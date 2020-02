DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)STRATEJİK ÖNEME SAHİP MEYDANKİ VE BARAJ BÖLGESİ BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ

Afrin bölgesinin en stratejik öneme sahip bölgesi olarak değerlendirilen ve bölgenin su, elektrik ihtiyacını karşılayan Meydanki Barajı\'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girildi. DHA Muhabirinin de TSK desteğindeki ÖSO güçleri ile birlikte girdiği Meydanki bölgesinde hakimiyet tamamı ile sağlanarak terörist unsurlardan temizlendi.

ÖNCE MUHABBEBE KÖYÜ ALINDI

Afrin merkeze yönelik kuşatma operasyonları tüm hızıyla sürerken, TSK desteğindeki ÖSO güçleri de stratejik öneme sahip Meydanki Kasabası\'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girdi. ÖSO güçleri ile birlikte önce Meydanki Kasabası\'nın hemen üst tarafında bulunan Muhabbebe Köyü\'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Afrin\'den kaçmayı başararak evlerine dönmeye çalışan sivil vatandaşların güvenliği nedeniyle, TSK Komando Birlikleri ve keskin nişancılarının desteğinde ÖSO son derece hassas bir operasyonla köye girdi. Köydeki terörist mevzileri havadan ve karadan sürekli olarak vurulurken, teröristlerin köyden kaçtığı anlaşıldı.

Ancak teröristler kaçarken bölgedeki tüm yollara ve birçok eve mayınlar ve el yapımı bombalarla tuzaklar kurdu. Teröristlerin, Muhabbebe Köyü girişinde kurdukları tuzakların patlaması sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

MEYDANKİ\'NİN ETRAFINDA BÜYÜK SİPERLER…

Meydanki Kasabası\'nın girişlerini toprak yığınlarıyla kapatan teröristlerin aynı zamanda tüm kasabanın etrafına büyük siperler kazdıkları görüldü. Meydanki\'nin girişindeki engeller, kurşun geçirmez araçlar ile kaldırılırken, ÖSO güçleri de kasabaya çatışmalar ile girdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlar, Meydanki Kasabası ile Muhabbebe Köyünde akşam saatlerinde sonlandı. Meydanki Kasabası\'nı kuşatan ÖSO güçleri, geceyi önemli noktalarda nöbet tutarak geçirdi. Sonraki gün ise kasabanın tüm mahallelerinde kontrol sağlandı. Bazı yollarda ve evlerde kurulan tuzaklar sonucu 1 ÖSO askeri hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

TERÖRİSTLER SİVİLLERİ ZORLA AFRİN\'E GÖTÜRMÜŞLER

Meydanki Kasabası\'ndaki sivillerin evlerinden zorla çıkarılarak Afrin\'e götürüldükleri de anlaşıldı. Kasabanın ele geçirilmesinin ardından Afrin istikametine doğru operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

2)GÜVENLİK KORUCUSU, SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ



VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde, güvenlik korucusu Fuat Kılağus (41), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, saat 22.45 sıralarında merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak\'ta meydana geldi. Güvenlik korucusu olarak görev yapan Fuat Kılağus, Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kılağus, yakınlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılağus burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik korucusu Kılağus\'un ölümünün ardından yakınları hastaneye akın etti. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

3)KAMYON İLE YOLCU OTOBÜSÜ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 40 YARALI



MUŞ\'ta, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kaza dün saat 17.00 sıralarında Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muş\'tan Bingöl istikametine giden Best Van firmasına ait Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir kargo firmasına ait Tuncay Aysan yönetimindeki 06 YA 7170 plakalı kamyon dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen kamyonun ikinci şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden kargo şirketinin ikinci şoförünün araçta sıkışan cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

4)BAKKALA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ŞANLIURFA\'da kimliği belirsiz kişiler, bakkala pompalı tüfekle ateş açtı, Mehmet Yavuz (38) öldü, işletmeci Murat Gök ise yaralandı. Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde bulunan Murat Gök\'e ait bakkalda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri bakkala pompalı tüfekle peş peşe ateş edip, kaçtı. Saldırıda bakkalda bulunan Mehmet Yavuz ve aynı zamanda arkadaşı olan esnaf Murat Gök vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri başına saçma isabet eden Yavuz\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaralanan Gök\'ü ambulansla Mehmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yaşamını yitiren Yavuz\'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

