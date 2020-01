DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: \'AMERİKA POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER ORTADOĞU COĞRAFYASINDA KANA DÖNÜYOR\'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti İzmit İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık dünyanın tekrar bir gerilim dönemine girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Şu anda maalesef pek çok bölgede büyük sıkıntılar var, büyük problemler var. Artık dünyada huzur ve sükûnet, barış kısa zamanda hâkim olur gibi bir düşünceden gittikçe uzaklaşıyoruz. Maalesef gerilimlerin her gün arttığı, özellikle gerilimlerden beslenen siyasetin ve politikanın gün geçtikçe daha da prim yaptığı bir dönemdeyiz. Son dönemde ardı ardına yaşanan seçimlerde daha çok ırkçı partilerin yükselişte olduğunu, İslam karşıtı partilerin yükselişte olduğunu, biraz daha özellikle yabancı düşmanların yükselişte olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef bu seçim dönemlerinde ortaya konan popülist söylemlerin ve tavırların yavaş yavaş dünyayı tehdit etmeye başladığını da görüyoruz. En son Amerikan Başkanı Donald Trump\'ın seçimden önceki, \'Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağım\' ifadesi son derece sorumsuzca bir ifadedir. Bu ifadesini hayata geçirme çabası ki ben bunu biraz iç politikada İsrail lobisinin Amerikan Başkanı\'nı sıkıştırarak almaya mecbur bıraktığı bir karar olarak değerlendiriyorum, bu kararın bölgemizde çok ciddi bir gerilime, sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Bugün pek çok merkezde bu olayı protesto eden gösteriler oldu. Tabii detayına bakmaya çok fırsatımız olmadı ama Kudüs\'te de birtakım çok üzücü hadiselerin olduğunu görüyoruz. Bu aslında ne kadar sıkıntılı bir dönemden dünyanın geçtiğini, özellikle dünyada zaten ne kadar sıkıntılı bir dönem olursa bu sıkıntılı dönemin en fazla yansımasının olduğu bölge de bizim bölgemiz oluyor maalesef, Ortadoğu coğrafyası oluyor, yani Amerika politikasındaki gelişmeler Ortadoğu coğrafyasında kana dönüyor, gözyaşına dönüyor. Avrupa\'daki iç politik gelişmeler maalesef bizim bölgemizde kana ve gözyaşına dönüyor. Böyle bir coğrafyada bizim Türkiye olarak özellikle çok daha güçlü olmak zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var.\"

Türkiye\'nin dünyada dik bir duruş sergilediğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, şunları kaydetti:

\"Ülkemizin gücü en azından bölgemize yönelik oyun kurmaya çalışanların oyunlarını boşa çıkarmak açısından son derece etkili ve önemli. Bu açıdan da ülkemizin gücünü korumak ve artırmak her birimiz için sadece ülkemiz noktasında değil, bütün bölge noktasında da adeta bir vazife ve görev olarak önümüzde duruyor. Allah\'a hamdolsun, Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye eski Türkiye olmadığı için bugün bölgemize yönelik oynanmak istenen oyunların tamamına karşı sesini yükselten, çok net bir duruş sergileyen bir Türkiye var.\"

2)MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, ANTALYA\'DA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısına katılmak üzere dün Antalya\'ya geldi. Kent girişinde Bahçeli\'nin konvoyunu durduran partililer, el öpmek için birbiriyle yarıştı. MHP\'li belediye başkanlarının bugün Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştireceği toplantıya katılmak üzere karayoluyla Antalya\'ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için karşılama töreni düzenlendi. Bahçeli\'nin konvoyu, Döşemealtı ilçesi girişinde partilileri tarafından durduruldu. MHP milletvekilleri, belediye başkanları il ve ilçe teşkilatından çok sayıda partili, Bahçeli\'nin elini öpmek için uzun kuyruk oluşturdu. Tek sıra olan partililerin en önünde, ellerinde çiçekler bulunan kadınların olması dikkati çekti. Partililerle tek tek görüşen Bahçeli, kuyruğun sona ermesinin ardından makam otomobiline binerek konaklayacağı otele hareket etti.

