DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bursa\'da sel felaketi



Bursa\'da sağanak etkili oldu. Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar köyünde evlerin birçoğu sular altında kalırken, 3 koyun boğularak telef oldu. Orhaneli Yolu\'ndaki Doğancı Barajı yakınında araçlar mahsur kalırken, sel suları bir kamyonu sürükledi.

Marmara Bölgesi\'nde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Mustafakemalpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Taşpınar köyünde oluşan sel nedeniyle evler sular altında kalırken, 3 koyun boğularak telef oldu. Evlerdeki sular da itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. Bursa\'nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Barajı yakınlarında ise sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sel suları bir kamyonu sürüklerken, araç sürücüleri yola devam etmek için suların çekilmesini bekledi. Bu arada merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi\'nden geçen Nilüfer Deresi\'nin taşması nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, özel bir kreşte mahsur kalan çocukları aileleri kucaklarında taşıdı.

İNEGÖL’DE EKİLİ ALANLARI DOLU VURDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önceki gün etkili olan dolu nedeniyle 5 kırsal mahallede yaklaşık 10 bin dekar ekili alan zarar gördü. Ayçiçeği, patates, buğday ve pancarda yüzde 70-80 oranında zarar olduğunu ifade eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çiftçinin toplam zararının 15 milyon lirayı bulduğunu söyledi. İnegöl’ün Kozluca, Kulaca, Şibali, Hamzabey ve Tokuş kırsal mahallelerinde doludan zarar gören alanlarda Kulaca Mahallesi Muhtarı Sedat Seçim ile birlikte incelemelerde bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, \"İnegöl’de her sene 10 dolayında kırsal mahallede dolu hasarı yaşanıyor. Bundan bir hafta önce Hocaköy, Deydinler ve Çeltikçi kırsal mahalleleri gibi meyve üretici bölgeler de hafif bir dolu tehlikesi geçmişti. Önceki akşam Şipali, Kozluca ve Hamzabey bölgemizde 10 bin dekarın üzerinde ayçiçeği, buğday, patates ve pancar ekili alan doludan zarar gördü. Bu hasarın maddi karşılığı da yaklaşık olarak 15 milyon liraya tekabül ediyor. Allah beterinden saklasın. Almamız gereken bazı tedbirler var. Ürünlerimizi TARSİM’e kaydettirmemiz gerekiyor\" dedi. Kulaca Mahallesi Muhtarı Sedat Seçim ise \"Esnaf haftayı gözetir, en kötü ihtimalle mevsimi gözetir, ama çiftçi yılı gözetmektedir. Kulaca’dan tutun Şipali, Kozluca ve Hamzabey üzerindeki alanlarda tarım yapan üreticinin şu anda koca bir yılı gitmiş durumdadır. İnsanların sigorta yaptırmak için üzerlerine gittiğimizde ‘Gidenler ne almış’ diye karşı çıkıyorlar. Biz de bunun hakkının alındığı takdirde TARSİM’e yeterli kayıt yapılacağını düşünüyoruz. Sigorta yaptırılınca da zararlar alınacaktır\" diye konuştu.

5 AYRI BÖLGEDE HEYELAN

Sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel sonucu kapanan Bursa-Orhaneli Karayolu\'nda ki çalışmalar devam ediyor. Beş ayrı bölgede heyelan yaşandığını söyleyen yetkililer, sel sularına kapılan birçok aracın hasar gördüğünü yolda kalan sürücülerin ise iş makineleri ile kurtarılmaya çalışıldığını açıkladı.

YOLLAR KAPANDI

Sağanak nedeniyle yaşanan sel sonucu kapanan Bursa-Orhaneli Karayolu\'ndaki çalışmalar devam ediyor. Bursa-Orhaneli Karayolu üzerindeki Gümüştepe mevkiindeki yol ise trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, yolun sabaha kadar kapatıldığını belirtirken, ayrıca bölgeye ambulans da sevk edildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük de bölgeye geldi. Jandarma ekiplerinden bilgi alan Vali İzzettin Küçük, incelemelerde bulundu.

VALİ İZZETTİN KÜÇÜK: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Bölgede 3 ayrı noktada büyük bir heyelan olduğunu belirten Vali Küçük, \"Hemen müdahale edildi. AFAD ekipleri, karayolları ekipleri, belediye ekiplerimiz de burada. Yağmur yağmadığı takdirde sabaha kadar yolu açmış olacağız. Şu an can kaybı yok, yaralı yok. Allah beterinden korusun diyorum. Geçmiş olsun. Maddi hasarlar var, gömülen araçlar, kamyonlar var. Bazı köylerimizde tahrip olan birkaç bina var. Köyde mahsur kalan hiç kimse yok. Ulaşılamayan bir köy de yok. Buradaki yağmur, aralıksız uzun süreli yağdı ve şiddetli yağdı. Heyelana ve derenin taşmasına neden oldu. Şu anda hadise budur\" ifadelerini kullandı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Bend Caddesi üzerindeki evleri su bastı. Hayvanları telef olan Ali Kallem isimli vatandaş ise bu duruma isyan etti. \"İkinci kez burası böyle oldu diyen\" vatandaş Ali Kallem, \"Belediye dere kenarındaki işletmelerden kira alsın, biz burada rezillik çekelim. Her şeyimiz battı. Bu 2 oldu. Biz burada her sene böyle perişan mı olacağız? Birileri para kazansın, halk perişan olsun. Olacak iş mi bu. 100 tane tavuğum kümeste telef oldu. Kümeste hepsi kapalıydı, hepsi telef oldu\" ifadelerini kullandı.

DOLU BEYAZA BÜRÜDÜ

Merkez Osmangazi ilçesi Kirazlı Mahallesi\'ne dolu yağdı. Şiddetli yağan dolu ile birlikte Uludağ\'ın eteklerinde bulunan mahalle, bir anda beyaza büründü. Dolu yağışıyla arazide bulunan ekinler zarar gördü.

KARAYOLU 7 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Bursa\'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında meydana gelen heyelanda kapanan Bursa- Orhaneli karayolu yaklaşık 7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda selin sürüklediği araçlar, iş makineleriyle kaldırıldı.

