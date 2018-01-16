DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EDREMİT\'TEKİ EV YANGININDA CAN PAZARI YAŞANDI



BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, bir apartmanın 3\'üncü katında çıkan yangında, alevlerin arasında kalan iki kız çocuğu babaları Emrah Demirci tarafından balkondan sarkıtılarak kurtardı. Can pazarının yaşandığı olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yangın dün saat 16.30 sıralarında Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Bayramyeri mevkiindeki üç katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3\'üncü katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin sardığı evde bulunan baba Emrah Demirci (32), önce eşi Reyhan Demirci (30) ile 14 yaşındaki kızı Rabia Demirci\'yi dışarı çıkardı. Ardından 2 kızını daha kurtarmak için geri dönen Emrah Demirci, alevlerin daireyi tamamen sarması nedeniyle içeride kaldı. Çocukları 2 yaşındaki Nesrin Demirci ve 10 yaşındaki Emre Demirci\'yi dışarıya çıkaramayınca evin balkonuna çıkıp yardım istedi.

MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU

Emre Demirci\'nin yardım çığlıkları üzerine mahalleden bir esnaf apartmanın yanına kapalı kasa kamyonetini yanaştırdı. Kamyonetin yüksek kasasının üzerine çıkan kişi, apartmanın ikinci katı hizasına ulaştı. Baba Demirci tarafından 3\'üncü katın balkonundan aşağıya sarkıtılan çocuklar Nesrin ve Emre Demirci\'yi kucaklayarak kurtardı. Ardından Emrah Demirci de alt katın balkonuna inmeyi başardı.

Apartmandan güçlükle dışarı çıkan anne Reyhan Demirci ile kızı Rabia Demirci dumandan etkilendikleri için 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Balkondan sarkıtılarak kurtarılan Nesrin ve Emre Demirci kardeşler de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir saatlik süren çalışmanın ardından alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Bu arada mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Çiçek Demir, olay yerine gelen itfaiye erlerine yangın hortumunu taşıyarak yardımcı oldu.

Hastanede tedavi altına olan Emrah Demirci, eşi Rabia Demirci ve 3 çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından genel ve detay görüntü.

-İtfaiyenin yangına müdahale görüntüsü.

-Soğutma çalışmalarından görüntü.

-Yangın sırasında balkondan sarkıtılan çocukların cep telefonu ile çekilen görüntüsü.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)İKİ KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

BURSA\'da 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı. Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi. İsmail Şirin\'e ait 11 kişinin yaşadığı binanın çatı katında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri panikle sokağa fırlarken, zillere basarak binadakileri dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hafif alev ve dumanlı ortam

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Mahalle sakinlerinin panikle sokakta beklemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CERATTEPE İÇİN TOPLADIKLARI 40 BİN İMZA İLE ANKARA’YA GİDİYORLAR

3)40 KİŞİLİK HEYET YOLA ÇIKTI



ARTVİN’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerine karşı, Artvin Çevre Platformu üyelerinin başlattığı ve 1 ay süren imza kampanyası tamamlandı. Çevreciler topladıkları 40 bin imzayı yarın Ankara\'da TBMM\'ye teslim edecek.

Artvin Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı yaklaşık 25 yıldır çevre mücadelesi yürüten yöre halkı bir aydır başta Artvin olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Zonguldak, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, İzmir, Sakarya ve Sinop illerinde başlattığı imza kampanyasını tamamladı. Artvin Çevre Platformu adına toplanan yaklaşık 40 bin imza için Artvin’den otobüsle bugün yola çıkılacak ve aralarında Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan’ın da yer aldığı bir grup yarın Ankara’da olacak. Toplanan imzalar, TBMM Başkanlığı’na teslim edilecek.

