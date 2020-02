DHA YURT BÜLTENİ - 1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında(EK)

1)\"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADILAR\"



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. TSK\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Akar\'ın \"Suriyeli kardeşlerimiz harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldılar, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanlar güvenle evlerine dönmeye başladıklar\" ifadesini kullandığı belirtildi.

TSK\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, Ordu ve Tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral AKAR, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtıö hakkında bilgi ve brifing almış, harekâta ilişkin çeşitli konularda emir ve direktifler vermiştir.

\"HEDEFTE DEAŞ DA VAR\"

\"Orgeneral AKAR denetlemeler sırasında;

** Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü,

** Bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini,

** Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini,

** Terör örgütü tarafından zulme uğradıkları fotoğraf ve görüntülerle sabit olan Suriyeli kardeşlerimizin harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldıklarını, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanların güvenle evlerine dönmeye başladıklarını,

** Afrin’de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçlerin mutlaka hezimete uğratılacağını ve kaçınılmaz hazin sonun kendilerini beklediğini ifade etmiştir.\"

SİVİLLER İÇİN HASSASİYET\"

\"Ayrıca Orgeneral AKAR, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte;

** BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkıö ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü,

** Kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin BM kararları doğrultusunda uluslararası hukuka, terörle mücadele esaslarına uygun olarak ve tamamen meşru zeminlerde sürdürüldüğünü,

** Geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü,

** Şanlı tarihimiz ve kültürümüz ile ahlaki değerlerimiz gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini,

** \'Afrin Afrinlilerindir\' gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulamıştır.

Orgeneral AKAR bilahare Zeytin Dalı Harekâtına iştirak eden kahraman ve fedakâr tüm personeli harekâtın başarılı bir şekilde yürütülmesinde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı kutlamış ve kendilerine başarılar dilemiştir.\"

DUYULAN GÜVEN NEDENİYLE TEŞEKKÜR...

\"Orgeneral Akar ayrıca, şanlı tarihimize ve millî örf ve adetlerimize yaraşır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kahraman Mehmetçiğimizin maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan saygıdeğer kişilere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ve aziz milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı saygı ve şükranlarını sunmuştur.\"

\"Orgeneral Akar bu vesile ile vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennilerinde bulunmuştur.\"

2)EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ

EDİRNE\'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ve belediye ekipleri ise yollardan kar küreme çalışmalarına başladı. Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede yerine yoğun kar yağışına bıraktı. Kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazıları ise kayganlaşan yollar nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve Edirne Belediyesi\'ne bağlı ekipler ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Meteoroloji verilerine göre gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alarak sürücüleri uyardı.

OKULLAR BİR GÜN TATİLDİ

Edirne\'de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik duyurusunda \"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır\" denildi.

ÜNİVERSİTE DE EĞİTİMİ TATİL ETTİ

Edirne\'de yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne Valiliği\'nin ilk-orta ve lise seviyeli okullarda eğitime bir gün ara vermesinin ardından, Trakya Üniversitesi de zorunlu tatil açıklaması yaptı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada \"Trakya Üniversitesi Senatosu\'nun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur\" dedi.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİM YÜKSELDİ

Edirne\'de akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santime yükseldi. Karayolları ve Edirne Belediye Başkanlığı\'na bağlı ekipler aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde yolların kapanmaması için mücadele veren Edirne Belediye Başkanlığı 4 bobcat, kar küreme ekipmanlı 1 grayder, 2 kepçe, kar küremeli 4 yükleyici, 7 kamyon, 4 traktör ve 70 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kar küreme yapılırken, diğer yandan ise granürlü üre, tuz ve solüsyon serme çalışmasıyla yolların tuz tutmasını engelleniyor. Edirne\'de gece yarısından itibaren kar yağışı etkisini yitirirken, sabah saatlerine kadar aralıkla yağış olabileceği belirtildi.

