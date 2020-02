DHA YURT BÜLTENİ - 1

ERDOĞAN: MİLLETİM 24 HAZİRAN\'DA SİZLERİ SANDIĞA GÖMECEK (EK)

1)ERDOĞAN, İZMİT\'TE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli\'den sonra geldiği İzmit\'te, Milli İrade Meydanı\'nda toplanan kalabalığa konuştu. Alanda hazır bekletilen sağlık ekipleri sıcaktan etkilenenlere müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada siyaseti milletle beraber yaptığı belirterek, \"Biz siyaseti milletimizle beraber yapıyoruz. Makam mevki için değil, geride eserler bırakmak için yapıyoruz. Ekonomimizi, ticaretimizi, soframızdaki ekmeği büyütmek için çalışıyoruz. 81 milyonun her ferdine hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar ayrımcılık düşüncesini kapımıza yaklaştırmadık. Bay Muharrem çıkmış açıklama yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın? Siz bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi bilmiyor muyuz? Dürüst olun dürüst. Onları odalara çekip neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Bize neler anlatıyorsunuz. Neymiş \'Annesi örtülü, kız kardeşi örtülüymüş.\' Onlara saygım var. Ama benim sana saygım yok. Çünkü siz çile çektirdiniz çile. Sizde değişen bir şey yok. Nedir sizin imam hatip düşmanlığınız. \'Ben imam hatipte öğretmenlik yaptım\' diyor. Sen kendine bak kendine. Şimdi ne oldu? Bay Kemal o da aynı. Bunlar kalıptan kalıba giren tipler. Dürüst değiller. Şehirlerimizin oy tercihlerine göre bunlar renk ayıranlardan. Bunları iyi tanırız. Yeri gelir bir yerde cuma namazına dururlar, bir yerde cenaze namazına dururlar. Olduğun gibi görün göründüğün gibi ol. Oy almak için bu numaraları neden yapıyorsun\" dedi.

MİLET KIRAATHANELERİN KAFAYI TAKMIŞ

Muharrem İnce\'nin millet kıraathanelerine kafayı taktığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Şimdi millet kıraathaneleri kafayı ona takmış. Şimdi bu kıraathane denince kumarhane anlıyor. Hani iskambil okey taşları falan onu anlıyor. Bay Kemal ve bay Muharrem, \'kıraat\' okumak anlamına gelir. 24 saat açık interneti var, kekini orada yiyecek. Zeytinburnu çorba bile veriyor, bunlar ücretsiz olacak. Adamın dediği \'O kek verecek ben de fabrikalara işçi alacam\' diyor inanıyor musunuz? Sivaslı Nuri Demirağ\'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. CHP budur. Kime yutturacaksınız sizin bu ülkede dikili ağaç, dikili taşınız yok. 24 Haziran\'da benim halkım bu yalan üzerine bir şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek.\"

\'BUNLARIN OLDUĞU YERDE MODERN ŞEHİR BULAMAZSINIZ\'

Diyarbakır\'a gittiğini hatırlatan Erdoğan, \"Gençler geçen Diyarbakır\'daydım. Güneydoğulu kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Diyarbakır\'da 4 gidiş 4 geliş yol. O terörün kol gezdiği Diyarbakır\'da böyle bir güzellik. Kanaat önderleriyle görüşme yaptık muhteşem. Havalimanına giderken bazı dükkanlara uğrayalım dedik. Ufak bir miting orada yaptık, fakat o cadde muhteşem. Kocaeli\'de belki de yok. Bunlar bir dikili taş yapmıyor ama biz yapıyoruz. Biz çamurdan bataktan İstanbul\'u kurtardık. Aynı şekilde hava kirliliğinden kurtardık. İstanbul\'u susuzluktan kurtardık. Susuzluk, çöp dağları, hava kirliliği denilince CHP. Öyle değil mi bunları yaşamadık mı? İstanbul Belediye Başkanlığını bunlardan kurtulmak için kardeşlerim bana belediye başkanlığını verdi. Kocaeli\'yi aldıktan sonra ne hale geldi, aynı şekilde Ankara. Bunların olduğu yerde modern bir şehir, modern bir ülke bulamazsınız. Biz yıkmanın, durdurmanın değil, daha iyisi, daha güzelini kazandırmasının davasını güdüyoruz\" dedi.

\'SLOGANLA CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİREMEZSİN\'

Muharrem İnce\'nin kendisine hakaret ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Tutturmuş ben \'Fizik öğretmeniyim\' diye. Ama fizik öğretmeni olmak sana bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etme yetkisini vermez. Dün akşam Kadıköy\'de \'Hırsız Erdoğan\' diye onlara slogan attırıyor. Bana bak Muharrem, önce haddini bileceksin, kendini bileceksin, cinsini bileceksin. Kalkıp da bu ülkenin cumhurbaşkanına sloganla hakaret edemezsin. Birisi çıkıyor \'Külliyeye gitmem.\' Senin genel başkanın kuzu kuzu bizim külliyemize geldi. Zaten siz yalancısınız. Ya bizim altından klozetle ne işimiz var. Bunlar altınla, pirinci karıştırıyorlar. Onlar bunu anlamaz. Niye? E cehalet. Bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyor. Ben halkıma, milletime inanıyorum. Ankara\'da külliyenin caminin kıble kısmında sergi salonu yaptık. Orada muhtarlarımızla 2 bin 200 kişilik iftar verdim. Muhteşem bir iftar oldu. Oraya bunların gelmeye yüzü tutmaz. Biri çıkmış \'Yıkacağım\' diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun? Bu milletin helal parasıyla yapılan buraları neyle yıkıyorsun. Haddini bil haddini. Bunlar cahil.\"

\'BİZ UZAYA NASIL ULAŞACAĞIZ BUNUN ÇALIŞMALARINI YAPIYORUZ\'

Muhalefetin akşam yalan, sabah yalan söylediğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Siz çırağa bakkal dükkanını teslim eder misiniz? Bunlar çırak bile değil. Ne diyor bay Muharrem \'Ben kanal İstanbul\'a karşıyım\' kafaya bak kafaya. Ufuk yok ufuk. Şurada geçenlerde bir gemi boğazda yalıya çarptı. Tanker olsaydı Allah muhafaza aylarca yangın olurdu. Daha önce yaşadık. Bunarın kafası basmıyor, bu CHP\'nin tarihi böyle. \'Otomobilde bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor\' diyor. Kocaeli, Bursa ile otomobilin merkezi. O zannediyor ki bizim oto projemiz benzinli veya mazotlu zannediyor. Bay Muharrem elektrik, elektronik motorla çalışacak. Tesla sahibi Elon Musk geldi. Sana gelmedi Muharrem. Niye geldi bize? Senin gibi birisiyle bu işler yapılmaz. Biz uzaya nasıl olacak da bir an önce ulaşacağız bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama öğrenecek inşallah 24 Haziran\'dan sonra baya vakti olur.\"

\'FETÖ\'YE ÜLKENİN ANAHTARINI TESLİM ETMEK İSTİYORLAR\'

Muhalefetin FETÖ\'ye anahtarı teslim etmek istediğini de söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Bunlar FETÖ\'nün ağzıyla konuşuyorlar. FETÖ\'ye ülkenin anahtarını teslim etmek istiyorlar. Bay Muharrem gitti Edirne\'ye terörist başı konumunda olan, 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan kişiyi gidip ziyaret ediyor. Gençler aman ha bu oyunlara gelmeyin. Tutturmuşlar \'Çıksın aday olsun.\' Partisi de propagandasını yapıyor, bu bile fazla. Şu anda tutuklu mu bu adam? tutuklu. Bitti, bir an önce adalet karar vermesi lazım. Ölenlerin ailesine sormak lazım. Yasin Börü\'nün annesine sormak lazım. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım. Türkiye\'ye eski ezik günlerine döndürmenin planlarını yapıyorlar. Kocaelili kardeşlerime muhalefete şunları sormasını istiyorum; AK Parti Türkiye\'de 204 bin derslik yaptı bunları yıkacak mısınız? 69 milyon kişiye internet hizmeti sağladı onları kesecek misiniz? Yeni hastaneleri kaldırıp atacak mısınız? Kocaeli şehir hastanesinin inşaatını durduracak mısınız? Kocaeli\'nde toplu konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı kapı dışı edecek misiniz? Hızlı tren hatlarını kaldıracak mısınız? Siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? Bunlar yapar yapar. Önümüzde 29 Ekim\'de havalimanını açıyoruz. Orada bir televizyon programı yapacak güzelliklerini göreceksiniz. Bunlar bu işlerden anlamaz. 525 baraj, 528 hidro elektrik santrali yaptık. Bunları da yıkacak mısın bay Muharrem? Muhalefet adayları karşınıza geldiğinde bunları sorun. Adamın işi gücü yok İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor. Ben de Malatya\'ya gittim. Onlar protokol mensubu ve aynı masada oturuyoruz. Konuşmamın bir yerinde alkışladılar. Tuttu \'Apoletleri sökeceğim\' dedi. O apoletleri sen mi sökeceksin, apoletleri sökecek olan yargıdır yargı, cahil.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Sıcaktan bayılanlar

Alandan detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================================

2)YILDIRIM\'DAN İNCE\'YE: TERÖRE DESTEK VERENLERE MORAL VERMEK SANA MI DÜŞTÜ?

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Selahattin Demirtaş\'ı tutuklu bulunduğu Edirne\'deki cezaevinde ziyaretine tepki göstererek, \"Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi?\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını dün Edirne ve Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde sürdürdü. Edirne Selimiye Camii Meydanı\'nda halka seslenen Başbakan Yıldırım, 16 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Türkiye\'ye 16 yılda 3 kat büyüttüklerini söyleyen Yıldırım, \"İhracat rekorları kırdık, geçtiğimiz yıllarda 10 yıl içerisinde neredeyse 8 milyon vatandaşımızı yeni iş aş imkanı yarattık. Bu sayı Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının oluşturduğu istihdam sayısından daha fazla. Eğitimde dev yatırımlar yaptık. 284 bin derslik yaptık, evlatlarımızın hizmetine verdik. Şehir hastaneleri kurduk. Edirne\'ye 400 yataklı güzel bir hastane yaptık mı? Bütün ilçelerine hastane yaptık mı? Hayırlı uğurlu olsun. 5 bin ambulans aldık. Yurdun her yerinde 383 kilometre uzunlukta 258 tane tünel açtık. Bakın Ak Parti iktidarından önceki iktidarlar 30 yılda 3 bin metrelik Bolu Tüneli\'ni açamadı. Ak Parti iktidarı 400 kilometreye yakın tüneli 15 yıla sığdırdı. Dünyanın ikinci büyük tüneli Ovit Tüneli de önümüzdeki çarşamba günü açılacak. Kardeşlerim, biz kendimizi bu ülkeye ait gören insanlarımız ve daima milletimizin hizmetindeyiz.\"

\'ESNAFIMIZA MÜJDE VERİYORUM\'

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiyi verme kararı aldıklarını belirterek, \"Onu bile çarpıtmaya çalışıyorlar. Yok az verecek , çok verecek, vermeyecek diye milletin kafasını karıştırıyorlar. Adılar mı emeklileriniz? Güle, güle kullansınlar. Daha fazlasına layık emeklilerimiz. İnşallah imkanlarımız daha fazla gelişirse, daha fazla imkan sağlayacağız. Bu arada esnafımızı da bir müjde verelim buradan, Edirne\'den esnafımıza müjde veriyorum. Evet şimdi Türkiye\'nin her tarafında 750 bin tane esnaf basit usulde vergi veriyor. 2018\'de bu esnafımızdan 9 bin bira altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir de çok önemli bir iş yaptık bu ara imar barışı. İmar barışı büyük bir reformdur bugün Türkiye\'de 13 milyon bina, işyeri, gece kondu, ruhsatsız yapı var. Yani en az 13 milyon hane nüfus sayısını sayarsan 40 milyon vatandaşımızın devletle, belediyelerle sorun var. Bu sorun 50 yıldır devam ediyor. Dedik ki, devlet, milletle kavgalı olmaz. Devletin işi millete hizmet etmektir onun için barış elimizi uzattık, imar barışını getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz cuma günü başladı müracaatlar. Çok müthiş bir ilgi var. İl müdürlüklerimizden, internet üzerinden, evinde elektriği, suyu olmayan, imarı olmayan, kat mülkiyeti olmayan, mülkiyet sorunu olan, imara aykırılıkları olan herkes bütün vatandaşlarımız bu tarihi fırsatı değerlendirsinler istiyoruz\" dedi.