3)CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN KUDÜS VE REZA ZARRAB DEĞERLENDİRMESİ



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararının sembolik olmadığını, bölge barışını tehdit edeceğini belirterek, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını söyledi. Reza Zarrab davasıyla ilgili de konuşan Özel, Anayasa Mahkemesi\'nin Yüce Divan sıfatı ile 4 bakan ve Reza Zarrab\'ı yargılaması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili CHP\'nin görüşlerini açıklayan Özel, bu adımın bölge barışını zedeleyeceğini söyledi. Özel, \"Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerilimler her zaman bölge barışı açısından önemli olmuştur. Kudüs Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar açısından son derece önemli bir inanç kentidir. Bu kutsal şehirde özgürce ve barış içinde, tehdit altında olmadan ibadet yapmak son derece önemlidir. Yıllardır dengede olan durumun bozulduğu bir süreçle karış karşıyayız. Amerika\'nın büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasıyla ilgili kararı sembolik bir karar değildir. Son derece diplomatik sonuçlar doğuracak, bölge barışını tehdit edecek, bölgede yeniden kan akmasına sebep olacak bir yaklaşımdır. CHP olarak Filistin halkının yanındayız\" diye konuştu.

\'ATATÜRKÇÜYÜM DİYEN LOZAN\'I TARTIŞMAYA AÇMAZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Yunanistan ziyaretine de değinen Özel, kaybedilen adalarla ilgili konunun gündeme getirilmesini, Kudüs meselesiyle de ilgili diplomatik, barışçıl bir tutum sergilemesini beklediklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Ama onlar Türkiye\'deki Man Adası belgeleri ve Amerika\'daki Reza Rarrab duruşmasıyla ilgili gündemi başka yere çekmek için orada Lozan\'ı tartışmaya açtı. Lozan\'ı tartışmaya açarak aslında ne kadar tehlikeli bir iş yaptığının açıklanması gerekiyor. Lozan yedi düvele karşı savaş meydanlarında kazanılmış bir zaferin tescil belgesidir. Lozan bir barış anlaşmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin tapu senedidir. Lozan üzerinden İsmet İnönü\'ye ve örtülü olarak Atatürk\'e saldırarak kendi mahallelerindeki itibarı geri kazanmaya çalışmak istiyorlar. Geçen ay \'Biz Atatürkçü olduk bundan sonra\' dediler. \'Eskiden Anıtkabir\'in yolunu bilmeyenler baş Atatürkçüyüz\' dediler ya. Atatürkçüyüm diyen Lozan\'ı tartışmaya açmaz. Atatürkçü olan Lozan\'a sahip çıkar. Lozan ortada duruyorken Yunanistan\'a gidip de \'Lozan üzerinde yeni çalışmalar yapılmalıdır\' demez. Cumhuriyet\'in kurucu belgesini tartışmaya açanın \'Ben Atatürkçüyüm\' demeye hakkı yoktur.\"

\'DOSYA YENİDEN AÇILMALI, TÜRKİYE BU AYIPTAN KURTULMALI\'

Son günlerde AK Partililerden olumlu çıkışlar da duyduklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

\"Bunlar cılız sesler ama önemli sesler. Zarrab davası başladığından beri söylüyoruz. Bu Zarrab Türkiye\'yi Amerika\'da dünyaya rezil ediyorsa, sebebi Zarrab\'ı önce Türkiye\'de kullanan, sonra koruyan, yargılanmasına izin vermeyen ve elinden kaçıranlardır. Zarrab\'ı Türkiye\'de yargılasaydınız şimdi içeride, hasipteydi. Amerika\'nın elinde değildi, itibarımızda orada beş paralık olmuyordu. Şimdi herkesin doğruları yapması lazım. Dört bakanın o dönemde herkes ne yaptığını biliyordu. Ama sarayın iradesi ağır basmıştı. Çünkü bir huyu var. Hırsız kendindense hırsıza hırsız bile demiyor. Bu kadar büyük bir medya gücüyle asrın en büyük yolsuzluğunun üstü örtülüyor. Bugün gelinen noktada bazı AK Partililerden duyuyoruz, \'Yeniden yargılama olabilir\' diyorlar. MHP\'den duyuyoruz; yeniden yargılanabilir yaklaşımı ve rüşvet alan rüşvet veren ayrımı var. Yeni bir soruşturma komisyonu Meclis\'te kurulmalı. Bu dört bakanın hakkında yeniden bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır. Her ne kadar Amerika\'da olsa da Reza Zarrab da dahil olmak üzere yeniden yargılama yapılmalıdır. Soruşturma komisyonunun raporu Meclis\'te görüşülüp Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatı almalıdır. Yüce Divan sıfatı ile bu dört bakan yeniden yargılanmalıdır. Dosya yeniden açılmalı ve Türkiye bu ayıptan kurtulmalıdır.\"

\'ZARRAB\'IN RÜŞVET VERDİM DEDİĞİ HERKESİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KOYULMALI\'