\"SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAM HAKKI TEHDİT EDİLİYOR\"

Artvin Çevre Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ildeki güzel doğanın başta Cerattepe olmak üzere vahşi bir saldırı altında olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cerattepe yanında son zamanlarda verilen yüzlerce yeni maden ruhsatlarının Artvin’i yaşanması mümkün olmayan bir kent haline getireceği görülmektedir. Maden işletmeleri, taş ocakları, HES’ler ve yeşil yol gibi doğayı tahrip eden çalışmalar Artvinlilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehdit etmektedir. Doğayı, endemik türler başta olmak üzere, bir bütün olarak tehdit eden, insanların kültürlerine ve yaşam alanlarına kast eden, ekolojik sistemde onarılmaz yaralar açması bilim insanlarınca kanıtlanmış olan, ülkemiz ekonomisine getiri sağlamaktan çok şirketlerin kar sağlaması üzerine planlanmış çalışmalara karşı mücadele etmenin ülke ve çevre sevgisinin gereği olduğuna inanıyoruz.ö

\"MADENCİLİK FAALİYETLERİNE DERHAL SON VERİLMELİ\"

Artvin’de OHAL kapsamındaki yasakların devam ettiğini belirtildiği açıklama şöyle tamamlandı:

“Bu durum insanların en temel haklarından biri olan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının savunulmasını ve ifade edilmesini engellemektedir. Bizler ülkemizin değişik yerlerinde yaşayan Artvinliler ve çevre dostları olarak Artvin’de halkın ve tüm canlıların yaşam hakkını elinden almaya çalışan uygulamaların son bulmasını ve Cerattepe’deki madencilik faaliyetlerine derhal son verilmesini talep ediyoruz.ö

100 YAŞINDAKİ ALİ DEDE DESTEK VERMİŞTİ

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde, 2 yıl önce madencilik karşıtı protestolar sırasında biber gazı ile müdahalede bulunulan ve vücuduna plastik mermi isabet eden 100 yaşındaki Hacı Ali Keklik, yaşına rağmen çevre mücadelesine destek vermişti. \'Cerattepe gazisi\' olarak tanınan Hacı Ali Keklik, Artvin Çevre Platformu tarafından başlatılan maden karşıtı kampanya için kapı kapı dolaşıp, imza toplamıştı.

40 KİŞİLİK HEYET YOLA ÇIKTI

Artvin\'de Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiindeki madencilik faaliyetlerine karşı, Artvin Çevre Platformu üyelerinin başlattığı ve 1 ay süren imza kampanyasının tamamlanmasının ardından toplanan yaklaşık 40 bin imzayı Ankara\'ya götürecek olan 40 kişilik heyet dün yola çıktı. Artvin\'den hareket eden çevreci heyet bugün Ankara\'da TBMM\'ye giderek imzaları teslim edecek.

Görüntü Dökümü

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-Heyetin Artvin\'den yola çıkması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KAMYONET, MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI



HATAY\'ın Hassa İlçesinde kamyonetin, önünde ilerleyen minibüse arkadan çarpması sonucu meydana kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Yollçatı Mahallesinde meydana geldi. İslahiye yönüne ilerleyen Süleyman Topal yönetimindeki 31 N 4220 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Abdülkadir Aslan yönetimindeki 27 SC 318 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Süleyman Topal hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Abdülkadir Aslan ile kamyonette bulunan Muhammed Mervan (4), Rim Sabbach (25), Tesmin Arap (9), Rua Arap (8) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye ile Kırıkhan\'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Topal\'ın cesedi ise Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Görüntü Dökümü

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- İslahiye Devlet Hastanesi

- Hastane acil girişi

- Yaralının sedyeden taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KARAMAN\'DA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI



KARAMAN\'ın Kazımkarabekir ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1\'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Muslu Eyice (20) idaresindeki 70 FE 103 plakalı otomobil kavşakta Abdurrahman Evren idaresindeki 33 TS 969 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Aksay, Recep Aksoy, Abdullah Özcan, Onur Çelik ve Bekir Alan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahale sonrası araçta sıkışan otomobil sürücüsü Muslu Eyice\'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer 6 yaralı ise ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Bekir Alan\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Olay yerindeki cesedin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN /KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BAHÇE DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



BALIKESİR Ayvalık ilçesinde yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Nazım Durmaz (74), olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi, iskele yolu üzerinde meydana geldi. Bir sitedeki evine giden Nazım Durmaz yönetimindeki 10 YB 179 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü Durmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Nazım Durmaz\'ın cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN /AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarptığı 78 yaşındaki Murat Oral hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yüksel Yalova Caddesi\'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Murat Oral evine gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Ahmet K. yönetimindeki 09 M 2648 plakalı yolcu minibüsü yaşlı adama çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Oral\'ı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs şoförü Ahmet K. gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