\'EKONOMİ ÜZERİNDEN AYAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR\'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye\'nin geliştiğini ve büyüdüğünü anlatarak, \"Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe, ekonomi üzerinden seçim üzeri ayar vermeye çalışıyorlar. Maksat Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın. Edirne ne diyorsunuz? Güçleri yetebilir mi? Milletin adamını engelleye birler mi? Bunlar sadece, sadece dışarıda değil, bunların içerine şak şakçıları da var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye\'nin önünü kesemezler. Bakın gururla izliyoruz. Türkiye\'nin en iyi markalarından biri Türk Hava Yolları. Bugün dünyada 8\'inci, Avrupa\'da 2\'inci hava yolu seçildi. Yüzde 81 dolulukla dünyanın 307 noktasına uçuş yapıyor. Yine Türkiye\'nin enerji güvenliğini sağlayacak Türk akımı bu yıl sonu tamamlanıyoruz. TANAP projesini açılışın sayın cumhurbaşkanımız 12\'sinde Eskişehir\'den yapacak. İlk gaz inşallah bu yıl içerisinde geliyor\" dedi.

\'ASIL İLKELLİK YERLİ OTOMOBİLE KARŞI ÇIKMAKTIR\'

Yerli otomobilin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Yıldırım, \"Kendini yerli ve milli olarak tanıtan Muharrem İnce de diyor ki, yerli otomobil yapmak ilkelliktir. Asıl ilkellik yerli otomobile karşı çıkmaktır. Yerli otomobil fabrikasında 200 bin araç üretilecek, binlerce kardeşimiz iş sahibi olacak. Yerli otomobil senin bildiğin otomobil değil, sürücüsü olmadan da gidecek bu otomobil. Bu otomobil akıllı otomobil ilkel değil Muharrem İnce. İlkel değil akıllısını yapıyoruz akıllısını. Aklını başına alda yerli ve milli girişimlere karşı çıkma. Yoksa Edirneliler sana hesabını sorar\" dedi.

İNCE\'YE ZİYARET TEPKİSİ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ilk işinin Edirne\'ye gelerek cezaevinde bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etmek olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Sizinle görüşmeye mi geldi? Yok. Orada cezaevindeki PKK\'ya arka çıkan, \'PKK\'lıların cenazesine gitmezseniz sizin hesabınızı görerim\' diyenlere, orada 6-7 Ekim olaylarını, insanları sokağa çağırarak, 53 tane masum insanımızın kanına girenlerin cezaevinde ziyaretine gidiyor. Ona moral veriyor. Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Böylece Türkiye\'yi temsil edemezsin. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi? Kardeşlerim Alparslan da bizim, Fatih de bizim Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye\'yiz.\"

\'PKK, FETÖ, TERÖR KARDEŞLİĞİ YAPIYOR\'

Başbakan Binali Yıldırım, cumhurbaşkanlığı seçimlerin de iki söylemin ön plana çıktığını belirterek, şunları söyledi:

\"Aslında iki zihniyetin yarışı var. Biri Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesin de çıkarmaya çalışan, bunun sözünü veren Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Öte yandan Ak Parti\'nin 16 yıldır Türkiye\'ye kazandırdıkların durduracağını, iptal edeceğini ve yapmayacağını söyleyen bir ekip. Bunlar kim? Bunlar yıkım ekibi, yıkım. Ak Parti yapar, bunlar yıkar. Bir yandan terörle mücadele, beka meselesi diyen, memleket meselesi diyen Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan terörü ülkemiz üzerinde yapılan terörün ülkemiz üzerinde yaptığı planları görmezden gelen ekip. Bakın değerli kardeşlerim. Yakalanan PKK\'lı terörist ne diyor? İfadesinde, \'YPG, PKK, HDP\'nin başlattığı hendek kalkışmasında ve 15 Temmuz darbe girişimde FETÖ ile PKK biz birlikte çalıştık.\' Görüyorsunuz biz boşuna terör demedik. Bunların ipi aynı yerde, bunlar aynı merkezden yönetiliyorlar, bunlar proje örgütleri. Efendileri ne derse onu yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, bu tam bir terör kardeşliğidir. PKK, FETÖ terör kardeşliği yapıyor. FETÖ ile PKK\'nın aynı kaynaktan beslendiğini milletimiz 15 Temmuz\'da gördü. Bayrakları, amblemleri farklı olabilir ancak ruhları bir, kirli emelleri birdir. Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için sahaya çıkan adayların cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç terörle ilgili bir şey söyleyenini duydunuz mu? Türkiye\'nin terör problemini nasıl çözeceklerine şahit oldunuz mu? Olamazsınız çünkü, el altından işbirliği halindeler. El altından teröre destek veren HDP ile işbirliği yapıyorlar.\"

\'TERÖRİSTLER YURT İÇİNDEN DIŞINA KAÇIYOR\'

Terörle mücadeleye değinen Başbakan Binali Yıldırım, yerli ve milli insansız hava araçlarının teröre göz açtırmadığını belirterek, terörle mücadelede çok başarılar sağlandığını söyledi. İnsanlıktan takati olmayan terör örgütünün takatinin tükendiğini söyleyin Yıldırım, \"Burandan açıklıyorum. Şimdi yurt içinden yurtdışına kaçmaya başladılar. Nereye giderseniz gidin, Kandil\'e gidersiniz orada da bulacağız, Fizan\'a giderseniz orada da bulacağız. Bu milletin, bu memleketin başına bela olmaktan kurtaracağız. Kahramanlarımız adım adım ilerliyor. YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, al birini vur ötekine. Adınız ne olursa olsun, kökününüz topunu kazıyacağız. Son terörist yok olana kadar, son silah susuncaya kadar kararlı mücadeleyi sürdüreceğiz. Efendim çözüm ne çözümü kardeşim vatandaşı katleden, masum insanları hayatına giren, ülkenin birliğini, beraberliğine, ay yıldızlı bayrağına düşman olanlarla çözüm olur mu? Çözüm PKK sorununun tamamıyla yok olmasıyla mümkündür. Bu PKK meselesini Türkiye\'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik. Millet biliyor ki, yaparsa Ak Parti yapar. Edirne 24 Haziran\'da bütün terör örgütlerine iyi bir Osmanlı tokadı vuralım mı? Cumhur ittifakı ile şer odaklarına hak ettiği cevabı verelim mi? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için birlikte yürümeye var mısın? Harikasın Edirne, muhteşemsin Edirne. Sizin bu desteğiniz oldukça bizim sırtımız yere gelmez\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Edirne\'ye yaptıkları hizmetleri de anlatarak, Edirne-İstanbul arasındaki hızlı tren için bu yıl çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

(EDİRNE)

Selimiye meydanından detaylar

Mitinge katılanlar

Alan ve Selimiye camii

Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

Alandan detaylar

Adayların tanıtılması

(LÜLEBURGAZ)

Miting alanında bekleyenler

Ellerinde bayraklar salyanlar

Milletvekilleri adaylarının tanıtılması

Başbakanın gelişi

Çocuklara oyuncak dağıtılması

Başbakanın gelişi

Başbakanın karşılanması

Başbakanın sahneye çıkması

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN / EDİRNE-KIRKLARELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================================

AKŞENER: BEN İNANIYORUM Kİ; İKİNCİ TURA BENİ BIRAKACAKSINIZ (EK)

3)\'HELALE, HARAM KARIŞTIRMAYACAĞIM\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir\'deki Bergama mitinginin ardından Manisa\'ya geldi. Saat 15.00\'te başlaması planlanan miting, 1 saat sarkınca partililer, sıcaktan korunmak için gölgeliklere sığındı. Kentin girişinde partililerin oluşturduğu konvoyla karşılanan Akşener, Cumhuriyet Meydanı\'nda Manisalılarla buluştu. Miting alanında \'Çiftçinin umudu Meral Akşener\' yazılı pankart açıldı. Mitinge katılanlar da ellerinde \'Şehzadeler şehrine hoş geldin Cumhurbaşkanım\', \'Bakan çocukları değil vatan çocukları\', \'Kurtar bizi Meral abla\', \'Ayy resmen devrim\' yazılı pankartlar taşıdı. Meydanda kendisini coşkuyla karşılayan partilileri selamlayan Akşener\'e, kürsüde 86 yaşındaki bir kadın bileziğini verdi. Akşener, \"Ben de bu bileziği alıyorum, seçim kampanyamda kullanacağım. Sizlerin karşısında söz veriyorum; bu bileziğe haram katmayacağım. Bugün öyle bir haldeyim ki biraz evvel Bergama\'da 75 liraya işçi olarak çalışan bir kardeşim 50 lirasını bana getirdi. Allah, beni onlara karşı utandırmasın. Helale, haram karıştırmayacağım. Böyle bir şey olursa Allah, bana hiçbir şey nasip etmesin. Ablam hakkını helal et\" dedi.

\'HALEP\'TE İFTAR YAPACAĞIZ\'

Sıcak havaya rağmen meydana gelen Manisalılara teşekkür eden Akşener, yola milletin desteği ile çıktığını belirterek, cumhurbaşkanı olduğunda ilk işinin, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve adaleti yeniden tesis etmek olacağını söyledi. Akşener, \"İşsiz kalan gençlerin, mezara gömülen köylünün yeniden ayağa kaldırılması için gereken tedbirleri alacağım. Dış politikada herkesle kavgalı Türkiye\'yi, yeniden komşularıyla iyi ilişkiler kuran bir ülke haline getireceğim. Suriye politikasını düzelteceğim. Bu 4 milyon Suriyeli kardeşimizi, mutlu olacak şekilde memleketlerine göndereceğiz. Sayın Erdoğan, Şam\'daki Emevi Camii\'nde namaz kılamadı; ama biz 2019 Ramazan\'ında Suriyeli kardeşlerimizle Halep\'te iftar yapacağız. 453 milyar dolar borç alındı, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 2 trilyon dolar hepimizin cebinden alınan vergilerle para toplandı. 2,5 trilyon dolar 16 yılda bu arkadaşların eline geldi. Bu 2,5 trilyon dolardan Manisa\'ya bir şey yapıldı mı?\" diye konuştu.

\'DİREKSİYONDA YORGUN ŞOFÖR VAR\'

Konuşmasına Türkiye\'yi otobüse benzeterek devam eden Akşener, \"Bir otobüs düşünün. İçinde Türk milleti. Direksiyonda yorgun bir şoför var. Biz yorgun şoförü arabadan indirip, evine dinlenmeye göndermek için yola çıktık. Bunu başaracağız. Siz, \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' dedikçe birilerinin asabını bozuyorsunuz. Dış politikada önüne gelenle kavga edip, kapı arkasında barışma modelini bitiriyoruz. Burada hepinizin huzurunda cumhurbaşkanı olduğumda ilk işim, şeker fabrikalarını satın alanların anlaşmalarını iptal etmek olacak. Şeker fabrikaları tekrar milletin olacak\" dedi.