DOĞANCI KÖYÜNDE 5 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Bursa-Orhaneli karayolu üzerindeki Doğancı köyü, heyelan ve sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yeri oldu. Dere yatağında bulunan 5 ev kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu. sürüklenen 6 otomobil de çamur yığınlarının altında kaldı. Evini su basması nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan Münir Esen, \"Evimizdeki tüm eşyalar kullanılamayacak hale geldi. Çok şaşkınız, çok büyük bir doğal afet, evimizin başımıza yıkılmadığına dua ediyoruz. Canımız kurtuldu, ancak can malın yongasıdır, canımızı kurtardık, şimdi malımızın peşine düştük, otomobilim de sürüklendi. Yetkililerden yardım bekliyoruz\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay personeli, sel ve heyelanda evleri zarar gören köylülere erzak dağıttı.

Sağanak yağış Manisa\'da hayatı olumsuz etkiledi

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, İzmir- Ankara yolunda ulaşım aksadı.

Turgutlu\'da dün saat 14.00\'te aniden bastıran şiddetli yağmur, 1 saat sürdü. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Günlük hayatı olumsuz etkileyen yağışta yollar göle dönerken, bazı kişiler, ıslanmamak için tente altlarında bekledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleriyle itfaiye ekibi, yağmurda tıkanan rögarların açılması ve suların tahliyesi için çalışma başlattı.

DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Manisa\'nın Ahmetli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Ahmetli ilçesinde dün akşam başlayan sağanakla birlikte yaklaşık 20 dakika süren dolu, özellikle tarım arazilerinde zarara yol açtı. Ahmetli ilçesinde özellikle Ataköy, Yaraşlı, Kargın, Derici, Seydiköy ve Karaköy mahallelerinde dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar, meyve ve sebze bahçeleri büyük zarar gördü. Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Uysal, yağışların ilçede ve bazı kırsal mahallelerdeki tarım alanlarını vurduğunu belirtti. Uysal, \"Bazı bölgelerde ciddi hasar var. Ancak ne kadar olduğu, yapılacak tespitlerden sonra belli olacak. Bazı bölgelerde tahminlere göre bağlarda yüzde 80 zarar meydana gelmiştir. Gece de etkili olması beklenen yağışa karşı çiftçilerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kırsalda çok yoğun gök gürültüsü ve yağış var. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar\" diye konuştu.

AK PARTİ\'Lİ AYDEMİR\'DEN BAĞLARDA İNCELEME

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa\'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde meydana gelen dolu zararıyla ilgili AK Parti Sarıgöl İlçe Lokali\'nde açıklamalarda bulundu. Aydemir, parti lokalinde, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK parti Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Koları Başkanı Cavit Batuk ve partililerle tarafından karşılandı. Aydemir, burada yaptığı açıklamada, \"Dolu olayını üzüntü ile öğrendim. Alaşehir ve Sarıgöl\'deki üzüm bağlarında incelemelerde bulunacağım. Devletimizin ve hükümetimizin her zaman vatandaşımızın ve çiftçilerimizin yanında olduğunu göstermek için sizlerin yanına geldim. Ayağımızın tozu ile zarar gören bağlarda incelemelerde bulunacağım. Çiftçilerin dertlerrini dinleyeceğim\" dedi.

\'BORÇLAR ERTELENECEK\'

Gerekli inclemeler yapıldıktan sonra, doludan zarar gören üreticilerin bankalara olan borçlarının zarar oranına göre erteleme yoluna gidileceğini belirten Milletvekili Aydemir, \"Raporlar hazırlanacak. Bakanlar Kurulu\'ndan karar çıkararak, mağdur üreticilerin borçlarının ertelemeleri sağlanacak\" dedi. Milletvekili Aydemir, açıklamalarının ardından kırsal Bereketli Mahallesi\'nde doludan zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Manisa\'nın Salihli ilçesinde, aniden başlayan sağanak cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Salihli\'de dün gündüz saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren sağanak ve dolu cadde ile sokakları göle çevirirken, ev ve iş yelerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak sonrası araçlar göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte Gaziler, Eskicami ve Kocaçeşme mahallelerinde çok sayıda ev ve işyerini su basarken, tıkanan mazgalları itfaiye ekipleri açarak biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan köprülü kavşak çalışması nedeniyle İzmir\'den Ankara yönüne giden araçlar, Gaziler Mahallesi\'nde göle dönen yolda zor anlar yaşadı.

Kırıkkale\'de sağanak ve dolu hayatı felç etti



Kırıkkale\'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, özellikle kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı apartmanların zemin katlarını ve iş yerlerini su bastı, araçlar güçlükle ilerledi, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kırıkkale\'de akşam saatlerinde önce sağanak başladı ardından dolu yağışı etkili oldu. Özellikle kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen yağışta, Hürriyet, Zafer, Ankara, Bankalar ve Fevzi Çakmak caddeleri ile Millet, Samsun ve Atatürk bulvarları suyla kaplandı. Bazı apartmanların zemin katları ve iş yerleri suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi. Kaletepe\'ye giden yoldaki alt geçit de su baskını nedeniyle kapandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ve itfaiye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma yaparken, trafik polisleri de sürücüleri yönlendirerek ulaşımın kilitlenmesini önledi.

Meteoroloji\'den alınan bilgiye göre, kentte metrekareye 14 kilogram yağış düştü.

Hakkari\'de üst üste iki ses bombası patladı



Hakkari kent merkezinde üst üste iki patlama sesi duyuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamaların ses bombasından kaynaklandığı belirtti.

Olay, dün gece saat 23.50 sıralarında Gazi Mahallesi\'nde bulunan Valilik Parkı\'nda meydana geldi. Üst üste yaşanan ve kısa süreli paniğe neden olan patlamaların ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvelik önlemi alan ekipler inceleme başlatırken, patlamaların da ses bombasından kaynaklandığı belirtildi.

