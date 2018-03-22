DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞARKIŞLA\'DA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI: 5 ÖLÜ

SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde bir eve ve bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy\'de yaşandı. Köyde yaşayan Fırat Yurdakul, önce aralarında husumet bulunan Esen ailesinin yaşadığı evi av tüfeği ile bastı. Saldırgan evde bulunan İbrahim Esen ile eşi Cennet ve oğlu Tarık Esen\'e (50) ateş açarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan saldırgan Yurdakul, daha sonra köydeki bakkal dükkanına yöneldi. Yurdakul, burada dükkan sahibi Celal Koray ile oğlu Taylan Koray\'a da av tüfeği ile ateş açtı. Baba-oğul olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı Yurdakul\'un bakkal sahibi Celal Koray\'ın otomobiliyle kaçtı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede evde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlerinde saldırıya uğrayan İbrahim Esen, eşi Cennet ve oğulları Tarık Esen\'in cesetleri ilk inceleme sonrası Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bakkal dükkanında öldürülen Celal Koray ve oğlu Taylan Koray\'ın cesetlerinin de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırılacağı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma öldürdüğü bakkal dükkanı sahibi Celal Koray\'ın otomobilini alan Yurdakul\'un Kahramanmaraş istikametine gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri saldırganın yakalanması için operasyon başlattı.

ZANLI KAHRAMANMARAŞ\'TA YAKALANDI

Olayın ardından öldürdüğü bakkal dükkanı Celal Koray\'ın otomobilini alarak kaçan şüpheli Fırat Yurdakul\'un Kahnamanmaraş iline giriş yaptığı belirlendi. İhbar üzerine şüpheli Kahrmanmaraş\'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgulanmak üzere Şarkışla ilçesine getirileceği öğrenildi. Şüphelinin alkol aldıktan sonra husumetli olduğu Esen ailesinin evine giderek içeridekileri öldürdükten sonra arkadaşı olan bakkal dükkanına geldiği ve otomobilini istediği, vermemeleri üzerine onlara da ateş açtığı ileri sürüldü.

Bakkal dükkanında yapılan olay yeri incelemesinin ardından bakkal Celal Koray ve oğlu Taylan Koray\'ın cenazeleri de Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

CİNAYETİ SEVDİĞİ KIZLA EVLENEMEDİĞİ İÇİN İŞLEMİŞ

Sivas\'ın Şarkışla İlçesi\'nde 5 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Fırat Yurdakul\'un (28), Kahramanmaraş\'a geleceği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şehrin giriş noktalarında güvenlik noktaları oluşturdu. Yurdakul, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nda AKEDAŞ önünde gasp ettiği 58 SC 782 plakalı otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.

Fırat Yurdakul, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Suçunu itiraf eden Yurdakul\'un cinayeti aşk yüzünden işlediği ortaya çıktı. Sevdiği Pınar Esen\'i 9 yıldır istettiğini ancak ailesinin vermediğini, kızın ailesiyle telefonla görüşürken birbirleriyle küfürleştiklerini bunun üzerine de eve gidip olayı İbrahim Esen, eşi Cennet Esen ile oğlu Tarık Esen\'i öldürdüğünü söylediği belirtildi.

MARKET SAHİBİ VE OĞLUNU BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Fırat Yurdakul, ifadesinin devamında 3 kişiyi öldürdükten sonra markete giderek içki istediğini ancak \'Senin eski borcun da var\' cevabını alınca Celal Koray ile oğlu Taylan Koray\'ı öldürdükten sonra aracı da alıp kaçtığını kaydetti.