\'BU ÜLKEYİ YÖNETEMEZ ARTIK\'

Konuşmasında \'Kanal İstanbul\' projesine yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, kendisine projeleri için kaynak sorulduğunu hatırlatıp, şöyle konuştu: \"2,5 trilyon dolardan devlete ait yatırım yapılmadı. Bütün bunların hepsini gözden geçireceğim. O kadar satılan fabrikanın yerine hiçbir şey yapılmadı. \'Bu 2,5 trilyon dolar nereye gitti?\' Bunun hesabını soracağım. Dış politikada gerçekten şeffaf, akıllı, sağduyulu, komşularıyla ilişkileri düzgün bir ülke haline geleceğiz. \'Oğlum, kızım cebinde kaç para var?\' diye halka sorduğumda çok sinirleri bozuluyor. Ben de \'Bakan çocuklarının cebinde trilyoncuk var\' diyorum. Biz \'Bakan çocukları yerine vatan çocuklarının yanında olacağız\' deyince sinirleri çok bozuluyor. 65 milyar dolara \'Kanal İstanbul\' yapılıyor. Bu 65 milyar dolar nereden bulunuyor? Manisa bundan hangi kazancı elde edecek? Bu soruyu kime sorduysam cevap vermiyor; ama bana herkes gence vereceğim maaş için kaynak soruyor. \'Fabrika yapacağım\' diyorum, kaynak soruyorlar. Çok çılgın bir proje daha yaptı. Kahvehane projesi. Gariban kahvehanecilerin kazancına göz diktiler. Devlet kahvehane yapar mı? Koy öğrencinin cebine parayı istediği yerde kahve içsin; ama yok, 2 orta kahve, 1 kek bedava. Bu da \'çılgın\' proje. Bu şoför, hem yorgun hem geveze. Bu ülkeyi yönetemez artık.\"

Meral Akşener, onuşmasının ardından İYİ Parti\'nin Manisa\'daki 10 milletvekili adayını sahneye çağırdı. Akşener, partisinin Manisa\'daki 8\'inci sıra milletvekili adayı Ömer Geriter\'in 50 günlük oğlunu kucağına alarak, sevdi. Akşener, milletvekili adaylarıyla birlikte partilileri selamlayıp, Manisa\'dan ayrıldı.

TİRE\'DE HALKA HİTAP ETTİ

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Manisa mitinginin ardından İzmir\'in Tire ilçesine giderek İtfaiye Meydanı\'nda halka seslendi. Diğer mitinglerde olduğu gibi Tire\'de de kadınlar Akşener\'e tülbentlerini verdi. Akşener, \'Zeynep\' isminde bir kızın yaptığı resmi vatandaşlara gösterek, \"Bunu Çankaya\'ya asacağım\" dedi. Sıcak havaya rağmen mitinge katılanlara teşekkür eden Akşener, vatandaşların Kadir Gecesi\'ni kutlayarak konuşmasına başladı. Akşener, \"Bugün beraberiz, birlikteyiz. Birlikte bir yol yürüyoruz. Önce kadınlar sonra gençler, bana \'Yürü\' dedi. İyi ki sizi dinlemişim. Türkiye 24 Haziran\'da seçime gidecek. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsanız onun kararını vereceksiniz. Bizi seçime sokmak istemediler. Akıl devreye girdi, Allah yardım etti ve biz seçime girdik. Herkesi haşlıyor, herkese kızıyor. Bana bir kızdı, Ahmet Davutoğlu gitti. Binali Yıldırım\'ı herkesin içinde haşlayacak diye korkuyorum. 1994\'te Büyükşehir Belediye başkan adayı iken bana \'Silkele başkan düşecekler\' derlerdi. Ben de şimdi iyi silkeliyorum. Yeter ki siz karar verin, ben silkeleyeceğim\" dedi.

\'İNİN BAKALIM ARABALARDAN\'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'yi eleştiren ve ekonomi alanındaki projelerinden söz eden Akşener, şöyle konuştu:

\"Bir evlere şenlik ekonomi bakanımız var. Diyor ki \'Kurla işimiz yok.\' O zaman çiftçinin mazotuna zam yapıyorsun. Doğalgaz, elektrik, mazot, benzin dolarla değil mi? Nasıl oluyor da sen \'Kurla işimiz yok\' diyorsun? Sen nasıl ekonomi bakanı oldun? Böylesine ehliyetsiz, bilgisiz ve sadece Tayyip Bey\'in gönlünü etmek için bakan oluyorsun. Tire, çiftçilik yapan bir yer. Soruyorum gençlerin işi var mı? Yok. Burada da en büyük sorun işsizlik. Devlet gencine iş vermek zorundadır. Veremiyorsa gereğini yapmak zorundadır. Biz fabrikalar açacağız, istihdam yaratıp, işsizliği gidereceğiz. Bu Kanal İstanbul projesi Türkiye\'ye ne fayda sağlayacak, soruyorum, cevap yok. 65 milyar dolar gömdünüz. Bunun kaynağı nerede? \'Kaynak nerede\' diye soruyorlar. Bizim kaynağımız var. Gençlere iş buluncaya kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Çünkü gençler ezilmesin istiyoruz. Bu bakanlar var ya arabalara biniyorlar. Bunların kendisi de kalmıyor, eşi, çocuğu, gelini biniyor. Bunun parasını da Tireliler ödüyor. Ben de diyeceğim ki \'İnin bakalım arabalardan.\' Alın size kaynak.\"

\'GERÇEK FETÖCÜLERİ YARGININ ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ\'

İktidarın FETÖ\'yle gerçek manada mücadele etmediğini iddia eden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Biz İyi Parti olarak, iyi geldik. Onlara da iyi geldik. Milletim dedi ki \'Kur partini.\' Kurduk, milletimize iyi geldik. Onlar ise bu devleti ele geçirmek için yola çıktılar. Bu devleti yönetmek için değil. Ne oldu? 15 Temmuz meydana geldi. Eğer 2010\'daki referandumu yapmasalardı 15 Temmuz olmazdı. Hepinizi uyardım buna rağmen yaptınız. Bu millet sizi sokaklardan köprülerden topladı. Komutan size \'Yürü\' dedi mi siz \'Yürümüyorum\' diyebilir misiniz? Şimdi 5 günlük erin \'Yürü\' dendiği zaman yürümekten başka çaresi yoktur. Harp okulu öğrencileri. Bu çocukları aileler devlete emanet ederler. 18 yaşındaki çocuğu müebbetin eşiğine getirdin. Emir talimat verenler kaçtı. 18 yaşındaki çocuklara, 5 günlük erlere müebbet. Bunun neresi FETÖ\'yle mücadele? Hadi oradan be. Asıl FETÖ\'cüler sizin içinizde. FETÖ\'cünün oğlu bilmem nereden vekil adayı. \'Gülen\'den icazet almadan iş yapmam\' diyen kişi bilmem nereden vekil adayı. Nerede senin FETÖ\'yle mücadelen? Biz tüm FETÖ\'cüleri yargının karşısına çıkartacağız. Seçilir seçilmez OHAL\'i kaldıracağız. OHAL\'de seçime gidiyoruz. Gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için, aydınlık bir ülke için, 24 Haziran\'da bir karar vereceksiniz. Tayyip Erdoğan ikinci turda kimi rakip olarak görmek istemez, ona göre kararınızı verin.\"

Miting sonunda \'Hasan\' isminde bir öğrenci sahneye çıkarak karne harçlığı olan 50 lirayı Akşener\'e verdi ve \"Bunu seçim için kullanır mısınız?\" dedi. Akşener de küçük çocuğa sarılarak teşekkür etti. Akşener, Gündoğdu Meydanı\'ndaki iftara katılmak üzere alandan ayrıldı.

İZMİRLİ GENÇLER ZARF İÇERİSİNDE AKŞENER\'E 75 LİRA VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir programının finalini Gündoğdu Meydanı\'nda katıldığı iftar ile yaptı. Meydana kurulan masalarda partililerle halkın katıldığı programda iftar yapan Akşener, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde şaşkına döndü. Bir kız elinde zarfla sahneye çıkarak Akşener\'e sarıldı ve elindeki zarfı verdi. Akşener, gençlerin İYİ Parti\'nin kampanyasına destek sunmak için kendi aralarında para topladığını açıkladıktan sonra zarfı açtı. Zarfın içinden 75 lira çıktı. Seçimlere dair de açıklama yapan Akşener, \"Abdullah Gül\'ü kabul etseydim iki milli görüşçü arasında karar verecek olacaktınız\" diye konuştu. Akşener, konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım\'ı da eleştirerek, \"Benim ağzımdan TİKA ile ilgili bir laf çıkmamıştı. Satmaya kalkışsam söylerim. Senden mi korkacağım\" diye konuştu.

İzmir\'de; Bergama ve Tire ilçelerinde miting yaptıktan sonra kent merkezine gelen Meral Akşener, Gündoğdu Meydanı\'nda İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Akşener, menüde yer alan mercimek çorbası, pilav, etli patates ve tatlıdan yedi. İftarın ardından konuşan Akşener İzmir\'den övgü dolu sözlerle bahsetti. İzmir\'in İYİ Parti\'yi ve kendisini bağrına bastığını söyleyen Akşener, \"Atatürk\'ün İzmir\'i, Zübeyde annenin İzmir\'i. Bu memleketi yönetmek için değil ele geçirmek için yola çıkanlara ilk defa dur diyen İzmir. İzmir var oldukça, İzmirli var oldukça Cumhuriyetin temel değerlerini değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İzmir, sorgulayan şehir, İzmir, biat etmeyen şehir. İzmir, Atatürk\'ü seven şehir. Cumhuriyetin bekçisi İzmir. Aranızda olduğum, aynı sofrayı paylaştığım için büyük heyecan, mutluluk ve onur duyuyorum\" dedi.

Vatandaşların 24 Haziran\'da iki alanda karar vereceğini kaydeden Akşener, \"Cumhurbaşkanı kim olsun? Milletvekilleri kim olsun?\" dedi. Bunun üzerine alandan \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganları yükseldi. Atılan sloganların ardından Akşener, \"İzmir cevabı verdi\" dedi. Daha sonra Türkiye\'nin yorgun olduğunu söyleyen Akşener, \"Türkiye yorgun, gerim gerim gerilmekten nefes alamıyor. Türkiye huzursuz. Sabah başka, öğleden sonra başka konuşan siyasetçi tipinden yoruldu. Herkese çemkiren, hakaret eden siyasetçiden yoruldu. Nefes almak, huzur bulmak istiyoruz. Bu ülkede kardeş gibi huzur içinde yaşamayı istiyoruz\" diye konuştu.

EKONOMİ BAKANINI ELEŞTİRDİ

Türkiye\'nin 453 milyar dolar borç aldığını, 70 milyar dolar özelleştirme yaptığını ve Türkiye\'den 16 yılda 2 trilyon dolar vergi alındığını söyleyen Meral Akşener, \"Bunların hepsi toplamı 2 buçuk trilyon dolar. İzmirli genç işsiz. İzmir\'e devlet fabrika yaptı mı? Devlet İzmir\'e hizmet getirdi mi? Peki 2,5 trilyon dolar nereye gitti? Köprüler yapıldı yandaş müteahhide. Tüp geçitler yapıldı, şehir hastaneleri yapıldı yandaş müteahhidin. Utanmadan \'Şehir hastanelerinin müşterisi artacak\' diyen bir Cumhurbaşkanı ve adayı var\" dedi. Bu sözlerin ardından yuhalayan kalabalığa müdahale eden Akşener, \"Biz yuhalamıyoruz. Biz 24 Haziran\'da gereğini yapıyoruz\" dedi.

Açıklamasının devamında sözü hükümetin yatırımlarına getiren Akşener, \"65 milyar dolara meşhur çılgın proje kanal İstanbul yapılıyor. Her gittiğim yerde bu soruyu soruyorum. Sormaya da devam edeceğim. Gençlere maaş bağlayacağım diyorum. \'Kaynağın nerede?\' diyorlar. Kredi kardı borçlarını sileceğim diyorum, \'Kaynak nerede?\' diyorlar. Fabrika yapacağım diyorum \'Kaynak nerede?\' diyorlar. 65 milyar doları gömüyorsun oraya, Türkiye\'ye faydası nedir, kaynağı nerede? Ben şimdi kaynaklarımı söyleyeyim. Başbakan da soruyor. Ekonomi bakanı denilen birisi var. Şaka gibi. Kaynak çarçur ettiğiniz, arpalık haline çevirdiğiniz pek çok devlet kurumunun harcadığı, israf ettiği paralar. Bunlardan biri TRT\" diye konuştu.

\'SENDEN Mİ KORKACAĞIM\'

Akşener, \"Ağabeyler çok kızgın. TRT\'yi satıyorum, özelleştiriyorum. 2 buçuk milyar TL\'lik kaynak cebinizde kalıyor. Bu parayla da gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Yıllık 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Devlet alışveriş yapıyor. Tek bir elden satın almalar yapılacak. Araştırdık yüzde 15\'e yakın tasarruf edilebileceği çıktı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) kavgası çıktı Binali Yıldırım üzerinden. \'FETÖ talimat verdi\' diyor. Benim ağzımdan TİKA ile ilgili bir laf çıkmamıştı. Satmaya kalkışsam söylerim. Senden mi korkacağım? Bütün kurumları inceleyeceğiz dedik. Bu TİKA nasıl bir şeymiş. Baktık yıllık 8 milyar dolar harcanıyor. Nereye gittiği belli değil. 6 buçuk milyarı sizin cebinizden çıkmış. Bir tane proje bulabildik. 25 kilometrelik otoyol yapılmış. Mogadişu\'da yol yapılmış. Somali nere, İzmir nere?\" ifadelerini kullandı.

