DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bakan Soylu, AK Parti İlçe Başkanlığı\'nda partililere konuştu (EK)

1)\'MİLLETİN HAYRINA HİÇBİR İŞİN YAPILMADIĞINI VATANDAŞLAR HATIRLIYOR\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari programı kapsamında Yüksekova Belediyesi ziyaretinin ardından yürüyerek AK Parti İlçe Başkanlığı\'na geçti. Burada da partililere konuştu. Ülkeye yapılmak istenen kötülükleri en yakından vatandaşların yaşadığını belirten Bakan Soylu, 6-7 Ekim\'i, çukur eylemleri sırasında olup bitenleri, Yüksekova\'ya havaalanı yapmak istediklerinde yaşananları, yakılan iş makinelerini, tahrip edilen şantiyeleri, camilerin içinde bombaların yapıldığı günleri, belediye binalarının örgütün şubeleri gibi çalıştığını, çöplerin toplanmadığını, suların akmadığını, yolların yapılmadığını, belediyelerde milletin hayrına hiçbir işin yapılmadığı günleri vatandaşların çok iyi hatırladığını söyledi. Bakan Soylu şöyle konuştu:

\'YARALARIMIZI TEKER TEKER SARMAYA BAŞLADIK\'

\"Belediyeleri bu terör örgütünden kurtardığımızdan beri yaralarımızı, teker teker sarmaya başladık. İçme suyu tesisi inşaatının yüzde 65\'i tamamlandı. Kanalizasyon ve isale hattının fiziki gerçekleşmesi yüzde 88 oranında. 223 milyon lira kanalizasyonumuza harcanıyor. Elektrik şebekeleri yenileniyor. 5 kilometre sathi kaplama, 250 kilometre stabilize ve 6 kilometre de parke ve beton yol yaptık. Yüksekova\'nın her noktasına 120 kilometrelik asfalt yapılacak. İlçemiz içinde TOKİ ile beraber başlanan 3 bin konutluk projemiz devam ediyor. Bin 830\'u tamamlandı. İlçemize doğalgaz getirmek için projemizi tamamladık, şu anda ihale aşamasına geldi. Hakkari il belediyemiz, kendi görev alanlarında 35 kilometre asfalt, 10 kilometre stabilize yol yaptı. Biz hiçbir zaman birileri gibi yıkmaya niyetli olmadık. Eskiye dönmeye niyetli olmadık.\"

\'BU ÜLKENİN EVLATLARININ CANI YANDI\'

24 Haziran seçimlerinde millete eskiye geri dönmeyi vadedenlerin olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, bölgede huzuru kolay elde etmediklerini, Türkiye\'nin buradan geri dönmesine, kazandıklarını geri vermesine vatandaşların müsaade etmemesini istedi. Bakan Soylu, birilerinin hırslarına, karanlık planlarına, Brüksel\'de, Paris\'te tezgahlanan oyunlara bu güzel ülkedeki huzuru teslim etmemeleri gerektiğinin de belirterek, \"PKK yıllardır kurşun sıktı, silah sıktı. Avrupalı dostlarından para aldı, silah aldı. Ama tetiğe Avrupa\'da değil, Hakkari\'de, Şırnak\'ta bastı. Bu ülkenin evlatlarının canı yandı, bu ülkenin analarının ciğeri yandı. Buradan soruyorum, ne elde etti. Kim ne kazandı? Bu ülkenin kardeşliğine, bin yıllık birlikteliğine saldıranlar ne elde etti? Hiçbir şey elde edemediler. PKK buraya ne verdi? Onun sözcüsü HDP ne verdi? Doğu ve Güneydoğu illerimize sıkıntıdan, insanlara huzursuzluktan başka hiçbir şey vermediler. Buralar birilerinin üç kuruşluk akıllarıyla geri bırakılacak yerler değildir. İşte biz buna karşı çıktık. Sizin \'evet biz huzur istiyoruz\' şeklindeki iradenizden güç alarak biz bunu başardık ve biz buradan asla dönmeyeceğiz.\"