Akraba ailelerin silahlı kavgasında 3 ölü, 3 yaralı (EK)

ÇOCUK KAVGASI YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Kırmızı ile oğlu Şeyhmus Kırmızı ve amcaoğlu Sabri Kırmızı’nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cenazeler otopsi için morga alınırken, kanlı tabutlar ise cenaze aracı görevlileri tarafından hortumla yıkandı. Yaklaşık 1 ay önce her iki ailenin çocuklarının sokakta kavga etmesi sonucu, davul tokmağıyla bir çocuğun yaralanması üzerine aralarında husumet olduğu öğrenilen Kırmızı ailesinin fertleri, dün barışmaya gittikleri sırada tekrar aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Arkadaşı tarafından kazara vurulan asker hayatını kaybetti



Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, nöbet tuttuğu sırada arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla vurulan asker hayatını kaybetti.

İslahiye 106\'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası\'nda vatani görevini yapan asker, iddiaya göre dün akşam saatlerinde nöbet tuttuğu sırada arkadaşının tüfeğinin kaza sonucu ateş almasıyla ağır yaralandı. Hemen İslahiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan asker, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden askerin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı\'da 6\'ncı kattan düşen kadın öldü



Çankırı\'da, yaşadığı apartmanın 6\'ncı katından düşen Tuğba Eroğlu (38), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çankırı merkez Yeni Mahalle Taha Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Tuğba Eroğlu yaşadığı apartmanın 6\'ncı katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Haberi alan Eroğlu’nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Tuğba Eroğlu\'nun cansız bedeni, Çankırı Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saat kulesi sandıkları inşaat baz istasyonu çıktı



Bolu\'da, saat kulesi inşaatı sandıkları yeşil alana, baz istasyonu yapıldığını duyan mahalle sakinleri tepki göstererek çalışmaları durdurdu.

Çıkınlar Mahallesi ile Köroğlu Mahallesi\'nde oturan vatandaşlar, iki mahallenin kesiştiği yeşil alanda saat kulesi ve ışıklandırma için yapıldığını sandıkları çalışmaların ne olduğunu öğrenmek için araştırma yaptı. Mahalleli çalışmaların baz istasyonu için yapıldığını öğrendi. Vatandaşlar, inşaat alanında toplanarak baz istasyonu yapılmasını engelledi. İnşaatta çalışan görevliler de mahalleliden korkarak çalışmaları bırakıp kaçtı. Mahallelerinde baz istasyonu kurulmasını istemediklerini söyleyen vatandaşlar, inşaat alanının daha önce çocuk parkı olduğunu ve bu şekilde kalmasını istediklerini belirtti.

Sabah kalktığında inşaat çalışmasını gördüğünde kendisine ışıklandırma yapılacağının söylendiğini belirten bir mahalleli, “Ben inanmadım. Komşularıma sordum. Bir komşum araştırdı, meğerse baz istasyonuymuş. Biz de mahalleli olarak kalkındık. Kesinlikle istemiyoruz baz istasyonu olmasını. Sağlığımıza zararlı. Burası bizim mahallemizin parkıydı\" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman, \"İnşaat çalışmasının olduğu alanda çatılarda bulunan baz istasyonlarını toplayacağız. Apartmanların çatılarında bulunan baz istasyonlarını görsel olarak saat kulesi benzerinde bir yapıda bir araya getireceğiz. Yeni bir baz istasyonu yapılmayacak. Mevcut olanları tek bir alanda toplayacağız\" dedi. Yaklaşık 1 saat boyunca inşaat alanının çevresinde bekleyen mahalle sakinleri, baz istasyonunun kurulmasını istemediklerini belirten bir dilekçe yazarak imzaladı. Kalabalık iftar saatinin yaklaşmasıyla ayrıldı.

İzmir\'de uyuşturucu operasyonu



İzmir\'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 124 kök hintkeneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, E.D. (28) ve S.Ç.\'nin (35) uyuşturucu madde imalatı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskında, 124 kök hintkeneviri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. ve S.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir\" denildi.

Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 1\'i çocuk 5 yaralı



Burdur 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katılmak için Bartın\'dan gelen Ahmet Barışık\'ın (51) kullandığı otomobilin hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada, aynı aileden 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, kent merkezindeki Manastır Kavşağı\'nda meydana geldi. Bartın\'dan, 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'ndaki oğlunun yemin törenine katılmak için Burdur\'a gelen Ahmet Barışık\'ın kullandığı 34 SNG 03 plakalı otomobil, İsmail Bilgin (66) yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlar, refüje savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Barışık, eşi Celile (52), gelinleri Nebahat ile (24) Hürmüz (22) ve torunu Elif Yağmur (3) çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin araçtan çıkardığı yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hürmüz Barışık\'ın vatani görevini yapan ve ismi öğrenilemeyen askerin eşi olduğu, Elif Yağmur\'un ise Nebahat Barışık\'ın kızı olduğunu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmail Bilgin, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadı



Zonguldak\'ta, kaldırıma çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Soner Verim (25), emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Zonguldak-Kozlu Karayolu\'nda meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Soner Verim yönetimindeki 06 FR 4742 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan Soner Verim, ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Soner Verim, gelen sağlık ekibine hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Tutanak tutan sağlık ekibi ise kaza yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz (EK)

