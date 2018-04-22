DHA YURT BÜLTENİ - 1

AĞRI\'DA KIRMIZI VE MAVİ LİSTEDE YER ALAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

AĞRI Dağı\'nda, aralarında kırmızı ve mavi listede arananların da bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, 6-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonlar neticesinde 1\'i sağ yakalama olmak üzere toplam 16 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığınca arananlar listesinde kırmızı ve mavi kategoride bulunan sözde eyalet sorumlularının bulunduğu belirtildi. Ağrı Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından; 3 bölücü terör örgütü mensubunun sözde Serhat Eyaleti Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Yaşar kod adlı Yusuf Şek, sözde Serhat eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) genel sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Berwar kod adlı Seyran Çomak ile PYD terör örgütü sözde Kobani genel sorumlusu iken PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen ve Bingöl iline geçiş yapmak maksadıyla bölgede bulunan sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu Cimşit Ali Asker kod adlı Suriye uyruklu Sultan Mahmut isimli bölücü terör örgütü mensupları olduğu tespit edilmiştir\" denildi. Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristler arasında Sözde Serhat eyaleti genel sorumlusu Yaşar kod adlı Yusuf Şek, 1992 yılında terör örgütüne katılım yaptığı ve hakkında 23 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu bildirildi. Yusuf Şek\'in 2 Ağustos 2015 tarihinde Karabulak Jandarma Karakol Komutanlığı\'na yönelik bombalı araçlı saldırı eyleminin, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Dilucu Sınır Kapısı\'nda görevli 13 polisin şehit edilmesi eyleminin, 30 Ağustos 2016 tarihinde Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 12 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eyleminin, 10 Eylül 2016 tarihinde Tendürek dağı Karakuş Tepe üs bölgesinde 8\'i güvenlik korucusu olmak üzere 9 personelin şehit edilmesi eylemlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu vurgulandı. Yaşar kod adlı Yusuf Şek\'in geçmiş yıllarda Ağrı ili dışında Van, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Bitlis ve Ardahan illerinde çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyon bölgesinden görüntü

- Kırmızı Listede olan Yusuf Sek (İlk fotoğrafta sağdaki)

Haber-Kamera: AĞRI, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ŞANLIURFA\'DA PKK\'YA YAPILAN OPERASYONDA, 11 KİŞİ TUTUKLANDI



Şanlıurfa\'da, terör örgütü PKK/YPG\'ye yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 11\'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG\'ye yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 14 şüpheli tespit etti. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11\'i \'Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak\' suçundan tutuklanırken, 3\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şubeden çıkarılan şüpheliler

- Adliyeye götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GAZİ UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİNDE DUALARLA KARŞILANDI

Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen hafta PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nurullah Cici, tedavisinin ardından memleketi Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde dualarla karşılandı.

Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde geçen 14 Nisan\'da terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit olurken, Uzman Çavuş Nurullah Cici de yaralandı. Tedavisi tamamlanan Nurullah Cici, memleketi Çerkezköy\'de ailesi, askeri yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Nurullah Cici, şehir girişinde oluşturulan araç konvoyuyla Kuba Camisi karşısındaki baba ocağına geldi. Çatışmada 2 silah arkadaşının şehit düştüğünü belirten Nurullah Cici, \"Gururla söylüyorum. 2 şehidimiz var ama peygamberimize komşu gittiler. Keşke ben de gitseydim. Yıkılmadık, dimdik ayaktayız. Türk askeri yıkılmaz. Türk milleti yıkılmaz. Vatanıma, milletime, askerlerimize, Mehmetçiğimize, devletimize, herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım gani gani helal olsun. Bu vatana da helal olsun, canım da kanım da feda olsun\" dedi.Nurullah Cici\'nin annesi Sati Cici, \"Çocuğumla gurur duyuyorumö derken, baba Sıtkı Cici de \"Vatan sağ olsun oğlumla gurur duyuyorum. Gerekirse ben de giderimö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gazinin karşılanması

-Gazi uzman çavuşun konuşması

-Anne ve babasının konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYAÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ (DHA)