\'EN BÜYÜK TEMİZLİĞİ 24 HAZİRANDA SİZ YAPACAKSINIZ\'

Devletin vatandaşının koluna girdiğini ve artık asla yalnız bırakmayacağını da belirten Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bugün PKK\'dan geriye kalan, sadece kırıntılarıdır. Onları da süpürüyoruz. Ama en büyük temizliği 24 Haziran\'da sizler yapacaksınız. Sizin sandıkta kullanacağınız her oy, bütün karanlık planları bozacaktır. 24 Haziran, alelade bir seçim değildir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu\'dan çıkacak irade çok önemlidir. Buraların ne kadar önemli olduğunu şöyle düşünün ki, elin adamı okyanusların ötesinden geliyor, buralarda planlar yapıyor, kardeşleri birbiriyle çatıştırıyor ve buralarda kendisine yer yapmaya çalışıyor. Ama zinhar, o silahlarla kendi askerini, kendi evlatlarını vuruşturmuyor. Bu coğrafyanın insanını birbirine kırdırmaya çalışıyor. İşte Filistin\'de olan biteni görüyorsunuz. Bir zulmü daim kılmak için yine okyanus ötesinden destek olunuyor. Birleşmiş Milletler kulağının üstüne yatıyor. Şunu iyi anlamak lazımdır. Ortadoğu ve bizim bulunduğumuz toprakları bize reva görmüyorlar. İklim felaketlerinden midir, silah satmak için midir, petrol için midir yoksa dini kıskançlıktan mıdır bilinmez, gözlerini buraya dikmişler, buralarda çıkartabilecekleri en küçük fitne için milyar dolarlar harcıyorlar. İşte 24 Haziran seçimlerine böyle bakmak lazım.\"

24 Haziran\'ın sadece cumhurbaşkanı ve hükümet seçmek olmadığını bütün karanlık oyunların durdurulması olduğunu da belirten Bakan Soylu, İsrail, Amerika, batının bütün küresel güçleri, FETÖ, PKK\'nın 16 Nisan\'da tek bir cephe olduğunu, aynı cephenin bugün de 24 Haziran seçimleri için bir arada bulunduğunu söyledi. Soylu, \"50 gramlık oy pusulasını küçümsemeyin. Dünyanın seyrini, bu ülkenin makus talihini değiştirir. Bugün Türkiye\'ye silahla saldıramayanlar, dolar kurlarıyla saldırıyor. Yine ayaktayız, yine güçlüyüz, yine korkmuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekova Havaalanı\'nı yaptırmak için karar verdiğinden itibaren terör örgütü buraları dünyaya açılmasın diye inşaatını yaptırmamak için provokasyonlara saldırılara girişti. Başaramadılar çünkü Erdoğan buradaki kardeşlerine karşı samimiydi. \'Baldıran zehri içerim ülkemin huzurundan, birliğinden, kardeşliğinden vazgeçmem\' diye iradeyi ortaya koydu. Şemdinli\'de, Cizre\'de, Çukurca\'da insanlar rahat dolaşıyorsa bu Erdoğan\'ın size olan inancının ve samimiyetinin eseridir\" dedi.

\'PKK YAKTI, YIKTI, DEVLETİMİZ YAPIYOR\'

Terör örgütünün artık kırıntılarının kaldığını ve tamamen tasfiye edeceklerini belirten Soylu; \"Binalar yükseliyor. PKK yaktı, yıktı devletimiz yapıyor. Seçim zamanıdır, millete gideceksiniz onlara deyin ki, rızanız olmadan çocuklarınızı teröre katmak istedikleri Türkiye mi, yoksa okullarda yarının hayalini annesiyle kuran Türkiye mi? İşin, aşın huzurun konuşulduğu bir Yüksekova mı, yoksa terör korkusundan çocuğunuzun akıbetinin belli olmadığı bir Yüksekova mı? PKK\'nın aklıyla siyaset yapan HDP anlatıyor, \'belediyelere ne yaptılar\' diye. \'Halkın görmediği büyük hizmetleri yaptı\' deyin. Onlar ne yaptılar, kütüphaneleri, spor salonlarını, okulları, çocukların geleceğini, hayallerini yaktılar, yıktılar. Huzur daha da artacak endişeniz olmasın\" diye konuştu.