MUHTAR SAYILGAN\'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, \"İki gün önce beni aramıştı. Beni aradığında Fırat\'la arasında bir husümet olduğunu büyük olaylar çıkacağını söylemişti. Sanırım kızını istemiş. Bunlar da olmaz demiş. Olmayınca da savcılığa şikayette bulunacağını söyledi. Benden yardım istedi. Ben de yardımcı oldum. Şarkışla merkeze avukata gittik. Avukatla görüştük. Tarık Esen karakol ve savcılığa şikayetini bildirmiş. Ondan sonra da köye gelmiş. Geldikten sonra bu olay yaşanmış. Fırat köyde yaşamıyordu. Bu sene geldi. Fırat öldürülen Taylan Koral\'ın arkadaşıydı. Gelip onlardan da arabayı istemiş\" dedi.

Ayrıca olayda İbrahim Esen eşi Cennet Esen ve oğulları Tarık Esen\'in öldürülmesi sırasında evde Esen çiftinin torunları 6 yaşındaki Cennet Esen\'in de olduğu öğrenildi. Olaya şahit olan minik Cennet, tüfek sesini duyunca korkup evde saklandı. Daha sonra ise köylüler tarafından evden çıkarıldığı öğrenildi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Plaka Tanma Sistemi sayesinde gittiği Kahramanmaraş ilinde yakalanan şüpheli Fırat Yurdakul ise ilçeye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze aracı

-Morg görüntüsü

-Cenazelerin morga alınması

-Genel ve detaylar

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-Olay yerinden görüntüler

-Dükkanın görüntleri ve ekiplerin çalışması

-Röp.

-Ölen baba, eşi ve oğlunun fotosu

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-Olay yerinden görüntüler

-Boş kovanların görüntüsü

-Jandarmanın çalışması

-Cenazelerin çıkarılışı

-Detaylar

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-Köyden görüntler

-Muhtarın açıklamaları

***KAHRAMANMARAŞ***

- Polis otolarının gelişi

- Fırat Yurdakul\'un hastaneye getirilişi

- Doktor kontrolüne götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Ömer KOÇ / ŞARKIŞLA(Sivas)-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)PALET DEPOSUNDA YANGIN

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ikinci el palet deposunda yangın çıktı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fark ettiği yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu kenarındaki Murat Yazıcı\'ya ait ikinci el palet deposundaki alevleri fark etti. Alevlerin göründüğü yere yakınlaşan ekipler, paletlerin yandığını tespit edince durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 10 dönümlük alanda bulunan paletlere sıçrayan alevleri söndürmek için büyük çaba sarf eden ekipler, yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangın bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü, depoda bulunan binlerce palet ise küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Alevlerin görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Emniyet ekipleri

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü,2 yaralı

3)HAMİTLER MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'da dün sabah saatlerinde Hikmet G.\'ye ait tek katlı evde meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden Elif Geldi\'nin cenazesi ailesi tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndan alındıktan sonra merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi\'ndeki Bahar Camii\'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Elif Geldi\'nin cenazesi Hamitler Mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine ailesi ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yakınları ve sevenleri katıldı.

GENÇ KIZIN BABASI DA YARALANDI

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen ve 18 yaşındaki Elif Geldi\'nin hayatını kaybettiği kazada genç kızın babası İsa Geldi\'nin de yaralandığı belirlendi. Olay sırasında başından hafif şekilde yaralanan İsa Geldi\'nin de götürüldüğü Muradiye Devlet Hastanesi\'nde yapılan tedaviden sonra taburcu edildiği öğrenildi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada ortalığı savaş alanına çeviren doğalgaz patlaması bir eve ait güvenlik kameralarına yansıdı. Saatler 08.31\'i gösterdiğinde şiddetli bir patlamanın ardından ortalık toz bulutu içinde kalıyor. Ardından tek katlı ev enkaz yığını haline dönerken, hayatını kaybeden Elif Geldi de moloz yığınları altından çıkartılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Patlama anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)İNŞAAT İŞÇİLERİ ÇATIDAN DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