Akşener\'in konuşması sırasında bir genç kız sahneye çıkarak önce Meral Akşener\'e sarıldı ardından da elindeki zarfı verdi. Meral Akşener, \"Bizim uçağımız yok, uçak da tutamıyoruz. Gençler kendi aralarında para toplamış. Allah razı olsun. Bu küçük küçük paralarla bir kampanya yürütüyoruz. Akıl, beden gücüyle bir kampanya yürütüyoruz. Ben 24 yıldır aktif politika yaparım, hayatımda bu kadar mutlu çalıştığım hiçbir seçim olmamıştır. İzmirliler, bu mübarek gecede sizlerin huzurunda söz veriyorum. 75-20-5 liralık miktarlarla yürüttüğümüz kampanyaya vallahi billahi haram karıştırmayacağım\" dedi.

\'ARTIK GÖNDER EVİNE DİNLENSİN\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir yüzükle siyasete başladığını söyleyen Akşener, \"Eğer bundan başka şeyler olursa hırsızlıktır demişti. Ben demedim kendi dedi. El hak doğru söylemiş. Adam yorgun, bir de geveze. Artık gönder evine çoluk çocuğu dinlesin. Biz gerekeni 24 Haziran\'da yapacağız\" dedi. Sözü işsizliğe getiren Akşener şöyle devam etti:

\"Gençlere bu devlet iş vermek zorundadır. Veremiyorsak ailelerin karşısında onları ezemeyiz. İş verinceye kadar her gencimize 500 liralık vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Bana dediler ki kaynak nerede? 8 milyar liraya arabalara biniyorlar. Kira paraları sizden çıkıyor. Bakanlar, çocukları, gelinleri, damatları bir filo. Siz de babanız da vergilerle onları ödüyor. İnin aşağı diyeceğim. Suriyelilere 150 milyar lira para harcandı. Ne işin vardı? Beşar Esad\'ın yerinde kalması, gitmesi sana neydi. Efendi efendi ticaret yapılıyordu. 4 milyon insanın evinden barkından olmasına sebep oldun şimdi ağlıyorsun. Cumhurbaşkanı olur olmaz Suriye politikalarını düzelteceğim. İnsanlar vatanlarında özgür ve mutludur. Memleketlerine göndereceğiz. Sayın Erdoğan, Emevi Camisi\'nde namaz kılamadı ama biz 81 ilimizdeki temsilcilerle memleketine gönderilmiş mülteci kardeşlerimizle seneye bu zaman iftar edeceğiz\" diye konuştu.

\'BUNLAR BU DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR\'

Kredi kartı borçlarıyla ilgili projelerinin olduğunu da açıklayan Akşener, \"6 binin üzerinde cinayet ve intihar var. Bir defalık bu insanları da rahatlatacağız. Bunları da çözeceğiz. Yine kaynak diyorlar. Her kaynak söylendiğinde gol yiyorlar haberleri yok. Önemli bir şey daha var. 15 Temmuz kalkışması oldu. 2010\'da o referandum olmasaydı 15 Temmuz olmazdı. Kendilerini gittim uyardım dinlemediler. Bu aziz millet kendilerini çukurdan aldı çıkardı. 249 insanımız şehit oldu. Aradan zaman geçti, ilk iş olarak harp okullarını kapattılar. Harp okuluna verilen öğrenci bu devlete emanettir. FETÖ\'nün, metönün, ketonun eline düştüyse kabahat senin. Hepsi gariban Anadolu çocukları. Zenginler, hainler, damatlar, gelinler kaçtı, garipler sopa yiyor. Bunu bahane ederek harp okullarını kapattı. Binalara savaş açtı. İlk işim Kuleli ve Işıklar askeri liselerini açmak olacak. GATA\'yı kapattılar. Derhal GATA\'yı açacağım. Harp akademilerini açacağım. Binalarla savaş olmaz. Bunlar bu devleti ele geçirmek için yola çıktılar. Yönetmek akıllarından geçmedi. Dün FETÖ ile yarın keto ile hayatımızda olacak\" dedi.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Akşener, Abdullah Gül\'ün çatı adaylı olacağı iddiaları için de, \"Abdullah Gül\'ü kabul etseydim, iki milli görüşçü arasında karar veriyor olacaktınız. Bu direnç, bu tavır sizin içindir. Ne kadar birbirine benzemezin kuyruğu birbirine değiyormuşuz. Birbiriyle alakası olmayan ne kadar insan Meral Akşener\'e çemkiriyor. Cumhur ittifakının karşısında Millet İttifakı\'nı kurduk. An itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı\'nı geçiyor. Bendeki bilgiler bu. Meclisi alacağız ama cumhurbaşkanlığını da almamız gerekiyor. Az önceki sorunun cevabını verdikten sonra oylarınızı kullanacaksınız. Başaracağız\" dedi.

Akşener, konuşması bittikten sonra alandakilerle vedalaşarak İzmir\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Alandan görüntü

- Mitingden görüntüler

- Meral Akşener\'den görüntü

- Genel ve detay görüntüler

-------

- İzmir Gündoğdu Meydanı\'ndan görüntü

- Meral Akşener\'in iftar yapmasından görüntü

- Meral Akşener\'in açıklamasından başlıklar

- Alandan detay ve genel görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MANİSA-İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

4)KARAMOLLAOĞLU: BUGÜNKÜ İKTİDAR, BU HENGAMENİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAĞINI BİLMİYOR



SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, AK Parti iktidarını eleştirerek, \"Dış politika karman çorman, herkesle kavgalı hale geldik. Sınırlarımız kaynıyor, Irak\'ta 1.5 milyon insan katledildi, Suriye bir baştan bir başa yıkıldı. Bizim başka ülkelerle ilişkilerimiz düzelmedi, AB\'nin kapısında hala nöbet tutuyoruz. Bugünkü iktidar ise bu hengamenin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor\" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Bursa\'da Atatürk Stadyumu Meydanı\'nda partisince düzenlenen mitinginde konuştu. Sözlerine \"Bursa, benim de kendi memleketim gibi. Şehirde son zamanlarda yükselen binalar, biraz bendenizi sükut-u hayale uğrattı\" diyerek başlayan Karamollaoğlu, şehirlerin rant kavgalarının yapıldığı mekanlar haline dönüştüğünü söyledi.

\'55 GÜNÜN İÇİNE SEÇİM SIĞDIRILACAK\'

24 Haziran seçimlerine iki hafta gibi az bir süre kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, \"Önümüzdeki sürede 5 yıl bu ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Belli sebeplerden dolayı, 1 oy ile ne değişir gibi havaya kapılırsanız, sizin beklediğiniz neticelerin dışında bir netice doğar, bunu unutmayın. Dizi dövmenin o zaman kimseye faydası olmaz\" diyerek şöyle konuştu:

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşundan beri belki de ilk defa bu kadar sorunlar yumağı ile karşı karşıyayken seçime gidiyoruz. Bu hükümet aslında erken seçimi gündeme getirerek, bugüne kadarki tavırlarını tam tersine aldı. \'Demokrasilerde erken seçim mi olurmuş\' diyorlardı, ne oldu da birden bire erken seçimi bıraktık baskın bir seçimle karşı karşıya kaldık. YSK, seçim takvimini hazırlarken zorlandı. 55 günün içine seçim sığdırılacak. Herkes biliyor ki seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin tahmin edilemeyecek kadar büyük problemlerle karşı karşıya kalacak. Bundan dolayı oylarınız önemli. Eğer adaletin ülkemizde tam olarak yer etmediğini düşünüyorsak mutlaka bir değişikliğe gitmek mecburiyetindeyiz. Bu değişimin de isabetli yapılması gerekiyor. Eğer biz geçim sıkıntısını daha fazla hisseder hale geldiysek, eğer biz gözümüzün önünde birçok haksızlıkların yapıldığına, partizanlığın çoğaldığına inanıyorsak mutlaka bir değişime ihtiyaç var demektir.\"

\'ÜLKEMİZ HIZLA KAMPLAŞIYOR\'

Bugün, ülkenin hızla kamplaştırıldığını, kutuplara ayrıldığını belirten Karamollaoğlu, \"Farklı kanaatlerimiz, düşüncelerimiz, farklı partilere mensubiyetimiz olabilir ama bu birbirimizin düşmanı olmamamızı gerektirmez. Olsa olsa biz buna rakip diyebiliriz. Sporda, bir yarış yapıldığında bu rakipler arasında olur. Bu, hasımlar arasında olmaz. Bu yarışta kim kazanırsa da, kaybeden de kazananı tebrik eder ama bugün geldiğimiz nokta böyle değil. Bunun bir numaralı sorumlusu AK Parti idarisinin kendisidir. Kutuplaşmadan medet umuyorlar, artık kendi icraatlarıyla toplumdan oy kullanamayacaklarını görüyor. Türkiye\'ye yapılacak en büyük kötülük bu kutuplaşmayı derinleştirmektir\" dedi.

\'ÖNCE YÖNETİM, SONRA SİSTEM DEĞİŞECEK\'

Ak Parti iktidarını eleştiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

\"Şimdi gördük ki hükümet problemleri çözmekten aciz. Çünkü kimseyi dinlemiyor. En ufak bir ikaz, en ufak bir tehdit sanki düşmanlıkmış husumetmiş gibi algılanıyor. Bundan dolayı da artık bu ülkede geri dönmeyecek bir kitle var, onun için önce yönetim değişecek arkasından bu kutuplaşmaya neden olan kuvvetler ayrılığını rafa kaldıran sistem değişecek. Seçime giderken bir takım değişiklikler yaptılar. Ne yazık ki anayasa, yine çiğnendi çünkü anayasada bir hüküm var, yürütmede istikrar ama temsilde adalet olmalı diyor anayasa. Yürütmede istikrar sağlandı, ama temsilde adalet yüzde 10 barajıyla yeniden çiğnendi bunun üzerine mecburiyet doğdu. Oraya da bir kolaylık getirildi, seçim ittifakları yaparsanız bu yüzde 10 barajı kalkar. Bunun üzerine iktidar, MHP ile ittifak kurdu. Bu barajı kaldırabilmek için de 3 parti bir araya geldik millet İttifakı\'nı kurduk. Farklı görüşlere sahibiz ancak şunu milletimiz bilmeli, seçime gittiğiniz zaman siz Saadet Partisi amblenin üzerine mührü basacaksınız. İttifak\'a değil. Baraj tehlikesi ortadan kalktığı için de düne kadar oyumuz boşa gider diye düşünen insanların, hiçbir oyu boşa gitmeyecek.\"

Temel Karamollaoğlu, iktidara geldikleri zaman mevcuk hükümetin yaptığı yanlışlıkları yapmayacaklarını belirterek, \"Biz gelirsek ne olacak? Dış politika karman çorman, herkesle kavgalı hale geldik. Sınırlarımız kaynıyor, Irak\'ta 1.5 milyon insan katledildi, Suriye bir baştan bir başa yıkıldı. Bizim başka ülkelerle ilişkilerimiz düzelmedi, AB\'nin kapısında hala nöbet tutuyoruz hala medeniyet projesi olarak görüyoruz. Adamlar da diyor ki almayız sizi, ne olacak? Bu problemin çözüme ihtiyacı var. Bizim teklifimiz açık, biz AB\'nin kapısında daha fazla beklemeyiz. Bizim, ayrı işlerimiz var. Elbette İslam Birliği\'nin kurulmasına, geri kalmış ülkelerin tamamının toparlanmasına ihtiyaç var burada önderlik yapacak ülke Türkiye Cumhuriyeti\'dir. Bazıları zannediyor ki biz bunu söyledik Avrupa ile kavga edeceğiz, onlar bizi istemiyor. Tamam, aynen onların teklif ettiği gibi ittifak kuralım ama ayrıcalıklı bir birliktelik olsun. Avrupa\'nın her dediğine evet mecburiyetinde olmayalım. Bizim de milli, ahlaki değerlerimiz var. Sizin kültürünüz, bizden farklı. Medeniyetler inançlar üzerine inşa edilir. Kavgaya gerek yok, ticaret yaparız, gider geliriz. Onların takdir ettiğimiz özellikleri varsa hukukun üstünlüğü gibi onu da benimseriz yeri geldiği zaman. Bu hengamenin içinde bugünkü iktidar nasıl çıkacağını bilmiyor\" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM KEŞMEKEŞ İÇİNDE

Karamollaoğlu, veğitim konusunda ise vasıflı insan yetişmediğini söyledi. Sanayide kalifiye eleman eksikliği yaşandığına değindi. İktidarın toplumun neye ihtiyacı olduğu konusunda fikri bulunmadığını, pusulasını şaşırdığını belirten Karamollaoğlu, \"Nereye gidersiniz gidin üniversite. Buradan kim nasıl yetişecek bilmiyorlar, Şırnak\'a, Ardahan\'a, Hakkari\'ye gidin üniversiteler var ama içi boş ne eğitim görevlisi, ne öğrencisi var. Siz milyonlarca elinde diploma olan ama o diploması kendine faydası olmayan insan yetişrirseniz kime fayda sağlar. Bunun için en fazla Milli Eğitim Bakanı bu dönemde değişti. MEB bakanları dikiş tutturamadı çünkü sözlerine yeterince itibar edilmedi. Mutlaka bu sistem değişecek, ehil insan yetiştirecek. Bizim onbinlerce eğitim görevlisine ihtiyacımız var, bunu karşılaşamak için bugüne kadar hiçbir ciddi adım atmadılar\" dedi.