BAKAN SOYLU ŞEMDİNLİ\'DE İFTAR AÇTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova\'dan sonra İran ve Irak\'a sınırı olan Şemdinli ilçesine geçerek önce esnaf ziyaretinde bulundu, ardından da Şemdinli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Bakan Soylu, Şemdinli\'de yaptığı konuşmada 21\'inci asra iyi başladıklarını, havalimanı sayısını ikiye katladıklarını, her yere şehir hastaneleri kurup, insansız hava araçları yaptıklarını söyledi. Bu neslin çok şey gördüğünü ve geleceğe umutla bakan, çocukların yarına dair hayallerini gerçekleştirdiği bir Türkiye\'ye adım adım ilerlediklerini dile getiren Bakan Soylu,\"Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen yöneticilerimiz yok. Londra\'da 3 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin gücünü, bu milletin asaletini ve medeniyetini orada yakışır şekilde temsil eden cumhurbaşkanı tablosunu görmekten bu ülkenin bir evladı olarak onur, gurur duyduk. Son bir ayda birçok yere gittik. Söylediğimiz her söz, attığımız her adım sahiciydi. Orada mazlumlara, Türkiye\'ye nasıl haksızlık yapıldığını anlattım\" dedi.

Katıldığı toplantılarda \"Sizin; göç, uyuşturucu tamponunuz değiliz\" dediğini, attıkları adımların ne kadar yanlış olduğunu yüzlerine söylediklerini belirten Soylu, bu özgüveni buradan, milletin iradesinden aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Memleketinizde terör varsa, biz çözeriz dediler. Terör örgütüne silah verdiler, diğer taraftan bize plan proje sundular. Onların projelerini milletimiz elinin tersiyle itti. Çukurlar açtılar. belediyeleri kendi finans ve lojistik kaynakları haline getirdiler. Bugün Yüksekova, Cizre, Eruh, Şemdinli, Patnos, buraları adım adım gezdim. Bugün sevindiğimiz şudur, onların projeleri iflas etti, milletimizin projesi hakim çıktı. Bir proje koydular ortaya, küçük çocukları kandırmaya çalıştılar. \'Arkamızda Amerika, Avrupa var\' dediler, onlara güvenerek bu ülkede istediğimizi yaparız sandılar. Onların dediğinin hiçbiri olmadı. Darbe dediler beceremediler. Terörle Türkiye\'yi terbiye etmeye çalıştılar, beceremediler. Çocuklarımızın dinini, milliyetini, inancını değiştirmeye çalıştılar beceremediler. Bugün memlekemizin her yerinde ezanlar okunuyor, ay yıldızlı bayrak, özgürlüğümüzü hürriyetimizi, memleket için akıttığımız kanı, birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ortaya koyuyor. Milletimizin, adaletin projesi galip geldi. Sandığa gidip attığınız, her oyun ederi galip geldi.\"

-Bakan Soylu\'nun 34\'üncü Hudut Tugay mutanlığındaki askerlere selamlaması

-Çarşı merkezindeki bekleyen kalabalıkla toklaşması

-Çocuklara hediye ve oyuncak vermesi

-İftar yemeğinde bulunan kadınlarla sohbet etmesi

-Bakan Soylu\'nun konuşması

-Genel detaylar

-Bakan Soylu\'nun AK Parti ilçe başkanlığı\'nda yaptığı konuşma

-Konuşmadan detaylar

-Esnaf ziyareti

Haber-Kamera: HAKKARİ,(DHA)