UŞAK\'ta, 5 katlı bir inşaatın çatısında iskele kurarken dengelerini yitirip düşen iki işçiden Mehmet Özdemir (38) yaşamını yitirdi, Arif Acun (27) ağır yaralandı. Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak\'ta bulunan 5 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Kalıp ustası, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Özdemir ile inşaat işçisi Arif Acun, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki binanın çatısında iskele kurmak isterken, dengelerini yitirdi. Özdemir yan taraftaki binanın terasına, Acun ise inşaatın yanına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özdemir\'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Arif Acun ise ambulansla Uşak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acı haberi alıp gelen Özdemir\'in yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi. Mehmet Özdemir\'in cesedi otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Çatıdan görüntü

- Düştüğü yerde polisten görüntü

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Cesedin kaldırılmasından görüntü

- İnşaattan detay ve genel görüntüler

Haber- Kamera: UŞAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)YAVRULARI OLAN SOKAK KÖPEĞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDULAR



BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, 3 yavrusu olan bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Arka sol bacağı kırılan talihsiz hayvan, veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Ayvalık\'ın 150 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde, 3 yavrusu bulunan ve vatandaşlar tarafından verilen artık yemeklerle beslenen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş edilmek suretiyle vuruldu. Arka sol bacağının sektiğini gören mahalle sakinleri, hayvanın bu durumunu ilçede özel bir klinik işleten veteriner Melik Turanlı\'ya bildirdi. Veteriner Turanlı, bölgeye gidip bacağı kırılan hayvanı alarak kliniğine götürdü. Tedavisi yapılan köpeğin çekilen röntgen filminde, bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanıp, bacağının kırıldığı belirlendi. Sokak köpeğini ameliyat eden veteriner Turanlı, hayvanın sol bacağına platin taktı ve durumunu yakından takip etmeye başladı. Köpeğin 3 yavrusu olduğunu öğrenen veteriner Turanlı, yeniden bölgeye giderek, yavruları alıp ameliyathanede anneleriyle buluşturdu. Yaşanılan hadisenin vicdansızlık olduğunu belirten Melik Turanlı, \"Son derece zayıflamış haldeki hayvanı hemen kliniğimize getirdik. Ayağındaki kırığın durumunu incelemek için röntgen çektik. Çekilen röntgende, kırığın sebebinin ateşli bir silahla yaralanmadan kaynaklandığını gördük. Hemen harekete geçerek, hayvanın kırık olan bacağına ortopedik müdahalede bulunduk\" dedi. Sokak köpeğinin kliniğe geldiğinde yavrularını da emzirdiği için son derece zayıflamış ve bitkin bir halde olduğunu kaydeden Turanlı, sokak hayvanı için gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, \"Sanayi Sitesi bölgesinde yeni yapılan bir okulun bahçesine öğrenciler küçük kulübeler yaptı. Bundan sonra bu sokak köpeği ile sevimli yavrularına o kulübelerde bakacaklarö diye konuştu. Turanlı, \"Savunmasız bir sokak hayvanına silahla ateş etmek bence dünyanın en aşağılık hareketidir. Bence zavallı hayvana bunu yapanları psikologların mutlaka gözetim altına almaları gerekir. Ben şu anda hayvana bunu yapanlar için söyleyebilecek kelimeler bile bulamıyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Veteriner müdahalesi

- Yavrular

- Veteriner röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ŞANLIURFA\'DA CİNAYET ŞÜPHELİSİ 6 KİŞİ GÖZALTINDA

ŞANLIURFA\'da, 5 gün önce bakkalda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Yavuz\'un (38) ölümüyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Geçen cumartesi gecesi Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde bulunan Murat Gök\'e ait bakkalda meydana gelen olayda, Mehmet Yavuz başına ateş edilerek öldürüldü, Murat Gök ise yaralandı. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, Yavuz\'un ölümüyle ilgili isimleri açıklanmayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis

- Şüphelilerin polis aracından indirilmesi

- Şüphelilere sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON

ANTALYA\'da polisin düzenlediği hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Muratpaşa, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde evden, işyerinden ve otomobilden hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Y.Y., M.G., A.Y., A.Ö. ve F.İ. olduğunu tespit etti. Önceki gün operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin 8 hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelileri şubeden çıkışı

