DHA YURT BÜLTENİ - 1

Muharrem İnce\'den YSK\'ya: Abidik-gubidik işlere girmeyin (EK)

1)\'HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli\'ndeki miting programının ardından Tekirdağ\'a geçti. Buraya geldikten sonra bir süre otelde dinlenen Muharrem İnce ve eşi Ülke İnce, daha sonra sahneye çıkarak binlerce kişiyi selamladı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki mitinge katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla İnce\'ye destek verdi. Seçilmesi halinde herkesin cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Muharrem İnce, \"Bu ülkede en zor durumda olanlar kimler? Çiftçi mi? Esnaf mı? İşçi mi? Bunların hiçbiri değil. En zor durumda olan basın. Acıyorum hallerine. Bakın İngiliz, ABD, Japon, Alman gazetecileri röportaja geliyor. Gelip \'Türkiye’de bir değişim oluyor galiba\' deyip benimle konuşmak istiyorlar. Türk medyasına bakıyorum \'CHP, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktı\' diye yazıyor. İnsafsızlar, vicdansızlar. Şu anda burada 20 civarında milletvekili arkadaşım var. Partinin Grup Başkanvekili arabanın içinde yatıyor. Bana getirilen suya sıcak mı soğuk mu diye bakıyorlar. Partinin genel başkan yardımcıları genel merkezden organize etmeye çalışıyorlar. Her akşam sayın genel başkanla konuşuyoruz. Aman bir hata yapmayalım. Bu iş bitti. Eksiğimiz gediğimiz nedir onu değerlendiriyoruz. Belki de CHP tarihinde ilk kez yüzde yüz asılıyor seçime. Ama Muharrem İnce sadece CHP’nin cumhurbaşkanı olmayacak, Muharrem İnce 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak\" dedi.

BEKİR BOZDAĞ\'A \'FETÖ\' CEVABI

Kırklareli mitinginde FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen\'in Amerika\'dan \'usulüne uygun\' istenmediğini ileri süren Muharrem İnce, bu iddialarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ\'ın cevap verdiğini anlattı. İnce, \"Bugün Bekir Bozdağ açıklama yapmış. Demiş ki, \'Muharrem İnce’ye birileri yalan söylüyor. Türk mü? Yabancı mı söyleyen?\' Bekir Bozdağ beni dinliyorsundur. Sen zaten kim olduğunu biliyorsundur. Senden mi korkacağım? Ama bir şey söyleyeyim, madem ki usulüne uygun olarak iadesini istediniz ben bu ülkenin milletvekiliyim. Bana bunun belgesini göster. Ben sana benim ekibimdeki hukukçulardan bir heyet göndereceğim. Bu heyete o belgeleri bir göster bakalım. Bugün Amerikalılar tekrar beni aradılar dediler ki; \'120 koli gönderdiler bize, çoğunluğu gazete kupürüydü\' Hatta diyorlar \'İngilizce tercümesi bile yapılmamış, baştan savma\'. Yani iade edilmesini istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Ortaklık var. Yani ey aziz milletim istiyormuş gibi yapıyorlar. Madem istedin ben şimdi bunun belgesini istiyorum. Binali Yıldırım’a soruyorlar \'Dolar yükseldi, ne diyorsun?\' \'Dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur’. Ekonomi bakanına soruyorlar, diyor ki \'Kur artışı beni ilgilendirmiyor.\' Bu kadar ciddiyetsiz, laubali bir ekonomi yönetimi olamaz. Allah\'ın izniyle milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda, liyakat esas olacak. Merkez Bankası CHP\'li olmayabilir ama işini iyi bilecek. Kurumlar talimatla değil işin doğrusunu yapacak. Eğitimi, sağlığı, dini siyasallaştırdılar. Şimdi de ekonomiyi siyasallaştırıyorlar. Böyle giderse batarız. Bakın bir şey diyeceğim. Dolar 4,5 lira oldu Erdoğan bir kez olsun doları ağzına almıyor. Dolar yükseldikçe biz batıyoruz. Ne diyor? \'Dış güçler bizi dolarla terbiye edemezsin\' diyor. Peki soruyorum; Köprüler üzerinden dolarla anlaşmaları ben mi yaptım? Sen mi yaptın? Bir yandan \'Dolarla terbiye ediyorlar\' diyorsun, öbür yandan köprüler üzerinden geçişi dolar üzerinden yapıyorsun. O zaman Türkiye’ye birileri kumpas kurmak istiyorsa sen de onun ortağısın\" diye konuştu.