ECEVİT\'İN MİTİNGİNİ HATIRLATTI

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak\'taki mitingin ardından Afyonkarahisar\'da halka hitap etti. Eşi Ülkü İnce\'yle birlikte sahneye çıkarak Afyonkarahisarlıları selamlayan Muharrem İnce, rahmetli Bülent Ecevit\'in 1977\'deki Afyon ziyaretiyle konuşmasına başladı. İnce, \"Yıl 1977. rahmetli Ecevit buraya gelir, o 77 mitinginden sonra tavan yapıyor. Şimdi aynı yerde miyiz? Ne diyordu Ecevit, \'Biz milliyetçiliği dağlara taşlara yazdık, duvarlara değil, Afyon\'un haşhaş tarlalarına, Kıbrıs\'ın Beşparmak dağlarına yazdık\' diyordu\" dedi. Ardından eline önce 30 litrelik benzin bidonunu alan İnce, \"Önce ekonomiyi anlatayım, 2002 Kasım, Erdoğan iktidara geldi. 2002\'de bunu 50 lirayla dolduruyordunuz, şimdi 50 lirayla bunu dolduruyorsunuz\" diyerek 8 litrelik diğer benzin bidonunu gösterdi. İnce, \"Ama temelin işi gibi, \'Ben hep 50 liralık alıyorum\' derseniz o ayrı. Yine nasıl fakirleştiğinizin göstergesi bu. Meydanlarda \'3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın\' diyor. Cumhurbaşkanı olduğumda çocuk sayısı sizin işiniz. Ama kimseden de aşağıya kalmayın ha. Doğum yöntemi sizin işiniz onu bilemem ama bu çocuk bezi, bunda KDV yüzde 18. Bu da garip, bu da cumhurbaşkanının işi. Ben cumhurbaşkanı olduğumda çocuk bezindeki bu KDV düzenlenecek. Koca 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti bebeğin donundan, bezinden medet ummaz. Devam, bebeğe süt içireceğiz. KDV yüzde 8. Bebeğe süt içireceğim ne KDV\'si, olmaz bunu indireceğiz. Bebek maması. Bebekten söz ediyorum, değerli Afyonkarahisarlılar. Bizim geleceğimiz, yüzde 8 KDV, bunu da indireceğiz. Meydanlara gelip 3 çocuk yap, 5 çocuk yap, bol keseden at. Yapacak da nasıl yapacak. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını söylemek değil, bebek bezindeki KDV bezini indirmek. Ben size 50 lirayla bunu değil, bunu doldurmayı vaad ediyorum\" diyerek, 30 litrelik benzin bidonu gösterdi.

TÜRKİYE\'YE FİLİSTİNLİ VİZEYLE, İSRAİLLİ VİZESİZ GELİYOR

Hayvancılık ve tarımın bu köylü çocuğu tarafından kalkındırılacağını ve tarıma dayalı sanayiyi geliştireceklerini belirten Muharrem İnce, yerli ırklar ve tohumların yok edildiğini ve her sene İsrail\'den tohum alındığını belirterek, \"Meydanlara çıkmış \'Filistin için miting yapıyorum.\' Müslüman kardeşlerimiz Filistin\'de katlediliyor, diyoruz ki \'Filistin mallarını boykot et.\' \'Etmem\' diyor. \'İsrail\'den petrol taşımacılığını yapma\', \'Yapacağım\' diyor. \'Tohumlarını alacağım\' diyor. E peki Filistinliler için ne yaparsın sen, \'Bir tek miting yaparım\' diyor. Sıkı dudun bir şey söyleyeceğim, sözde Filistinli Müslümanları savunuyor ya, \'İsrail\'le yaptığı gizli anlaşmaları iptal et\' diyoruz, \'Etmem\' diyor. Mesela bir Filistinli Türkiye\'ye gelmek istese, bir de İsrailli gelmek istese, Filistinli Müslüman Türkiye\'ye gelmesi için vize alması lazım, İsraillinin vize almasına gerek yok. O kahvelerde size Erdoğan taraftarlığı yapanlara bunu anlatın, bu mübarek Ramazan ayında bize laf söylenenlere bunu anlatın. Deyin ki, 16 yıldır bunlar iktidarda, Filistinli Türkiye\'ye vizeyle geliyor, İsrailli vizesiz geliyor. Bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl Filistin taraftarlığı?\" diye konuştu.

\'HAFTAYA TRT\'NİN ÖNÜNDE MİTİNG YAPACAĞIM\'

Afyonkarahisar mitingi öncesindeki Uşak mitingini özel kanalların 20-25 dakika, TRT\'ninse 10 dakika verdiğini belirten Muharrem İnce, \"Önümüzdeki hafta TRT\'nin önünde miting yapacağım, söz. Bunu yapacağım. Engin başkan, programı yapalım, TRT\'nin önünde miting yapacağız. Vereceksin mecbursun, ben sana elektrik parasından, para ödüyorum. Sizler de ödüyorsunuz, hepimiz ödüyoruz. Hakkımız var orada, hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Çıkarın telefonlarınızı, çıkarın akıllı telefonları, TRT\'ye inat siz canlı yayın yapın. 24 Haziran\'dan sonra ben cumhurbaşkanı olduğumda emin olun o TRT milletin televizyonu olacak\" dedi. Cumhurbaşkanı olduğunda sarayda oturmayacağını ve orayı bilim yuvası yapacağını anlatan İnce, \"16 yıldır milletvekiliyim, 14 yıldır kirada oturdum. Son 1,5 yılda apartman dairesi sahibi oldum. Daha doyamadım. Benim evim bana saray gibi geliyor. Evimde otururum ne olacak. Devletin işleri için de Çankaya Köşkü\'nü kullanırım\" dedi.

\'AÇ KAL, TUVALETE GİTME, HASTALANMAK YASAK\'

Muharrem İnce, konuşmasının sonunda vatandaşlara sandık güvenliğiyle ilgili uyarılarda bulundu. İnce, \"Hedef büyük, işimiz zor, zamanımız dar. Sizden istediğim şu, konu komşu, berber, manav, akraba, dayıoğlu, emmioğlu kim varsa herkese tek tek anlatacaksınız. Sonra sandık, sandık seçimin namusu, o gün aç kal, tuvalete gitme, hastalanmak yasak\" dedi. İnce, miting sonunda meydandaki vatandaşlarla özçekim yapıp, karanfil dağıttı.

Başbakan Yıldırım, İzmir\'de milletvekili adaylarının tanıtımına katıldı



Başbakan Binali Yıldırım, kendisinin de hem milletvekili hem de tekrar aday gösterildiği il olan İzmir\'de, partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı, milletvekili adaylarının tanıtımını, aynı zamanda kendisi de İzmir\'den aday olan Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılımıyla yaptı. Bir otelde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün konuşmasından sonra İzmir\'in iki bölgesindeki toplam 28 aday, özgeçmişleri okunarak tanıtıldı. Toplantıda daha sonra Başbakan Binali Yıldırım konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, konuşmasına, \"Güzellikler şehri İzmir, Efeler diyarı\" sözleriyle başladı. Başbakan Yıldırım, \"Hepinizi selamlıyorum. İzmir\'in bütün ilçelerine, mahallelerine buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Salondaki coşku İzmir\'in 24 Haziran\'a hazır olduğunu gösteriyor. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyerek, durmak yola devam dediğinizi duyuyorum. İzmirli hemşerilerimizin, yaparsa yine AK Parti yapar diyerek 24 Haziran\'ı iple çektiğini görüyorum. Ege\'nin incisi İzmir Türkiye\'nin göz bebeğidir. İzmir\'i ihmal eden Türkiye\'yi ihmal etmiş olur. İzmir\'i Türkiye\'nin kalkınmasının öncüsü olan bir şehir olarak gördük ona göre çalıştık. İzmir hak ettiği yerde değil ama mutlaka hak ettiği yere gelecek. Bundan İzmirlilerin emin olmasını istiyorum. Sloganımız durmak yok yola devam, durursak sadece sözümüzde dururuz. Bugünlere boş vaatlerle, hayal tacirliğiyle gelmedik, buraya samimiyetle, üreterek, milletimizin gönlüne girerek geldik\" dedi.

