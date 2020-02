DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AFRİN\'DEN ACI HABER: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT



SURİYE\'nin Afrin bölgesinde bir binada arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörislerden temizlenen Suriye\'nin Afrin bölgesinden şehit haberi geldi. Dün saat 15.10\'da Afrin\'e bağlı Dermeşkanlı Köyü\'nde bir binada yapılan arama sırasında teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bölgeye Kayseri\'de bulunan 1\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'nden giden Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu. Acı haber şehidin Kayseri\'de oturan eşi Yasemin Çobanoğlu ile Bursa\'da oturan anne ve babasına askeri yetkililer tarafından bildirildi. Şehit Uzman Çavuş Çobanoğlu\'nun, bugün Kayseri\'deki evinin önünde helallik alınmasının ardından Bursa\'da toprağa verileceği belirtildi.

ŞEHİT EŞİ ACI HABERLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Afrin\'de tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit olduğu haberi, Kayseri\'de oturan 6 aylık eşi Yasemin Çobanoğlu\'na iletildi. Genç kadın eşinin şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Kayseri 1. Komando Tugayında görev yapan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı sonrası Dermeşkanlı köyünde saat 15.10\'da binalarda yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bir binada teröristler tarafından tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit oldu. Acı haber şehidin kayseri\'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya sokakta oturan eşi Yasemin Çobanoğlu\'na askeri yetkililer ve Aile ve Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü yetkilieri tarafından verildi. Aldığı acı haber sonrası gözyaşlarına boğulan şehit eşi Yasemin Çobanoğlu, 112 Acil Sağlık Servis yetkilileri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

ehidin eşiyle birlikte yaşadığı Çelik sitesine askerler tarafından ay yıldızlı bayraklar asıldı. Şehit Uzman çavuş Çobanoğlu\'nun, eşi Yasemin\'in ısrarı üzerine bugün sabah Kayseri\'deki evine getirilerek alınacak helallik sonrası askeri uçakla götürüleceği Bursa\'da Merkez Mihraplı Camii\'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliğinde toprağa verileceği ifade edildi.

2)BURSA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu\'nun Bursa\'daki baba ocağına ateş düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda Dermeşkanlı Köyü\'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit oldu. Şehit Çobanoğlu\'nun acı haberi, Bursa\'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi\'nde oturan Sevim-Cüneyt Çobanoğlu çiftine verildii. Bursa Garnizon Komutanı Ahmet Hacıoğlu ve askeri yetkililer tarafından verilen şehadet haberinin ardından ailenin bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı. Eşi Yasemin ile 6 ay önce evlendiği belirlenen şehit Çobanoğlu\'nun 5 kardeşten 2\'ncisi olduğu öğrenildi. 6 aylık evli oÇobanoğlu\'nun evli olduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu\'nun bugün Mihraplı Camii\'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği\'ne defnedileceği bildirildi.

