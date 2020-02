DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KASTAMONU\'DA BİRİ ŞEHİT AİLESİNE AİT OLMAK ÜZERE 4 EV YANDI

KASTAMONU\'da gece yarısı çıkan yangında biri şu anda kullanılmayan şehit polisin ailesine ait olmak üzere 4 ev ve bir odunluk yandı. Yangın, saat 23.45 sıralarında Hisarardı Mahallesi Kerpiçli Sokak üzerinde meydana geldi. Hakkı Köse\'ye ait evin bacasından çıktığı iddia edilen ve kısa sürede büyüyen yangında Köse\'ye ait ev ile 2009 yılında Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'nde iki aile arasında buğday teslim sırası yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak Şehit olan Polis Memuru Nihat Karakoca\'nın doğduğu ev tamamen yandı. Şehit Polis Karakoca\'nın doğduğu evde kimsenin oturmadığı öğrenildi. Yangında bitişikteki 2 evin kısmen, bir odunluğun da tamamen yandığı öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına Kastamonu Belediyesi ve ilçe belediyelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ve incelemelerinin sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

2)ALTAY TAKIM OTOBÜSÜNDE YANGIN

İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, Altay Spor Kulübü\'ne ait takım otobüsü yandı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay, dün akşam saatlerinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Altay Spor Kulübü\'ne ait park halindeki takım otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemelerde olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirlenirken, otobüsü kullanılmaz hale geldi. Polis, otobüsünün kundaklanmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

3)ÇORUM\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2\'Sİ AĞIR 22 YARALI



ÇORUM\'da düğün konvoyundaki otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2\'si ağır 22 kişi yaralandı. Çorum\'dan Ankara istikametine giden İsmail Kılıç\'ın kullandığı 19 TP 731 plakalı otomobil, çevre yolundaki Buharaevler Kavşağı yakınlarında takla attı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polisleri kaza yapan araçta inceleme yaptığı sırada aynı istikamette seyreden ve kazayı geç fark eden aralarında düğün konvoyunun da yer aldığı çok sayıda otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı. 8 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı, bazı araçlar da yola savruldu. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye, sağlık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla güçlükle çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındıkları öğrenildi. Bu sırada kaza yapan araçlardan birisi de alev aldı. Araçtaki yangın çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Kazalı araçların bazılarının LPG\'li olması ve bazılarından da yola akaryakıt akması nedeniyle polis otosundan vatandaşlara sık sık sigara içilmemesi ve kaza yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan çevre yolunun Ankara istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

4)PİKNİK DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 9 YARALI



SAKARYA\'nın Taraklı ilçesinde, piknikten dönen 10 kişinin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Araçta bulunan 9 aylık bebek öldü, 9 kişi ise yaralandı. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Taraklı Hacımurat Mahallesi\'nde meydana geldi. İki aile üyelerinin bulunduğu 10 kişi ormanlık alanda piknik yaparak evlerine gitmek üzere yola çıktı. 31 yaşındaki Zekeriya Onat idaresindeki 68 KV 058 plakalı cip sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden çaya uçtu. Takla atarak ters duran cipi gören yoldan gçenler yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yarısı suyun içinde kalan araçtan yaralıları çıkardı. 9 aylık bebek Ümeyra Onat\'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan İsmail (72), Zekeriya, Melike (35) ile Saliha Onat (45), Fatma (36), Fatih(39), Ahmet(10), Nurgül(12) ve Eyüp Türkan (14) Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi\'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)TRABZON\'DA BİR KİŞİ POMPALI TÜFEKLE İŞ YERİNİ BASTI



TRABZON kent merkezindeki bir kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafeterya tahliye edilirken kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışılıyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Uzun Sokak\'ta bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken, sokak yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışıyor. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

