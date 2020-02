DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AFRİN\'İN \'KURTULUŞU KONGRESİ\' TOPLANIP, KARAR ALDI



GAZİANTEP\'te, Afrin\'in kanat önderleri bir araya gelerek \'Afrin\'in Kurtuluş Kongresi\'nde 30 kişilik meclis seçip, kentin yeniden inşası ve halkın evlerine dönüşüyle ilgili 11 maddelik karar aldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında özgürleştirme süreci devam eden Afrin\'in önde gelenlerinin yer aldığı 100 kişilik ekip, 6 saat boyunca toplantı yaptı. Kentin kanaat önderlerinin yer aldığı toplantıda, 30 kişilik meclis seçildi ve 11 maddelik karar alındı. Kongrenin sonuç beyannamesi okuyan kongre üyesi Azad Osman, şunları söyledi: \"Şuan durumlara ve mevcut koşullara bakarak yardım edilmesiyle, Afrin halkımızın geçirdiği bu günler için halkın isteklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Afrin\'i yöneten PKK ve sağ kolu terörist partisini temsil eden PYD\'nin o başarısız siyaset sonucunda yıkıcı bir savaşa sebep olmaları nedeniyle, hiçbir zaman Afrin halkının siyasi görüşlerini önemsememişlerdir. Bunlara istinaden Afrini temsil eden tüm siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve önde gelenlerle \'Afrin\'in Kurtuluş Konferansı\'nın düzenlenmesi kararını aldık. Amacımız siyasi barış bir çözüm yoluyla Afrin halkını, PKK\'nın uyguladığı ölüm ve yıkım ortamından çıkarmak. Halka destek olup, sivil insanların yaşamlarını korumak, politik çözümler, barışçıl çerçevelere dayanarak kentimizi savaş ve yıkımın dehşetinden kurtulmasını sağlamak için bir aradayız. Yapılan toplantıda Suriye iç ve dış çevre ile kardeşlik duygularını sağlamak için Afrin kentinin temsilcileri olarak aşağıdakileri vurguladık.\" Kongre sözcüsü Hasan Şindi ise \"Toplantıda önemli kararlar aldık. 30 kişilik Yerel Meclis seçtik. Afrin\'i yeniden düzenleyerek inşaa etmek istiyoruz. Bunu Türkiye\'nin yardımı ile yapacağız. Toplantıda Kürt, Türk, Arap her kesimden insanlar var. Biz buradan aldığımız kararları Türkiye\'ye sunacağız. PYD\'nin yaptığı işgali biliyorsunuz. Orada birçok problem var inşallah bunları çözeceğiz\" dedi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

1- Zeytin Dalı Operasyonun yönetimini uluslararası yasalara, sözleşmelere ve sözleşmelere tam uygunluk içinde talep etmek ve suç işleyen sorumlu tutulmasını sağlamak.

2- Afrin halkı için uluslararası garantilere huzurlu ve güvenli bir yol temin etmek.

3 -PKK silahlı kuvvetleri ve diğer yabancı partileri Afrin\'den çıkmaları gerekmektedir.

4- Afrin şehrini tarafsız bir şehir ve güvenli bir alan olarak tüm tarafların askeri varlığından uzaklaştırmak, PKK\'nın ayrılmasından sonra tüm silahlı tezahürleri ve Afrin\'den yabancı unsurları bitirmek.

5- Afrin hapishanelerinden tüm mahkûmları ve diğer tarafları (partileri) serbest bırakmak ve halkı için ulusal uzlaşma çağrısında bulunmak.

6- Kentin yönetimini ve çevresini Afrin halkına teslim edilmesi.

7- Şehrin idari işleri için Afrin halkının seçtiği bir yerel meclis kurulması, bağımsız ve yetkili insan hakları örgütlerini denetlemeyerek düzenlemesi.

8- Kentteki ve köylerdeki son olaylardan etkilenenleri telafi etmek için komiteler oluşturarak etkilenen alanları ve yerleri yeniden inşaa etmek, savaşın ve diğer durumların sonucu olarak şehir halkının köylerine ve şehirlerine dönmesini sağlamak.

9- Afrin kentinden yerel polis güçlerinin kurulması ve şehri koruyan kişiler herhangi bir partiye ait olmamaları.

10- Zorunlu askerlik olmaması ve kentin korunması, yönetim tarafından sağlanan bir maaşla çalışmalara başlanılması.

11- İç ve çevre ile ve yurt dışında uzlaşma ve tüm taraflara Afrin şehrinin bir güvenlik ve barış kaynağı olduğu konusunda güvence verilmesi.

