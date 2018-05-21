DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AĞRI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK\'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, 12\'nci Mekanize, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna erzak götüren askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK\'lılarca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Muş\'un Hasköy ilçesi Dağdibi köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Asteğmen Cengiz Uslu (30) şehit olurken, patlamada ağır yaralanan Tokatlı Er Recep Yıldırım kaldırıldığı hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit 2 asker için Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı\'nda tören düzenlendi. Ambulanslardan silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak törenin yapıldığı alana getirilen şehitlerin okunan özgeçmişinin, ardından dualar edildi. Şehit Piyade Er Asteğmen Cengiz Uslu\'nun naaşı memleketi Muş\'a, şehit er Recep Yıldırım\'ın naaşı ise toprağa verilmek üzere Tokat\'ın Erbaa ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------AĞRI

- Şehitleri Uğurlama Töreni

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER /AĞRI,(DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------TOKAT

-Şehidin cenazesinin Tokat a getirilmesinden görüntü

(Haber-Kamera:TOKAT/DHA)

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2)KÜTAHYA\'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 17 YARALI

KÜTAHYA\'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü 17 kişi de yaralandı.

kaza bu sabah saat 06.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 5\'inci kilometresindeki Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşında meydana geldi. İstanbul\'dan Kütahya\'da gelmekte olan Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi. Yan yatan otobüsün şoförü Süleyman Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerindeki otobüsün ve ekiplerin çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA

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Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (ek)

3)\'ÜLKEYİ GENÇLERLE KALKINDIRACAĞIZ\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adana\'daki Uğur Mumcu Meydanı\'nda miting düzenledi. Burada halka hitap eden İnce, Türkiye\'yi gençlerle birlikte kalkındıracağını söyledi. Gençlerin marka, tasarım ve teknoloji üzerinde çalışması gerektiğini savunan İnce, \"Türkiye\'nin markası yok, fason çalışıyoruz. Gençler, bu ülkeyi birlikte kalkındıracağız. Bizim tasarım yapıp, marka oluşturmamız lazım. Bunu yapabilmek için iyi eğitim alacaksınız. Bunun için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bunu yapamazsak önümüzdeki 100 yılı yoksun geçiririz. Erdoğan\'la benim aramdaki bir farkı söyleyeyim. Türkiye\'de 80 bin doktor, 80 milyon da vatandaş var. O vatandaşın sağlıkta sorunları var. \'Doktorları aşağılayayım, vatandaşın hoşuna gitsin\' diyor. Doktorlar, bu ülkenin akıllı çocukları. Eğer siz akıllı çocuklarınızı aşağılarsınız o memleket kalkınmaz. O doktorlar, hastalara yanlış yapıyor mu? Yapıyor. Onu da düzelteceğiz\" dedi.

\'İSTEYEN CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİREBİLECEK\'

Konuşması sırasında ayağı ses kablolarına takılınca, sahnede düşme tehlikesi geçiren Muharrem İnce, 24 Haziran\'da seçilmesi halinde isteyenlerin Cumhurbaşkanı\'nı eleştirebileceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Türkiye\'yi özgürleştireceğiz. Wikipedia\'yı açacağız. İsterseniz Cumhurbaşkanı\'nı eleştireceksiniz. Yahu ne demek Cumhurbaşkanı eleştirilmez mi? Adil bir hukuk düzeni. Herkes için bunu gerçekleştireceğiz. Gençler, dünyada önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek çıkacak. Öğretmenlik, doktorluk, polislik bunlar standart. Yeni meslekler var. Sizle bunları gerçekleştireceğiz. Alman, Fransız, ABD\'li gencin önüne geçireceğiz sizi. Dünyanın en iyi üniversiteleri Türkiye\'de olacak. Saray yok mu saray? O sarayda ben oturmayacağım. Gençlere vereceğim. \'Nerede oturacaksın?\' diyor. 16 yıldır milletvekiliyim. 14 sene kirada oturdum. 1,5 yıldır Ankara\'da bir apartman dairesinde oturuyorum. Benim evim bana saray gibi geliyor. Devlet işleri için Çankaya\'yı kullanacağım. Sarayı gençlere vereceğim.\"

Konuşmasının ardından sahnede güvercin uçuran Muharrem İnce\'nin, CHP\'li Seyhan İlçe Belediyesi\'nin Tellidere Mahallesi\'nde düzenleyeceği iftara katılacağı belirtildi.