Reza Zarrab\'ın geçmişte televizyon programlarına çıkarıldığını hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları kaydetti:

\"Şimdi mızrak çuvala sığmıyor. Reza Zarrab\'a ajan diyorsunuz. Ortadaki yargılamaya kumpas diyorsunuz. Rüşvet verdim diyen Reza Zarrab\'ın mal varlığına el koyuyorsunuz ama rüşvet alanları ellemiyorsunuz. Başta Zafer Çağlayan olmak üzere Reza Zarrab\'ın rüşvet verdiğini itiraf ettiği herkesin mal varlığına tedbir konulmalı. Yeni ortaya çıkan delil durumu değerlendirilerek yeni soruşturma komisyonu ile Meclis savcılık görevini yapıp Anayasa Mahkemesi\'ni Yüce Divan\'a dönüştürmeli ve gerçekler ortaya çıkmalıdır. Rüşveti verenlerin mallarına el koy ama rüşveti alanlar sırf o dönem senin bakanın diye yargılama. Bu kadar mızrak var ama yarısı çuvalın dışında. \'Benim bakanlarım namusluydu, çalmadılar, çırpmadılar\' diyorsan Reza Zarrab da rüşvet vermedi demektir.\"

MİT RAPORUYLA AK PARTİ\'YE YÜKLENDİ

Son olarak CHP\'li bir milletvekilinin Meclis\'te MİT belgesi ile ilgili soruya Bakan İsmet Yılmaz\'ın verdiği \"Evet devletin tedbir alması gerekirdi\" cevabıyla ilgili konuşan CHP\'li Özel, belgenin fotoğrafını göstererek, şunları söyledi:

\"18 Nisan 2013 tarihli bir belge elimizde. Raporda bunun bir bilgi notu olduğu, Başbakan\'a sunulduğu ve özeti yer alıyor. Raporun içinde yazan her şey bugün Reza Zarrab\'ın Amerika\'daki itiraflarıyla bire bir uyuşuyor. Bu raporla ilgili iktidar partisi her zaman yaptığını yaptı, \'Böyle bir rapor yok\' dedi. Bir gerçek var, rapor 2013\'te yazılmış. Raporda söylenenler şimdi çıkıyor. Bugün Zarrab\'a ajan diyorsun, dava kumpas diyorsun. 2013 yılında yazılan rapor sana kumpası haber veriyor. O zaman sana kurulan kumpası haber veren, bu ajanı haber veren bu rapora o gün niye itibar etmedin? Doğrular birilerinin suçüstü halini ortaya çıkarıyor diye karalıyorlar. Niçin tedbir almadınız? Hani bu rapor sahteydi? Artık lamı cimi yok. Man belgelerine önce \'Yok\' dediler, sonra \'Var ama ticaretin sonucu\' dediler, \'Var ama fotokopi, aslını savcıya veremezsiniz\' dediler. Aslını da savcıya verdik, \'Biz bu belgeler hakkında daha fazla konuşmuyoruz\' dediler. Sükût ikrardan gelir.\"

Annesini rahatsız eden kişiyi pompalı tüfekle öldürdü (ek)

4)TUTUKLANDI

Kütahya\'da evlerine gelip annesini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüseyin Özkıyak\'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Murat Ç. ile olaya karıştıkları öne sürülen annesi S.Ç., ablası S.Ş. ile erkek kardeşi G.Ç. adliyeye sevk edildi. Murat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ablası S.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, annesi S.Ç. ve erkek kardeşi G.Ç. ise savcılıkta ifadaleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Murat Ç., adliyedeki işlemlerinin ardından Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ölen Hüseyin Özkıyak\'ın vurulma anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde Hüseyin Özkıyak taksiyle apartman önüne geliyor. Özkıyak, taksiden inip daha önce gönül ilişkisi olduğu öne sürülen S.Ç.\'nin oturduğu zemin kattaki dairenin zilini çalıyor. Kısa süre sonra apartmanın giriş kapısının iç kısmından Özkıyak\'ın olduğu dışarıya doğru pompalı tüfekle ateş ediliyor. Vurulan Özkıyak yere düşmek üzeriyken aynı yerden bir kez daha ateş ediliyor. Hüseyin Özkıyak ikinci kez vurulunca apartman önünden uzaklaşamaya çalışıyor. Murat Ç. Daha sonra apartmandan dışarı çıkıp Özkıyak\'a bir kez daha ateş ediyor. Özkıyak yere yığılıp kalıyor. Murat Ç.\'nin arkasında duran annesi S.Ç., ablası S.Ş. ve erkek kardeşi G.Ç. de olayı izliyor. Murat Ç., yerde yatan Özkoyak\'a elindeki pompalı tüfekle son kez ateş ediyor ve daha sonra apartman içerisine giriyor.