2)TERÖRDEN ARINDIRILAN MAHMUDİYE\'DEKİ SİVİLLERE YARDIM ELİ



ZEYTİN Dalı Harekatı\'yla terör örgütlerinden arındırılan Afrin\'in Cinderes kırsalında yer alan Mahmudiye Köyü\'ndeki sivillere AFAD tarafından insani yardım malzemesi, çocuklara ise futbol topu dağıtıldı. Terör unsurlarından temizlenen ama el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan köylerdeki arama ve imha çalışmaları sürerken, siviller Mahmudiye Köyü\'nde hayata tutunmaya çalışıyor. Kimi akrabalarında misafir olarak kalırken, kalacak evi olmayanlar da okul binasında barınıyor. Burada yaşayanların temel ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Dün bölgeye gelen AFAD ekipleri, köylülere sıcak yemek ve gıda kolileri dağıttı. Özellikle çocuklardan en çok ilgi gören ise futbol topunun bulurduğu araç oldu. Dağıtılan toplardan alabilmek için yarışan çocuklar, kaptıkları toplarla oynamaya başladı. Köyde yaşayan siviller, Türkiye\'ye minnettarlığını belirtirken, bir an önce köylerine dönmek istediklerini söyledi.

3)ÇUBUK\'TAKİ KAZADA AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI



ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde dün saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Çakır (31) yönetimindeki, Enerjisa\'ya ait 06 DJ 9343 plakalı kamyona, Hasan Uslu (52) idaresindeki 06 AC 6727 otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil önce yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak yan taraftaki tarlaya sürüklenip ters döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Uslu, Şerife Uslu (52) ve Büşra Uslu (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, Mevlüt Can (13) ve Ahmet Can Uslu (21) yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar, sıkıştıkları yerden sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından hurdaya dönen araçta yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Sinan Çakır\'ın polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4)OTOMOBİL SU TAHLİYE KANALINA DÜŞTÜ: 1\'İ BEBEK, 3 ÖLÜ

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, su tahliye kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 1\'i bebek 3 kişi yaşamını yitirirken yanlarındaki 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu\'dan Salihli yönüne giden 29 yaşındaki Onur Avcı, kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Onur Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı (24) olay yerinde ölürken, ağır yaralanan 1 yaşındaki bebekleri Buğra Avcı ile Fadime Uyar (24) ise yaralandı. Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra\'da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralıyı Uyar ise, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5)ORHANGAZI\'DE MHP ESKİ İLÇE BAŞKANI KAZA YAPTI, EŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI



BURSA\'nın Orhangazi ilçesi İznik Yolu üzerinde MHP Orhangazi eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş\'ın kullandığı kamyonet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bektaş\'ın eşi Miyase Bektaş (62) hayatını kaybederken, 3\'ü çocuk,7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Orhangazi\'den İznik istikametine giden MHP Orhangazi eski ilçe başkanı Zelkif Bektaş\'ın kullandığı 16 RAJ 78 plakalı kamyonet, iddiaya göre yolun sağında bekleyen bir TIR\'ı solladığı sırada karşı yönden gelen Özkan Kaya (36) idaresindeki 16 VG 925 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya döndüğü kazaya, ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Kaya (36) ile birlikte diğer aracın sürücüsü Zelkif Bektaş ve yine her iki araçta bulunan Mustafa Kaya (63), Mehmet Kaya (67), Yusuf Batın Kaya (11), Miyase Bektaş (62), Alperen Bektaş (7) ve Arden Alp Bektaş (3) yaralandı. Kamyonette sıkışan Zelkif Bektaş\'ın eşi Miyase Bektaş, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtaralarak diğer yaralılarla birlikte ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Miyase Bektaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Bektaş\'ın yakınları hastaneye akın etti. Diğer yaralılardan da hayati tehlikesi bulunanlar olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

6)YANLIŞLIKLA 5 AYLIK HAMİLE OLAN ESKİ EŞİNİ VURDU

BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde Hüseyin P. (36) isimli kişi beraber yaşadığı 5 aylık hamile eski eşi Merve P.\'yi (27) elinden silahı almak isterken yanlışlıkla vurdu. Kafasından vurularak ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, olay İnegöl İlçesi Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Birlikte yaşadıkları öğrenilen eski eşi 5 aylık hamile Merve P. ile Hüseyin B. arasında genç kadının birlikte dışarı çıkıp gezmek istemesi üzerine tartışma çıktı. Merve P.\'nin talebini reddeden Hüseyin P. bir süre dışarı çıktıktan sonra tekrar eve geldi. Evde otururken Hüseyin P.\'nin silahını alan kadın, silahı kendisine doğrulttu. Hüseyin P. kadının elindeki silahı almak isterken silah bir anda ateş aldı. Merve P.\'nin yanağından giren kurşun kafasının arkasından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan kadını kucağına alarak daireden çıkan Hüseyin P. alt komşularından yardım istedi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis\'e ve polise haber verildi. Ağır yaralanan kadına, ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulansta yapılırken, Merve P. İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda 5 aylık hamile olduğu tespit edilen ve durumu ciddiyetini koruyan genç kadın buradan da ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin P. ise apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı. Hüseyin P. de ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. Tedavisinin ardından kendine gelen Hüseyin P.\'nin \"Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca, bende silahı almak isterken bir anda silah ateş aldı\" dediği öğrenildi.