- Minibüsün yaşlı adama çarpmasından görüntü

Haber: Burhan CEYHAN /SÖKE(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)SİVAS\'TA OKUL SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 ÖĞRENCİ YARALI



SİVAS\'ta okul servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Tepeönü köyü yakınlarında meydana geldi. Taşımalı sistemle Sivas kent merkezinde eğitim gören lise öğrencilerini taşıyan Osman Şanlı yönetimindeki 58 M 0178 plakalı servis minibüsü, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yatarak devrildi. Kazada minibüs içinde bulunan 16 öğrenciden 6\'sı yaralandı. Devrilen minibüsün içinden öğrencileri çevreden yetişen köylüler çıkardı. Kazada yaralanan öğrenciler Samet, Rumeysa, Elif, Aleyna, Demet ve Hayriye Yılmaz olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Diğer öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Minibisün görnütüsü

-Hastaneye götürülen öğrenciler

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)PAMUKOVA\'DA 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 5 YARALI



SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, bir TIR, bir kamyon, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde, D-650 Karayolu Pamukova Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova\'dan Sakarya istikametine giden Yunus Emre Keskin idaresindeki 16 HJ 513 plaklı otomobil önce bariyerlere ardından da Emrah Kara idaresindeki 61 HB 848 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanınca araç kuyruğu oluştu. Bu sırada Avni Bulut idaresindeki 34 LR 3508 plakalı cam yüklü TIR\'ın sürücüsü kazayı fark edemeyince duramayıp konvoydaki bir minibüs, iki otomobil ve seramik yüklü bir kamyona çarptı. TIR\'ın çekici kısmı çapmanın şiddetiyle koparak yola düştü.

Polis savaş alanına dönen karayolunu güvenlik önlemi nedeniyle trafiğe kapattı. Kazada, TIR sürücüsü Avni Bulut ve diğer araçlardaki İdris Altıntaş, İlyas Maral, Murat Çam ve Mehmet Aksoy yaralandı. Pamukova İlçe Hastanesi, Geyve Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yolda kilometrelerce kuyruk oluşurken, araçların kaldırılmasıyla yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Araçlardan görüntü

-Yolda oluşan araç kuyruğundan görüntü

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ /PAMUKOVA(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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10)OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA DURAN OTOMOBİLE ÇARPTI: 5 YARALI



BİLECİK\'te otomobil, kırmızı ışıkta duran başka bir otomobile çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Şeyh Edebali Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi istikametinden kent merkezine seyreden Onur Yıldırım yönetimindeki 11 DA 465 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta duran Gülay Sandal\'ın kullandığı 64 KA 225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 11 DA 465 plakalı otomobilin sürücüsü Onur Yıldırım, aynı araçta bulunan Adem Usta ve Fatma Kılıç ile 64 KA 225 plakalı otomobilin sürücüsü Gülay Sandal ve Ataman Yüksel yaralandı. Yaralılar hurda haline dönüşen araçlardan olay yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak Bilecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görnütüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)OTOMOBİL, ÇEKİCİNİN ALTINA GİRDİ: 5 YARALI

ŞANLIURFA\'da, hasta ziyaretine giden otomobilin yol kenarında duran çekiciye çarpması sonucu aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolundaki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Suruç\'tan Şanlıurfa\'ya hasta ziyaretine gidenleri taşıyan Cengiz Cengizer\'in kullandığı 42 BTY 60 plakalı otomobil, daha önce maddi hasarlı kazaya karışan 34 JA 5256 plakalı otomobili yükleyerek yol kenarında duran ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 N 0249 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu yaralıları, otomobilden çıkarıp ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürüp tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan araçlar

- Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Yaralıları ambulansa taşınması

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)SIKIŞAN SÜRÜCÜ 1.5 SAATTE KURTARILDI