-Birlikte araca binmeleri

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş dış plan

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)30 BİN LİRALIK ALTIN ÇALDI DÜŞÜNCE YAKALANDI

ANTALYA\'da girdiği evde 30 bin lira değerinde altın çalan F.M. (38), kaçmak isterken merdivenlerden düşünce polislerce yakalandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Mahallesi\'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan F.M., kapısını açtığı bir eve hırsızlık için girdi. Evde 30 bin lira değerinde alın bilezik ve çeyrek altın alan F.M., ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Kısa süreli paniğin ardından kaçmak için hamle yapan F.M., merdivenlerden düştü. Sol ayağından doku zedelenmesi olan ve bu nedenle kaçamayan F.M., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen F.M\'nin Muratpaşa ilçesinde bir evden de hırsızlık yaptığı tespit edildi. F.M, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin sekerek çıkması

-Ekip arabasına gitmesi

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş dış plan

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULARI / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

ORDU\'nun Fatsa ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Fatsa ilçesi Ordu-Samsun Karayolu Dolunay Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Onur Şimşek idaresindeki motosiklete yola kontrolsüz çıkış yapan Sema Duman idaresindeki 52 DK 588 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü takla atıp, yola savrularak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen, 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Ferudun ALTUNTAŞ / FATSA(Ordu),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ANADOLU FARM\'IN KURUCUSU OLDUĞUNU İDDİA EDEN KARADEMİR: \"BLOKELER KALKINCA ÖDEMELERİMİZİ YAPACAĞIZ\"

KAYSERİ\'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm\'ın kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, basın açıklaması yaptı. Karademir, yaşanan süreçle ilgili banka hesaplarına bloke konduğunu belirterek, \" Bu blokeler kalktıktan sonra şirketimiz ödemeleri yapacaktır\" dedi.

Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde ortağı bulunan ve 2\'si Kayseri\'de olmak üzere \'Tauk\' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan \'Ekolium A.Ş. Anadolu Farm\' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu\'nun Ocak ayında inceleme başlattığı ve Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusu yaptığı belirlendi. MASAK\'ın suç duyurusu üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı\'nın 5 Şubat\'ta soruşturma açtığı ve Kayseri Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü\'ne konuyu ilettiği, şirketin yöneticileri hakkında soruşturma açıldığı belirlendi. Bunun üzerine konuyla ilgili şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, açıklamalarda bulundu. Karademir, \"Anadolu Farm\'ın 44 bin üyesi var. 4 bin 500 yatırım yapan üyemiz var. Şuanda biz ilgili banka hesap hareketlerini ilgili bakanlığımız müfettişlerine sunmaktayız. Basında çıkan 200 milyon açıklaması tamamen asılsızdır. Bunun 3\'te biri gibi bir rakam telaffuz edebiliriz. Zaten bunu bakanlık müfettişleri net bir şekilde açıklayacaktır. Şuanda şirketimize ait 5 tane restoranımız vardır ve inşaatı devam eden restoranlarımızda vardır. Sadece Ekolium şirketine ait hesaplar vardır. Yatırımlarımızı devletimizin bankalarında topladık. Şirket hesaplarımız şuanda denetimden dolayı bloke edilmiştir. Şirketimizle ilgili kurumlara ihtarını çekmiştir. İhtara nazaran bankalar cevabını vermiştir. Bankalar MASAK tarafından bir bloke olduğunu söylemiştir. Buna istinaden süreci ilerletmekteyiz. Burada biz ödemelerimizi yeniden açmamız için doğal olarak şirketimize ait hesaplardaki blokelerin kalkması lazım. Bu blokelerin kalkması içinde ilgili bakanlığımızın müfettişlerinin raporlarını bir üst kuruma sunup bu üst kurumun bizim hakkımızda karar vermesi lazım. Bu karara istinaden şirketimizin üstündeki blokeler kalkacaktır. Bu blokeler kalktıktan sonra şirketimiz ödemeleri yapacaktır\" ifadelerini kullandı.