\'MAZOT, 3,5 LİRANIN ALTINDA OLACAK\'

İnce, parti de ve kendi yanında iki ekip olduğunu ve onların çiftçiye verilecek mazot konusunda çalışmalar yaptığını ifade ederek, \"CHP’de arkadaşlarım çalışıyorlar. Bir de benim ekibim var partiden bağımsız. Bir ekip diyor ki \'Çiftçiye mazotu 3 liraya verebiliriz\'. Öbür ekip diyor ki \'3,5 liraya verebiliriz.\' Şu anda çalışıyorlar kardeşim iyi hesaplayın 3’e mi 3,5’a mı vereceğiz? Çiftçiye mazot 3 liranın altında olmayacak, 3.5 liranın üstünde olmayacak. Geçen sene buğdayın tonu 940 lira bu sene bin 50 lira. Yani çiftçi batıyor. 2006’da bir kanun çıkardılar. Dediler ki milli gelirin yüzde 1’ini tarımı desteklemeye ayıracağız. 30 milyar vermeleri gerekirken 12 milyar verdiler. Yani Türkiye Devleti çiftçisine borçludur. Bu köylü çocuğu Muharrem İnce ilk fırsatta bu borcu çiftçisine ödeyecektir. Söz veriyorum size. Haziran’dan itibaren Atatürk’ün döneminde olduğu gibi, onurlu, başı dik, ilkeli ve tutarlı bir politika uygulayacağız. Hesap verebilir yönetici. Soruyorlar bana Erdoğan’ı yargılayacak mısın? Hayır o görev mahkemelerin. Bağımsız bir yargı yaratacağız. O yargı kimi isterse onu yargılayacak. Onlar şu anda çay toplayan bir yargı. Çıtçıt yaptıracağım onların önüne rahat açıp kapasınlar. Ben cumhurbaşkanı olduğumda salona girdiğimde hiçbir Yargıtay üyesi ayağa kalkmayacak\" dedi. Muharrem İnce, konuşmasının ardından Tekirdağ\'dan ayrılacak İstanbul\'a geçti.

2)ZEYBEKCİ: SURİYE\'Yİ, IRAK\'I BİTİRDİKTEN SONRA SIRAYI BİZE GETİRECEKLER



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Aktepe Mahallesi\'nde düzenlediği iftar yemeğine katıldıktan sonra Esnaf Odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Zeybekci, bu coğrafyada herkimin hayali varsa gerçekleştirirken, Türkiye\'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade ederek, \"Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye\'yi, Irak\'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biziz\" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası kapsamında Aktepe Mahallesi\'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftara Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz katıldı. İftar yemeğini yiyen Bakan Zeybekci daha sonra Şirinköy Mahallesi\'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'nin düzenlediği toplantıya katıldı.

\'BAĞIMSIZLIK YOLUNDA İLERLEYEN TÜRKİYE\'YE DOĞRU GİDİYORUZ\'

Oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelen Bakan Zeybekci, Türkiye\'nin fasoncu bir ülke olarak 36 milyar dolarlık ihracatını 61.5 milyar dolara getirdiğini belirterek, \"Yeter mi? Yetmez. Neden yetmez? Biz bunu Türkiye olarak fasoncu bir ülke olarak yaptık. Başkalarının tasarladığı, markasına ve patentine sahip olduğu bir dünyada bize verdikleri işleri yaparak geldik. Şimdi artık yeni dönemde kendi tasarladığı, markası ve patentine sahip olduğu, artık A planından, B planına geçmiş, tam bağımsızlık yolunda hızla ilerleyen Türkiye\'ye doğru gidiyoruz. Onun için başımıza bunlar geliyor\" dedi.

