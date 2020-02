DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ASKERİ ARAÇ SELE KAPILDI: 2 ŞEHİT

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı sele kapıldı. Araçta bulunan 2 asker şehit oldu. Akçakale\'de sele kapılan zırhlı askeri araç bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü sualtı dalgıç ekibi ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmasıyla akşam bulundu. Sel suyuna kapılan zırhlı personel aracına yaklaşık 15 metre mesafede çamura saplanmış 2 askerin naaşları bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan 2 şehidin cenazesi, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TSK: İKİ KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZIN NAAŞLARINA ULAŞILMIŞTIR

Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde sele kapılan zırhlı araçta şehit olan 2 askerle ilgili açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"18 Şubat 2018 tarihinde, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

KONYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şanlıurfa\'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2\'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, suya kapılıp şehit olan 2 askerden Sözleşmeli Er Esat Ertaş\'ın memleketi Konya\'nın Doğanhisar ilçesindeki baba evine ateş düştü.

2\'nci Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı 4\'ncü Bölük\'ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu\'na gitmek üzere yola çıkan 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak yağış nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2\'si, devrilen askerî araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2 asker ise sel suyuna kapılıp gözden kayboldu. Sel sularında boğulup şehit düşen 2 askerin naaşı, yapılan arama çalışması sonucu bulundu.

Şehit olan askerlerden Sözleşmeli Er Esat Ertaş\'ın acı haberi memleketi Konya\'nın Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi\'ndeki çiftçi babası Ayhan Ertaş ile boşanan annesi Durmuşe Başdemir\'e askeri yetkililer tarafından verildi. Ertaş\'ın şehit düştüğünü öğrenen yakınları eve akın etti. 4 kardeş olan şehit Ertaş\'ın, cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Başköy Mahallesi\'nde düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

2)SURİYE\'NİN KAMIŞLI BÖLGESİNDE PATLAMA: 4 ÖLÜ, YARALILAR VAR



MARDİN\'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Suriye\'nin Kamışlı kenti Hileziye mahallesinde dün saat 22.30 sıralarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği öğrenildi.

Bu arada şiddetli patlamanın Nusaybin\'den de hissedildiği belirtildi.

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 30\'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (EK)

3)AKAR: TERÖRİSTLER İLE TERÖRÜ DESTEKLEYENLERİN SONLARI HÜSRAN OLACAK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar, Afrin\'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını söyledi. Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' hakkında bilgi aldı. Orgeneral Akar denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Akar, tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini Zeytin Dalı Harekatı’nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, bu harekat ile dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflendiğini, Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacağını ifade etti.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı\'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte; BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan \'Meşru Müdafaa Hakkı\' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü, kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde sürdürüldüğünü, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile diğer hiçbir orduda olmadığı kadar bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Akar, sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini de belirterek, \'Afrin Afrinlilerindir\' gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı\'na iştirak eden personeli göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutladı, başarılar diledi.

Orgeneral Akar hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan silah arkadaşlarına da acil şifalar temennisinde bulundu.

AFRİN\'DE 2 KÖY DAHA ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin\'in Racco beldesi bölgesindeki 2 köyü daha terör örgütü PKK/PYD\'den kurtararak özgürleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki 60\'ın üzerinde köy ve stratejik nokta terör örgütü PKK/PYD\'den arındırıldı. Teröristlerden kurtarılan köylerde kontrolü Özgür Suriye Ordusu unsurları sağlarken, TSK güçleri ise teröristlerin denetimindeki bölgelere ilerleyişini sürdürüyor. Öğleden sonra da çatışmaların ardından Afrin\'in Racco Beldesine bağlı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyleri PKK/PYD\'den alındı. Teröristlerden arındırılan iki köyde olası tuzaklanmış patlayıcı imhasına başlanırken, TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi devam ediyor.