5)KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN KAZA KAMERADA

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Birol Gündoğdu (35), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesi\'nde bir yakınını ziyaret ettikten sonra Alaplı\'ya dönen Ömer Y.\'nin (51) kullandığı 67 SB 902 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu\'ya çarptı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen Birol Gündoğdu\'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Y. gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Birol Gündoğdu\'ya çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızılırmak Nehri\'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (ek)

6)ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Bafra İlçesi\'ndeki Kızılırmak Nehri\'nde Osman Ertekin için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların su altında yaptıkları çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Ekiplerin nehir kıyısında yaptıkları çalışmalarda da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.

7)EĞİTİM SIRASINDA ÇALAN SİREN SESLERİNİ DUYUNCA PANİK YAPTI

KARABÜK\'te, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, \'Trafik dedektifleri\'projesi kapsamında Kartaltepe İlkokulu\'na gelerek bahçede toplanan öğrencilere eğitim verdi. Öğrenciler, eğitim sonunda bindikleri araçların sirenlerini çalarken, siren seslerini duyup bomba patladı endişesiyle yaklaşık 500 metre mesafedeki dükkanından koşarak okula gelen Nuri Gök,\"Allahım yarabbim aklım çıktı\"dedi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve De netleme Şube Müdürlüğü ekipleri, \'Trafik dedektifleri\'projesi kapsamında Kartaltepe İlkokulu\'na gelerek bahçede toplanan öğrencilere eğitim verildi. Trafik polisi ekipleri, öğrencilere trafik güvenliği, taşıt yolları üzerinde dikkat edilmesi, okula gidiş gelişlerde servis araçlarını kullanırken nelere dikkat edileceği, taşıt yolları üzerinde güvenli geçişlerin nerelerden yapılacağı, nerelerde güvenli şekilde yürüneceği konularında eğitim verdi. Eğitim sonunda ise öğrenciler, trafik polisisi araçları ve motosikletlerine bindirildi. Öğrenciler direksiyon başına geçtikleri araçlarda kornaya basıp sirenleri çaldı. Bu sırada panik halinde nefes nefese polislerin yanına gelerek ne oluyor ne oluyor , sirenlerin sesi susmuyor, niçin siren çalıyorsunuz, diye soran Nuri Gök\'e polisler, korkulacak bir durumun olmadığını, öğrencilere eğitim verildiğini, tatbikat yapıldığını söyledi. Gök,\"Allahım yarabbim aklım çıktı. Siren sesleri susmayınca panik oldum. Bomba mı var? Türkiye\'nin durumu kötü. Her taraftan bir şey çıkıyor. Allah korusun\"dedi. Nuri Gök\'ün okula yaklaşık 500 metre mesafedeki balık dükkanından koşarak okul bahçesine geldiği öğrenildi. Eğitim öğrenciler ve polislerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

8)KAYIP OLDUĞUNU İDDİA ETTİKLERİ 500 KÖPEĞİN BULUNMASI İÇİN YÜRÜDÜLER



EDİRNE\'de hayvanseverler, geçen ay eski çöplükte kaybolduğu iddia edilen 500 köpeğin bulunması için yürüyüş düzenledi.

Edirne Belediyesi, eski çöplüğün kapanmasının ardından burada bulunan yaklaşık 700 köpeğe sahip çıkarak, Kasım ayından itibaren beslemeye başladı ancak geçen Ocak ayında köpeklerden 500\'ünün henüz belirlenemeyen nedenle ortadan kaybolduğu iddia edildi. Şikayet üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma yürütürken, valilik ve belediyede ortak ekip kurarak araştırmalarını sürdürüyor.

