DHA YURT BÜLTENİ - 1

ISPARTA\'DA ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI DÜŞTÜ: 3 ASKER ŞEHİT

KÖYE 12 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Yalvaç\'a bağlı Yukarıkaşıkara köyü yakınlarında düşen askeri nakliye uçağının enkazına ulaşılan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatıldı. Gazetecilerin ve vatandaşın bölgeye geçişine izin verilmezken, uçağın enkazına ilk ulaşan köylüler gördüklerini gazetecilere anlattı.

Enkazı arama çalışmalarına katılan Özkan Gemici, kahvede otururken kaza haberini aldıklarını söyledi. Kaza yerinin köye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olduğunu aktaran Gemici, haber alır almaz da bölgeye hareket ettiklerini belirtti.

Aramalara köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca\'nın da katıldığını kaydeden Özkan Gemici, çamurlu olan bölgeye traktörle ulaşabildiklerini söyledi. Olay yerine ulaştıklarında şehitlerin cenazelerinin askeri helikoptere alındığını anlatan Gemici, \"Uçağın ikiye bölündüğünü gördük. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı\" dedi.

ŞEHİT CENAZELERİ ESKİŞEHİR’E UĞURLANDI

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ne bağlı Yukarıkaşıkara Köyü ile Kırkbaş Köyü arasındaki Hodulluca dağlık mevkiinde düşen askeri nakliye uçağında şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı’nın Türk bayraklarına sarılı naaşları, Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alındı. Türk bayraklarının asıldığı 112 ambulanslarına konulan şehit naaşları, yüzlerce Yalvaçlının da eşlik ettiği konvoyla Yalvaç Stadyumu’na götürüldü. Siren sesleri eşliğinde uğurlanan şehitlerin cenazeleri askeri helikopterle Eskişehir’e gönderildi.

Görüntü Dökümü (1)

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- Hastane dış plan görüntü

- Kalabalıktan detay görüntü

- Ambulanslardan görüntü

- Şehitlerin naaşlarının ambulanslara bindirilmesi

- Ambulansların gidişi

Görüntü DökümüÜMÜ (2)

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- Cenazelerin morgdan çıkışı

- Cenazelerin ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın konvoy halinde gitmesi

- Cenazelerin askerlerin omzunda ambulanstan indirilmesi

- Cenazelerin helikoptere bindirilmesi

- Helikopterin havalanması

Haber-Kamera: /ISPARTA,(DHA) /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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ESKİŞEHİR ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR



ESKİŞEHİR\'den kalktıktan sonra Isparta\'nın Yalvaç ilçesinde düşen askeri uçakta şehit olan 3 askerin Eskişehir ve Kütahya\'da oturan yakınları gözyaşına boğuldu. Şehit astsubay Ömer Kadir Arlı\'nın Kütahya\'daki annesi Hava Arlı, pencereden evine gelen askeri yetkililere bakıp gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN ANNESİ PENCEREDEN BAKTI

Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkış yapan CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucunda şehit olan Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı\'nın yakınları gözyaşına boğuldu. Askeri yetkililer, şehit olan evli 2 çocuk babası Astsubay Ömer Kadir Arlı\'nın şehadet haberini Kütahya\'nın Meydan Mahallesi Yazar Sokak\'ta oturan ve yalnız yaşayan annesi Hava Arlı\'ya verdi. Oturduğu 3 katlı apartmandaki evinin balkonuna Türk Bayrağı asılan Hava Arlı, pencereden kapının önündeki askeri yetkililere bakıp gözyaşı döktü.

Şehit Ömer Kadir Arlı\'nın Eskişehir\'in Vişnelik Mahallesi\'ndeki evinde de gözyaşları sel oldu. Askeri yetkililer astsubayın şehit haberini eşi Berna Arlı\'ya verdi. Duru (4) ve Ömer (4) adında 2 çocuğu olan anne Berna gözyaşlarına boğuldu. Duru da okul servisinden indikten sonra babasının şehit olduğunu evinin önündeki yakınlarından öğrendi.

Evli bir çocuk babası Yüzbaşı Ali Şahin\'in şehit haberini de Yıldıztepe Hava Lojmanları\'nda oturan yakınlarına askeri yetkililer verdi.

Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın şehit haberini de Batıkent Mahallesi Cevizlik Sokak\'ta oturan eşi Meryem\'e Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile askeri yetkililer verdi. Şehit binbaşının Öykü ve Masal adında 2 kızının olduğu belirtildi.

Şehitler için bugün Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Binbaşı Ümit Karamustafa ile Yüzbaşı Ali Şahin\'in toprağa verilmek üzere memleketleri Ordu\'ya götürüleceği, astsubay Ömer kadir Arlı\'nın ise Eskişehir\'de toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit astsubayın eskişehir\'deki evinin dışından,

-Astsubay\'ın kızının okul servisinden inip yakınlarına sarılması,

-Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın Eskişehir\'deki evinin dışından ve evinin bulunduğu siteden ambulansın çıkması,

-Şehit astsubay Ömer Kadir Arlı\'nın vesikalık fotoğrafı

-Şehit astsubay Ömer Kadir Arlı\'nın Kütahya\'da oturan anesini evine askeri yetkilerin gelmesi,

-Evin balkonuna Türk bayrakları asılması,

-Anne Hava Arlı\'nın görüntüsü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ORDULU ŞEHİTLERİN AİLELERİNE ACI HABER ULAŞTI



ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde düşen CN-235 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan 3 askerden Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı\'nın Ordu\'daki aileleri, acı haberle yıkıldı.

Eşi ve 2 kız çocuğu ile birlikte Eskişehir\'de yaşayan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın şehit olduğu haberi Ordu\'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi\'nde yaşayan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde Kaymakam Mehmet Yapıcı ve askerlerden acı haberi alan baba Sebahattin Karamustafa ile anne Nezaket Karamustafa gözyaşlarına boğuldu. Anne Nezaket Karamustafa, \"Canım yavrum, senin bu haberinimi alacaktım, iki kuzumu kime bıraktın yavrum, gururlu oğlum\" diyerek ağıt yaktı.

Taziyeleri kabul eden baba Sebahattin Karamustafa, şehit oğluyla önceki gün telefonda görüştüklerini belirterek, \"Eskişehir\'deydi, en son dün görüştük. Dün sınavı vardı, çok iyi geçtiğini söyledi. Bir sıkıntı yoktu. İki kızı vardı\" dedi.

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı\'nın Altınordu\'ya bağlı Yaraşlı Mahallesi\'nde yaşayan annesi İnci, babası Mehmet Şefik Odabaşı çiftine de acı haber verildi. Şehit Ali Şahin Odabaşı\'nın evli ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın anne ve babasından görüntü

-Şehit binbaşı Ümit Karamustafaoğlu\'nun annesi Nezaket ve babası Sebahattin Karamustafa ile röportaj

-Şehit Ali Şahin Odabaşı\'nın baba evinden görüntü

-Diğer detaylar

Haber:Nedim KOVAN- Ali YAZAN/ ORDU (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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UÇAK İÇİN KURTARMA OPERASYONU BAŞLADI

TRABZON HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI

ANKARA-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanıp yamaçta duran PC8622 sefer sayılı TC-CPF tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı için kurtarma operasyonu başladı. Trabzon Havalimanı operasyon nedeniyle 24 saatliğine uçuş trafiğine kapatıldı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebatı ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi kurtarma planı oluşturdu.

HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Sabah saat 04.00 sıralarında başlayan kurtarma operasyonu nedeniyle Trabzon Havalimanı 24 saatliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Ankara Esenboğa ve Samsun Havalimanlarından getirilen 500 ve 350 tonluk 2 vinç uçağın bulunduğu alana yanaştırıldı. Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) ekiplerinin de eşlik ettiği kurtarma operasyonunda vinçlerin kurulumuna başlandı. Gün boyu sürmesi beklenen kurtarma çalışması sırasında bulunduğu yerden alınacak uçak, önce piste ardından teknik inceleme için hangara çekilecek.

Öte yandan uçak kurtarma operasyonunu takip etmek üzere bazı yabancı medya kuruluşu temsilcileri de Trabzon\'a geldi.