- Şehidin evinden görüntüler

-Türk bayrağından görüntüler

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

3)AKŞENER, PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP\'den İYİ Parti\'ye geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı\'ya rozet takma töreninin ardından partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yapmak üzere Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'ye geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki İl Başkanlığı binası açılışı öncesi partililer, trafiğe kapalı caddeyi doldurdu. \'Şahlandık gelipduruz\', \'Ev yaparsan tuğladan, ablanın oyları Muğla\'dan\', \'99.999 imza Muğla\'dan, gerisini diğer iller buluversin gari\', \'Abileri çok korkuttun be abla\', \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\', \'Muğla ablasını sevdi gari\' yazılı dövizler dikkat çekti. Alana gelen ve parti otobüsü üzerinden halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları kaydetti: \"Siz bugün burayı bu şekilde doldurarak, şereflendirerek bizleri öyle bir vebal altında bıraktınız ki bu vebali taşımayı, bu vebali Hakk\'a ulaştırmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin inşallah. OHAL\'de, 24 Haziran\'da bir seçim kararı alındı. Bu karar İYİ\'lerin önünü kesmek için alındı. Ama biz, demirden korksaydık trene binmezdik. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarından haberim yoktu. Korku dağları sardı ve siyaset istismarcıları her türlü hileyi hurdaları yapmayı göze aldılar. Ama yapamayacaklarını bildikleri için bir an evvel, paldır küldür seçime gidelim de \'İYİ Partililer hazırlıksız yakalansın\' dediler. Ama yine aldandılar. Bu tek adam sistemine gidişin ne kadar problemli olduğunu siz gördünüz. 16 Nisan\'dan bugüne kadar hani Türkiye uçacaktı, kaçacaktı, aşacaktı. Hani Türkiye\'de OHAL kalkacaktı? Hani Türkiye\'de her şey yolunda gidecekti? Pinokyo gibi burunlarınız uzadı hepinizin. Dürüstçe, erkekçe \'Ben bu kadından, partisinden korkuyorum\' desene. Korku dağları sardı. Bugün Türkiye\'de büyük bir yönetim boşluğu var. Şimdi \'24 Haziran\'dan sonra bu işler bitecek\' diyor. Bu ülkede yönetim boşluğu var ki OHAL var. FETÖ mücadelesi yaptıklarını iddia ediyorlar, bir bakıyorsunuz damatlar kaçak. FETÖ ile devleti paylaşmışsın, şimdi yapacağın bir şey yok.\"

\'EKONOMİDEKİ İSTİKRARSIZLIĞIN NEDENİ YÖNETİM EKSİKLİĞİ\'

Muğla\'nın yandaş kayırmalar nedeniyle turist alamadığını ileri süren Akşener, \"Dolar 4 lirayı, euro 5 lirayı aştı, mazot 5.5 lira, benzin 6 lira ve kur meselesini de küresel güçlere bağladılar. Hani bizim dolarla alakamız yoktu? Dolayısıyla ekonomideki bu bozukluğun sebebi de yönetimdeki eksikliktir. Muğla tarım ve turizmle geçinen ve hayatını idame ettiren bir şehrimiz. Turizmdeki yanlışlıklar, turizmdeki yandaş kayırmalar, turizmde yeşilin katledilmesi, doğaya sıkan kurşunlar sebebiyle Muğla bugün istediği kadar turist alamıyor. Domuz yemiyle beslenmiş hayvanları ithal edip buradaki vatandaşlarımıza yedirmekten en ufak bir utangaçlık duymuyorlar. Mısır şurubunu ABD\'den, soğan ve sarımsağı Çin\'den ithal ediyoruz. ABD çiftçisi mazotu Türk parası ile 1.5 liraya kullanıyor, buradaki çiftçi 5.5 liraya\" diye konuştu.

\'İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK\'

\"İYİ Parti seçime giremez, diyorlar. Hele bir cesaret edin de görün bakalım ne oluyor\" diyen Akşener, şunları söyledi:

\"Biz seçime gireceğiz. En hazırlıklı, en dinamik partiyiz. 5.5 ayda bütün teşkilatlarımızı tamamladık, kongrelerimizi yaptık. Sadece ben bugün 53\'üncü ildeyim, yarın 54\'üncü ili gezmiş olacağım. Yani 81 ili ikinci kere dolaşacağız. Bir dedikodu daha var. \'Parti kuramaz\' diyorlardı kurduk Allah\'ın izniyle. \'Kongre yapamaz\' dediler, vallahi nasıl bir kongre yaptık? 24 yıldır politika yapıyorum, AKP de dahil ben böyle kalabalık bir kurultay görmemiştim. Zaten ip o zaman koptu. 1 Nisan korkudan öldürdü abileri. Deniliyor ki bunlar sandıkta hile yapar. Ama o hileyi yaptırmayacağım. Gökyüzünü, Türkiye\'yi dar edeceğim. Dolayısıyla sizden bir istirhamım var. Partimiz sandığı koruma konusunda hazır. Ama aziz Muğlalılar, özellikle gençler, genç kadınlar, sizi sandık başlarında müşahit olarak, gözlemci olarak görmek istiyoruz. Aynı zamanda partimizi de kontrol edeceksiniz. Söylemeye çalıştığım şey şu; sandıklarda hile yapmaya çalışacaklar ama biz müsaade etmeyeceğiz. Hani YSK\'nın mühürsüz oylar hikayesi var ya. Bundan sonraki fasılda gereğini bu kardeşiniz, bu anneniz, bu ablanız, bu kız kardeşiniz yerine getirecek.1950\'lerin o söke söke alınan iktidarı gibi, 1983\'ün darbecilerin elinden söke söke alınan iktidarı gibi, 2002\'de kimsesizlerin kimi olarak gelen bu muhterem var ya, bu millet karar verirse Cumhurbaşkanı yapıyor. Ama aranızdan çıktı gitti, sizi unuttu. Şimdi indireceksiniz, beraber indireceğiz.\"