İFTAR SOFRALARI, İFTİRA SOFRALARINA DÖNÜŞMEMELİ

Adana\'da merkez Seyhan Belediyesi\'nin düzenlediği sokak iftarına katılıp, vatandaşlar ile birlikte orucunu açan CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Ramazan ayı boyunca pek çok yerde iftar sofralarında olacağız. Ama bu süre içinde asla siyasi konuşma yapmayacağız. İftar sofraları, iftira sofralarına dönüşmemeli\" dedi.

Tellidere Mahallesi\'ndeki iftar programına İnce\'nin yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve binlerce vatandaş katıldı. İftar alanına giren İnce\'ye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birlikte fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Ezan okunmadan önce vatandaşlara hitap eden İnce, tutulan oruçların Allah\'ın kabul etmesi temennisinde bulundu. Ramazan ayı boyunca pek çok yerde iftar sofralarında olacaklarını belirten İnce, \"Ama bu süre içinde asla siyasi konuşma yapmayacağız. İftar sofraları, iftira sofralarına dönüşmemeli. İftar sofralarında siyaset olmamalı. Benim bu ülke için bir huzur projem var. Türkiye\'nin huzura, normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye\'nin barışmaya ihtiyacı var. Bu ülkede hepimiz, barışalım, hepimiz refah içinde yaşayalım, hepimiz huzur içinde yaşayalım. Barıştıktan sonra ekonomimizi büyütelim. Ekonomimiz güçlü olsun, kırılgan olmasın. Dış müdahalelere açık olmasın. Sonra elde ettiğimiz geliri hakça paylaşalım, adilce paylaşalım. Hakkaniyet ölçüsünde bölüşelim. Yani projemiz, insanların mutluluğu. Projemiz 3 B; barışmak, büyümek ve adil bölüşmek. Bunu başaracağız Allahın izniyle, milletin izniyle. Allah bayramlara eriştirsin\" dedi. İnce, konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftar programının ardından alandan ayrılan İnce\'nin otobüsü, fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlarca kesildi. Kendileri uzaklaştırmak isteyen korumalar ile tartışan vatandaşlar, İnce ile fotoğraf çektirmeyi başardı. Adana Havaalanı\'na geçen İnce, daha sonra kentten ayrıldı.

İNCE\'DEN \'SESİM KISILDI\' AÇIKLAMASI



CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarın yapılacağı duyurulan Bartın ve Zonguldak mitinglerini sesi kısıldığı gerekçesiyle erteleyebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, yarın saat 14.00\'de Bartın\'da, saat 17.00\'da ise Zonguldak\'ta miting yapacaktı. İnce, twitter hesabından \"Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz\" paylaşımında bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Muharrem ince\'nin gelişi

- Muharrem ince\'nin karşılanması

- Miting alanından genel ve detay görüntüler

(EK)

- Muharrem ince\'nin iftar alanına gelişi

- Muharrem ince\'nin konuşması

- Muharrem ince\'nin iftarını açması

- Vatantaşların otobüsün önünü keserek fotoğraf çekmek için tartışması

- Muharrem ince\'nin bir bebeği kucağına alıp fotoğraf çekilmesi

- İftar yemeği dağıtılması

-İftar alanından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ-Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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4)BAKAN SOYLU, DİYARBAKIRLI ANNELERE SESLENDİ: BİR DAHA KAZANDIKLARIMIZI, KAYBETMEMİZE MÜSAADE ETMEYİN