7)BAŞINA KURŞUN İSABET EDEN GENÇ AĞIR YARALANDI



İZMİR\'in Balçova ilçesinde, hafif ticari aracın içerisinde başına kurşun isabet etmiş şekilde bulunan 30 yaşındaki Gökhan Pala ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Çeşme-İzmir Otoyolu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Evlenip boşandığı öğrenilen Gökhan Pala, 35 DA 5739 plakalı hafif ticari aracın içerisinde, tabancayla başından kurşunlanmış şekilde bulundu. Pala\'yı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığını tespit ettikleri Pala\'yı, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

8)ŞOFÖRLER ODASI SEÇİMİNDE SONUÇLAR AÇIKLANDI, SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimlerinin sonuçları açıklandıktan sonra adayları destekleyenler arasında çıkan kavgada yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. Polis, biber gazıyla müdahele ederek kavgayı ayırdı.

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası\'nın Belediye Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen olağan genel kurulunda Yalçın Bozkır, Kerim Tekin ve Ali Sağlam, başkanlık için aday oldu. Yapılan seçimlerinden ardından adaylardan Yalçın Bozkır 428, Ali Sağlam 417 ve Kerim Tekin 165 oy aldı. Oyların açıklamasından sonra ise salonda bulunan adayları destekleyenler arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgaya ayırdı.

9)FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İNEK KURTARILDI

ADIYAMAN\'da, foseptik çukuruna düşen hamile inek itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kuştepe köyünde çitçilik yapan Cengiz Şahin\'e ait hamile inek, ahırın arkasında bulunan foseptik çukuruna düştü. İneğin düştüğünü gören Şahin, durumu yakınlarına bildirdi. Yakınlarıyla birlikte uzun süre uğraşan Şahin, ineği düştüğü yerden çıkartmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından inek çukurdan çıkarılarak Şahin\'e teslim edildi. Şahin ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

10)ÇEVRECİLERDEN YAZILI BASIN AÇIKLAMASIYLA JEOTERMAL TEPKİSİ

AYDIN Çevre Birliği, Aydın ve İzmir valilikleri tarafından toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapmalarına izin verilmemesi nedeniyle yazılı yapmak zorunda kaldıkları basın açıklamasında, Aydın\'ın her geçen gün jeotermal santrallerden, maden ocaklarından ve fabrikalardan doğaya salınan katı, sıvı ve gazlarla çevresel olarak hızla zehirlenmekte olduğuna ve ekoloji dengenin bozulduğuna dikkat çekti. Aydın il merkezi ve ilçelerindeki çevre dernekleri ve doğa dostlarının biraraya gelerek bir süre önce oluşturduğu Aydın Çevre Birliği, ilk basın açıklamasını çevreye zarar verdiğini iddia ettikleri jeotermal elektrik santrallerine karşı yapmak için harekete geçti. Ancak, Aydın Valiliği\'nin il genelinde park, bahçe, cadde ve umuma açık alanlarda, 10 Mart 2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile basın açıklaması, stant açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma konser ve bu gibi toplu etkinlikler yasaklaması engeliyle karşılaştı. Bunun üzerine Birlik, basın açıklamasını komşu il sınırlarında yapma kararı aldı. Basın mensuplarına dün saat 13.30 sıralarında Aydın- İzmir il sınırında basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. Ancak bu defa da İzmir Valiliği, OHAL çerçevesinde bildirim yapılmadığı gerekçesiyle basın açıklamasına dakikalar kala izin vermedi. Bunun üzerine birlik basın açıklamasının yerini Selçuk\'un kırsal mahallesi Çamlık\'taki Çamlık Tren İstasyonu olarak değiştirdi. Ancak burada da TOMA\'larla bekleyen jandarmaların engeli ile karşılaşıldı. Yaklaşık 35 kişilik grup, jandarmanın izinsiz olduğu için basın açıklamasına müdahale edileceğini bildirmesi üzerine olaysız şekilde dağıldı. Aydın Çevre Birliği bunun üzerine açıklamasını yazılı olarak basın kuruluşlarına gönderdi. Birliğin açıklamasında Aydın\'ın her geçen gün jeotermal santrallerden, maden ocaklarından ve fabrikalardan doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklarla çevresel olarak hızla zehirlenmekte olduğu, ekolojik dengenin her geçen gün, her geçen saat bozulmakta olduğu vurgulandı.