Konuşmasının ardından parti binasının açılışını gerçekleştiren Akşener, Muğla\'dan ayrıldı.

4)ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ ŞIRNAK’TA



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak ve ilçelerini teröristlerin üs olarak gören teröristlerin yakıp yıktığını belirterek, \"Neredeyse Şırnak genelinde 50 bin bağımsız birimimiz hasarlıydı, 11 bini yıkım halindeydi. Ticaret durmuştu, insanlar evlerinden olmuştu. Sosyal tesisler yıkılmıştı. Yaşam neredeyse sona ermişti. Öncelikle buraya hakim olup, projelerimizi çok hızlı yaparak, zararları gidermeye kadar gece gündüz bir seferberlik ilan ederek bir çalışma içine girdik. Gerek Şırnak il merkezinde ve ilçelerine 11 bine yakın konutun inşaatının bir kısmını teslim ettik\" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapılan yatırımları denetlemek ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere karayoluyla Şırnak\'a geldi. Şırnak\'ta yeni otogarın yapılacağı yerde incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki, daha sonra Şırnak Valiliği\'ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, burada Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’tan devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Bakan Özhaseki\'ye yatırımların son durumunu anlatan Vali Aktaş, \"Terör örgütünün uzun yıllar bütün dengeleri alt üst ettiği, kimyasını bozduğu son olarak çukur terörü ile yakıp yıktığı ilimizin imarı, inşası ve yeniden ayağa kaldırılması için devletimizin başlattığı büyük bir seferberlik var. Bu kapsamda hem altyapıda hem üst yapıda çok büyük bir gayret içerisindeyiz.\" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, Şırnak\'a daha önce acı olaylar için geldiklerini belirterek, \"Ama şimdi sevinçten geliyoruz, elimiz dolu dolu geliyoruz. Neredeyse 2 senedir Şırnak’a çok sık aralıklarla gelip, gidiyoruz. İlk günlerle bu günler arasında, çok büyük bir mesafe var. Terör örgütü Şırnak ve ilçelerini bir üs olarak kabul etti. Buralarda müthiş bir örgütlenmeye gittiler, çukurlar kazdılar ve kendilerine göre bir bağımsızlık peşine düştüler. İşin en güzel tarafı, halkın asla onların yanında olmaması, onlara cephe almasıydı. Terör örgütünün bir taşeron olduğunu, yurt dışından destekli olduğunu ve bunların Türkiye’ye, Şırnak’a asla faydası olmadığını bilmesiydi. Bu konuda da sağ olsunlar vatandaşlar bizim yanımızda oldular. O dönemlerde teröristler yaktılar, yıktılar. Birçok insan evsiz kaldı. Neredeyse Şırnak genelinde 50 bin bağımsız birimimiz hasarlıydı, 11 bini yıkım halindeydi. Geriye kalanlar az hasarlıydı. Ticaret durmuştu, insanlar evlerinden olmuştu. Sosyal tesisler yıkılmıştı. Yaşam neredeyse sona ermişti. Öncelikle buraya hakim olup, projelerimizi çok hızlı yaparak, zararları gidermeye kadar gece gündüz bir seferberlik ilan ederek bir çalışma içine girdik. Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın bize desteği ve güveni bizim için müthiş bir itici güç oldu. Yapılan çalışmaları vatandaş görüyor. Devletin vatandaşların yanında olduğunu herkes tarafından yakinen biliniyor. Gerek Şırnak il merkezinde ve ilçelerine 11 bine yakın konutun inşaatına çok önceden başladık. Bir kısmını bitirdik. Teslim ettiklerimiz var. Ama en geç bu senenin sonuna kadar herkes yıkılan evinin yerine kaç metrekareyse o evi teslim edecek duruma geldik.\" dedi.