\'SURİYE\'Yİ, IRAK\'I BİTİRDİKTEN SONRA SIRAYI BİZE GETİRECEKLER\'

Bu coğrafyada herkimin hayali varsa, gerçekleştirirken Türkiye\'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade eden bakan Zeybekci, \"Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye\'yi, Irak\'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biz. Tek hedef var. O da bu milletin arka planlarda olması ve 3. Dünya ülkesi olması. Birilerinin ürettiği teknolojiyi ve birilerinin kurduğu ekonomik dünyaya tabi olan bir Türkiye. Biz tabi olamayız. İstesek te olmayız. Bizim genetiğimiz buna aykırı. Anadolu coğrafyası zayıf hiçbir milleti bugüne kadar kabul etmedi. Vahşi bir at gibi üzerine binen o binici sağlam ve güçlü olmalı, sıkı durmalı. Durmazsa atar geçer. Tarihe şöyle bakarsak çok üstünden attıkları var. Elhamdülillah binlerce yıldan beri biz bu coğrafyadayız. Ve binlerce yıl boyunca kıyamete kadar olmaya devam edeceğiz. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye\'dir. Onun için bu yeni dönem çok önemli\" dedi.

\'SEÇİM BİR KERE KONUŞULDU MU, GERİ DÖNÜŞ OLMAZ\'

Bakan Zeybekci, 16 Nisan\'da bu milletin bir karar verdiğini ve bu milletin verdiği bu kararı bir an önce uygulamasının milletin menfaatine olduğunu belirterek, \"Hatırlayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin erken seçimi gündeme getirdiği gün, bana ilk sorulduğunda ve ilk açıklamayı yapan da bu kardeşiniz oldu. Bu bizim menfaatimizedir. Bir an önce belirsizliklerin bitmesi ve yolumuza önümüze bakmamız lazım. Çünkü seçim bir kere konuşulduğu zaman bir daha ondan geri dönüş olmaz. Yapacaksak da bunu bir an önce yapmamız ve işimize bakmamız lazım. İnşallah yeni dönemde Türkiye hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şeyleri başaracak\" diye konuştu.

3)CİNNET GETİRDİ; 2 ÇOCUĞUNU, EŞİNİ VE BABASINI ÖLDÜRDÜ



BURSA\'nın Mudanya İlçesi Evciler Köyü\'nde, cinnet getiren ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Hamza Sakin (45); eşi, babası ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu. Mudanya\'da liseye giden iki çocuğunu okuldan alan Hamza Sakin, dün akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte Evciler Köyü\'nde babası Hasan Sakin (70) ile birlikte kalan eşi Havva Sakin\'in yanına gitti. İftar saatlerinde cinnet getiren Hamza Sakin, silahla eşini, babasını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu. Psikolojik sorunlarının bulunduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Hamza Sakin gözaltına alınırken, cesetler ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

4)79 YAŞINDAKİ KADIN, BOĞAZI BIÇAKLA KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ



KAHRAMANMARAŞ\'ta Nezihe Belen (79), evinde boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Polis, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay, Kayabaşı Mahallesi 30\'uncu Sokak\'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Nezihe Belen\'in torununun gelini, dün saat 15.30 sıralarında eve geldiğinde yaşlı kadını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Nezihe Belen\'in öldüğünü belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede Belen\'in boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğünü saptadı. Olayı duyup eve gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerinde incelemelerde bulundu. Nezihe Belen\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü. Polis, Belen\'i öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

5)TARLADA KENDİNİ ASTI



SİVAS\'ta, çay ocağı işletmeciliği yapan Mustafa G. (58), kendisini tarlada ağaca asarak, yaşamına son verdi. Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Yeni Numune Hastanesi arkasında bulunan tarlada meydana geldi. Söğüt ağacında asılı biri olduğunu görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, ağaçta asılı kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cenazenin kentte çay ocağı işleten Mustafa G.\'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G.\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Mustafa G.\'nin borcu nedeniyle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrikada 15 işçi kimyasal maddeden zehirlendi (EK)

6)İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastane girişinde kimyasal maddeden etkilenen işçilerin iş kıyafetleri ve ayakkabıları hastane bahçesindeki çöp kutusuna atıldı. Kıyafetler daha sonra hastane yetkilileri tarafından çöp kutusundan çıkarılarak çöp poşetlerine yerleştirildi.

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Devlet Hastanesi\'ne gelerek işçilerin durumu hakkında bilgi aldı. Ünsal durumları ağır olan 3 işçinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini ifade ederek, \"Su deposu yalıtım malzemesi döşenirken izolasyon maddesinden kaynaklı bir zehirlenme vakası oldu. Bu zehirlenme vakasında 3\'ü ağır 12\'si hafif 15 işçimiz mevcut. Ağır olanlara ilk müdahalemiz hastanemizde yapıldı. Şu an itibariyle Köroğlu Devlet Hastanesi\'ne sevkleri yapıldı. Telefon görüşmelerimizde onların da durumlarının iyiye gittiği bilgisini aldık. Bu da bizim için sevindirici bir haber. Ayrıca diğer 12 hafif zehirlenme vakamıza da burada müdahalesi yapıldı. Onların da kontrol amaçlı Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi\'ne sevkleri yapılacak. Çok büyük geçmiş olsun. Herhangi bir can kaybımız yok, Allah beterinden korusun\" dedi.