Görüntü Dökümü

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-Uçak\'tan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR-Aytekin KALENDER /TRABZON,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİL, KAMYONLA ÇARPIŞTI; AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ



KONYA\'da pancar yüklü kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Konya- Çumra karayolunda meydana geldi. Mustafa Ersarı (37) yönetimindeki 42 HA 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Nazlıtepe (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun devrildiği kazada, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Ersarı, eşi Neslihan Ersarı (37), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde hayatını kaybetti.Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Nazlıtepe, gözaltına alındı. Araçta sıkışan 4 kişinin cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ERZİNCAN\'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ



ERZİNCAN’da dun akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Erzincan-Sivas karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40’ncı kilometresinde Sakaltutan Geçidi\'nde, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Onlarca araç dinlenme tesislerine sığındı. Etkisini gittikçe arttıran yağış, beraberinde tipi ve buzlanmaya neden olurken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için seferber olurken, Sakaltutan bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı. Sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını, havanın düzelmesini bekleyeceklerini söylediler.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı altında ilerleyen araçlardan görüntü

-Yolda seyreden TIR\'lardan görüntü

-Tırların yol kenarlarında beklemeleri

-TIR sürücülerinin açıklamaları

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15 YIL SONRA YENİDEN BAŞLAYAN ARAMA ÇALIŞMALARINDA GÖMLEK VE KEMİK BULUNDU



BURSA\'dan 15 yıl önce kaçırıldıktan sonra öldürülüp, Sakarya\'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana atıldığı iddia edilen Handan Çakal\'ı arama çalışmaları sırasında kemik ve gömlek parçaları bulundu.

Bursa\'dan 2003 yılında kaçırılıp, iddiaya göre öldürüldükten sonra Pamukova Mekece Mahallesi\'ne cesedi atılan Handan Çakal\'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ailenin başvurusu üzerine Handan Çakal, bir televizyon programında yeniden gündeme getirildi. Kayıp olayının programda gündeme getirilmesinden sonra Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, cesedin bırakıldığı iddia edilen Mekece Mahallesi bölgesinde arama çalışması başlattı. Üç gündür drone yardımıyla zorlu arazi koşullarında ve dik yamaçlarda devam eden aramalarda dün gömlek ve kemik parçaları bulundu. Bir dere yatağına yakın bölgede yeşil renkte gömlek parçaları ve yakınında bulunan kemik parçaları jandarma ekiplerine teslim edildi. Kemik parçaları incelemeye alındı.

CİNAYET İTİRAFÇISI DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBESK KALDI

2003 yılının Mayıs ayında dershanede üniversite sınavına hazırlanırken, evinden kütüphaneye gitmek üzere çıktıktan sonra esrarengiz bir şekilde kaybolan 19 yaşındaki Handan Çakal\'dan bir daha haber alınamadı. İstanbul\'da hırsızlık suçundan arkadaşı 32 yaşındaki Onur D. ile yakalanan 50 yaşındaki Turan G. nezarette kaldığı sırada gördüğü rüyanın etkisinde kalarak polise verdiği ifadede, vicdan azabı çektiğini belirterek, Handan Çakal\'ı Bursa\'da kendilerinin kaçırdığını, tecavüz ettikten sonra şikayetçi olmaması için Pamukova\'da ormanlık bir alanda öldürdüklerini itiraf etti. Sanıklar tutuklandı. Ancak tüm aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. 2009 yılında suçunu kabul etmeyen Onur D. serbest bırakılırken, Turan G. de yargılandığı Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 2009 yılında delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OYUNCU TURAN ÖZDEMİR İÇİN TİYATROYA BAŞLADIĞI İZMİR SAHNESİNDE TÖREN (EK)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul\'daki evinde 66 yaşında kalp krizinden yaşamını yitiren, \"Dondurmam Gaymak\" filmiyle Türkiye\'ye adını duyuran, ödüllü oyuncu Turan Özdemir için memleketi Muğla\'nın Yatağan ilçesinde, cenaze töneni düzenlendi. Özdemir için ikindide, Yatağan Merkez Yeni Mahalle Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine, annesi Suzan Özdemir, ağabeyi Esat Özdemir, eşi Müzeyyen Özdemir, çocukları Ezgi Özdemir ve Ozan Özdemir, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Şahin, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP\'li Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, Yönetmen Yüksel Aksu, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Gülnihal Demir\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Cenazede, Özdemir\'in eşi Müzeyyen, Ezgi ve oğlu Ozan Özdemir, tabutun başından bir an olsun ayrılmayıp, taziyeleri kabul etti. Müzeyyen Özdemir ve 2 çocuğu cenaze namazı kılınırken de ön safta yer aldı. İmam cenaze namazı öncesinde, Yunus Emre\'nin, \'Biz Dünyadan Gider Olduk\' şiirinden \'Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun\' dizelerini okudu.