Edirne Doğayı ve Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (EDHAYKO) ile kentteki hayvanseverleri bugün kayıp köpeklerin bulunması için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı yürüyüşte, \'500 can nerede\' yazılı pankart taşındı. Bir köpeğin boynuna \'Arkadaşlarım nerede?\' yazısı asılırken, \'500 can nerede\', \'Canlara çöplüğü çok gördünüz\', \'Canlarımızı bulun\' sloganları atıldı. Protestocular adına konuşan EDHAYKO üyesi Yağmur Islattı, 500 köpeğin ortadan kaybolduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

\"Edirne?de yaşayan hayvan hakları savunucuları tarafından başlatılan mücadele Edirne Belediyesi?nin düzenli besleme yapmasıyla son bulmuş ve tüm hayvanseverler de orada yaşayan canları yalnız bırakmayarak beslemelerine devam etmişlerdir ancak 25 Ocak 2018 tarihinden itibaren eski çöplük alanı içinde yaşayan 500?e yakın köpeğimiz ortadan kaybolmuştur. Edirne Valiliği?nden, Edirne Belediyesi?nden, Edirne Orman ve Su İşleri Müdürlüğü?nden, Edirne Emniyet Müdürlüğü?nden bu konunun derinlemesine araştırılarak, gerçeklerin net bir şekilde ortaya çıkarılmasını ve bir an önce sonuca bağlanmasını talep ediyoruz. Yaşıyorlarsa yerlerini bilmek istiyoruz. Öldülerse sorumlular hesap versin istiyoruz. Tüm Türkiye bilmelidir ki, onlara ne olduğunu bulana kadar susmayacağız. Onların yanındayız.\"

Grup, daha sonra dağıldı.

9)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: PYD\'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLMASI İÇİN AVRUPA\'DA EYLEM YAPMASI MI GEREKİYOR?

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Avrupa Parlamentosu?nun kararıyla ilgili, \"PYD\'nin terör örgütü olması için illa Avrupa\'da eylem yapması mı gerekiyor, illa birkaç Avrupalı\'nın ölmesi mi gerekiyor?\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'na yeniden seçilen Şemsettin Ceyhan ve yönetimini ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı konuşmada, \"Türkiye\'ye yönelik milli bir tehdide karşı Türkiye\'nin harekete geçmesini birileri kabullenmeyecek. İstediğiniz kadar kabullenmeyin. Dün işte Avrupa Parlamentosu\'nun kararı aslında Avrupa Birliği\'nin gündemi iyi okuyamadığının ve bölgenin nereye doğru gittiğini iyi analiz edememesinin bir göstergesidir. Düşünün ki bir ülkenin sınırlarında o ülkeye karşı bir terör tehdidi var ve Türkiye bu kararın kaldırılması için harekete geçiyor. Avrupa, \'Bu harekatı durdur\' diyor. Neden durdurayım? PYD\'nin terör örgütü olması için illa Avrupa\'da eylem yapması mı gerekiyor, illa birkaç Avrupalı\'nın ölmesi mi gerekiyor sizin PYD\'yi terör örgütü saymanız için. Bu kendi kafanızı kuma gömmekten başka bir şey ifade etmez. Eğer bugün benim istihbarat örgütüm var diyen bir ülke var ise PYD\'nin PKK\'nın Suriye kolu olduğunu bilmemesi mümkün değil. Nitekim 2 ay kadar önde ABD istihbarat örgütü CIA, Amerikan Kongresi\'ne gönderdiği raporda PYD\'nin PKK\'nın Suriye\'deki milis gücü olduğunu resmen ifade etti\" dedi.

Avrupa Parlamentosu raporuna da değinen Başbakan Yardımcısı Işık, şöyle konuştu:

\"Biz o güne kadar hep söylüyorduk. Bunları biz söylediğimiz zaman ya kulak ardı ediyorlardı, ya da kulaklarının üzerine yatıyorlardı. Şimdi net olarak kendi istihbarat örgütleri ortaya koydu. Şimdi aynı noktada Avrupa\'daki ülkelerin istihbarat örgütleri PYD\'nin PKK\'nın Suriye kolu olduğunu söylemiyor mu? Söylüyor, ama işlerine gelmiyor. Bu terör örgütleri öyle yapılardır ki bugün size şirin görünmek için farklı bir tavır sergilerken, yarın tehdidi size savurabilir. Onların terör örgütü sayılması için direk tehdidi size mi çevirmesi gerekir? Avrupa\'ya gelişmeleri okumakta zorlanıyor ki şu anda Avrupa\'nın ciddi temel sıkıntısı dünyayı okumada zorlanmasıdır. Ve karar vermede ciddi şekilde zorlanıyorlar. Bunun da bölge ve dünya barışı açısından olumsuz etkileri oldu. Dün, bu açıdan verdikleri kararı Türkiye\'nin kesinlikle kabullenmesi mümkün değildir. Bizim için yok hükmündedir. Ama üzücü olan bir tarafta terörle mücadele ediyoruz diye her konuşmanızda vurgu yapacaksınız, bir diğer yandan da Türkiye\'nin en meşru terör örgütü ile mücadelesini bırakın desteklemeyi, köstek olacak açıklamalar yapacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ama onlar isteseler de istemeseler de kendine ve bölgenin istikrarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak durumundadır. Şu anda da bunu yapıyoruz\"