KONYA\'da önündeki TIR\'a arkadan çarpan hafriyat kamyonunun şoförün bulunduğu yer olan kupa bölümü devrildi. Kupanın altında sıkışan sürücü Kenan Soydemir (35), yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi\'ndeki alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Soydemir idaresindeki 42 BIT 38 plakalı boş hafriyat kamyonu, önünde giden Ramazan Adıyaman (19) idaresindeki 42 GM 978 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupası yerinden çıkarak yola devrildi. Sürücü Soydemir\'in sağ bacağı kupanın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün sıkışan bacağını kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Acı içinde bağıran Kenan Soydemir, yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Soydemir, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kenan Soydemir\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ehliyetinin olmadığı öğrenilen TIR sürücüsü Ramazan Adıyaman ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bu sırada alt geçidin korkuluklarına çıkan çevredeki vatandaşlar kazayı görüntülemeye çalıştı. Polisin ikazlarına aldırış etmeyen bazı kişilerin yanlarında çocuklarının da olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kenan Soydemir\'in kurtarma çalışmaları

-Kaza yerinden detaylar

-Kamyondan ayrılan kupanın görüntüsü

-Kurtarma çalışmalarını izleyen kalabalık

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)TARTIŞTIĞI OĞLUNU 7 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ



ANKARA\'nın Altındağ ilçesinde Faruk Y., tartıştığı babası Rafet Y. tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güneşevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehit Pilot Fatih Korçam Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan evli ve 3 çocuk babası Rafet Y., konuşmak için eve gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Faruk Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafet Y., tabanca ile oğluna kurşun yağdırdı. 1 çocuk babası Faruk Y., vucuduna isabet eden 7 kurşyunla kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olaydan kısma süre sonra apartmandan çıkmaya çalışan ve komşularına \"Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti\" deyen baba Rafet Y., kapı önünde polis ekipleri tarafından silahla birlikte gözaltına alındı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Faruk Y.\'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Faruk Y.\'nin madde bağımlısı olduğu ve sık sık ailesi ile tartıştığı öne sürüldü. Faruk Y.\'nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Ölen Faruk Y.\'nin fotoğrafları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /ANKARA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)BODRUMLU İŞADAMI, ESKİ ORTAĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ



BODRUM\'da geçen 6 Ocak\'ta aniden ortadan kaybolan ve Pedasa Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda cesedi bulunan Gumsal Beach Club\'ın işletmecisi Ali Özdemir\'in (46), eski ortağı olan kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Cinayetle ilgili Mustafa Ö.\'nün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Bitez Mahallesi\'ndeki Gumsal Beach Club\'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir\'in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak\'ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.

Bu gelişmenin ardından polis tarafından soruşturma genişletildi. Tedavisinin ardından Mustafa Ö.\'nün ifadesine başvuruldu. Mustafa Ö.\'nün eski ortağını öldürdüğü belirlenirken, cesedi attığı yer de belirlendi. Özdemir\'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Özdemir\'in başından, sırtından ve göğsünden ateşli silahla vurulduğu, üzerinin ise çam dallarıyla örtüldüğü belirlendi. Özdemir\'in cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otopsi yapılmak için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderileceği bildirildi.

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMİŞ

Olayla ilgili olarak Mustafa Ö. ile onun kayınperinin de aralarında bulunduğu 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa Ö.\'nün 5 Ocak\'ta eşi T.Ö.\'nün doğum günü kutlaması sırasında evinde yatılı olarak ağırladığı Özdemir ile sabah ormanlık alana yürüyüşe gittiği, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için de öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürülğü belirtildi.

KENDİSİ TESLİM OLMUŞ

Bodrum\'da, Gumsal Beach Club\'ın işletmecisi Ali Özdemir\'in öldürülmesiyle ilgili, savcılık tarafından açıklama yapıldı. Katil zanlısı, kafeterya işletmecisi Mustafa Ö.\'nün bu sabah Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek, eski ortağı Özdemir\'i öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Zanlının itirafından sonra olay yerine giderek, cesedi sakladığı yeri gösterdiği öğrenildi. Mustafa Ö.\'nün cinayette kullanılan tabancayı ise Bitez Mahallesi\'nde denize attığını söylediği, silahın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalış ekibinin arama çalışması başlattığı belirtildi.