Daha sonra kılınan namazın ardından Özdemir\' in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Yatağan Mezarlığı\'na götürülüp, babası Ahmet Necati Özdemir\'in mezarı yanında gözyaşları içinde toprağa verildi.

ADI AMFİTİYATROYA VERİLECEK

Turan Özdemir\'in çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, \"Babası Ahmet Necati Özdemir de belediye başkanımdı. Dayısı Kaya Özdemir ise Beşiktaş\'ın ünlü futbolcularından biriydi. Özdemir Ailesi, sanat, kültür spor ve yörezel hizmetleri ile ilçemize adını yazdırmış damgasını vurmuştu. Turan kardeşim de ilçemizin ilimizin gelenek göreneklerini sinema dünyası ile tüm Türkiye\'ye ve dünyaya tanıttı, kişiliği ile küçük, büyük herkese örnek oldu. Onun adını kültür ve sanat festivallerinin düzenlendiği amfitiyatromuza vereceğiz. Bunu da ilk kez burada açıkladım. Toprağı bol, ruhu şad olsun\" dedi.

BABASININ YANINA GÖMÜLDÜ

Dondurmam Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu ise \"O benim için sadece çok değerli bir oyuncu değil arkadaşım, dostumdu. Dünden beri sersem gibiyim. Koşarak cenaze geldim. Yöresel kültürel değerleri en iyi şekilde tanıtan, sanatçılığının yanında karakter olarak çok iyi ve gençlere örnek olan bir değerimizdi. Öldüğünde babasının yanına gömülmek istiyordu. İsteği bugün yerine gelmiş olacak. Ben de bir avuç toprak atmak için geldim. Toprağı bol olsun\" dedi. Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Gülnihal Demir de \"Bir sanatçı kardeşim hakkında konuşacağım, çok zarlanıyorum. Turan, tiyatro ve sinemadaki başarısı ile birlikte genç sanatçılara örnek olacak kişiliği ile adından bundan sonra da çok söz ettirecek. Böyle değerler kolay yetişmiyor. Kesinlikle unutmamalı, unutturulmamalı\" dedi.

ADINA FESTİVALLER DÜZENLENECEK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de duygularını şöyle dile getirdi:

\"İnsanlar doğar, büyür ve ölür. Bazı insanlarda Özdemir kardeşim gibi doğar, büyür, ölür ama iz bırakarak yaşamaya devam eder. Bugün burada gördüğünüz insanların yoğunluğu Turan Özdemir\'in ne kadar çok sevildiğini, sayıldığını bir kez daha gösteriyor. Biz de Özdemir\'in adını ve sanatçılığını yaşatmak için Muğlamızda her yıl geleneksel hale gelecek adına kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden görüntü

-Turan Özdemir, kızı Ezgi Ödemir ve eşi Müzeyyen Özdemir\'in tabutun başında görüntüsü

-Tiyatro ve sinema sanatçısı Gülnihal Demir ile röp.

-Dondurmam Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu ile röp.

-Yatağan Belediye Başkanı Hasüan Haşmet Işık ile röp.

-Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün\'ün konuşması

-Cenazenin toprağa verilmesinden görüntü

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ /YATAĞAN(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİL TIR\'A ÇARPTI: 4 YARALI

İZMİT\'te, otomobil önünde ilerlemekte olan TIR\'a arkadan çarptı. İtfaiye ekibinin, TIR\'ın altına giren otomobilden çıkardığı 4 kişi tedavi altına alındı.Kaza, dün gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Olgun C. idaresindeki 34 VON 97 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Bahri Bozdemir idaresindeki 34 FV 9497 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, TIR\'ın altına giren otomobilde sıkışanları çıkardı. Yaralanan sürücü Olgun C., Zafer A., Mete K. ve Ufuk E. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 45 dakika boyunca kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Görgü tanığı ile röp.