Konuşmasında önceki belediye yönetimlerini ve HDP’li milletvekillerini eleştiren Bakan Özhaseki, \"Bu bölgelerden seçilip gittikleri için Kürt halkının temsilcisi olup, onların dertlerini dile getirip, onların sıkıntıları ile hemhal olup, bizlerle kol kola girip bu hizmetleri yapacaklarına, tam tersine Kandil\'in sözcülüğünü tercih ettikleri için zaten toplum tarafından da dışlandılar. Biz gelip hizmet yürütüyoruz. Devletin kudret elli bunlara vurdu doğru. Anarşiste vurur, hırsıza vurur, arsıza vurur. Ama bir tarafttan da devletin önemli bir kolu şefkat koludur. O da gelir arar, yaraları sarar. Ordaki mağduriyetleri gderir. Şimdi biz mağduriyetleri gideriyoruz. Sıkıntıları gideriyoruz.\" dedi.

Şırnak Valiliği ziyaretinin ardından Sanat Sokağında esnafları da ziyaret eden Bakan Özhaseki, esnafla bir süre sohbet ederek, gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Özhaseki, pastanede bir tepsi baklavayı da vatandaşlara ikram etti. Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra İsmet Paşa Mahallesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

5)HDP MİLLETVEKİLİ GÜLSER YILDIRIM\'A 7.5 YIL HAPİS



HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, çeşitli suçlardan 12.5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\'tan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016\'dan beri tutuklu bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım\'ın Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmasında karar çıktı. HDP Diyarbakır Miletvekili Feleknas Uca, parti il yöneticileri ve avukatların da katıldığı duruşmada Gülser Yıldırım, savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Kürtçe yaptı. Hakkında 7 kez \'terör örgütü propagandası yapmak\', 4 kez \'suç ve suçluyu övmek\', 2 kez \'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\' ile 6-8 Ekim olaylarında \'suç işlemeye tahrik\' suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada Yıldırım\'a, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



HDP\'Lİ VEKİLLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım\'ın karar duruşmasını izleyen HDP milletvekilleri adliye çıkışında yaptıkları açıklama ile karara tepki gösterdi. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, mahkeme heyetinin taleplerin tümünü reddetmesini hatırlatarak, “Bu da kararın nereden verildiğinin göstergesidir. Kararı tanımıyoruz, halk iradesine yapılan bir cezalandırmadır. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi verilen bu ceza, AKP’nin duyduğu korkudan kaynaklanıyor\"dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca ise, cezalarla Kürt halkının iradesinin rehin alınmak istendiğini ileri sürdü. Ak Parti\'nin iktidarı kaybetmenin telaşı içerisinde olduğunu söyleyen Uca, \"Linç kampanyasının sonucu bu karar verildi. Bu karar hukuki değildir. Bu yüzden erken bir seçime gidiyorlar. 24 Haziran’da da bu tutuklamalar ve halkımız üzerindeki baskıların hesabını soracağız\" diye konuştu.