7 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Edirne Özel İdare verilerine göre, Edirne\'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç, Küçükaltıağaç, Küpdere, Rahmanca, Nasuhbey, Alibey ve Yenicegörece köylerinde yoğun kar yağışı yol kapandı. Ekipler, köylere ulaşımı sağlamak için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

3)ÇAY ORTASINDA MAHSUR KALAN 25 İŞÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki köprülü kavşak inşaatı nedeniyle kapatılan İzmir- Ankara Karayolu\'nda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak için Irlamaz Çayı\'nın içinden yolun karşısına geçmeye çalışan işçi servisi minibüsündeki 25 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye giden itfaiyenin çalışmasıyla araçtakiler kurtarıldı.

Turgutlu\'da geçen cumartesi gününden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sel suları, Selvitepe Mahallesi\'nde yer alan Irlamaz Çayı\'ndaki su seviyesini yükseltti. Çalışma nedeniyle açılan yan yolu kullanmak yerine araçlarıyla çaydan geçmeyi tercih eden bazı sürücüler ise bu nedenle zor anlar yaşadı.

Köprülü kavşak inşaatı nedeniyle 2 kilometrelik bölümü kapatılan İzmir- Ankara Karayolu\'nda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak isteyen ve seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Yıldız yönetimindeki 45 J 6389 plakalı servis minibüsü, dün saat 15.30\'da, kapatılan dere yolundan gitmek istedi. Ancak çay suyunda çamura saplandı. Minibüsün kapıları ise kilitlendi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve Turgutlu Belediyesi Fen İşleri dozerleri geldi. Minibüse merdiven uzatılarak mahsur kalan 25 fabrika işçisi, tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, işçi servis minibüsünü çekerek kurtardı. Servis aracı şoförü Hasan Yıldız, \"Hiç tahmin etmediğimiz durum başımıza geldi. Can kaybı olmaması tek tesellimiz \"dedi. Minibüste mahsur kalan işçilerden Ahmet Öz, \"Burada kaçıncı olay\" diyerek tepkisini gösterdi. Yoldan geçmeyi başaran otomobil sürücü Alaattin Güllü ise, \"Anayol kazıldı. Geçişler tali yoldan verilmeye başladı. Ancak, bu nedenle yoğunluk yaşanıyor. İlçeye alternatif giriş yolu sayısı da kısıtlı. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce bu soruna bir çözüm bulmaları\" dedi.

BELEDİYE YETKİLİLERİ ŞAŞKIN

Belediye yetkileri ise, \"Bu yol zaten kapalı. Nasıl oluyorsa vatandaşlar canını malını tehlikeye atıp, burasını kullanıyor. Biz kapatıyoruz, başka taraftan çaya giriyorlar\" dedi.

4)POLİS ARACI, DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARINDAN SANİYELERLE KURTULDU

HAKKARİ\'de görev değişimine giden polislerin bulunduğu sivil aracın geçişinden saniyeler sonra, dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Hakkari\'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin Polis Kontrol Noktası\'na görev değişimi için giden polislerin bulunduğu sivil aracın geçişinden saniyeler sonra, kaya parçaları dağdan koparak yola düştü. Yağışlarla birlikte kayaların bulunduğu bölgenin yumuşadığı belirtildi. Polislerin saniyelerle kurtulduğu olayda, yol ulaşıma kapandı. Bir süre kapalı kalan yol, Karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra yeniden trafiğe açıldı.

5)OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇTI, LASTİĞİ DEĞİŞTİRİRKEN YAKALANDI: 1 ÖLÜ; 5 YARALI



ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde Hatice Karababa, otomobiliyle giderken önünde ilerleyen otomobile çarpıp, kaçtı. Önde ilerleyen otomobilin kontrolden çıkıp devrilmesiyle içerisinde bulunan 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaçan sürücü Karababa ise olay yerinden 500 metre uzaklıkta aracının lastiğini değiştirirken jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Besni- Gaziantep karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Besni yönüne ilerleyen Hatice Karababa yönetimindeki 02 AY 793 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Talip Demir\'in kullandığı 34 BFN 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Demir\'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Karababa aracıyla kaçarken, çarptığı otomobilin sürücüsü Talip Demir ile yanında bulunan Sevgi Demir, Osman Demir, Nazife Güneş, Neriman Diş ve Meliç İskender yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Neriman Diş\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diş\'in cesedi otopsi için morga, yaralılar ise ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası bölgede çalışma yapan jandarma, kaçan sürücü Karababa\'yı olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta aracının lastiğini değiştirirken yakalayıp, gözaltına aldı.