SAĞLIK RANTA ÇEVRİLDİ

Sağlık konusuna da değinen Karamollaoğlu, \"Şehirlerde hastaneler var, eksiklikler olabilir ama bunları telafi edeceklerine şehirlerin dışında yeni hastaneler inşa ediyor, merkezdeki hastaneleri ya yıkıyor ya fonksiyonunu değiştiriyor. Hastaneler rant kapısı olmaz. Buraya hastane yaptı, yüzde 70 oranıyla dolmaz, cihazlar kullanılmazsa kapatacağım diyor. Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir mantıkla ülkenin sağlık problemi çözülür mü? Sağlığı hakikaten rant kapısı haline getiren dünyada başka bir ülke olduğu kanaatinde değilim. Bu mantıkla sağlık politikası düzelmez\" diye konuştu.

EKONOMİ BİR UÇURUM

Temel Karamollaoğlu, ekonomi konusunda ise sert eleştiride bulundu. Karamollaoğlu, \"Ekonomi bambaşka bir uçurum, sen tedbir almakla mükellefsin. Öyle bir politika güdüyorsun ki, parayı toprağa gömüyor bunu da kalkınma sanıyorsun bu memleketin yüksek binalara değil, fabrikalara ihtiyacı var. Bu memleketin üretecek çiftçiyi desteklemeye ihtiyacı var. Esnaf borcunu nasıl ödeyeceğini bilemiyor, faizler almış başını gidiyor. Her sene en büyük kalem faiz giderleri. Bu sene 71.7 milyar lira. Kim ödeyecek bunu, siz ödeyeceksiniz ben ödeyeceğim. Bu iktidarın yanlış politikalarından. Bursa Belediyesi\'nin bütçesi nasıl? Ayağa kalkamaz diyorlar. Günah değil mi bu. Dışarıdan borç aldığınız zaman o borcu bir takım üretken yerlerde kullanırsınız ki, hem borcu öder hem de ülkenin ihtiyaçlarını giderirsiniz\" dedi.

Karamollaoğlu, 5 milyonu geçen işsiz sayısı bulunduğunu belirterek, \"Eskiden de vardı diyor, sen 15 senedir niye varsın? Amerikalılar mı, Avrupa mı çözecek? Sen çözeceksin. Yaptığın yanlış ekonomi politikalarından dolayıo başımızda bu felaket var. Dolar yükseliyor, bize oyun oynanıyor diyor. Bugün 77 milyar dolar açık veriyor. Bunu nasıl ödeyeceksin? Türkiye\'nin bu sene 240 milyar doları buluyor borcu. Bunun bir mantığı olur mu, elbette dış ticaretin sürekli açık verirse 15 senede bir kere artı vermedi, bu seneki açık 41.7 milyar dolar. Senin işin gücün, bu borçları ödemek için yeni borç almak. O zaman borç büyür, doları kontrol edemezsen, dışarıdan birileri gelip destekleyecek değil. Türkiye\'ye para getirecek insanlar paralarının emniyette olacağına bakarlar, parasını geri alamayacağı yere kim borç verir?\" ifadelerini kullandı.

HUKUK TAMAMEN RAFA KALKTI

Şu anda kimsenin hukuktan bahsetmediğini belirten Karamollaoğlu, \"Hukuk tamamen rafa kalktı. Şu andan kimse hukuktan bahsetmiyor, zaten Olağanüstü Hal demek hukukun rafa kalktığı hal demek. Bu bazı zamanlarda gerekli olabilir. İhtilal denemesi olmuş onun arkasından suratle bu teşebbüstekileri yakalamak için ihtiyaç olur ama bu bir dönem olur iki dönem olur ama bu devamlı hale gelirse hukuk bütünüyle rafa kalkmış olur. Görevden alınıyor insanlar bir kararname ile. Hapse atılıyor, neden atıldığını bilmiyor, mahkemeye gidemiyor. Maaşı kesiliyor. Aileler dağıldı bazı yerlerde. Sadece birilerinin ihbar etmesi ya da bilmem hangi bankada paraları oldukları için. Eğer bugün iktidar başkalarının üzerinde uyguladığı kıstasları kendi parti mensupları için uygulasın AK Partililerin yüzde 70\'i hapse girer. Suçlu olduklarından dolayı değil, yanlış prensiplerle bu kararlar verildiğinden dolayı böyle olur. Adama selam vermiş hapse giriyor, çocukları okulda okutmuş hapse giriyor. Bir ülke zulüm ile yönetilemez\" dedi.

BİZ NİYE İTTİFAK YAPTIK?

Temel Karamollaoğlu, konuşmasının son bölümünde niçin ittifak yaptıklarını açıkladı. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

\"İttifak ettiğimiz konu birlikte seçime girelim ama bir konuda kuvvetler ayrımı prensibini meclise girdikten sonra suratle harekete geçirelim. Yürütme cumhurbaşkanı yetkilerini kullansın, meclis cumhurbaşkanını denetlesin. Adalet, yürütmenin kesinlikle etkisinde kalmasın, adalet onun için mülkün temelidir. Bu konuda ittifakımız var. Yeniden başkanlık sistemi mi, parlementer sistem mi tartışılır bunlar. \"

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL-Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

KILIÇDAROĞLU: YÖK\'Ü KALDIRACAĞIZ (EK)

5)\'HALK KART\' DAĞITTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyaç sahibi ailelere CHP\'li Seyhan İlçe Belediyesi\'nin düzenlediği programda \'Halk Kart\' dağıtımı yaptı. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP\'li belediyelerin verdikleri sosyal hizmetler nedeniyle uyuşturucu madde kullanımının en aza indirildiği söyledi. İktidarları döneminde hiçbir çocuğun aç yatağa girmeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, \"Onbinlerce çocuk kahvaltısız okula gidiyor. Babanın parası yok harçlık vermek için. Biz ne yapacağız? Çocuk kahvaltı yapmadan okuluna gidecek, arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber okulda kahvaltısını yapacak. Öğle yemeğini okulda yapacak. Hiçbir çocuk \'ben beslenemiyorum, aç kaldım\' demeyecek. Tam gün eğitim yapacağız. Tüm çocuklarımız sabahtan akşama kadar tüm gün öğretmenleriyle okulda okuyacak. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız.\" dedi.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ORUCUNU AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftarını Adana\'da vatandaşlarla birlikte yaptı.

CHP İl Başkanlığı tarafından Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi\'nde düzenlenen sokak iftarına Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra CHP\'li milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı, semazen gösterisiyle başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, etkinlik alanına geldiğinde kısa süreli izdiham yaşandı. Okunan ezanın ardından dua eden Kılıçdaroğlu, iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı.

İŞSİZLİK SORUNUNA ÇARE BULMAMIZ LAZIM

Daha sonra kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, huzur dolu bir Türkiye arzuladığını dile getirerek şunları söyledi:

\"Kardeşliğe, birlikte olmaya ihtiyacımız var. En büyük arzum bu topraklarda, bu güzel ülkemizde hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin. Az önce bir vatandaşla tokalaştım, biraz sonra rahatsızlandı. Sorunu işsizlik. Ben biliyorum Türkiye\'de milyonlarca gencimiz, milyonlarca baba işsiz. İşsizlik sorununa çare bulmamız lazım. Bu kadar büyük işsizliğin yaşandığı toplumda huzuru sağlayamazsınız. O nedenle inşallah ayın 24\'ünde sandığa gideceğiz oylarımızı kullanacağız. Sizden sadece ve sadece bir şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanınız. Güzel Türkiye\'yi inşa etmek için birlik için, huzur içinde yaşamak için oyumuzu kullanacağız. Bu güzel ülke zengin ve hepimize yeten bir ülke. İşsizliğin, yoksulluğun olmadığı herkesin huzur ve barış içinde yaşadığı bir Türkiye özlemiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Kemal Kılıçdaroğlu\'nun halk kart dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

----------

- Kemal Kılıçdaroğlu\'nun gelişi

- Kemal Kılıçdaroğlu\'nun dua etmesi

- Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

6)BAHÇELİ: BİR KEZ DAHA YAŞANIRSA, BU DEFA HİÇBİR HAİN SAĞ KALAMAYACAKTIR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir. İşte son günlerde FETÖ\'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir\'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum: Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilkini Sivas\'ta gerçekleştirdiği bölge istişare toplantılarının sonuncusunu İzmir\'de yaptı. \'24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl\' teması ile Kültürpark Fuar alanı 3 No\'lu Holde gerçekleştirilen toplantıya, İzmir milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarının yanı sıra; Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatları ve milletvekili adayları da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı içerisinde yer almalarının gerekçelerini sıralayarak şunları söyledi: \"Aklını milletten alan Cumhur İttifakı\'yla cumhuriyetin kurucu felsefesini, kuruluş fikrini, kurtuluş iradesini kendimize kılavuz yaparak geleceğe yürüyoruz. Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz. Tıpkı, ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin gibi, tıpkı, Konak Meydanındaki hükümet konağına al bayrağımızı çeken Yüzbaşı Şerafettin gibi. Tıpkı, Milli Mücadele\'yi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve ülkü arkadaşları gibi, heyecan doluyuz, iman doluyuz, cesaretle meydan okuyoruz. Bu nedenle Cumhur İttifakı diyoruz. Bu nedenle Millet Aklı\'yla hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye\'nin Teminatı, Elbette TBMM\'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi. Eğer nereye gittiğimizi bilmiyorsak sonunda bir yere varamayız. Hangi limana yelken açtığımızın farkında değilsek hiçbir rüzgârın faydasını göremeyiz. Ne yaptığımızın bilincinde değilsek her çaba boşuna, her gayret beyhudedir. Bilmenizi isterim ki, hayat ve siyaset, haysiyet ve hedefi olan, yüksek ülküleri ruh ve aklında taşıyan mücadeleci dava insanları için anlamlı ve bereketlidir. Hem duygularımızla, hem aklımızla, hem de stratejik bakışımızla geleceğin şifrelerini çözmeli, geleceğin rotasını ve çerçevesini çizmeliyiz. Akıl susarsa düşünce duracaktır. Bunu kabullenemeyiz. Düşünce durursa hareket sönecektir. Buna tahammül edemeyiz. Hareket sönerse çürüme başlayacaktır. Buna izin veremeyiz. Aklımızın imkânlarını kullanarak, vicdanımızın seslenişini duyarak, ecdadımızın miras ve emanetlerini kalben okuyarak zorlukları yeneceğiz, zoru kolaya çevireceğiz. Aklımızın kaynağı millettir. Bunu unutmayacağız.\"

\'CUMHUR İTTİFAKI\'NA SAHİP ÇIKILMALI\'

Cumhur İttifakı\'nın, gücünü millet aklından aldığını savunan Bahçeli, \"Ufkunu istikbalin aydınlığıyla aralayan tarihi bir uzlaşma, milli bir anlaşmadır. Türkiye çok cepheli saldırı ve tahriklerle boğuşurken, tesis ve temin edilmiş Cumhur İttifakı milli istiklalin güvencesi, milli iradenin ümit çeşmesi, kucaklaşma zeminidir. Buna sahip çıkılmalıdır. Cumhurun ittifak onuru ihtimam ve itinayla korunmalıdır. Tarih boyunca birlik ve beraberliğimiz ne zaman bozulduysa yıkım kaçınılmaz hale gelmiştir. Ekmeğimizi bölüşeceğiz, hem doyacağız, hem de doyuracağız. Muhabbet ve hürmetimizi bölüşeceğiz, dik duracağız, diri olacağız. Ancak vatanımızı asla böldürmeyeceğiz. Milletimizi bölücülere kurban ettirmeyeceğiz. Küresel vahşiliğe, emperyalizmin şiddet ve senaryolarına teslim olmayacağız. Milli Mücadele, pusuya yatmış hain ve işbirlikçileri cumhurun ittifak ruhunu pusula yaparak hezimete uğrattı. Milli mukavemet cumhurun ittifak duruşuyla canlandı, cesaret kazandı. İttifak, iradenin mahsulüdür. İrade ise Türk milletidir, Türkiye\'nin tarihi haklarıdır\" diye konuştu.

