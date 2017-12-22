DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SİSTE KAYBOLAN BALIKÇILAR KURTARILDI



MUŞ\'ta balık avına çıkan 5 kişi yoğun sis yüzünden yollarını kaybetti. Balıkçılar, arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu bitkin bir halde bulundu.

Malazgirt ilçesine bağlı Aktuzla köyünden Şefik ve Mesut Ulaş ile Doğan, Muhammed Muaz ve Şeref Eren balık avlamak üzere Murat Nehri\'ne gitti. Saat 17.00\'ye kadar burada balık avlayan 5 kişi, yörede kelek adı verilen sandalla Murat Nehri\'nde ilerlerlerken yollarını kaybettiler. Yoğun sisten dolayı kaybolan vatandaşlar cep telefonu ile jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Jandarmanın haber vermesiyle Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama-kurtarma ekipleri yola çıktı. Telefonla irtibat kurdukları vatandaşların yerini öğrenmek için araçların sirenlerini çalan AFAD ekiplerine köylüler de yardım etti. Yaklaşık 6 saat boyunca arazide arama çalışması yapan ekipler, 5 balıkçıyı, Muş\'un Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl köyü civarındaki bir sazlıkta bitkin halde buldu. AFAD ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar, kontrol amaçlı Bulanık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çaresizilik içinde saatlerce kurtarılmayı beklediklerini dile getiren Şefik Ulaş, \"Yoğun sis nedeniyle saat 17.00\'de kaybolduk. Jandarmayı aradık, sağ olsunlar onlar da AFAD\'ı aradılar ve gelip bizi kurtardılar\" diye konuştu.

Arama çalışmasına katılan Salih Yavuz ise siren sesleri üzerine evlerinden çıktıklarını belirterek, \"AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmasına katıldık. Hepsine sağ salim kavuştuğumuz için mutluyum. Aranan kişileri tanımıyoruz ama bu bir insanlık görevi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-AFAD ekiplerinin arama çalışması

-Arama çalışmasından genel görüntü

-Ekiplerin vatandaşlara ulaşması

-Şefik Ulaş röportaj

-Salih Yavuz röportaj

Haber-Kamera: MUŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)EDREMİT SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN



BALIKESİR’in Edremit ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, 3 işyeri kullanılamaz hale geldi. Hamidiye Mahallesi\'nde bulunan sanayi sitesindeki 547 Sokak\'ta otomobil yedek parçası satışı ve tamiri yapılan Yılmaz Çırak’a ait işyerinde dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Akünün patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek yine Yılmaz Çırak\'a ait yandaki iki işyerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi. Sanayi sitesinin elektrikleri tedbir amacıyla kesilirken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü. Yangında 3 işyeri kullanılmaz hale geldi. Sanayi sitesi esnaflarından Ali Kacanaki, “Ben dükkandan çıktıktan sonra yangın çıktı. Çalışanım bana telefon açarak haber verdi. Telefonda patlama sesini duydum. Hemen itfaiyeyi aradık\" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Soğutma çalışmaları

-Esnaf ile röp

-Genel ve çevre detayı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DİKİLİ\'DE YURT GÖREVLİSİNE CİNSEL İSTİSMAR GÖZALTISI (EK)

3)YURT İÇİN KAPATMA KARARI

Dikili ilçesinde temizlik görevlisi Ö.F. tarafından 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu belirtilen yurt ile ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kapatma kararı verildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir\'in Dikili ilçesindeki bir yurtta kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen erkek görevli Ö.F., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Erkek öğrenci yurdunun dışarıdan görüntüsü