-Yaralıların araçtan çıkarılması

-Otomobilden görüntüler, detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CİP; OTOMOBİL VE ÖĞRENCİYE ÇARPIP, PİDECİYE GİRDİ



BURDUR\'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, park halindeki otomobile ve yolda yürüyen lise öğrencisi Hakan Emre Uğur\'a (14) çarptıktan sonra kapalı olan pideciye girdi. Öğrencinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Özgür Mahallesi Manav Sokak\'ta meydana geldi. Ali Küçükercan yönetimindeki 15 NB 585 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce park halindeki 15 AJ 280 plakalı otomobile çarptı. Otomobili sürükleyen cip, yolda yürüyen lise öğrencisi Hakan Emre Uğur\'a çarptıktan sonra da hızla kapalı olan pideciye girdi. Sürücü Ali Küçükercan\'ın yara almadığı kazada, Hakan Emre Uğur yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralı öğrenci tedaviye alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Pidecide büyük çapta maddi hasara neden olan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cip, önden çarptığı otomobili bir süre sürüklüyor, ardından hızlanarak hemen karşısındaki pidecinin camekânını kırarak içeri giriyor.



Görüntü Dökümü

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- Lokantanın içindeki cipin görüntüsü

- Cipin lokantadan çıkarılıp araca yüklenmesi

- Diğer otomobilden görüntü

- Lokantadan dış görünüş

- İçindeki zarardan görüntü

- Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mesut MADAN /BURDUR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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EVİ YANDI \'KEDİLERİMİZ EVSİZ KALDI\' DİYEREK AĞLADI

Bolu\'nun Mudurnu ilçesinde evi yanan 83 yaşındaki Ali Meşe\'nin oğlu Mustafa Meşe, \"Kedilerimiz de evsiz kaldı\" diyerek gözyaşı döktü.

Yangın, ilçeye bağlı Ordular köyünde meydana geldi. Ali Meşe, tek katlı ahşap evindeki sobayı benzin dökerek tutuşturmaya çalıştı. Bu sırada alevler birden parlayarak eve yayıldı. Ali Meşe\'nin telefonu olmadığı için komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak Ali Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Evin yanında bulunan kümesteki 13 tavuk da telef oldu. Ali Meşe, eşiyle birlikte Bolu merkezde yaşayan oğlunun evine gitti. Ali Meşe\'nin köyde oturan oğlu Mustafa Meşe, babasının yangında elinin kısmen yandığını ifade etti. Mustafa Meşe, ailecek kedilere çok düşkün olduklarını ifade ederek, \"Babam sobaya benzin dökmüş. Bu nedenle yangın çıktı. Babamın da eli yandı. Kedilerimiz vardı. Kedilerimiz de evsiz kaldı. Onlar da dışarıda kaldı. Babam buradaki bütün kedilere bakardı. Şu anda biz evin yan tarafından başka bir ev var orada kalıyoruz. Babam da ağabeyimin Bolu\'daki evine gitti\" dedi. Ali Meşe kucağına aldığı kediye sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

VALİLİK YARDIM EDECEK

Bolu Valiliği tarafından Meşe ailesine yardım edileceği öğrenildi. Vali Aydın Baruş, Mudurnu Kaymakamlığı tarafından yangın bölgesinde incelemeler yapıldığını ifade ederek, \"Mağduriyetinin giderilmesi için başından beri çalışmaları yapıyoruz. Yanan evi daha önceden yapmış olduğu eski bir ev. Önceden Kaymakamlığımız tarafından durumu bilindiği için Sosyal Yardımlaşma Vakfı imkanları ile kendisine ayrı bir ev inşa edilmiş. Ancak kendisi o eve taşınmamış. Mevcut evi yandığı için daha önce inşa edilen eve kendisini taşıyacağız. Kaymakamlığımız gerekli tespitleri yaptı. Evin donanımı için gerekli eşyayı ve diğer donanımları temin ediyoruz\" dedi.