6)MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

ORDU\'nun Altınordu ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet ve kamyonet kazası, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesinde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında, F.D. (43) yönetimindeki 52 AD 844 plakalı kamyonet, Işgın Aksoy\'un (68) kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada Işgın Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

7)YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, yalnız yaşadığı öğrenilen 83 yaşındaki Canip Coşkun evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Huzur Mahallesi Boğaziçi Caddesi\'ndeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Canip Coşkun\'dan dünden beri haber alamayan komşuları şüphelenerek durumu Coşkun\'un Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'nde yaşayan oğlu Baki Coşkun\'a bildirdi. Bunun üzerine İzmir\'e gelen Baki Coşkun eve girdiğinde yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Baki Coşkun\'un durumu bildirmesi üzerine gelen polis yaptığı incelemede yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede koltuk altında kan olduğu belirlenen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

8)POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ



ŞANLIURFA\'da bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Müslüm İ. (44), evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hızmalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Müslüm İ., evde kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfeği çenesine dayayarak ateşledi. Silah sesi duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, Müslüm İ.\'yi kanlar içinde buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlenen Müslüm İ.\'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

9)76\'NCI KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İZMİR\'in Balçova ilçesinde 76\'ncı kez çatışa çıkarak intihar girişiminde bulunan simit satarak geçinmeye çalışan İ.D. adlı vatandaş, Balçova Belediye Başkanlığı\'nın 8. katından iki ayağını boşluğa bırakarak salladı. Vatandaşı, Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ikna etti.

İzmir\'in Balçova ilçesinde geçen ay bir AVM\'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İ.D. adlı bir vatandaş dün saat 14.00\'da Balçova Belediyesi\'nin 8\'inci katına çıktı ve iki ayağını boşluğa sarkıtarak Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Ali Çalkaya\'nın gelmesini istedi. Şehit ailesi ziyaretinde olan Çalkaya, binaya gelinceye kadar ayaklarını boşluğa sallayarak yürekleri ağza getiren İ.D. adlı vatandaşın ilçede simit satarak geçimini sağladığı, 3 bin TL borcunu ödeyemediği için yardım istediği öğrenildi. İtfaiye aşağıda önlem alırken çatıya çıkan Çalkaya, intihar girişiminde bulunmak isteyen vatandaşı ikna etti, borcunu ödeme sözü verdi. Simitçi İ.D., söz üzerine çatıdan inerken Başkan Çalkaya, emniyetten aldığı bilgiye göre bu vatandaşın 76\'ncı kez intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

10)OĞULLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ÇİFT YAN YANA DEFNEDİLDİ

İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çopur\'u (70) bıçaklayarak öldürdü. Oğulları tarafından öldürülen çiftin cenazeleri, dün İzmir\'in Ödemiş İlçesi\'nde yan yana toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak\'taki sitede meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken, kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Tahsin ve Tuna çiftinin öldüğü saptandı. Savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderilen cenazeler dün yakınları tarafından alınarak İzmir\'in Ödemiş İlçesi\'ne getirildi. Merkez Ulu Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası çiftin cenazesi Ödemiş Ahrandı Mezarlığı\'nda yan yana toprağa verildi.