\'ÇIKAN HABERLER NEDENİYLE ŞİRKETİMİZ CİDDİ ZARARA UĞRADI\'

Şirketlerinin 8 ay önce kurulduğunu belirten Karademir, \"Şirketimizin yurtdışıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Şirketimiz Kayseri merkezde kurulmuştur. Kayseri merkezde kurulduğumuz için ve yönetimi kolay sağlayacağımız için restoranlarımızın bir çoğu Kayseri\'dedir. Alışveriş merkezinde 2 adet restoranımız vardır. Tokat\'ta bir tane daha restoranımız vardır. Konya\'da inşaatı devam eden restoranlarımız vardır. Bu çıkan yalan yanlış haberlerden dolayı da şirketimizin yapmış olduğu girişimler de sıkıntı yaşanmıştır. Çıkan haberlerden dolayı şirketimiz ciddi zarara uğramıştır. Çiftlik Banktan kaynaklı insanların tedirgin olması ve bizim hakkımızda yapılan haberlerde bundan kaynaklanmaktadır\" şeklinde konuştu.

\'KAYIPLARA KARIŞMADIK\'

2 aydan beri yaşanan süreçle ilgili mücadele ettiklerini kaydeden Karademir, \"Müfettişlere bizzat kendimizi ifade ediyoruz. Durum böyle olunca da artık biz (Kaçtı, göçtü)gibi yalan yanlış haberler çıktı. İşte 200 milyon TL ile kayıplara karıştığım söyleniyor. Biz kayıplara karışmadık. Bugün bizim bakanlığımızın müfettişleri ile görüşmemiz vardı. Müfettişlere gerekli evrakları verdik. Yarın yine görüşeceğiz. Şirketimizin ödemeleri ve sistemi durdurmasındaki sebep bunun neticesinden dolayı diyecekler ki bize ya şu şekilde olmanız lazım ya da bununla ilgili bir mevzuat yazılarak bu işe devam edemeyeceğimiz söylenir. (Ödemeleri şu şekilde yapın) diyebilirler. Hesabınız açılsa mevcut yatırımlarımızı TL\'ye dönüştürsek bu şekilde ana para ödemelerimizi yaparız. Biz tamamen bakanlığın müfettişlerinin cevaba odaklandık\" diye konuştu.

\'ŞİRKETİMİZİN TOPLADIĞI YATIRIMLARI SENET OLARAK VERİYORUZ\'

Çalışma sistemlerinin Çiftlik Banktan farklı olduğunu söyleyen Karademir, \"Bizim şirketimizin ilk etapta farkı Türk şirketi olmasıdır. Yatırımlarını yurtdışına değil Türkiye\'ye yapmaktadır. Restoranlarımızda istihdam sağlamaktayız. Oyun olarak gelecek olursak biz şirketimizin topladığı yatırımları senet olarak veriyoruz. Mesela şirketimize para yatırdınız biz ana paranızı garantiye alıyoruz diye insanlara senet veriyoruz. Haberlerde yüzde 300 kar oranı olduğu söyleniyor bu doğru değil. Yüzde 100 gibi bir kazanç oranı var. Bu Türkiye\'de kazanılabilecek bir orandır\" ifadelerini kullandı.