6)SERVİS OTOBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 9 YARALI

DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi Antalya karayolunda işçileri taşıyan servis otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 24.30 sıralarında Antalya karayolu Acıpayam İlçesi Akalan kavşağında meydana geldi. Aynes Süt Fabrikası\'nda çalışan işçileri taşıyan Kamil Alkan, 20 KS 488 plakalı servis otobüsüyle Antalya istikametindeki fabrikaya doğru giderken, Akalan kavşağında aniden önüne çıkan Ahmet Özırmak\'ın kullandığı 10 BIR 59 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada otomobildeki sürücü ve yolcular ağır yaralanırken, otobüste de yaralananlar oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobildeki ağır yaralılar; sürücü Ahmet Özırmak ile yanındaki yolcular Cevriye Koca, Nurten Akkuş, Elif Özırmak ve Şaban Koca ambulanslarla Serinhisar ve Acıpayam Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralılardan sürücü Ahmet Özırmak, Cevriye Koca ile Nurten Akkuş, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan diğer ağır yaralı Elif Özırmak\'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Şaban Koca\'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde bulunan toplam 5 kişinin Acıpayam İlçesi Alca Mahallesi\'nde cenaze taziyesinden döndükleri öğrenildi.

Servis otobüsündeki yaralılar; sürücü Kamil Alkan, Nevriye Tosun, Halil Ömek, Emine Ercan, Hasan Akın, Fatma Çakır ve Nevret Dereli\'nin ise sağlık durumlarının ağır olmadığı ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındıkları ifade edildi. Servis otobüsündeki 40 işçinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Karayolunun Antalya\'ya istikameti kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından kazalı araçlar yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)SERVİS BEKLERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI TEKSTİL İŞÇİSİ ÖLDÜ



ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, iş çıkışı servis aracını beklerken hafif ticari aracın çarptığı tekstil işçisi Lale Yıldırım (48) yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil fabrikasından iş çıkışı yol kenarında servis aracını bekleyen Lale Yıldırım\'a, Erhan Bekçi yönetimindeki 02 FA 300 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yıldırım, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yıldırım, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Erhan Bekçi jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

8)TIR TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONETE ÇARPTI: 17 YARALI

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, TIR\'ın kasasında tarım işçilerini taşıyan kamyonete çarpması sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük - Kastamonu yolu Toprakcuma Köyü mevkiinde meydana geldi. Muhammet Fatih G. yönetimindeki 78 BN 140 plakalı kamyonet köy yoluna girmek istediği sırada arkadan gelen Muhammet A. yönetimindeki 74 DF 933 plakalı tomruk yüklü TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kasasında bulunan 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karabük ve Safranbolu\'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayı yaralanmadan atlatan kamyonetin sürücüsü Fatih G. pancar toplamadan geldiklerini söylerken, taşıma kanununa muhalefetten hakkında cezai işlem uygulandı. Kısa süreli şoka giren TIR sürücüsü ise aracın içerisinde bir süre bekledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSTEN KAÇARKEN 3 ARACA ÇARPTI



AKSARAY\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayan Mustafa Tunçbeden\'in (45) kullandığı otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Hafif şekilde yaralanan ve gözaltına alınan sürücünün, ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 68 BJ 110 plakalı otomobil sürücüsüne \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. 5 polis aracını peşine takan sürücünün otomobili, yarım saat süren kovalamacanın sonunda 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Otomobilden inerek kaçmak isteyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hafif yaralanan Mustafa Tunçbeden\'in ehliyeti olmadığı için kaçtığı bildirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

10)KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



ADANA\'da, Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. (19) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olay, Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi\'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.\'yle (18) birlikte narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı. Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, \"Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur\" dedi. İddiaya göre, Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım\'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım\'ın kız kardeşi F.Y. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım\'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri Yıldırım\'ın öldüğü tespit etti. Yıldırım\'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve Yıldırım\'ın kız kardeşi F.Y.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet şüphelisi Yeter A. sorgusunda, \"Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