5)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN İNTİHARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR\'in Menemen ilçesinde, üniversite öğrencisi Doğancan Atik\'in İZBAN treninin önüne atlayıp, intihar ettiği anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, geçen 23 Kasım\'da, 29 Ekim Mahallesi\'ndeki Egekent 2 İZBAN durağında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühedisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Doğancan Atik, Aliağa-Cumaovası seferini yapan İZBAN treninin önüne atladı. Trenin çarptığı Atik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Doğancan Atik\'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Atik\'in intihar anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Atik\'in durağa yaklaşan trenin önüne bıraktığı görülüyor.

6)ERZİNCAN\'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI



ERZİNCAN\'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Çağlayan beldesi yolundaki Yeşilyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan\'dan Kılıçkaya köyüne giden Nuri Paça yönetimindeki 24 DH 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan Yıldırım yönetimindeki 24 AC 937 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlar yol kenarına savruldu, 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, 112 Acil\'e de haber verildi. AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Nuri Paça ve aynı araçtaki Mercan Delen (62) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

7)MADEN İŞÇİSİNİN BACAĞI KOPTU



ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait maden ocağında çalışan 36 yaşındaki Ferhat Aydemir\'in sol bacağı iş kazası sonucu diz altından koptu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi\'ndeki maden ocağında meydana geldi. Yerin 205 metre altında çalışan Ferhat Aydemir, sol bacağını makineye kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Ferhat Aydemir\'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sol bacağı diz altından kopan Aydemir, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydemir\'in kopan bacağının yerine dikilmeye çalışıldığı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Üstüntaş, \"2\'nci ocak üretim servisinde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan Ferhat Aydemir\'in iş kazası sonucu sol bacağının diz altından koptuğunu öğrendik. Doktorlar müdahale ediyor. İnşallah kopan bacağını tekrar yerine dikecekler\" dedi.

8)SAKARYA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

SAKARYA\'dae uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı, Hendek ve Kaynarca\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskında toplam 3 kilo 104 gram esrar, 980 gram skank maddesi, 62 gram kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin lira ele geçirildi.

Hendek\'te skank maddesi imal edildiği ortaya çıkarken, evde özel amaçlı düzenek, gübre ve kimyasal maddeler bulundu. Uyuşturucu imalathanesinde yakalanan E.O., K.K. ve A.G. ile diğer ilçelerde yakalanan M.S. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

9)ARKADAŞINI YARIŞ ATI ALDIĞI YALANIYLA DOLANDIRDI



SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, 26 yaşındaki Sevgi Asan, çocukluk arkadaşı U.A.\'nın yarış atı alma bahanesiyle kendisini 70 bin lira dolandırdığını öne sürdü. Atları görmek için U.A.\'nın Eskişehir\'e gönderdiği Asan, belirtilen adreste çiftlik olmadığını fark edince, dolandırıldığını anlayıp, suç duyurusunda bulundu.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi\'nde yaşayan Sevgi Asan\'ın çocukluk arkadaşı 30 yaşındaki U.A., bir yıl önce yarış atı alarak ticaret yapacaklarını söyleyerek, kendisinden 40 bin lira aldı. U.A., \'Gülenbinda\' adını verdiğini idda ettiği atın Eskişehir\'de bir çiftlikte bakıldığını söyledi. Bir süre sonra atın bir tay dünyaya getirdiğini söyleyen U.A., yeni bir at almak için de Asan\'dan yine bir miktar para aldı. U.A. atların bakım ve yem masrafı adı altında da her ay sistematik olarak Asan\'dan para almaya devam etti.

OLMAYAN ÇİFTLİK VE ATLAR İÇİN ESKİŞEHİR\'E GÖNDERDİ

U.A., atlarını görmek isteyen Sevgi Asan\'ı bir yıl sonra adres verip, Eskişehir\'e gönderdi. Arkadaşının verdiği adrese giden Asan, burada var olduğu iddia edilen \'Vural Çakır Çiftliği\'nin olmadığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Sevgi Asan, Akyazı Adliyesi\'ne giderek, kendisini 70 bin lira dolandıran arkadaşı U.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

\'BUNU YAPAN MALESEF ÇOCUKLUK ARKADAŞIM\'

Arkadaşının kendisini 70 bin lira dolandırdığı belirten Sevgi Asan, şöyle konuştu:

