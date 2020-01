DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yaşamı boyunca hayat kurtaran doktor, ölümüyle de 3 kişiye umut oldu

BURSA\'da uzun yıllar hastanenin diyaliz bölümünde görev yaparak organ bekleyen hastalara yardım eden ve 4 gün önce beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki doktor Faruk Kemal Sevilmiş, organları ile 3 kişiye umut olacak.

HAYATINI ADADIĞI HASTALARINA ORGANLARI İLE UMUT OLDU

Bursa\'nın Gemlik ilçesinde oturan 2 kız çocuğu babası Dr. Faruk Kemal Sevilmiş, 4 gün önce evde rahatsızlanınca şu an görev yaptığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Sevilmiş, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada 4 gün yoğun bakımda kalan Dr. Sevilmiş\'in yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Mevleğinde 10 yıl boyunca Diyaliz Ünitesinde hekim olarak görev yapan ve bu süre içerisinde organ naklinin faydalarını ailesine ve hastalarına anlatan Sevilmiş\'in ailesi, organlarını sbağışlama kararı aldı. Bu karar ile Sevilmiş\'in organları 3 hastaya umut oldu. Organlarının çıkarılması için ameliyata alınan Dr. Sevilmiş\'in karaciğeri Bursa\'da bulunan özel bir hastanesindeki bir hastaya, böbreklerinden biri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki hastaya, diğeri ise Sağlık Bakanlığı tarafından uygun hastaya nakledilecek.

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Engin Paralı, meslektaşını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, \"4 gündür hastanemizin yoğun bakım servisinde beyin damar şikayetiyle yatmakta olan doktor arkadaşımızı kaybettik. Hayatı boyunca hastalarına sağlık üreten arkadaşımız bugün ölümüyle de insanlara can olacak. Organlarının bağışlanmasına izin veren ailesine şükranlarımızı sunuyoruz.\" dedi.

\"25 BİN HASTADAN 2\'SİNE YAŞAMA ÜMİDİ DOĞDU\"

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Cerrahı Operatör Doktor Atilla Satır, \"Hayatını bu tür hastalara adayan bir doktor olarak organlarını bağışladı. Bursamızda ve Türkiye\'de bekleyen 25 bin hastadan iki tanesine yaşama ümidi doğdu. Biz bu hastalarımıza biraz olsun katkıda olabilmek için buradayızö diye konuştu.

DİŞ HEKİMİ KARDEŞİ: AĞABEYİMİN TAVSİYESİNİ YERİNE GETİRDİK

Ağabeylerini kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden Doktor Sevilmiş\'in diş hekimi olan kardeşi Haluk Sevilmiş, ağabeyinin hayatı boyunca sağlık dağıttığını söyledi. Haluk Sevilmiş, şu an aile hekimi olan kardeşinin 10 yıl boyunca diyaliz hekimi olarak görev yaptığını belirterek, \"Buradaki doktorlar da bize organ bağışının önemini ve nasıl gerçekleştiğini anlattı. Daha sonra biz de ağabeyimin organlarını bağışlama kararı aldık. Ağabeyim 10 yıl kadar diyaliz hekimi olarak görev yaptı. Yıllarca organ yetmezliği yaşayan insanlara yardımcı olmaya çalıştı. Kendisi de zaten organ bağışının yapılması konusunda bizlere tavsiyede bulunuyordu. Biz de ağabeyimin ölümünden sonra insanlara yardımcı olmasını sağlamak için organlarının bağışlanmasını istedik.\" ifadelerini kullandı.

PKK\'nın sığınak ve depolarında yaşam malzemesi ele geçirildi



ERZİNCAN\'ın Refahiye ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda bulunan 2 sığınak ve 4 depoda, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Refahiye ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin teröristlerin kış üstlenmesinin önüne geçmek için başlatılan operasyonlar sürüyor. İnsansız hava aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hav Aracı (SİHA) destekli sürdürülen operasyonda PKK\'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak ve 4 depo, bulundu. Depo ve sığınaklarla arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında gıda, giyim, ilk yardım ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, depo ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler şöyle:

\"1 kuzineli soba, muhtelif yaşam ve ilk yardım malzemesi, 9 adet 12 kilogramlık tüp, 7 piknik tüpü, 1 üçlü set üstü ocak, 1 tüplü sac, 4 büyük, 4 küçük akü, 7 çift mekap ayakkabı, 20 metre urgan halat, 6 el lambası, 15 kilogram tulum peyniri, 20 kilogram un, 5 kilogram toz şeker, 17 kilogram makarna, 5 kilogram pirinç, 1 kilogram kuru fasulye, 35 adet 820 gramlık bezelye konservesi, 28 kilogram çeşitli konserve, 33 nescafe, 1,5 kilogram pul biber, 10 paket hamur mayası, çok sayıda ilaç, enjektör ve ilk yardım malzemesi ile çok sayıda tava, tabak, tencere, çatal, kaşık vb. mutfak malzemesi, bol miktarda temizlik malzemesi, 81 büyük ve küçük tip kalem pil, çok sayıda giyecek ve iç çamaşırı, battaniye, hasır, kilim, temizlik ve ilk yardım malzemesi.\"