\'MİLLETİMİZ BİZE GÖREV VERDİ\'

Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla aday tanıtımı yaptıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bugün de AK Parti İzmir adayları olarak buradayız. Bu ekiple biz İzmir\'i şaha kaldırırız. İzmir\'e aşkla, sevdayla coşkuyla hizmet edecek adaylar olarak huzurunuzdayız. İzmir\'in sorunlarını takip edecek, çözüm için çalışacak, şehrine sevdalı bir ekibimiz var. AK Parti\'nin kaderi Türkiye\'nin kaderidir. AK Parti adaleti, kalkınmayı, huzuru, kardeşliği, özgürlüğü vazgeçilmez değerleri kabul eden partidir. Bu değerlerden dolayı yüce milletimiz 16 yıldır Türkiye\'yi yönetme sorumluluğunu AK Parti\'ye vermektedir. Hamdolsun milletimiz bize hep destek oldu. Bizler de cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılı hizmetle projeyle gayretle dolu dolu geçirdik. Dünyada örneği çok az görülen bir başarı öykünün hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık hem de ülkeye ekonomik siyasi istikrarı sağlayarak başarıya ulaştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Aziz milletimize tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getirdik\" diye konuştu.

EKONOMİYE DEĞİNDİ

\"Terör eylemlerine, darbe teşebbüslerine, finansal saldırılara rağmen 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Çünkü arkamızda milletimizin ve İzmir\'in desteğini hissediyoruz. Bu başarı sizlerin başarısıdır. Merkez Bankamız, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, ilgili bakanlıklarımız, çalışmalarını uyum içinde sürdürüyor. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerine ne yazık ki bazı odaklar, yalan yanlış hesaplarla, iddialarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Ekonomimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var ama şunu herkes bilsin; 2008-2009\'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye\'yi teğet geçtiyse bugünler de öyle olacak. ABD\'de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum. Ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Dolayısıyla bu krizler, bizim alışık olduğumuz krizlerdir. Tekrar ediyorum. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağının nereden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunun içine girerlerse girsinler, içerideki işbirlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız. Geçmişte de başaramadınız şimdi de başaramayacaksınız. Aldığımız tedbirlerle, yaptığımız yasalarla, reformlarla Türkiye büyüme yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İnşallah sanayide ihracatta, turizmde rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Yılın ilk 4 ayında ülkemizi ziyarete eden yabancı misafir sayısı geçen seneye göre yüzde 50 artarak 8 milyona ulaştı. Yıl sonu itibariyle 40 milyon turisti Türkiye\'de ağırlayacağız. İşte güven ve istikrarın adı Türkiye\'dir. Türkiye\'de ekonomi iyi gitmiyor dilenlere soruyorum. Kardeşim Türkiye\'de ekonomi iyiye gitmediyse Türkiye\'nin bilinen bankalarından birisine 3 milyar 200 milyon ödeyerek birisi yatarım yapıyor. Küresel yatırımcı nereye yatırım yapacağını çok iyi biliyor\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:\"Türkiye cazibe merkezi ve güvenli liman olmaya devam ediyor. Son 10 yılda dünyada 10 tane mega proje var. Bunlara baktığımız zaman 6 tanesi Türkiye\'de yapılmış. İşte Türkiye\'nin farkı bu. Dünyanın en büyük havalimanını yapan ülkenin adı Türkiye\'dir. İzmir-İstanbul otoyolunu yapan ülkenin adı Türkiye\'dir. İnşallah seneye İzmir-İstanbul otoyolu bitecek. Önümüzdeki aylarda Sabuncubeli Tünellerini açıyoruz. Manisa ile İzmir\'i birleştiriyoruz. Geçen sene büyümede bir numara olduk. Dünyada büyümede bir numara olan ülkenin üzerinde oynanan küçük oyunlar, asla sonuç vermez. Bu büyüme oranıyla hem G20 ülkelerinde hem de OECD\'de aynı olduk. Türkiye ortalama 5.8 büyüdü. 2002 yılında 36 milyar olan ihracatımız geçen sene 157 milyar doları aştı. Bütün bunları yaparken bir taraftan ülkemizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Devlet ve özel yatırım tutarı 1 trilyon lirayı aştı. Bu rakam 2002 yılına göre 4 kat artışı ifade ediyor.\"

İZMİR YATIRIMLARINI ANLATTI

İzmir\'e yapılan yatırımlara da değinen Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir\'in her türlü hizmeti hak ettiğini biliyoruz. İzmir, emeğin şehri, akıl terinin şehri, İzmir\'i her alanda geliştirmek kalkındırmak için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. 9 bin 500 civarında yeni derslik yaptık, yurt kapasitesini iki katına çıkardık. 17 hastane, 14 hastaneye ilave blok, 74 birinci basamak sağlık tesisi inşa ettik. İzmirli hemşerilerimin hizmetine sunduk. Sabuncubeli Tünelinin Haziran ayının 10\'nda açılışı olacak. Adnan menderes Havalimanı\'ndan İstanbul\'a bir günde 103 uçuş var. Ankara\'ya 9-10 uçuş var. Artık havalimanı yetmiyor. Bunun için arkadaşlarla konuştuk ikinci pist için fizibilite çalışmalarını başlatıyoruz. Alaçatı Havalimanı\'nın ihalesini yaptık. Adını da koyduk. Ekrem Pakdemirli Havalimanı. Hayırlı olsun\" dedi.