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STADYUM OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 ağır kadın yaralandı. Ağır yaralanan kadınlardan birinin Şüpheli Fevzi A.\'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Fevzi A., arkadaşı Yaşar Telli\'nin dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kız kardeşi Sevgi A.\'nın içinde olduğu park halindeki 06 BG 386 plakalı otomobilin yanına geldi. Burada arkadaşı Yaşar Telli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Fevzi A., belindeki tabancayı çıkartarak Yaşar Telli onun dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kendi kız kardeşi Sevgi A.\'ya kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Yaşar Telli, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybederken, çeşitli hastanelere kaldırılan iki kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Fevzi A.\'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı taşıyan ambulans

-Polisin incelemesi

-Suç aleti tabanca

-Yaralının ambulansa alınması

-Detaylar

Haber: Hasan DÖNMEZ Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA, (DHA)

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TAKLA ATAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Karabük\'te, korkuluklara çarpıp takla atan kamyonetin sürücüsü Yunus Yüzbaşılar (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu çevre yolu Beşbinevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yunus Yüzbaşılar yönetimindeki 78 AC 927 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara çarpıp takla attı. Araçtan fırlayan Yunus Yüşbaşılar ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Yunus Yüzbaşılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonetten görüntü

-Polisin meraklı vatandaşları uzaklaştırması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÇANAKKALE\'DE KALDIRIMA ÇARPAN TİCARİ TAKSİ İÇİNDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Çanakkale\'de, taksinin kaldırıma çarpması sonucu sürücü Kaan Koçer ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ayvacık ilçe girişindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaan Koçer (30) idaresindeki 17 T 0334 plakalı taksi, cadde üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yararlılar sürücü Kaan Koçer ve Serhat Eksik (31) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılardan Koçer ile Eksik, Ayvacık Devlet Hastanesi, isimleri öğrenilemeyen diğer iki yaralı ise Ezine Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza yerindeki incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan görüntü.

-Kaza yerinden görüntü.

-Kaza yapan araçtan görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DEVRİLEN KAMYONETİ KALDIRIP, GİTTİ

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, çevredekilerin yardımıyla aracını kaldırıp yoluna devam etti.

Kaza akşam saatlerinde, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kayhan Arslan (28) idaresindeki 67 LA 450 plakalı kamyonet, sürücüsünün iddiasına göre bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çarparak devrildi. Yardıma koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan çıkartarak 112 Acil servise haber verdi. Kayhan Arslan olay yerine gelen 112 Acil ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, \"Tedavi istemiyorum. Sinirliyim zaten\" dedi. Devrilen kamyoneti vatandaşlarla birlikte kaldıran Kayhan Arslan, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Sürücü Kayhan Arslan\'a yardımcı olmak isteyen vatandaşlar

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Kayhan Arslan\'ın tedaviyi kabul etmediğini söylemesi

- Kayhan Arslan\'ın kamyoneti vatandaşlarla birlikte düzeltmesi

- Araca binen sürücünün kaza yerinden ayrılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

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DİYARBAKIR\'DA SAĞANAK YAĞIŞ/EK

ÖZEL HASTANEYİ SU BASTI, 2 PERSONEL YARALANDI

Diyarbakır\'da, dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezinde birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu. Özel bir hastanenin acil ve zemin katında yaşanan su baskını sonucu acil ve yoğun bakım ünitesindeki hastalar, görevliler tarafından üst katlara taşındı. Üst katlara taşınan hastalar 112 ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle kentteki başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin su tahliyesi işlemleri ise sürüyor.

Su baskınının meydana geldiği hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Kadri Gülsün yaptığı açıklamada su baskının aniden meydana geldiğini belirterek, \"Toplam 21 yoğun bakım hastası ve 2 yatan hasta tahliye edildi ve 2 çalışanımız yaralandı. Hastalarımız ve personel arkadaşlarımızın başka hastanelere tahliyesi sağlandı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Alt katlardaki su tahliyesi halen devam ediyor. Üst katlardaki hastalarımızın tedavileri devam ediyor. Ben ve diğer doktor arkadaşlarımız baskının başından itibaren burada, hep birlikte gereken tüm çalışmaları yaptık. Şu an için herhangi bir sorun kalmadı. Bir personelimiz su baskınına müdahale ederken, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Diğer personelimiz ise düşme sonucu yaralandı. Aldığımız bilgiye göre durumlarının iyi olduğu yönünde, diğer hastalarımızın da hastanelere sevkleri yapıldı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Özel hastaneye sevk edilen 112 ekipleri

-Personel ve itfaye ekiplerinin su tahliyesi

-Hastaneden detaylar

-Hastaların çıkışı

-Hastaların içeri alınmaması

-Başhekim Gülsün\'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ERZURUM\'A KAR YAĞDI

Erzurum\'da, dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde oturanlar güne karla uyandı. Toprak zemin, otomobiller, lale ve ağaçların üzeri karla kaplandı. Dışarı çıkan bazı aileler kar topu oynadı.