10)EMEKLİ PÖH\'LERDEN SURİYE SINIRINA DESTEK ZİYARETİ

TÜM Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER) üyeleri, Suriye sınırında Kilis ve Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nde bulunan jandarma ve polis özel harekatçıları ziyaret edip, destek verdi.

TEMPÖHDER Başkanı Uğur Yenen ve beraberindeki emekli, gazi ve şehit yakınlarından oluşan 153 kişilik heyet, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'ndaki kardeşlerimize selam olsun\' sloganıyla üzerinde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı otobüsle, önce Suriye sınırındaki Kilis Gülbaba Sınır Karakolu\'nu, ardından da İslahiye\'de bulunan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'ni ziyaret etti. Müşterek Görev Merkezi\'nde yanlarında getirdikleri 7 kurbanı keserek şehitler ve Afrin operasyonunun zaferle sonuçlanması için dua eden heyet, meslektaşlarıyla sohbet ederek geçmişte yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.

2012 yılında Siirt\'in Pervari ilçesi kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Şeker\'in kız kardeşi Hatice şeker, \"Askerimize, polisimize her zaman destek olduğumuzu belirtmek için geldik. Onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Her zaman arkalarındayız\" dedi.

İhtiyaç halinde göreve hazır olduklarını ifade eden 2000 yılında Şırnak\'ta görev yaparken yaralanarak gazi polis özel harekatçı Yavuz Aksu ise, \"Vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele veren güvenlik güçlerimize moral ve destek vermek için buraya gelerek aralarına katılarak onlara arkalarında ruhen de olsa bizlerin olduğu Türkiye Cumhuriyetini Devleti\'nin ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeye hazır oldukları bilincini daha derinden işlemek için buradayız\" diye konuştu.

11)SEYİT ONBAŞI\'NIN MEZARINA ZİYARETÇİ AKINI

BALIKESİR\'in Havran ilçesinin kırsal Kocaseyit Mahallesi\'nde bulunan, Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı\'nın (Seyit Ali Çabuk) anıt mezarı, Zafer\'in 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye\'de çeşitli etkinlikler düzenlenirken, sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle, \'Ocean Zırhlısı\'nın batırılmasını vesile olan ve deniz savaşının seyrini değiştiren \'Koca Seyit\' lakaplı Seyit Onbaşı da, 1990 yılında kendi adı verilen Kocaseyit Mahallesi\'ndeki anıt mezarı başında anılıyor.

Çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi, 1939 yılında hayatını kaybeden Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı\'nın anıt mezarını ziyaret etti. Öğrenciler, mezarına kırmızı karanfiller bıraktıkları Seyit Onbaşı için dua etti. Kocaseyit\'ten, Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı mücadele eden Mehmetçiğe selam yolladı. Mezarın yakınındaki Kocaseyit Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencileri Seyit Onbaşı\'nın anıt mezarına getiren Havran\'ın kırsal Temaşalık Mahallesi İlkokulu sınıf öğretmeni Ayça Yıldırım, \"Burada çok güzel anılarım oldu. Kocaseyit\'in kızını tanıma imkanı da buldum. Yaşadığımız manevi duyguları öğrencilerimize de sürekli anlatıyoruz. Onların da daha yoğun bir şekilde bu duyguları yaşaması için de buraya getirdik. Burada olmaktan gurur duyuyoruz\" dedi.