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır\'da annelere seslenerek, \"Çok ızdırap çektiniz. Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyin. Anneler, sizlere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı teröre alıştıranlara inat, onlara kalemi, bilgiyi, geleceği, kardeşliği alıştırmaya çalışın\" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır\'da merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı\'nda vatandaşlar iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile birlikte vatandaşlarla iftar yapan Bakan Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

\'BU TOPRAKLARIN PROJESİNDE KAOS YOKTUR, KARDEŞLİK VARDIR\'

Bakan Soylu, birilerinin projesinin bu ülkede tutmadığını, kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanların olduğunu belirteerek, \"Dışarıda pişen ve Türkiye\'de uygulanmaya çalışılan, sürekli siyasal dayatmalarla, \'ancak böyle yaparsınız\' diyen bir proje tutmadı. Yaktılar, yıktılar, hastanelere doktorların gelmesini, okullara öğretmenlerin gelmesini engellemeye çalıştılar. Bir proje ortaya koymaya çalıştılar. Allah\'a hamd olsun, projeleri tutmadı. Bu toprakların projesinde kaos yoktur, kardeşlik vardır. 3 yıl önceyi siz benden daha iyi hatırlıyorsunuz. Neler yaptıklarını, neler yapmak istediklerini, kardeşi kardeşe düşürmek istediklerini, başka taraftan sipariş ettikleri bir projesi bize uygulamak istediklerini hepimiz biliyoruz. Evlerimizi yaktılar, ziyan ettiler. Ama birbirlerimize o kadar bir muhabetle bağlıyız ki, ne yaparlarsa yapsınlar. Evleri yaktılar daha iyisini yaptık\"dedi.

\'BİZİM ÇOCUKLARIMIZI TERÖRİST YAPAMAYACAKLAR\'

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında Diyarbakırlı annelere de seslenerek, huzura sahip çıkmlarını istedi. Terör örgütleri çocukları terörist yapamayacaklarını dile getiren Bakan Soylu, \"Buradaki annelere sesleniyorum, çok ızdırap çektiniz. Burada ikindi namazından sonra sokağa çıkılmayan günler çok uzak değildi bu memleketlerde. Acaba evladım eve gelecek mi, gelemeyecek mi, dizimin dibinde oturup acaba başını okşayabilecek miyim? diyerek, yüreğinde dert olan annelere sesleniyorum, bugün Doğu ve Güneydoğu bölgesinde huzur var. Ne olursunuz bu huzura sahip çıkın. Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyin. Anneler, sizlere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı teröre alıştıranlara inat, onlara kalemi, bilgiyi, geleceği, kardeşliği alıştırmaya çalışın. Bizim çocuklarımızı terörist yapamayacaklar. Allah izniyle biz onları doktor, mühendis, avukat yapacağız ve onları bu ülkenin yarınlarına hazırlayacağız. Bizi bizden ayıramadıkça çatlıyorlar, kıskanıyorlar\" diye konuştu. Bölgede kayyum atanan belediyelerin yaptığı çalışmalara da değinen İçişleri Bakanı Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

\'DEVR ALDIĞIMIZ BELEDİYELERDE 2.9 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK\'

\"Devletin kaynaklarını maalesef çarçur eden, yatırım yapmayan bu anlayışa hadi bakalım, istediğini yap mı demeliydik. Yoksa milletimizi hizmetle mi buluşturmalıydık. Devr aldığımız belediyelerde 2.9 katrilyon yatırım yaptık. Sizlere ayrılan parayı sizlerle buluşturduk. Bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Biz sizin hizmetinizdeyiz ama sizden tek bir şey istiyoruz, terörün son kırıntıları kaldı. Özellikle annelerden rica ediyorum, ne olursunuz, huzurumuzu bizden almaya müsaade etmeyin. Elimizden geleni yaptık. Teröre gereken dersi verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Şimdi istiyoruz ki, fabrikalar kurulsun ama kaosta hiç biri olmaz. Ne olursunuz, birilerinin iştahını kabartmayın. Yıllarca yüzlerine maske çekerek, bizi aldatmaya çalışanlar, bizi zayıf yerimizde yakalamaya çalışanlara fırsat vermeyin. Biz sizi yalnız bırakmayın, siz de bizi yalnız bırakmayın.\"

Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu\'nun iftar masasına oturması

-İftara katılanlar

-Bakan Soylu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN / DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ÇANAKKALE\'DE 121 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik bot ile geçmek isteyen 121 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Müsellim Boğazı\'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde Babakale Burnu\'nun 2 mil açığında, iki ayrı grubun lastik bot ile Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG 81 Bot Komutanlığı, Suriye, Irak ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 64\'ü çocuk, 24\'ü kadın olmak üzere toplam 121 kaçağı yakaladı.

TCSG 28 ve TCSG 81 botlarıyla Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Küçükkuyu\'ya getirilen kaçaklardan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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6)AYDIN\'DA KORKUTAN ORMAN YANGINI

AYDIN\'ın Kuyucak ilçesinde, ormanlık alanda iki ayrı noktada birden çıkan, yakındaki tarım arazilerine de sıçrayan yangına havadan 3 helikopterle müdahale edildi. Sarp arazi nedeniyle alevlere karadan müdahale mümkün olmazken söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirdi. Kuyucak\'ın kırsal Karapınar Mevkii\'ndeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, dün saat 17.00 sıralarında iki ayrı noktada birden orman yangını başladı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait Marmaris\'te konuşlu bulunan 3 söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yakındaki zeytin bahçelerine de sıçradı. Sarp arazi nedeniyle alevlere karadan müdahale edilemezken, 3 helikopter sorti yaparak bomlarındaki suyu boşalttı. Hava kararmadan alevleri söndürebilmek için yoğun müdahale devam ediyor. Söndürme çalışmalarına bazı köylüler de ellerindeki tırpan ve çalılarla müdahale ederek destek veriyor. Söndürme çalışmaları sürerken, jandarma yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın\'ın Kuyucak ilçesinde, ormanlıkta iki ayrı noktada birden çıkan ve yakındaki tarım arazilerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, yaklaşık 20 hektar çam ormanı ve tarımsal alanın alevlerden zarar gördüğü belirlenirken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Orman yangınından görüntü

- Söndürme çalışmalarından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ELAZIĞ\'DA SAĞANAK YAĞMUR YOL KAPATTI

ELAZIĞ\'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, Malatya karayolunun trafiğe kapanmasına yol açtı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Ani bastıran sağanak yağmur, kent merkezindeki bir çok cadde ve sokakta sele dönüşürken, Malatya caddesinin de trafiğe kapanmasına neden oldu. Yolda sele yakalanan araçlar, zor anlar yaşadı. Elazığ Belediyesi\'ne bağlı ekipler karayolunun açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Selden Görüntü

-Araçlardan Görüntü

-Genel ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)MALATYA\'DA DOLU YAĞIŞI

MALATYA\'da dün akşam saatlerinde aniden etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir süren yağmur, dün akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunanlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte trafik akışında da aksaklıklar yaşandı. Kısa süreli yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Görüntü Dökümü

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- Şiddetli yağan doludan görüntü

- Caddelerde akan sular

- Kayısı bahçelerine dolu yağışı

- Şiddetli dolu yağışı ve sokakta akan sular

- Vatandaş röp.

- Kayısının yere dökülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KASTAMONU TAŞKÖPRÜ\'DE DOLU YAĞIŞI SARIMSAK TARLALARINA ZARAR VERDİ

KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı ilçeye bağlı bir çok köyde etkili olan dolu yağışı ekili olan sarımsak, buğday ve arpa tarlalarına zarar verdi.

Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Çit köyü ve çevresinde etkili olan dolu yağışı yer yer ceviz büyüklüğüne ulaştı. 20 dakika süren dolu yağışı sonrası tarlaların üzeri yaklaşık 10 santimetre boyunda dolu tabakası oluştu. Dolu yağışıyla ilgili bir açıklama yapan Yukarı Çit Köyü Muhtarı Hamit Elmacı, \"Dolu yağışı yaklaşık 20 dakika kadar sürdü. Yağış dindikten sonra tarlalarımızı kontrol etmeye gittik ve acı manzara ile karşılaştık sarımsak tarlaları başta olmak üzere ekin tarlaları da yağan doludan etkilenmiş, ilk izlenimlerimize göre ekintilerimiz yüzde 80 oranında zarar gördüğünü tespit ettik. Kısmen zarar gören yerler olsa da çoğunluğunda durum kötü Allah yardımcımız olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Zarar gören tarlalardan görüntü

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN / TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor (EK)

10)ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı\'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun\'u arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi, IHH, AFAD ekiplerinden 4 bot ve 14 dalgıç katıldı. DEGAK 08 Timi tarafından sualtı arama robotu da tatlı su aramasında ilk kez kullanıldı. Oymapınar ve Manavgat barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin günlük kotalarını doldurmak amacıyla elektrik üretimi için ırmağa su salınması sebebiyle aramalara ara verildi. Çalışmalara bugün devam edilecek.

\'İNŞALLAH MUCİZE OLUR\'

Aramaları endişeli takip eden Samet Durmuş Vurkun\'un ailesi, gelecek iyi haberi bekledi. Anne Zeynep Vurkun, oğlunun gözleri önünde dengesini kaybedip suya düştüğünü, peşinden eşinin suya atlamasına rağmen kurtaramadığını söyledi. Anne Vurkun gözyaşları içinde, \"Sanki şimdi bir yerlerden çıkıp gelecek ve \'Ben seni ağlatmak istedim\' diyecek gibime geliyor. Allah\'tan ümit kesilmez, inşallah mucize olur, ben inanıyorum\" dedi.

Baba İbrahim Vurkun da oğlunu bulmak için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmalarından görüntüler

- Ailenin kurtarma ekiplerini karşılaması

- Robotla arama

- Manavgat barajının çıkışından görüntü

- Detay



Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)MANİSA\'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



MANİSA\'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen traktörde yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Fadime Öztürk hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Konurca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula\'dan Alaşehir yönüne giden Süleyman Öztürk (65) idaresindeki 66 FC 496 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde traktörde yolcu olarak bulunan Fadime Öztürk\'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı traktör sürücüsünü ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)LİMON HIRSIZLARINI KOVALAYAN MOTOSİKLETLİ POLİSLER KAZA YAPTI: 2 YARALI



ADANA\'da narenciye bahçesinden limon çalan hırsızların kamyonetini kovalarken kaza yapan motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memuru ağır yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli yunus ekibi narenciye bahçesinden limon hırsızlığı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu kamyoneti durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayan şüpheliler kaçınca, kovalamaca yaşandı. Hızla giden kamyoneti takip eden polislerin bulunduğu motosiklet devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletten düşen polisler, ağır yaralandı. Kamyonetteki şüpheliler ise, narenciye bahçelerinin içindeki toprak yollara girerek izlerini kaybettirdi.

Yaralı polisler ise, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından kamyonetin plakasını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı polisin ambulansa taşınması

- Olay yerindeki kalabalık

- Kaza yapan polis motosikleti

- Yerlerdeki kanlar

- Polisin yol kontrolü yapması

- Olay yerindeki motosikletli polisler

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ANNE VE BABASINI ÖLDÜRÜP CESETLERLE BİR GÜN GEÇİRDİ



GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Uçar (27), tartıştığı annesi Nezihe Uçar (64) ve babası Ali Uçar\'ı (61) boğazlarından bıçaklayarak öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi.