4)BAKAN SOYLU: BU OPERASYON (ZEYTİN DALI HAREKATI) DA BİR MERHAMET OPERASYONUDUR



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na değinerek, \"İşte bugün Zeytin Dalı operasyonunu yapıyoruz. Evlatlarımız, bu kiralık katilleri bertaraf etmek için büyük bir mücadele içindeler ve büyük bir başarıyla da bu operasyonu sürdürüyorlar. Esas itibarıyla bu operasyon da bir merhamet operasyonudur\" dedi. Öğle saatlerinde memleketi Trabzon\'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliğini ziyaret ederek Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Soylu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu\'nun önceki gün vefat eden ablası Havva Azal\'ın Çaykara ilçesinde düzenlenen cenaze törenine de katıldı. Bakan Soylu, Hacımüftüoğlu\'na ve yakınlarına taziyelerini iletti.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL ADINA YAPILACAK YETİMHANEYE DESTEK

Bakan Soylu daha sonra, akşam saatlerinde bir otelde, Trabzon İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Somali\'de inşa edilecek geçen yıl Maçka ilçesinde PKK\'lıların erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül adını taşıyacak yetimhane için düzenlediği yardım kampanyası yemeğine katıldı. Yemekte, şehit Eren Bülbül\'ün annesi Ayşe Bülbül\'de yer aldı.

\'OPERASYONLAR SÜRÜYOR\'

Burada bir konuşma yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda değinen Bakan Soylu şunları söyledi:

\"Biz bütün bu sıkıntılı mücadeleyi sadece manevi değerlerimize yaslanarak veriyoruz ve bunların en önemlilerinden biri de şehadet anlayışımızdır. İşte onun için bu yetimhanenin ismi Eren Bülbül\'dür. Bu meseleyi sadece basit bir \'İsim verelim gönül alalım\' meselesi olarak görmeyin. Eren\'in şahadeti hem karşımızdaki hainliğin boyutunu göstermektedir, hem de bu milletin bütün neferleriyle bu meselede bir şuur sahibi olduğunu göstermektedir. İşte bugün Zeytin Dalı Operasyonu\'nu yapıyoruz. Evlatlarımız, bu kiralık katilleri bertaraf etmek için büyük bir mücadele içindeler ve büyük bir başarıyla da bu operasyonu sürdürüyorlar. Esas itibarıyla bu operasyon da bir merhamet operasyonudur. Orada esir alınmış, 2012\'den beri işgal altında olan yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir yeri kurtarmaya ve bize yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışıyorlar. İşte tabloyu görüyorsunuz. Bize akıl verenler, \'Bizim orada ne işimiz var, bunların burada ne işi var\' diye kara bir propagandayı yürütenler, bu tabloyu iyi okumalıdır. Güney sınırımızdaki bütün namlular Türkiye\'ye çevrilmiş durumdadır. Buna kayıtsız kalmak, ancak bu ülkenin geleceğini düşünmeyen, siyasetini millete yaslayamayan, millî olamayan ve birilerinin pohpohlamasına aldanan ahmakların işidir.\"

SURİYE\'DEN 1 MİLYON 309 BİN ÇOCUK GELDİ

Suriye\'deki iç savaş sonrası buradan Türkiye\'ye 1 milyon 309 bin çocuk geldiğini belirten Bakan Soylu şöyle devam etti:

\"2016 rakamlarına göre dünyada 400 bin yetim var ama 12 milyondan fazla çocuk mülteci veya sığınmacı konumunda yaşıyor. 23 milyon kadar çocuk da kendi ülkesi içinde yerinden edilmiş veya göçmen konumundadır. Afrika\'da çocuk savaşçı olarak savaştırılan çocukların sayısı on binlerle ifade ediliyor. Evet, çocuk savaşçı 9-10 yaşlarında çocuklar, anne babadan, aileden mahrumlar. Eğitiliyorlar, boynunda Kalaşnikoflarla savaştırılıyorlar. Birileri hala buralara vicdanlarını mühürleyerek silah satıyor, darbeler ve iç savaşlar organize ediyor. Suriye savaşı nedeniyle bugüne kadar Türkiye\'ye gelen çocuk sayısı 1 milyon 309 bindir. Bu demektir ki bu aziz millet, o kara propagandaya itibar etmeyip bu kadar çocuğun hayatını kurtarmıştır. 284 bin 777 çocuk da bu topraklarda doğdu. 20 bin 429 Suriyeli öğrenci üniversitelerimizde, 669 bin 780 öğrenci ise Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı kurumlarda eğitim almaktadır. Çarpıcı bir rakam, Suriye iç savaşı nedeniyle 10 bin çocuk, kendisine refakat edebilecek tüm yakınlarını kaybetmiş durumda. Yani ne ana var, ne baba. Bu rakamları şunun için verdim: Bu aziz milletin vicdanının nasıl büyük bir iş başardığını, neden Somali\'de bu yetimhaneyi yapmanın bize yakıştığını göstermek istedim.\"