Seyit Onbaşı\'nın torunu Muhammet Yıkar da, savaş sonrasında Havran\'a gelen Atatürk ile dedesi arasında yaşanan bir sohbeti anlattı. Seyit Onbaşı\'nın, Çanakkale Savaşları\'ndan sonra Havran\'da 21 yıl yaşadığını söyleyen Yıkar, şunları söyledi:

\"Seyit Onbaşı, köye döndükten sonra 10 yıl boyunca kimseye, \'Ben harp anında top kaldırdım, gemi batırdım\' dememiş. Mütevazı bir şekilde, bir gün dağa odun toplamaya, bir gün keçi çobanlığına gidermiş. Daha sonra da topladığı odunları satmaya gidermiş. 10 yıl sonra Havran\'a gelen Atatürk, sohbet ettiği Seyit Onbaşı\'ya, savaşın kaderini değiştirdiğini söylemiş ve kendisine maaş bağlamak istemiş. Ancak Koca Seyit, görevini yaptığını belirtip maaş istememiş. Daha sonra zeytinyağı fabrikasında hamallık yapmış. Hamallık yaptığı yıllarda üşüttüğü için zatürree olup, 50 yaşında vefat etmiş.\"

Öte yandan, 18 Mart Pazar günü, Seyit Onbaşı\'nın anıt mezarında Havran Kaymakamlığı organizasyonunda anma töreni düzenleneceği belirtildi. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in de katılacağı öğrenildi.

12)TARİHÇİ-YAZAR SİNAN MEYDAN: AMAÇLARI, ATATÜRK\'SÜZ BİR ÇANAKKALE TARİHİ YAZMAK



ÇANAKKALE Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, tarihçi-yazar Sinan Meydan, Gelibolu Belediyesi\'nin davetlisi olarak, \'Çanakkale Zaferi ve Mustafa Kemal\' konulu söyleşiye katıldı. Söyleşide konuşan Meydan, \"Bunların amaçları, Atatürk\'süz bir Çanakkale tarihi yazmaktır\" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerine araştırmaları ile tanınan tarihçi-yazar Sinan Meydan, Gelibolu Belediyesi\'nin davetlisi olarak geldiği ilçede söyleşiye katıldı. Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Çanakkale Zaferi ve Mustafa Kemal\' konulu söyleşi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Tarihçi-yazar Sinan Meydan, Zafer kutlamasının yapıldığı bir haftada, Gelibolu\'da bulunmanın kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu belirterek, \"Hele ömrünü Atatürk\'ü anlatmaya adamış bir tarihçi için gerçekten tarif edilemez bir duygu yoğunluğu içindeyim\" dedi.

\"AMAÇLARI, ATATÜRK\'SÜZ BİR ÇANAKKALE TARİHİ YAZMAK\"

Mustafa Kemal\'siz bir Çanakkale\'nin düşünülemeyeceğini, bunu kavrayamayanların bazı konuşmalarında ve anlatımlarında, Atatürk\'ten hiç bahsetmediklerini ifade eden Meydan şöyle konuştu:

\"Amaçları şudur, Atatürk\'süz bir Çanakkale Savaşları tarihi anlatmak. Yani Atatürk\'ün olmadığı bir Çanakkale tarihi yazmaktır bunların amacı. Bakın Atatürk\'ü Çanakkale Kara Savaşları\'ndan silemezsiniz. Öyle değil mi? Anafartalar\'dan, Conkbayırı\'ndan, Arıburnu\'ndan Mustafa Kemal Atatürk\'ü silmek mümkün mü?. Mümkün değildir. O, sekiz buçuk ayın her anına damga vurmuştur Mustafa Kemal Atatürk. Özellikle Deniz Zaferi\'ni anlatıyorlar, hatta sadece Deniz Zaferi\'ni anlatıyorlar. Kara Zaferleri söz konusu olduğu zaman, o 8.5 ay söz konusu olduğu zaman ne yapıyorlar, hurafeciliğe başlıyorlar. Beyaz fistanlılar, şeyhler, şıhlarla, o sekiz buçuk ayı açıklamaya çalışıyorlar. Bu, her şeyden önce Mehmetçiğe yapılmış bir saygısızlıktır.\"

Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, program sonunda tarihçi-yazar Sinan Meydan\'a, \'Kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk\' plaketi armağan etti. Tarihçi-yazar Sinan Meydan, söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

13)İLBER ORTAYLI\'YA MERSİN\'DE BÜYÜK İLGİ



MERSİN\'de, İstiklal Marşı\'nın Kabulünün 97\'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy\'u anlatan ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı\'ya yoğun ilgi.Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen program öncesinde izdiham yaşanırken, salonun dışında kalan yüzlerce kişi, dışarıda kurulan sinevizyondan Ortaylı\'yı izledi. Merdiven boşluklarına kadar dolan salonda Mersinlilere seslenen Ortaylı, İstiklal Marşı\'nın kabul sürecini anlattı.