ALTAY\'A KUPASINI VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'tan Spor Toto 1\'inci Lig\'e şampiyon olarak yükselen Altay takımının şampiyonluk kupasını da verdi.

Bakan Tüfenkci: Vatanın, milletin yoksa dolarların da anlamı yok



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Doları kaça çıkartırsalar çıkarsınlar, ülke elden gittikten sonra dolar ne yazar, Euro ne yazar. Önemli olan vatanın yoksa milletin yoksa dolarların da olsa Eurolar\'ın da olsa, fabrikalarında olsa anlamı yok\" dedi.

24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde Malatya\'dan AK Parti 1\'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Bakan Tüfenkci, 2\'nci sıra aday AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 3\'üncü sıra aday eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 4\'üncü sıra aday AK Parti eski il başkanı Hakan Kahtalı\'yla birlikte Kongre Kültür Merkezinde Malatya teşkilatıyla aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, şöyle konuştu:\"Birlik içinde hareket edeceğiz, beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Nereden saldırırsa saldırsınlar ister bombalar yağdırsınlar, ister çukur siyaseti yapsınlar, ister sınırlarımıza barikatlar kursunlar arkamızda bu millet olduğu sürece, başımızda Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece hepsi vız gelir tırız gider. Bugünlerde ekonomi üzerinde operasyon yapıyorlar. Hatırlayın 2 sene önce darbe yapmaya kalktılar, bu millet ağzının payını verdi. Arkasından terör saldırıları yapmaya kalktılar bu millet cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında dimdik aslanlar gibi durdu, darbecilere de hesap sordu teröründe inlerine girdi. Allah\'a hamdolsun inanın 24 Haziran\'dan sonra da artık ekonomi üzerinde operasyon yapamayacaklar. Doları kaça çıkartırsalar çıkarsınlar ülke elden gittikten sonra dolar ne yazar, Euro ne yazar. Önemli olan vatanın yoksa milletin yoksa dolarlarında olsa Eurolarında olsa, fabrikalarında olsa anlamı yok. Onun için Türkiye dedik, Malatya dedik ve hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Onun için bütün mücadelemiz, bütün kavgamız, bütün savaşımız bu ümmetin, bu milletin başını dik tutmak için biz eğer bugün bu salonda, caddede, işyerlerinde, kamu kurumlarında başörtülü kardeşlerim, başı dik eşit bir şekilde oturuyorsa o makamlara işte bu milletin sayesinde.\"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, \"Türk Lirası\'nın değeri, Türkiye\'nin gerçeklerini yansıtmıyor, kabul edilesi değil bu. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odası\'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve iş adamlarıyla sohbet etti. İş adamları ve sanayicilere ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zeybekci, \"2018 birinci çeyreğinde beraber göreceksiniz, 10 Haziran\'da açıklanacak, Türkiye yüzde 7,2- yüzde 7,5 civarında büyümeyi yakalayacak. Her ay ihracat rekoru kıracak. Turizm, 40 milyon kişiyi geçecek. 30 milyar dolarlık geliri aşacağız. Hizmet ihracatımız 52,5 milyar dolar civarında olacak. Türkiye\'nin kısa vadeli borç stoku kamu ve özel sektörü, 200 milyar dolar civarında. Türkiye\'nin Merkez Bankası rezervleri ve döviz hesapları toplamı 290 milyar dolar. Türkiye\'nin kısa vadeli mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili zinhar problemi yoktur. İhracatçı bir şehirde bütün Türkiye duysun diye söylüyorum. Özel sektörün yurt dışından alacak oldukları ihracat alacakları da buna dahil değil. Yani, varlıklarımızın içinde bu dahil değil. Reel sektörün, özel sektörün yurt dışındaki diğer varlıkları buna dahil değil\" diye konuştu.

\'10 GÜN SONRA RAHATLADIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ\'

Türkiye\'nin döviz kurlarıyla ilgili spekülasyon yaşadığını belirten Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:\"Yaşadığımız bu. Türk Lirası\'nın değeri, Türkiye\'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Kabul edilesi değil bu. Türkiye\'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim ona, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz. Türkiye\'deki kurumlar ve kuruluşların ellerinde yeterince güçlü enstrümanları vardır. Müdahale edebilme kabiliyetleri son derece yüksektir. Ekonomimize kalıcı hasır bırakmadan gereği yapılır.\"

\'TÜRK LİRASI\'NIN DEĞERİ, OLMASI GEREKEN YERE GELECEK\'

Türk Lirası\'ndaki değer kaybıyla ilgili de konuşan Zeybekci, \"Şunu söylemek yanlış olur; \'Türkiye\'de kurun, TL\'nin, 1 kuruşluk değer düşmesi durumunda, Türkiye\'nin toplam kaybı 1.5 milyar TL\'dir.\' Bu matematik anlamında teoride doğrudur ama realite anlamında doğru değildir. Defter kapanmadı çünkü, yani dükkanı tavsiye edip de defteri kapatıp da en sonunda hesapları ödeyip de bu noktaya gelmedik. Yaşanan dalgalanma nasıl ki 4.90\'lara çıktı bu kadar zarar oluşmadıysa, 3.70\'lere indi bu kadar gelir de oluşmadı. Bu dalgalanma, dalga boyu gittikçe küçülecek sonra belirli bir bant aralığına gelecek. Ondan sonra Türkiye ekonomisi biraz önce saydığımız o realitelerine uygun bir şekilde Türk Lirası\'nın değeri oturacak ve olması gereken yere gelecek\" dedi.

\'BU KADAR İYİYİZ BİZİ KİM DÖVÜYOR\'

Enflasyonla mücadeleyi asla ihmal etmeyeceklerini de belirten Zeybekci, \"Enflasyonla mücadele bizim için vazgeçilemezdir. Bütçe disiplininden asla vazgeçmeden, geçen yıl yüzde 1,5 bütçe açığıyla Avrupa Birliği\'nin tamamından iyiyiz. Diyeceksiniz ki \'Bu kadar iyiyiz, bizi kim dövüyor\' bütçe açığında. Yabancı finansman ihtiyacı duyduğumuz cari açıkta yüzde 4,2\'deyiz, bu da sürdürülebilir bir cari açıktır. Bütün bunları böyle bir ortamda başararak gelen bir Türkiye\'nin şu andaki bütün yaşadıklarımızı geçiştirmesi mutlaktır. Söylemlerimizde geri adım attığımız mevzu bahis değildir\" diye konuştu.