2)2 KARDEŞİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, 2 kardeş tartıştıkları akrabaları tarafından evlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün saat 17.30 sıralarında Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak\'ta meydana geldi. 3 katlı binada oturan, Gebze Belediyesi\'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Erdal Karadaş (44) ve İstanbul\'da pastacılık yaptığı belirtilen kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile Hüseyin Karadaş (43) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hüseyin Karadaş bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Erdal Karadaş olay yerinde, kardeşi Ruşen Karadaş ise kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kavgada hayatını kaybeden kardeşlerden Ruşen Karadaş\'ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen cinayet zanlısı Hüseyin Karadaş olay yerinden kaçtı. Daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenilen Hüseyin Karadaş\'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öldürülen kardeşlerin oturduğu binadan görüntü

Cinayetin işlendiği binanın bahçesi

Sokaktan görüntü

Ölenlerden birisine ait gömlekten görüntü

Haber-Kamera: Erol POLAT /DARICA(Kocaeli),(DHA)

3)MOTOSİKLETLE SULAMA KANALETİNE DÜŞEN SURİYELİ 2 KİŞİ ÖLDÜ



ADANA\'da sulama kanaletine düşen motosiklette bulunan iki Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.

Olay, dün Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Haşım Dalgıç Bulvarı\'nda meydana geldi. Suriye vatandaşı bir kadın ve erkeğin üzerinde olduğu motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanaletine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili çevrede güvenlik kamerası görüntüleri araştırırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

- Kaza sonrası motorsikletin son hali

- Yerdeki cesetlerin uzaktan görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

4)KAMYONET 40 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ANTALYA’nın Akseki ilçesinde, kamyonetin 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Öktem (49) yönetimindeki 07 GLA 16 plakalı kamyonet, yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Öktem olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Engiz Turan (44) ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Engiz Turan\'ı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Mustafa Öktem’in cenazesi ise Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Adem ÇETİN / AKSEKİ(Antalya),(DHA)

5)CHP\'Lİ MİLLETVEKİLLERİ KAZADA YARALANDI



BOLU’da, TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki CHP’li milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu yaralandı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Gerede ilçesine geçişinde bulunan Asım Çavuşoğlu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bugün Tekirdağ’da ve Kırklareli’nde düzenleyeceği mitinglere katılmak için Ankara’dan yola çıkan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun içinde bulunduğu 39 BH 312 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, meclisin şoförü olan araç sürücüsü yara almazken, arka koltukta oturan milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da vekilleri hastanede ziyaret etti. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan kazayla ilgili olarak, \"Bugün Ankara’dan Trakya’ya giden Edirne milletvekilimiz Sayın Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli milletvekilimiz Vecdi Gündoğdu arkadaşımızın bulunduğu araç yoğun yağmur sebebiyle kaymış, birkaç defa dönmüş ve bariyerlere çarpmış. Bunun sonucunda her iki milletvekilimiz de çok şükür hafif yaralı olarak bu kazayı atlattılar. Ben az önce kendileri ile görüştüm. Tomografileri çekiliyor. Bir tanesinin tomografileri temiz çıktı. Edirne Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu’nun başına hafif bir dikiş atılacak sadece. Vecdi Gündoğdu arkadaşımızın da burnuna bir darbe gelmiş. Bir de bacağında bir darbe var. Onun da tetkikleri yapılıyor. Ama doktorlarımızın söylediğine göre çok şükür hayati tehlikeleri yok. Dün meclis tatile girdi yarın da Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’nin hem Tekirdağ hem de Kırklareli’nde mitingi vardı. Bu mitinge katılmak için biraz da erken hareket etmişler Allah korumuş\" dedi.

Kazadan hafif yaralı kurtulan Vecdi Gündoğdu ise, \"Yağmurlu havada gittiğimiz için dolayısıyla su birikintisi olmuş oraya girince neticede arabayı savurdu. O şekilde oldu\" diyerek kazayı anlattı.