\'BAŞARAMAZSAK BATIŞIMIZ MUKADDERDİR\'

Cumhur İttifakı\'nın 24 Haziran\'da başarısı için mücadele ettiklerini vurgulayan Bahçeli, \"Başaramazsak batışımız mukadderdir\" diye konuştu. Cumhur İttifakı\'nın seçimleri kazanamaması halinde yaşayacakları sorunları açıklayan Bahçeli, şunları söyledi: \"Bekamızı koruyamazsak bitişimiz kaçınılmazdır. Çünkü zalimler yine ellerini ovuşturmaktadır. Sevr lobisi faal, ihanet kulisi yoğundur. Türkiye kuşatma altındadır. Türk milletinden intikam almak, geçmişteki mağlubiyetlerin acısını çıkarmak için kuyruğa giren iç ve dış düşmanlar zaaf ve zayıf bir anımızı kollamaya çoktan başlamışlardır. Bu maksatla terör örgütleri kışkırtılmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık hesaplar yapılmaktadır. PKK/PYD/YPG küresel emperyalizmin kiralık cinayet tetikçileri olarak kullanılmaktadır.\"

\'YEDİKLERİNİ İÇTİKLERİNİ BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİZ\'

Devlet Bahçeli açıklamasında ilginç bir iddia da ortaya attı. FETÖ\'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğine dair iddiaların olduğunu savunan Bahçeli, şöyle konuştu: \"FETÖ ise 15 Temmuz 2016\'da darbe ve işgale teşebbüs etmiştir. PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. Bu hain terör örgütleri bir madalyonun ön ve arka yüzleri gibidir. Türk ve İslam düşmanları etnik hassasiyet ve dini inançları istismar ederek istila ve ihanet çeteleri kurmuşlardır. Peşinden de Anadolu\'ya sürmüşler, Türk milletinin üstüne salmışlardır. Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir. İşte son günlerde FETÖ\'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir\'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum; Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır. Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız. Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir\'de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalar yediklerini içtiklerini burunlarından fitil fitil getiririz.\"

HEM MHP HEM ERDOĞAN İÇİN OY İSTEDİ

Konuşmasında, salonda bulunanlara seslenen Devlet Bahçeli, \"Milletimize, geleceğe, vatana, millete, bayrağa sahip çıkmaya hazır mısınız\" diye sordu. Salondakilerden \'Evet\' yanıtını alan Bahçeli, şunları söyledi: \"O halde bunun yolu, tam iki hafta sonra, tertemiz vicdanlarınızla sandıkta Üç Hilale vuracağınız \'Evet\' mühründen geçmektedir. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Bunun yanısıra, TBMM\'de çok güçlü bir MHP grubunun tesis ve tecellisi ise yürütmenin denge ve denetimi için hayati önem ve değere sahiptir. Her kardeşim, her vatandaşım 24 Haziran\'da mutlaka sandığa gitmeli, demokratik görevini yapmalı, oyunu kullanmalı, iradesini göstermelidir. Eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacak, sandık neticeleri şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacaktır. Bu doğru değildir. Bu meşru da değildir. Sandığa gideceğiz, Türkiye\'nin geleceğine oy vereceğiz. Sandığa gideceğiz, Cumhur İttifakı\'na destek vereceğiz. Sandığa gideceğiz, çözülmemizi bekleyen, düşmemizi gözleyen, birbirimize girmemizi projelendiren husumet yuvalarına, haysiyet yoksunlarına tarihi bir ders vereceğiz. Meclis\'in güçlü olması için MHP\'yi yükselteceğiz. Türk milletinin rahat bir nefes alması için MHP\'yi hak ettiği mevki ve zirvelere taşıyacağız.\"

MİLLET İTTİFAKI\'NI ELEŞTİRDİ

Konuşmasında, Millet İttifakı\'nı eleştiren Bahçeli, \"Sözde millet ittifakında toplanan partiler hezeyan içindedir. Ne dedikleri belli değildir. İlkeleri belirsizdir. Siyasi ahlakları silik ve sönüktür. Hepsi birden Türkiye\'nin aleyhine çalışmaktadır. FETÖ\'ye itirazları yoktur. PKK\'yla ilgili tepki ve kaygıları duyulmamıştır. Hepsi birden ağız birliği etmişçesine terörist Demirtaş\'ın hayranı kesilmişlerdir. Sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvamışlardır. Türkiye düşmanlarının taşeron ve temsilciliğine talip olmuşlardır. Milli değiller. Dürüst değiller. İradeli değiller. Adam gibi adam olmaktan da çok uzaklar. Bu itibarla bunların ittifakı millet değil zillettir. 24 Haziran\'da zillet kaybedecek, hak ettiği demokratik cezayla tanışacaktır. Kim kiminle beraber, kim hangi değerleri savunuyor, kim milletin ve devletin yanında kim değil artık bellidir. Kimler PKK/PYD/YPG ile ele ele tutuşuyor, kimler Pensilvanya\'ya selam çakıyor geldiğimiz bu aşamada malumdur. Zillet ittifakı ahlaki açıkta, samimiyet noksanlığında, sadakat ve vatana sevgi zafiyetinde rakipsizdir. Açıldıkça açılıyorlar, dikiş ve yama tutmuyorlar. Buna karşılık milli kurumları kapatmak için de çağrı ve vaatte bulunuyorlar. TİKA\'yı kapatacaklarmış. TRT\'yi satacaklarmış. Yerli otomobil üretilmesine izin vermeyeceklermiş. Hızlı treni kaldıracaklarmış. Biz istikrar diyoruz. Güçlü gelecek diyoruz. Çağın standartlarının üzerinde biz Türkiye istiyoruz\" dedi.

\'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE\'NİN TEMİNATIDIR\'

2023\'ün lider ülkesinin Türkiye olması inancıyla yürüdüklerini savunan Bahçeli, şunları söyledi. \"Bunlar; kapatılan, geleceği karartılan, milli değerleri dağıtılıp savrulan Türkiye hayaliyle yaşıyorlar. Biz; sınır güvenliğini sağlamış, terör tehdidini bertaraf etmiş, toplumsal huzur ve refahı sağlamış beka içinde bir Türkiye\'ye doğru yürüyelim diyoruz. Bunlar; El-Bab\'da ne işiniz var, Afrin\'e girmeyin, Menbiç\'e yanaşmayın, Kandil\'e dokunmayın diyorlar. Biz; şehidin şühedanın hakkı var, onların kanına girenlerden soracak bir hesabımız var diyoruz. Zillete bulaşanlar; Edirne Kapalı Cezaevi\'ni tavaf edip, özgürlük ve tahliye nutukları atıyorlar. Aziz milletimiz bu kirli fail ve hesapları görüyor. Ülkesinin içine düşürülmek istendiği karanlık hesapları fark ediyor. İşte bu yüzden devletine sahip çıkıyor, milli beka diyor, Cumhur İttifakında karar kılıyor. Çünkü Türk milleti biliyor ki, Cumhur İttifakı Türkiye\'nin teminatıdır. Fakat Türk ve Türkiye düşmanları boş durmuyor. Siyaseti kullanıyorlar. İşbirlikçilerini tembihliyorlar. Ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Küresel baskı ve dayatmalarla sonuca gitmeyi umuyorlar.Toplumsal kutuplaşma ve çatışma ortamı üzerinden hedeflerine ulaşmayı arzuluyorlar. Ancak unuttukları bir şey var; Türk milleti kahramanlığına kahramanlık ekleyecek günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyor. IŞİD\'in arkasında mevzilenip saldırdılar. Fırat Kalkanı Harekatı\'yla darmadağın ettik. PYD/YPG\'yi kalkan yapıp üzerimize saldırdılar. Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'yla silindir gibi ezdik geçtik. Ümit ve inancım odur ki, teröristlerin kökü kurutuluncaya kadar terörle mücadele devam edecektir ve bu Türk devletinin namus borcudur.\"

\'MHP\'NİN BARAJ SORUNU YOK\'

2007 milletvekili genel seçimlerine giderken MHP\'nin barajı aşamayacağı propagandasının yapıldığını kaydeden Bahçeli, \"Kiralık anketçiler partimizi baraj altında göstermek için sıraya girmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi 2007 seçimlerinde TBMM\'de 70 milletvekili ile temsil edilecek oy almıştı. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine giderken ahlaksız kumpaslara maruz kaldık. Anketçiler ve çevresindeki simsarlar aynı kirli tezviratlarla baraj altında kalacağımızı iddia ettiler. Milletimiz 2011 seçimlerinde TBMM\'ye 53 MHP milletvekilini gönderdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde baraj altında kalacağımız söyleyen pek çıkmıyordu ama bundan daha vahim bir durum vardı. O da şimdilerde tedavülde tutulan dip dalga lafının sık sık telaffuz edilmesiydi. 7 Haziran seçimleri sonrası dip dalga söylemlerini diline dolayanlar kaostan medet ummuş, krize bel bağlamış, teröristlere siper olmuşlardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimiz baraj atında kalma iddia ve iftiralarına rağmen TBMM\'de yerini aldı. Biz defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Ama cahile ne anlatsak boş, gafile ne söylesek nafile. MHP\'nin baraj sorunu yoktu. Yeni bir doğuş olarak gördüğümüz 24 Haziran\'da bütün itham ve iftiraları yıkacağız. Kötü niyet sahiplerini şaşkına çevireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi başaracak, şeytani kurgu ve tuzakları alt üst edecek\" dedi.

SALON PANKARTLARLA DONATILDI

Bölge İstişare Toplantısının yapıldığı salon, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti bayrakları ile donatıldı. Salonun giriş kapısının üzerinde, MHP\'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Devlet Bahçeli\'nin dev posterleri asıldı. Salonda, üzerinde Bahçeli\'nin fotoğraflarının yer aldığı ve Cumhur İttifakı\'na destek veren pankartlar da yer aldı. Pankartlarda, \"İstikrarlı yönetimin teminatı, \"Bin yıllık kardeşliğin teminatıö ifadeleri yer aldı. Salonda baygınlık geçiren bir kişiye, ilk müdahaleyi Ak Parti\'den aday adayı olan doktor Mehmet Bayındır yaptı. Şeker hastası olan yaşlı adam daha sonra 112 sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Bayındır, kamuoyunda, kanser hastalarına moral vermek için şarkı söyleyerek zeybek oynaması ile tanınıyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Toplantının yapıldığı salon içerisinden görüntü

-Bayılan kişiye AK Partili vekil adayı doktor Mehmet Bayındır\'ın müdahale etmesi

-Salondan detay ve genel görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN-Davut CAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

7)BULDAN: SON KULLANMA TARİHLERİ 24 HAZİRAN\'DIR

BİNGÖL mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, \"Demritaş\'ın cesaretinden, HDP\'nin siyasetinden korkuyorlar. Recep bey de, AKP de, yolun sonuna geldi. Son kullanma tarihleri 24 Haziran\'dır\" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Bingöl\'de PTT kavşağında düzenlediği mitinge, Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekili adayları Erdal Aydemir, Nihat Aksoy, Şefika Doğan, Diyarbakır milletvekili adayı Hişyar Özsoy, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ile partililer katıldı.