İŞ YERİNİ BASAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Trabzon\'da kent merkezindeki bir kafeteryanın kilitlediği balkondan havaya ateş eden kişinin Uğur Kurt olduğu belirlendi. Uğur Kurt\'un, Trabzon\'un Tonya ilçesi Yenimahalle Velialtı Sokağı\'nda, 4 Kasım\'da tek katlı evinde çıkan yangında eşi Canan Kurt (24) ile kızı Hazal Su (4) hayatını kaybetmiş, kızı Ecrin Ada (2) ile kendisi yaralanmıştı. Uğur Kurt\'un olaydan sonra kendisine verildiğini iddia ettiği yeni ev ve iş sözünün yerine getirilmediği gerekçesiyle böyle bir eyleme kalkıştığı öne sürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DEVREDE

Kafeteryaya girdiği sırada havaya ateş ederek müşterilerin mekanı boşaltmasını istediği öğrenilen Uğur Kurt\'un sonrasında da havaya ateş açtığı belirlendi. Uğur Kurt\'u ikna çabaları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaydan haberdar edildi. Bakan Soylu\'nun telefonla görüşeceği Uğur Kurt\'u ikna etmesi bekleniyor. Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak yaya trafiğine kapatılırken Özel Harekat polisleri de çevrede konuşlandı.

BAKAN SOYLU, ARAYARAK İKNA ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon\'da kent merkezindeki bir kafeteryanın balkondan pompalı tüfekle ateş eden Uğur Kurt’u telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra ikna etti. Görüşmesi sonrası ekiplerce bulunduğu alandan çıkarılan Kurt, konulduğu sivil bir araçla bölgeden uzaklaştı. Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak da olay yeri incelemesinin ardından yaya trafiğine açıldı.

6)BAKAN BAK: \'BU TRANSFERLER, BU OYUNLAR MİLLETİN TASVİP ETMEDİĞİ ŞEYLER\'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya\'da stadyum ve spor tesislerini inceledikten sonra Ak Parti Sakarya İl Gençlik Kolları\'nın kongresine katıldı. Bakan Bak, milletin partiler arasında yapılmaya başlanan milletvekili transferleri oyunlarını tasvip etmediğini belirterek, \"Şimdi de muhalefet şok. Çok şaşırdılar, bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı, bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu transferler, bu oyunlar milletin tasvip etmediği şeyler. Çünkü millet sadece sandıkta hesabını sorar. Biz her zaman millete güveniyoruz, her zaman milletle beraberiz\" dedi.

7)SARIEROĞLU: 1 MİLYON 57 BİN KADINI İŞE YERLEŞTİRDİK

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları\'nın 5\'inci olağan kongresi Mimar Sinan Kongre Merkezi\'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu salonda partililere seslenen Bakan Sarıeroğlu, Ak Parti teşkilatı olarak içinden geçilen sürecin önemini bildiklerini kaydetti. Seçimlerde emekleri geçenlere teşekkür eden Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kadınların gücüne inandığını söyledi. Kadınların sadece bir simge olmadığını işin öznesi olduğunu da aktaran Sarıeroğlu, \"Ben Adanalı bir esnaf kızıyım. Bir sürü lafa söze maruz kaldık ama her zaman partimizin arkasında durduk. Sonraları ise birçok görev alarak bakan olarak buraya kadar gelebildikö dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili de konuşan Sarıeroğlu, Mehmetçiğin önemli bir zafere imza attığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti\'nin en önemli zaferlerinden birinin Afrin operasyonu olduğuna değinen Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen ordunun önemli bir zafer başardığını söyledi.

İstihdam konusunda engelliler ve kadınlara yönelik önemli adımlar attıklarını da ifade eden Sarıeroğlu, 2002 yılında 5 bin 777 engelli vatandaşın kamuda istihdam edildiğini bugün ise bu sayının 55 bin olduğunu söyledi. Kadınların annelik ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda bırakılmasının önüne geçmek için anne olan kadınlara yarı zamanlı çalışma imkanı sağladıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, \"Türkiye İş Kurumu 2002 yılında 4 bin 754 kadını işe yerleştirmiş. Bugün ise 1 milyon 57 bin kadını işe yerleştirdi. Kadınlara artık her türlü imkan var. Kadınlar için sosyal devlet olarak her türlü imkanı sağlıyoruz. 16 yıldır dokunmadığımız alan kalmadı. Daha iyisini yine biz yapacağızö dedi.