11)5 YAŞINDAKİ KÜÇÜK ELÇİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, doğuştan, aort koarktasyonu ve PDA hastası olan, bugüne kadar 3 ameliyat geçiren 5 yaşındaki Elçin Alanç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazede Fatoş Alanç\'ın elindeki papatyayı bir an olsun bırakmayıp, \"Benim papatyam asla solmayacak. O bizim meleğimizdi. Tüm çabalarımıza rağmen hayatta tutamadık\" diyerek, kızının ardından gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.Bodrum\'un Gökçebel Mahallesi\'nde yaşayan restoran işletmecisi Erdem Alanç (41) ile eşi Fatoş Alanç\'ın (35), 2013 yılında üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çiftin \'Elçin\' ismini verdikleri bebeklerinin, doğumdan sonra vücudunda morluklak meydana gelmesi üzerine, Muğla Devlet Hastanesi\'ne yatırıldı. Elçin bebeğe, 29 günlükken doğumsal bir anomali ve aortun kalpten çıkışından başlayarak bacak damarlarına kadar olan herhangi bir bölgesinde darlık olması anlamına gelen \'aort koarktasyonu\' ve bebeklerde vücuda kan götüren ana damar olan aorta ile akciğerlere kan götüren ana damar olan pulmoner arter arasındaki, doğumdan sonra kapanması gereken \'duktus arteriozus\' açıklığının kapanmaması durumunda ortaya çıkan PDA rahatsızlığı tanısı konuldu. Damarlarındaki sıkıntı nedeniyle kalbine pompalanan kirli ve temiz kanın birbirine karıştığı belirlenen küçük Elçin\'in ölüm riski bulunduğu doktorlar tarafından ailesine bildirildi. Bir dizi tetkikler sonucunda çocuğun başını dik tutamadığı, desteksiz oturamadığı da belirlendi. 3 yaşına kadar 2 kez ameliyat olan Elçin\'in kalbe giden temiz ve kirli kan dolaşımı bir türlü normal biçimde sağlanamadı. Bunları üçüncü ameliyat takip etti. İzmir\'deki Ege Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı\'nda tedavisine devam edilen küçü Elçin, geçen 24 Şubat\'ta fenalaştı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan küçük kız, pazar gecesi yaşamını yitirdi.

Talihsiz Elçin için, dün öğlende, Gökçebel Mahallesi\'ndeki Yemiş Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından, işadamı Ali Şen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, hayatının başarında yaşama veda eden küçük kızın annesi Fatoş Alanç, babası Erdem Alanç, amcası Salih Alanç, ablaları Cansu Alanç ve Ebru Alanç ile komşuları katıldı. İşadamı Ali Şen, baba Erdem Alanç\'ın yanından cenaze töreni boyunca ayrılmayıp, teselli etmeye çalıştı. Baba ve annenin güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde ablalarının getirdiği kır çiçekleri, Elçin\'in tabutunu süsledi. Cenaze töreni boyunca elindeki papatyayı bırakmayan Fatoş Alanç\'ın \"Benim papatyam asla solmayacak. O bizim meleğimizdi. Tüm çabalarımıza rağmen hayatta tutamadık\" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Kılınan namazın ardından Elçin\'in cenazesi, Gökçebel Mezarlığı\'nda 2010 yılında yaşamını yitiren dedesi Mehmet Alanç\'ın mezarının yanına gözyaşları içinde defnedildi. Anne Fatoş ve baba Erdem Alanç, cenazenin toprağa verilmesinin ardından birbirlerine sarılarak destek olup, mezarlıktan ayrıldı.

12)ADANA\'DA KAÇAK AT KESİMİ BASKINI: İKİ ATI KESİLMEKTEN POLİS KURTARDI



ADANA\'da bir ihbarı değerlendiren polis, tarla ortasında kesilmiş iki adet at ele geçirdi. Kesilmeyi bekleyen iki at ise, polislerin sayesinde kurtuldu. Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarla ortasında at kesildiğine ilişkin gelen ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yağmurdan dolayı balçık haline gelen boş tarlada arama yapan polis ekipleri, kesilmiş iki at ve poşetler içinde paketlenmiş etler ele geçirdi. Kaçak at kesimini gerçekleştiren şüphelilerin izini bulmak için bölgede inceleme yapan polisler, kesilmiş hayvanların yaklaşık 50 metre uzağında da kesilmeyi bekleyen iki at buldu. Canlı iki at ile kesilmiş yaklaşık bir tona yakın at eti, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kesim sırasında polisi fark edip kaçtıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