Milletvekili adaylarının konuşmasından sonra, HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve tutuklu milletveikili İdris Baluken\'in mesajları okundu. Daha sonra konuşan Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti\'nin camileri seçim bürosu olarak kullandığını iddia ederek, \"Onlar arkadaşlarımızı cezalandırarak bir kez daha savaş kararı aldılar. Tek bildikleri savaşla seçim kazanmak. Daha önce Kerkük ve Afrin\'e savaş açtılar. Şimdi hedefleri Mahmur ve Kandil. Bingöl halkı Kandil\'e, Mahmur\'a gitmenize onay vermiyor. Çünkü bu halk barış istiyor. Onların yaptığı tek şey savaş. Biz ise barışı savunan bir partiyiz. İnsanların artık ölmemesi için, çocuklarımızın toprağın altına girmemesi, analarımızın ağlamaması için büyük mücadele veriyoruz. Ancak bizi terörist ilan ettiler. 6 milyon oy alan partiye terörist diyorlar. Bize dinsiz parti diyorlar. Biz dini, oruç tutmayı, namaz kılmayı Recep Tayyip Erdoğan\'dan öğrenmedik, AKP\'den öğrenmedik. Onlar dini de kullanıyorlar. 2 gün önce boş başbakan Binali Yıldırım Bitlis\'te miting yaparken bir caminin kubbesine AKP pankartları astı. Camiyi bile AKP\'nin seçim bürosu olarak kullanıyorlar. Biz onlardan öğrenmedik dinimizi. Allah\'a olan inancımızı AKP\'den öğrenmedik. Dedelerimiz de, atalarımız da, bizler de dinimize sadığız\" dedi.

AK Parti\'nin 16 yıllık iktidarı döneminde acı çekmeyen kimsenin kalmadığını savunan Buldan, \"AKP Hükümeti\'nin 16 yıllık iktidarında acı çekmeyen kimse kalmadı. Çewlik (Bingöl) halkı iyi bilir, işi olmayan gençlerimiz, kahvelerde oturmak zorunda kalan gençlerimize şunu söylemek isteriz; bu ülke tek adamdan büyüktür. Bu ülkeyi yönetecek gücümüz de inancımız da var. Bugün Bingöl halkından gene oy isteyecekler. Şimdiden yardım dağıtmaya başlamışlar. Alın o yardımları, o yardımlar zaten sizin vergilerinizle alınıyor. Sizin cebinizden çıkan paralarla alınıyor. O yardımları alın ama tek bir oyunuzu bile AKP\'ye vermeyin. Gelip oy isteyecekler çünkü yüzsüzler. Tehditle, şantajla oy isteyecekler. Valileri kaymakamları, esnafa gönderiyorlar, tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Ama kimse bu tehditlere boyun eğmeyecek. Halk kararını verdi. Türkiye toplumu, tüm halklar, herkes kararını verdi, Recep Tayyip Erdoğan gidicisin gidici. Artık geri dönüşün yok. Sana yol göründü\" diye konuştu.

HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'a yönelik eleştirileri de değerlendiren HDP\'li Buldan, şöyle konuştu:

\"Sevgili Selahattin Demirtaş ile ilgili de binlerce yalan söylüyor, iftira atıyorlar. Demirtaş\'ın elinde 53 insanın kan var diyorlar. Biz bu konuyu defalarca Meclis\'e getirdik, \'araştıralım\' dedik. AKP oylarıyla reddedildi. Çünkü o gün yaşamını yitiren insanlarımızın çoğu bizim partililerimizdir. Güvenlik güçlerinin ateşiyle yaşamlarını yitirdiler. Ama bugün iktidarlarını ayakta tutabilmek için Recep Tayyip Erdoğan, Demirtaş\'ı terörist ilan ediyor. Biz kendisine sesleniyoruz: Cesaretin varsa çıkarırsın Demirtaş\'ı dışarıya, halk karar verir, kim suçlu, kim suçlu değil. Ama böyle bir cesaretleri yok. Çünkü Selahattin Demirtaş\'ın cesaretinden korkuyorlar. Bu korkunun ecele faydası yok. Artık gitme zamanları geldi. Son kullanma tarihleri 24 Haziran\'dır. Sadece 14 gün kaldı.\"

Konuşmaların ardında mitinge katılan partililer, müzik eşliğinde halay çektikten sonra miting, olaysız bir şekilde sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Miting alanından detaylar

-Vekil Adaylarından detaylar

-Hişyar Özsoy\'un konuşması

-Pervin Buldan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ /BİNGÖL,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

8)DESTİCİ: ERDOĞAN BİRİNCİ TURDA SEÇİLİYOR



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 15 ilde 5 bin kişiyle yüz yüze görüşerek yaptırdığı ankete göre, Cumhur İttifakı\'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ilk turda seçileceğini, HDP\'nin barajı geçemediği takdirde Ak Parti\'nin 400\'ün üzerinde milletvekili çıkaracağını söyledi.

Eskişehir\'e cami açılışı ve düzenlenen iftar yemeğine katılmak üzere gelen Mustafa Destici gazetecilerin yönelttiği çeşitli soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun darbe girişimi ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Destici şunları söyledi:

\'ARTIK TÜRKİYE\'DE DARBELER GERİDE KALMIŞTIR\'

\"Bu açıklama İçişleri Bakanımızdan geliyorsa mutlaka bununla ilgili elinde bir takım istihbarat bilgileri vardır diye düşünüyorum, fakat bununla ilgili gerekli tedbirlerin de alındığını ve bir daha darbe girişiminde bulunmaya kalkışacakların da muvaffak olamayacaklarını da söylüyor. Ben buna da yüzde yüz katılıyorum. Artık Türkiye\'de inşallah darbeler geride kalmıştır diye düşünüyorum. Ama esas geride kalacağı tarih 24 Haziran ve 24 Haziran\'da inşallah cumhur İttifakı hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de milletvekili seçimlerinde seçimi kazandığında artık Türkiye tamamıyla yeni sistemle yönetilmeye başlayacak. Ve burada güçlü hükümet güçlü yürütme, gülcü meclis ve bağımsız ve tarafsız bir yargıyla kuvvetler ayrımı da tam yerli yerine oturarak yoluna devam edecektir. Tabi bu darbeciler nereden cesaret alıyor diye baktığımızda dışarıdan cesaret aldıkları, dışarıdan güç aldıkları çok açık ve net. Ama bunun yanı sıra da içeriden de bilerek veya bilmeyerek bu darbecileri cesaretlendiren, ona ümit veren açıklamalar yapan maalesef cumhurbaşkanı adayları, parti genel başkanları ve parti sözcüleri var. İşte örneğin sayın İnce\'nin Metin Temel gibi darbeye karşı kahramanca durmuş, her türlü teröre karşı kahramanca mücadele etmiş bir onurlu şerefli kahraman komutanımızın apoletlerini sökeceğinden bahsetmesi işte darbeci generalleri cesaretlendiriyor. Niye apoletlerini sökeceğim diyor, cumhurbaşkanını alkışladı diye. Başbakan merhum Necmettin Erbakan\'a küfür eden paşalar oldu biliyorsunuz bu ülkede. CHP onun özleminde olduğunu düşünüyorum. 28 şubatlarda 27 nisan e-muhtıraların verildiği günlerde ordudaki o cunta, o darbe heveslisi paşalar nerden cesaret aldılar? İşte CHP\'nin başını çektiği grupların \'Ordu göreve\' pankartları ile yürüyüşler, mitingler yapılmasından cesaret aldılar.\"

\'KANDİL\'DE AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ DALGALANACAK\'

Kandil\'e yönelik operasyonunun kısa sürede tamamlanacağını ve oraya Türk Bayrağı\'nın çekileceğini söyleyen Destici, \"Şimdi daha önce \'Kandil\'e girilemez\', \'Kandil\'e operasyon yapılamaz\' diyenler şimdi de diyorlar ki \'Kandil\'de terörist kalmadı ki.\' Niye Kandil\'e operasyon yapılıyor? Bir Kandil\'de hala terör grupları var, sayıları azalmış olsa da. İki, Kandil\'in çok önemli anlamı var. Kandil PKK ve türevleri için bir sembol. İnşallah Kandil, güvenlik güçlerimiz tarafından en kısa zamanda ele geçirilecek ve orada ay yıldızlı bayrağımız dalgalanacak. Nasıl Afrin, Fırat Kalkanı harekatı yapıldıysa Kandil operasyonu yapılıyorsa sıra Mahmura da, Sincan\'a da, yani PKK, PYD, YPG bunlar hepsi aynı zaten neredeyle mutlaka Türk Silahlı Kuvvetlerin, Mehmetçiğin gücü balyoz gibi inecek ve hepsini mahvedecek, yok edecek ne içeride ne dışarıda bir tane terörist kalmayacak Allah\'ın izniyle\" diye konuştu.

\'HDP\'NİN BARAJI GEÇMEME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK\'

15 ilde 5 bin kişiyle görüşerek anket yaptırdıklarını açıklayan Mustafa Destici, anketlere göre kendilerinin de destek verdiği Cumhur İttifakı\'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan\'ın birinci turda seçileceğini söyledi. Destici, \"Recep Tayyip Erdoğan, birinci turda seçiliyor. Meclis seçimleri ile ilgili de öyle Millet İttifakı\'nın bileşenlerinin ya da onun arkasında destekleyen içerideki dışarıdaki güçlerin millette bir algı operasyonu yapıyorlar sanki Cumhurbaşkanlığını Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor ama milletvekilliğinde Cumhur ittifakı azınlığa düşüyor diye asla böyle bir şey yok. HDP\'nin barajı geçememe ihtimali çok yüksek. HDP barajı geçemeyecek bana göre. Geçemediği takdirde o zaman Cumhur İttifakı anayasal çoğunluğun üzerine çıkabilir, bizimde içinde bulunduğumuz Ak Parti 400\'ün üzerine çıkabilir\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Mustafa Destici\'nin soruları yanıtlaması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

9)YAZ TATİLİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE FACİA: 2 ÇOCUK BOĞULDU



KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, denize giren çocuklardan Leyla Yaren Özpolat (11) ve Arda Temel (12) bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hareketsiz bulunup, hemen hastaneye kaldırılan 2 çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocukların aileleri, sinir krizi geçirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İzmit Körfezi Tütünçiftlik sahilinde meydana geldi. Okulların tatile girmesiyle birlikte Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, arkadaşlarıyla birlikte sahile geldi. Hava sıcaklığı güneş altında 32 dereceye ulaşırken, sıcaktan bunalan çocuklar denize girdi. Bir süre sonra Leyla Yaren Özpolat ile Arda Temel, denizde bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil ekipleri geldi. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. Kıyıda bulunan ekipler ise sahil boyunca kontrolde bulundu.Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu önce Leyla Yaren Özpolat hareketsiz halde bulunup, sudan çıkarıldı. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıdı. Saat 18.45 sıralarında ise Arda Temel bulundu. Yine hareketsiz haldeki Arda Temel de hastaneye kaldırıldı. Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti. Çocukların yakınları, acı haberle sinir krizi geçirdi.

Boğulan 2 çocuğun arkadaşları ise olayın şokunu yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Ekiplerden görüntü

Arama çalışmaları

Sahilde bulunan çocuklardan görüntü

Çocuğun denizden çıkarılması

Fenalık geçirenler

Haber-Kamera: Nabi YAZICI /KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

==========================================

10)ARIZA NEDENİYLE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ OTOBÜSE TIR ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 10 YARALI

BURSA\'da arıza yapan yolcu otobüsünü emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inen şoför ile 1 yolcu, hızla gelen TIR\'ın çarpması sonucu feci şekilde can verdiler. Kazada otobüste bulunan 10 yolcu da yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Bursa-İstanbul yolu Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Bursa\'dan Bartın\'a yolcu taşıyan 50 DK 189 plakalı otobüs şoförü 49 yaşındaki Cemil Aydemir, arıza yapan aracı güvenlik şeridine çekti. Şoför Aydemir ile ismi henüz öğrenilmeyen bir yolcu, otobüsün arkasında bulunan motor bölümüne bakmak üzeri araçtan indi. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan S.Y., idaresindeki 16 SC 566 plakalı TIR, hızla park halinde olan otobüse çarptı. Çarpma sonucunda şoför Aydemir ile yolcu, otobüs ile TIR arasında sıkışarak feci şekilde can verdiler. Otobüste bulunan 10 yolcu da yaralandı.

Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine polis ekibi ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İki araç arasında sıkışarak can veren Aydemir ile yolcunun cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Otobüste yaralanan 10 yolcu ise ambulanslarla hastanelere taşındı. Durumu iyi olan diğer yolcular ise otogara götürüldü. TIR şoförü S.Y.\'nin polis tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Kaza sonrası görüntüler,

-Olay yerinden görüntüler,

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

===============================================

11)DAİREDE MAHSUR KALAN KIZI, İTFAİYE VE POLİS KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta bir arkadaşıyla gittiği dairede mahsur kalan S.A. isimli kız çocuğu, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bu sabaha karşı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı\'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda S.A.nın yardım istediğini gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, kapının kilitli dairesini açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, 18 yaşından küçük olan kızı, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen S.A., Çocuk Şube Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Apartmanın bulunduğu bulvar

- Apartman

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

12)BODRUM\'A TATİLCİ AKINI BAŞLADI



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki hareketlilik, okulların tatil olmasıyla birlikte artmaya başladı. Ramazan Bayramı\'na sayılı günler kala tatil fırsatı değerlendirmek isteyen yerli turistler de ilçeye akın etti. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, bayramda Bodrum\'daki otellerde yer olmadığını, belki küçük boşluklar olabileceğini söyledi.

kulların kapanmasıyla birlikte, seçim öncesinde, bayramı da değerlendirerek tatil yapmak isteyenler Bodrum\'da hareketlilik yarattı. İlçedeki yoğunluk trafiğe de yansırken, Turgutreis\'e gidiş istikametinde trafik zaman zaman durma noktasında geldi, uzun kuyruklar oluştu. BODER Başkanı Halil Öztürk, \"Bu haftadan itibaren bir hareketlenme oldu. İç pazarda özellikle bayağı hareket var. Bayramda da neredeyse yer yok Bodrum\'da. Ufak tefek belki küçük boşluklar olabilir, ama bayram dolu geçecek. Bir de bu bayram tatili biraz kısa. Bir sonraki hafta da seçim var. Seçim günü de biraz etkiledi. Seçim olmasaydı da öğrencilerin sınavları vardı. Ama yine tatilini haziran ayına planlayan çok sayıda kişi, tercihe göre izinleriyle birleştirip, bu bayramı tatil olarak değerlendirmeyi tercih etti. Bu nedenle bayramdan sonraki hafta da hareketli geçer. 24 Haziran\'da da 2-3 günlük bir boşluk olabilir. Tabii ki insanlar oy kullanmaya gidecekler\" dedi. Dış pazarda da bir yükseliş olduğunu belirten Öztürk, \"Dış pazarın bu sene daha iyi olacağını bekliyorum. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, veriler iyi görünüyor. Dış pazarda da bu sene 2015\'i yakaladık. 2014\'ü de yakalayabilir miyiz bilmiyorum. 2014 sezonunda zirveyi görmüştük. 2016-2017 sezonunda ise yaşanılan olumsuzluklar sonucu çok kötü geçerek, dibi görmüştük. Şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla gelen rezervasyon verileriyle, 2015\'i yakaladık\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Uzun araç kuyruğu detay ve genel

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)

===========================================

13)KONYA\'DA KADİR GECESİ\'NDE ON BİNLER ELLERİNİ SEMAYA AÇTI

KONYA\'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı\'nda teravih namazı kıldı. Namaza çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar katıldı. Mevlana Müzesi bahçesinde de sema ayini düzenlendi.

Mevlana Müzesi\'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda vatandaşlar teravih namazı kıldı. Meydanda yer kalmaması üzerine cadde de trafiğe kapatılıp, namaz kılanların saf tutması için alan oluşturuldu. Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların Kadir Gecesi için Konya\'ya geldiği görüldü. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti. Yüzlerce polisin görev yaptığı alanda yoğun güvenlik önlemi alındı. Kadir Gecesi\'ne özel Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da Mevlana Müzesi\'nde bulunan gül bahçesinde sema ayini düzenledi. Müze bahçesine gelen vatandaşlar ayini ilgiyle izledi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Havadan drone görüntüler

-Teravih namazı görüntüleri

-Sema ayini görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)

=================================================================

14)SELİMİYE CAMİİ, KADİR GECESİNDE DOLUP TAŞTI

EDİRNE\'de Mimar Sinan\'ın \'ustalık eserim\' dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Camii, Kadir Gecesi nedeniyle aralarında Yunanistan ve Bulgaristan\'dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı. Edirne Belediyesi de Saraçlar Caddesi\'nde 10 bin kişiye sokak iftarı verdi.

Kadir gecesi nedeniyle Edirne ve Selimiye Cami ziyaretçi akınına uğradı. Batı Trakyalı soydaşların yanı sıra otobüslerle komşu illerden gelenler Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Yoğunluk nedeniyle yer bulamayanlar ise Selimiye Cami\'nin avlusuna serdikleri kilimler üzerinde iftar yaptı. Yaklaşık 10 bin kişilik olan Selimiye Camii tamamen dolarken, kadınlar cami avlusunda kendileri için hazırlanan bölümlerde namaz kıldı.

Kadir gecesi nedeniyle Selimiye Camii, Batı Trakyalı soydaşlarla doldu. Yunanistan\'dan gelen Zekeriye Rinta, \"Kadir gecesi için geldik. Gündüz Edirne\'yi gezdik. İftarımızı yer kalmadığı için Selimiye Camii\'nin bahçesinde ailece açtık. İbadet etmeye geldik, Selimiye Camii bizim için çok önemli, her yıl gelmeye çalışıyoruz\" dedi. Batı Trakya\'dan Emine Aliman da Kadir gecesi için her sene geldiklerini belirterek, \"Yunanistan\'da komşumuz getirdi. İftarımızı açtık, namazımızı kıldık, çok memnunuz Edirne\'de olmaktan. Bizde Türk\'üz çekiyor bizi buraya. Her sene imkan oldukça geleceğiz. Burada namaz kılmak başka bir huzur veriyor\" şeklinde konuştu.

SOKAK İFTARINDA 10 BİN KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Edirne Belediye Başkanlığı da Kadir Gecesi nedeniyle kentin trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi\'nde 10 bin kişilik iftar verdi. Yemeğe Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan\'ın yanı sıra Edirne Valisi Günay Özdemir ve diğer protokol üyeleri de katıldı. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, bu yıl belediye olarak 5\'nci kez sokak iftarı verdiklerini kaydederek, \"Bu gece bilindiği gibi kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim\'in indiği gece ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul ettiğimiz Kadir Gecesi. Kadir gecemizin başta Edirne olmak üzere ülkemize ve İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Bu Kadir gecesinde elbette ki isteğimiz ülkemizin sağlıkla, esenlikle, başarıyla, mutlulukla büyük Türkiye olarak yoluna devam etmesi. Bütün dünyada başarın, insanın huzurunun egemen olması. Edirne Belediyesi olarak bu yıl 5\'ncisini düzenlediğimiz geleneksel Edirne sofrasını yine Kadir gecesinde Saraçlar Caddesi\'nde yapıyoruz. 12\'şer kişilik 780 masamız var, hepsi dolu. Yaklaşık 9 binin üzerinde yapıyor, yine Valiliğimizin kurmuş olduğu iftar çadırımızın da iftarı da Edirne Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yaklaşık olarak 10 binin üzerinde bir iftar vermiş oluyoruz. Ramazan Bayramını ve Kadir gecemizin mübarek olmasını diliyorum\" şeklinde konuştu.

TARİHİ ÇARŞILAR DOLDU TAŞTI

Kadir Gecesi nedeniyle kente gelenler Selimiye Camii ve çevresindeki tarihi kapalı çarşılardan alışveriş yaptı. Esnafın yüzünü güldüren satışlardan en çok Selimiye Cami işlemeli havlu ve Edirne\'ye özgü meyve sabunları satıldı. Selimiye Camii\'nin, Kadir Gecesi nedeniyle sabaha kadar açık olacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü

------------------------------

-Selimiye Camii

-Bahçedeki kalabalık

-Yunanistan\'dan gelenlerle röp.

-Cami avlusunda iftar yapanlar

-Camideki kalabalık

-Namaza girenler

-Cami içindeki yoğunluk

-İftar yemeğine katılanlar

-Masalardan görüntüler

-Belediye Başkanı Gürkan\'ın açıklaması

-İnsanların oruçlarını açması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

================================================

15)3 TON ŞERBET DAĞITILDI

MANİSA\'da, Nazilli Belediyesi tarafından Kadir Gecesine özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, Belediye Meydanı\'ndaki Osmanlı Çeşmesi\'nden vatandaşlara ikram edildi.

Nazilli Belediyesi tarafından Kadir Gecesine özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, Belediye Meydanı\'ndaki Osmanlı Çeşmesi\'nden toplam 10 bin vatandaşa ikram edildi. MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık\'da vatandaşlara şerbet ikram ederek Kadir gecesini kutladı. Belediye Başkanı Haluk Alıcık, \"Tutulan oruçlar, yapılan ibadet ve yardımlarla manevi bir iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan ayının son günlerini idrak etmekteyiz. Kur\'an-ı Kerim\'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi\'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Biz de Nazilli Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz Osmanlı Çeşmesi\'nden şerbet dağıtımını bu Ramazan ayında Kadir gecesinde yaptık. Toplamda 10 bin vatandaşımıza 3 ton şerbet dağıtımını gerçekleştirdik ve bunun sevincini yaşıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Osmanlı Çeşmesi\'nden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Haluk Alıcık ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

==============================================

16)PARİS HİLTON DOSSO DOSSİ PODYUMUNDA

ANTALYA\'da 26\'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show\'un defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton, 3 elbisenin tanıtımını yaptı.

Antalya\'da 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show\'un The Land of Legends Theme Park içindeki atlı havuz üzerine kurulan podyumda, Hilton Otelleri\'nin veliahtı Paris Hilton ile birlikte Türk mankenler podyuma çıktı. Dosso Dossi Fashion Show için Antalya\'ya gelen Paris Hilton\'a, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy\'un yanı sıra Türkiye\'den 40 manken eşlik etti. Çocuk defilesi ile başlayan defile, Paris Hilton\'un kırmızı elbiseli yürüyüşü ile başladı. Kaygan zeminden dolayı zor anlar yaşayan Hilton, bir ara düşme tehlikesi yaşadı. Hilton, gecenin ikinci elbisesini ise Mustafa Sandal ile birlikte tanıttı. \'Ben Olsaydım\' adlı şarkısı eşliğinde Hilton ile birlikte yürüyen Sandal, defileye renk kattı.

Gecenin finalinde ise Dosso Dossi Fashion Show için hazırlanan özel kreasyon ile podyuma çıkan mankenler görsel şölen oluşturdu. 40 manken arasında yürüyen Hilton\'un çevresinde ünlü Türk mankenler yer aldı. 3 markanın ürününü giyen Paris Hilton, 4 kez podyuma çıktı. Hilton\'u, ABD\'li aktör nişanlısı Chris Zykla, Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile birlikte protokol sırasında izledi. Yürüyüşü sırasında izleyenlere öpücük gönderen Hilton, güzelliğiyle olduğu kadar sempatik hareketleriyle de beğenildi. Defile finalini bir arada gerçekleştiren mankenler ayakta alkışlandı.

Ardından podyumda buluşan mankenler konfeti yağmuru altında final yürüyüşünü gerçekleştirdi. Defile, after parti ile devam etti. Hilton, pazartesi otelden ayrılarak ülkesine dönecek.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Defileyi izlemeye gelenlerin görüntüsü

Küçük çocukların defilesi

Paris Hilton kırmızı elbise ile görüntü

Paris Hilton sahnede ayagının kayması

Mankenlerin görüntüsü

Mustafa Sandal ve Paris Hilton birlikte sahnede görüntü

Paris Hilton diğer mankenlerle toplu sahnede görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)

========================================================