KAYINPEDERİ VE EŞİ DE GÖZALTINDA

Mustafa Ö.\'nün, olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu iddia ettiği kayınpederi Avni S. ile eşi Tuğba Ö.\'nin de Köyceğiz\'de gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

AYNI EVDE YAŞIYORLARMIŞ

Katil zanlısı Mustafa Ö.\'nün ifadesinde, eski ortağı Ali Özdemir ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, eşiyle ilişkisi olabileceğini asla aklından geçirmediğini belirterek, iki hafta önce eşi ile ile eski ortağını aynı yatakta görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü, ancak gördüğünü onlara söylemediğini ve gururuna yediremediği için de cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüpheli, olaydan bir gün önce akşam evde doğum günü partisi yaptıklarını, ardından cumartesi günü sabahı Özdemir\'i yürüyüş yapmak için ormana götürdükten sonra öldürdüğünü söyledi. Mustafa Ö., ifadasinde şöyle dedi:

\"Bir süredir eşim ve Ali Özdemir hakkında dedikodular duyuyordum, ancak inanmıyordum. Hem eşime güveniyordum hem de arkadaşıma. Ancak kendilerini bir gün aynı odada görünce şoke oldum, artık dayanamaz hale geldim. Kandırılmak beynimi kemiriyordu ve bu suçu işledim. Vicdan azabı çektiğim için de intihar edip, ölmeyi denedim, ancak başaramadım.\"

Şüpheliler Mustafa Ö., kayınpederi Avni S. ve eşi Tuğba Ö.\'nün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Denizde tabanca aranmasından görüntü

- Adliyeden görüntü

- Ölen adamın yakınlarının adliye önünde beklemesinden görüntü

- Güvenlik güçlerinden görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER-Nilüfer DEMİR /BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)YAKINLARININ HABER ALAMADIĞI YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



BOLU\'da yakınlarının haber alamadığı 68 yaşındaki Salahattin Çavdar yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Tabaklar Mahallesi Karakoç Sokak\'ta yalnız yaşayan Salahattin Çavdar\'dan yaklaşık 10 saattir haber alamayan oğlu, durumu komşularına haber verdi. Komşuları 3 katlı apartmanın 1\'inci katında oturan Selahattin Çavdar\'ın zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. 1\'inci kattaki evin penceresine merdiveni dayayan itfaiyeci, pencereden girip kapıyı açtı. İçeri giren polis ve 112 Acil ekibi, evin mutfağında Selahattin Çavdar\'ın cesedi ile karşılaştı. Salahattin Çavdar\'ın cesedi polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin eve girmesi

-Haber veren komşu ile röportaj

-İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin görüntüleri

-Apartmandan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)ANNESİNDEN PARA İSTEDİ, DAYISI TARAFINDAN BIÇAKLANDI



BURSA\'da annesini para isteyerek rahatsız ettiği iddia edilen işsiz Selçuk Ö. (29), dayısı Ahmet Y. (56) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Ö., dün sabah saatlerinde annesinin evine giderek kendisine para vermesini söyledi. Bu sırada evde bulunan dayısı Ahmet Y., yeğeni Selçuk Ö.\'nün hemen evden çıkmasını istedi. Evden ayrılmayan Selçuk Ö. ile dayısı Ahmet Y. arasında kavga çıktı. Ahmet Y., kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla yeğenini karnından yaraladı. Ağır yaralanan Selçuk Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşsiz olduğu belirtilen Selçuk Ö.\'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ahmet Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Ekiplerin inceleme yapması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)ŞANLIURFA’DA SURİYELİ 3 KADIN HIRSIZ TUTUKLANDI



ŞANLIURFA’da, alışveriş için çarşıya çıkan kadınların çanta ve ceplerinden para ve ziynet eşyası çalan Suriyeli 3 kadın hırsız ile internet üzerinden cep telefonu ilanı veren kişileri sahte parayla dolandıran 1 kişi tuklandı.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl’de vatandaşların yoğun olduğu bölgede alışveriş yapan kadınları hedef alan Suriyeli Ş.A., M.H., J.A. adlı kadınlar, polis ekiplerince yakalandı. Kadınların çantası ve ceplerinden para, altın ve cep telefonu çaldıkları tespit edilen Suriyeli 3 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan internet üzerinden alışveriş amaçlı satılık cep telefonu ilanı veren vatandaşları arayarak, sahte para ile dolandırıcılık yapan M.E.K., polis ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şubeden çıkartılan Suriyeli kadınlar

- Dolandırıcı şahsın şubeden çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)MARKET SAHİBİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İLE ARKADAŞLARI YAKALANDI



ESKİŞEHİR\'de market sahibi Ayhan Köle\'yi (33) işyeri içerisinde tabancayla öldüren, Savaş Köral\'ı (28) da yaralayan cezaevi firarisi Sözgün Y. (56) ile olayda kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 arkadaşı yakalandı.