LOKMAMI BİLE KEDİLERİMLE PAYLAŞIRDIM

Elinde hafif yanık oluştuğu için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Ali Meşe, taburcu olduktan sonra kedilerine kavuşmayı bekliyor. Kedilerine çok düşkün olduğunu belirten Ali Meşe, lokmasını bile kedileriyle paylaştığını söyledi. Yangın sırasında yaşadıklarını anlatan Meşe, \"Sabah uyandığımda evde kimse yoktu. Eşim ve çocuklarım dışarıya çıkmış. Ben de üşüdüğüm için sobayı yakmak istedim. Ev çok soğuktu. Odunlar ıslak olduğu için yanmadı. Ben de benzin dökerek yaktım. Bir anda parladı. Ben de elimdeki şişeyi attım. O sırada alevler iyice yayıldı\" dedi.



KEDİLERİNDEN BİRİ YANDI

Ali Meşe, yangını fark ettikten sonra evde beslediğim 3 kediyi kurtarmaya çalıştığını belirterek, \"En sevdiğim küçük sarı bir kedim vardı. Onu alıp çıkabildim. Diğerlerini bulamadım. Galiba biri daha kurtulmuş yangından ama bir kedim yanmış. Çok üzüldüm. Sarı kedimi çok severdim. Onu kurtardığım için çok mutluyum. Ben yediğim yemeği bile birini kendim yer, birinikedilerime verirdim. Kurtardığım kediyi de Bolu\'ya getirmek istedim ama oğlum istemedi. Tavuklarım ve horozum vardı. Onlar da yanmış. Çok üzüldüm.\" diye üzüntüsünü ifade etti.

KAYMAKAMLIKTAN BİZE EV VERİLDİ

Olayın, kamuoyunda duyulmasının ardından birçok kişinin telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini aktardığını anlatan Meşe, \"Vali Bey çok yardımcı oldu. Bize daha önceden zaten Kaymakamlığa başvurduğumuz için ev verilmişti. Ama beton yeni olduğu için çok soğuk olur diye gidemedik. Yaza doğru yeni evimize geçeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Evden görüntüler

-Kedilerden görüntüler

-Mustafa Meşe ile röportaj

-Mustafa Meşe\'nin kucağında kedilerle ağlaması

-Detaylar

-Ali Meşe ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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ÇANAKKALE\'DE 43 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



ÇANAKKALE\'de jandarma ekipleri, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na kaçma hazırlığında olan ve metruk bir binada saklanan 43 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Ayvacık ilçesi Bademli köyü Acıdere mevkiinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adasına geçme hazırlığı yapan 43 kaçak göçmeni, metruk bir binada saklanırken yakaladı. Aralarında çok sayıda çocuğun dabulunduğu kaçaklardan 23\'ünün Eritre ,14\'ünün Afganistan ,3\'ünün Mali ve 3\'ünün de Suriye uyruklu olduğu belirlendi.

Yakalanan kaçak göçmenler, Ayvacık İlçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Jandarmanın metruk binaya oprasyonu.

-Metruk binada saklanan kaçakların dışarıya çıkarılması.

-Kaçakların arazide jandarmalar arasında yürümesi.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bingöl\'de 275 kilo eroin ele geçirildi (2)

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON LİRA

Bingöl Valiliği, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kamyonda bulunan eroin miktarının 304 kilo, 301 gram, piyasa değerinin ise 11 milyon lira olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Uyuşturucu madde arama köpeği \'Kiraz\' marifetiyle yapılan aramada kamyonun brandası ile demir tentelerinin arasına suntalar vasıtasıyla oluşturulan gizli bölme içerisinde 590 paket halinde piyasa değeri yaklaşık 11.000.000 (onbirmilyon) TL. olan 304 kilo 301 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, N.C. isimli şahıs göz altına alınmış olup 18.01.2018 günü adli mercilere sevk edilecektir. Ayrıca ele geçirilen eroin maddesinin sevkiyatında yer alan diğer şahıslar ile ilgili olarak soruşturma derinleştirilmekte çalışmalar devam edilmektedir. Uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadelemiz halkımızın da desteği ile artarak, kararlılıkla devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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-Polis sivil aracı içinde eroin yüklü kamyonun takibi

-Kamyonun durdurulması

-Kamyon şoförünün gözaltına alınması

-Narkotik köpeği Kiraz\'ın kamyonda arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BİNGÖL,(DHA)