GERİ KALAN PARAYI TOPLADI

Başlatılan kampanyada 550 bin liraya mal olacak yetimhanenin 200 bin liralık kısmının toplandığını öğrenen Bakan Soylu, bunun üzerine paranın geri kalan 350 bin lirasını ise salondan topladı. Bakan Soylu, kürsüden seslendiği işadamları arasında pay ederek paranın kalan kısmını toplamış oldu.

4)KARS\'TA KAR VE TİPİ YOLLARI KAPADI



KARS\'ta gün boyu etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini tipiye bırakınca özellikle köy yolları ulaşıma kapandı, birçok araç yolda mahsur kaldı. Kars’ta etkili olan tipi nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken, tipinin yoğun yaşandığı Kars-Digor ilçesi karayolu çift taraflı olmak üzere trafiğe kapatıldı. Karayolları 18\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma sürdürdüğü karayolunda Kars merkezden Digor ilçesi istikametine giden yolcular trafik ekipleri tarafından Digor lojmanları önünde yola konulan dubalarla durdurularak, yolun ulaşıma kapalı olduğu konusunda sürücüler bilgilendirdi. Bölgeye gelen sürücüler polis ekiplerince geri gönderildi.

Karayolları 18\'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kars İl Özel İdaresi ekipleri de tipi nedeniyle yolda kalan araçları çekicilerle kurtardı. Kars’tan merkeze bağlı Söğütlü köyüne gitmekte olan 4 araç, Bozkale Köyü mevkiinde yolda kaldı. Araç sürücüleri tarafından yapılan ihbar doğrultusunda İl Özel İdaresi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında saplandıkları yerden kurtarılan araçlar yola devam ederken, sürücüler ve yolcular karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Bu arada Merkez Hasçiftlik Köyü’nden Kars’a hasta getiren bir aracın yolda mahsur kaldı. Astım Hastası olan Burhan Demirci’yi hastaneye götürmek için yola çıkan yeğeni tipi nedeniyle yolda kaldıklarını, yaklaşık 2 saattir araçta çaresiz bir şekilde beklediklerini ihbar etti. Çakmak Kışlası mevkiinde iki saatlik süreçte tamamen karla kaplanan yolda araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından saplandığı yerden çıkarılırken, astım hastası Burhan Demirci ise Kars Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kars’ta gece saatlerinde ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

5)İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 5 ÖLÜ



TOKAT’ta otomobilin istinat duvarına çarpıp alev alması sonucu araçtaki 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde meydana geldi. Niksar’dan Tokat istikametine gitmekte olan Ahmet Paray yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobil Gökdere mevkiine geldiğinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü Ahmet Paray ile birlikte Kadriye Paray (49), Elva Nur Gür (17), Damla Nur Paray (18) ve ismi öğrenilemeyen bir kadıhnın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine Tokat Valisi Ömer Toraman da geldi. Vali Karaman, kaza yapan Ahmet Paray’ın Tokat Valiliği\'nde çalıştığını ifade etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

6)OTOMOBİL, TIR\'IN ALTINA GİRDİ: 2 KARDEŞTEN 1\'İ ÖLDÜ



KONYA önünde seyreden TIR\'a çarpıp altına giren otomobilin sürücü Oğuzhan Yiğit yaralandı, kardeşi Yusuf Yiğit (22) ise yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 50\'nci kilometresinde meydana geldi. Sarayönü ilçesinden Konya kent merkezine giden Osman Yiğit yönetimindeki 42 CRY 84 plakalı otomobil, önündeki Hulusi Tok\'un kullandığı 20 YN 949 plakalı TIR\'a, arkadan çarptı. Otomobilin bir bölümü çarpmanın şiddetiyle TIR\'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Osman Yiğit yaralanırken, kardeşi Yusuf Yiğit yaşamını yitirdi. Yaralı Osman Yiğit, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yiğit\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yusuf Yiğit\'in sıkışan cesedi de yine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü Hulusi Tok ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