Olay, dün sahur vakti ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi\'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul\'da işçi olarak çalışan ve 10 gün önce eve gelen Mehmet Uçar, çiftçilikle uğraşan babası ve annesiyle sahur saatinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Uçar, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Babasını oturma odasında, annesini ise mutfakta sahur hazırlığı yaparken boğazlarından bıçaklayan Uçar, daha sonra anne ve babasının cesedini halıya sararak geceyi evde cesetlerle geçirdi. İftar saatinde yemek getiren komşuları, evin bahçesinde gördükleri Uçar\'a anne ve babasını hiç görmediklerini sordu. Uçar\'ın \"Onlar çok iyi bir yerde\" diye cevap vermesi üzerine şüphelenen komşuları, Ali Uçar\'ın mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan Uçar\'a durumu haber verdi. Amcasının eve geldiğini gören Uçar, babasına ait olan 31 KEK 35 plakalı otomobile binerek kaçtı. Amca Uçar\'ın ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde cesetlerle karşılaştı. Olayı öğrenen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçar ise Jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Cinayetin işlendiği ev ile içerisi

- Komşunun olayı anlatması

- İslahiye Devlet hastanesi

- Cesetlerin morga konması

- Anne ve babanın sağlık fotoları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)EVE GİREN HIRSIZ, EV SAHİBİNİ BIÇAKLADI



ADANA\'da sahur vakti eve giren kimliği belirsiz hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Cüneyt Şimşek\'i bıçakla karnından ve yüzünden yaralayıp kaçtı.

Olay, bugün saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 Sokak\'ta bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte sahura kalkan Cüneyt Şimşek, evde hırsızla yüz yüze geldi. Maskeli kimliği belirsiz hırsız, kendisini yakalayama çalışan Şimşek\'i bıçakla karnından ve yüzünden yaraladıktan sonra kaçtı. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiren Şimşek, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şimşek\'in hastanedeki tedavisi devam ederken, hırsızın da evden herhangi bir şey çalamadığı belirlendi. Kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Ev sahibi Cüneyt Şimşek\'in polislerle konuşması

- Şimşek\'in polislere neresinden yaralandığını anlatması

- Şimşek\'in yüzü yaralı, tişörtü yırtık hali

- Şimşek\'in ambulansa bindirilmesi

- Şimşek\'in ambulansın içindeki görüntüsü

- Ambulansın gidişi

- Evin dış görüntüsü ve polis aracı

- Polis aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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15)YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI

ŞANLIURFA\'da yolda yürüyen bir kişinin cebindeki cüzdanı alıp kaçtığı iddia edilen Suriyeli Ahmet B., çevredekiler tarafından yakalandı. Durumu fark eden diğer kişilerin de tepki gösterdiği Ahmet B., onlarca kişi tarafından tekme- tokat dövüldü. Polisin araya girmesiyle linç edilmekten kurtarılan Suriyeli, gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Ahmet B., arkasından yaklaştığı ismi öğrenilmen bir kişinin cebindeki cüzdanı alıp kaçtı. Bu sırada cüzdanının çaldığını fark eden bir kişinin \"Hırsız var\" diye bağırması üzerine kaçan Suriyeli\'yi görenler peşine düştü. Çevredeki vatandaşlar, kısa sürede yakaladığı Suriyeli Ahmet B.\'ye tekme- tokat dövdü. Etrafında toplanan onlarca kişi tarafından dövülen Ahmet B., polise teslim edilmek için yere yatırıldı. Öfkeli grup tarafından linç edilmekten polisin gelmesiyle kurtarılan Suriyeli Ahmet B., vatandaşların arasından güçlükle alınarak Sarayönü Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Suriyeli şüphelinin dövülmesi

- Suriyeliye tekme vurup, tokat atanlar

- Şüphelinin ağlaması

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Suriyeli şüpheliyi kurtaran polisler

- Polisin toplanan vatandaşları dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)KAHRAMANMARAŞ\'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU



KAHRAMANMARAŞ\'ta bir eve operasyon düzenleyen polis, çiçek saksısında ve evin bahçesinde bin 500 kök hintkeneviri ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında dün akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis, çiçek saksılarında ve bahçeye ekili uyuşturucu yapımında kullanılan hintkenevirleriyle karşılaştı. Toplam bin 500 kök hintkeneviri polis tarafından toplanarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- Çilingirin kapıyı açması