Aydın\'da yaşanan bu çevre katliamına \'Hayır\' denildiğinin belirtildiği açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

\"Jeotermal elektrik santrallerinin, şirketler tarafından işletilmesi ile faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıklar, reenjeksiyon maliyetine katlanmak istememeleri nedeniyle açıktan veya gizli olarak doğaya salınmaktadır. Gece yarısından sonra, sabaha karşı duyulan çürük yumurta kokusunun tek nedeni budur. En son, Aydın Valiliği tarafından Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi\'ne (AYTER) ait olan J-894/A ve J-894/B numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsatlarına konu jeotermal sahasının, kaynak kullanım hakkı geçen 1 Mart\'ta ihale edilmiştir. 15 Mart\'ta da basının önünde bu sözleşme imzalanmıştır. Çiftlik alanı olarak anılan bu bölge Efeler ilçesinin batısında yer alan Kızılçaköy, Kardeşköy, Işıklı mahallelerinin de yer aldığı Mimar Sinan Mahallesi\'ne kadar dayanan bir alanı kapsamaktadır. Artık Aydın\'ın içerisine kadar, Efeler ilçesinin içine kadar jeotermal santraller yapılabilecektir. Aydın Valiliği\'nin ihale ettiği bu alan AYTER Şirketi\'ne, Aydın İl Özel İdaresi\'nden geçti ve geçmişte Aydınlılar\'ın parasıyla satın alınmıştır. Aydın\'a ve Aydınlı\'ya ait olan bu hakkın, tüm ilin ısıtılmasında ve soğutulmasında kamu kurumu olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyelerce kullanılması en doğru ve akılcı olan yoldur.\"

Açıklamada, yaşanan çevre kirlilikleri ile ilgili Aydın Valiliği\'ne sorular da yöneltilip, yanlıştan dönülmesi istendi.

11)POLİSLERİ GÖRÜNCE LASTİĞİ DEĞİŞTİRMEYE KALKTI

DÜZCE\'de, aracında sızan bir kişi polis ve sağlık ekiplerini karşısında görünce aracının patlayan lastiğini değiştirmeye kalktı. 23 yaşındaki F.A. hastaneye kaldırılırken, uyuşturucu satmak ve kullanmak suçundan arandığı belirlendi.

Olay öğleden sonra, Aziziye Mahallesi\'nde meydana geldi. Aracının içerisinde sızan kişiyi görenler, polis ve 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ile polisler, aracında sızan kişiye müdahale etti. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından polis, F.A.\'dan araçtan inmesini istedi. Aracından inen F.A., patlak lastiğini değiştirmeye çalıştı. Sağlık ekibine teslim edilen F.A. tedavisi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. F.A.\'nın yapılan kimlik kontrolünde uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlaması ile arandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

12)TBMM BAŞKANI KAHRAMAN\'DAN AFRİN DEĞERLENDİRMESİ

Yalova\'ya gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Afrin\'in ele geçirilmesiyle ilgili, \"Etrafımızı çemberle kuşatmak öyle koridorlar açmak gibi hayallerin olamayacağını göstermiş olduk\" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yalova\'nın Termal ilçesinde bulunan TBMM Atatürk Köşkü Sosyal Tesisleri\'nde incelemelerde bulundu. Eskisiyle mukayese yapılmayacak bir tesisin meydana getirildiğini ifade eden Kahraman, tesisin Mayıs ayı içinde açılacağını ifade etti.

Afrin\'in ele geçirilmesini de gazetecilere değerlendiren Kahraman, şunları kaydetti: \"Afrin tamamlandı. Bizim yapmamız gereken bir harekattı. Sırtımızın, etrafımızın sağlam olması lazım. Bir koridor oluşturma niyeti engellenmiş oldu. Binlerce kilometre öteden Afrin\'e gelenler var. Biz yanıbaşımızda Afrin\'deki teröre seyirci kalacaktık. Bu mümkün değil ve ordumuzun gücü, Türkiye\'nin kararlılığını bir kez daha ispat etmiş olduk. Başta Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Kurmay Başkanımız Hulusi Akar olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize, ordumuza tebriklerimizi sunuyorum. TBMM olarak iftihar ediyoruz. Güçlü bir ordumuz var. Mazisine layık bir hareket başlatmış oldu. Etrafımızı çemberle kuşatmak öyle koridorlar açmak gibi hayallerin olamayacağını göstermiş olduk. Çok dikkatli hareket ettik. Kısa zamanda bitecek bir neticeydi ama sivil halk meselesi, kimseye zarar vermemem meselesi, hassas durmamızı gerektirdi ve hassas davranıldı, neticeye gidildi. Şehitlerimize Cenabı Hak rahmetler ihsan eylesin. Son sayıyı bilemiyorum ama 4 bine yaklaşan bir terörist temizliği oldu. Bu bir terörizm önleme harekatıydı. Muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği gibi toprak diye bir düşüncemiz yok ama hudutlarımızı sağlama almak bizim görevimiz. Bu görevimizi yerine getirmiş olduk. Hayırlı olsun. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun.\" 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü nedeniyle de açıklama yapan Kahraman, \"Muhteşem bir zaferin yıldönümündeyiz. Muhteşem bir zafer çünkü yedi düvel hücum etti ama Çanakkale geçilemedi. Bu bir destandır. Çanakkale\'den herkesin ders çıkarması gerekir\" diye konuştu. TBMM Başkanı Kahraman\'ı, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik karşıladı.