Haber-Kamera: Oben ULU /DİKİLİ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)KONTROLDEN ÇIKAN TIR POLİS KULÜBESİNE DEVRİLDİ: 1\'İ POLİS, 3 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ta pamuk balyası yüklü TIR, polis kontrol noktasındaki zırhlı kulübenin üzerine devrildi. Kazada yıkılan kulübenin altında kalan 1 polis ile TIR\'daki 2 kişi yaralanırken TIR sürücüsünün uyuduğu iddia edildi. Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu\'ndaki polis uygulama noktasında meydana geldi. Şanlıurfa\'dan Kayseri\'ye giden 39 yaşındaki Yusuf Yıldız yönetimindeki 38 JM 420 plakalı TIR, iddiaya göre sürücünün uyuması üzerine kontrolden çıkarak uygulama noktasında zırhlı polis kulübesinin üzerine devrildi. Kazada duvarları yıkılan kulübe ile zırhlı aracın arasında kalan polis memuru Recep Çağlar Deniz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası kulübenin altından çıkarılan polis memuru ile kazada yaralanan TIR sürücüsü Yusuf Yıldız ve yanında bulunan kardeşi 35 yaşındaki Ahmet Yıldız ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de, hastaneye giderek doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İnci, \"Şanlıurfa Suruç\'tan çıkan bir TIR, uyku haliyle zırhlı kulübemize giriyor. Çok şükür arkadaşımızın bir şeyi yok, ezilmeler ve bir kaç kırığı var. Şu an müşahede altında. İnşallah iyi olacak. Şuan doktorlarımız ilgileniyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Olay yeri bandı

- Yıkılan kulübe

- Kulübe atlında kalan zırhlı araç

- Olay yerinde inceleme yapan polisler

- Devrilen TIR

- Pamuk balyaları

- Kaza yerindeki polis ve kurtarma araçları

- Kaza yerinden detaylar

- Hastane önündeki ambulans

- Emniyet Müdürü Doğan İnci\'nin açıklama yapması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)OTOYOLDA KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜ



TEM yolunun Bolu Gerede kesiminde otomobil, ters şeritten gelen kamyonet ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobilin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sürücü Zeki Kemal Bilici, aracın sürüsününün bulunup, cezalandırılmasını istedi .

Olay, geçen pazar günü TEM yolunun Bolu Gerede kesiminde meydana geldi. Otomobiliyle İstanbul yönüne giden Zeki Kemal Bilici, sol şeritte ilerlerken, aniden önüne çıkan kamyonete çarpmamak için direksiyon kırdı. Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki bir kuruluşta memur olan Zeki Kemal Bilici, kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı, ailesinin de içerisinde bulunduğu otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın sürücüsünün bulunup, cezalandırılmasını isteyen Zeki Kemal Bilici, \"Ankara\'dan İstanbul\'a doğru yolculuk yaptığımız anda sol şeritte ilerlediğim esnada karşımda bir anda kamyoneti görünce şok geçirdim. Kendimi bir anda sağ şeride attım, o esnada sağ şeridin boş olması tamamen şanstı. Daha sonra biraz ileride bulunan dinlenme tesisine girerek şoku atlatmaya çalıştım. Bu olay eğer benim de bir anlık dalgınlığıma gelseydi beni ve ailemi yok etmiş olacaktı. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bu olay resmen cinayete teşebbüs. Bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Verilmiş sadakamız varmış, kurtulduğumuz için mutluyuz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ters şeritten gelen kamyonetten görüntü

Zeki Kemal Bilici ile röp.

Haber-Kamera: Haluk TURGUT /GEBZE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sevgilisiyle plan yapıp eşini öldürdü/EK

6)POLİS OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fahrettin Özcan\'ın Sibel Güntaç ile plan yaparak Hüsnü Güntaç\'ı öldürmesinin ardından gerçekleştirdiği operasyonun görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Hüsnü Güntaç\'ın öldürüldüğü yatak, olayda kullanılan tabanca ve olay yerinde yapılan kazı görüntüleri yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis kamerası görüntüleri,

-Yataktan ve tabancadan görüntü,

-Polis ekiplerinden görüntü,

-Kazı yapılması

Haber: KOCAELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ÜNİVERSİTELİ KIZ ÖĞRENCİLER, ÖLDÜRÜLEN ZÜLAL İÇİN EYLEM YAPTI



ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Öğrenci Yemekhanesi\'nde toplanarak İzmir\'de Zülal Tütüncü adlı öğrencinin öldürülmesini protesto eden kız öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki yemekhanede toplanan bir grup öğrenci, geçen 18 Aralık\'ta İzmir\'de erkek arkadaşı Günhan Öztürk (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Ege Üniversitesi öğrencisi Zülal Tütüncü (21) için basın açıklaması yapmak istedi. Tütüncü\'nün öldürülmesini protesto eden öğrencileri üniversitenin özel güvenlik görevlileri yemekhaneden dışarı çıkartmak istedi. Özel güvenlikçiler \"Konuşturmayın, dışarıya\" diyerek kız öğrencileri zorla yemekhaneden atmaya kalkınca arbede yaşandı. Arbedenin ardından zorla dışarı çıkartılan öğrenciler bir süre yemekhane önünde oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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(AMATÖR KAMERA)