-Tanju Özcan ile röportaj

-Vecdi Gündoğdu\'nun kazayı anlatması

-Kaza yapan aracın fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

6)MOTOSİKLETLİ İKİ SALDIRGAN DEHŞET SAÇTI: 1 YARALI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu bankada bulunan bir müşteri hafif yaralandı. Olay, 5 Temmuz Caddesi\'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklette bulunan kimliği belirsiz iki kişi, cadde üzerindeki bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan korku ve panik için kaçışmaya başladı. 7-8 el ateş açıldığı öğrenilen saldırıda mermiler çevredeki işyerlerine de isabet etti. Saldırıda, ateş açılan iş yerinin yakınındaki özel bir bankada bulunan bir müşteri boynundan hafif yaralandı. 112 sağlık ekipleri yaralı vatandaşa bankada müdahale etti. Yaralı banka müşterisi tedavisini ardından yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Bu arada silahlı saldırıda çevrede bulunan park halindeki araçlara da mermilerin isabet ettiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

- Olay yerinde araçlardan görüntü

- Kalabalık ve polisler

- aracın kırılan cam ve kurşun izleri ile olay yeri

- Banka içerisinde yaralı vatandaşa müdahele edilmesi

- Yaralı vatandaşın bankadan çıkarak arcına gitmesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

7)KENDİSİNİ TEHLİKEYE ATIP KIZ ÇOCUĞUNU EZİLMEKTEN KURTARDI

İZMİR\'in Buca ilçesinde, ismi bilinmeyen bir kişi küçük yaştaki bir kız çocuğunu otomobilin altında ezilmekten, kendisini de tehlikeye atarak kurtardı. Olay, dün gündüz saatlerinde Gediz Mahallesi\'nde meydana geldi. Yanında kimse olmayan küçük bir kız çocuğu, hızlıca yola doğru koşmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir kişi, sağ ön tarafında bulunan kamyonetin arkasından gelen otomobili görmeyip caddeye doğru koşan kız çocuğunu fark etti ve ani bir refleksle çocukla otomobilin arasına girdi. Olay, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun caddeye doğru koştuğunu gören ve elinde poşet olan bir kişinin, refleksle kız çocuğunu yakaladığı ve otomobille çocuğun arasına girdiği, ardından çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

- Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

8)KIRIKKALE\'YE SİLAH SATMAK İÇİN GELİRKEN YAKALANDI

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun süredir takip ettikleri T.S\' yi (45) satmak için kente getirdiği silahlarla birlikte yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Doğu illerinden getirdiği silahları Kırıkkale\'de sattığını tespit ettikleri T.S.\'yi takibe aldı. Polis timleri, Doğu illerinden birinden Kırıkkale\'ye geldiği ihbarını aldıkları, T.S.\'yi Kırıkkale-Kırşehir Karayolunda durdurularak otomobilinde arama yapıldı. Aramalarda otomobilin gizli bölmelerine gizlenmiş 2 kalaşnikof, 2 thomson otomatik silah ve 24 adet çeşitli markalarda silahlar ile birlikte bu silahlara ait 2 bin adet mermi ele geçirdi. Polis ekiplerinin T.S.\'nin Kırıkkale\'nin Bağlarbaşı Mahallesindeki evinde yaptıkları aramalarda ise 2 adet silah ile birlikte para kasasının gizli bölümünde 280 bin TL ve 70 bin TL\'lik senet ele geçirildi. T.S. gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olay sonrası basın mensuplarına bilgi verirken, \"Çalışmalarından dolayı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizi kutluyorumö dedi.

Silahlardan detay görüntüler

Evde yapılan aramada ele geçirilen para

Silahlardan yakın görüntü

Mermilerin görüntüsü

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA)

9)ALİAĞA\'DA KÖYLÜLERDEN ARAZİ SATIŞI VE YOL YAPIMI TEPKİSİ



İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, Belediye Meclisi\'nin Çaltıdere Mahallesi\'nde 3, Bozköy Mahallesi\'nde ise 4 parselin satışı için belediye encümenine yetki vermesi üzerine başlatılan yol yapım çalışmaları sırasında, kendi arazilerine girildiğini öne süren köylüler tepki gösterdi. Encümenin dün Çaltıdere\'deki arazilerin satışını yapacak olması nedeniyle Aliağa Belediyesi önünde toplanan köylüler, \"Başkan dışarı\", \"Başkan bize hesap verecek\" sloganları attı.