11)NEHİR KENARINDA BEKLEYEN GENÇ KIZ İÇİN POLİS SEFERBER OLDU



AMASYA’da annesiyle tartıştığı iddia edilen genç kız istinat duvarı üzerine çıkarak Yeşilırmak Nehri\'ne uzun süre bakıp beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis, nehir kenarından ayrılmayan genç kızı bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakaladı. Genç kız ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü. Olay Amasya kent merkezi Hacılar Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle tartışan bir genç kız Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan istinat duvarına çıkarak uzun süre ırmağa bakıp bekledi. Çevredekiler kızın durumundan şüphelenerek durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen sivil ekipler genç kızın bulunduğu yerden uzaklaşmasını istedi. İkna çabası sonuç vermeyince bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis genç kızı istinat duvarı üzerinde koşarak yakaladı. Olay anını bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Polis genç kızı ifadesini almak için emniyete götürdü.

12)DERS ÇALIŞIRKEN SAATİN FARKINDA OLMAYAN ÖĞRENCİLER OKULDA MAHSUR KALDI



MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki ortaokulda ders çalışırken saatin farkına varmayan 2 öğrenci, dış kapının kilitlenmesiyle yaklaşık 1 saat içeride mahsur kaldı. Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Turgutlu Gazi Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencileri Samet D. ile Burcu İ., ders çalışırken saatin farkına varmadı. Saat 18.30\'da okulun dış kapısının kapandığını fark eden öğrenciler içeride mahsur kaldı. Okul alarmının çalmasıyla polis ve Okul Müdürü Emin Sezgin olay yerine geldi. Sezgin, yedek anahtarla kilidi açamayınca okulda görevli hizmetli çağrıldı. İçeriden çıkarılan öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, \"Biz ders çalışıyorduk. Saatin bu kadar ilerlediğinden haberimiz olmadı. Yanımızda cep telefonu olmadığı için kimseye haber veremedik. Pencere kapıları demirli olduğu için dışarıya da çıkamadık\" diye konuştular.

Okul yetkilileri, \"Okulumuzda 1056 öğrenci, 38 derslik var. Okul saat 15.30\'da kapanıyor. Nöbetçi öğretmen saat 16.00\'da gidiyor. Okul ise 18.00\'de kapanıyor. Hizmetli arkadaşımız okulu kapatırken bağırıyor ‘Kimse var mı?\' diye. Bunlar üst katta olduğu için duymamışlar. Bunun idare ve nöbetçi öğretmenle alakası yok\" açıklamasında bulundu.

13)ADANA\'DA 2 BİN 155 POLİSLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI

ADANA\'da, 2 bin 155 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 63 kişi yakalandı. Polislerin bir otomobilde yaptığı aramada ise Veli K. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği bulunan kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla kent genelinde Şehit Polis Volkan Çay\'ın adının verildiği genel asayiş uygulaması yapıldı. 2 bin 155 polisin görev aldığı ve 4 özel eğitimli köpeğin yer aldığı uygulamada, helikopterle de havadan destek verildi. 25 noktada gerçekleşen uygulamada 14 bin 820 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 63 aranan şahsı yakaladı. 28 kişiye yapılan adli ve idari işlemler neticesinde 58 bin 67 lira ceza kesildi. Ayrıca kontrol edilen 6 bin 524 araçtan aranan 43 araç yakalandı, 28 araç trafikten men edildi, 74 araca ise çeşitli suçlardan 86 bin 267 lira para cezası kesildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, araçta bulunan Veli K.\'nın üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte polis kimliği buldu. Veli K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca uygulama genelinde 15 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsat av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici ve delici alet, çok miktarda farklı cinslerde uyuşturucu madde ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezen Emniyet Müdürü Yıldız, Denizli Mahallesi\'nde vatandaşlarla sohbet etti. Mahalledeki bir kahvehaneye giren Yıldız, suç oranın yüksek olduğu mahallede vatandaşların uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadelede polise yardımcı olmalarını istedi. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü\'nde uygulama hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlular ile 7/24 mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

14)YÖRÜK TÜRKMENLERİ, OĞUZ BOYLARININ ANADOLU\'YA GİRİŞİNİN 1000\'İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ NEDENİYLE AHLAT\'A YOLA ÇIKTI