13)BAKAN ÖZLÜ: BU SİLAHLARIN BARIŞ İÇİN KULLANILACAĞINI SÖYLEYENLER, BİZİ AHMAK MI SANIYORLAR

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, \"Ortalıkta \'barış\' nutukları atanlar; ABD\'nin bölgedeki teröristlere gönderdiği 5 bin TIR silah için neden suskun kaldılar? Bu silahlara seslerini çıkarmayanların, bugün konuşmaya hakları yoktur. Bu silahların barış için kullanılacağını söyleyenler, bizi ahmak mı sanıyorlar?\" dedi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'de partisinin yönetim kurulu toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Özlü, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 38 gündür devam ettiğini söyleyerek, \"Askerlerimiz, 38 gündür adeta kahramanlık destanı yazarak Afrin\'e doğru ilerliyor. Bu ilerleyiş, bizi tehdit eden terör unsurları tamamen temizlenene kadar devam edecek. Türkiye\'nin bu haklı ve meşru davadan geriye dönüşü söz konusu değildir. Başladığımız işi yarım bırakmamızı kimse bizden istemesin. Ortalıkta \'barış\' nutukları atanlar ABD\'nin bölgedeki teröristlere gönderdiği 5 bin TIR silah için neden suskun kaldılar? Bu TIR\'ların içinde buketler dolusu çiçek yoktu, sandıklar dolusu silah vardı. Bu silahlara seslerini çıkarmayanların, bugün konuşmaya hakları yoktur. Bu silahların barış için kullanılacağını söyleyenler, bizi ahmak mı sanıyorlar?\" dedi.

Bakan Özlü, operasyonun ardında ciddi bir devlet aklı ve millet desteği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin bu hain çeteye ve onun işbirlikçilerine karşı operasyon yaparken kimseden izin almasına lüzum yoktur. Zeytin Dalı Harekâtı\'nın arkasında, ciddi bir devlet aklı, ciddi bir strateji ve topyekûn bir millet desteği vardır. Afrin Operasyonu, Ortadoğu coğrafyasında yaşayan herkesin selameti için düzenlenen bir harekâttır. Sınırlarımızın dibinde bir garnizon devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. 16 yıldır sürdürdüğümüz kutlu yürüyüşümüzün en önemli virajlarından birini dönmek üzereyiz. 16 yıldır adım adım yürüyüp, ilmek ilmek ördüğümüz bir yapı var. O yapı güçlü Türkiye\'dir. Ak Parti\'nin yürüyüşü, güçlü Türkiye hayali ile yola çıkanların yürüyüşüdür. Yola çıktığımız ilk günden itibaren bu yürüyüşe kesintisiz devam ettik. Çünkü Türkiye ile ilgili hayallerimiz vardı. Onları gerçekleştirmek için durmadan, dinlenmeden, yılmadan çalışmamız, ara vermememiz gerekiyordu. Şükür ki çok büyük bir mesafe kat ettik\"

İktidarları süresince pek çok ilk gerçekleştirdik, yapılamaz denen şeyleri yaptıklarını ifade eden Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Ama yapacaklarımız daha bitmedi. Bundan sonra da aynı kararlılık, aynı heyecan, aynı coşku ile yola devam etmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye\'de büyük bir coşku ile gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde heyecanımızı tazeliyor, 2019 için hazırlanıyoruz. Devletimizin ve milletimizin her zamankinden daha fazla saldırıya uğramasının sebebi, güçlü Türkiye yürüyüşündeki kararlılığımızdır. Şekli her zaman farklı olsa da, defalarca önümüze çıkmalarının sebebi, bu yürüyüşü kesintiye uğratma hevesidir. Biliyorlar ki, Ak Parti demek, Türkiye demektir. Ak Parti demek güçlü Türkiye demektir. Ak Partisiz bir Türkiye için, ellerinden geleni arkalarına koymamaları bu yüzdendir. İşte 2019 seçimleri, Ak Partisiz bir Türkiye düşü ile yanıp tutuşanların her şeyi yapacakları bir seçim olacak. O yüzden Ak Parti\'nin her bir ferdine, bu süreçte büyük görevler düşüyor. Meydanı onlara bırakmayacağız, yürüyüşümüzü kesintiye uğratmayacağız. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız ve 2019 seçimlerinde, zafer zincirimize en görkemli halkayı takacağız. Çünkü 2019 seçimleri, bu ülkenin adaleti ve kalkınması için çıktığımız yolda, atacağımız en önemli adımlardan biri olacak\"