7)DEFİNE ARARKEN ZEHİRLENEN 2 KARDEŞ ÖLDÜ

TOKAT\'ta 30 metre derinliğindeki tünele define aramak için giren 2 kardeş jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tokat\'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükbağlar köyündeki yığma tepede gece saatlerinde meydana geldi. Tokat\'tan Zekai Ak (28), Fatih Danışık (22), Halis Kaya (23) ve Olcay Kaya define aramak için bölgeye geldi. Önceden kazılmış tünel içerisine yanlarında getirdikleri elektrikli su motorunu çalıştırmak için jeneratör indirdi. Defineciler yaklaşık 30 metre derinliğindeki tüneldeki su birikintisini boşaltmaya başladı. Bu sırada jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilenen 4 kişiden Zekai Ak tünelden çıkarak durumu sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Zekai Ak\'ın 3 arkadaşı ise tünelin içinde kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tünel içerisine girerek 3 kişiden baygın haldeki Fatih Danışık\'ı çıkardı. Fatih Danışık ve Zekai Ak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tünel içerisinde bulunan Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin ise hayatını kaybettikleri tespit edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından iki kardeşin cesetleri tünelden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

8)TKP\'LİLERİN TOPLANTISINA TEPKİ: 4 YARALI, 1 GÖZALTI



SAMSUN\'da, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İl Başkanlığı\'nca Gazi Sahnesi\'nde düzenlenen toplantıya, 40 kişilik grup tepki gösterdi. Grup üyeleri, toplantının yapıldığı binaya girmek isteyince, iki taraf arasında arbede çıktı. Olayda 4 kişi, yaralanırken, 1 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Sahnesi\'nde meydana geldi. TKP Samsun İl Başkanlığı\'nca düzenlenen toplantıya tepki gösteren yaklaşık 40 kişilik grup, toplantının yapıldığı binaya girmek istedi. Bina girişinde bulunan TKP üyeleri ile grup arasında arbede çıktı. TKP üyesi 4 kişinin yaralandığı olayda polis, 18 yaşından küçük şüpheliyi gözaltına aldı. Olay sırasında yaralananlar ise Gazi Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. Bu sırada TKP üyeleri, binayı terk etmeyip, güvenlik talep etti. Polisler ile TKP üyeleri arasında yapılan görüşmelerin ardından binadan çıkarılan yaklaşık 45 kişi, polis otobüsleriyle Atakum ilçesine götürüldü. Yaralıların hastanede, ayakta tedavi edildiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

9)AMATÖR LİGDE MAÇ SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 19\'unca hafta müsabakasında Kars 36 Spor ile Serhat Ardahanspor karşı karşıya geldi. Üç kırmızı kart çıkan maç 0-0?lık skorla tamamlanırken karşılaşma sonrasında olaylar çıktı.

Kafkas Üniversitesi Abamüslim Güven Stadı\'nda Serhat Ardahanspor?u konuk eden Kars 36 Spor oyun üstünlüğünü elinde tutsa da gol bulamadı. Serhat Ardahan Spor\'da Yahya Bilgilioğlu ile Kubilay Yıldırım, Kars 36 Spor\'da da Emrah Turan kırmızı kart gördü.

Maç boyunca verdiği kararlarla taraftarların tepkisini üstüne çeken hakem Dursun Can yönetimindeki müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Karşılaşma oynandığı sırada bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı ancak polis müdahale etti.

Maçın bitmesiyle sahada futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kars 36 Spor taraftarlarının sahadan çıkartılmasıyla bazı taraftarlar Serhat Ardahanspor\'u taşıyan otobüse kar topu ile saldırdı. Polis ekipleri taraftarları sakinleştiremeyince biber gazı ve jopla müdahalede bulundu. Taraftarlar, polisin oluşturduğu güvenlik koridorunu aşma mücadelesi verirken, Serhat Ardahanspor?u taşıyan otobüs ve hakemler stadı arka yolu kullanarak terketti.