Olay, geçen 6 Ocak\'ta Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre Sözgün Y., market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral\'a işyeri içersinde tabancayla ateş etti. Saldırgan kaçarken market sahibi Ayhan Köle olay yerinde öldü, yaralanan Savaş Köral ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayın şüphelisinin cezaevi firarisi olan Sözgün Y. olduğunu belirledi. Ekipler, Sözgün Y. ile birlikte olaydan önce market çevresine keşifte bulunan ve cinayet zanlısını otomobille olay yerine getirip, olaydan sonra da kaçmasına yardımcı oldukları öne sürülen Yaşar A. (32), Mustafa P. (19) ve Nurullah Oğuzhan E.\'yi (19) Eskişehir\'de gözaltına aldı. Ekipler, cinayet zanlısı Sözgün Y.\'yi de İzmir\'in Çiğli ilçesinde olayda kullandığı 9 mm. çapındaki tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Yaşar A., Mustafa P. ve Nurullah Oğuzhan E. yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi, cinayet zanlısı Sözgün Y.\'nin ise sorgulamasının devam ettiği belirtildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Eskişehir\'de, market sahibi Ayhan Köle\'yi iş yerinde tabancayla vurarak, öldüren ve yanında bulunan Savaş Köral\'ı da yaralayan cezaevi firarisi Sözgün Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, Sözgün Y. adliyeye getirildiği sırada, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Cinayet zanlısı Sözgün Y.\'nin polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Olaya karışan cinayet zanlısının 3 arkadaşının adliyeye getirilmesi.

-Olay yerinden çekilen arşiv görüntü ve ölenin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)KAR MASKELİ, TABANCALI GASPÇI YAKALANDI



ERZURUM\'da yüzünde kar maskesi, elinde tabanca ile girdiği bir marketin kasasındaki paraları gasbeden D.B. (19), polis tarafından yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen 10 Ocak\'ta saat 22.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesinin Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Yüzünde kar maskesi, elinde tabanca ile girdiği markette biri kadın, iki kasiyerin yanına giden D.B., kasadaki paraları istedi. Kasiyerler, gaspçının gösterdiği silahtan korkup paraları verdi. Gaspçı, aldığı 2 bin 500 lira ile kaçarken kısa sürede olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucu kimliği tespit edilen D.B., yakalandı. Gözaltına alınıp götürüldüğü emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, parasız kaldığı için gasp yaptığını söyledi. D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Alışveriş merkezinden içeri elinde silahla girrmesi

-Kasiyerlerden kasadaki paraları istemesi

-Paraları alarak alışveriş merkezinden uzaklaşması

-Adliye Binası

-D.B,\'nin adliye binasına getirilmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU /ERZURUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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20)KARESİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI SÖZAT: 2017 İKİ ZENGİN YARATTI



BALIKESİR Karesi Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, geçen yıl ile ilgili yaptığı değerlendirmede, hükümetin yanlış politikaları ve afetler nedeniyle 2017\'nin üreticinin kayıp yılı olduğunu söyledi. Türkiye\'nin ithalatçı ülke konumuna geldiğini öne süren Sözat, \"2017 iki zengin yarattı. Biri rantçıların cep zenginliği, biri de bizim gibi gariban çiftçilerin borç zenginliği\" dedi.

ÜRETİCİNİN BORCU 1 YIL ERTELENDİ

Karesi Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, bölgedeki üreticiler için geçen yılın kayıp bir yıl olduğunu söyledi. Sözat, sebzeden meyveye, etten süte, canlı hayvandan samana her şeyin ithal edildiğini, hükümetin bu politikadan kısa sürede vazgeçmesi gerektiğini kaydetti. Sözat, Balıkesir il merkezinde doğal afetler nedeniyle ödeme güçlüğü çeken 1100 çiftçinin bir banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını hasar tespit komisyonu raporları doğrultusunda ertelettiklerini belirtti. Ertelemenin çiftçiyi biraz rahatlattığını ifade eden Sözat, \"Türkiye son 40 yılın en büyük kuraklık dönemini yaşıyor. Güneydoğu\'da da ocak ayında yağmur duasına çıkan iller var. Rant peşinde koşan insanlar, doğayı tahrip ediyor, ormanları yok ediyor, bundan dolayı da ilkim değişikliklerinin meydana geldiği noktasında iddialar var. Birileri menfaat için doğayı bozuyor, biz gariban çiftçiler de bunların yapmış olduğu hatanın giderilmesi için Allah\'a yalvarıyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE İTHALATÇI KONUMA GELDİ\'