\'MEHMET AKİF MİLLİ MARŞ DİYE YAZMADI\'

İstiklal Marşı\'nın çok büyük bir edebi metin olduğunu belirten Ortaylı, şöyle konuştu:

\"Korkma sönmez bu şafaklarda diye başlayan kıtaları Mehmet Akif bey, milli marş diye yazmadı. Orada bir yarışma açıldı. Yarışmaya gelen şiirlerin hiç biri beğenilmedi. Orada Hamdullah Suphi bey çıkıp, \'Efendim bu şiirleri bırakın. Buna layık olan Mehmet Akif bey\' dedi. Sonra adama sormadan çıktı kürsüde okudu. Bunu okuyunca alkış gürültü koptu, kabul edildi. 50 kağıtta maaş koymuşlar. İki maaş miktarı, çok yüksek. Onu almadı. \'Ben bunu yazmadım, ne kabul ediyorsunuz\' dedi. Reddetmeye kalktı. Edemezsin dediler ve geçti. İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi, derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan, yüzde 10, bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir.\"

\'TÜRKLER ÇOK EĞİTİMLİ CAHİL BİR MİLLET\'

Türklerin çok eğitimli cahil bir millet olduğunu ifade eden Ortaylı, şöyle devam etti:

\'Sonra yapacağın şey Türk\'ün Türk\'e propagandası. Çünkü Türkler hiçbir şey bilmiyor. Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir. Eğitimleri pratik alandadır. Şu anda biz dünyanın en iyi hekimlerine sahibiz. Hastanelerimiz derece itibariyle dünyada çok müstesna yerlere çıkmaktadır. Bilmem kaç tane tıp fakültemiz var, 50 tane daha kurarız. El veriri ki içerisine 500 tane lüzumsuz talebe doldurmayız, sadece 50-100 tane alır, en iyisi çıkmaya devam eder. Şu anda en iyi mühendislere sahibiz ama mimarımız yok. Çünkü cahiliz. Tarih, coğrafya bilmeyen bir kavim bu gibi sanatlara akıl erdiremez. Tarihçi yetiştiremeyiz çünkü dil öğrenmiyoruz.\"

14)BGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



BGC Başarı Ödülleri Yarışması\'nda dereceye girenlerin ödülleri törenle sahiplerini buldu. Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Halil Özçoban da, Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı\'nda \'Şaka gibi\' adlı haberiyle Başarı Ödülü\'nü kazandı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından 40 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen BGC Başarı Ödülleri Yarışması\'nda dereceye girenlerin ödülleri Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Sahnesi\'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bursa protokolünün ve basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 2017 yılında yayınlanan 157 eserin değerlendirildiğini ve 15 esere başarı, 15 esere de mansiyon ödülü verildiğini söyledi. Konuşmasında basının sorunlarına ve çözüm önerilerine geniş yer veren Kolaylı, \"Demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminde net biçimde ortaya koyan medyanın sorunlarının çözülmesi, insanımıza ve ülkemize yapacağımız en önemli katkıdır\" dedi.

\'BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEMEL GEREKLİLİKTİR\'

Sektörde yaşanılan en önemli sorunun darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen ve bazı kanun ve yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler olduğunu belirten Başkan Kolaylı, \"Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından, bu güne kadar yapılan düzenleme ve iyileştirmelere rağmen; ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki; ifade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir\" diye konuştu.

\'YENİLENME KAÇINILMAZ HALE GELMEKTEDİR\'

Başkan Nuri Kolaylı, sözlerini \"Ülkemiz, basın/medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan basını ilgilendiren kurumların yeniden yapılanmasına kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır. Bu yenilenme ihtiyacı gün geçtikçe kaçınılmaz hale gelmektedir\" ifadeleriyle noktaladı.BGC Başkanı Nuri Kolaylı\'nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Doğan Haber Ajansı Muhabiri Halil Özçoban da, Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı\'nda \'Şaka gibi\' adlı haberiyle Başarı Ödülü\'nü kazandı.