10)KÖPEĞE ŞİDDETE POLİSTEN GÖZALTI



ADANA\'da Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpeğini kemerle döven İbrahim P., polis tarafından gözaltına alındı. Köpeklerin dövülme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpek besleyen İbrahim P., evi dağıttığı gerekçesiyle hayvanları cezalandırmak istedi. İbrahim P., evin damına çıkardığı iki köpeği kemerle döverken, olayı gören komşuları da cep telefonlarıyla bu anı kayıt altına aldı. Köpeklerin dövülme anına ait görüntü sosyal medyada paylaşılınca, Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu durumu polise bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile İbrahim P.\'nin evine giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Belediye ekipleri de Kiraz ve Limon\'u hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

11)İKİ KIZIYLA TACİZ OLAYLARINI PROTESTO ETTİ



DENİZLİ\'de oturan 39 yaşındaki Mehmet Şanaldı, Adana\'da küçük bir kız çocuğunun cinsel tacize uğramasını. iki kızı ile birlikte yaptığı eylemle tepkisi gösterdi. Aliminyum doğrama ustası Mehmet Şanaldı, Adana\'nın Yüreğir ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğun tacize uğramasına Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda iki kız çocuğuyla tepki gösterdi. Kızları 5 yaşındaki Ecrin Şanaldı ve 7 yaşındaki Elvin Şanaldı\'nın ellerinden tutan Mehmet Şanaldı, meydandaki horoz heykeli önünde eylem yaptı. Eylemde baba Şanaldı, \'Sesiz çığlık, istismara dur de\' kızları ise \'Benim bedenime dokunma\' ve \'Tacize hayır\' yazılı dövizlerini boyunlarına astı.

\'KORKU İÇİNDE BÜYÜKMEK İSTEMİYORUZ\'

Cinsel istismara karşı eylem yapan Mehmet Şanaldı, taciz ve istismar olaylarına daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, \"Yaşananlar, iki kız babası olarak beni çok etkiledi. En azından bu olaylar olmadan önce bir şeyler yapılırsa içimiz daha rahat olacak. Biz kızlarımızı veya çocuklarımızı daha rahat ve daha temiz bir dünyada büyütmek istiyoruz. Korku içinde büyütmek istemiyoruz. Biz birlikte olup bazı şeylere daha iyi tepki verebilirsek, bu konuda kötü şeyler yaşanmadan önlem alırsak daha iyi neticeler alırız. Suça karşı caydırıcı cezalar verilmeli. Cinsel istismarın düşüncesi bile idam olmalı\" dedi.

Kızı Elvin Şanaldı ise, \"Çocuklara karşı suç işleyenler cezalandırılmalı. Çocuklara şiddet uygulanmamalı. Bu dünyada artık iyi yaşamak istiyoruz\" diye konuştu.

12)105 YAŞINDAKİ ZEYNEP NİNEDEN MEHMETÇİĞE DESTEK

KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi\'nden yola çıkan 200 araçlık konvoy, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Kahramanmaraşlı 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek için kesilmek üzere Kilis\'e getirdiği 11 küçükbaş hayvanı, askeri yetkililere teslim etti. Yakınlarının, Türk bayrakları ile \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atıp, şehitler için dua ettiği Zeynep Bekereci, \"Allah\'ım askerleri korusun. Allah yardım etsin askerlerimize. 11 kurbanlık getirdim. Askerlerimize koyunları kurban edeceğim\" dedi.

Öte yandan Diriliş Gençlik Derneği de, Mehmetçiğe destek için Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Burada basın açıklaması yapan Diriliş Gençlik Derneği Genel Başkanı Berivan Algın, yanlarında getirdikleri baklava ve yiyecekleri askeri yetkililere teslim etti.

13)PAZARCI ESNAFI TEZGAHINI MEHMETÇİK İÇİN AÇTI



ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, pazarcı esnafı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçik\'e destek için 2 günlük kazancını bağışlama kararı aldı. Pazarcılar, tezgahını Mehmetçik için açtı.

Manavgat\'ta kurulan pazarda, bir grup pazarcı, tezgahını Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için açtı. Pazarcılar, tezgahlarında, \'Bugün bu tezgahtaki satışların kazancı Afrin\'deki Mehmetçiklere bağışlanacak\' yazılı tabelalarla meyve- sebze satışı yaptı. Satışların bugün de devam edeceğini belirten pazarcılar, gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Esnaf Tahir Ünal, televizyonda bir simitçinin günlük hasılatını Mehmetçik için bağışladığı haberini gördükten sonra kendilerinin de böyle bir kampanya düzenlemek istediklerini söyledi. Pazarcı arkadaşları ile Manavgat Seyyar ve Sabit Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan\'la bu düşüncesini paylaştığını ve herkesin bu fikri onayladığını belirten Ünal, \"Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Afrin\'de teröristlerle çarpışan askerlerimizin herhangi bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Ancak manevi olarak birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Biz millet olarak askerimizin yanında olduğumuzu göstermeliyiz\" dedi.