Sözat, çölleşen Türkiye\'nin maalesef kendine yeten ülke konumundan çıkarak ithalatçı konuma geldiğini belirterek, \"2017 yılı ithalatçı bir Türkiye yarattı. 2017 yılı Türkiye\'yi ithalat cenneti haline getirdi. 2017 yılında birileri çok para kazandı. 2017 yılı cep zengini yarattı. Bir zenginlik de bizlere düştü. O da borç zenginliği. 2017 yılı iki zengin yarattı: Biri rantçıların cep zenginliği, biri de bizim gibi gariban çiftçilerin borç zenginliği\" diye konuştu.

126 ÜLKEDEN İTHALAT YAPIYORUZ

Türkiye\'nin meyveyi, sebzeyi, hububatı, hatta samanı ithal eder duruma geldiğini belirten Sözat, bazı holding ve büyük çiftçilerin Romanya\'da, pamuk, mısır ekip oralarda üretim yaptığını öne sürdü. Türkiye\'nin ithalatçı bir ülke konumundan kurtulup, ihracatçı konuma geçmesini, sürdürülebilir bir tarım politikası ile yabancı ülkelerin çiftçilerinin değil, Türk çiftçisinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Sözat, şöyle konuştu:

\"126 ülkeden ithalat yapıyoruz. İthal olmayan bir şey kalmadı. İthalattan sadece çiftçi değil tüm ülke zarar görüyor, Türkiye zarar görüyor. İthalatın kesinlikle durdurulması lazım. Bazı ülkelerden ucuz, sıfır gümrükle et, buğday, bakliyat ithal etmenin ne Türkiye\'ye faydası var ne de tarıma. Gelin yurt dışındaki çiftçileri değil, Türkiye\'deki çiftçileri destekleyelim. Daha fazlasını üretelim. Söylediklerimiz kesinlikle siyasi bir eleştiri değil, tarımda yaşadığımız yanlışların yansıtılmasıdır. Bizim en büyük sıkıntımız üretim maliyetlerinin çok yüksek olması. Bir ay içerisinde beş defa mazota zam gelir mi? Avrupa\'da tarımda kullanılan mazota destek var. Türkiye\'de de kısmen uygulanmaya başlanılmıştı, hemen vazgeçildi. Şimdi milyarlık yatların, teknelerin, kullandığı mazotlar ÖTV\'siz, tarımda kullanılan traktörün mazotu ÖTV\'li. Biz vergisiyle algısıyla mazotu 5 küsur liraya alırken, onlar 1 lira 70 kuruşa alıyorlar. Yurt dışından mal getirmeyi düşüneceğinize bunu düşünün.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sami Sözat\'ın açıklaması.

-Basın toplantısından detay görüntü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR /BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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21)CHP\'Lİ KARABIYIK; İNEGÖL, NEDEN 82 PLAKALI İL OLMASIN



BURSA\'nın İnegöl ilçesinin il olması konusunda düzenlenen ve MHP ilçe örgütünün de destek verdiği toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, \"İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın?\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa’nın İnegöl ilçesinin il olması yönünde TBMM’ye verdiği önergenin ardından İnegölde kamuoyu oluşturmak amacıyla çalışmalar başlatıldı. HP İnegöl İlçe Başkanlığı öncülüğünde Sani Konukoğlu Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen toplantıya, MHP İlçe Yönetimi, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, bu konuda siyaset üstü düşünmek gerektiğini belirterek, \"Bu il siyasete malzeme olacak şekilde değil, kendisini ispat etmiş, başarılı, sanayide ön planda marka şehir olan bir yer. Yeni yapılan yerlerde bu kriterlerin çok altında olan iller var. İnegöl nüfusu, sanayisi, yarattığı katma değerle bunu kat kat hak eden bir yer. İnegöl’e marka şehir demek isterim. Bazı illerimizin bir tane markası yokken İnegöl’ün birçok markası var. Aynı zamanda sadece sporda veya belli alanlarda değil bütçeden her alanda daha farklı, büyük bir payın ayrılması gerekiyor. Bu payın ayrılması da ancak il olduğu zaman gerçekleşir. Bu kadar katma değere karşın, milli gelirde oluşturduğu iyileşmeye karşın, ihracat fazlası vererek cari açığı küçültmeye fayda sağlayan İnegöl bütçeden bunun karşılığı olan haklarını alamıyorlar. Bu önemli bir haksızlıktır. İnegöl il olmayı çoktan hak etmiş durumda. Neden 82 plaka olmasın\" diye konuştu.