Planladıkları çalışmaları hayat geçirdiklerinde \'Seçime yönelik yatırım, danışıklı dövüş\' eleştirilerine maruz kaldıklarını da anlatan Sarıeroğlu, vatandaşla her zaman sahada iç içe olduklarını ve hükümetin projelerini çok önceden planladığını söyledi.

8)YÖRÜK TÜRKMENLERİ, OĞUZ BOYLARININ ANADOLU\'YA GİRİŞİNİN 1000\'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE AHLAT\'TA

BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde, Türklerin Anadolu\'ya girişinin 1000\'inci yıl dönümü dolayısıyla Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve 22 il temsilcisi Selçuklu Mezarlığı\'nı ziyaret etti.

Oğuz Türklerinin Anadolu\'ya girişinin 1000\'inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı Tatlıoğlu, birliğe bağlı 22 il temsilciyle birlikte Ahlat ilçesine geldi. Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban tarafından karşılanan heyet, Ahlat Selçuklu Mezarlığı\'nı ziyaret etti. Başkan Çoban, İrfan Tatlıoğlu\'na Yörük Türkmen boyunluğu olan \'keyfe\' hediye etti. Tatlıoğlu ise Ahlat Belediye Başkanı Çoban\'a Ahlat toprağına karıştırılmak üzere Ertuğrul Gazi\'nin mezarından numune toprak verdi. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği heyeti yönetimi, Ahlat\'taki ziyaretlerinin ardından Van\'ın Erciş ilçesindeki 23 Nisan etkinliklerine de katılacak.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tatlıoğlu, Ahlat\'ı kendi evleri ve toprakları gibi gördüklerini belirterek, \"Anadolu\'ya Türklerin gelişinin, buraları yurt edinişinin 1000. yılını tarihe iz düşmek maksadıyla edindiğimiz bilgilerle 1000 yıl önce 1018 yılında Çağrı Bey\'in 3000 atlısıyla beraber bir öncü kuvvet olarak gelip, Van Gölü\'nün etrafına özellikle Ahlat\'a yerleştiğini biliyoruz. Biz de 1000 yıl sonra bu toprakları yurt yapan, vatan yapan yerlere gidelim; ecdadımızın eserleriyle karşılaşalım ve oranın yöneticileriyle oranın idarecileriyle orada dedeme hizmet eden hizmetçileriyle oranın insanlarıyla akrabalarımızla kucaklaşmak için Bursa\'dan yola çıktık. 22 il temsilcimizle birlikte Ahlat\'a geldik. Burada çok güzel karşılandık. Tarihimizi biraz daha derin öğrendik. Sayın belediye başkanımıza da Ahlat tarihini dolu dolu anlattığı için teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nın Kadılar Mezarlığı bölümünde ve mezarlık çıkışında bulunan Ahlat\'ın sembolü Emir Bayındır Han Kümbeti önünde hatıra fotoğraf çektiren grup üyeleri, akşam yemeğinin ardından ilçeden ayrıldı.

9)MERSİN\' DE \'3 TENOR\' BÜYÜLEDİ



MERSİN\'de bu yıl 17\'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverleri büyüledi.

\'3 Tenor\' adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde hayranlarıyla buluştu. Repertuvarlarında klasik opera eserleri, napolitenler, müzikaller ve türkülere varan zenginliği barındıran 3 Tenor Grubu, konserde Solamente Una Vez, Manha De Carnaval, La Spagnola, Dicitencello Vuie, Torna A Surrient, Marecchiare, O Sole Mio, Mazi Kalbimde Yara, Kalbe Dolan O İlk Bakış, İntizar gibi eserleri seslendirdi.

Kaliteli müziklerinin yanısıra sempatik tavırlarıyla de izleyicinin beğenisini kazanan üçlü, sahnede büyük sempati topladı. Ünlü eserlere hayat veren tenorlar, sahne performansları ile de göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardında üçlü, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