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ÇANAKKALE’DE 1.7 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinin Saroz Körfezi sahilinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gelen bir ihbar doğrultusunda Gelibolu İlçesi Saroz Körfezi\'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, deniz yoluyla yurt dışından getirildiği tahmin edilen ve Türkiye’de piyasa sürülmek istenen 51 valiz içinde piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Operasyon sırasında jandamayı görüp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma tarafından ele geçirilen 1.7 ton kg esrar

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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BATMAN\'DA 228 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



BATMAN\'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda toz ve kubar olmak üzere toplam 228 kilo 436 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan bir aylık takibin ardından Erköklü köyündeki bir eve operasyon düzenledi. \'Haydut\' adlı özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, kubar ve toz olmak üzere toplam 228 kilo 436 gram esrar, 37 gram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 4 hassas terazi ve bir miktar bez, pamuk, koli bandı ile streç film bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.



Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen esrar maddesi sergilenmesi

-Esrardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ /BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KOŞARAK DENİZE ATLAYIP İNTİHAR ETTİ



TEKİRDAĞ\'da koşarak denize atlayan İrfan Timurlenk (73), çevredekiler tarafından çıkarıldığı kıyıda sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi\'nde meydana geldi. İrfan Timurlenk, kıyıda hızla koşarak kendisini denize attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleriyle vatandaşların çabası ile baygın halde kıyıya çıkarılan Timurlenk\'e kumsalda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Timurlenk, kurtarılamadı. Timurlenk\'in cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki sağlık ve polis ekipleri

-Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapmaları

-Timurlenk\'in cesedinin kaldırılması

-Ombulans ve polis araçları

-Olay yerinden detaylar

-Timurlenk\'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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BEŞİKTAŞLILARDAN FENERBAHÇELİ LÖSEMİ HASTASI YİĞİT\'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde Beşiktaş Taraftarları Derneği üyeleri, lösemi hastası Yiğit Erdoğdu\'ya (10) yaptıkları sürpriz doğum günü partisinde, taraftarı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Beşiktaş Taraftarları Derneği Ereğli Şubesi, lösemi hastası Yiğit Erdoğdu\'ya sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Dernek binasında kendisi için hazırlanan partiye habersiz giden Yiğit, büyük mutluluk yaşadı. Pastadaki mumları üfleyen Yiğit\'e dernek üyeleri tarafından fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe forması hediye edildi. Yiğit Erdoğdu, doğum günü sürprizini düzenleyen dernek üyelerine teşekkür etti.

\'İYİ İNSAN OLMANIN RENGİ YOK\'

Beşiktaş Taraftarları Derneği ve aynı zamanda Zonguldak LÖSEV İl Başkanı olan Tarkan Adik, Yiğit\'in 14 aydır tedavi gördüğünü ve en kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inandıklarını söyledi. İyi insan olmanın rengi ve takımı olmadığını ifade eden Adik, \"Bugün apayrı bir gün. Yiğit\'in doğum günü. Biz de böyle bir jest yapalım dedik. Bunun rengi yok. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlu olması önemli değil. Yiğit\'in 14 aydır süren bir tedavisi var. Bu tedavisini de en kısa zaman da bitirip, yeniden eski hayatına geri dönmesi için bizler de ailesi olarak, arkadaşları, ağabeyleri olarak elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmak zorundayız. Ona en iyi şekilde moral vermek zorundayız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hazırlanan salon

-Yiğit\'in mumu üflemesi

-Tarkan Adik\'in konuşması

-Yiğit ile röportaj

-Hediyelerin verilmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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TÜRK KIZILAYI, 750 ÇADIRDA 4 BİN KİŞİ BARINDIRACAK



TÜRKİYE\'nin Afrin ve İdlib\'e yönelik olası askeri operasyonları öncesi evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 200 bin kişi Türkiye sınırına gelmeyi sürdürürken, Kızılay Reyhanlı Cilvegözü Kapısı\'ndan sadece 4 kilometre uzaklıkta Suriyeli ailelere yardım elini uzattı.