Bakan Özhaseki: Devletin gönderdiği paralar dağa gönderildi



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, HDP\'li belediyelerin, taşeronlar vasıtasıyla dağa para gönderdiğini söyledi. Özhaseki, \"Personele bakarsınız eğer şişiriliyorsa, taşeronlarla adam doldurulmuşsa, yüksek ücretler verilip el altında bu paralar kesilip başka yerlere gönderiliyorsa bu en büyük suçtur, en büyük ihanettir. Göstermelik maaş dağıtıyorlar. Geriye kalanları da dağa gönderiyorlar. Ne yapalım, yapılanları seyir mi edelim yani. Kayyum atanan belediyelerde yüksek oranda hizmet yapılıyor. Parayı devlet gönderiyor\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Van Gölü\'nü kirlilikten kurtaracak olan \'Merkez ileri Biyolojik Atıksu Tesisi\'nin\' temel atma törenine katılmak üzere Van\'a geldi. Ankara\'dan özel uçağıyla gelen Bakan Özhaseki, İskele Mahallesi\'ndeki atıksu tesisinin temel atma törenine katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcıları, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, halk oyunları ekibi ve Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Mehtaran takımının gösterilerini ilgiyle izledi. Van Valisi Zorluoğlu\'nun yaptığı konuşmanın ardından kürsüye çıkan Bakan Özhaseki, Van Gölü\'nü kirlilikten kurtaracak Atıksu Tesisi projesini hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:\"Eğer hakikaten tedbir alınmazsa bu güzelim denizimiz bir müddet sonra balçık içerisinde kalacak ve etrafta insanlar yaşayamayınca da terk edilen bir alan haline gelecek. Buranın temizlenmesi istense de artık teknik olarak mümkün olmayacak, insanlar buraları terk edeceklerdi. İşte bu yüzden burada yapılan, özellikle cazibe merkezi için gayret ettiğimiz ve gelecekte kalkınacak en önemli şehir olarak karar vereceğimiz bir şehirde bu yatırımın yapılması hususu bizim için elzem oldu. Bugün başlayan inşaatımız 2 yıl içinde bitirilecek ve neticesinde de, maksat hasıl olur ve bütün kirli sularımız temizlenmiş olarak denize verilir, sonra da hiç kimse bu ortamdan rahatsız olmaz. Tabi bu projeleri daha önce de Avrupa Birliği tarafı düşünmüş. 21 yıl ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. İlk yıllarımda yapmak istediğim işlerden biri de arıtma tesisiydi. Sebebi, vatandaşa daha kaliteli ve daha iyi hizmet etmek. Bir belediye başkanın birinci derece yapması gereken iş su, arıtma, kanal tesisi projeleri. Bütün bu tecrübelerimden hareketle bugün de burada Van\'ın \'Merkez ileri Biyolojik Atıksu Tesisi\'nin\' ihale edilmesi hususunda, titizlik gösterdik. Şükür bugünlere geldik. Şimdi de burada bunun temelini atıyoruz. İnşaatı da kısa sürede bitirilir diye temenni ediyorum. Eskiden bizler az üretiyorduk az da tüketiyorduk. Fakat özellikle sanayi devrimiyle birlikte hızlı üretim başladı. İnsanlar şehirlere doğru göç ettiler. Sonra o hızlı tüketimden, tabi ki hızlı üretimler nasiplerini almaya başladılar, hızlı tüketmeye başladılar. Tabiatı kirletmeye başladık. Böyle olunca ara ara seller, mevsimsizlik bir takım yağışlar, kuraklıklar dünyada sıkça görülmeye başladı. Yani Cenab-ı hakkın yaratmış olduğu bu evreni bizler kendi ellerimizle bozmaya başladık. Herhalde biz Van denizinde tedbir almasaydık, Hz. Peygamberin dediği gibi herhalde hem rengi bozulurdu, hem tadı bozulacaktı, hem de kokusuyla yaşanılmaz hale gelecekti. O yüzden Van\'ımız için en önemli yatırımlardan bir tanesi diye düşünüyorum.\"

\'TAŞERON VASITASIYLA DAĞA PARA AKTARIYORLARDI\'

Kayyum atanan HDP\'li Belediyelerin geçmiş dönemde hizmet yapmamakla suçlayan Bakan Özhaseki, 20 yıl önce buradaki bir çok belediye başkanının bu hizmeti yapmadığını ifade ederek, \"Özellikle kayyum atadığımız belediyelerde Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Yüksekova, Nusaybin\'e çok giden bir kardeşiniz olarak bunları söylüyorum. Gittiğim yerlerde gördüğüm manzaralardan dolayı bunları söylüyorum. Suların 10 günde bir aktığı, kanalizasyon hizmetinin hiç verilmediği, kokudan geçilmediği yerleri gördüğümden bunları söylüyorum. Niye bu hizmeti yapmadılar. Çünkü niyet bozuk. İyi niyetle yola çıkıyorsanız, gayret ediyorsanız, Allah\'ta sizin yardımcınız olur. Niyet bozuksa emin olun hiç bir hizmeti yapmazsınız, bambaşka yerlerde gezer durursunuz. Kayyumlar atadığımız zaman Mecliste bir takım muhalefet bize tepki gösterip, efendim seçimle gelen insanların yerine atama yapılır mı? Ben 21 yıl belediye başkanlığı yaptım, hem de çok yeksek oy oranlarıyla geldim. Vatandaş bana oy vermişse, hizmet etmek için vermiştir. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok bu ülkede. Peki bu belediyelerin yanlış işler yaptığını nerde anlıyoruz? Ben size söyleyeyim. Personele bakarsınız eğer şişiriliyorsa, taşeronlarla adam doldurulmuşsa, yüksek ücretler verilip el altında bu paralar kesilip başka yerlere gönderiliyorsa bu en büyük suçtur, en büyük ihanettir. Göstermelik maaş dağıtıyorlar. Geriye kalanları da dağa gönderiyorlar. Ne yapalım, yapılanları seyir mi edelim yani. Kayyum atanan belediyelerde yüksek oranda hizmet yapılıyor. Parayı devlet gönderiyor, yani Ankara\'dan gönderdiğimiz vergilerden para gönderiyoruz. Beyefendiler burada taşeronlar vasıtasıyla dağa para gönderiyorlar. Arkada da bir komite oluşturuyorlar, nasıl racon keseriz diye düşünüyorlar. Vatandaş da hizmetsiz kalıyor. Bunlara göz yumulamaz. Bu paralar eğer yarın öbür gün sana bana, kurşun olarak dönüyorsa, huzurumuza kardeşliğimize kurşun olarak dönüyorsa, elbette bunların hesabını birisi bir gün gelir sorar. Biz de girdik ve sorduk\" dedi. Bakan Özhaseki daha sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun başkanlık yaptığı, Van milletvekillerinin ve STK\'ların katıldığı, kentin sorunlarının konuşulduğu \'Güçbirliği Platformu\'na katıldı.