- Polisin içeri girmesi

- Hint kenevirleri

- Polislerin kenevirleri toplaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)NUSAYBİN\'DE KUYUYA DÜŞEN OĞLAĞI İTFAİYE KURTARDI

MARDİN\'in Nusaybin ilçesine bağlı 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir oğlak, itfaye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak sahbine teslim edildi. Nusaybin ilçesine bağlı Yazyurdu köyünde bir vatandaşa ait bir oğlak köyün içindeki ağzı açık olan ve kurumuş olan yaklaşık 6 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Kuyu yanından geçen bir vatandaş kuzunun sesini duyması ile köylüler önce kendi imkanları ile kuyudan oğlağı çıkarmaya çalıştı. Köylüler, kurtarma çalışmasında başarılı olamayınca Nusaybin İtfaiyesi\'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin arama ve kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma ile oğlak\'ı bulunduğu kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti. İtfaiye ekipleri, kuyunun kapatılması için köylüleri uyardılar.

Görüntü Dökümü

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-Oğlak\'ın kuyudan çıkarılması

-İtfaiye ekiplerinin çalıması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YILAN PANİĞİ

ADIYAMAN\'da, hareket halindeki otomobilin içinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Sürücünün park ederek içerisindekilerin terk ettiği otomobildeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

Olay, öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 02 FA 513 plakalı otomobil ile hareket halindeyken, araç içerisinde boyu 1 metreden daha büyük bir yılan olduğu görüldü. Otomobilde bulunanlar panik içerisinde bağırışırken, sürücünün yol kenarına park ettiği araçtakiler hızla inerek uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yılanı yakaladı. Otomobilden çıkarılan yılan doğaya salınmak üzere götürüldü. Yılanın çıkarılmasıyla rahat nefes alan araçtakiler, yola devam ettiler.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri yılanı çıkartması

- Yılanı kafese koyması

Yılan tekerleğe sarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:: Mahir ALAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)ÇERKEZLER, SÜRGÜN VE SOYKIRIMIN YILDÖNÜMÜNÜ DUALARLA ANDI

SİVAS\'ta yaşayan Çerkez kökenliler Kafkasya\'da yaşanan soykırım ve sürgünün 154\'üncü yılını basın açıklaması yaparak dualarla andı.

Kuzey Kafkas Kültür Derneği\'nin organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı\'na toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Çarlık Rusyası\'nın uyguladığı Çerkez soykırımı ve sürgünde hayatını kaybedenleri \'21 Mayıs 1864 Çerkez Soykırımını ve Sürgününü unutmadık, unutmayacağız\', \'Çerkez sürgünü ve soykırımında ölenleri rahmetle anıyoruz\' yazılı pankartlar açarak basın açıklaması yaptı. Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, \"Bundan 154 yıl önce çerkezlerin etnik soykırıma tabi tutulduğu kara bir gündür. Bizler bu soykırımdan sağ kurtulan atalarımızın evlatları olarak bugün şehitlerimizi ve türlü acılara maruz kalan atalarımızı anmak için toplandık. Değerli Atalarımız. Sizleri rahmet ve minnetle anıyor, akıttığınız kanın, katlandığınız fedakarlıkların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini bilmenizi istiyoruz. Büyük toplumsal olaylar, tüm insanlığın sorunudur. Olayları görmezden gelmek, yardım çığlıklarına duyarsız kalmak, zulme destek vermektir. Biz çerkezler son yıllarda, gerek ülkemiz de, gerek tüm dünyada yaşanan şiddet olaylarına duyarsız kalmıyor, zulüm nereden gelirse gelsin şiddetle protesto ediyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından soykırım ve sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Görüntü Dökümü

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-Grubun görüntüsü

-Açtıkları pankart

-Basın bildirisi okunması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)

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