TÜRKLERİN Anadolu\'ya girişin 1000\'inci yılını kutlayacak olan yörükler, Bursa\'dan Van\'a doğru yola çıktı.Oğuz Türkleri\'nin Anadolu\'ya girişinin 1000\'inci yıl kutlamaları çerçevesinde 22 Nisan tarihinde Bitlis\'in Ahlat İlçesinde gerçekleşecek etkinliklere, Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu üyeleri katılmak için Bursa\'dan yola çıktı. Yolculuklarına Bursa\'dan başlayarak 20 Nisan\'da Adana Çukurova\'da 21 Nisan\'da Şanlıurfa\'da Güneydoğu ve Karacadağ Yörük Türkmenleri ile bir araya gelecek. 22 Nisan tarihinde Türklerin bin yıl önce Çağrı Bey ve komutasındaki 3 bin atlı ile geldikleri Ahlat\'ta 1000\'inci yılı kutlayacaklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı ise Van Erciş\'te Yörük Türkmenleri ile kutlayarak turu tamamlayacaklar.

\'EMİR SULTAN VE SOMUNCU BABANIN SELAMINI GÖTÜRÜYORUZ\'

Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada Afrin\'de şehit olan Taner Çobanoğlu\'na Allah\'tan rahmet ailesine de baş sağlığı diledi. Türkiye\'nin 6 yerinde bugün yapılacak etkinlikler için yola çıktıklarını belirten Tatlıoğlu, yolculuklarının Van Erciş\'te sona ereceğini söyledi. Bugün Türklerin Anadolu\'ya girişinin 1000\'inci yılı olduğunu hatırlatan İrfan Tatlıoğlu, \"1018 yılında Çağrı Bey\'in 3 bin atlıyla gelip Van Gölü etrafına yerleşmesinin 1000\'inci yılını kutlamak ve tarihe iz düşmek üzere bugün 22 il temsilcisi arkadaşlarımızla buradan çıkıp Afyon, Adana, Urfa, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Van Erciş\'e gideceğiz. Ahlat\'a uğrayacağız. Buradan oralara selam götürüyoruz. Ertuğrul Gazi\'nin çocuğu Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi\'nin mezarından toprak aldık oralara götürmek için. Emir Sultan Hazretleri\'nden somuncu Baba\'dan selamlar götürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak, bu bayrağı ve devleti seven insanlar olarak bir birbirimizi çok seviyoruz. Doğu\'daki kardeşlerimizle kucaklaşmaya gidiyoruz. Daha önce doğu ve batı buluşması yapmıştık. Şimdi bu buluşmaların 3\'üncüsünü yapıyoruz. Biz oradaki kardeşlerimizi çok seviyoruz. Çünkü oradaki kardeşlerimiz de bu bayrak için bu vatan için canını feda ettiler. Dünyaya şunu haykırmak istiyoruz. Kim kaç kişi bir araya gelirse gelsin, 1000 yıldan beri yurt edindiğimiz bu toprakları hiç kimseye çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz\" dedi.

Başkan Tatlıoğlu\'nun konuşmasının ardından yapılan duadan sonra Yörük Türkmenleri Dernekleri üyeleri otobüse binerek yola çıktı.

15)SURİYE SINIRININ SIFIR NOKTASINDA UÇURTMA ŞENLİĞİ



MARDİN\'in Nusaybin ilçesi ile Suriye\'nin Kamışlı kenti arasındaki sınırın sıfır noktasında dün uçurtma şenliği düzenlendi. Nusaybin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Nusaybin ilçesinin karşısında bulanan Suriye\'nin Kamışlı kenti sınırındaki etkinlikte, öğrenciler uçurtma uçurarak coşkuyla eğlendi. Türkiye ve Suriye sınır hattında uçurulan uçurtmalar, gökyüzünde dakikalarca kaldı. Her iki okulun yöneticileri ve öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından etkinlik sona erdi.