-Bir kız öğrencinin yemekhanede, öldürülen Zülal Tütüncü ile ilgili konuşma yapması,

-Özel güvenlik görevlilerin gelmesi,

-Güvenlikçilerin kız öğrencilere müdahalesi,

-Yaşanan arbedenin ardından öğrencilerin dışarı çıkartılması,

-Öğrencilerin yemekhane önünde bir süre oturma eylemi yapmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)GİZEM\'İ ÖLDÜREN ESKİ KOCAYA MÜEBBET HAPİS



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, boşandığı bir çocuk annesi Gizem Olgun\'u (25) çalıştığı işyerinde boğazını kesip, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mert Toprak (27), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bodrum\'daki bir turistik tesiste bahçıvanlık yapan Mert Toprak, geçen Ocak ayında boşandığı Gizem Olgun\'u Mart ayında çalıştığı mağazada boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak öldürdü. Mert Toprak hakkında, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mert Toprak, avukatı Behice Tuğba Yılmazer, ölen Gizem Olgun\'un babası Cenap Olgun, avukatları Funda Ekin Sümer, Arzu Hazer ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar Evrim İnan, Müge Kızılırmak, Sevinç Göçügenci, Pembe Saçar, Zehra Yakabaşı, Mine Çetinkaya da baba Cenap Olgun\'un vekalet yetkisi vermesiyle duruşmada yer aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Murat Bayoğlu ise mazeret göstererek duruşmaya gelmedi.

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık Toprak\'ın avukatı Behice Tuğba Yılmazer, duruşmada, soruşturmanın genişletilmesi talep ederek, öldürülen Gizem Olgun\'a ait cep telefonunun incelenmesi yönündeki taleplerini yineledi. Ancak mahkeme heyeti Gizem Olgun\'un cep telefonunun üzerinde inceleme yapılması talebinin dosyada mevcut bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yargılamaya bir yenilik katmayacağı anlaşıldığından reddine oybirliğiyle karar verdi.

Savcı bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasındaki görüşlerini tekrarlayarak, iddianamede sanığın canavarca bir hisle hareket ederek, eylemini gerçekleştirdiği belirtilmiş ise de yüklenen eylemin gelişim şekli değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu\'nun bu maddesinin uygulamayacağı yönünde görüş bildirdi. Ayrıca, sanık tarafından ileri sürülen ve Gizem\'in özel hayatı veya üçüncü kişiler tarafından yapıldığı iddia edilen öldürme olayı iddialarının sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanabilirliği olmadığı düşüncesinde olduğunu belirterek, kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASINI İSTEDİ

Öldürülen Olgun\'un babası Cenap Olgun, savcının mütalaasının ardından şikayetinin devam ettiğini ve başka bir diyeceği olmadığını söyledi. Olgun\'un avukatı Funda Ekin Sümer, savcının mütalaasına ilişkin beyanlarını dilekçe ile verdiklerini açıkladı. Avukat Sümer, \"Mütalaaya haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması yönünde katılıyoruz. Ancak önceki sözlü ve yazılı beyanlarımızda da belirtmiş olduğumuz şekilde sanığın eğiliminin nitelikli hal olarak değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız\" dedi.

\'BENİM VE ÇOCUĞUMUN DA HAYATI SONA ERDİ\'

Sanık Mert Toprak, mütalaaya karşı savunmasında, \"Aleyhime olan beyanları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu olay nedeniyle sadece Gizem\'in değil, benim ve çocuğumun da hayatı bir anlamda sona erdi. Elbette çok pişmanım. Evliliğimiz süresince keşke beni aldatmasaydı\" dedi. Toprak, eşine evlilikleri süresince şiddet uyguladığı iddilarının da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ

Mert Toprak.\'ın avukatı Behice Tuğba Yılmazer, evlilik birliği süresinde hem Gizem Olgun\'un hem de baba Cenap Olgun\'un şiddet nedeniyle bir başvurularının olmadığına dikkat çekip, \"Bu durum katılan vekillerinin müvekkilim hakkındaki tanımlamalarını doğru olmadığını göstermektedir. Maktulün cesedi üzerinde klasik otopsi işlemi yapılmıştır. Ancak vajinal muayene yapılmadığı için tanık Cem Özdemir ile aralarında müvekkilin savunmalarında bahsi geçen şekilde bir ilişki yaşanıp yaşanmadığı hususu araştırılmamış, rapor ile sabit hale getirilmemiştir. Olay, maktul Gizem\'in evlilik hayatı boyunca birçok kez müvekkilimi manevi olarak zor durumda bırakması nedeniyle meydana gelmiştir. Biz yargılama aşamasında boşanma sonrası taraflar arasındaki ilişkiyi gösterebilmek amacıyla savunma tanıkları sunmuştuk. Ancak bu talep mahkeme tarafından kabul görmedi. Boşanma gerçekleştikten sonra dahi müvekkilim maktul ile görüşmeye devam etmiş, bir nevi kocalık görevi yapmaya devam etmiştir. Tanıkların ifadesinde yer alan \'boş gözlerle bakıyordu\' ifadeleri müvekkilimin olay anında kendisinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığını göstermektedir\" dedi. Karar verilirken haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Mert Toprak ise, \"Böyle olmasını istemezdim. Takdir mahkemenindir\" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Mert Toprak\'ı sabit olan kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptı. Mahkeme heyeti, verilen bu cezada başkaca bir arttırım ya da eksiltme yapılmasına yer olmadığını belirtti.

\'İSTİNAF MAHKEMESİ\'NE GİDECEĞİZ\'

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Cenap Olgun\'un avukatı Funda Ekin Sümer, müebbet hapis cezası kararının iyi bir karar olmasına rağmen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için İstinaf Mahkemesi\'ne başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Mahkemenin kararından memnun olmadığını belirten Cenap Olgun, \"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bekliyorduk. Kızımın kanı yerde kaldı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cenap Olgun\'un avukatı Funda Ekin Sümer\'in adliye çıkışındaki açıklaması

-Adliyeden görüntü

-Baba Cenap Olgun\'un mahkemenin kararına tepkisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ /BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)HAFTA SONU İZİNLERİ İPTAL EDİLEN ÖĞRENCİLER TAŞKINLIK ÇIKARDI



ANKARA\'nın Keçiören İlçesi\'nde bulunan Atatürk Çocuk Yuvası\'nda, iddiaya göre, hafta sonu izinleri iptal edilen kız öğrenciler taşkınlık çıkarıp kendilerine zarar verdi. Olayda yaralanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Keçiören Pınarbaşı\'nda bulunan Ankara Valiliği Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü\'nde yaşandı. İddiya göre, kız öğrenciler arasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine yurt görevlileri öğrencilerin hafta sonu dışarıya çıkma izinlerini iptal etti. Bunu öğrenen bazı öğrenciler, yurt içerisinde taşkınlık çıkararak, kendilerine zarar verdi.

Yaşanan olay sonrası yurt görevlileri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yurda gelen ambulanslar yaralanan 7 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yurt içerisinde inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yurttan görüntü

- Ambulansların yurttan çıkışı

- Polis ekiplerinin yurda girişi

- Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)CHP\'Lİ BİLGEHAN: İNÖNÜ, KUTSAL EMANETLERİ NİĞDE\'YE GÖTÜRÜP CAMİLERDE SAKLADI



CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, dedesi İsmet İnönü\'nün 2\'nci Dünya Savaşı sırasında Topkapı Sarayı\'nda saklanan kutsal emanetleri, korumak için gizlice Niğde\'ye götürdüğünü belirterek, \"İşte camiler ahır yapıldı diyenlere tarihten gelen bir cevap\" dedi. İsmet İnönü\'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Edirne\'de \'İsmet İnönü ve Lozan\' konulu konferans verdi. Dedesinin bilinmeyen yönlerini anlatan Bilgehan, İnönü\'nün Türkiye Cumhuriyeti\'nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması\'nı Edirne milletvekili sıfatıyla imzaladığını söyleyerek, \"Bugün gündemde Kudüs var, Suriye var, Filistin var. Bugünden konuşmak kolay tabi. Aynı zamanda Osmanlı zabitleri olarak o dönemde de, o son kalan topakları savunmak için mücadele ediyorlar. Kudüs\'te savaşanların arasında Fahrettin Paşa da var. Filistin\'i ve Kudüs\'ü korumaya çalışan kahraman Fahrettin Paşa. O\'nun yanında Mustafa Kemal ve İsmet Paşa da var. Onlar mücadelelerinin son gayretine geldikten sonra istemeye istemeye o toprakları kaybettiler\" diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in, Fahreddin Paşa ile ilgili söylediklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tepkisini doğru bulduğunu belirten Bilgehan, \"Sayın Cumhurbaşkanı Fahrettin Paşa\'yı anlattı, ama orada açıklayamadığı bir cümle söyledi. Onu açıklamak İnönü\'nün torunu olarak bana düşüyor. Çok önemli tarihi bir olay\" şeklinde konuştu.

Emanetlerin korunması amacıyla gizlice Niğde\'ye götürüldüğünü anlatan Bilgehan, şunları söyledi:

\"İşte bugünleri yaşayan İsmet Paşa, yine o Kurtuluş Savaşı dönemindeki kabusu görmemek, o acıları bir kez daha milletine yaşatmamak için Türkiye\'nin 2\'nci Dünya Savaşı\'na girmesini istemiyordu. Ama o kadar büyük bir tehlike çemberindeydi ki Türkiye. Türkiye\'nin Bulgar sınırı üzerinden bir hava saldırısına uğraması mümkün. İşte o dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ilk kurtarılacak değerler olarak Fahrettin Paşa\'nın getirdiği, Topkapı Sarayı\'nda saklanan kutsal emanetler başta olmak üzere 381 koliyi 48 vagona yüklenerek Topkapı Müze Müdürü ve ailesi ile 30 kişilik bir ekiple, çok gizli bir harekatla o emanetleri Niğde\'ye götürüyor. Ve Niğde\'deki 3 camiye o eserleri yerleştiriyorlar. O eserleri hem içten, hem de dıştan gelebilecek tehlikelere karşı korumak için İnönü o camilerin önüne askerleri koyuyor. İbadet yapılmasın, camiler kapatılsın diye değil, o kutsal emanetleri korumak için. İşte camiler ahır yapıldı diyenlere tarihten gelen bir cevap. Orada 4 yıl kalınıyor. Onun için o camilerin önünde geçenler, orada ne olduklarını bilmedikleri için caminin kapatıldığını düşünüyor, ama bu nasıl bir devlet ciddiyetidir ve gizli kahramanlıktır ki, bu konuda daha yeni gündeme geliyor.\"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2018 yılındaki Kurtuluş Resepsiyonu\'nda Ayşe Gülsün Bilgehan\'a Edirne\'nin fahri hemşerilik beratını vereceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Salondan genel

-Ayşe Gülsün Bilgehan konuşması

-Konuşmadan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)OKTAY KAYNARCA, SIRA GECESİNE KATILDI



ÖZEL bir kanalda yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde \'Hızır Çakırbeyli\' karakterine heyet veren oyuncu Oktay Kaynarca, Şanlıurfa\'da sıra gecesine katıldı.

İşadamı Fatih Bucak\'ın davetlisi olarak kentte gelen Oktay Kaynarca, kentin simgesi olan Balıklıgöl\'ü gezip balıklara yem attı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Kaynarca, daha sonra onuruna düzenlenen sıra gecesine katıldı. Urfa türküleri eşliğinde çiğköfte yiyen oyuncu zaman zaman türkülere eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı sıra gecesinde Şanlıurfa\'da olmaktan mutlu olduğunu anlatan Kaynarca \"Şanlıurfa önemli ve önde bir gelen bir şehirdir. Yöreye özgü çiğköfte yedik güzeldi. Balıklıgöl\'de dileğimizi tutuk, dua ettik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Balıklıgölü gezen oyuncu Oktay Kaynarca

- Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kaynarca

- İşyerinde Tespih alan Kaynarca

- Sıra gecesine katılan Oktay Kaynarca

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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