Bakan Fakıbaba\'dan \'Çiftlik Bank\' açıklaması (ek)

13)\"18 MART VE AFRİN\'İN MERKEZİNDEYİZ\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın katılımı ile Tokat\'ta, Tarım Sektörü Değerlendime toplantısı yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Bakan Fakıbaba, birlik ve beraberlik mesajı vererek, \"Bugün de çok şükür, 18 Mart ve Afrin\'in merkezindeyiz. Bizler istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi yaparız. Niyet ve inanmak önemli, inandığınız zaman çok şey yaparsınız. El ele vereceğiz, bizim yanlışımızı siz söyleyeceksiniz, sizin yanlışınızı biz söyleyeceğiz. Tam bir aile, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, sizin kazancınız bizim kazancımız. Önce köyümüz. Çok çalışmamız lazım\" dedi. Bakan Fakıbaba toplantının ardından, Tokat Devlet Hastanesine geçerek sabah saatlerinde trafik kazasında yaralanan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli polis memurları Mesut Uğur ve Hüseyin Mert\'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Fakıbaba hastane ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara\'ya hareket etti.

ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARI KONVOYUN ÖNÜNÜ KESTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Tokat Valiliği, Tokat, Turhal, Pazar Belediyeleri ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi birlikteliği ile Arzupınarı köyünde Bölgesel Hayvan Borsası ve Et Entegre Tesisi\' nin açılışına gitmek üzere hareket etti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sırada Tokat- Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba\'nın konvoyunun önü kesti. Aracından inen Bakan Fakıbaba burada işçiler ile bir görüşme yaparken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Gazetecilerin görüntü alınması engellendi. Yaklaşık 20 dakika işçilerle görüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis açılışına geçti. Turhal Şeker İş Sendikası Başkanı Nurullah Alpat, Bakan Fakıbaba ile yaptıkları görüşme sonrası açıklamada bulundu. Alpat; \"Sevgili Bakanımızın yolunu kestik mi? Kendimizi de feda mı ettik onu bilmiyoruz. Ama sağ olsun kendisi de bize duyarlı davrandı. Arabasından indi. Biz de sorunlarımızı anlattık. Bu mevzunun işçinin mevzusu olmadığını, bu mevzunun Tokat\'ın sorunu olduğu anlattık. Bu memlekete yazık olacağını anlattık. Sağ olsun bizi dinledi. Gerekli merciler ile görüşeceğini söyledi\" diye konuştu.

14)MERAL AKŞENER: FERMAN PADİŞAHIN AMA HAVRAN BİZİMDİR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katılacağı \'Seyit Onbaşı\'yı Anma Töreni\'nin sağanak olabileceği bahane edilip, saatinin öne alındığını söyleyerek, tepkisini dile getirdi. Akşener, \"Hani bir söz vardır; \'Ferman padişahın, dağlar bizimdir\'. Ferman padişahın; ama köyler, Edremit ve Havran bizimdir\" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir\'in Edremit ilçesi Şehit Hamdibey Meydanı\'nda halka hitap etti. Yaklaşık 4 bin kişinin doldurduğu alanda, \'Başkan Akşener\' sloganı atıldı. Kadınların yoğun katılım gösterdiği mitingde Meral Akşener, AK Parti iktidarının iç- dış ve ekonomi politikasını eleştirdi. Edremit mitinginin ardından katılmayı planladığı, Çanakkale kahramanı, \'Kocaseyit\' lakaplı Seyit Onbaşı\'nın anıtında saat 15.00\'te düzenlenecek anma törenlerinin saat 12.30\'a alınmasına tepki gösteren Akşener, \"Bugün Kocaseyit\'i anma devlet törenine katılacaktım. Ben devlet umuru görmüş bir insanım. Kalkıp, orada ben sanki siyaset mi konuşacaktım? Kalkıp, orada Seyit Onbaşı\'nın ruhunu incitecek bir cümle mi söyleyecektim? Ama onlar, her bir fırsatı değerlendirip, hepimizi rencide etmeye ve her yerde propaganda yapmaya alışık oldukları için kendileri gibi herkesi gördüğünden bükemedikleri bileğin karşılığı olarak, yıllardır yapılan o devlet törenini, anma törenini iptal ettiler\"dedi.

\'FERMAN PADİŞAHIN, DAĞLAR BİZİMDİR\'

Mitingin ardından Havran\'ın kırsal Kocaseyit Mahallesi\'ne gelen İYİ Parti Lideri Akşener, burada yüzlerce kişi tarafında karşılandı. Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik koridoruna rağmen sevenleri tarafından sürekli durdurulan Akşener, Seyit Onbaşı\'nın mezarına çiçek bırakarak, dua okudu. Akşener, hatıra defterine \"Kocaseyit, Seyit Onbaşı minnettarım. Şükranlarımı sunuyorum\" yazıp, imzaladı. Kocaseyit Anıtı önünde kendisini karşılayanlarla toplu fotoğraf çektiren Akşener, Kocaseyit Müzesi\'ni gezdi.