Tahir Ünal, elde edilen geliri herkesin adının yazılı olduğu formlarla imza karşılığında toplayacaklarını ve gereğinin yapılması için kaymakamlığa teslim edeceklerini kaydetti.

Manavgat Seyyar ve Sabit Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan ise Manavgatlıların devletine ve milletine her zaman sahip çıktığını belirterek, pazarcı esnafının kendilerinden bağımsız böyle bir düşünce içinde hareket etmelerinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Manavgatlılar da pazarcı esnafının bu kampanyasından çok memnun olduklarını aktarırken, askerlerin durumunu düşündükleri için kendilerine teşekkür etti.

14)TRAKTÖRLERİYLE GELİP GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPTILAR



SAMSUN\'da, yaklaşık 600 kişi, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak istediklerini belirterek, traktörlerin de olduğu konvoy eşliğinde askerlik şubesine gelip, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi Muhtarlığı ve Kamalı Gençlik Derneği\'nin iş birliğiyle toplanan yaklaşık 600 kişi, İlkadım Askerlik Şubesi\'ne, traktörlerin de bulunduğu konvoy eşliğinde geldi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev almak için gönüllü askerlik dilekçesi doldurdu. İlkadım Askerlik Şubesi’nin önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup üyeleri, dilekçelerini İlkadım Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Refik Ünver\'e teslim etti. \'Her Türk asker doğar’ sloganı attan grup üyeleri, daha sonra dağıldı.

Kamalı Mahallesi Muhtarı Ramazan Elkit, \"Afrin’de bulunan tüm güvenlik güçlerimize ‘Biz de buradayız’ demek amacıyla dilekçe veriyoruz. Afrin’de görev almak için imzalar düzenlendi. Bu imzaları askerlik şubemize teslim ettik\" dedi.

15)\'ZEYTİN DALI\' ŞEHİTLERİNİ ANMA KONVOYU



ANTALYA\'da sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla toplanan yüzlerce araç, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerler için kent merkezinde konvoy oluşturdu. Birçok otomobil firmasının destek verdiği konvoya motosiklet grupları da katıldı.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi önünde toplanarak, şehitler için önce saygı duruşunda bulunan grup, ardından İstiklal Marşı okuyarak yola çıktı. Türk bayrakları ile donatılan araçlar, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Antalyaspor Kavşağı\'ndan geçen konvoy, aynı güzergahı takip ederek geri döndü. Organizasyona araçları ile katılan Ali Ünlü, Mukbil Girgin ve Davut Uğur Ada, şehitlere minnettarlıklarını böyle bir etkinlikle gösterdiklerini söyledi.

AB Bakanı Çelik, taciz mağduru çocuğun ailesini ziyaret etti (2)

16)ŞEHİT ANNESİNİ ZİYARET ETTİ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen hafta Adana\'da tacize uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun Hatay\'ın İskenderun\'daki ailesinin ardından Adana\'ya gelerek özel halk otobüsü şoförünün hakaretine mağruz kalan şehit annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura\'yı ziyaret etti.

Bakan Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte Bingöl- Elazığ Karayolu\'nda 24 Mayıs 1993 yılında PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura\'nın annesi Zübeyde Tura ile babası Ahmet Tura\'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki evlerine gitti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarna açıklamada bulunan Bakan Çelik, \"Biliyorsunuz teyzemiz ve amcamız, şehit annesi, şehit babasıdır. Teyzemizi belediye otobüsünde bir olay yüzünden saygısız birisi üzmüştü, kendisini ziyaret ettik. İstenmeyen bir olay. Hiçbir şekilde memleketimizin insanına yakışmayan bir olay ama maalesef böyle bir şey olmuştu. Teyzemiz çok olgun birisi, devletine milletine dua ediyor. 1993 yılında evladını kaybetmiş, hala aynı duayı sürdürüyor. Biz de bir duasını alalım, gönlünü alalım diye buraya geldik, sağ olsun o da bize dua etti\" dedi.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLAN KARSLI ZÜMRAN ÖMÜR, YAŞANTISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR



KARS’ın merkeze bağlı, 2400 rakımlı Boğatepe köyünde, başkanlığını yaptığı derneğe üye kadınlarla yıllar önce Fransızca öğrenen Zümran Ömür (46), köydeki yaşamı, bilgisi ve birikimiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Köye gelen yerli ve yabancı turistlere Ekolojik Müze\'yi gezdirip, bilgilendiren Ömür, yöresel mutfak lezzetlerinden tattırıyor. Gününün büyük bölümünü köyün, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalarla harcayan Zümran Ömür, bir yandan da ahıra girip, süt sağarak, hayvanlara bakıyor.

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Ömür’ün, köye gelen turist grubundan birinin cep telefonu kamerası kayıttayken yaptığı Fransızca- Türkçe konuşması, internette yayınlandıktan sonra sosyal medyada çok paylaşıldı. Sosyal medyada fenomen haline gelen Ömür, ayrıca derneğe üye 45 kadınla birlikte endemik bitkiler, Ekolojik Peynir Müzesi ve yöresel mutfak lezzetlerinin tanıtımında aktif rol alıyor. İlkokul mezunu olan 3 çocuk annesi Zümran Ömür, derneğin asıl amacının; kadının toplumda yer alması, kendi ayakları üzerine durması, erkeğin arkasında değil; yanında yürüyen birey olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bunu da 2007 yılında kurulan derneğin çalışmalarıyla başardıklarına inandıklarını belirten Ömür, köylerinde 650 tür bitki çeşitliliği olduğunu dile getirerek, derneğin aynı zamanda 15 erkek üyesinin bulunduğunu, kadın- erkek birlikte köydeki 35 tür tıbbi bitki üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

\'ATALARIMIZDAN BU YANA KÖYÜMÜZE KİMYASAL GİRMEDİ\'

Köylerinde 1 yıl boyunca Fransızca kursuna gittiklerini ve dertlerini anlatacak kadar Fransızca bildiklerini aktaran Ömür, dün de köye gelen turist kafileleriyle bilgilerini paylaştı. Grubun hayranlıkla izlediği Ömür’ün rahat tavırları, doğal duruşu ve esprileri, sık sık alkış aldı. Zümran Ömür’ü ilk defa yakından gördüklerini ve Türkiye’de örnek olduğunu söyleyen grup üyeleri, Ömür’den övgüyle bahsetti. Doğal ve katkısız ürünler yetiştirdiklerini, bunda da asıl amacın gelecek nesillere sağlıklı yaşam bırakmak olduğunu anlatan Zümran Ömür, “Burada kadınlar olarak eğitimlere devam ediyoruz. Bu yaz döneminde de sabun yapmak istiyoruz. Çünkü sabunu da öğrenelim bozulsun ama bizim olsun diyoruz. Bozulan üründen korkmuyoruz. Çünkü içine koruyucu koymuyoruz. Koruyucu koyarsak insan sağlığına zarar verir. Peynirlerimizde olsun beslenmemizde olsun hep organik beslenmeye çalışıyoruz. Çünkü köyümüz organik sertifikalı. Temiz bir köy, Atalarımızdan bu yana köyümüze kimyasal girmemiştirö diye konuştu.

\'TURİST VEYA GRUP DEMİYORUZ; MİSAFİR DİYORUZ\'

Köyün 2400 rakımlı olduğunu hatırlatan Ömür, “O yüzden eklem ağrılarına maruz kalan insanlarımız var. Eklemlerimizin çok ağrıdığını gördük onun için de yoga hocalarını getirdik. Eğitimler aldık ve vücut nasıl çalışır nasıl hareket edebiliriz bunları öğrendik. Çünkü soğukta sıcak yataktan çıktığınızda zor oluyor. O yüzden hocalar geldi bize eğitimler verdilerö dedi.

Günlük yaşamını da anlatan Ömür, “Sabah kalkıyoruz önce sobamızı yakıyoruz. Ahıra girip inekleri sağıyoruz. Sağdıktan sonra gelip peynirimize maya atıyoruz. Kahvaltı hazırlıyoruz, peyniri yapıp çıkardıktan sonra gelen misafirlere kahvaltılar veriyoruz. Sonra da müzeyi anlatıyoruz, köyümüzü tanıtıyoruz. Böylelikle günlük işimizle birlikte artık bir farklılık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ahırdan eve evden ahıra giden kadınlardık artık bizim de değerli misafirlerimiz var onlarla günümüzü geçiriyoruz . Biz onlara turist veya grup demiyoruz; misafir diyoruzö diye konuştu.