Aliağa Belediyesi Encümeni kararıyla, geçen yıl Ağustos ayında Çaltıdere Mahallesi\'ndeki arazilerin bir bölümü satıldı. Satılan bu arazilerde yol açılması için Aliağa Belediyesi tarafından bir süre önce çalışma başlatıldı. Ancak kepçe ve dozerlerle yapılan yol çalışması sırasında özel mülkiyetlerine girildiğini ileri süren köylüler, duruma tepki gösterip, çalışmaların durdurulmasını ve kendilerine konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirten köylüler, bu sabah Çaltıdere Taş Kahvehane\'de toplanıp, Çaltıdere Mahallesi Muhtarı Selahattin Yıldız, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz ve İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Yücel Karaşan\'a bu konudaki sıkıntılarını iletti. Bu sırada, dün saat 14.30\'da belediye encümeninin toplanarak Çaltıdere Mahallesi\'ndeki bazı araziler hakkında da satış kararı alacağını öğrenen köylüler, minibüslerle Aliağa Belediyesi önüne gelerek, Belediye Başkanı MHP\'li Serkan Acar\'la görüşmek istedi. Ancak köylüler Başkan Acar ile görüşemedi. Buna öfkelenen köylüler, \"Başkan dışarı\", \"Başkan bize hesap verecek\", \"Serkan Acar istifa\" sloganları attı. Kapıdaki zabıtalar ve belediye görevlileri köylüleri sakinleştirmeye çalıştı.

Açıklama yapmak üzere dışarı çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karataş\'ın, encümenin satış kararında imzasının bulunduğunu söylemesi üzerine, köylüler tepkilerini yükseltti. Belediye Başkanı Acar gelip, kendilerine bir açıklama yapıncaya ayrılmayıp, eylemlerini sürdüreceğini belirten, çoğunluğu kadın köylüler, kapı önünde oturarak eyleme başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, \"Daha önce bizim satışına karşı çıktığımız Çaltıdere\'nin arka tarafındaki arazilere yol açılmak isteniyor. Bazı özel arazilere girilmiş. Köylü ayaklanmış. Vatandaşlar, \'Bizim isteğimiz dışında bu yolu nasıl geçiyorsun\' diyor. Geçtiğimiz yıl zaten bir kriz olmuştu. 597 dönümlük 3 parsel araziyi de adrese teslim şekilde, alıcıları belli olarak satmışlardı. Ona da bir tepki var. Şimdiki satışlarla ilgili AK Parti ve MHP\'li meclis üyeleri encümene yetki vermişlerdi. Geçen hafta biz de itiraz etmiştik. Bu satış da encümende gerçekleşecek. Ona karşı çıkıyor bu insanlar\" dedi.

Durmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu arasındaki, arazi satışı konusundaki görüş ayrılığını da hatırlatıp, \"Aziz Başkan geçen sene satılan ve o zaman 150 milyon TL olan arazi için, \'Biz alalım\' demişti. Yaklaşık 600 dönümlük alan ağustos ayında satıldı. Yeni satışlar ise Çaltıdere\'de 3, Bozköy\'de 4 parseli kapsıyor. Bugün Çaltıdere\'dekileri satıyorlar. Yarın Bozköy\'dekileri satacaklar. Biz başından beri köy mülklerinin satışına karşıyız. Aliağa\'dakiler sadece bir satış değil, arazilerin ahlaksız bir şekilde yandaşlara devredilmesidir. Aziz Başkan\'ın dediği gibi değerinin onda birine veriliyor. Bu yağmaya karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu satışın altına imza atan ve alanlar yarın bir gün hesap verecek\" diye konuştu. Köylülerin oturma eylemi sürüyor.