Suriye- Türk Kızılayı şu ana kadar Suriye sınırına evlerini kaçarak gelmeyi sürdüren Suriye\'li ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kızılay yetkilileri Reylan\'lıda bulunan bir grup gazeteciyi kamplara götürdü.Cilvegözü sınır kapısından sadece 4 km uzaklıkta bulunan ve 130 km uzaklıktaki Sincar bölgesindeki çatışmalardan kaçan 4 bine yakın aile Kızılay\'ın ilk etapta kurduğu 515 çadıra yerleşmeye başladı.Bölgede yağan yağmur ve soğuklardan etkilenen aileler ayakları çıplak çocukları ile birlikte henüz kurulan çadır kente yerleştirilmeyi sürdürüyor. 87 dönüm araziye şiddetli yağmurlar bastırmadan zemin çalışması yaparak beton döken Kızılay çadırların da kurulumunu tamamladı. Ailelere 20 günlük yiyecek paketleri, mazot sobaları, yatak, battaniye, hijyen ürünleri, temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçları dağıtan kızılay yetkilileri yerel çalışanları ile birlikte tamamen kış bastırmadan ihtiyaçları giderme çaba gösteriyor.

\'YARDIMLARIMIZ SÜRECEK\'

Kızılay Suriye Krizi Ülke Alan Koordinatörlüğü Vekili Fatih Kökcan DHA\'ya yaptığı açıklamada Suriye\'nin güneyinde başlayan kriz ile birlikte şu ana kadar 200 bin kişinin Türkiye sınırlarına doğru yığınak yaptığını belirterek \" Gördüğünüz gibi Suriyeli ailelere elimizden geldiği kadra yardım etmeye çalışıyoruz. Her türlü temel gıda ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde bölgede fealiyetlerimizi sürdürüyoruz. 20 gün yetecek kadar gıda malzemesi veriyoruz, ayrıca yemek yapacak bazı mutfak malzemelerini de sağlıyoruz. Sağlık alanında Türkiye\'den sağlık ekipleri getirterek sağlık kontrollerini yaptıracağız. Ayrıca çadırlardaki yerleşim tamamlanınca eğitim alanında fealiyetlerimiz olacak.\"

Bu arada Suriyeli aileler ile röportajlar yapan DHA ekibi Sincar bölgesinden sadece üzerlerindeki elbiseleri ile kaçmak zorunda kaldıklarını anlattılar. En az her ailede 5,6 çocuk bulunduğu da gözlemlenirken, çoğu çocukların ayaklarında terliklerin bulunması ve ayaklarının çamur içerisinde olduğu dikkat çekti.

5 çocuklu bir ailede ise biri kız çocuğu olmak üzere 2 çocuğun doğuştan görme engelli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Çocuklar DHA mikrofonlarına konuşurken etraflarında yaşanan trajediden habersiz olarak yaşamlarını sürdürüyorlardı.

Kampın güvenliği ise Tahrir-i Şam güvenlik güçleri tarafından sağlanıyor.

Haber: İrfan SAPMAZ-Güven USTA /REYHANLI(HATAY),(DHA)

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SAHİLİ DÖVEN DEV DALGALAR FOTOĞRAF KARELERİ İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ



BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, dun akşam saatlerinde etkisini arttıran kuvvetli lodos nedeniyle dev dalgalar sahili dövdü. Dalgaların oluşturduğu görsel şölen, sahile inen vatandaşlar tarafından cep telefonları ile ölümsüzleştirildi.

Edremit ilçesinde, öğleden sonra başlayan lodos, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar, sahili adeta dövdü. Burhaniye ilçesinin Ören sahili ile Edremit\'in Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahilinde hayatı olumsuz etkileyen lodos nedeniyle deniz kenarında ve kordonda bulunan çay bahçeleri ve kafeler dev dalgalardan etkilendi. Kıyıda bağlı bazı küçük balıkçı tekneleri, dalgalar nedeniyle suya gömüldü. Dalgaların oluşturduğu görsel şölen karşısında sahile inen vatandaşlar bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirildi.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi\'nden yapılan yazılı açıklamada, “Bölgemizde etkili olması beklenen fırtınanın ve yağışların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 18.01.2018 Perşembe gece saatlerinde yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte iç kesimlerde hafif ve orta kuvvette don olayı da beklendiğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedirö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahile vuran dev dalgalardan görüntü.

-Manzara fotoğrafı ve öz çekim yapan vatandaşlar

-Akçay ve lodos ile ilgili detay görüntü.

-Genel ve çevre detaylarından görüntü.

Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT,(DHA)

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