\"12 ay boyunca sabit olarak her gün atların bakımı adı altında para istedi. Ve beni atlarım olduğuna inandırdı. Ben de atlarıma bakım parası gönderiyordum. Kendisi benim ortağım olduğunu söylüyordu ve kendisi de cebinden bir miktar para yatırdığını, cebinde kira parası olmadığını söylüyordu. Sözde \'Gülenbinda\'1 adında bir atımız vardı. Atın fiyatı 120 bin TL idi, atın ayağında küçük bir sıkıntısı olduğu için 80 bin TL\'ye indirdiklerini söyledi. 40 bin TL\'sini benden alıp 40 bin TL\'sini de kendi cebinden verdiğini söyledi. Ardından \'Mizago\' diye bir at aldığını söyledi. Yine sistemli olarak dolandırdı beni. Yaklaşık 1 sene boyunca dolandırıldım. Atımın doğum yaptığını söyledi. Eskişehir\'de bir erkek tay doğurduğunu söyledi bana ve beni Eskişehir\'e gönderdi. Gittiğimde bana bahsettiği \'Vural Çakır Çiftliği\' diye bir çiftlik yoktu. Her şey yalandı. Ve bunu bana yapan maalesef benim çocukluk arkadaşım ve aynı mahallede komşumuz olan bir insan.\"

BOĞULURKEN HAYATINI KURTARMIŞ

Sevgi Asan, küçükken arkadaşının hayatını kurtardığını belirterek, \"Hiçbir şekilde beni dolandıracağına ihtimal vermedim. Benim başıma gelen şey, kimsenin başına gelmez. Ben bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. İzmit hipodromunda çalıştığı da yalanmış. Sadece insanları dolandırarak geçiniyormuş\" diye konuştu.

10)CİNAYET ŞÜPHELİLERİ, SUİKAST TABANCALARI VE EROİNLE YAKALANDI



GAZİANTEP\'te 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle aranan 2 kişi, Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'nde 3 suikast tabancası ve 1 kilo eroin ile birlikte yakaladı.

Vatan Mahallesi\'nde geçen 15 Mart tarihinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Bekir Doğruer öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, şüphelilerin, Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesi Dağören Mahallesi\'ndeki bir evde saklandıklarını saptadı. Eve baskın düzenleyen ekipler, cinayet şüphelisi F.C. ve Z.C.\'yi yakaladı. Evde yapılan aramada ise 1 kilo eroin, 3 suikast tabancası ve 150 mermi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulanan 2 şüpheli, zırhlı araçlarla götürüldükleri Birecik Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

11)ÜNLÜ ŞEFLER, ŞANLIURFA\'DA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ



ŞANLIURFA\'da \'Tarih Yeniden Canlanıyor\' projesi kapsamında kentin yiyecek - içecek sektörü temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen \'Gelenek ve Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi\' etkinliğinde dünyaca ünlü şefler, hünerlerini sergiledi.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı\'nın ortaklaşa düzenlediği \'Gelenekten Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi\' etkinliği başladı. Etkinliğe katılan dünyaca ünlü şefler Fransız Arnaud De Clercg, İranlı Hazer Amani ve Şanlıurfalı Hatice İnan, birbirinden lezzetli yemekler hazırlayarak, hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte adeta şov yapan şefler, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Kurulan portatif mutfakta hazırlanan İtalya, İran, Fransa ve Urfa\'ya özgü yemekler, davetlilere ikram edildi.

Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, bir çok medeniyete evsahipliği yapan Şanlıurfa\'nın mutfak lezzetinin çok önemli olduğunu belirtti.

Şanlıurfa mutfağını dünya mutfağına tanıtmak için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Özçınar ise, \"Bugün burada Şanlıurfa mutfağımızı, uluslararası mutfakların arasında yer alması için böyle bir etkinlik düzenledik. Bölgedeki tarım, hayvancılık ürünleri ve yöreye ait onlarca baharatın üretildiği sayısız yöresel tatlar ve lezzetler, Urfa mutfağında 500\'e yakın yemek çeşidini oluşturmuştur. Etin ateşle buluşup, ilk ikram edilen toprak Şanlıurfa\'dır. Bu zenginliği ile Urfa günümüz insanına mesajlar vermektedir. Yüzyılların birikimi ise sizlerin damak zevkine sunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa turizminin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için gerekli tüm adımları atarak çeşitli organizasyonlar düzenlemekteyiz. Şanlıurfa turizmini hak ettiği yere getirmek için bu tür çalışmalara ve organizasyonları artırarak devam ettireceğiz\" diye konuştu.