\'ÜYELERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ\'

Üyelerine çağrıda bulunan Karademir, \"Üyelerimiz aleyhimizde haberlere inanmasınlar. Şuanda biz Kayseri\'deyiz. Bir yere gittiğimiz yok. Bu süreçte restoranlarımızla kendimiz ilgileniyoruz. Allah\'ın izniyle bu süreci biz atlatacağız. Üyelerimizden destek bekliyoruz. En kötü durumda şirketimizin mevcut mal varlığı insanların senetlerine istinaden ana paralarını ödeyebilecek durumdadır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İsa Karademir\'in konuşması

Haber-Kamera: Şeyda AŞATIR / KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)HİSARCIKLIOĞLU: YÜZDE 100 YERLİ OTOMOBİL, EN GEÇ 2022\'DE FABRİKADAN ÇIKMIŞ OLACAK

YALOVA\'da, iş dünyası buluşmasına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 100 yerli otomobilde, seri üretime 2022 yılında geçileceğini söyledi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından düzenlenen \'İş Dünyası Buluşması\' bir otelde gerçekleştirildi. Yalova\'daki işadamlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili bilgiler verdi. Yerli otomobilin yeni teknolojiye uygun, tüm dünya ile yarışta Türkiye\'yi teknolojik olarak sıçratacak bir yapıda olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, \"Geçen sene 24 Mayıs 2017\'de bizim Odalar Birliği Genel Kurulu\'nda Sayın Cumhurbaşkanımız \'7 yıldır babayiğit arıyorum, yerli otomobil yapmak için. Rifat bu görevi sana veriyorum\' dedi. Toplam 4 bin 2 delege var. Salondan alkış koptu. Biz de ne yapalım mecburen kalktık ve \'Sayın Cumhurbaşkanım, arkamızdaysan, tamam; biz bunu yaparız\' dedik. 7 yıldır babayiğit yoktu ortada ve değerli kardeşlerim 6-7 ay içinde 5 tane babayiğidi biz çıkardık, Türkiye\'de bir ilk. Çok şükür. Türkiye ilk defa, yerli, milli otomobilini yapacak 5 babayiğit çıktı. Bu otomobil yeni teknolojiye uygun, bütün dünya ile yarışta da Türkiye\'yi teknolojik olarak sıçratacak şekilde bir yerli otomobil olacak. Tamamen elektrikli. Bildiğimiz klasik otomobil üretiminden tamamen farklı. Türkiye\'yi teknolojik olarak, kişi başı düşen geliri 10 bin dolardan 25 bin dolara sıçratacak bir adımın inşallah başındayız. 2019\'da Allah nasip ederse prototip, en geç 2022\'de de otomobil fabrikadan çıkmış olacak\" dedi.

\'BİR KIZI 40 KİŞİ İSTER 1 KİŞİ ALIR\'

Birçok ilin oda başkanının kendisine dosyalarla gelerek yerli otomobilin kendi illerinde yapılmasını istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, \"Bakanımız da söylemiş. Bir kızı 40 kişi ister 1 kişi alır. Nasip nereye düşerse. Buna karar verecek 5 babayiğit, artı hükümetimiz. Oturulacak nerede uygunsa, orada yapılacak. Çünkü haklı olarak herkes o gururu yaşamak istiyor ama o fabrikanın ayakta durup en rantabl şekilde üretim yapıp, dünya ile rekabet ediyor olması lazım\" ifadesini kullandı.

\'BİR BİRİNİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN\'