-Belediye binası önünde toplanan köylülerden görüntü

-Köylülerin slogan atarak MHP\'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar\'a tepki göstermeleri

-CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz\'ın açıklaması

-Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karataş\'a köylülerin tepkisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA(İzmir),(DHA)

10)OĞUZ GÜNDOĞDU: MUDANYA\'YA DOĞRU GELEN UZUN BİR FAY HATTI VAR

BURSA\'nın Mudanya ilçesinde açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, \"Bursa\'da 1855 yılında depreme yol açan fay hattının, Nilüfer\'den geçen kolları tespit edildi. Mudanya da, İznik\'ten Gemlik Körfezi\'ne gelen ve Uluabat Gölü\'nden gelen iki tehlikeli fay hattının arasında kalıyor. Fayın büyüklüğü henüz belirli değil. Sismik geminin gördüğü izlerde Mudanya\'ya doğru gelen uzun bir fay hattı var. Bu ciddi bir tehlike çünkü diri bir fay. 7 büyüklüğünde olası bir deprem beklenebilir\" dedi.

Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği (DOHAD), Mudanya\'ya 4 deprem öncü işaretleri izleme istasyonu kuracak. 17 Ağustos Marmara Depremi\'nin yıl dönümüne kadar Altıntaş, Tirilye, Esence ve Mirzaoba\'ya kurulacak istasyonlardan alınacak bilgiler, Marmara Bölgesi ile ilgili verileri ortaya koyacak. Çalışmaları takip eden Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ile birlikte Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz\'ı ziyaret ederek, ilçe ve çevresinde meydana gelebilecek depremlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

\'MUDANYA İKİ TEHLİKELİ FAYIN ARASINDA KALIYOR\'

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi\'nde, tarihsel bilgiler ve gözlemlere göre, 1855 Bursa depremi sonrası beklenen yeni hareketlenme ihtimalinin giderek arttığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, \"Fay, kuzeyden Gemlik Körfezi\'nden Mudanya\'ya kadar geliyor. Nerede yüzeylendiği konusunda tam bir fikrimiz yok. Yaptığımız araştırmalarda Ürünlü mevkiinde bu fayın izlerine rastladık. Bursa\'da 1855 yılında depreme yol açan fay hattının, Nilüfer\'den geçen kolları tespit edildi. Mudanya da İznik\'ten Gemlik Körfezi\'ne gelen ve Uluabat Gölü\'nden gelen iki tehlikeli fay hattının arasında kalıyor. Fayın büyüklüğü henüz belirli değil. Sismik geminin gördüğü izlerde Mudanya\'ya doğru gelen uzun bir fay hattı var. Bu ciddi bir tehlike, çünkü diri bir fay. 7 büyüklüğünde olası bir deprem beklenebilir\" dedi.

ÖLÇÜMLER YAPILACAK

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise depremle yaşamanın, bilimin ışığında önlemler almanın önemine vurgu yaparak, \"Bizler de Mudanya\'da göreve geldiğimiz günden beri bu gerçeği unutmuyoruz. Bu kapsamda 17 Ağustos Depremi\'nin 19\'uncu yıl dönümüne girerken, detaylı bir araştırma yapmamız gerekiyor. Deprem istasyonlarının 17 Ağustos\'un yıl dönümüne yetişmesi konusunda görüş birliğine vardık. Mudanya\'yı da bu sisteme bağlayacağız. Bunlardaki amacımız, Bursa\'da oluşan depremlerin kaydedilmesi, manyetik alan değişimlerinin ölçülmesi, ısı, nem, sıcaklık gibi ölçümlerin yapılmasına katkıda bulunmak. Erken uyarı sistemlerinin Mudanya\'da hayata geçmesi için çalışmalarımıza başlıyoruz\" diye konuştu.

Oğuz Gündoğdu\'nun açıklaması

Hayri Türkyılmaz\'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL-Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

