. Sonra merak edip dışarı çıktığımda burada bir şeyin patlama yaptığını ve koku geldiğini gördüm. Sonra itfaiyeye haber verdik\" dedi. Mahalle sakinleri ise merakla yapılan çalışmaları izlerken, polis etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak söz konusu kimyevi maddeyi kimlerin buraya bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ise toprağa gömülen kimyevi maddeler üzerinde bugün geniş kapsamlı inceleme yapılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olay yerindeki itfaiye ve polis ekipleri

-İtfaiyenin sıktığı köpükler

-Etrafta araştırma yapan polisler

-Kepçenin çukur kazması ve konteynırı toprağa gömmesi

-Meraklı vatandaşlar

-Patlayan cisimden parça görüntüsü

-Mahalle sakini ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

27)MÜFTÜLÜĞE TEPKİ GÖSTERİP, İNŞAATI BİTMEYEN CAMİYİ SATIŞA ÇIKARDILAR



HAKKARİ\'nin Bağlar Mahallesi\'nde yapımı süren cami bitirilemeyince mahalle sakinleri tarafından tepki amaçlı satışa çıkarıldı. Mahalle sakinleri cami için tüm imkanlarını kullandıklarını, 800 bin TL masraf yaptıklarını destek alamadıkları için de Hazreti Ömer Camisi\'ni satışa çıkardıklarını söyledi. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın cami yapımlarına yapılan yardımları durdurduğunu belirtti.

Hakkari\'nin Bağlar Mahallesi sakinleri 4 yıl önce eski camiyi yıkarak, yerine yeni bir cami yaptırmak için çalışmalara başladı. 1\'inci katı Kuran kursu, ikinci katı erkek ve kadın taziye evi, üstü ise 400 kişi kapasiteli cami olarak inşa edilen binaya 800 bin lira masraf yapıldı. Arsasını bağışlayan Hacı Er, giderlerin tamamını mahalleli ile birlikte yaptıkları çalışmalarla karşıladıklarını, inşaatında da işçi olarak çalıştıklarını anlattı. Hazreti Ömer Camisi\'ni belli bir seviyeye getirdiklerini belirten Er, müftülükten de destek istediklerini söyledi.

Hacı Er, tüm çabalarına rağmen gerekli desteği göremediklerini, müftülüğe gittiklerinde ise yardım ve destek yerine tepki gördüklerini öne sürerek, \'Siz cami değil, apartman yapmışsınız\' denildiğini söyledi. Er, \"Yaptığımız apartman ise bizde caminin kubbesini yıkıp apartman olarak satmaya karar verdik. Devlet sahip çıkmıyorsa, bizim yapacağımız bir şey yok. Bundan dolayı da satışa çıkardık\" diye konuştu.

Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın cami yapımlarına yardımları durdurduğunu, buna rağmen Bağlar Mahallesi\'ndeki Hazreti Ömer Camisi\'ne yaklaşık 20 bin TL destek verdiklerini belirtti. Müftü Gürbüz, Hakkari\'ye yeni yapılan camilerin 3 kattan aşağı olmadığını, yeteri kadar destek veremediklerini, bundan dolayı da \'apartman yapmışsınız\' diye bir ifade kullandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Mahalle sakini Mehmet Akbulut konuşması

- Cami içinde inşaat malzemeleri ile çalışması

- Hacı Er konuşması

- Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

28)MANİSA\'DA \'MİLLET KIRAATHANESİ\' AÇILDI

MANİSA\'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim meydanlarında bahsettiği \'Millet Kıraathanesi\' açıldı. Yunusemre Belediyesi tarafından açılan \'Millet Kıraathanesi\' kitaplarla doldurulurken, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çerçi kıraathaneye gelen kişilerin kitap okuyup, çay ve kek ikramlarından faydalanabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı \'Millet Kıraathanesi\' projesinin bir örneği Manisa\'da açıldı. AK Partili Yunusemre Belediyesi\'nin Kaynak Mahallesi\'ndeki tek katlı bir binada açtığı kıraathanenin içinde kitaplar, dinlenme alanları ve bilgisayarlar konuldu. \'Millet Kıraathanesi\'nin açılışını AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve vatandaşlar yaptı. Kıraathanenin içini gezen vatandaşlar, burada kitap okuyup rahatça çay içebileceklerini söyledi. 74 yaşındaki Hüseyin Pala, daha önce böyle bir kıraathaneyle karşılaşmadığını belirterek, \"Çok güzel bir yer olmuş. Gençler burada kitap okuyabilirler. Ben de her zaman buraya gelirim. Kahveye gidemeyen gençler dışarda dolaşıyor, böyle bir yerde vakit geçirebilirler\" dedi.

OSMANLI DÖNEMİNDEKİ KÜLTÜR YAŞAYACAK

AK Partili Başkan Çerçi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Millet Kıraathanesi\' projesini açıkladığında muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirterek, \"Muhalefet tarafından bu proje polemik konusu haline getirildi. Bu hayırlı bir iş, güzel bir düşünce. Seçim meydanlarında muhalefetin ağzına sakız yapıldı. Cumhurbaşkanımızın derdi Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanmasıdır. Halkımızın kahvede otururken bile dağarcığına bir şeyler ilave etmesidir. Osmanlı döneminde kıraathane kültürü var. Okuma salonu olarak açılmış kıraathaneler kahvehanelere dönüşmüş. Sadece sohbet edilen, çay kahve içilen ortamlara dönüştürülmüş. Cumhurbaşkanımızın arzusu zamanın boşa geçirilmemesidir. Biz bu projeyi çok benimsedik. Siyasi bir polemik konusu değildir\" diye konuştu.

Binayı restore edip kıraathaneye dönüştürdüklerini ifade eden Çerçi, Millet Kıraathanesi\'nde e-kütüphanenin de bulunduğunu belirterek, \"Çayını, kahvesini, kekini belediyemizin imkanlarıyla tüketebilecekler. Dinlenebilen, kitap okunabilen, çayın kahvenin içilebileceği bir mekandır. Burası bir kütüphane değildir. Sadece öğrencilere değil halka da açıktır. Herhangi bir ücret de istenmeyecek\" dedi.

\'Millet Kıraathanesi\'nin gündüz açık olacağını, talep olması halinde gece de hizmet vereceğini dile getiren Başkan Çerçi, kendisinin de kitap bağışladığını belirterek, kitap sayısının artırılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından \'Millet Kıraathanesi\'nin açılış kurdelesi kesildi ve vatandaşlar kıraathaneyi gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Millet Kıraathanesi\'nden genel görüntü

- Kıraathanenin içinden görüntü

- Vatandaşların kitapları incelemesinden görüntü

- Belediye Başkanı Mehmet Çerçi\'nin konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================