TOBB\'un Türkiye\'nin en demokratik kurumu olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, burada oda seçimlerine de değindi. İş dünyasına da seslenen Hisarcıklıoğlu, \"Türkiye\'nin en demokratik kurumundasınız. Bundan daha adil Türkiye\'de başka seçim yapılan kurum bulamazsınız. Diyelim ki ben müteahhidim. 4 sene boyunca birbirimizle kavga yapıyoruz. Ne kavgası? Yumruk yumruğa değil. İş kavgası. Sen mi alacaksın, ben mi alacağım. 4 sene sonra diyorum ki, Ahmet gel oyunu ver. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası\'nda seni temsil edeyim. En zor iş bu haberiniz olsun. Ayakkabı satıyor yan yanasın, rekabet ediyorsun. Sonra diyorsun ki Hüseyin ya şu oyunu ver de seni ben temsil edeyim. Kolay bir iş değil bu oyu alabilmek. O yüzden Türkiye\'nin en demokratik sitemi içerisinde ve hiç kimsenin müdahale edemeyeceği, tamamıyla demokratik bir sistem. Bu görevler herkes için gelip geçici. Herkes için bir son bulacak. Gelen de giden de hepsinden Allah razı olsun. Aday olanlardan da olmayanlardan da Allah razı olsun. Yeter ki, bu hizmet yarışı. Hizmet yarışının sonunda el birliği, güç birliği yapılacak. Herkes Yalova için çalışacak. İşin özü bu haberiniz olsun. Benim sizden ricam birbirinizi ötekileştirmeyin. Bakınız bunu niye söylüyorum. Başımızdan 1,5 senede 2 tane önemli hadise geçti. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında yanımızda kimse var mıydı dünyada. Şu ülke dostumuzdu, yanımızdaydı, Allah razı olsun diyecek kim vardı? Afrin\'de kim var? Kimse yok. Bakın arkadaşlar 80 milyondan başka dostunuz ve kardeşiniz yok. Birbirinizi sevin. Birbirinizden siyasi görüşünden dolayı, etnik kökeninden dolayı, mezhebinden dolayı, farklı dünya görüşlerinden dolayı birbirinizden ayrışmayın. Birbirinizi sevmedikçe tam insan olamazsınız. Sevin birbirinizi. Diğer yaratıklardan farklı olarak sevgi var sizde\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından YTSO Başkanı Tahsin Becan ile İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Karakoyun tarafından Hisarcıklıoğlu\'na hediye takdim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)KURSTA 87 YAŞINDAKİ NACİYE NİNE SINIF BAŞKANI OLDU



MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesindeki okuma yazma seferberliğine yaşlılar da yoğun ilgi gösterdi. Açılan kurslardan birinde 87 yaşındaki Naciye Çinkılınç, sınıf başkanı seçildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 kurs merkezinde açılan okuma- yazma kurslarında 106 kursiyer okula başladı. Zamanında okula gidemeyen gençten yaşlısına kursiyerler, okuma-yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Kursiyerleri ziyaret eden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, önce Çanakçı Mahallesi\'ndeki kursa konuk oldu. En küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşındaki kursiyerlerin ellerini öpen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, onlarla sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılınç, Okuma yazma kurslarında ilçemizde 106 kursiyer var. Bunların 101\'i kadın, 5\'i erkek kursiyer. Bu okuma yazma kampanyasına katılamayan ya yatalak hasta ya da çok yaşlı olduğundan gelememiş. Burada görüyoruz ki en küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşında kursiyerlerimiz var. Okuma-yazma kampanyası ile muhtarlarımız ve öğretmenlerimiz sayesinde ulaşamadığımız mahalle, ev kalmadı dedi. Kurs Öğretmeni Hikmet Yarcı, sınıf başkanlığı seçiminde sınıfın en yaşlısı olan 87 yaşındaki Naciye Çinkılınç\'ı başkan seçtiklerini söyledi. Kaymakamı Kılınç ile kursun en yaşlısı 87 yaşındaki Naciye Çinkılınç arasında ilginç bir diyolog yaşadı. Kaymakamı Kılıç\'ın Okuma yazma öğrenmeniz siz de nasıl bir duygu uyandırıyor. Ne yapmayı arzuluyoruz Mektup mu yazacaksınız Yazıları mı okumak istiyorsunuz diye sorması üzerine Naciye Çinkılınç, Mektuplar yazarım. Başbakanımıza, büyüklerimize dualar ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 87\'lik kursiyer Naciye Çinkılınç

- Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç konuşması

- Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç konuşma

- Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç açıklama

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN /SARIGÖL(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)POLİS ÇİFT TOMA\'YI GELİN ARABASI YAPTI