7)VAN\'DA, 138 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ



VAN Erciş yolu üzerinde, şüphe üzerine durdurulan TIR\'da hurma kutularının içerisine gizlenmiş 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeği Şila\'nın hurma kutuları içerisindeki uyuşturucu maddeleri bulması ise polis kamerasına yansıdı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, Erciş yolu üzerinde bir TIR\'ı durumundan şüphelenerek durdurdu. Polis ekipleri, narkotik köpeği Şila\'nın yardımıyla TIR dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada hurma kutuları içerisinde zulalanmış 265 paket halinde 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' ve \'Uyuşturucu madde nakletmek\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Narkotik köpeği Şila\'nın hurma kutuları arasındaki uyuşturucu maddeleri bulması ise polis kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

8)OTOMOBİLİN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA

KONYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, 12 Mayıs tarihinde saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, karşı kaldırıma geçmek için yola atlayan bir çocuğa çarptı. Bu anlar ise bir marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen çocuğun aniden yola atlaması, çoçuğun, otomobilin çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkması ve başka bir çocuğun elinden tutarak hızla olay yerinden uzaklaşması görülüyor.

9)İZMİR\'DE KORKUTAN YANGIN

İZMİR\'in Bornova ilçesindeki bir yatak mağazasının deposunda elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın yandaki gözlük satışı yapan bir dükkana da sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerleri kullanılamaz hale geldi.Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 372 sokakta bulunan bir yatak mağazasının deposunda çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki gözlük satışı yapan bir dükkana da sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından işyerlerinde yapılan incelemelerde ölen ya de yaralanan olmadığı belirlenirken, zarar gören işyerleri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

10)ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE \'KUDÜS\' EYLEMİ

ADANA\'da HÜDA PAR il teşkilatı, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını, ABD Konsolosluğu önünde protesto etti.

Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı dövizler taşıyan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 500 HÜDA PAR\'lı, ABD\'nin Adana Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Burada, \'Kahrolsun İsrail\', \'Zalimler için yaşasın cehennem\' ve \'Filistin halkı yalnız değildir\' gibi sloganlar atan grup, daha sonra yere serdikleri seccadeler üzerinde teravih namazını kıldı. Namazın ardından HÜDA PAR İl Başkanı Veysel Yavuz, basın açıklaması yaptı. İsrail\'i döktüğü Müslüman kanından, ABD\'yi ise büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyarak ateşi körüklemesinden dolayı kınadıklarını belirtti. HÜDA PAR üyeleri, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

11)SAMSUN\'DA KUDÜS İÇİN YÜRÜYÜŞ



SAMSUN\'da düzenlenen yürüyüşte, İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyan ABD ve Filistinlileri katleden İsrail protesto edildi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşe Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, ilçe belediye başkanları, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydan\'ında toplanan protestocular adına basın açıklamasını okuyan Samsun Milli İrade Platformu Sözcüsü Nejdet Güneysu, Kudüs siyonist işgalden kurtulana kadar durmayacaklarını söyledi. Güneysu, \"ABD\'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği \'Büyük Dönüş Yürüyüşü\'ne destek vermek, Büyük Felaket olarak adlandırılan Nakba\'nın 70\'inci yılını protesto etmek ve Fransa\'da Kuran\'ın tahrif edilmesi girişimine tepki göstermek için bütün kardeşlerimizle meydanlardayız\" dedi.

İsrail\'in Kudüs\'ü başkent yapma girişimine tepki gösteren Güneysu, \"Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır \'Büyük Dönüş Yürüyüşü\' gerçekleştiriyorlar. İşgalci siyonist terör örgütü İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar işgalci siyonist terör örgütü İsrail milislerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 60\'ı aşkın kişi şehit edildi, 10 bine yakın kişi de yaralandı. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan işgalci siyonist terör örgütü İsrail işgali altındadır. Siyonist terör örgütü İsrail, Kudüs\'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Ey işgalci siyonist terör örgütü, şunu bil ki terör örgütlerinin başkenti olmaz. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam\'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine\'den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa\'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin Miraç\'a yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır\" diye konuştu.