Muğla\'da sazlıklar arasında ceset bulundu



MUĞLA\'da, ormanda sazlık alanda, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Ormana mantar toplamaya giden İbrahim Kara, köpeğinin havlayıp, tepki verdiği bölgede, sazlıklar arasında erkek cesediyle karşılaşınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yağmur nedeniyle oluşan göletten zodyak botla geçip, cesede ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Birinci kattan düşen inşaat işçisi, öldü



TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde çalıştığı iki katlı inşaatın 1\'inci katından düşen inşaat işçisi İsa Demir (38), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Aşağıçandır köyünde meydana geldi. Hamdi Ardıç’a ait 2 katlı binanın inşaatında çalışan İsa Demir, kalıpları sökerken dengesini kaybedip beton merdivenin üzerine düştü. Mesai arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir\'in yaşımını yitirdiği saptandı.

İsa Demir’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Gebze\'de metal işçilerinden protesto



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 2 bin metal işçisi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası\'nın (MESS) sözleşme teklifini protesto etti.

Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi, 2 bine yakın işçinin katılımıyla Gebze Cumhuriyet Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Gebze Atatürk Caddesi üzerinde bulunan sendika binası önünde toplanan işçiler, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında meydana yürüdü. İşçiler, \'MESS, MESS şaşırma, sabrımızı taşırma\', \'Metal işçisi köle değildir\', \'OHAL\'e boyun eğmeyeceğiz\', \'Başkan bizi greve götür\', \'Sadaka değil toplu sözleşme\', \'Yaşasın onurlu mücadelemiz\' sloganları attı.

Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, MESS\'in 3 yıllık sözleşme, esnek çalışma maddelerinin uygulanması gibi taleplerini kabul etmeyeceklerini söyledi. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise konuşmasında, \"Kimsenin sesi çıksın istemiyorlar. Kimse hakkını istesin istemiyorlar. Belli bir süre önce Kocaeli Valiliği\'ne sendikamız bir müracaatta bulundu. Toplu sözleşme süreci içerisinde, bir miting yapmak istiyoruz denildi. Valiliğin bize cevabı, daha önceden de bilindik bir cevap, \'OHAL kapsamındasınız, miting yapamazsınız\'. Şimdi ben sayın valiye soruyorum, siz büyüklerin sözünü neden dinlemiyorsunuz. Cumhurbaşkanı diyor ki, \'Biz OHAL\'i teröristler için kullanacağız\' diyor. Başbakan diyor ki, \'OHAL\'i devlet kendine yapıyor\' diyor. \'Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak\' diyor. Siz kraldan fazla kralcılık yapıyorsunuz sayın valim. Bu büyüklerin sözünü dinlememektir. Bir kez daha uyarıyoruz. İşçiye eziyet etmeyi bırakın, işçiye zulüm etmeyi bırakın. Bakınız 1 Mayıslarda işçiye gaz sıkan, cop vuran o mutlu valiler, o çapkın müdürler nerede, görün. Yasaklayarak bir yere varamazsınız. MESS OHAL\'e güveniyorsa, hiç güvenmesin\" dedi.

Hakkari’de yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

HAKKARİ\'de, sürücüsünün hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Turan Kaya yönetimindeki 30 M0 021 plakalı yolcu minibüsü, hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 çocuk annesi Besna Yaşar öldü, sürücü Turan Kaya ile yolcular Besna Yaşar, Şehmuz Özkan, Zümeyra Artık yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alırken, haber alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti.

Yolcu otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü öldü

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan minibüsten yola düşen sürücü 38 yaşındaki Ömer Sarıdemir yaşamını yitirdi.

Manavgat D-400 karayolu Side Total Kavşağı\'nda dün saat 23.00 sıralarında Antalya\'dan gelen M.T.\'nin kullandığı 01 CJZ 12 plakalı yolcu otobüsü, Side yönünden gelen Ömer Sarıdemir\'in kullandığı 07 LS 317 plakalı panelvan tipi minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarken, sürücü Ömer Sarıdemir ise kapıdan fırlayıp yola düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri asfalt yola düşerek başını sert zemine vuran Ömer Sarıdemir\'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ömer Sarıdemir\'in cenazesi morga götürülürken, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ömer Sarıdemir\'in elektrikçilik yaptığı, kazanın olduğu saatlerde akraba ziyaretinden döndüğü belirtildi. Kazanın ardından otobüs sürücüsü M.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ GECE DE KAZA OLMUŞTU

Aynı kavşakta önceki gece yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında da Ayşegül Ketboğa yaşamını yitirmiş, Emre Güler ve Meltem Gürkan yaralanmıştı. Manavgat Devlet Hastanesi\'nde tedavileri süren yaralılardan Meltem Gürkan\'ın yoğun bakım ünitesinde olduğu ve hayati tehlikeyi atlamadığı belirtildi.