EVLİLİK hazırlığı yaparken önce nişanlısının beylik tabancasının kazaen ateş olması sonucu yüzünden vurulan, ardından geçirdiği trafik kazasından yaralanan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Ceren Ekinci, aynı şube görevli nişanlısı ları Taha Yasin Gül\'le dünya evine girdi. Çift, süsledikleri Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı\'nı (TOMA) gelin arabası yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen nikah törenine, Taha Yasin Gül ve Ceren Ekinci çifti, gelin arabası olarak kullandıkları TOMA ile geldi. Meslektaşlarının kalkanları arasında tören alanına giren çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, , İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Arslan yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, nikahtan önce yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok nikah kıydığını belirterek, \"Ama törene TOMA ile gelen gelin damadın nikahını kıymamıştımö diye espri yaptı. Daha sonra çiftin nikahını kıyan Başkan Türel, üç çocuk sözü aldı.

BAŞLARINDAN ÇOK OLAY GEÇTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise genç çiftin başından bir yıl içerisinde filmlere konu olabilecek olaylar geçtiğini söyledi. Baharın başladığı Nevruz günü çiftin nikah masasına oturduğunu belirten Vali Karaloğlu, \"Ceren sen çekeceğini çektin, bundan sonra artık Yasin\'e çektirmen lazımö diye espri yaptı. Vali Karaloğlu, hayatın sıkıntılı bir süreç olduğunu, ancak son bir yıl içinde yaptıkları gibi yaparlarsa her türlü sıkıntıyı çözebileceklerini söyledi.

ARDI ARDINA TALİHSİZLİKLER YAŞADILAR

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise gelin ve damadın aynı polis okulundan mezun olduktan sonra, Antalya\'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde aynı gün göreve başladıklarını söyledi. Ceren Ekinci\'nin geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından uzun bir tedavi süreci geçirdiğini dile getiren Uzunkaya, tedavisinin ardından görevine başlayan Ekinci\'nin iki ay sonra ise trafik kazasında ağır yaralandığını anlattı.

\'ÇOK MUTLUYUM\'

Damat Taha Yasin Gül ise yaptığı açıklamada, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını, çok mutlu olduğunu söyledi. Düğünlerinin çok değişik bir organizasyon olduğunu ve kendilerine de sürpriz olduğunu ifade eden Gül, \"Daha önce hep TOMA ile göreve gidiyorduk. Şimdi gelin arabası oldu, evleniyoruz. Çok farklı bir duygu\" diye konuştu.

Ceren Ekinci ise Vali Karaloğlu ve İl Emniyet Müdürü Uzunkaya\'ya teşekkür etti. Emniyet Müdürü Uzunkaya ile Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak geline bilezik hediye etti.

NİŞANLISININ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE BAŞINDAN VURULMUŞTU

Ceren Ekinci, 22 Mayıs 2017 tarihinde sabah saatlerinde evine gelen ve aynı şube görev yapan nişanlısı Taha Yasin Gül\'ün beylik tabancasını masaya koyduğu esnada ateş alması sonucu yerden seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Ekinci, ağustos ayında görevine geri dönmüştü.

GÖREVE DÖNDÜKTEN SONRA KAZADA YARALANDI

Ancak Ceren Ekinci, 4 Ekim 2017 tarihinde saat 20.30\'da Dumlupınar Bulvarı yan yoldaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken A.D. yönetimindeki 34 SA 8291 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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TOMA\'dan detay

Çevik kuvvet polisi çiftin TOMA içinde detay görüntüsü

Çevik kuvvet polisi çiftin TOMA içinde kameraya el sallaması

TOMA\'nın konvoy eşliğinde hareket etmesi

TOMA sireninden detay

Çevik kuvvet polisi çiftten röp

Antalya Büyükşehir Belediyesi Menderes Türel\'in nikahı kıyması ve konuşma yapması

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'nın polis çiftin ölümden döndüğü olayları anlatması

Polis çiftin nikah pastasını kesmesi

Genel detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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