Derneği kurduktan sonra köylerinde 650 tür bitki çeşitliliği olduğunu öğrendiklerini belirten Ömür, şöyle devam etti:

\"Bunun için de uzman hekimler getirdik. Bize doğru toplamayı ve kurutmayı öğrettiler. Tıbbi bitkiler konusundan kadınlar ve erkekler olarak eğitimler aldık. Aldığımızın eğitimlerde 35 tür tıbbi bitki olduğunu öğrendik. Bitkilerin güneşte değil gölgede kurutulduğunu öğrendik. Bunları öğrendikten sonra gürdük ki kırsaldaki kadınların çoğu doktora gittiğinde kendisini ifade edemiyor. Bunlar için iletişim kursları, sağlık kursları, beslenme kursları aldık. 1 yıl Fransızca kursu aldık çok şakır şakır konuşamasak da ama kendimizi ifade edebiliyoruz.\"

\'FRANSIZLARI AĞIRLADIK, DİLİMİZ GELİŞSİN İSTEDİK\'

Köylerinde İngilizce bilenlerin de olduğunu; fakat Terekem oldukları için ‘J’ harfinin dillerinde çok yaygın kullanılması dolayısıyla Fransızca’nın daha cazip geldiğini ve bu nedenle Fransızca öğrendiklerini anlatan Ömür, şunları söyledi:

\"Hem zarif bir dil olduğu için hem de gırtlaktan konuşulduğu için; çünkü biz Terekemeyiz biz Terekemeler çoğunlukta gırtlaktan konuşur. ‘J’ harfini çok kullanırız. Bize de hoş geldi ve öğrenelim dedik. Peynir konusunda da çok işimize yaradı. Çünkü Fransa’da da peynir üretimi çok fazla. Sonra burada ekoturizmine başladık ve ilk önce burada Fransızları ağırladık. Hem biraz dilimiz gelişsin hem de bir kültür paylaşımı olsun istedik. Gelen misafirlerimizi de evimizde ağırladık. Kadınlarımızın çoğu Kars’tan bile dışarı çıkamamıştı. Onlar için çok büyük değişiklik olduğunu gördük. Derneğimizin hedefi de kırsaldaki kadının toplumda yer alması. Aile içerisinde söz hakkı olsun istedik. Eşinin arkasında veya önünde değil yanında yer alsın istedik. Gelecek nesillerimize sağlıklı bir yaşam bırakalım dedik. Köyümüze kimyasal girmediği için de sağlıklı besleniyoruz. 2010 yılında Eko Peynir Müzesi kurduk. 32 tür peyniri gelecek nesillere aktarabilmek için müzemizi kurduk. Önce misafirlerimize müzemizi gezdiriyor ve orada peynirin tarihini anlatıyoruz. Sonra da arzu ederlerse peynir yapım atölyelerini görüyorlar. Bitki kurutma atölyelerini misafir konakladığımız evleri görüyorlar. Misafirlerimizi gezdirerek hem biz onlardan bilgi alıyoruz hem de biz onlardan öğreniyoruz.

MARMARA AÇIKLARINDA AĞLARINA 1,5 METRELİK KÖPEK BALIĞI TAKILDI



TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi kıyılarında, balığa çıkan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte 1,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında köpek balığı yakaladı.

Tekirdağ\'ın Marmara denizine kıyısı bulunan Marmara Ereğlisi ilçesinde, 10 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte sabah saatlerinde avlanmak için Marmara Denizi\'ne açıldı.

Marmara Ereğlisi kıyılarında, ağlarına büyük balık takıldığını düşünen Şenses ve arkadaşı, ağı topladıklarında camgöz cinsi köpek balığı yakaladıklarını fark etti. Tekneye aldıkları köpek balığını Marmara Ereğlisi\'ndeki balıkçı tezgahında sergileyen Ahmet Şenses ile arkadaşı, balığın İstanbul\'daki bir restorana satılacağını söyledi.