Burada soruları yanıtlayan Akşener, \"Resmi törenler yağmur sebebiyle edildi; çünkü o törenlere katılmayı arzu etmiştim. Öyle uygun gördü, hükümet edenler. Çok güzel bir hava var; ama iptal ettiler. Biz programımıza devam ettik. Milletimizle birlikte olduk. Seyit Onbaşı\'nın, Kocaseyit\'in torunlarıyla bir arada olduk. Hem Edremit hem Havran\'da yaşayanlarla birlikte olduk. Hani bir söz vardır, \'Ferman padişahın, dağlar bizimdir\'. Ferman padişahın; ama köyler, Edremit ve Havran bizimdir.ö

\'İŞTE HALK BAĞRINA BASTI\'

Kocaseyit Anıtı\'nda düzenlenecek törenlerin İYİ Parti Genel Başkanı Akşener\'in mitingiyle çakışacak şekilde öne alınmasına tepki gösteren İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise halkla buluşulmasına kimsenin engel olamayacağını söyledi. İYİ Parti\'li Ok, şöyle konuştu:

\"Biz devleti ve devletimizin temsilcilerini seviyoruz. Valilerimiz, kaymakamlarımızla problemimiz olmasını bırak, onların devletin en uç temsilcileri olduğuna inanıyoruz. Ama bunlara baskı yapılarak, sağanak yağış bahanesiyle müdahale edilerek, burada resmi tören iptal edildi. İptal edilse dahi halkla buluşmaya hiç kimse engel olamıyor. İşte halk bağrına bastı, sayın Genel Başkanımız Meral Akşener burada. Hem de kadınıyla erkeğiyle, 7\'den 70\'e herkes sahip çıktı.\"

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı, Havran Kaymakamlığı tarafından organize edilen tören ile her yıl 18 Mart tarihinde anılıyordu. Bu yıl da daha önce açıklanan programa göre, saat 15.00\'te başlayacak anma etkinliklerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in katılacağı açıklanmıştı; ancak saat 12.30\'da başlayan Kocaseyit Anıt Mezar alanındaki resmi devlet törenine Havran Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Havran Belediye Başkanı AK Parti\'li Emin Ersoy, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

15)DP LİDERİ UYSAL: TÜRKİYE\'NİN AFRİN\'E MÜDAHALESİ HAKKIDIR



DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, \"Türkiye, büyük bir tarihi makas değişiminin eşiğindedir. Afrin\'e, Türkiye\'nin müdahalesi hakkıdır. Sonuna kadar da arkasındayız; ama şu sorunun da cevabını almak istiyoruz. Buraya nasıl, niçin geldik?\" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin hamasetle çözecek meselesi olmadığını söyledi. Ülkeyi yönetenlerin zihninde karışıklıklar olduğunu savunan DP Lideri Uysal, şöyle konuştu:

\"Türkiye maalesef devletiyle demokrasisiyle hukukuyla yeni bir boyut ve derinlik katma mecburiyeti olduğu günde pek çok zihin karışıklığı yaşadığını sadece ve sadece son 1 hafta içindeki \'dinin güncellenmesi\' laflarından, İstiklal Marşı\'nın yeniden güncellenmesine varıncaya kadar bu sözlerden üzülerek, anlıyoruz ki bu ülkeyi yönetenlerin zihninde birtakım karışıklıklar var. Oysa bizim zihnimiz berrak. \'Bizim için eski Türkiye yok, yeni Türkiye yok\' diye defalarca ifade ettik. Bizim için varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti vardır. Pek çok can alıcı, can yakıcı meselesi varken milletimizin pembe tablolarla pembe verilerle ölçüm metotlarını güncelleyerek, Türkiye İstatistik Kurumu\'nun neredeyse Türkiye ilizyon kurumu haline getirerek, her hanede işsizlik gibi bir belaya geniş işsizlik tanımı içerisinde 6 milyonu aşan bir işsizliğin olduğu Türkiye\'de bu gerçekleri konuşmak yerine dini, milli, hamasi bir iklim içerisinde bu gerçeklerin perdelenmeye çalışıldığına şahidiz. Oysa bugün hamasetle Türkiye\'nin çözecek meselesi yoktur. Elbette bu milletin üzerine oturduğu değerlerin ne manaya geldiğini biliyoruz. Onun için de ısrarla demokrat gelenek olarak, her bulduğumuz kürsüde milletin kürsüsünde ısrarla vurgulamaya çalıştığımız gibi gelin bu milletin müştereki haline getirdiği değerleri siyasi alan içerisinde bir rekabet meselesi haline getirmeyin.\"

\'ANLAMSIZ TARTIŞMALARIN İÇİNE DÜŞMEYELİM\'