Bahar ayında Doğu Anadolu Bölgesi\'nde hava bir anda soğudu ve Erzurum\'da gece yarısından sonra kar yağışı başladı. Nisan ayını uğurlamaya hazırlanan Erzurumlular kar yağışı sürprizi yaşadı. Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını ve güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Erzurum\'da Nurallah Akçayır\'ın, \"Yazın yağar kar başıma\" adlı şarkısını hatırlatan Başak Güney, \"Baharı beklerken kışı karşıladık. Erzurum karın en güzel yakıştığı şehir. Haziranda da yağsa şaşırmayız. İşe giderken karı görünce eşim ve kızımla birlikte kar topu oynadık\" diye konuştu. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceğini açıkladı. Yağışların sabah saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yağmur ve sağanak yağmurlu şeklinde olması beklendiğini bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceğini hatırlatan Meteoroloji, buzlanma ve zirai don uyarısında bulanarak yaptığı yazılı açıklamada:Bölgemiz genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 altında seyredeceğinden gece ve sabah ilk saatlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma ve zirai don hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

Haber:Turgay İPEK ERZURUM, (DHA)



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BİTLİS, KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bitlis, kent merkezine sabah saatlerinde kar yağdı. Çiçek açan ağaçlar, kar altında kalırken, vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Türkiye geneli sıcak ve güneşli havalar yaşanırken, Bitlis\'te gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kış aylarını yağışsız ve kurak geçiren Bitlis\'te nisan ayında yağan kar, vatandaşları da şaşırttı. Kalınlığı yaklaşık 3 santimetreyi bulan beyaz kar örtüsü, henüz yenin çiçek açmış meyve ağaçlarını ve yeşil bitki örtüsünü de beyaza bürüdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar altındaki araçlardan detaylar

-Çiçek açmış ağaçlardan detaylar

-Yeşillikler ile beyaz kardan görüntü

-Kar altında kalmış çocuk parkından detaylar

-Sokaklardan detaylar

-Karayolundaki araçların ilerlemesinden detaylar

-Detay görüntüler

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)

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GÜMRÜK BAKANI\'NIN ÖNÜNDE KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Türkiye\'nin Irak sınırında bulunan Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı\'nda incelemelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak\'tan gelen bir araçla yapılan sigara kaçakçılığı olayına rastgeldi. Arama sırasında aracın başında duran Bakan Tüfenkci, görevlilerin kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyaller içine gizlenmiş kaçak sigaraları çıkarmasını dikkatle izledi. Gazetecilere açıklama yapan Tüfenkci, Türk mallarına Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından uygulanan vergiler konusunda gelecek ay Karma Ekonomik Komisyon Eş Başkanları toplantısı yapacaklarını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dün Türkiye-Irak sınırında bulunan Habur Kara Huduf Gümrük Kapısı\'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerin Habur Gümrük Sahası\'nda karşıladığı Bakan Tüfenkci’ye yöresel kıyafetli iki çocuk çiçek takdim etti. İpekyolu Gümrük Müdürlüğü\'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda slayt eşliğinde brifing alan Tüfenkci, daha sonra gümrük sahasında yapılan modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

SİGARA KAÇAKÇILIĞINA RASTGELDİ

Gümrük sahasında sürücüler ve yolcularla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Bakan Tüfenkci, x-ray noktasında da incelemede bulundu. Tüfenkci bu sırada Irak\'tan Türkiye\'ye gelen bir araçtaki sigara kaçakçılığı olayına rastgeldi. Bakan Tüfenkci, görevlilerin araçta yaptığı aramayı yakından takip etti. Gümrük Muhafaza memurlarının aracın kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyalleri içerine gizlenmiş 40 paket kaçak sigarayı ele geçirmesini dikkatle izleyen Tüfenkci, ele geçirilen malzemeleri de inceledi. Türkiye-Irak arasındaki köprü ve gümrükteki modernizasyon hakkında İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden’den bilgi alan Tüfenkci daha sonra kara yolu ile Silopi’ye geçti.