\'ABD VE İSRAİL\'İ LANETLİYORUZ\'

İsrail\'in eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını ifade eden Güneysu, \"ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını, İslam\'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. ABD bu girişimiyle BM\'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs\'ün, gerek BM kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu\'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail\'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail\'in, şu ana kadar 60\'ı aşkın Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail\'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail\'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz\" dedi.

12)ÇANAKKALE\'DE \'ŞEHİT TIBBİYELİLER\' ANILDI



ÇANAKKALE Savaşları’nda şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı ile anıldı. Tıbbiyeli öğrencilerin şehit düştüğü saatlerde, Kanlısırt’tan 57’nci Alay Şehitliği’ne şehit tıbbiyeli öğrencilere anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları\'nda 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece Kırmızı sırttan Anafartalar kadar, dar, sarp ve engebeli cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler için Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Eceabat İlçesinde anma töreni düzenlendi. Sağlık-Sen tarafından bu yıl 8\'inci kez tertip edilen ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı, Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ufuk Tali ve Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve sağlık çalışanlarının katıldığı anma programı iftar yemeği ile başladı. Ardından ilahiler ile devam etti.

Çanakkale Savaşları\'nda hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, \"Tıbbiyeden Şehadete anma programımızın 8’incisini düzenliyoruz. Bu yılki anma programımız Ramazan ayına denk geldi. Türkiye’nin en büyük Saplık Sendikası olarak Tıbbiyeli şehitlerimizin bu vermiş oldukları mücadele de şehadet şerbeti içtikleri süreci anlatmamız gerekiyor. 8 yıldır da programlarımızı aksatmadan programımızı sürdürüyoruzö dedi.

Programda, Yavuz Bahadıroğlu tarafından \'Tapınak Şovalyelerinden 15 Temmuz\'a Kumpas Tarihi\' konulu söyleşi gerçekleştirdi. ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı, katılımcıların Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kanlısırt Mevkii’nden 57’nci Alay Şehitliği’ne yürüyüşüyle son buldu.

13)SAMSUN\'DA 4 BİN KİŞİLİK \'FENER ALAYI\' YÜRÜYÜŞÜ



SAMSUN’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü’ Samsun Valiliği\'nin ilk belirlediği tarih ve saatte düzenlendi. Yürüyüşte Vali Osman Kaymak, “Türkiye rahat olsun, Samsun ayakta Cumhuriyetine sahip çıkıyor. Endişeye mahal yokö dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen halk oyunları ekipleri, izciler, sporcular, belediye bandosu, mehteran takımları, ritim grupları ve yaklaşık 4 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüşe İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56’lar mevkiinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve akabinde valilik önüne kadar yürüdü. Kortejde zaman zaman halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Ayrıca Samsun Atlı Spor Kulübü’nün 4 sporcusu da yürüyüşe atlarıyla birlikte katıldı. Atlı sporcular büyük ilgi gördü. Öğrenciler ise bando eşliğinde marşlar söyledi. Katılımcılar yürüyüşte meşaleleriyle birlikte yer aldı.

\'SAMSUN CUMHURİYETİNE SAHİP ÇIKIYOR, ENDİŞEYE MAHAL YOK\'

Yürüyüş sonunda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Şuan Samsun’da büyük bir coşku var. Bütün Samsunlu vatandaşlarımız genci, yaşlısı, kadını, çocuğuyla beraber büyük bir coşku ile fener alayını yapıyoruz. Buradan bütün Türkiye’ye selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten yoğun bir katılımla ilkadım şehri olduğumuzu, Cumhuriyete sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Bu yönüyle ben yürüyüşe katılan, fener alayına katılan bütün vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin değişik illerinden de misafirlerimiz var. Samsunlu cumhuriyetine sahip çıkıyor. Samsunlu birlik ve beraberliği gösteriyor. Türkiye rahat olsun, Samsun ayakta cumhuriyetine sahip çıkıyor. Endişeye mahal yok. 3-4 bin kişilik coşkulu bir şekilde fener alayı yapıyoruz. Gerçekten yürüyen herkese teşekkür ediyorumö dedi.