İnegöl\'ün il olması halinde bir üniversite yapılma ihtimalinin yüzde 100\'e ulaşacağını vurlayan Karabıyık, \"Burası il olsa istihdam artırıcı bazı çalışmalar olur, kadrolar artar. Güvenlik kadrolarından tutum tüm memur alanlarında istihdam artırılmış olur. Tüm ilçeler üniversite isterler ama bir gerçek var, ilçelerde Meslek Yüksekokulu olur, fakülte de olur ama üniversite çok nadir olur. YÖK, il olmadan pek sıcak bakmaz. Seçimlerde bazı vaatler verilir ama öncelik illerdedir. YÖK’ün yeni sürecinde böyle olduğuna emin olabilirsiniz. İnegöl’de bir üniversite olması ihtimali varsa bile il olursa yüzde 100’e ulaşır.\" dedi.

CHP\'li Karabayık, Ak Partili bölge vekillerine ve teşkilatına da çağrıda bulunarak İnegöl\'ün il olması için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Genel başkan yardımcısı lale Karabıyık açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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22)HAMSİ KARADENİZ\'E GERİ DÖNDÜ, FİYATLAR İNDİ

KARADENİZ\'de havaların soğumasıyla birlikte hamsi sürüleri geri döndü. Geçen hafta kilosu 25 lira olan yerli hamsinin fiyatı da 10 liraya geriledi.

Karadenizlinin kış aylarında temel besin maddesi olan hamside bu sezon miktarında düşüş, fiyatlarında ise artış görülmüştü. Fiyatlardaki artışın, hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamamasından kaynaklanmıştı. Türkiye kara sularını terk ederek kuzeydeki Gürcistan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin sularına doğru kaçan hamsi sürüleri havaların yeniden soğumasıyla Türk kara sularına geri döndü. Trabzon, Rize ve Artvin\'in Hopa ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar tezgahları doldurdu. Geçen hafta kilosu 25 lira olan yerli hamsinin fiyatı da 10 liraya geriledi.

\'EFSANE GERİ DÖNDÜ\'

Hamsi sürülerinin Karadeniz\'in uzak yerlerinden bölgeye akın etmesiyle birlikte daha önce 25 lirayı bulan hamsi fiyatlarında da düşüş yaşandı. Karadeniz\'de hamsi avında yaşanan bolluk karşısında balıkçı esnafı da tezgâhlarında \'Efsane geri döndü\' ve \'Süper Hamsi alamadan geçme daha bulamazsın \' esprileri arasında satış yapmaya başladı.

\'RANDIMAN ALAMAMIŞTIK\'

Balıkçı Akif Keleş, tezgahta hamsiyi 10 liradan sattıklarını belirterek, \"Bir hafta önce Gürcistan\'dan gelen hamsi satılıyordu hava şartlarından dolayı fiyatlar yükseldi. Bu sene hamside bir randıman alamadık ama şuandaki tezgâhta olan hamsi oldukça iyi. Hamsi Rize ve Hopa\'dan taze günlük olarak gayet iri geliyor\" dedi.

FİYATLAR MEMMUN ETTİ

Balık haline gelen vatandaş Durmuş Sarıgül ise \"Karadeniz\'e yeni geldim burada ilk kez hamsi yedim Marmara hamsisinde bu lezzeti bulmadım. Çok lezzetli çok beğendim. Fiyatlarda güzel İstanbul\'da bu fiyata taze hamsi alamazsın\" diyerek hamsinin ucuzlamasının sevindirici olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hamsi tezgahları detayları

-Balıkçılarla röp.

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO /TRABZON,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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