IRAK\'A 9 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Silopi\'de bir otelde ihracatçılar ile bir araya gelen Bakan Bülent Tüfenkci, sorun ve sıkıntıları dinledi. Toplantıda konuşma yapan Tüfenkci, 2017 itibarı ile 1 milyon 400 bine yakın aracın Habur Sınır Kapısı\'ndan giriş-çıkış yaptığını söyledi. 2.5 milyondan fazla insanın Habur Sınır Kapısı’nı kullandığını belirten Tüfenkci, 2018\'in ilk çeyreğinde 300 binden fazla araç sirkülasyonun yaşandığını ve Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak\'a 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

\'YALANLARI SIRALAMAYI SİYASET ZANNETTİLER\'

Türkiye\'nin yüzde 7.4 büyüme rakamlarını yakaladığını belirten Tüfenkci, \"Bazıları diyor ki \'Türkiye büyüdü de, 7.4 rakamını yakaladı da, bizim cebimize ne girdi veya nasıl büyüdü anlamıyoruz\'. Gelip, ihracat rakamlarına bakmaları lazım, çevre yoluna bakmaları lazım, Türkiye\'nin sağlıkta ulaştığı noktalara bakmaları lazım, sanayi çalışmalarını yerinde görmeleri lazım ve bunun herkese bir şekliyle dokunduğunu fark etmeleri lazım. Tabii bazıları görmek istemedikleri için, gördükleri halde anlamadıkları için, anladıkları halde işlerine gelmedikleri için, var olanı eğip bükmede büyük bir maharet uzmanı oldular. Yalanları ardı ardına sıralamayı siyaset yapmak zannettiler. Ama onlar, muhalefet ne yapmak isterse istesin, neyi zannederse zannetsin, biz yolumuza devam edeceğiz. Biz insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. En önemlisi Türkiye\'yi büyütmeye devam edeceğiz\" dedi. Şırnak genelinde terörün ciddi anlamda azalmasıyla beraber, yayla ve meraları Mart ayı itibarı ile kullanıma açtıklarını belirten Tüfenkci, şunları söyledi:\"Çukur terörünün bitmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Türkiye 7.4 büyümesini yakaladı. İşte o büyümeden Şırnak da, Hakkari de, Mardin de, Cizre’de nasibini alıyor. 24 Haziran\'da bir seçim var. Biz bugüne kadar seçim popülizmi yapmadık. Uluslararası camiada bazıları Türkiye\'deki seçimi dillerine dolamaya başladı. Daha önce seçim yapılsın diyenler bakıyoruz ki ipe un seriyorlar. \'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçen bir Türkiye, daha hızlı karar alan, daha etkin aldığı kararları uygulayabilen, en önemlisi şu anda ekonomimiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları, Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları veya operasyonları önleme noktasında, boşa çıkarma noktasında, hem seçimlerden alınan güçle ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Allah\'ın izniyle bu oyunları da hızlı bir şekilde boşa çıkarmış olacağız.\" Türk mallarına Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından uygulanan vergiler konusuna da değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şöyle konuştu: \"Sınırın hemen ötesindeki gerek merkezi Irak hükümeti, gerek Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi\'nce Türk mallarına konulmaya çalışılan engeller noktasında Mayıs ayı içerisinde KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Eş Başkanları toplantısını yapacağız. Özellikle bu çifte vergilendirme neredeyse bir haraca dönüştü. Çok çeşitli mallara adı konulmamış vergi adı altında kamyoncularımızdan, iş adamlarımızdan kafalarına göre ücretler almaya başladılar. Bu ne uluslararası ticarete ne de komşuluk hukukuna sığar. Dolayısıyla bunların giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunduk. Israrlı bir şekilde takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz. Bu kapının modernize etme adına projesi bitmiştir. İnşallah haftaya yap-işlet-devret modeli ile anlaşmayı yapıp, bismillah deyip başlatacağız.\"



Görüntü Dökümü

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- Bakanın karşılanması

- Bakanın İpekyolu gümrüğüne ziyareti

- Bakanın Habur?da yolcu ve şoförleri dinlemesi

- Bakanın X-ray da incelemesi

- Bakanın sigara bulunan aracı izlemesi

- Bakanın köprüde inceleme yapması

- Bakanın İhracatçılar ile biraya gelmesi

- Genel ve Detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)

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