\'SAKAL UZATINCA DEAŞ\'ÇI, SAKALLARI KESİNCE PYD\'Lİ, PKK\'LI OLUYORLAR\'

Merkez ileri Biyolojik Atıksu Tesisinin temel atma törenine katılmak üzere Van\'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, temel atma töreninin ardından \'Güçbirliği Platformu\' toplantısına katıldı.

Bakan Özhaseki, Türkiye\'nin son yıllarda birçok kötü olay yaşadığını ve terör örgütlerinin saldırısına maruz kaldığını belirterek, \"40 yıldır ülkenin başında PKK belası var. Önce hak arama mücadelesi gibi başlatılan mücadelenin geldiği noktayı herkes görüyor. Bölgede 70 bine yakın hasarlı binanın zararlarını ödedik. 26 bin ev yaparak, vatandaşlara dağıttık. Vatandaşlar mağdur ve masumdur. Militanların, satılmışların insanları evlerinden çıkararak, evleri çatışma alanı haline getirdi. FETÖ belası, \'Dindarız, hizmet edeceğiz\' diyerek insanları kandırdı. Fakirlerden geldiler çocuklarını istediler. Zenginlere ise para, zekat verin dediler. Gerçek yüzleri 15 Temmuz’da görüldü. Milletin meclisini, cumhurbaşkanının çalışma ofisini bombaladılar, sivil insanlara kurşunlar yağdırdılar. 250 şehidimiz var. Bir de DEAŞ diye batının, ABD\'nin uydurduğu bir örgüt var. Sakal uzatınca DEAŞ’çı, sakalları kesiyorlar PYD\'li PKK\'lı oluyorlar. Savaştırdıkları elemanları oradan toplayıp başka yere götürüyorlar. Kamyonlarla taşıyorlar hem de. Bir PKK itirafçısı diyor ki, ‘bana dediler kamyonun içi bomba dolu buraya götür bırak, ayrıldıktan 5 dakika sonda patlatacaklar dediler. Ben götürdüm, daha içindeyken patlattılar.’ Ağır aralı hastaneye götürülmüş, düşünürken ‘ben ayrılacaktım beş dakika sonra patlatacaklardı, neden ben içindeyken patlattılar. Beni yok etmek istiyorlar.’ dedi.

\'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL\'

Bakan Özhaseki, batının Türkiye\'nin ekonomik olarak çökertmek istediğini ifade ederek, \"Finans yönünden bizi çökertmek adına batının denemediği yöntem kalmadı. Yabancı ortaklı şirket sayısı şu anda 60 bin civarında. 2002\'de bunun sayısı 4 bin civarındaydı. Çok güzel çalışmalar yaptık. Yabancı firmalarla ortaklıklar kuruldu. Bunlara Türkiye\'den çıkın, Türkiye\'de yatırım yapmayacaksınız dediler. Hala o baskı devam ediyor. Emin olun, bir ay sonra seçim var. Onların çoğu hizaya gelecek. Burnundan kıl aldırmayan Avrupa Birliği üyeleri yavaş yavaş hizaya geldiler, eşit ülke gibi görüyorlar. Türkiye onlar için emir verilecek bir ülkeydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C bunların taşeron örgütleridir. Kiralık katiller bunlar. Böyle bir yapı içinde mücadele ediyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. Dimdik durarak, gece yarılarına kadar çalışarak yolumuza devam ediyoruz\" diye konuştu. Güçbirliği toplantısından sonra AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Özhaseki, daha sonra Van Büyükşehir ile İpekyolu belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

Konak Meydanı\'nda boyozlu-gevrekli sahur



İzmir Ramazan Platformu\'nun Konak Meydanı\'nda düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar yer sofrasında boyoz ve gevrekle sahur yaptı. Sahur programına Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Ak Parti milletvekili adayları da katıldı.

İzmir Ramazan Platformu, bugün saat 02.00\'de Konak Meydanı\'nda sahur programı düzenledi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinliğe Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir milletvekili adayları Emre Cemil Ayvalı, Fatih Reha Yavuzer ve vatandaşlar katıldı. Boyoz, gevrek, çay ve çorba ikramıyla yapılan sahurun ardından konuşan Mahmut Atilla Kaya, \"Fethullahçı Terör Örgütü\'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi de Konak Meydanı\'nda toplanıldı. 15 Temmuz\'da millet olarak gösterdiğimiz o duruş ve iradeye bugün de sahibiz. Aynı güçler, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ak Parti\'nin karşısında yine saflarını aldılar. Öncelikle milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ı ilk turda seçip, sonra da Ak Parti\'yi şimdiye kadar İzmir\'de almış olduğu en yüksek oy oranıyla inşallah Mecliste de temsilini sağlamış olacağız. En önemli görev, siz değerli gençlerimize düşüyor. İzmir\'de 130 bin genç kardeşimiz ilk defa oy kullanacak. Bu, Türkiye genelinde de seçimin kaderini etkileyecek. Onun için sizlerden ricamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a ve onun buradaki temsilcileri ve adayları olarak bizlere sahip çıkmanız\" dedi.

Etkinliğe katılanlar, sabah namazının kılınmasının ardından dağıldı.