14)TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ ALPULLU\'YA TALİP OLDU



TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'ın daveti üzerine kente gelen Trakya Belediyeler Birliğine üye belediye başkanları, belirledikleri beş kişilik bir komisyonla özelleştirme listesine alınan Alpullu Şeker Fabrikası\'na talip olacaklarını ortak bir deklarasyonla ilan etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu\'nda düzenlenen toplantıya, Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trakya Bölgesi\'nde görev yapan belediye başkanları katıldı.

Trakya Belediyeler Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti\'nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası\'nın Trakya Belediyeler Birliği tarafından korunması amacıyla belediye başkanları tarafından görüşlerin belirtildiği toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, özelleştirme sürecinden örnekler vererek, \"Alpullu gibi bir fabrikanın satılması Trakya\'daki bütün belediye başkanlarının ortak üzüntüsüdür. Bu nedenle bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Özelleştirme sürecini yakından yaşayan biri olarak Tekel\'in özelleştirilmesini kısaca anlatmak istiyorum. 17 fabrika, içindeki tüm ham madde, şişelik ürün, yarı ürün hatta çalıştığım masanın üzerindeki kalem dahil özelleşti. Özelleşme ile bu bölgede yaklaşık 70 bin dekar olan bağ sahası 10 sene içerisinde 40\'a kadar düştü. Bu bölgenin en hakim çeşidi olan semillon üzümü, özelleşmeden bir sene önce devlet olarak 30 kuruşa alındı. Özelleşmeden sonra bu üzüm çeşitleri hiç zam görmeden 2008 yılında 28 kuruşa alındı. Buna bağcılığın, üreticinin dayanma şansı yoktu. Bugün bağcılığın geldiği noktayı yakından görüyoruz. Alpullu Şeker Fabrikası\'nın satılması ve özelleştirilmesi gündeme gelince yaşadığım bu süreç gözlerimin önünden geçti. Umarım bugün biz Trakya Belediye Başkanları olarak bu konuyu masaya yatıracağız ve bu konuda da güzel bir karar alacağız\" dedi.

\'BİZİMDE BİR CEVABIMIZ OLACAK\'

Sosyal Politikalardan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise şeker fabrikasının devletin elinde kalması gerektiğini ifade ederek, Bu işte milletimizin umutsuzluğa düşmemesi için başka çözüm yollarının da olduğunu gösterdi. Bu kurumun halk sağlığı açısından, çiftçi açısından devletin elinde kalması lazım. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkılması açısından bu fabrikaların devletin elinde kalması lazım. Türkiye\'de 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor bu konu. Bu açıdan da bu işin özelleştirilmeden çözülmesinin de büyük önemi var. Özelleştirilecekse de bizim de bir cevabımız olacak diye konuştu.

Toplantının sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı ve Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen\'in kurulan komisyonda yer alarak Alpullu Şeker Fabrikası\'nın alım şartları araştırılması ve Alpullu Şeker Fabrikası\'nın alınması için Trakyakent Belediyeler Birliği tarafından teklif sunulması kararı alındı.

15)ZEYTİN DALI HAREKATINDAKİ ASKER VE POLİSLERE TAHİNLİ PİDE

KONYA\'nın Kadınhanı ilçesindeki esnaflar, Zeytin Dalı harekatındaki görev yapan asker ve polislere bin 500 adet tahinli pide ve kömbe gönderdi.Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde ilçe esnafları, Zeytin Dalı harekatında görevli asker ve polisler için fırınlarda hazırladıkları bin 500 adet tahinli pide ve kömbeleri sınır bölgesine gönderdi. Dualar eşliğinde uğurlanan konvoy, Suriye sınırına uğurlandı. Esnaflar götürdükleri yiyecekleri Hatay\'ın Hassa ve Reyhanlı Kaymakamlıklarına teslim edecek.