Mehmetçik, Afrin\'de mücadele ederken, birtakım tartışmalardan kaçınılması gerektiğini savunan Uysal, \"Mehmetçik\'imiz cephede savaşıyor bir yandan iktidar kendi siyasi emellerine bu mücadeleyi alet ederken, diğer taraftan iktidara muhalefet edeceğiz diyerek, birtakım sorumsuz ağızlar argüman üretircesine Türkiye\'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokacak birtakım sözlerin sahibi olmaktadır. İşte biz bu paranteze sıkıştırılmaya çalıştırılan Türkiye\'de makul çoğunluğun sesi olarak, milletimizin hür ve gür sesi olarak diyoruz ki \'Gelin bu meseleleri, siyasi mücadelede bir rekabet unsuru olmaktan çıkartalım. Ülkeyi yönetenlerin şahsi zafiyetlerini, bu ülkenin milli güvenlik açığı ve zafiyeti haline getirmek adına mücadele veren Mehmetçik\'imiz, orada mücadele ederken, burada birtakım anlamsız tartışmaların içine düşmeyelim\" dedi.

\'TÜRKİYE, TARİHİ MAKAS DEĞİŞİMİNİN EŞİĞİNDEDİR\'

Türkiye\'nin Afrin\'e müdahale etme hakkı olduğunu vurgulayan DP Lideri Uysal, şunları söyledi:

\"Türkiye, vurgulayarak, ifade ediyorum, büyük bir tarihi makas değişiminin eşiğindedir. Bu noktada orta ölçekli bir devlet olarak önümüzde 10- 15 yıllık süreç içerisinde gerekirse büyük güçlerle kontrollü bir kavgayı. Kontrollü bir mücadeleyi vererek bu aziz milletin soğuk savaş dönemi iklimi içerisinde kendi gücünü inkişaf ettirebilmek adına bütün milli güç unsurlarını sahada aktif hale getirebilmesi için bir büyük fırsatın doğduğu kanaatindeyiz. 911 kilometreye varan bir sınırı açık kapı politikanızla beraber gelene geçene açtınız, bugün Türkiye\'nin ne tür milli güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldığını milletimize beka sendromu içerisinde düşürenler, bugün \'Beka meselemizdir\' diyerek, milletimize pazarlama gayreti içerisindeler. Bugün elbette Afrin\'e Türkiye\'nin müdahalesi hakkıdır. Sonuna kadar da arkasındayız; ama şu sorunun da cevabını almak istiyoruz. Buraya nasıl geldik? Buraya niçin geldik? Buraya kim getirdi? Bir yanlışlar silsilesi içerisinde bugün Ortadoğu\'da uzun asırlar sıcak denizlere inme hayali güden Rusya ile niçin komşu olur hale geldik? Niçin Amerika Birleşik Devletleri\'yle Fırat\'ın doğusunda komşu olur hale geldik? Niçin 30 yılı aşkın süredir terle mücadele verdiğimiz PKK\'yla mücadelesini verdiğimiz bir terör örgütü büyük devletlerin, başta müttefikimiz olduğunu iddia eden, ama hiçbir sorumlu devlete, merkezi devlet hukukuyla anlaşılamayacak, bizim için de kabul edemeyeceğimiz Amerika Birleşik Devletleri PKK\'yı neredeyse özel güvenlik şirketi haline getirdi. Bu süreç niçin bu noktaya geldi. Bu soruların da cevabını hepimiz almak istiyoruz.\"

16)ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN KAMPÜSTE FİDAN DİKİLDİ

Karabük Üniversitesi\'nde şehit asker, polis, vatandaşlar ve gaziler için fidan dikildi.

Karabük Valisi Kemal Çeber, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin Burhanettin Uysal, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, askeri erkan, şehit yakınları ile gaziler ve davetlilerin katıldığı yemekte, şehit yakınlarına ve gazilere Türk bayrağı hediye edildi. Rektör Prof. Dr. Refik Polat, \"Devletimiz bize güzel bir sürpriz yaptı. Afrin\'in merkezine bayrak dikti. İnanılmaz güzel bir gün. Duygusal bir gün bizim için. Bu vatan, bu millet böyle şehitlerimiz, sevenlerimiz olduğu sürece ilelebet ayakta kalacaktır. Bütün şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Üniversite olarak her zaman yanlarında olduk, olacağız\" dedi. Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ve Batman\'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık\'ın aracına PKK\'lı teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile kentteki diğer şehitler adına fidan dikimi yapıldı. Demir Çelik Enstitüsü Kampüsünde gerçekleştirilen fidan dikiminde şehit Akpınar\'ın fidanını annesi Ülker Akpınar, Aybüke öğretmeninkini ise annesi Zehra Yalçın dikti. Duygusal anların yaşandığı fidan dikiminde 81 ilden gelen topraklar da şehit yakını ve ailesi tarafından fidana eklendi.