TIR\'ın kupası koptu, burnu bile kanamadı



KARAMAN\'da kontrolden çıkan TIR\'ın kupası kopup devrilirken sürücü, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 17.10 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Durmaz yönetimindeki 27 V 4423 plakalı TIR, kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu. Bu sırada TIR\'ın, kupa bölümü kopup devrildi. Kazayı gören çevredekiler, şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Durmaz\'ı, kopan kupanın içinden çıkardı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı



BURSA\'nın merkez Yıldırım ilçesinde, yol verme tartışmasında otomobil sürücü A.I.\'yı tabancayla yaralayıp kaçan A.T., düşürdüğü lahmacun poşetinden yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi\'nde yol verme meselesi yüzünden yaya ile otomobil sürücüsü A.I arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.I.\'yı tabancayla ayağından yarayan yaya, kaçtı. A.I. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin kaçarken düşürdüğü lahmacun poşetindeki adresten, işyerine ulaştı. Lahmacun salonu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti. A.T. Yıldırım ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli A.I. ile kavga etmesi ve ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladı



BOLU’da, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı E.Y.’yi (16) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan E.Ş. (17), gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana geldi. Tarlada kanlar içinde yatan E.Y.\'i gören bir kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, karnından bıçaklanan E.Y.\'yi, ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırdı. Polis, ameliyata alınan E.Y.\'yi, erkek arkadaşı E.Ş.\'nin bıçakladığını saptadı. Olay sonrası kaçan E.Ş., yaklaşık 1 saat sonra Sağlık Mahallesi’ndeki boş bir arazide yakalandı.

Gözaltına alınan E.Ş.’nin ifadesinde, kıskandığı kız arkadaşıyla bir süredir bu nedenle tartışmalar yaşadıklarını ve ayrılık noktasına geldiklerini ifade ederek, \"Konuşmak için çağırdım. Yine tartışmaya başladık. Benden ayrılmak istedi ve hakaret etti. Ben de dayanamadım, bıçakladım\" dediği öğrenildi.

Şehit üsteğmenin ölüm yıldönümünde, anısına yapılan kütüphane açıldı



ŞIRNAK\'ta 21 yıl önce PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak\'ın anısına memleketi Kütahya\'da okuduğu ilkokula yaptırılan kütüphane ile zeka oyunları odası, ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle açıldı.

Şırnak Cudi Dağı\'nda 4 Ocak 1997 tarihinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askere müdahale ederken şehit edilen üsteğmen Çağlayan Irmak için Kütahya 50\'nci Yıl İlkokulu\'nda yaptırılan kütüphane ile zeka oyunları odası, törenle hizmete girdi. Törene şehidin babası İbrahim Irmak, annesi Nazime Irmak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tayfun Dündar, Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Ahmet Hamdi Nayir törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Ne mutlu ki vatan, bayrak, namus gibi bizlere emanet edilmiş çok önemli kutsallara sahibiz. Yine inancımız gereği bu kutsallara sahip olma yolunda can verme de rütbelerin en büyüğü. Burada bir şehidimizin adını yaşatacak bir kütüphane ve zeka oyunları bölümümüzle inşallah burası açılmış olacak. Bu güzel faaliyetler bizim sahip olduğumuz kutsalların değerini artırmada, o kutsallar uğruna yapılan fedakarlıklara bizim gösterdiğimiz önem de önemli bir mihengi noktası olacaktır.\"

Şehidin annesi Nazime Irmak ise, \"Ben bir oğul kaybettim ama birçok evlat kazandım. Hepsinden Allah razı olsun. Acı çok büyük ama böyle dayanışmalarda acımız bir nebze olsun azalıyor. Bütün şehit ailelerine hep böyle destek olunsun. Bizim gibi çok sayıda şehit ailesi var. Yaramız kabuk tutuyor ama tekrar şehit verilince o yaramız yeniden kanamaya başlıyor. O kadar zor, o kadar güç bir şey ki anlatılmaz. Ben yaşadım inşallah başka anneler yaşamasın\" dedi.

Şehit Irmak\'ın dönem arkadaşlarından Kemal Aksoy da, Kara Harp Okulu\'ndan 1991 yılında mezun olanlar olarak 20 arkadaşının şehit olduğunu söyledi.Aksoy, emekli olduktan sonra 1991\'ler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla bir dernek kurduklarını ve dernek vasıtasıyla arkadaşlarının hatıralarına yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından, protokol üyeleri ile şehidin yakınları tarafından içerisinde 2 bin adet kitap ve çeşitli zeka oyunları bulunan kütüphane ile odanın açılışı yapıldı.