17)CHP\'LİLER CAMİİ ÇIKIŞINDA VATANDAŞLARA HOŞAF VE LOKMA DAĞITTI

CHP Kayseri İl teşkilatı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle hoşaf ve lokma dağıttı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri il ve ilçe teşkilatları Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Hunat Camisi\'nin avlusunda bir araya geldi. CHP\'liler burada öğle namazı sonrasında vatandaşlara, Çanakkale\'de askerlerin menüsü olan hoşaf ve bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerin anısına lokma dağıttı. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 103\'ücü yılı olduğunu belirterek, \"103 yıl önce bugün Türk Milleti, birlik olmanın, beraber olmanın verdiği güçle neleri başarabileceğini tüm ülkelere gösterdi. Bugün Türklüğe, İstiklal Marşımıza, Atatürk\'e dil uzatanlar, bilsinler ki biz yine Çanakkale ruhuyla aynı şekilde dimdik karşılarında duracağız. Şehitlerimizin ruhlar şad olsunö dedi.

18)TEKİRDAĞ\'DA CHP\'DEN \'ŞEHİTLERE SAYGI\' YÜRÜYÜŞÜ

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe teşkilatı tarafından \'18 Mart Şehitleri anma ve Şehitlere Saygı\' yürüyüşü düzenlendi.

Şehitlik önünde toplanan partililer Omurtak Caddesi üzerinde Atatürk meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Çorlu İlçe başkanı Yıldıray Arıcı ve partililer katıldı. Kalabalık adına konuşan Arıcı, iki gün önce yürüyüşün duyurusunu yapmak için üzerinde Atatürk fotoğraflı afişlerin yırtılmasını kınadığını ifaderek \"Bugün 18 Mart Çanakkale zaferinin 103\'yılı başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yürüyüş için pankartlarımızı hazırladık ve astık. Fakat gecenin bir yarısı kendini bilmez üç kişi pankartlarımızdan ve afişlerimizden sadece Mustafa Kemal Atatürk\'ün resimini yırtıp atılar. Onlar sadece kendilerince bir şey yaptıklarını zannettiler. Ama bizim içimizden Mustafak Kemal\'i sökemezler, silemezler. Emniyet güçlerimiz en kısa sürede bu hainleri bulup gerekeni yapacakladır\" diye konuştu. Partililer daha sonra üzüm hoşafı ve buğday çorbası ikramının ardından dağıldı.

19)MEŞALELER ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN YANDI



ÇANAKKALE\'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı. Meşalelerin aydınlattığı fener alayında, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile yürüyen gençler kenti \"Mustafa Kemal\'in askerleriyizö sloganlarıyla inletti. Yürüyüş sırasında 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü Yıldönümü, kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi\'nde gerçekleşen törenlerle kutlandı. Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü Yıldönümü akşam saat 19.30\'da Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10\'uncu Yıl Marşı\'nı söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve vatandaşlar katıldı.

500 metre uzunluğunda Türk bayrağının açıldığı fener alayı Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi\'nin ardından iskele meydanında sona erdi. Yürüyüşte, 250 öğrenci Çanakkale Savaşları\'nda Mehmetçiğin giydiği kıyafetleri giydi.

20)DATÇA\'DA, ŞEHİTLER ANISINA BİSİKLET TURU

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında, bisiklet turu düzenlendi. \"Şehitlere Saygı Bisiklet Turu\" ismiyle düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce kişi, şehitlerin anısına kilometrelerce pedal çevirdi.

Datça Kaymakamlığı tarafından, bisiklet sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bisiklet turu, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlere adandı. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Garnizon Komutanı Hava Yarbay Erdim Fahri Zeren ve CHP\'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar tarafından startı verilen bisiklet turu, Datça ilçe merkezi girişindeki Kazım Yılmaz Ortaokulu önünden başlayarak, Cumhuriyet meydanına kadar sürdü. Yaklaşık 5 kilometrelik güzergah boyunca tüm yollar araç trafiğine kapanarak bisikletlilerin güvenliği sağlandı. Tertip komitesi adına konuşan Selim Öztüfekçi, Datça\'da bisiklet sporuna olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bisiklet sporunu sevdirmek ve farkındalığını göstermek amacıyla düzenlenen turun şehitlerin anısına adandığı belirten Öztüfekçi, \"Bu organizasyonuna yaş sınırı konmadı. Bisiklet kullanmayı bilen herkes katıldı. Anneler, babalar çocuklar hep bir arada pedal çevirdi\" diye konuştu.

21)PEDALLAR ÇANAKKALE İÇİN DÖNDÜ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ekinlikte bin bisikletli pedallarını Çanakkale Zaferinin 103\'üncü yıldönümü nedeniyle çevirdi.

Talas paraşüt iniş alanında düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve bin bisikletli vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, güzel bir organizasyonda buluştuklarını belirterek, \"Bugün Türk milletimiz için çok önemli bir gün. Bir tarafta Çanakkale Zaferinin yıldönümü kutlarken diğer tarafta Afrin zaferini kutluyoruz. Bizlerde böylesi güzel bir günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz\" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmanın ardından Başkan Çelik bisiklet turunun startını verdi. Bisiklet tutkunları Cumhuriyet Meydanına kadar pedallarını çevirdi.

